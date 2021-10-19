.В сети обсуждается директива командования США о следовании техники в колоннах в «шахматном порядке»

В сети обсуждается распространённая американским командованием директива для контингентов, которые пребывают в странах, где идут боевые действия, а также на территориях, где высока террористическая активность. Касается эта директива военнослужащих сухопутных контингентов при передвижениях на автомобильной (включая бронированную) технике в составе колонны.Речь идёт, в частности, о продвижении колонн американских военнослужащих в населённых пунктах с достаточно плотной застройкой, а также по дорогам, по обе стороны от которых «крайне сложный рельеф». Директива американского сухопутного командования состоит в том, что при движении на указанных территориях бронемашины в колонне не должны располагаться исключительно в одну линию – строго друг за другом. При наличии подходящей ширины автодороги предписывается осуществлять передвижение техники в «шахматном порядке» - когда между бронемашинами остаётся достаточное пространство для маневрирования.Объясняется это тем, что таким образом повышается «живучесть» колонны в случае неожиданной атаки со стороны противника. При этом описывается так называемый «афганский сценарий», который в своё время боевики применяли ещё против советских колонн: удары наносились по головной и замыкающей машинам, после чего техника, находящаяся внутри колонны теряла возможность хоть какого-то продвижения и методично уничтожалась, например, с господствующих высот.Эксперты, комментируя директиву американского командования, отмечают, что «шахматная тактика» движения колонны может быть эффективна лишь при наличии достаточного свободного места на дороге. Если это узкая горная дорога, то там двум встречным машинам порой разъехаться проблематично, не говоря уже о варианте следования в зигзагообразном варианте расположения техники.Однако признаётся и то, что такие, казалось бы, простые решения зачастую могут действительно спасти жизнь военнослужащим, если в отношении колонны проводится диверсионная операция, например, при продвижении техники по населённому пункту. В этом случае заблокировать центральную часть колонны или отсечь несколько средств бронетехники от остальных будет проблематично, если вести речь именно об упомянутой «афганской тактике».