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«ПМ морально устарел» - источник СМИ объясняет переход МВД на пистолет Лебедева

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«ПМ морально устарел» - источник СМИ объясняет переход МВД на пистолет Лебедева

Силовые ведомства продолжают переход на новое короткоствольное стрелковое оружие. МВД РФ в этом плане не является исключением.


По последним сведениям, структуры, относящиеся к министерству внутренних дел, перевооружаются, переходя на новый пистолет вместо «морального устаревшего» ПМ (пистолета Макарова). Именно такие трактовки в отношении ПМ используются как аргументация перевооружения источником СМИ.

Новым пистолетом для структур МВД, как сообщает РИА Новости, становится пистолет Лебедева (ПЛК). Как отмечается, выбор пал именно на это оружие в связи с тем, что оно компактное.

Ранее в отношении ПЛК были проведены все необходимые испытания, после которых он и принят на вооружение министерства.

Производителем ПЛК является концерн «Калашников», доля которого на внутреннем рынке вооружений продолжает расти.

Самозарядный пистолет Лебедева создан под патрон калибра 9х19 мм. Длина ствола в базовой версии – 92 мм, ширина пистолета – 28 мм, высота пистолета – 130 мм, масса – 710 г. Для сравнения: длина ствола пистолета Макарова – 93,5 мм, высота – 126,75 мм, масса (без патронов) – 730 г. Как минимум по высоте ПЛК всё же не такой компактный как тот же ПМ.

При этом стоит отметить, что у ПЛК магазин боепитания рассчитан на 14 патронов, а у ПМ – на 8. У пистолета Лебедева имеется возможность установки допоборудования, включая подствольный фонарь.

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33 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:13
    +8
    «ПМ морально устарел» - источник СМИ объясняет переход МВД на пистолет Лебедева
    За-дол-ба-ли!
    Кольт М 1911 - за 110 лет "морально" не устарел, а Макаров устарел за полсотни лет?
    Оружие подбирается под задачи!
    Просто настало время перевооружать армию и ментов.
    Бронежилеты нынче в булочных можно купить.
    Будет ли ПЛК в разы удобнее ПМ?
    В разы не будет.
    Зато он сможет СИЗ пробить с близких дистанций.
    Хотя при попадании в бронежилет и без пробития мало не покажется!
    Где-то в 77 году мне друг мореман рассказал как они случайно на Малай-базаре в Сингапуре чуть под перестрелку не попали.
    За углом стрельба началась и они стали свидетелями как с полицейского снимали бронежилет.
    Пробития не было.
    Но весь бок был просто синий, почти черный!
    Мужик еле двигался!
    Так что - ежели от ПМ в жилетку прилетит, то вполне себе в больничку можно заехать...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 06:22
      +4
      да норм "макар" в городе. "останавивает" на раз, чего надо то ?
      1. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 06:35
        +5
        Именно так! Зачем обычному полисмену на пистолет фонарь или ЛЦУ навешивать? Не будет этого никогда в обычной службе. Да и 14 патронов на поле боя - плюс, а вот на службе в полиции часто ли длительные перестрелки бывают? Да практически никогда. Ствол у ПЛК короче, патрон мощнее, масса как у ПМ. Хотелось бы знать, что с отдачей? У ПМ с этим проблемы. Навык в стрельбе из него - залог успеха. Хотелось бы знать как ПЛК в этом плане.
        Думается те деньги что на переход в полиции с ПМ на ПЛК можно было более эффективно потратить.
        1. alma
          alma Сегодня, 06:48
          +3
          Цитата: Старый танкист
          Думается те деньги что на переход в полиции с ПМ на ПЛК можно было более эффективно потратить

          Вы лучше "деньги" не трогайте - там все правильно распределено, между правильными конторами laughing
        2. raw174
          raw174 Сегодня, 06:57
          0
          Цитата: Старый танкист
          Зачем обычному полисмену на пистолет фонарь или ЛЦУ навешивать?

          В полиции оружие иногда применяют ГИБДД, остальным оно не особо то и нужно...
    2. Sandro1977
      Sandro1977 Сегодня, 06:26
      0
      Современные сиз держат как 9х18 так и 9х19...
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 06:28
        +2
        Цитата: Sandro1977
        Сошременные сиз держат как 9х18 так и 9х19...

        Держат.
        Аналогией будет - если к жилетке приставить зубило и со всей дури, с разворота, большой кувалдой ударить.
        Ваша тушка будет ОЧЕНЬ обрадована такой встряске!
      2. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 06:36
        +1
        А у нас хулюганы по улицам все поголовно в брониках ходют?
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 06:44
          +2
          Цитата: Старый танкист
          А у нас хулюганы по улицам все поголовно в брониках ходют?
          Вот и я про то же!
          Макару еще жить и жить!
    3. raw174
      raw174 Сегодня, 06:54
      0
      Цитата: Victor_B
      Так что - ежели от ПМ в жилетку прилетит, то вполне себе в больничку можно заехать...

      Полиция РФ использует боеприпас ППО для ПМ. При стрельбе с 10 м., пуля данного припаса далеко не всегда пробивает покрышку на вылет, через корд. Это патрон пониженного могущества.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 06:14
    -5
    «ПМ морально устарел»
    И не поспоришь!
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 06:29
      +3
      Цитата: Владимир_2У
      И не поспоришь!

      А как насчет Кольт М 1911?
      Если чо - так 1911 это год выпуска!
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:40
        -2
        Цитата: Victor_B
        А как насчет Кольт М 1911?
        Если чо - так 1911 это год выпуска!

