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Точно в цель: на учениях «Запад-2021» управляемые снаряды «Краснополь» применяли по наводке беспилотников

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Беспилотные аппараты «Орион» и «Форпост-Р» умеют находить важные объекты в глубине позиций противника, передавать координаты и подсвечивать цели лазером – остальную часть задачи выполняют артиллеристы, нанося эффективный урон с помощью высокоточных боезарядов. Бронебойный снаряд «Краснополь» и осколочно-фугасная мина «Грань» практически неуязвимы перед системой ПВО: их нельзя перехватить или нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.


Эффективность метода взаимодействия беспилотников с артиллерийскими подразделениями проверена в условиях выполнения боевых задач на территории Сирии. 31 декабря 2017 года боевики устроили минометный обстрел авиабазы Хмеймим. В ответ на место дислокации агрессора были отправлены снаряды «Краснополь», направляемые беспилотным воздушным корректировщиком. В дальнейшем по принципу «Одна цель – один выстрел» высокоточными бронебойными снарядами в Сирии уничтожались подземные бункеры и иные точечные цели.

Теперь зарекомендовавшая себя практика использования БПЛА в помощь артиллеристам начинает внедряться повсеместно в ходе выполнения учебных задач. Так, в августе нынешнего года на учениях Центрального военного округа из самоходных гаубиц «Мста-С» при помощи беспилотников и «Краснополей», были уничтожены замаскированные бронированные мишени. Стрельба велась на дальности целей от 10 до 16 километров.


Аппараты «Форпост-Р» «Орион» в сентябре нынешнего года были задействованы при отработке ударов высокоточными боеприпасами «Краснополь» и «Грань» на полигоне «Мулино». Полет бронебойного снаряда, направляемого к цели по лазерной отметке, корректируется при помощи рулей на конечном участке траектории. У боеприпасов «Грань», предназначенных для стрельбы из 120-мм минометов, встроена лазерная головка самонаведения.

По мнению экспертов, характеристики БПЛА и использование лазерных технологий вкупе с ударным потенциалом высокоточного оружия способны качественно изменить возможности современной артиллерии. Беспилотники моделей «Орион» и «Форпост-Р» могут находиться в воздухе достаточно высоко и долго, а корректируемые высокоточные боеприпасы бьют точно в цель. При грамотном применении такая связка позволит эффективнее решать исход боя в свою пользу.
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Использованы фотографии:
Wikimedia Commons; официальный сайт мультимедиа.минобороны.рф
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33 комментария
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  1. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:32
    -6
    И ста лет не прошло.
    Интересно, если б не реальная война сколько ещё времени наши хенералы чесались бы, если даже по опыту войны тока-тока проснулись.
    1. Jovanni
      Jovanni Сегодня, 10:40
      -2
      Цитата: Пиджак в запасе
      И ста лет не прошло.
      Интересно, если б не реальная война сколько ещё времени наши хенералы чесались бы, если даже по опыту войны тока-тока проснулись.

      Да уж! В Карабахе азербайджанцы раздолбали армян ими, а у нас "с добрым утром"...
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 10:41
        -5
        Кстати, Максар тут снимки для анализа подогнал.


        1. Гражданский
          Гражданский Сегодня, 10:59
          +2
          Кстати, Максар тут снимки для анализа подогнал.

          Спутниковые снимки работы израильских барражирующих боеприпасов это. А не корректируемых с БПЛА снарядов.
      2. хрыч
        хрыч Сегодня, 11:25
        +8
        Чувствуется Бейрактар на всю голову wassat Статья даже не о беспилотном корректировщике, а о новом алгоритме применения ствольной артиллерии, где цель не накрывается множественными залпами гаубиц, выстроившимися в ряд, а одним выстрелом, одного ствола. Где ствольная артиллерия становится высокоточной. Снаряд, пусть корректируемый, будет на порядок дешевле ракетной техники, применяется из стандартных орудий. В этом суть статьи.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Сегодня, 11:53
          +4
          ну как бы нанесение ударами Краснополями по ЦУ от БПЛА ещё в Сирии обкатали..
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 12:02
            +3
            В Сирии обкатали, а на учениях внедрили в широкую практику. Все логично.
            1. Барбарис25
              Барбарис25 Сегодня, 12:03
              +3
              laughing это просто обширно озвучили недавно,хотя довольно давно используют уже на учениях...но "ааа,наши глупые военные,вот пока байрактар не клюнул,не зашевелились" и прочий бред..как обычно )
              1. хрыч
                хрыч Сегодня, 12:13
                +1
                Цитата: Барбарис25
                это просто обширно озвучили недавно,хотя довольно давно используют уже на учениях...но "ааа,наши глупые военные,вот пока байрактар не клюнул,не зашевелились" и прочий бред..как обычно )

                Согласен
        2. Krasnodar
          Krasnodar Сегодня, 12:29
          +1
          Статья даже не о беспилотном корректировщике, а о новом алгоритме применения ствольной артиллерии, где цель не накрывается множественными залпами гаубиц, выстроившимися в ряд, а одним выстрелом, одного ствола. Где ствольная артиллерия становится высокоточной. Снаряд, пусть корректируемый, будет на порядок дешевле ракетной техники, применяется из стандартных орудий. В этом суть статьи.

