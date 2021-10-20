Украинская почта закупает бронежилеты для сотрудников

Государственное предприятие почтовой связи АО «Укрпочта» приняло решение о покупке 1850 комплектов бронежилетов 3-го класса. Информация о заказе почти двух тысяч бронежилетов представлена на сайте закупок. Начальная стоимость контракта на поставки – 8 325 000 гривен с налогом на добавленную стоимость.От бронежилетов ожидают: класс защиты не ниже третьего, вес не более 7,5 килограммов, возможность регулировки по росту от 170 см до 188 см, регулировки по размеру от 48 до 58. Пластина с внутренней стороны должна иметь демпферное мягкое покрытие, с внешней стороны – специальный материал, а далее – защитный чехол.С внутренней стороны бронежилета должен быть пришит ярлык с указанием класса защиты бронежилета по ГОСТ 8782:2018, дату изготовления, номер изделия и номер партии. Главное – бронежилет должен быть легким в одевании и снятии, также в нем должно быть комфортно управлять грузовым или легковым автомобилем.В аукционе участвовали Харьковский завод средств индивидуальной защиты с предложением в 5 949 600 гривен, и Военный армейский маркет с предложением стоимостью в 6 012 500 гривен. Затем Харьковский завод предложил окончательный вариант бронежилета на общую сумму в 5 млн гривен.Однако Военный армейский маркет все же обошел Харьковский завод средств индивидуальной защиты, поскольку снизил стоимость своего изделия и выдвинул предложение стоимостью в 4 625 000 гривен. Таким образом, украинские почтовики получат бронежилеты от ООО «ВАМ», зарегистрированного в 2018 году в городе Ирпень Киевской области Украины.Ранее АО «Укрпочта» закупила 400 пистолетов, которыми, как заявили в организации, вооружат водителей-сопровождающих, в обязанности которых входит защита материальных и денежных ценностей, отправляемых почтой. Бронежилеты, судя по всему, также потребуются сопровождающим и охране крупных почтовых отделений.