Точно в цель: на учениях «Запад-2021» управляемые снаряды «Краснополь» применяли по наводке беспилотников

Беспилотные аппараты «Орион» и «Форпост-Р» умеют находить важные объекты в глубине позиций противника, передавать координаты и подсвечивать цели лазером – остальную часть задачи выполняют артиллеристы, нанося эффективный урон с помощью высокоточных боезарядов. Бронебойный снаряд «Краснополь» и осколочно-фугасная мина «Грань» практически неуязвимы перед системой ПВО: их нельзя перехватить или нейтрализовать средствами радиоэлектронной борьбы.
Эффективность метода взаимодействия беспилотников с артиллерийскими подразделениями проверена в условиях выполнения боевых задач на территории Сирии. 31 декабря 2017 года боевики устроили минометный обстрел авиабазы Хмеймим. В ответ на место дислокации агрессора были отправлены снаряды «Краснополь», направляемые беспилотным воздушным корректировщиком. В дальнейшем по принципу «Одна цель – один выстрел» высокоточными бронебойными снарядами в Сирии уничтожались подземные бункеры и иные точечные цели.
Теперь зарекомендовавшая себя практика использования БПЛА в помощь артиллеристам начинает внедряться повсеместно в ходе выполнения учебных задач. Так, в августе нынешнего года на учениях Центрального военного округа из самоходных гаубиц «Мста-С» при помощи беспилотников и «Краснополей», были уничтожены замаскированные бронированные мишени. Стрельба велась на дальности целей от 10 до 16 километров.
Аппараты «Форпост-Р» «Орион» в сентябре нынешнего года были задействованы при отработке ударов высокоточными боеприпасами «Краснополь» и «Грань» на полигоне «Мулино». Полет бронебойного снаряда, направляемого к цели по лазерной отметке, корректируется при помощи рулей на конечном участке траектории. У боеприпасов «Грань», предназначенных для стрельбы из 120-мм минометов, встроена лазерная головка самонаведения.
По мнению экспертов, характеристики БПЛА и использование лазерных технологий вкупе с ударным потенциалом высокоточного оружия способны качественно изменить возможности современной артиллерии. Беспилотники моделей «Орион» и «Форпост-Р» могут находиться в воздухе достаточно высоко и долго, а корректируемые высокоточные боеприпасы бьют точно в цель. При грамотном применении такая связка позволит эффективнее решать исход боя в свою пользу.