Мы будем преследовать террористов, которые совершили этот взрыв, где бы они ни были

Мухаммед Халед Рахмон, министр внутренних дел Сирии, обещает найти организаторов взрыва автобуса с военными в Дамаске. Речь идет о теракте, который произошел в центре сирийской столицы сегодня утром.Обещание главы МИД прозвучало во время его беседы с журналистами телеканала Syria TV.- заявил он.Министр также заявил, что виновники трагедии будут уничтожены.Сегодня на набережной реки Барада возле моста Джизр-эр-Раис, расположенного в центре Дамаска, неизвестные взорвали автобус, принадлежавший Вооруженным силам Сирии. Военные сообщили о гибели 14 человек и ранении еще нескольких.Можно предположить, что террористы добивались большого количества жертв, так как они привели в действие два взрывных устройства в многолюдном районе столицы страны. Причем теракт устроили в утренние часы, когда жители Дамаска едут на работу, а студенты и школьники отправляются в учебные заведения.Сегодняшний террористический акт, произошедший в сирийской столице, считается крупнейшим за последние годы. Подобные крупные теракты с большим количеством жертв были совершены радикалами в Дамаске в 2016 и 2017 годах.