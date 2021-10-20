В небе четырех флотов

Ворошиловские соколы – так мы назвали пилотов и воспитанников аэроклуба из города Ставрополя, который в предвоенные годы был переименован в Ворошиловск. Аэроклуб был приписан к авиации Военно-морского флота. Его выпускников чаще всего зачисляли в Военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина в городе Ейске. После его окончания молодые морские летчики разъезжались по флотам: на Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский.
Обо всех бывших учлетах рассказать невозможно, но мы постарались обратить внимание зрителя, как на характерные, так и необычные жизненные истории. Наряду с неизвестными в нашем рассказе прозвучат имена Александра Аносова, Валерия Поскрякова, Ивана Кабакова, Бориса Негриенко, Григория Джулаева, Павла Богданова, Леонида Соболева и других опытных советских летчиков. Коснемся мы истории, связанной с попыткой уничтожения нашими летчиками финского броненосца "Вяйнемяйнен". Будет гибель пятерки друзей - выпускников одной школы, плен, небоевые потери, блокадный Ленинград и победа над Японией...