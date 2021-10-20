«Умышленный поджог из-за конфликта с командованием»: озвучены данные следствия по делу о пожаре на УДК Bonhomme Richard ВМС США

Обвинение в умышленном поджоге предъявлено одному из матросов. Собраны сведения о том, что он был настроен враждебно в отношении командования. У него был конфликт с командирами.

Пожар действительно возник в результате поджога. Корабль в итоге был потерян. Пламя бушевало в течение примерно 4 суток.

Установлено минимальное участие экипажа в тушении пожара в первые минуты после его выявления. Моряки оказались неподготовленными к пожаротушению, они не смогли скоординировать свои действия с гражданскими специалистами.