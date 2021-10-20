Военное обозрение
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В небе четырех флотов

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Ворошиловские соколы – так мы назвали пилотов и воспитанников аэроклуба из города Ставрополя, который в предвоенные годы был переименован в Ворошиловск. Аэроклуб был приписан к авиации Военно-морского флота. Его выпускников чаще всего зачисляли в Военно-морское авиационное училище имени И.В. Сталина в городе Ейске. После его окончания молодые морские летчики разъезжались по флотам: на Северный, Балтийский, Черноморский и Тихоокеанский.


Обо всех бывших учлетах рассказать невозможно, но мы постарались обратить внимание зрителя, как на характерные, так и необычные жизненные истории. Наряду с неизвестными в нашем рассказе прозвучат имена Александра Аносова, Валерия Поскрякова, Ивана Кабакова, Бориса Негриенко, Григория Джулаева, Павла Богданова, Леонида Соболева и других опытных советских летчиков. Коснемся мы истории, связанной с попыткой уничтожения нашими летчиками финского броненосца "Вяйнемяйнен". Будет гибель пятерки друзей - выпускников одной школы, плен, небоевые потери, блокадный Ленинград и победа над Японией...

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1 комментарий
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 06:18
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    Наша история, этапы большого пути .....
    Энтузиазм молодежи, стремление достичь высоких рубежей!!!
    Советская власть многим открыло прямые пути дорожки к мечте!!! Дала возможность реализовать в жизни .... когда пришла пора послужить родине, они не сомневаясь ЭТО СДЕЛАЛИ!