Польша отремонтирует старые ракетные катера вместо строительства новых корветов

Программа обновления польских военно-морских сил продолжает пробуксовывать. Из-за нехватки средств вместо строительства новых кораблей Варшава вынуждена прибегать к капитальному ремонту старых. Как пишет польское издание Defence24, принято решение о продлении срока службы ракетных катеров проекта 660М Orkan.
Министерство обороны Польши приняло решение о проведении капитального ремонта трех имеющихся в составе флота ракетных катеров проекта 660М Orkan. Средства на ремонт уже найдены, работы планируется начать в конце этого года или в начале следующего.
Как пишет польский портал, главная задача ремонта - продлить срок службы катеров до 2038 года. При этом отмечается, что решение о продлении службы катеров означает конец программы Murena, предполагающей закупку шести легких ракетных кораблей собственной постройки. Таким образом, в составе польского флота останутся три отремонтированных старых ракетных катера вместо шести построенных новых ракетных корветов.
Сам ремонт коснется только "восстановления технического состояния". В его рамках планируется заменить силовую установку - дизельный двигатель М520 советского производства. Все другие модернизационные работы, включая замену советского вооружения, отменены. В частности ранее поляки хотели на катерах заменить 76-мм артустановку АК-176М и 30-мм артустановку АК-630 на 57-мм артустановку BAE Systems Bofors Mk3, но средств на это нет.
Все три катера проекта 660М Orkan были построены в Польше в 1993-1995 годах на базе корпусов корветов проекта 151, строящихся для ВМФ ГДР. Польша выкупила корпуса и достроила ракетные катера, правда без самих ракет. В 2008 году катера прошли модернизацию с установкой на них шведских ПКР RBS-15. Каждый катер получил по четыре установки ПКР.