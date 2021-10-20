«Атака-Шорох»: В России испытали систему, способную по звуку обнаруживать дроны-разведчики

В России испытали новейшую систему «Атака-Шорох», способную по звуку обнаруживать дроны-разведчики. У нее имеются микрофоны повышенной чувствительности, которые дистанционно выявляют приближающиеся беспилотники, летящие в режиме радиомолчания.Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», на одном из предприятий которой создали модуль.Недавно были успешно завершены его заводские испытания, после чего акустический разведывательный модуль «Атака-Шорох» продемонстрировали на проходящей в Москве Международной выставке средств безопасности «Интерполитех-2021».Испытания новейшей техники проходили в нескольких режимах. Ее тестировали отдельно для выявления беспилотных объектов по звуку, а также в составе других комплексов обеспечения безопасности. В частности, он действовал как составная часть комплекса радиочастотного обнаружения и подавления «Атака-DBS», а также вместе с его мобильным вариантом «Атака-Трофи». В ходе тестирования подтвердились технические характеристики и параметры, заявленные производителем.Система акустической разведки для обнаружения беспилотных летательных аппаратов разработана государственным концерном «Росэлектроника», входящим в структуру ГК «Ростех».