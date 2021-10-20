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Министр внутренних дел Сирии обещает найти организаторов взрыва автобуса с военными

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Мухаммед Халед Рахмон, министр внутренних дел Сирии, обещает найти организаторов взрыва автобуса с военными в Дамаске. Речь идет о теракте, который произошел в центре сирийской столицы сегодня утром.


Обещание главы МИД прозвучало во время его беседы с журналистами телеканала Syria TV.

Мы будем преследовать террористов, которые совершили этот взрыв, где бы они ни были

- заявил он.

Министр также заявил, что виновники трагедии будут уничтожены.

Сегодня на набережной реки Барада возле моста Джизр-эр-Раис, расположенного в центре Дамаска, неизвестные взорвали автобус, принадлежавший Вооруженным силам Сирии. Военные сообщили о гибели 14 человек и ранении еще нескольких.

Можно предположить, что террористы добивались большого количества жертв, так как они привели в действие два взрывных устройства в многолюдном районе столицы страны. Причем теракт устроили в утренние часы, когда жители Дамаска едут на работу, а студенты и школьники отправляются в учебные заведения.

Сегодняшний террористический акт, произошедший в сирийской столице, считается крупнейшим за последние годы. Подобные крупные теракты с большим количеством жертв были совершены радикалами в Дамаске в 2016 и 2017 годах.
Использованы фотографии:
Минобороны Сирии
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6 комментариев
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  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:30
    +3
    Министр также заявил, что виновники трагедии будут уничтожены.

    Оперативно-агентурная работа, вот что будет способствовать поиску подозреваемых.
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 15:32
      +3
      Цитата: Теренин
      Оперативно-агентурная работа, вот что будет способствовать поиску подозреваемых

      И взаимодействие с российской разведкой.
      И сохранение тайны следствия от американо-турецко-израильской.
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:15
      +2
      Цитата: Теренин
      Оперативно-агентурная работа, вот что будет способствовать поиску подозреваемых.

      Ковровые бомбардировки районов сосредоточения, высокоточные ракетно-бомбовые удары, применение летального оружия гарантированной стойкости, - вот что будет способствовать уничтожению подозреваемых и к ним причастных.
    3. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:32
      0
      В воюющей стране... Сложно это, если вообще возможно. Пока не выдавят оккупационные войска и не прекратятся бои - просто сил не хватит
  2. Т.А.В.
    Т.А.В. Сегодня, 16:08
    +3
    Ну вот и какие из них ВОИНЫ? Как шакалы только вот так и могут бомбу взорвать в утреннее время, чтобы мирных жителей побольше уложить.
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 16:38
      0
      Теже талибы например практикуют теракты тоже, но воевать умеют.