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«Умышленный поджог из-за конфликта с командованием»: озвучены данные следствия по делу о пожаре на УДК Bonhomme Richard ВМС США

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В США всплывают новые подробности в рамках дела о возгорании на УДК Bonhomme Richard. Пожар, напомним, на борту универсального десантного корабля ВМС США возник во время его нахождения на военно-морской базе в Сан-Диего. При этом огонь не могли потушить в течение нескольких суток, в результате чего корабль получил такие повреждения, что его оказалось проще списать с последующей отправкой на металлолом, нежели восстановить. В результате пожара пострадали 40 моряков и 23 гражданских лица.


Первоначально сообщалось, что возгорание на Bonhomme Richard могло возникнуть из-за нарушения регламента сварочных работ. Однако потом ситуация стала проясняться.

Следствие в США пришло к однозначному выводу, что пожар на УДК типа Wasp возник не случайно. Американские следователи, как сами заявляют, собрали весомую доказательную базу, которая указывается на причастность к поджогу боевого корабля одного из членов экипажа.

Из частично обнародованных материалов следствия:

Обвинение в умышленном поджоге предъявлено одному из матросов. Собраны сведения о том, что он был настроен враждебно в отношении командования. У него был конфликт с командирами.

О почве этого конфликта пока не сообщается.



Контролирующий ход расследования вице-адмирал Скотт Конн (командующий 3-м флотом ВМС США):

Пожар действительно возник в результате поджога. Корабль в итоге был потерян. Пламя бушевало в течение примерно 4 суток.

В опубликованном отчёте говорится о том, что в первые минуты после возникновения пожара экипаж не предпринял исчерпывающих мер по недопущению распространения пламени. В частности, моряки не активировали систему подачи пены для пожаротушения.

Из доклада:

Установлено минимальное участие экипажа в тушении пожара в первые минуты после его выявления. Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению, они не смогли скоординировать свои действия с гражданскими специалистами.

В США отмечают, что 36 членов экипажа могут получить как минимум дисциплинарное взыскание из-за непринятия должных мер по тушению пожара, приведшего к потере универсального десантного корабля ВМС США.
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59 комментариев
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 07:44
    +7
    Медальку диссиденту-узнику совести! Что, не диссидент а ппридурок? Да ещё и корапь американский?! Ну тогда в кандалы угрозу США, да пожизненно!

    Ирония.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:05
      +14
      Красавчик! "Свободу Анжеле Дэвис!" laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:32
        +2
        Цитата: Зяблицев
        Красавчик! "Свободу Анжеле Дэвис!"

        Побольше бы таких матросов в ВМФ США конфликтующих и поджигающих корабли Дяди Сэма. И войны на море не нужно будет.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 08:44
          +5
          Похоже,что этот матрос единственный из экипажа знал досконально устроиство корабля.Спалить "пустой" пароход на ремонте!?Это постораться ннадо.
          1. Alex777
            Alex777 Сегодня, 09:28
            +1
            Мотивированный матрос - страшная сила!
            Хотя если бы он знал, что угробит корабль
            насовсем, то вряд ли пошел бы на поджог.
            Променять свой конфликт с командирами
            на конфликт с Соединенными Штатами -
            было очень недальновидно с его стороны. hi
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 09:31
              0
              Надеялся что не попадётся,и наверно в соцсетях выкладывал горящие корабли. hi
              1. Alex777
                Alex777 Сегодня, 09:32
                +1
                Цитата: tralflot1832
                Надеялся что не попадётся,и наверно в соцсетях выкладывал горящие корабли.

                wassat
          2. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:33
            +2
            Цитата: tralflot1832
            Спалить "пустой" пароход на ремонте!?

            Я один раз только в море "хорошо горел" (помещение ВДГ - 8 дизелей), а зато на СРЗ и ССЗ раз 15 не меньше, и возгорания были, умышленные, по дурости и незнанию, по стечению обстоятельств, а некоторые были такие что думаешь, а не "чебурашка" ли это сотворила. И сколько наших судов сгорело, даже трудно представить.
            1. tralflot1832
              tralflot1832 Сегодня, 09:52
              +1
              Я квоту на пожар,выбрал в первом рейсе,там было по серьёзному.А второй случай смешно и грешно вспоминать.Второй, прикольный пожар был,в рейсе .Капитан и старпом от нечего делать,ждали базу,рыбу девать не куда, устроили тренировки по тревогам.Отработали все,собрались в салоне на разбор полётов.Через 20 минут влетает вахтенный штурман с криком;Горим.Потом рассказывает:Иду не кого не трогаю,сосед:Эй на Планете что там у вас за фольштрубой горит на лазарете?Конечно потушили моментально,но потом голову ломали ,как брусья 20 на 2О см могли загорется от искры из фальштрубы,да и искр из фальштрубы не было замечено. hi
              1. tihonmarine
                tihonmarine Сегодня, 10:07
                +1
                Цитата: tralflot1832
                А второй случай смешно и грешно вспоминать.

