Очередной теракт в Афганистане: на сей раз - Кабул

В афганской столице прогремел взрыв. Сообщается о том, что взрывное устройство сработало в районе Дехмзанг.
В сообщениях говорится о том, что взрыв прогремел на оживлённом перекрёстке. Сообщается, что несколько автомобилей получили повреждения. При этом на текущий момент сведений о точном числе жертв и пострадавших в результате теракта нет. Однако сообщается, что пострадавшие точно есть.
Предполагается, что взрыв мог иметь «запугивающий» характер. Такую версию представили сотрудники служб безопасности Афганистана, которые являются членами «Талибана» (*террористическая группировка, запрещённая в России). Талибы* заявляют, что «деструктивные силы пытаются дестабилизировать ситуацию и выставить новое правительство как неспособное контролировать ситуацию в стране, включая её столицу».
Напомним, что несколько дней назад террористическая атака была совершена на шиитскую мечеть в городе Кандагар. Причём теракт носил многоступенчатый характер. Начиналось всё с нападения боевиков с автоматическим оружием. В конечном итоге, бомбу взорвал террорист-смертник. Ответственность за нападение на мечеть взяло на себя террористическое движение ИГИЛ (запрещено в России).
В «Талибане»*, комментируя это нападение», заявили, что «Исламское государство»* никак не может называться исламским, так как нападает на священные для мусульман молитвенные места. В «Талибане» говорят о том, что деятельность ИГИЛ* в Афганистана контролируется зарубежными спецслужбами. Ранее обвинения в этом плане от талибов* звучали в адрес Израиля и США.