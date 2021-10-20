«ПМ морально устарел» - источник СМИ объясняет переход МВД на пистолет Лебедева

Силовые ведомства продолжают переход на новое короткоствольное стрелковое оружие. МВД РФ в этом плане не является исключением.
По последним сведениям, структуры, относящиеся к министерству внутренних дел, перевооружаются, переходя на новый пистолет вместо «морального устаревшего» ПМ (пистолета Макарова). Именно такие трактовки в отношении ПМ используются как аргументация перевооружения источником СМИ.
Новым пистолетом для структур МВД, как сообщает РИА Новости, становится пистолет Лебедева (ПЛК). Как отмечается, выбор пал именно на это оружие в связи с тем, что оно компактное.
Ранее в отношении ПЛК были проведены все необходимые испытания, после которых он и принят на вооружение министерства.
Производителем ПЛК является концерн «Калашников», доля которого на внутреннем рынке вооружений продолжает расти.
Самозарядный пистолет Лебедева создан под патрон калибра 9х19 мм. Длина ствола в базовой версии – 92 мм, ширина пистолета – 28 мм, высота пистолета – 130 мм, масса – 710 г. Для сравнения: длина ствола пистолета Макарова – 93,5 мм, высота – 126,75 мм, масса (без патронов) – 730 г. Как минимум по высоте ПЛК всё же не такой компактный как тот же ПМ.
При этом стоит отметить, что у ПЛК магазин боепитания рассчитан на 14 патронов, а у ПМ – на 8. У пистолета Лебедева имеется возможность установки допоборудования, включая подствольный фонарь.