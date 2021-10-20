«Для борьбы с российским влиянием»: В Киеве выпустили методичку со специальными терминами для политиков и прессы

Глоссарий содержит перечень названий, терминов и словосочетаний, которые рекомендованы для использования (...) в связи с временной оккупацией Российской Федерацией Автономной Республики Крым, города Севастополя и отдельных районов Донецкой и Луганской областей

Одна из страниц новой методички

Власти Украины продолжают вести антироссийскую политику, утверждая, что Россия оккупировала часть страны и пытается окончательно ее завоевать. Для борьбы с российским влиянием и для противодействия информационному давлению, украинским чиновникам, политикам, представителям прессы и т.д., рекомендовано использовать специальные термины, указывающие на "агрессию" России.Специальный "глоссарий", уже названный "антиоккупационным", разработали в Службе национальной безопасности Украины (СНБО) и настоятельно рекомендовали всем украинцам выучить специальные термины, в нем содержащиеся. Данный перечень названий, терминов и словосочетаний должен как "от зубов отскакивать" у каждого политика, общественного деятеля, чиновника или представителя прессы. Рядовым украинцам он тоже должен пригодиться, когда они будут рассказывать про Россию.- заявили в СНБО.Методичка, содержащая 64 пункта, разработана СНБО в сотрудничестве с Национальной академией наук Украины. В ней говорится, как правильно называть то или иное событие, использовать терминологию, чтобы показать враждебность России. В частности словосочетание "на Украине" рекомендовано произносить как "в Украине", воссоединение Крыма с Россией - "временной оккупацией Автономной республики Крым", "захватом" или "вторжением", конфликт на Донбассе - "вооруженной агрессией России против Украины" и т.д. Не оставили своим вниманием составители "глоссария" и Великую-Отечественную войну, которую рекомендуется называть "Второй мировой войной" или "Советско-немецкой".Отметим, что это уже не первая методичка, выпущенная украинскими властями с 2014 года. В частности в 2015 году так называемый институт массовой информации выпустил для украинских СМИ специальный словарь, названный словарем "нейтральной терминологии". В нем указывалось какие слова необходимо употреблять в отношении России и ее действий. Никакой разницы с новой методичкой СНБО нет.