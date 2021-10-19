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В сети обсуждается директива командования США о следовании техники в колоннах в «шахматном порядке»

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В сети обсуждается директива командования США о следовании техники в колоннах в «шахматном порядке»

В сети обсуждается распространённая американским командованием директива для контингентов, которые пребывают в странах, где идут боевые действия, а также на территориях, где высока террористическая активность. Касается эта директива военнослужащих сухопутных контингентов при передвижениях на автомобильной (включая бронированную) технике в составе колонны.


Речь идёт, в частности, о продвижении колонн американских военнослужащих в населённых пунктах с достаточно плотной застройкой, а также по дорогам, по обе стороны от которых «крайне сложный рельеф». Директива американского сухопутного командования состоит в том, что при движении на указанных территориях бронемашины в колонне не должны располагаться исключительно в одну линию – строго друг за другом. При наличии подходящей ширины автодороги предписывается осуществлять передвижение техники в «шахматном порядке» - когда между бронемашинами остаётся достаточное пространство для маневрирования.

Объясняется это тем, что таким образом повышается «живучесть» колонны в случае неожиданной атаки со стороны противника. При этом описывается так называемый «афганский сценарий», который в своё время боевики применяли ещё против советских колонн: удары наносились по головной и замыкающей машинам, после чего техника, находящаяся внутри колонны теряла возможность хоть какого-то продвижения и методично уничтожалась, например, с господствующих высот.

Эксперты, комментируя директиву американского командования, отмечают, что «шахматная тактика» движения колонны может быть эффективна лишь при наличии достаточного свободного места на дороге. Если это узкая горная дорога, то там двум встречным машинам порой разъехаться проблематично, не говоря уже о варианте следования в зигзагообразном варианте расположения техники.

Однако признаётся и то, что такие, казалось бы, простые решения зачастую могут действительно спасти жизнь военнослужащим, если в отношении колонны проводится диверсионная операция, например, при продвижении техники по населённому пункту. В этом случае заблокировать центральную часть колонны или отсечь несколько средств бронетехники от остальных будет проблематично, если вести речь именно об упомянутой «афганской тактике».
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21 комментарий
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 18:33
    -4
    .В сети обсуждается директива командования США о следовании техники в колоннах в «шахматном порядке»

    А чё не в шашечном порядке?И вообще вам шашечки или ехать?
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. Alien From
          Alien From Сегодня, 18:38
          +1
          Иногда подвисает наш любимый ВО)))
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:51
      -2
      Цитата: OrangeBigg
      И вообще вам шашечки или ехать?

      А если ехать, то на черные клеточки не наезжать! )))
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 18:53
      0
      Как на параде.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 18:34
    +5
    "Однако признаётся и то, что такие, казалось бы, простые решения зачастую могут действительно спасти жизнь военнослужащим, если в отношении колонны проводится диверсионная операция, например, при продвижении техники по населённому пункту. В этом случае заблокировать центральную часть колонны или отсечь несколько средств бронетехники от остальных будет проблематично, если вести речь именно об упомянутой «афганской тактике»."
    по ходу первую объехать религия не позволяет, а первые две в шахматном порядке подожгут?
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 18:41
      +3
      Цитата: poquello
      по ходу первую объехать религия не позволяет,
      Ну "глупые совки", конечно же при уничтожении первой и последней машины на широченной дороге объехать их уже ни за что не догадывались!
      Вот что пропаганда животворящая делает с мозгами!
      1. poquello
        poquello Сегодня, 19:00
        +1
        Цитата: Victor_B
        Цитата: poquello
        по ходу первую объехать религия не позволяет,
        Ну "глупые совки", конечно же при уничтожении первой и последней машины на широченной дороге объехать их уже ни за что не догадывались!
        Вот что пропаганда животворящая делает с мозгами!

