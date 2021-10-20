Начальник штаба британской армии назвал Россию «серьёзной угрозой», а Китай - «хроническим вызовом»

Китай сегодня можно считать хроническим вызовом. Это вызов на постоянной основе, на который мы должны реагировать.

В странах НАТО никак не могут определиться, кого именно им считать наибольшей военной угрозой. Суждения по этому поводу озвучиваются буквально ежедневно, причём в них чередуются Россия и Китай. О необходимости совместной борьбы с терроризмом после фактического бегства из Афганистана натовский генералитет уже не говорит.Очередную трактовку «серьёзной угрозы для НАТО» представил начштаба британской армии генерал Николас Картер.В своей речи в структуре с говорящим за себя названием – Центр за новую американскую безопасность – британский генерал обозначил Россию «серьёзной угрозой для Британии».При этом сам же британский генерал заявляет о том, что НАТО пора уделять большее внимание не проблеме терроризма, «как это было после прекращения существования двуполярного мира», а проблеме «постоянной конкуренции». Николас Картер признаёт, что современный мир стал многополярным. Фактически он делает отсылку к тому, что США уже нельзя считать мировым гегемоном и единственным полюсом мира.При этом Картер, назвав Россию «серьёзной угрозой», добавил и следующее:В качестве одной из таких реакций и было недавнее создание Британией, США и Австралией фактически нового военного блока - AUKUS, который предполагает наращивание сил и средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом создание такого союза вызвало немалое недовольство у европейских партнёров по НАТО, особенно - у Франции.