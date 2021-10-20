Стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США «отработали» удар по корабельной группировке ВМФ РФ

Американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer продолжают пролеты у российской границы, на этот раз пара стратегов ВВС США пыталась отработать нанесение удара рядом с Крымом. Как сообщает Национальный центр управления обороной, в воздух были подняты российские истребители.
Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer совершила полет над Черным морем. Как сообщили в европейском командовании ВВС США, на некоторых участках полета бомбардировщики сопровождали истребители ВВС Румынии, Польши и Канады, а также два воздушных заправщика KC-135.
Согласно записи на официальной странице командования ВВС США в Twitter, бомбардировщики "выполняли миссию" по противокорабельным действиям, т.е. отрабатывали нанесение удара по кораблям противника. В качестве цели для американских стратегов, с большой вероятностью, выступили корабли и суда Черноморского флота, вышедшие на учения в акваторию Черного моря. По имеющимся данным, в них участвуют до 40 кораблей ЧФ.
Приближение воздушных целей к российской границе засекли средства ПВО Черноморского флота, для их идентификации в воздух была поднята пара истребителей Су-30СМ морской авиации ЧФ. Российские истребители заставили экипажи американских стратегов изменить курс и отправиться в другую сторону.
Как сообщает пресс-служба ЧФ, российские СУ-30СМ благополучно вернулись на аэродром базирования, не допустив нарушения государственной границы. Удалось ли американцам до конца выполнить "миссию" неизвестно, официальных сообщений от командования ВВС США в Европе нет.
В Минобороны подчеркнули, что в последнее время значительно возросло количество полетов стратегических бомбардировщиков ВВС США рядом с российскими границами. Как ранее заявляли в Пентагоне, задачей экипажей бомбардировщиков является изучение возможного театра боевых действий.
US Air Force aircraft escort over Black Sea neutral waters ➡️ https://t.co/JZUz73K0Kv pic.twitter.com/llyDG0sS1S— Минобороны России (@mod_russia) October 20, 2021