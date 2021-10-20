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Землетрясение подняло со дна моря затопленные в годы ВМВ японские транспортные корабли

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Землетрясение подняло со дна моря затопленные в годы ВМВ японские транспортные корабли

В Японии со дна моря на поверхность поднялись остовы японских транспортных кораблей, затопленных в годы Второй мировой войны у острова Иводзима. Причиной этого стало землетрясение, произошедшее у побережья.


По данным британского издания The Daily Mail, всего всплыли 24 транспортных судна, уже тназванные в прессе "кораблями-призраками". Часть корпусов этих транспортников вынесло на берег, где их и сфотографировали лежащими на вулканическом пепле.

Согласно имеющейся информации, эти транспортные суда, принадлежащие японскому флоту, были захвачены американцами во время битвы за Иводзиму. В дальнейшем их переместили в западную часть острова, где использовали в качестве волнолома.


Битва за вулканический остров Иводзима площадью 23 квадратных километра началась 19 февраля 1945 года после высадки трех дивизий морской пехоты США: 3-й, 4-й и 5-й и продолжалась 37 дней, завершившись победой американцев. На момент высадки десанта общий японский гарнизон насчитывал 21 060 человек, тогда как в первой волне пошло 13 тысяч американцев. На территории острова находились два японских военных аэродрома и радиолокационная станция, а также дислоцировались: 145-й пехотный полк, 109-я дивизия, 26-й танковый полк, 17-й смешанный пехотный полк, артиллерийская бригада и дополнительные зенитные, минометные, пушечные и пулеметные батальоны. Силы американцев в общей сложности составили около 110 тысяч морских пехотинцев.

Остров Иводзима США вернули Японии только в 1968 году, в настоящее время на нем располагаются силы самообороны Японии, доступ гражданским лицам на остров закрыт.
Использованы фотографии:
https://www.archives.gov
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1 комментарий
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 14:54
    +2
    Учитывая последние новости про милитаризацию Японии, очень символично.