Военное обозрение
Войти Регистрация

ВМС Индии опровергают данные об обнаружении и блокировании своей субмарины в территориальных водах Пакистана

5

Информационное подразделение пакистанских вооруженных сил 19 октября распространило сообщение о том, что 16 октября в территориальные воды исламской республики якобы вошла подводная лодка Военно-морских сил Индии. Вскоре она была обнаружена пакистанским патрульным самолетом. Индийские военные стали утверждать: лодка проходила примерно в 140-150 морских милях от Карачи, и это могла быть субмарина любой страны. Индийские подлодки, по словам представителей ВМС страны, в пакистанские территориальные воды не заходили.


В свою очередь, пакистанские военные утверждают: это далеко не первый подобный инцидент с участием индийских субмарин. За дежурными дифирамбами в адрес пакистанских ВВС и ВМС, которые не пропустили лодку в территориальных водах скрывается определенная тревога Исламабада. Судя по всему, противостояние двух крупнейших южноазиатских стран, которые являются еще и ядерными державами, помимо кашмирских гор переходит и в морское пространство, в том числе в его глубины.

У ВМС Индии куда больший потенциал, чем у ВМС Пакистана. Во-первых, Индия имеет гораздо большее количество портов и омывается океаном фактически с нескольких сторон. Во-вторых, Индия долгое время уделяла особое внимание развитию военно-морских сил, а сейчас она пользуется в этом направлении еще и значительной поддержкой США, Великобритании и Австралии, которые рассматривают Индию в качестве противовеса нарастающему влиянию Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

По численности личного состава индийские ВМС почти в три раза превосходят пакистанский флот (58 350 против 23 800 человек). У Индии как минимум 15 подводных лодок против 8 пакистанских субмарин, есть авианесущие крейсеры. Таким образом, на море Индия представляет еще большую опасность для Пакистана, чем на суше.
Автор:
Использованы фотографии:
Twitter/Spokesperson of the Indian Navy
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 09:19
    0
    ...Он мою защиту разрушает -
    Старую индийскую - в момент,-
    Это смутно мне напоминает
    Индо-пакистанский инцидент...     laughing

    Бодание ядерных держав в этом регионе не может не напрягать, но уши англосаксов просто откровенно торчат из-за спины Дели!
  2. sakuz
    sakuz Сегодня, 09:19
    0
    Да, коварную мину в регионе заложили англичане когда то...
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 09:41
      +3
      Тут дело не в англичанах. Здесь проходит граница двух цивилизаций. И если индуизм не замечен в излишней агрессивности, то ислам жаждет экспансии в лучших традициях католического миссионерства. Притом и от святой инквизиции он не отказывается.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:02
    0
    Противостояние было, есть и будет. Даже если представить на сегодняшний день невозможное - решат на переговорах свои претензии друг к другу, то где гарантия, что завтра не вспыхнет конфликт исключительно на религиозной почве.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:05
    0
    У индусов современные матрасные противолодочные самолёты. Пакистану крайне сложно будет с подводным флотом.