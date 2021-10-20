Появились кадры со врезающимся в мост учебным парусным судном ВМС Бразилии

На кадре справа - перевернувшийся буксир, который прибыл к месту инцидента
Парусный корабль «Cisne Branco» ( «Белый лебедь») входит в состав Военно-морских сил Бразилии как учебное судно. Недавно он отправился в очередное плавание: судну предстояло прийти в Эквадор, в Гуаякиль, где проходит подготовка к проведению парусной регаты «Латиноамериканские паруса».
Соревнования «Латиноамериканские паруса» будут проводиться в честь 200-летия независимости Бразилии. В них примут участие команды из самых разных стран континента.
По пути с бразильским парусником произошла неприятность: он врезался в пешеходный мост, соединяющий Гуаякиль с островом Сантана в Эквадоре. На помощь парусному судну прибыл буксир эквадорского флота, но он перевернулся при выполнении задания.
Как сообщают в ВМС Бразилии, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. В настоящее время следственные органы выясняют причины происшествия. Капитан порта Гуаякиль Даниэль Эспиноса был вынужден принять меры для недопущения загрязнения реки в результате аварии.
В ВМС Бразилии считают, что инцидент мог произойти по причине сильного течения реки. В настоящее время корабль ждет транспортировки в местную гавань, где его отремонтируют и проверят исправность перед уходом из Эквадора.
Между тем, место, где произошла авария, не раз попадало в новостные сводки. Так, в 2017 году здесь обрушился пролет моста на остров. В 2018 году произошло столкновение судна с мостом на остров Сантана из города Дуран.