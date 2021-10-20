Британская пресса: В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю

Правительство внимательно и с особой тревогой следит за деятельностью китайских и российских военно-морских судов вокруг Японии

В Японии с тревогой наблюдали, как корабли ВМФ России и ВМС КНР впервые проходят пролив Цугару между островами Хоккайдо и Хонсю. На это последовала реакция заместителя главы японского правительства Есихико Исодзаки, который выступил с соответствующим заявлением.Такую информацию опубликовала британская газета The Times.Высокопоставленный японский чиновник утверждает, что 18 октября 10 военных кораблей России и Китая прошли через пролив Цугару, направляясь из Японского моря в Тихий океан.- отметил Исодзаки.В японском оборонном ведомстве отмечают, что проход российско-китайской эскадры не нарушал норм международного права, но при этом в Японии отмечали "возросшие риски".Британская пресса поясняет, что ширина пролива составляет 12 морских миль в самом узком месте, а территориальные воды Японии заканчиваются в трех милях от берега (норма действует именно для этой водной артерии). То есть корабли России и Китая всё время находились в международных водах, не нарушая японскую морскую границу.Действия двух флотов связаны с недавно завершившимися совместными учениями России и КНР «Морское взаимодействие – 2021», которые проходили с 14 по 17 октября. Британское издание не исключает, что таким способом Москва и Пекин отреагировали на создание США, Британией и Австралией нового военно-политического альянса AUKUS.