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Британская пресса: В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю

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Британская пресса: В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю

В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю. На это последовала реакция заместителя главы японского правительства Есихико Исодзаки, который выступил с соответствующим заявлением.


Такую информацию опубликовала британская газета The Times.

Высокопоставленный японский чиновник утверждает, что 18 октября 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Цугару, направляясь из Японского моря в Тихий океан.

Правительство внимательно и с особой тревогой следит за деятельностью китайских и российских военно-морских судов вокруг Японии

- отметил Исодзаки.

В японском оборонном ведомстве отмечают, что проход российско-китайской эскадры не нарушал норм международного права, но при этом в Японии отмечали "возросшие риски".

Британская пресса поясняет, что ширина пролива составляет 12 морских миль в самом узком месте, а территориальные воды Японии заканчиваются в трех милях от берега (норма действует именно для этой водной артерии). То есть корабли России и Китая всё время находились в международных водах, не нарушая японскую морскую границу.


Действия двух флотов связаны с недавно завершившимися совместными учениями России и КНР «Морское взаимодействие – 2021», которые проходили с 14 по 17 октября. Британское издание не исключает, что таким способом Москва и Пекин отреагировали на создание США, Британией и Австралией нового военно-политического альянса AUKUS.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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22 комментария
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  1. nPuBaTuP
    nPuBaTuP Сегодня, 11:43
    +2
    Почаще надо по таким проливам проходить нашим кораблями.... Обеспечивать так сказать, безопасность мореплавания....
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:47
      -6
      После заявления японский чиновник сделав устрашающее лицо и проорав "Банзай!" попытался устроить себе харакири, но вовремя был остановлен помощниками... laughing
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:51
        -1
        Возле Окинавы тоже пройтись надо. Там база американская.
        1. Дедкастарый
          Дедкастарый Сегодня, 12:01
          +1
          Британская пресса: В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю
          прямо,вот прес*ались? дурдом...
    2. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 12:05
      -1
      А проход нагличан и матрасников японцев не волнует? Глаза узкие, поэтому и видят в своё ракурсе...против хозяев даже пар из уст не выпустят!
  2. Никишов
    Никишов Сегодня, 11:46
    -1
    Болгары восхитились совместным проходом кораблей России и Китая через пролив Цугару, из Японского моря в Тихий океан.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:49
    +1
    Оттролили так оттролили.Ни когда не знал что между островами Хоккайдо и Хонсю есть международные воды ,где можно пройти не цепляя забор с обоих сторон.Вот это поддержка свободы мореплавания!Сигнал,да это не сигнал а сигналище.:Как Японию делить будем если что.Утерлись ,сглотнули и не пыщат!Ни Япония не США.Молодцы.День сделан.Надеюсь не фейк.Добавлю Сангарский пролив(Цугару).Такие дикие границы Японией приняты в угоду США.Чобы оправдать присутствие ядреного оружия на кораблях ВМС США,для свободного ПРОХОДА,американцев.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:19
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Сангарский пролив(Цугару)

      Именно Сангарский пролив.... Проходил через него не один раз. hi
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:44
        +1
        Что радует,так проход провели ,что японцы ни чего придпринять не сумели.Даже не успели закрыть пролив под выдуманным предлогом.А предлог надо подкреплять!С уважением! hi
      2. Вадим Ананьин
        Вадим Ананьин Сегодня, 12:48
        0
        Расскажите ?
    2. Alex777
      Alex777 Сегодня, 12:43
      0
      С тревогой наблюдать - это правильно.
      Болтать про превентивные удары - нет.
      Так считаю. bully
  4. dhjyio
    dhjyio Сегодня, 11:59
    -3
    Наверное следующая статья от Британской прессы будет про "обделывание" и очередную озабоченность Китая от действий кораблей США в Южно-Китайском лягушатнике, хотя на ВО эти статьи публикуются каждый день lol
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 12:04
    -1
    laughing
    Просто напомнили, что кому-то надо сидеть тихо, как мышь под веником
  6. prior
    prior Сегодня, 12:05
    +1
    Чего беспокоиться?
    Если корабли идут через пролив значит ядерной бомбардировки пока не будет.
  7. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 12:05
    0
    С одной стороны радует что мы можем покошмарить стремительно наглеющих Японцев - с другой стороны не радует общий расклад. А общий расклад такой - сейчас мы+КНР (при всей порочности отношений внутри этого неформального союза) идем к конфигурации а-ля "Центральные державы" ПМВ . Причем мы в этой конструкции занимаем условную нишу Австро-Венгрии. Пока нам хватает ума и суверенности дистанцировать себя от Китайских движей ,но с каждым таким красивым совместным жестом мы становимся несколько ближе к большей формализации наших взаимоотношений , и формализация эта в общем то выгодна не нам. Оказаться в союзниках Китая в случае начала Азиатской заварухи -такой себе расклад,на самом деле. Нам стоит либо рассчитывать на самих себя , либо перестать изображать из себя большее,чем мы есть сейчас.
  8. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 12:10
    +1
    В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю

    ***
    Японцы нервно курят Цугару...
    ***
  9. APASUS
    APASUS Сегодня, 12:23
    +1
    Ничего не нарушали ,так в чем проблема то ?
    1. Denis812
      Denis812 Сегодня, 12:45
      0
      ну... это же корабли самых кровавых режимов в мире.
      Вот ежели бы японский фрегат проплыл бы и пришвартовался напротив Петропавловской крепости - это было бы сугубо мирное действие и обеспечение свободы мореплавания и поддержка демократии.
      А если русские и китайцы идут по морским водам ничего не нарушая, то это всё равно наглые агрессивные провокационные действия направленные на нарушения прав косяков селёдки на свободный нерест. И надо на всякий случай наложить санкции :)
  10. ugol2
    ugol2 Сегодня, 12:26
    0
    А что, опасались, что шмальнут? И начнется ТМВ?
  11. BAI
    BAI Сегодня, 12:33
    +2
    китайских и российских военно-морских судов

    1. В ВМФ - корабли, а не суда.
    2. Хороший ответ на притязание на Курилы.
  12. Оператор
    Оператор Сегодня, 12:36
    0
    Минимальная ширина пролива Цукару между островами Хонсю и Хокайдо - 10 морских миль, а ширина японских территориальных вод - 3х2 морских миль (для прохода американских кораблей с ядерными двигателями без нарушения конституции Японии). Т.е. любой иностранный военный корабль может там свободно проходить.

    В связи с этим мы можем смело выдвигать втречные территориальные претензии к Японским островам - типа "Хокайдо наш" (С) bully
  13. Галеон
    Галеон Сегодня, 12:48
    0
    Обычный пролив со статусом международного, как Гибралтар, Мессинский или Босфор с Ла-Маншем. Никто там не трясется от трафика этого пролива. Все эти уряканья были бы безобидны, если бы они не подготавливали будущее военное поражение. Перед русско-японской войной эту будущую войну газеты кроме как "охотой на макак" ее и не называли. Хватит уже - никто от нас нигде не трясется, даже бешбармаки в сирийских горах. ВО, прекратите публиковать эту дурь!!