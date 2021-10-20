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Минобороны Китая потребовало от США прекратить «рискованные операции в Южно-Китайском море» после инцидента с USS Connecticut

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Министерство обороны Китая выпустило обращение к свои коллегам из Пентагона. По сути, речь идёт о выдвинутых китайским военным ведомством требованиях в американский адрес.


Китайские военные чиновники потребовали от Минобороны США «прекратить рискованные операции в Южно-Китайском море». Это требование аргументируется тем, что американские операции «становятся всё более агрессивными и всё менее прозрачными». При этом отмечается, что одним из последних примеров является инцидент с повреждениями атомной подводной лодки «Коннектикут».

В Минобороны Китая отмечают, что США после многочисленных призывов разъяснить, что произошло в глубинах Южно-Китайского моря с USS Connecticut, так и не раскрыли данных об инциденте.

Главное военное ведомство КНР:

Китай вправе получить от США более подробную информацию по поводу расплывчатого заявления США об инциденте с атомной субмариной USS Connecticut.

При этом добавляется, что Минобороны Китая требует от США прекращения военно-морских операций в Южно-Китайском море, потому что они представляют угрозу для региональной безопасности и существенно увеличивают риск утечек радиации на стратегически важных водных маршрутах.

Официальный представитель китайского министерства Тан Кефэй:

Мы повторяем своё требования: объясните нам и всей мировой общественности, что же произошло с атомной подводной лодкой. Что это был за «загадочный» объект, с котором произошло столкновение.

В Пекине молчание США по этому поводу назвали безответственным и неконструктивным.
Тан Кэфей:

Такая реакция США на инцидент свидетельствует о том, что намерения США в Южно-Китайском море могут идти вразрез с региональной безопасностью.
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6 комментариев
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 09:43
    +2
    Так они и услышали китайцев..... им начать на всех... Хехемоны блин....
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 09:49
      +2
      Контроль над Южно-Китайским морем в первую очередь важен из-за логистических маршрутов и природных ископаемых. Через здешние морские пути, а также Малаккский пролив проходит примерно 40% трафика всей мировой торговли и транспортируется до 80% объемов китайского импорта нефти и газа. Плюс огромные запасы углеводородов, которые открыли в 70-х годах прошлого столетия. Не сбрасываем со счетов и рыболовство! Территориальные распри в Южно-Китайском море вполне могут стать началом новой большой войны. Здесь очень высокие ставки и переплетены интересы многих государств - главными игроками противостояния являются Китай и США, а что у одних, что у других чувство собственного превосходство над противником уже переходит за рамки здравого смысла! Плюс созданный англосаксами AUKUS и появление в перспективе у Австралии атомных подводных лодок ежедневно добавляет конкретной попоболи китайским коммунистам!
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:54
    +1
    Красавцы))) Умыли матрасов по полной - мол, ребят, мы-то мирные люди, никого не трогаем и вас не собираемся. но вы ж неумные люди! Вон, чуть подлодку свою не утопили... Как в одном пошлом анекдоте, "а если бы в глаз?" Вы бы в лягушатнике полоскались, а то пес вас знает - то подлодку утопите, то еще чего... За вас же страшно, убогие!
    И все это - предельно корректно lol
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 10:05
      0
      Да, троллинг зачетный, но до обращения белорусского МИД-а времен "первого мандата Тихановской" им далеко...
  3. Alien From
    Alien From Сегодня, 10:01
    0
    Чихать матрасы на всех хотели. В том регионе большие деньги завязаны, их оттуда за уши не оттянешь. Китайцы это знают, но сделать ничего не могут.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:06
    0
    объясните нам и всей мировой общественности, что же произошло с атомной подводной лодкой
    Все свидетельствует о том, что Китай знает больше чем говорит. И эта информация не в пользу Сша поэтому проявляется такая настойчивость с китайской стороны. И дело тут не только в "риске утечки радиации".