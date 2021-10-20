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«Для борьбы с российским влиянием»: В Киеве выпустили методичку со специальными терминами для политиков и прессы

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Власти Украины продолжают вести антироссийскую политику, утверждая, что Россия оккупировала часть страны и пытается окончательно ее завоевать. Для борьбы с российским влиянием и для противодействия информационному давлению, украинским чиновникам, политикам, представителям прессы и т.д., рекомендовано использовать специальные термины, указывающие на "агрессию" России.


Специальный "глоссарий", уже названный "антиоккупационным", разработали в Службе национальной безопасности Украины (СНБО) и настоятельно рекомендовали всем украинцам выучить специальные термины, в нем содержащиеся. Данный перечень названий, терминов и словосочетаний должен как "от зубов отскакивать" у каждого политика, общественного деятеля, чиновника или представителя прессы. Рядовым украинцам он тоже должен пригодиться, когда они будут рассказывать про Россию.

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования (...) в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей

- заявили в СНБО.

«Для борьбы с российским влиянием»: В Киеве выпустили методичку со специальными терминами для политиков и прессы

Одна из страниц новой методички


Методичка, содержащая 64 пункта, разработана СНБО в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины. В ней говорится, как правильно называть то или иное событие, использовать терминологию, чтобы показать враждебность России. В частности словосочетание "на Украине" рекомендовано произносить как "в Украине", воссоединение Крыма с Россией - "временной оккупацией Автономной республики Крым", "захватом" или "вторжением", конфликт на Донбассе - "вооруженной агрессией России против Украины" и т.д. Не оставили своим вниманием составители "глоссария" и Великую-Отечественную войну, которую рекомендуется называть "Второй мировой войной" или "Советско-немецкой".

Отметим, что это уже не первая методичка, выпущенная украинскими властями с 2014 года. В частности в 2015 году так называемый институт массовой информации выпустил для украинских СМИ специальный словарь, названный словарем "нейтральной терминологии". В нем указывалось какие слова необходимо употреблять в отношении России и ее действий. Никакой разницы с новой методичкой СНБО нет.
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25 комментариев
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  1. OrangeBigg
    OrangeBigg Сегодня, 14:09
    +1
    .«Для борьбы с российским влиянием»: В Киеве выпустили методичку со специальными терминами

    Сборник анекдотов от команды Зе?Прикольно.
    .Специальный "глоссарий", уже названный "антиоккупационным", разработали в Службе национальной безопасности Украины (СНБО) и настоятельно рекомендовали всем украинцам выучить специальные термины, в нем содержащиеся. Данный перечень названий, терминов и словосочетаний должен как "от зубов отскакивать" у каждого политика, общественного деятеля, чиновника или представителя прессы. Рядовым украинцам он тоже должен пригодиться, когда они будут рассказывать про Россию.

    Видать к отопительному сезону на Украине все готово и заняться больше СНБО нечем. Или так к отопительному сезону готовятся?При помощи костров из методичек обогреваться будут. Тогда много методичек надо ,чтобы всем хватило и на всю зиму. Осилят столько напечатать то? what request
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 14:12
      +7
      Все таки у Данилова крайне дегенеративная рожа... Как говорится - какое государство, такой и секретарь СНБО! laughing
      1. OrangeBigg
        OrangeBigg Сегодня, 14:20
        +3
        Все таки у Данилова крайне дегенеративная рожа...

        Столько лет на Украине жить,что вы хотите?Все эти прикрути,закрути,копание окопов от Порошенко, все это сказывается на внешности. Так что он ещё Ален Де Лон украинского разлива.Не в том смысле что адекалон пьёт,а в том что более менее всё ещё выглядит.
        1. Avior
          Avior Сегодня, 14:43
          -1
          В Луганске он всю жизнь прожил, если вы не в курсе. В ЛНР , получается, если в современных терминах.
          Родился там же и учился, и был мэром Луганска.
          Ален Делон луганского разлива, получается.
          hi
      2. Комментарий был удален.
      3. alexniko77
        alexniko77 Сегодня, 14:53
        +1
        он брат парубия tongue
    2. Luminman
      Luminman Сегодня, 14:29
      0
      Прикольно

      Нет, это уже не прикольно!
    3. Canecat
      Canecat Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: OrangeBigg
      При помощи костров из методичек обогреваться будут.