        все фугасы соберут , ни одного не пропустят
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 19:05
          +2
          Цитата: poquello
          все фугасы соберут , ни одного не пропустят

          Новая тактика движения л/с по минному полю.
          Цепью в шахматном порядке, чтобы точно все мины собрать.
        2. Сергей Аверченков
          Сергей Аверченков Сегодня, 19:48
          +1
          Вы абсолютно правы.
  3. svp67
    svp67 Сегодня, 18:36
    +2
    При этом описывается так называемый «афганский сценарий», который в своё время боевики применяли ещё против советских колонн: удары наносились по головной и замыкающей машинам в колонне, после чего техника, находящаяся внутри колонны теряла возможность хоть какого-то продвижения и методично уничтожалась, например, с господствующих высот.
    Что то тут не то, если первая машина встанет поперек дороги, то не какие "шахматы" не помогут, а если нет, то ничего не мешает её объехать. Но так можно сконцентрировать огонь большего количество машин по противнику, но вот угроза подрыва на минах повышается
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 18:46
      +2
      Сергей, если шахматы уже не помогают, то остаётся только в Чапаева! wink
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 18:49
      +1
      В населенных пунктах вряд ли будут дороги минировать.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 19:02
        +1
        Цитата: СергейАлександрович
        В населенных пунктах вряд ли будут дороги минировать.

        кроме машин на обочинах
    3. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 19:26
      +1
      Цитата: svp67
      При этом описывается так называемый «афганский сценарий», который в своё время боевики применяли ещё против советских колонн: удары наносились по головной и замыкающей машинам в колонне, после чего техника, находящаяся внутри колонны теряла возможность хоть какого-то продвижения и методично уничтожалась, например, с господствующих высот.
      Что то тут не то, если первая машина встанет поперек дороги, то не какие "шахматы" не помогут, а если нет, то ничего не мешает её объехать. Но так можно сконцентрировать огонь большего количество машин по противнику, но вот угроза подрыва на минах повышается


      Если колонну не растягивать, когда в одну линию это почти бампер в бампер. Первый внезапно встал, остальные собрались в паровозик. А так в два ряда при такой же длинне колонны такого казуса легче избежать.

      Не панацея конечно, не всегда возможно но здравый смысл в этом есть.
  4. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:39
    +2
    Но, с другой стороны, больше вероятность собрать ВСЕ мины на дороге... Если ведущий колонны проехал, то остальным по следам гарантирован безопасный проезд от противотанковых мин. И, бывает, что о заложеном "сюрпризе" колонна так и не узнала, что к лучшему.
    Для изделий с дистанционным подрывом нужны другие средства...

    Ну и мы изучаем тактические приемы вероятного противника. В них есть свой здравый смысл, а на некоторых участках дорог это очень правильное решение.
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 18:46
    +1
    Не, ну где возможно, почему бы и нет и обзор хороший ... правда вероятность найти мину выше.
  6. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 18:51
    +1
    И что в этом нового? Далеко ходите не не нужно, в той же Сирии, этот порядок, применялся сирийцами неоднократно. Достаточно просмотреть кадры, где их танки ведут бой в Алеппо.
  7. СергейАлександрович
    СергейАлександрович Сегодня, 18:53
    +5
    Ничего нового, а точнее новое это хорошо забытое старое. Напоминает тактику Красной Армии от 1944-45 годов при штурме городов неприятеля. Один танк с правой стороны улицы бьет по домам с левой стороны улицы, другой с левой стороны стреляет по правой стороне улицы.
  8. Ипатий
    Ипатий Сегодня, 19:14
    0
    Не по теме, можно банить. Но, здесь ВО или Как? Типа, слова Лаврова МИД, об разреве отнеший с НАТО не тема ВО?
  9. Борисыч
    Борисыч Сегодня, 19:38
    -1
    У них там штабным явно нечем заняться. По опыту Украины надо добавить, что на головах должны быть кастрюли, а впереди колонны надо пустить нациков с факелами. Когда нацики ужаленные, им пофигу фугас. Нациков американцы могут нанять недорого, они же дешёвки.
  10. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 19:45
    0
    ...и в два раза больше шансов наехать на мину