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Появились кадры со врезающимся в мост учебным парусным судном ВМС Бразилии

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На кадре справа - перевернувшийся буксир, который прибыл к месту инцидента


Парусный корабль «Cisne Branco» ( «Белый лебедь») входит в состав Военно-морских сил Бразилии как учебное судно. Недавно он отправился в очередное плавание: судну предстояло прийти в Эквадор, в Гуаякиль, где проходит подготовка к проведению парусной регаты «Латиноамериканские паруса».

Соревнования «Латиноамериканские паруса» будут проводиться в честь 200-летия независимости Бразилии. В них примут участие команды из самых разных стран континента.

По пути с бразильским парусником произошла неприятность: он врезался в пешеходный мост, соединяющий Гуаякиль с островом Сантана в Эквадоре. На помощь парусному судну прибыл буксир эквадорского флота, но он перевернулся при выполнении задания.

Как сообщают в ВМС Бразилии, никто из членов экипажей обоих судов не пострадал. В настоящее время следственные органы выясняют причины происшествия. Капитан порта Гуаякиль Даниэль Эспиноса был вынужден принять меры для недопущения загрязнения реки в результате аварии.

В ВМС Бразилии считают, что инцидент мог произойти по причине сильного течения реки. В настоящее время корабль ждет транспортировки в местную гавань, где его отремонтируют и проверят исправность перед уходом из Эквадора.

Между тем, место, где произошла авария, не раз попадало в новостные сводки. Так, в 2017 году здесь обрушился пролет моста на остров. В 2018 году произошло столкновение судна с мостом на остров Сантана из города Дуран.

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30 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 10:58
    +1
    В жизни всё бывает, особенно на море - у парусника вон сколько парусов, так и ветром могло снести, плюс течение и капитан со штурманом, возможно и лоцман - растяпы...
    1. гаррет
      гаррет Сегодня, 11:00
      +1
      теавыб ёсв инзиж В

      Полностью согласен
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 11:03
        0
        Это он с английской раскладки написал. Кстати парусник из Южной Америки на российских рублях изображен.
        1. Кроу
          Кроу Сегодня, 11:26
          +4
          Давайте сравним фотографию «Либертада» с оригинальной 500-рублёвой банкнотой:
          Окончательно удостовериться в этом нам поможет интервью главного художника Гознака (1989–2002) Игоря Крылкова, которое он дал в 2011 году:

          «Не нужно искать тайного смысла там, где его нет. На фотографии, с которой я срисовывал порт, стоял современный пароход. Но в последний момент в Центробанке сказали, что с общей идеей банкноты пароход не стыкуется. Я срочно нашёл фотографию с тем парусником и перерисовал. Откуда мне было знать, что в Архангельск он не заходил?»

          Таким образом, распространённая информация оказалась верной — моделью для судна с российской купюры действительно послужил аргентинский парусник «Либертад».
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          1. Александр 3
            Александр 3 Сегодня, 11:34
            +1
            Художник от слова ХУДО,проверять надо их художества.
            1. aleks neym_2
              aleks neym_2 Сегодня, 11:51
              0
              Да ПРИЧЁМ ТУТ КОПЮРА? СМОТРИТЕ ВИДИО! А эту копюру УЖЕ обсуждали! Делать нечего?
        2. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 11:31
          +1
          Цитата: Башкирхан
          Кстати парусник из Южной Америки на российских рублях изображен.

          Эксперты говорят так:
          «Там был изображен парусник «Либертад» аргентинских военно-морских сил. В свое время художник Госзнака Игорь Крылков, который нарисовал эти 500 рублей, вспоминал, что изначально там должен был быть нарисован другой корабль – наш старинный парусник. Но комиссии Центрального банка картинка не понравилась. А так как деньги нужно было разрабатывать и печатать довольно срочно (потому что нужно было вводить новый банкнотный ряд), то просто взяли красивый парусник и с фотографии в интернете. А парусник на самом деле очень красивый»
          Хотя парусник на картинке не полная копия, а немного изменён. Но красив.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:04
      +5
      А что кадров с нормального канала нет, а то какая то помойка "Ukrainian Military YouTube" на православном ВО смотрится как то одиозно! belay
    3. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 11:08
      +5
      В любом случае, очень жаль. Парусники - настоящие красавцы. И их не так много в наше время...
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 11:44
        +1
        Цитата: Вождь краснокожих
        Парусники - настоящие красавцы.