        Чо? laughing "Кольт"? И много полиций назовёте где он, весь такой морально не устаревший, на вооружении остался?
        1. Victor_B
          Victor_B Сегодня, 06:43
          +2
          Цитата: Владимир_2У
          Чо? "Кольт"? И много полиций назовёте где он, весь такой морально не устаревший, на вооружении остался?
          Как штатное оружие хрен его знает, но продолжает успешно выпускаться и некоторые менты в штатах вполне себе покупают и юзают даже на работе.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 06:46
            0
            Цитата: Victor_B
            Как штатное оружие хрен его знает

            Вот и в принципе всё. А нет , не всё.

            Цитата: Victor_B
            некоторые менты в штатах вполне себе покупают и юзают даже на работе.
            Прямо как был, 1911А1? Или кастомизированный до неузнаваемости, с конским ценником?
            1. Victor_B
              Victor_B Сегодня, 06:47
              0
              Цитата: Владимир_2У
              Прямо как был, 1911А1? Или кастомизированный до неузнаваемости, с конским ценником?

              Ага!
              Позолоченный и со стразами от Сваровски!
              laughing
              1. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 06:52
                0
                Цитата: Victor_B
                Позолоченный и со стразами от Сваровски!

                Облегчение курка и некоторых деталей, рамки титановые и прочие приблуды подороже страз будут.
  3. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 06:16
    +2
    Не вижу существенных различий,кроме количества патронов. Ах да, забыл! Без " подствольного фонаря" - никак. Деньги вбухали в разработку, изготовление, перевооружение но особого прорыва, не вижу.
    1. Pilat2009
      Pilat2009 Сегодня, 06:21
      -2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не вижу существенных различий,кроме количества патронов. Ах да, забыл! Без " подствольного фонаря" - никак. Деньги вбухали в разработку, изготовление, перевооружение но особого прорыва, не вижу.

      То есть боекомплект не решает?тут надо ещё вопрос технологичности смотреть,кучность боя,цену.а так можно и на ТТ сидеть.
      1. Sandro1977
        Sandro1977 Сегодня, 06:31
        +4
        Если бы кто то считал что бк у сотрудника МВД не достаточный ему бы уже сейчас выдавали более одного запасного магазина... Пока что получается что хватает и 8х2
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 06:32
        +1
        Согласен. Всего один вопрос к разработчикам-" Новый пистолет,по своим ТТХ действительно, заслуживает подобных вложений"?
      3. Старый танкист
        Старый танкист Сегодня, 06:39
        +1
        ТТ - вполне сеье пушка! Баньдюки в 90-е его очень любили. И бронежилеты лёгкие шьёт на раз. И по точности и кучности стрельбы Макар превосходит. Но! По надёжности значительно уступает. Особенно если с большим настрелом.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 06:37
      0
      Цитата: Андрей Николаевич
      Не вижу существенных различий,кроме количества патронов

      Давно стреляли? На самом деле они отличаются достаточно прилично. И коллиматор - весьма полезная штука.
      Цитата: Андрей Николаевич
      Деньги вбухали в разработку

      А не будете вбухивать деньги в разработку, за короткое время потеряете все кадры, способные хоть что-то разрабатывать. Мозги на складах не лежат, они должны постоянно работать и оцениваться. Я так думаю...
      1. bistrov.
        bistrov. Сегодня, 06:58
        +2
        Цитата: Hagen
        И коллиматор - весьма полезная штука.

        Вы серьезно ? Как вы себе представляете ношение пистолета с коллиматором и тактическим фонарём и стрельбу из него в экстремальных ситуациях,когда обычно и применяется оружие? Уверяю вас, в этой ситуации вам будет не до коллиматора, а фонарь просто будет демаскировать вас и вы рискуете первым получить пулю...
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 07:01
          -1
          Цитата: bistrov.
          Уверяю вас, в этой ситуации вам будет не до коллиматора

          Не надо меня уверять, я больше десяти лет ПМ носил, как авторучку... И стрелять приходилось во внеучебной обстановке. Знаю, о чем говорю.
          1. bistrov.
            bistrov. Сегодня, 07:06
            +1
            Цитата: Hagen
            Знаю, о чем говорю.

            Ну-ну...., вам,как говорится , "и карты в руки"....
    3. unhappy
      unhappy Сегодня, 06:41
      0
      Прорыв хотите? Бластер или плазмоган? В магазин извините не завезли request
      Нужно обновление модели оружия, даже если технологии не меняются сто лет.
    4. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 06:42
      +3
      "Макарыч" всё равно останется в памяти у большинства офицеров как что то близкое и неотделимое, напоминающее армейскую молодость.
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:22
    0
    Патрон мощнее. И запас их (патронов) больше. Насчёт кучности - не знаю, надо послушать тех, кто из него стрелял.
  5. Sandro1977
    Sandro1977 Сегодня, 06:24
    0
    Уже перевооружаются? Сколько штук поступило в. МВД на сегодня? Какие подразделения уже перевооружили?
  6. Я Петр
    Я Петр Сегодня, 06:42
    +1
    отец сказал мне, что за 45 лет службы по его памяти и местам службы, у ПМ не было ни одной осечки
  7. Dikson
    Dikson Сегодня, 06:42
    +2
    Ну и куда девать будут адское количество патронов и стволов ПМ? Просто денег на такое перевооружение вбухают немеряно.. в этом и весь цимес.. а то - ствол короче, патронов больше... фонарик прицепляется... прикрутите к ПМ снизу лазерный прицел из китайской указки или тот же фонарь.. - дабы участковый по подвалам спокойно мог лазить на районе, и все дела..
  8. Dos
    Dos Сегодня, 06:48
    +1
    Огневая подготовка в полиции на нулевом уровне! Только самрстрелами могут заниматься.Им хоть лебедевскую модель, хоть ярыгинскую - толку мало будет!