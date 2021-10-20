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Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США «отработали» удар по корабельной группировке ВМФ РФ

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Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer продолжают пролеты у российской границы, на этот раз пара стратегов ВВС США пыталась отработать нанесение удара рядом с Крымом. Как сообщает Национальный центр управления обороной, в воздух были подняты российские истребители.


Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила полет над Черным морем. Как сообщили в европейском командовании ВВС США, на некоторых участках полета бомбардировщики сопровождали истребители ВВС Румынии, Польши и Канады, а также два воздушных заправщика KC-135.

Согласно записи на официальной странице командования ВВС США в Twitter, бомбардировщики "выполняли миссию" по противокорабельным действиям, т.е. отрабатывали нанесение удара по кораблям противника. В качестве цели для американских стратегов, с большой вероятностью, выступили корабли и суда Черноморского флота, вышедшие на учения в акваторию Черного моря. По имеющимся данным, в них участвуют до 40 кораблей ЧФ.

Приближение воздушных целей к российской границе засекли средства ПВО Черноморского флота, для их идентификации в воздух была поднята пара истребителей Су-30СМ морской авиации ЧФ. Российские истребители заставили экипажи американских стратегов изменить курс и отправиться в другую сторону.

Как сообщает пресс-служба ЧФ, российские СУ-30СМ благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы. Удалось ли американцам до конца выполнить "миссию" неизвестно, официальных сообщений от командования ВВС США в Европе нет.

В Минобороны подчеркнули, что в последнее время значительно возросло количество полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами. Как ранее заявляли в Пентагоне, задачей экипажей бомбардировщиков является изучение возможного театра боевых действий.

Использованы фотографии:
https://twitter.com/NATO_AIRCOM
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6 комментариев
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  1. ugol2
    ugol2 Сегодня, 12:41
    +1
    Не сомневаюсь, что и ЧФ отработал удар по двум бомбардировщикам B-1B Lancer, истребителям ВВС Румынии, Польши и Канады, а также по двум воздушным заправщикам KC-135.
    1. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 12:49
      0
      Прилетели.
      .Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer продолжают пролеты у российской границы, на этот раз пара стратегов ВВС США пыталась отработать нанесение удара рядом с Крымом. Как сообщает Национальный центр управления обороной, в воздух были подняты российские истребители.
      Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила полет над Черным морем. Как сообщили в европейском командовании ВВС США, на некоторых участках полета бомбардировщики сопровождали истребители ВВС Румынии, Польши и Канады, а также два воздушных заправщика KC-135.


      В случае войны оба B-1B Lancer пошли бы на дно Черного моря.
      Приближение воздушных целей к российской границе засекли средства ПВО Черноморского флота, для их идентификации в воздух была поднята пара истребителей Су-30СМ морской авиации ЧФ. Российские истребители заставили экипажи американских стратегов изменить курс и отправиться в другую сторону.

      Как сообщает пресс-служба ЧФ, российские СУ-30СМ благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 12:42
    +1
    Для наших средств ПВО тренировка с бесплатными настоящими целями.
    1. ioan-e
      ioan-e Сегодня, 12:47
      0
      Цитата: Dimy4
      Для наших средств ПВО тренировка с бесплатными настоящими целями.

      Жаль, что ответить можно только электронными пусками.
  3. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 12:44
    +1
    Ну вот и весь расклад по поводу какое государство какие цели преследует.
    То о чём они крякали всё это время - туфта полная,цели и задачи у них остались те же !
    1. ioan-e
      ioan-e Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: Вадим Ананьин
      Ну вот и весь расклад по поводу какое государство какие цели преследует.
      То о чём они крякали всё это время - туфта полная,цели и задачи у них остались те же !

      А у этих всегда цель только одна - Карфаген должен быть разрушен!