                Такое же "чебурашечное" возгорание. СРЗ наваривали скобы для кабельтрасс в мукомолке верхний уровень (их три), капля сварки упала на нижний уровень в открытый льяльный колодец, в нём вода и плавает чурбак, а на нём промасленная ветошь. И вот эта дрянь начинает тлеть, дыма и вони через край, приехали 3 пожарные заводские машины, пожарные, начальство. Я без КИПа полез вниз, сверху дым, а ниже нет. Потушил сижу курю, а тут звено пожарных на меня смотрят как на иди...а. Уходить нельзя было, не докажешь, что ты не верблюд.
        2. sakuz
          sakuz Сегодня, 09:22
          0
          Цитата: tihonmarine
          Побольше бы таких матросов в ВМФ США конфликтующих и поджигающих корабли Дяди Сэма

          Надо его сделать почетным гражданином Крыма smile
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 09:38
            +2
            Цитата: sakuz
            Надо его сделать почетным гражданином Крыма

            Тихо ! Своих не выдаём.
      2. Нафаня из дивана
        Нафаня из дивана Сегодня, 08:44
        +2
        Я не знаю, где эта самая Чиля и кто такая Хунта.
        Но пока Луиса с Корвалана не выпустят
        Я работать не буду!

        drinks
      3. skif8013
        skif8013 Сегодня, 09:26
        +1
        По больше бы таких моряков в армии США)
  2. Комментарий был удален.
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 07:45
    0
    Этот матросик, часом, не тот самый, тайный дружок Петрова и Боширова? Гляди, куда его занесло!
    1. Комментарий был удален.
  4. Xlor
    Xlor Сегодня, 07:46
    +7
    Спалили бы весь флот США...
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 08:48
      -3
      сайт становится..невыносим. урякалки бестолковые...почем час ? хотя...кого я спрашиваю.
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 09:04
        0
        Цитата: Дедкастарый
        сайт становится..невыносим. урякалки бестолковые...почем час ?

        Это все бесплатно.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 09:27
          -4
          Цитата: Башкирхан
          Цитата: Дедкастарый
          сайт становится..невыносим. урякалки бестолковые...почем час ?

          Это все бесплатно.

          посмотрите все мои предыдущие комментарии: минусы... я не "патриот", а я болею за стану всей душой. но, я же вижу ЧТО происходит. у нас не так ?
          1. Xlor
            Xlor Сегодня, 09:35
            +3
            я болею за стану всей душой

            Судя по вашему хныканью о пожаре на корабле врагов, а они наши враги, ваша "болезнь за страну", да еще и всей душой, сразу бросается в глаза... laughing
            1. Дедкастарый
              Дедкастарый Сегодня, 09:49
              -1
              Цитата: Xlor
              я болею за стану всей душой

              Судя по вашему хныканью о пожаре на корабле врагов, а они наши враги, ваша "болезнь за страну", да еще и всей душой, сразу бросается в глаза... laughing

              всё ..всё... судя по залпам "града" и смерча". мне лучше уйти от сюда... кремлеботы район держат... здорово зобирование работает.(((
      2. Roman_VH
        Roman_VH Сегодня, 09:06
        +5
        Так чего же вы тут? Раз так не выносимо. Вона какие звезды. Или вы хотели, чтоб народ здесь слезы лил на предмет потери USNAVY боевой единицы? Да и отсутствие чувства юмора это неприлично.
      3. Архонт
        Архонт Сегодня, 09:07
        -4
        Ну капчи на разумность пока нет на сайте, вот и результат fellow
      4. Зяблицев
        Зяблицев Сегодня, 09:09
        +2
        А что по поводу этой новости нужно серьезного сказать - изучить ТТХ спаленной лохани или разобрать низкое качество работы воспитательных служб United States Navy?? В целом то новость для нас особого интереса не представляет, за исключением того, что минус одна боевая единица у вероятного противника, а так какой то неадекват (которых хватает в каждой армии) выместил свое зло на дорогостоящем металлоломе, но это пол беды, главное причинил вред людям сослуживцам, чуть их не угробив!
      5. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 09:42
        -1
        сайт становится..невыносим. урякалки бестолковые...почем час ?
        да это не сайт. Сайт лишь отражение окружающего нас мира. А вот там...в окружающем мире....
  5. палестинец
    палестинец Сегодня, 07:46
    +2
    дожили блин.....моряки собственные суда жгут...все моральные ориентиры потеряны
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:03
      +5
      Цитата: палестинец
      .моряки собственные суда жгут...все моральные ориентиры потеряны

      Ну, так для американских моряков, видимо корабль не "дом родной". И об этом явно говорит то, что и не бросились сразу на тушение пожара. Помимо халатности, они так и на суше поступают. Если у кого-то горит дом, никто сам на помощь не бросится, хорошо, если пожарников вызовут. Ну, а здесь "особ статья"! Поругал тебя начальник, а ты в отместку корабль поджег! И такой универсальный супер-пупер на свалку пошел!
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 08:14
        +4
        кроме одного конфликта были значит и др недовольные

        ......................................

