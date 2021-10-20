Минобороны Китая потребовало от США прекратить «рискованные операции в Южно-Китайском море» после инцидента с USS Connecticut

Китай вправе получить от США более подробную информацию по поводу расплывчатого заявления США об инциденте с атомной субмариной USS Connecticut.

Мы повторяем своё требования: объясните нам и всей мировой общественности, что же произошло с атомной подводной лодкой. Что это был за «загадочный» объект, с котором произошло столкновение.

Такая реакция США на инцидент свидетельствует о том, что намерения США в Южно-Китайском море могут идти вразрез с региональной безопасностью.

Министерство обороны Китая выпустило обращение к свои коллегам из Пентагона. По сути, речь идёт о выдвинутых китайским военным ведомством требованиях в американский адрес.Китайские военные чиновники потребовали от Минобороны США «прекратить рискованные операции в Южно-Китайском море». Это требование аргументируется тем, что американские операции «становятся всё более агрессивными и всё менее прозрачными». При этом отмечается, что одним из последних примеров является инцидент с повреждениями атомной подводной лодки «Коннектикут».В Минобороны Китая отмечают, что США после многочисленных призывов разъяснить, что произошло в глубинах Южно-Китайского моря с USS Connecticut, так и не раскрыли данных об инциденте.Главное военное ведомство КНР:При этом добавляется, что Минобороны Китая требует от США прекращения военно-морских операций в Южно-Китайском море, потому что они представляют угрозу для региональной безопасности и существенно увеличивают риск утечек радиации на стратегически важных водных маршрутах.Официальный представитель китайского министерства Тан Кефэй:В Пекине молчание США по этому поводу назвали безответственным и неконструктивным.Тан Кэфей: