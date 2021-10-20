ВМС Индии опровергают данные об обнаружении и блокировании своей субмарины в территориальных водах Пакистана

Информационное подразделение пакистанских вооруженных сил 19 октября распространило сообщение о том, что 16 октября в территориальные воды исламской республики якобы вошла подводная лодка Военно-морских сил Индии. Вскоре она была обнаружена пакистанским патрульным самолетом. Индийские военные стали утверждать: лодка проходила примерно в 140-150 морских милях от Карачи, и это могла быть субмарина любой страны. Индийские подлодки, по словам представителей ВМС страны, в пакистанские территориальные воды не заходили.В свою очередь, пакистанские военные утверждают: это далеко не первый подобный инцидент с участием индийских субмарин. За дежурными дифирамбами в адрес пакистанских ВВС и ВМС, которые не пропустили лодку в территориальных водах скрывается определенная тревога Исламабада. Судя по всему, противостояние двух крупнейших южноазиатских стран, которые являются еще и ядерными державами, помимо кашмирских гор переходит и в морское пространство, в том числе в его глубины.У ВМС Индии куда больший потенциал, чем у ВМС Пакистана. Во-первых, Индия имеет гораздо большее количество портов и омывается океаном фактически с нескольких сторон. Во-вторых, Индия долгое время уделяла особое внимание развитию военно-морских сил, а сейчас она пользуется в этом направлении еще и значительной поддержкой США, Великобритании и Австралии, которые рассматривают Индию в качестве противовеса нарастающему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.По численности личного состава индийские ВМС почти в три раза превосходят пакистанский флот (58 350 против 23 800 человек). У Индии как минимум 15 подводных лодок против 8 пакистанских субмарин, есть авианесущие крейсеры. Таким образом, на море Индия представляет еще большую опасность для Пакистана, чем на суше.