        ...................рыбаки -подумал Штирлиц
      2. Canecat
        Canecat Сегодня, 08:22
        +3
        Цитата: Егоза
        И об этом явно говорит то, что и не бросились сразу на тушение пожара.

        Возможно имел место факт саботажа в борьбе за живучесть корабля в знак поддержки поджигателя членами команды.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 08:28
          0
          Скорее халатность, связанная с неразберихой, связанной с нахождением на корабле гражданских и проводимыми им работами.
          1. Улиточник N9
            Улиточник N9 Сегодня, 08:49
            -3
            Кто его знает, что там было. У меня много знакомых в моря ходят, так вот очень редко кто из них с теплотой отзывается о своих начальниках. В основном с ненавистью и говорят, что вынуждены терпеть разных подонков, чтобы не потерять рабочее место. Да и на берегу начальники в основном довольно неприятные люди, если не сказать большее. Приходится их терпеть. Лично мне не раз попадались такие руководители, что не приведи господи. И да, в ответ на их действия приходилось делать всякие гадости в ответ. И знаю людей, которые говорят, что приходя на любое новое место в первую очередь думают о том, как навредить в случае их увольнения или иных противоправных действиях со стороны руководства. К сожаление, в современных условиях, такие действия, единственный путь компенсировать себе хотябы моральные потери, при произволе руководства.
            1. Avior
              Avior Сегодня, 08:54
              0
              Начальство редко бывает приятное. Но вредить так, чтобы корабль поджигать...
              С другой стороны- обида на начальство может быть, даже если оно абсолютно правильно и справедливо поступило. Люди склонны винить в своих проблемах всех, кроме себя. Мы далеко не всегда бываем обьективны, если это касается нас лично.
              1. Forcecom
                Forcecom Сегодня, 09:13
                0
                Как говориться: - Пожалейте своего начальника, вы видите перед собой одного "неумного человека", а он - тридцать. wink
                Всякое бывает, но палить борт за ради такого дела - для меня за рамками здравого смысла и чувства самосохранения.
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 09:17
                  -1
                  Это точно. Может, попугать хотел, а ситуация из-под контроля вышла.
                  Пожалейте своего начальника, вы видите перед собой одного "неумного человека", а он - тридцать.

                  Впервые я это понял в 20 лет, когда стал сержантом в армии. До этого как-то не задумывался smile
                  Хотя, конечно, разные бывают, что начальники, что подчиненные.
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:36
        0
        Цитата: Егоза
        Поругал тебя начальник, а ты в отместку корабль поджег!

        Мужики по пьянке подрались, побитый в отместку дом поджёг и корову отравил побившему. И не только в Америке так бывает.
    2. Вежливый Лось
      Вежливый Лось Сегодня, 08:38
      +3
      Цитата: палестинец
      дожили блин.....моряки собственные суда жгут...

      Вероятно, поджог корабля был крайней мерой, этаким жестом отчаяния, после того, как все остальные методы борьбы экипажа с клопами оказались неэффективными.
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Сегодня, 09:06
        -1
        Есть ещё одна причина подобного- накуриться дури или принять какой-нибудь наркотик и по глюкам поджечь. Всякое бывает.
    3. URAL72
      URAL72 Сегодня, 08:39
      +3
      "дожили блин.....моряки собственные суда жгут..."

      А что делать, если вас отправляют к БЕРЕГАМ Беларуси? Там же страшные русские медведи!
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:45
      0
      Цитата: палестинец
      дожили блин.....моряки собственные суда жгут...все моральные ориентиры потеряны

      А когда сынок из злости на родителей, свой дом спалил, и без жертв не обошлось. Мораль и нравственность остались за бортом.
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:47
    0
    Крутой поворот однако... найден матрос стрелочник... теперь вся мощь государства будет обрушена на его стриженную макушку. what
    Я часом подумал а может и с нашим единственным авианесущим крейсером такая же история... кто то сильно на него обиделся.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 08:03
      +1
      Все может быть. Плохой пример заразительный. Взяли же с американцев стреляющих в школах. Теперь и этот случай раскрутят в сми и интернете, мало ли кому в голову от от обиды взбредёт:(
  7. Dos
    Dos Сегодня, 07:59
    0
    Сколь мильярдов то сгорело? И как пиромана накажуть? Ежели накажуть конечно ...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:39
      +2
      Цитата: Dos
      И как пиромана накажуть? Ежели накажуть конечно ...