          Так это лет 15 назад делалось в Ливане евреями, пару лет назад турками и русскими в Сирии, год назад азербайджанцами в Карабахе.
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 12:33
            +1
            И четыре года назад русскими в Сирии wassat А принят Краснополь на вооружение 26 лет назад
            31 декабря 2017 года боевики устроили минометный обстрел авиабазы Хмеймим. В ответ на место дислокации агрессора были отправлены снаряды «Краснополь»,
            1. Krasnodar
              Krasnodar Сегодня, 12:34
              0
              Ну да, если 2017-й, то четыре
  2. Никишов
    Никишов Сегодня, 10:57
    -5
    Замах - на рубль, удар - на копейку. Точнее на 0,7 копейки.
    К чему тут говорить про: "Бронебойный снаряд «Краснополь» и осколочно-фугасная мина «Грань» практически неуязвимы перед системой ПВО: их нельзя перехватить или нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.", если средство наведения этих боеприпасов - никак не защищено даже от случайного попадания дроби, не говоря уже про современные системы РЭБ, которые, априори, будут на переднем крае. А без средств наведения - что «Краснополь», что «Грань» - не эффективны и слишком дорого, как просто для артобстрела.
    1. янеробот
      янеробот Сегодня, 11:08
      +5
      ну так можно сказать и про барактар и хароп, но замах с ними на 100 долларов, а удар на 1 цент
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 11:09
      +1
      Цитата: Никишов
      Бронебойный снаряд «Краснополь» и осколочно-фугасная мина «Грань» практически неуязвимы перед системой ПВО: их нельзя перехватить или нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.",

      Вообще-то, сказанное-чепуха ! Лазерное излучение "глушится" аэрозольными "завесами"... Лазерные ГСН "нейтрализуются" подсветкой лазерным лучом "точки" на местности... ( это лишь в "кратце"...)
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 11:23
        +1
        Цитата: Nikolaevich I
        Вообще-то, сказанное-чепуха !

        Вообще то нет. Сказано про неуязвимость снаряда и мины, а не про их точность hi
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 11:48
          +2
          Цитата: Mitroha
          Сказано про неуязвимость снаряда и мины, а не про их точность

          А я про что ? belay К точности -то,как раз, и не "придирался" ...а утверждение о неуязвимости сомнительно !
      2. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 11:30
        +3
        Цитата: Nikolaevich I
        Вообще-то, сказанное-чепуха !

        Никогда не слышал, что "Краснополь" это бронебойный снаряд, всегда был ОФ, хотя может сделали кумулятивный, но информации про это нигде нет request
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 11:55
          +2
          Цитата: Анатоль Клим
          Никогда не слышал, что "Краснополь" это бронебойный снаряд, всегда был ОФ, хотя может сделали кумулятивный...

          "Краснополь" и есть ОФ...(кумулятивный не делали!) А название "бронебойный" применили иносказательно...так как, среди целей снаряда "числится" и бронетехника ! ( ОФ "Краснополь" поражает бронетехнику с верху , "проламывая" ,,тонкую,, бронекрышу...)
      3. хрыч
        хрыч Сегодня, 11:37
        +2
        Давайте шайтан-арбу и саклю покроем аэрозолью с лазерными бластерами. laughing Если противник высокотехнологичный, то он не позволит прежде всего беспилотнику подлететь к цели системами ПВО и РЭБ. Поэтому изначально речь идет о цене цели и цене боеприпаса. Как СВП-24, позволяет уничтожать цель несколькими дешевыми, свободнопадающими бомбами, не находясь в зоне поражения ПЗРК. Так и здесь, вместо применения дорогостоящей ракеты и вместо множественных залпов с корректировкой огня, цель накрывается одним, относительно бюджетным снарядом из стандартного ствола.
        1. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 12:01
          +3
          Цитата: хрыч
          Давайте шайтан-арбу и саклю покроем аэрозолью с лазерными бластерами

          Ёксель-моксель! А разве я "категорически " где-либо утверждал "профнепригодность" "краснополей" ? belay Не было такого! no Но и "безапелляционные" заявления о "неуязвимости " тоже не нужны ! stop
    3. хрыч
      хрыч Сегодня, 11:17
      +4
      Вам говорят о новых алгоритмах работы ствольной артиллерии, проверенных в реальном бою. Ранее при корректировке огня, цель накрывалась множественными залпами, ныне одним снарядом. Этот снаряд однозначно, более дешев, на порядок, чем ракетная техника, в частности. Ствольная артиллерия становится высокоточным оружием. Поэтому не на копейку, а на три рубля и золотых, царских laughing
      1. Hagen
        Hagen Сегодня, 11:39
        +4
        Цитата: хрыч
        Вам говорят о новых алгоритмах работы ствольной артиллерии, проверенных в реальном бою. Ранее при корректировке огня, цель накрывалась множественными залпами, ныне одним снарядом.

