«Умышленный поджог из-за конфликта с командованием»: озвучены данные следствия по делу о пожаре на УДК Bonhomme Richard ВМС США

В США всплывают новые подробности в рамках дела о возгорании на УДК Bonhomme Richard. Пожар, напомним, на борту универсального десантного корабля ВМС США возник во время его нахождения на военно-морской базе в Сан-Диего. При этом огонь не могли потушить в течение нескольких суток, в результате чего корабль получил такие повреждения, что его оказалось проще списать с последующей отправкой на металлолом, нежели восстановить. В результате пожара пострадали 40 моряков и 23 гражданских лица.
Первоначально сообщалось, что возгорание на Bonhomme Richard могло возникнуть из-за нарушения регламента сварочных работ. Однако потом ситуация стала проясняться.
Следствие в США пришло к однозначному выводу, что пожар на УДК типа Wasp возник не случайно. Американские следователи, как сами заявляют, собрали весомую доказательную базу, которая указывается на причастность к поджогу боевого корабля одного из членов экипажа.
Из частично обнародованных материалов следствия:
Обвинение в умышленном поджоге предъявлено одному из матросов. Собраны сведения о том, что он был настроен враждебно в отношении командования. У него был конфликт с командирами.
О почве этого конфликта пока не сообщается.
Контролирующий ход расследования вице-адмирал Скотт Конн (командующий 3-м флотом ВМС США):
Пожар действительно возник в результате поджога. Корабль в итоге был потерян. Пламя бушевало в течение примерно 4 суток.
В опубликованном отчёте говорится о том, что в первые минуты после возникновения пожара экипаж не предпринял исчерпывающих мер по недопущению распространения пламени. В частности, моряки не активировали систему подачи пены для пожаротушения.
Из доклада:
Установлено минимальное участие экипажа в тушении пожара в первые минуты после его выявления. Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению, они не смогли скоординировать свои действия с гражданскими специалистами.
В США отмечают, что 36 членов экипажа могут получить как минимум дисциплинарное взыскание из-за непринятия должных мер по тушению пожара, приведшего к потере универсального десантного корабля ВМС США.