      Да хоть бы и методичками. Бабло из бюджета освоено, сейчас эти методички еще и выкупать заставят. laughing
  2. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:14
    +1
    Для борьбы с российским влиянием и для противодействия информационному давлению, украинским чиновникам, политикам, представителям прессы и т.д., рекомендовано использовать специальные термины, указывающие на "агрессию" России.
    Да, да, им это поможет! В чём то и как то ...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:26
      +1
      Цитата: rocket757
      Да, да, им это поможет! В чём то и как то ...

      Но газу от России не получат ( за базар и отвечать нужно).
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 14:18
    0
    Вот им делать больше нечего, лучше бы улучшили условия жизни своего народа, а то НА Украине и так дела не веселые, глядишь, когда подрастут и кастрюлька мала станет, глаза откроются и остальные разбегуться.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: 75Сергей
      Вот им делать больше нечего, лучше бы улучшили условия жизни своего народа

      А сколько народу для сотворения этой "методички" задействано,
      в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины.
      И работают там не бесплатно, и не на зарплату "гастарбайтеров".
  4. Skay
    Skay Сегодня, 14:22
    +4
    К сожалению, здесь ничего смешного нет. Англосаксы навязывают свою терминологию населению временно оккупированных ими (англосаксами) территории Украины (территории, управляемой Зе и его командой).
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:31
      0
      Цитата: Skay
      управляемой Зе и его командой

      Временно исполняющими обязанности.
    2. askort154
      askort154 Сегодня, 14:42
      +3
      Skay....К сожалению, здесь ничего смешного нет.

      Это точно. С момента отделении Украины прошло 30 лет. Этому поколению, не знавшего СССР, полностью повернули мозги на вражду к России.
      А это самый активный возраст. Скоро они займут все ячейки власти.
      Так что рассчитывать на то, что Украина может "одуматься" - бесперспективно. Дальше будет только хуже.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Сегодня, 14:53
        +1
        Не дай бог, снижать цены на газ, для "братьев". Им сейчас очень нужен, холод. И развал экономимки. Может, поумнеют, от "европейских" цен..
  5. thekhohol
    thekhohol Сегодня, 14:25
    +1
    Ну кто так пишет?!
    Вместо короткой фразы предлагают применять сочинение на пол-страницы.
    Мерчандайзеры от СНБО, и опт.
  6. Daria33
    Daria33 Сегодня, 14:29
    +2
    Новояз разрабатывают...
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 14:36
    +1
    Им бедность в стране побеждать надо , воевать за рост своей экономики , а они всё продолжают виртуально побеждать Россию .
    Пусть введут в законодательном порядке , что каждый щирый украинец должен каждый вечер становиться на колени перед портретом Бандеры и сто раз повторять : Крiм это укро-ина !
    fool
    1. Silver bullet
      Silver bullet Сегодня, 15:11
      0
      Штрумбанфюрер Сеня :"Це наш Крiм, це наша Ялта, це наше море, це наша территория!"

      Но полковник Исаев не согласен, угощая соплю бандеровскую шампанским сзади
  8. Roman 57 rus
    Roman 57 rus Сегодня, 14:38
    +1
    А разрабатывала ЭТО целая АКАДЕМИЯ!!! Заняться что ли больше нечем???? Печально это всё конечно.Но такова цена " дружбы" народов б/у в/на Украины и США.
  9. Konnick
    Konnick Сегодня, 14:41
    +5
    Они все знают...
    Француз говорит -у меня 17 сантиметров, русский -у меня 18 сантиметров, украинец -а у американца 27 wassat
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 14:43
    0
    Методичка, содержащая 64 пункта, разработана СНБО в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины
    Вы спрашиваете куда украинская наука делась? Так целая Академия наук разрабатывала аж 64 пункта методички, которую мог на коленке состряпать мало мальски грамотный свидомый. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы со "спичками" не играло.
  11. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 14:48
    0
    Вна нэзалэжной уже сами смеются над "творцами новой мовы"
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:50
    0
    "Совместо с национальной академией наук УКраины"... Вопросов больше, нет...
  13. gurzuf
    gurzuf Сегодня, 14:55
    0
    Методичка заменила обещание поднять уровень жизни "пересiчних громодян" до такого уровня, что нам крымчанам станет завидно и мы бросимся обратно в неньку. Ожидаемо.