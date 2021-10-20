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Польша отремонтирует старые ракетные катера вместо строительства новых корветов

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Программа обновления польских военно-морских сил продолжает пробуксовывать. Из-за нехватки средств вместо строительства новых кораблей Варшава вынуждена прибегать к капитальному ремонту старых. Как пишет польское издание Defence24, принято решение о продлении срока службы ракетных катеров проекта 660М Orkan.


Министерство обороны Польши приняло решение о проведении капитального ремонта трех имеющихся в составе флота ракетных катеров проекта 660М Orkan. Средства на ремонт уже найдены, работы планируется начать в конце этого года или в начале следующего.

Как пишет польский портал, главная задача ремонта - продлить срок службы катеров до 2038 года. При этом отмечается, что решение о продлении службы катеров означает конец программы Murena, предполагающей закупку шести легких ракетных кораблей собственной постройки. Таким образом, в составе польского флота останутся три отремонтированных старых ракетных катера вместо шести построенных новых ракетных корветов.

Сам ремонт коснется только "восстановления технического состояния". В его рамках планируется заменить силовую установку - дизельный двигатель М520 советского производства. Все другие модернизационные работы, включая замену советского вооружения, отменены. В частности ранее поляки хотели на катерах заменить 76-мм артустановку АК-176М и 30-мм артустановку АК-630 на 57-мм артустановку BAE Systems Bofors Mk3, но средств на это нет.

Все три катера проекта 660М Orkan были построены в Польше в 1993-1995 годах на базе корпусов корветов проекта 151, строящихся для ВМФ ГДР. Польша выкупила корпуса и достроила ракетные катера, правда без самих ракет. В 2008 году катера прошли модернизацию с установкой на них шведских ПКР RBS-15. Каждый катер получил по четыре установки ПКР.
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16 комментариев
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  1. палестинец
    палестинец Сегодня, 13:26
    +1
    видимо у пшек пшесульски денег тоже в обрез....))
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:28
      +3
      Украинцы расстроились, поди давно облизывались на эти ржавые лохани...Надеялись прямо с помойки их уволочь!Но поляки прочухали и передумали, а тут еще и деньги все на покупку "Абрамсов" ушли, да газ подорожал! Стала не до жиру! laughing
    2. OrangeBigg
      OrangeBigg Сегодня, 13:31
      0
      Цитата: палестинец
      видимо у пшек пшесульски денег тоже в обрез....))

      Или просто руки не из того места растут,чтобы построить новые корветы.
      1. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 14:24
        0
        Цитата: OrangeBigg
        Или просто руки не из того места растут,чтобы построить новые корветы.

        Все средства брошены на вооружение сухопутных войск.
        В военном судостроении наверняка что-то ещё умеют.
        Для СССР в своё время верфи ПНР построили:
        БДК пр. 775 - 28 шт
        СДК пр. 770 - 35 шт
        СДК пр. 771 - 25 шт
        СДК пр. 773 - 8 шт
        Средние разведывательные корабли пр. 864 - 7 шт
        Корабли измерительного комплекса пр. 1128/1129 - 3+1 шт
        Плавучие мастерские пр. 300 - 8 шт
        Плавучие мастерские пр. 301 - 2 шт
        Плавучие мастерские пр. 303 - 4 шт
        Плавучие мастерские пр. 304 - 28 шт
        Госпитальное судно пр. 320 - 4 шт
        Экспед. океаногр. суда пр. 850 - 11 шт
        Экспед. океаногр. суда пр. 852 - 6 шт
        Учебные корабли пр. 887 - 3 шт
        Катера пр. 620 - 40 шт
    3. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 13:34
      +1
      и это поляки недавно хихикали по поводу Трибуца..
    4. кредо
      кредо Сегодня, 13:38
      +1
      Цитата: палестинец
      видимо у пшек пшесульски денег тоже в обрез....))

      Содержание собственного ВМФ всегда и по ныне является очень дорогим удовольствием, но польская спесь не даёт возможности пробиться этой истине в мозги польских политиков и военачальников.

      Пока Польша будет на денежном подсосе у ЕС, как ранее у СССР ей эту истину не понять и принять. Пора Польшу отпускать в свободное плавание. Когда же это наконец случится?

      Кстати, Украина чем то похожа в этом плане на Польшу. Тоже бередит могучим флотом и дальними океанскими походами, чуть не утопив на прошлой недели остатки своего "флота" у своих берегов.
    5. KCA
      KCA Сегодня, 13:45
      0
      У них и не было денег, они на подачки гейропосоюза жили, а кормушка закрывается, заканчивается программа финансирования Польши как молодого члена, вот они и вынуждены экономить и громко верещать дайте ещё денег
    6. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:02
      +2
      Берлин и Бюрсель за нежное их держат, в воздухе висят
      что будет без дотаций ЕС?
      где друзья-амерцы?
      флот не братья также на последнем месте поставили --в угол.
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Сегодня, 13:29
    0
    Скоро у них денег и на подштанники не хватит, если гейропейцы не подкинут...
  3. Горный стрелок
    Горный стрелок Сегодня, 13:31
    +1
    Не сильно ушли от "свидомитов", флот - штука дорогая. "Пинензы" кончились неожиданно... wassat
    Зато как грозили!!!
  4. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:35
    +1
    Для носителя ПУ ракет не столь важна платформа. Тем более на Балтике.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:37
    +2
    в составе польского флота останутся три отремонтированных старых ракетных катера вместо шести построенных новых ракетных корветов
    При этом вместе с прибалтами строят какие-то планы по Калининграду стараясь подтянуть к этому немцев. А если ЕС за строптивость полностью перекроет Польше канал дотаций, то может и даже на ремонт денежек не хватить.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 13:54
    +1
    Долги евросоюзу надо отдавать,это святое.Хотя поляки,на кредиты от Европы подняли свой ВВП в 8 раз ,по сравнению с 1991 годом.И чудоферфи есть(Евросоюз снизащёл оставил их для производства судов нефтегазо добычи,а какие они раньше суда строили ,просто пестня,особенно рыболовные,от "поляков"типа Лесков,до "Полуботинков".Серия до 100 судов),а военный пароходик построить не могут Покупай евросоюзовский за космические деньги.Свободу полякам корабелам,Солидарность с чудоверьфей начиналась.
  7. tTшка
    tTшка Сегодня, 13:56
    -1
    Эххх, а ведь походу скакуны так надеялись на б/у обновы )))
  8. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:59
    +1
    Программа обновления польских военно-морских сил продолжает пробуксовывать.
    Ничего удивительного ... хотелки стоят дорого, а бабосиков уже не хватает. Ну так "польское экономическое чудо" это заслуга ... а чья это заслуга?
  9. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 14:34
    0
    Польша в будущей войне Запада против России надеется на то, что она смлжет занять и урвать большой кусок суши от России, Белоруссии и даже Украины и для этого не желеет деньги на сухопутные войска и ВВС, а сражение на море по мнению поляков будут вести США, Британия и прочие члены НАТО.

    5-6 корветов ничего Польше не даст, а вот сотни новых Абрамсрв и десятки Ф-35 это серьёзная сила.