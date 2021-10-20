США отказались участвовать в московской встрече с участием делегации афганского движения «Талибан»

В Москве проходит встреча "московского формата" по ситуации в Афганистане, в ней приняли участие представители десяти стран региона и делегация талибов (движение запрещено в России как террористическое). США в переговорах участвовать отказались.В Москву прибыла делегация движения "Талибан"*, в состав которой вошли высокопоставленные представители нового афганского правительства, пока находящиеся на должностях министров с приставкой "и.о.", члены политического совета талибов* и даже новый мэр Кабула. Возглавляет делегацию официальный представитель МИД непризнанного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Абдул-Кахар Балхи.Помимо российской стороны и талибов*, в переговорах участвуют делегации Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как уже сообщалось, американцы отказались приезжать в Москву. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США уже второй раз уклоняются от встречи по Афганистану в рамках "расширенной тройки", куда помимо России и США входит Китай и Пакистан.Российский министр уже провел встречу с делегацией талибов, во время которой поднимались множество вопросов, касающихся социальной политики и соблюдения прав и свобод граждан Афганистана.В дальнейшем в рамках встречи был поднят вопрос международного признания правительства талибов в качестве законных властей и оказания экономической помощи Афганистану.