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«Атака-Шорох»: В России испытали систему, способную по звуку обнаруживать дроны-разведчики

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В России испытали новейшую систему «Атака-Шорох», способную по звуку обнаруживать дроны-разведчики. У нее имеются микрофоны повышенной чувствительности, которые дистанционно выявляют приближающиеся беспилотники, летящие в режиме радиомолчания.


Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех», на одном из предприятий которой создали модуль.

Недавно были успешно завершены его заводские испытания, после чего акустический разведывательный модуль «Атака-Шорох» продемонстрировали на проходящей в Москве Международной выставке средств безопасности «Интерполитех-2021».

Испытания новейшей техники проходили в нескольких режимах. Ее тестировали отдельно для выявления беспилотных объектов по звуку, а также в составе других комплексов обеспечения безопасности. В частности, он действовал как составная часть комплекса радиочастотного обнаружения и подавления «Атака-DBS», а также вместе с его мобильным вариантом «Атака-Трофи». В ходе тестирования подтвердились технические характеристики и параметры, заявленные производителем.

Система акустической разведки для обнаружения беспилотных летательных аппаратов разработана государственным концерном «Росэлектроника», входящим в структуру ГК «Ростех».
Использованы фотографии:
ГК "Ростех"
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18 комментариев
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  1. Kingston
    Kingston Сегодня, 13:33
    +4
    На Донбассе бы испытать..А то наглеют там
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:39
      +9
      Внешний вид прибора у меня навел ассоциацию - интересно, он свистит, когда видет дрон? laughing :


      На Донбассе вряд ли, а вот в Сирии его точно испытают!
      1. Лоцман
        Лоцман Сегодня, 13:52
        0
        Цитата: Зяблицев
        Внешний вид прибора у меня навел ассоциацию - интересно, он свистит, когда видет дрон? laughing :
        Нет, он орет - боярин шухер, навальнята над поместьем! wink
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 13:56
          +2
          Фраза "Навести шорох" заиграла новыми краскми. laughing
          1. Shurik70
            Shurik70 Сегодня, 14:34
            +3
            Значит скоро стоит ждать БПЛА-планеры.
            Включающие мотор изредка, а основное время бесшумно планирующие.
            Так что этот "Шорох" обязательно в комплексе с радиолокатором быть должен.
            Кстати, этот "Шорох" - пассивная система. Не излучает. А значит, может быть замаскирована в стороне от радиолокатора так, что её не обнаружишь. А если поставить ДВА таких датчика, разнесённые на сотню метров, синхронизированных и отсылающих данные в единый центр, полагаю, дальность и точность обнаружения возрастут на порядок.
      2. neri73-r
        neri73-r Сегодня, 14:29
        +2
        Цитата: Зяблицев
        интересно, он свистит, когда видет дрон?

        Петушок с высокой спицы
        Стал стеречь его границы.
        Чуть опасность где видна,
        Верный сторож, как со сна,
        Шевельнется, встрепенется,
        К той сторонке обернется
        И кричит: «Кири-ку-ку!
        Царствуй, лежа на боку!»
        А.С. Пушкин, всё уже давно изобретено! tongue
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 14:41
        +1
        - Суслика видишь?
        - Нет.
        - И я нет... а он был laughing
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 14:20
      -1
      Армяне использовали наушники с усилением внешнего шума, для обнаружения ударов Харопов. Это давало секунды которые отделяли жизнь от смерти.
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 14:23
        -1
        Что то не очень то они им помогли
      2. Роман1970_1
        Роман1970_1 Сегодня, 14:34
        0
        А если он на электродвигателе и не шумит ?
        1. Roman 57 rus
          Roman 57 rus Сегодня, 14:44
          +1
          Шумит в основном винт,из-за сверхзвуковой скорости кончиков лопастей.
        2. neri73-r
          neri73-r Сегодня, 14:50
          0
          Цитата: Роман1970_1
          А если он на электродвигателе и не шумит ?

          Пропеллер (винт) шумит в любом случае, законы физики! hi
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:42
    +8
    Вот и я думаю,когда вовращаюсь после получки в беспилотном режиме!!!Как мой собакен (Малыш цверг шнауцер14 лет)за сто метров ,начинает гавкать на весь двор,и мордой показывать ,агенту госдепа,папка домой идёт,счас гулять пойдём!Палит контору.Надо поискать у него микрофоны ,тайваньского производства.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:56
    0
    Система акустической разведки для обнаружения беспилотных летательных аппаратов разработана государственным концерном «Росэлектроника», входящим в структуру ГК «Ростех».
    Всё хорошо, когда то чему положено, надо, работает ХОРОШО.
  4. А. Привалов
    А. Привалов Сегодня, 14:04
    0
    «Атака-Трофи». Ну, Атака, это атака, а что это за зверь такой -- Трофи? Трофей с английского?
    1. Yarasa
      Yarasa Сегодня, 14:17
      0
      Это что то в этом роде
  5. Вадим Ананьин
    Вадим Ананьин Сегодня, 14:17
    0
    А что, на тыкать данных датчиков на границе в зонах опасных и дистанционно контролировать
    Здесь задача ясна, если такой индикатор будет очень корошо.
    Это также дистанционные минные поля с умными минами.
    Идея вполне реализуема.
  6. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:22
    0
    Все новое, это хорошо забытое старое....