        Краснополь применяли (впервые) в афганистане при обеспечении вывода ОКСВ. Так что принципиальная схема применения ВТО уже с "бородой". Система постоянно дорабатывается и модернизируется. ИКраснополь уже с индексами М и М2 давно в строю. Так что это не генералы спят, а те кто пишет и комментирует. А генерал Громов, к примеру, был в курсе дела с момента начала испытаний этого боеприпаса и сам выходил на производственников, чтобы эти испытания проводили и в "боевых условиях" его армии. По некоторым непроверенным данным, группа испытателей получила ящик коньяка за успешные стрельбы по реальному противнику.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 11:54
          +3
          Цитата: Hagen
          Так что это не генералы спят, а те кто пишет и комментирует.

          От экспериментов до широкого применения, путь тернистый. Также и корректировщик, подсвечивающий цель от "пластуна" эволюционировал в летающий дрон не сразу. Ну и Краснополь-Д, наводимый по спутникам-позиционирования, безусловно свежий продукт.
        2. Nikolaevich I
          Nikolaevich I Сегодня, 12:07
          +2
          Цитата: Hagen
          Так что принципиальная схема применения ВТО уже с "бородой".

          Дык,речь в статье о другом ! О том, что стали практиковать лазерную подсветку с БПЛА; а ранее это делали "с земли" !
        3. Denis812
          Denis812 Сегодня, 12:29
          0
          Хаген, подскажите, пожалуйста, где и когда в Афганистане применялись Краснополи направляемые беспилотниками?
          Статья именно об этом. Об наведении артеллирийских и миномётных средств поражения при помощи беспилотников.
          Истерикам выше, которые пишут "В Карабахе азербайджанцы раздолбали армян ими, а у нас "с добрым утром" - во-первых в статье указано, что подобная тактика нами уже применялась как минимум ещё в 2017 году.
          Во-вторых азербайджанцы и турки раздолбали армян в основном не байрактарами, а обычной артой. Именно от арты армяне понесли бОльшую часть всех потерь. А вовсе не от супер-пупер Байрактара.
          В-третьих, в отличие от того, что написано в статье, азербайджанцы артиллерию и миномёты тупо использовали подходом а-ля массовая пальба "по площадям".
          В-четвертых, ГЛАВНОЕ в подходе, указанном в статье именно то, что один снаряд - одна цель. Соответственно поражение цели противника становится намного дешевле.
    4. Mitroha
      Mitroha Сегодня, 11:21
      +3
      Цитата: Никишов
      если средство наведения этих боеприпасов - никак не защищено даже от случайного попадания дроби, не говоря уже про современные системы РЭБ,

      А ,что, средство наведения единственное, других нет? Или отрабатывался таки один из вариантов?
      1. Pandiurin
        Pandiurin Сегодня, 12:09
        0
        Цитата: Mitroha
        Цитата: Никишов
        если средство наведения этих боеприпасов - никак не защищено даже от случайного попадания дроби, не говоря уже про современные системы РЭБ,

        А ,что, средство наведения единственное, других нет? Или отрабатывался таки один из вариантов?


        Если с подсветкой, то базовый вариант был с человеком который находясь в прямой видимости с "приблуды" не очень миниатюрной подсвечивал цель. Что часто не есть хорошо, если действовать в тылу противника, по понятным причинам. Подсветка с бпла, как раз хороший вариант что бы меньше рисковать людьми.
  3. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:45
    +1
    Вот бы ещё ПТУР так научиться наводить. Чтоб вертолётчикам не пришлось висеть эти жуткие минуты, рискуя жизнями... А просто выскочить из-за рельефа, опустошить пусковые и винтить оттуда на всех парах.
    1. янеробот
      янеробот Сегодня, 11:49
      0
      висят они 10 секунд, рискуя жизнями как и вертолетчики с апачей(основная птур с лазерным наведением)
      это можно сделать только нарами
    2. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Басарев
      Вот бы ещё ПТУР так научиться наводить. Чтоб вертолётчикам не пришлось висеть эти жуткие минуты, рискуя жизнями... А просто выскочить из-за рельефа, опустошить пусковые и винтить оттуда на всех парах.

      Спайк уже давно существует, применяется, в т.ч. с вертолёта
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 11:56
    +1
    снаряды «Краснополь» применяли по наводке беспилотников
    Свершилось!
  5. sen
    sen Сегодня, 12:38
    +1
    Бронебойный снаряд «Краснополь» и осколочно-фугасная мина «Грань» практически неуязвимы перед системой ПВО: их нельзя перехватить или нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.

    Снаряды сложно, но перехватить можно. Например, есть 35-мм шрапнельные снаряды. А вот беспилотники очень уязвимы. Нужно уже сейчас создавать системы их защиты.