        Но "Кэтти Сарк" особенная, и до сих пор живая, как написано на табличке дока ....
        "Здесь сохраняется "Катти Сарк" как памятник своего времени, как дань уважения людям и кораблям эпохи паруса".
        Живое судно из прошлого, последняя память парусу того времени.
    4. Yrec
      Yrec Сегодня, 11:54
      +3
      В узкостях парусные суда ходят под мотором. Видимо, мост находится в приливной зоне и капитан ошибся со временем прохода мимо моста и неправильно учёл течение.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    +2
    Сказочныые волшебники,особенно на буксире.
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 11:17
      +2
      Просто вся команда была на занятиях, слайды смотрела laughing
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:55
      0
      Сказочныые волшебники,особенно на буксире.
      Странно что это в Бразилии произошло...)
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 12:22
        +1
        Цитата: Trapp1st
        Странно что это в Бразилии произошло...)

        Ничего странного, там очень много диких обезьян laughing
      2. URAL72
        URAL72 Сегодня, 12:47
        0
        "Странно что это в Бразилии произошло...)"

        Я так понял что картинки вы посмотрели, а читать пока не научились. Столкновение произошло в ЭКВАДОРЕ.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:38
      0
      Цитата: tralflot1832
      Сказочныые волшебники,особенно на буксире.

      Вспомни Балтика 1978 год, когда спасали "Остров Сибирякова" утонул буксир "Славный" под командованием Валентина Гишкиляк. В Калининградской газете написали - "Маленький погиб во спасении большого !". Только шведы реально написали - "А зачем ?"
      А всё по дурости.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 10:58
    +1
    Такого красавца повредили...
    ВМС Бразилии считают, что инцидент мог произойти по причине сильного течения реки. 

    А что, в этом месте реки каждый раз разной силы течение? Буксир не справился, маловато было одного буксира... Хорошо, что хоть без жертв обошлось.
  4. гаррет
    гаррет Сегодня, 10:59
    +1
    Появились кадры со врезающимся в мост учебным парусным судном ВМС Бразилии

    Слоупоки 80 лвл laughing
    1. rotmistr60
      rotmistr60 Сегодня, 11:19
      0
      Сказали бы проще - медлительные или тормоза, а то зашифровались.
      А в мост въехали хорошо при всех флагах (вымпелах).
      1. гаррет
        гаррет Сегодня, 12:28
        0
        Новость вчерашняя, поэтому это камень в огород админов топвара. По этой новости еще вчера отплясались.
  5. Mitroha
    Mitroha Сегодня, 11:00
    0
    Течняк там приличный, да и ветер возможно был, плюс буксир выбрали несоответствующий по размерам
    P.S. Автору, а что за продвижение украинского youtube канала на ВО? Видео больше нигде не было?
  6. Крот13
    Крот13 Сегодня, 11:09
    +2
    За что не возьмутся... Многое осталось за кадром: потонувшая спасательная подводная лодка, два пропавших поисковых самолета и затонувшая рыболовецкая шхуна, на свою беду очутившаяся в квадрате спасательных работ.
  7. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 11:36
    0
    Они еще и буксир утопили
  8. DmSol
    DmSol Сегодня, 11:44
    0
    Ну у нас Крузенштерн тоже пару буксиров опрокидывал.
  9. usr01
    usr01 Сегодня, 11:55
    0
    Судя по развевающемуся флагу Бразилии ветер был против! сноса корабля (и течения)...
    да и силой слабый до умерянного... помогал как мог... request
    (https://meteopost.com/info/wind-ball/)
    Красоту жалко... люблю парусники...
  10. Avior
    Avior Сегодня, 12:03
    0
    хотел под мостом проскочить юзом на боку?
    не вышло
    smile
    Люди целы все- и слава богу. А суда- подлатают.
  11. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 12:08
    0
    Цитата: tihonmarine
    Цитата: Вождь краснокожих
    Парусники - настоящие красавцы.

    Но "Кэтти Сарк" особенная, и до сих пор живая, как написано на табличке дока ....
    "Здесь сохраняется "Катти Сарк" как памятник своего времени, как дань уважения людям и кораблям эпохи паруса".
    Живое судно из прошлого, последняя память парусу того времени.

    "Кэтти Сарк" возил не опиум ли для китайского народа?
  12. gorenina91
    gorenina91 Сегодня, 12:45
    0
    - Да , понятно только одно --- такое довольно лёгкое парусное судно не годится для диверсионных задач по разрушению подобных мостов... - пустая затея...
  13. Brylevsky
    Brylevsky Сегодня, 12:47
    0
    В Гуаякиле подстрелили моего товарища. Зашёл вечером в один из баров, слить честно заработанные доллары (там долларами рассчитываются практически везде), да на девах местных поглазеть. Местная деваха начала строить ему глазки...товарищ ее в охапку, и потащил к себе на пароход...углубленно изучать местное наречие. На выходе из бара парочку уже ждали дружбаны девки, началась драка...товарищу выстрелили в ногу из револьвера. С тех пор он в Гуаякиль не ногой, в прямом смысле этого слова. А порт паршивый: бедный, грязный и бандитский.