      Партийный выговор с занесением в учётную карточку.
      1. Region-25.rus
        Region-25.rus Сегодня, 09:44
        0
        Партийный выговор с занесением в учётную карточку.
        тут скорее вспоминается диалог с психологом из фильма "Горячие головы" - "Вы разбили бомбардировщик стоимость десять миллионов долларов! - Ну, я выплачиваю по 20 долларов в неделю!" (примерно по смыслу) laughing
  8. taiga2018
    taiga2018 Сегодня, 08:01
    +2
    Это же какой должен был быть конфликт чтобы совершить такое,может капитан спал с женой этого матроса...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:44
      +1
      Цитата: taiga2018
      Это же какой должен был быть конфликт чтобы совершить такое

      Ну а с чего пацан из Перми огонь открыл в школе. Страны разные, конфликты разные, а итоги одинаковые. Почему это происходит, пишут сотнями томов, но толку никакого, хотя каждый из нас прекрасно знает откуда корни растут.
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:23
    +4
    Моральное состояние экипажа ,никакими деньгами не зальешь .Смотреть надо за людьми
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 08:31
      +1
      Кадры решают все... но с другой стороны что это за боевой корабль с низкой живучестью...один матрос умудрился его сжечь... what никаких диверсантов не надо... Повар-кок случайно шипящее растительное масло плеснет куда не надо и привет Аквамену.
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 09:03
        +1
        [media=https://cdn.videvo.net/videvo_files/video/premium/video0391/small_watermarked/906_906-0359_preview.webm]
        Цитата: Леха с Андроида.
        но с другой стороны что это за боевой корабль с низкой живучестью...один матрос умудрился его сжечь...

        Очень характерная картинка к материалу .Шланг сам по себе занимается тушением пожара на судне.А грубо ,просто наполняет судно водой .Есть специальные правила ,при тушении пожара на судне ,что бы не допустить опрокидывания .
        Бардак там на флоте везде , еще круче чем у нас.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:11
      0
      Цитата: APASUS
      Смотреть надо за людьми

      Ты за ними смотришь, а они за тобой. Та же самая игра, как в моём "нике".
  10. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 08:26
    +1
    Цитата: Dos
    Сколь мильярдов то сгорело? И как пиромана накажуть? Ежели накажуть конечно ...

    Вот это мне тоже интересно, сколько стоит УДК класса Уосп, автор, проясните.
    1. Xlor
      Xlor Сегодня, 08:43
      +1
      сколько стоит УДК класса Уосп, автор, проясните

      Купить хотите? wink
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:31
    +4
    Елки, да этой новости сто лет в обед. Месяца три назад его уже под суд за поджог отдали.
    Установлено минимальное участие экипажа в тушении пожара в первые минуты после его выявления. Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению, они не смогли скоординировать свои действия с гражданскими специалистами.

    laughing А они сами говорили, что в первые минуты тушили пожар сами моряки. а пожарные прибыли только тогда, когда огонь добрался до баллонов с кислородом и поэтому экипаж эвакуировали))) По сей причине пожарные нафиг заблудились в этом УДК и тушить благоразумно не стали
  12. Барбарис25
    Барбарис25 Сегодня, 08:47
    0
    wassat т.е. когда написали в свое время что кто-то из сотрудников просто решил домой уйти пораньше...оказалось правдой
  13. HAM
    HAM Сегодня, 08:58
    +2
    Вот теперь и не верь, что МКС баба-астронавт не просверлила....кто то ей не дал,а она отомстила...Подлянские какие то-нет бы командиру просто рожу набить.По-американски легче подлость устроить...
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:33
    +1
    Цитата: Улиточник N9
    ... И да, в ответ на их действия приходилось делать всякие гадости в ответ. И знаю людей, которые говорят, что приходя на любое новое место в первую очередь думают о том, как навредить в случае их увольнения или иных противоправных действиях со стороны руководства.

    Ничё так у вас компашка подобралась. ))) Вагоны под откос ещё не пускаете?
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 09:51
    0
    Цитата: Дедкастарый
    сайт становится..невыносим. урякалки бестолковые...почем час ? хотя...кого я спрашиваю.

    Какой злой старик...))) Находите, что значительно "толковее" постоянно ныть? И чем же это занятие более интеллектуально?
  16. Artemion3
    Artemion3 Сегодня, 09:52
    0
    Да не, просто интересно в сравнении с эсминцами и авианосцами, стоимость которых я знаю.
  17. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:13
    0
    Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению
    Вот те на. На "могучем" флоте претендующем на все моря и океаны оказалось, что л/с не подготовлен к действиям при возникновении ЧС. Если не знают как действовать при пожаре, то в случае возникновения необходимости точно не войдут в реакторный отсек с целью заглушить реактор.