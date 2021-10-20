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Очередной теракт в Афганистане: на сей раз - Кабул

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В афганской столице прогремел взрыв. Сообщается о том, что взрывное устройство сработало в районе Дехмзанг.


В сообщениях говорится о том, что взрыв прогремел на оживлённом перекрёстке. Сообщается, что несколько автомобилей получили повреждения. При этом на текущий момент сведений о точном числе жертв и пострадавших в результате теракта нет. Однако сообщается, что пострадавшие точно есть.

Предполагается, что взрыв мог иметь «запугивающий» характер. Такую версию представили сотрудники служб безопасности Афганистана, которые являются членами «Талибана» (*террористическая группировка, запрещённая в России). Талибы* заявляют, что «деструктивные силы пытаются дестабилизировать ситуацию и выставить новое правительство как неспособное контролировать ситуацию в стране, включая её столицу».

Напомним, что несколько дней назад террористическая атака была совершена на шиитскую мечеть в городе Кандагар. Причём теракт носил многоступенчатый характер. Начиналось всё с нападения боевиков с автоматическим оружием. В конечном итоге, бомбу взорвал террорист-смертник. Ответственность за нападение на мечеть взяло на себя террористическое движение ИГИЛ (запрещено в России).

В «Талибане»*, комментируя это нападение», заявили, что «Исламское государство»* никак не может называться исламским, так как нападает на священные для мусульман молитвенные места. В «Талибане» говорят о том, что деятельность ИГИЛ* в Афганистана контролируется зарубежными спецслужбами. Ранее обвинения в этом плане от талибов* звучали в адрес Израиля и США.
Использованы фотографии:
Телеграм-канал «Изнанка военки»
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4 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 07:05
    0
    Чем больше одни бармалеи поубивают других бармалеев - тем воздух чище!
    Плохо что мирные гибнут...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:14
      +1
      В «Талибане» говорят о том, что деятельность ИГИЛ* в Афганистана контролируется зарубежными спецслужбами. Ранее обвинения в этом плане от талибов* звучали в адрес Израиля и США.

      И они абсолютно правы! Но каков парадокс: теперь Талибан, признанный как террористическая организация, будет защищаться от терроризма!
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 07:17
        0
        у нас ,такие "хлопки" происходят ежедневно...но, у нас -газ.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 07:15
      0
      Если запретить все СМИ, телевизоры и интернеты, то смысл теракта обнулиться...Еще ничего не известно, но уже по всему шарику раздули новость - что столицы Афганистана нет, миллион трупов..., как бы намекая нам - а вот при американских эльфах там был мир и тишина! Вот и ответ, кто стоит за всем мировым тероризмом на Земле!