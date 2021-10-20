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Начальник штаба британской армии назвал Россию «серьёзной угрозой», а Китай - «хроническим вызовом»

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В странах НАТО никак не могут определиться, кого именно им считать наибольшей военной угрозой. Суждения по этому поводу озвучиваются буквально ежедневно, причём в них чередуются Россия и Китай. О необходимости совместной борьбы с терроризмом после фактического бегства из Афганистана натовский генералитет уже не говорит.


Очередную трактовку «серьёзной угрозы для НАТО» представил начштаба британской армии генерал Николас Картер.

В своей речи в структуре с говорящим за себя названием – Центр за новую американскую безопасность – британский генерал обозначил Россию «серьёзной угрозой для Британии».

При этом сам же британский генерал заявляет о том, что НАТО пора уделять большее внимание не проблеме терроризма, «как это было после прекращения существования двуполярного мира», а проблеме «постоянной конкуренции». Николас Картер признаёт, что современный мир стал многополярным. Фактически он делает отсылку к тому, что США уже нельзя считать мировым гегемоном и единственным полюсом мира.

При этом Картер, назвав Россию «серьёзной угрозой», добавил и следующее:

Китай сегодня можно считать хроническим вызовом. Это вызов на постоянной основе, на который мы должны реагировать.

В качестве одной из таких реакций и было недавнее создание Британией, США и Австралией фактически нового военного блока - AUKUS, который предполагает наращивание сил и средств в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом создание такого союза вызвало немалое недовольство у европейских партнёров по НАТО, особенно - у Франции.
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Минобороны России
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11 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 06:34
    +4
    В своей речи в структуре с говорящим за себя названием – Центр за новую американскую безопасность – британский генерал обозначил Россию «серьёзной угрозой для Британии».
    Вот не сидится им на заднице ровно!
    Ну на кой хрен нам эта Наглия сдалась?
    Этот облезлый, злой и вонючий лев?
    Только руки об них пачкать!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:43
      +2
      Британский лев ободранный, пусть сперва хронические выделения подлечит.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 06:47
      +4
      А англосаксы, это мировая зараза похлеще чумы, холеры, коронавируса, лихорадки Эбола, лепры, СПИДа,сифилиса и трипера, рака...вместе взятых, сдобренных диарей! laughing Даже и не знаешь как лечить!
      1. Victor_B
        Victor_B Сегодня, 06:50
        +2
        Цитата: Зяблицев
        А англосаксы, это мировая зараза похлеще чумы, холеры, коронавируса, лихорадки Эбола, лепры, СПИДа,сифилиса и трипера, рака...вместе взятых, сдобренных диарей! laughing Даже и не знаешь как лечить!
        Во всяком случае за последние 300 лет людишек на планете они перебили как бы не пoбoлee чумы!
        1. Зяблицев
          Зяблицев Сегодня, 06:51
          +1
          При упоминании англосаксов чума нервно курит в сторонке!
        2. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 07:03
          0
          О необходимости совместной борьбы с терроризмом после фактического бегства из Афганистана натовский генералитет уже не говорит.

          Ну дк, разворошили и вооружили целую террористическую страну в середине нашего континента, теперь это наши проблемы.
          При этом Картер, назвав Россию «серьёзной угрозой

          Из-за провалов в экономике, на уровне КНДР угроза.
          Николас Картер признаёт, что современный мир стал многополярным. Фактически он делает отсылку к тому, что США уже нельзя считать мировым гегемоном и единственным полюсом мира.

          Коммунисты КНР дали прикурить империалистам. Мир снова двуполярен. На основе противостояния систем и мощи экономик.
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 06:48
      +2
      в структуре с говорящим за себя названием – Центр за новую американскую безопасность

      Но позвольте, мы и про старую ни чего не знаем. laughing
    4. skif8013
      skif8013 Сегодня, 06:53
      +1
      Цитата: Victor_B
      В своей речи в структуре с говорящим за себя названием – Центр за новую американскую безопасность – британский генерал обозначил Россию «серьёзной угрозой для Британии».
      Вот не сидится им на заднице ровно!
      Ну на кой хрен нам эта Наглия сдалась?
      Этот облезлый, злой и вонючий лев?
      Только руки об них пачкать!

      Ну как на кой. Представьте еслиб не было этого королевства на сколько бы спокойней жилось на этой планете. Англия для меня ассоциируется со старухой Шепокляк, постоянно пытается гадость какую-то сделать и в основном чужими руками. Так что без неё воздух был бы чище)
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:10
        0
        Цитата: skif8013
        Англия для меня ассоциируется со старухой Шепокляк, постоянно пытается гадость какую-то сделать и в основном чужими руками

        Никак старушка не успокоится. Былое величие разум затмевает! ))) Творит незнамо что, и также говорит! Видимо деменцией болеют не только пожилые люди, но и отдельные страны тоже.
  2. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 06:53
    +1
    Для британцев Россия смертельная угроза, а не "серьезная"... И Китай не забыл "опиумные войны" и надпись на воротах парка в Шанхае:"Собакам и китайцам вход воспрещён"! Припомнят при случае...
  3. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 07:14
    0
    Китай-угроза "хроническая" то есть надолго,а вот Россия-"серьезная",значит там считают что смогут эту угрозу ликвидировать путем прихода к власти в нашей стране людей типа Ельцина и Козырева...