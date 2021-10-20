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США отказались участвовать в московской встрече с участием делегации афганского движения «Талибан»

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В Москве проходит встреча "московского формата" по ситуации в Афганистане, в ней приняли участие представители десяти стран региона и делегация талибов (движение запрещено в России как террористическое). США в переговорах участвовать отказались.


В Москву прибыла делегация движения "Талибан"*, в состав которой вошли высокопоставленные представители нового афганского правительства, пока находящиеся на должностях министров с приставкой "и.о.", члены политического совета талибов* и даже новый мэр Кабула. Возглавляет делегацию официальный представитель МИД непризнанного Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) Абдул-Кахар Балхи.

Помимо российской стороны и талибов*, в переговорах участвуют делегации Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Как уже сообщалось, американцы отказались приезжать в Москву. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, США уже второй раз уклоняются от встречи по Афганистану в рамках "расширенной тройки", куда помимо России и США входит Китай и Пакистан.

Российский министр уже провел встречу с делегацией талибов, во время которой поднимались множество вопросов, касающихся социальной политики и соблюдения прав и свобод граждан Афганистана.

В дальнейшем в рамках встречи был поднят вопрос международного признания правительства талибов в качестве законных властей и оказания экономической помощи Афганистану.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/Zabehulah_M33
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23 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Теренин
    Теренин Сегодня, 15:26
    +1
    США отказались участвовать в московской встрече с участием делегации афганского движения «Талибан»

    Неплохая новость
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Сегодня, 15:43
      +1
      Ушли, так ушли. Обоср...обделались, значит обделались: а с вонючкой какие отношения...
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 15:48
        0
        Цитата: aleks neym_2
        с вонючкой какие отношения..

        wassat верно подмечено good
    2. Гражданский
      Гражданский Сегодня, 15:58
      +5
      Совсем не обязательно террористов в Москву таскать, мне это напоминает переговоры Ельцина с Масхадовым. Можно было и в Душанбе переговорить. А от нас например замминистра обороны. Чтобы были расставлены акценты.
    3. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 16:04
      +1
      Неплохая новость
      Вас радует, что Кремль сотрудничает с террористами?
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 16:31
        0
        Разговаривает. Сотрудничали - как раз штативы. В вопросах, например. бегства
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:31
    0
    Ты кто такой?Я жених!Тогда вычеркиваем! Международная дипломатическая практика.
    1. Наводлом
      Наводлом Сегодня, 15:40
      +3
      Видео с YouTube-канала РБК

      Вступительная речь принимающей стороны примерно с 14:10
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:43
        +2
        Плюс нашим,с согласованием с Талибами*,трансляция на весь мир.
  3. Teador
    Teador Сегодня, 15:33
    +3
    Глава талибского МВД вручил деньги семьям террористов‑смертников и пообещал им земельные участки
  4. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 15:38
    -3
    А *(зачем) вообще приглашали американцев? Они трусливо сбежали из Афгана, поэтому разговаривать с ними не о чём.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 15:40
    -1
    США в переговорах участвовать отказались.

    И это понятно. Плохо говорить с боксёрской капой во рту. А без неё стрёмно.
  6. iuyfe
    iuyfe Сегодня, 15:45
    +4
    Правильно и сделали, какой может быть разговор с этой талибанской сворой smile
  7. ASAD
    ASAD Сегодня, 15:53
    +6
    А про,, террористичиескую организацию,, уже забыли?
    1. Бомба
      Бомба Сегодня, 16:04
      +3
      Это другое =)
  8. ryj1976
    ryj1976 Сегодня, 15:55
    +2
    К власти в Афганистане пришли бывшие террористы ("Талибан") и все скопом, как шестерки кинулись к ним на поклон negative
  9. Вольный ветер
    Вольный ветер Сегодня, 15:57
    +5
    тогда и не надо говорить что на нас обозлен весь мир. если в дружбанах бандитов иметь, запрещенная во всем мире организация.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:02
      -1
      Цитата: Вольный ветер
      тогда и не надо говорить что на нас обозлен весь мир. если в дружбанах бандитов иметь, запрещенная во всем мире организация.

      1. Далеко не весь мир.
      2. Раньше называли террористами, потом это название снимут, если прилично себя вести будут
      3. Раз уж американцев принимаем на "высоком уровне" , то и талибов можно. Еще неизвестно, кто из них более террористы. ИМХО
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:04
    +1
    Российский министр уже провел встречу с делегацией талибов, во время которой поднимались множество вопросов, касающихся социальной политики и соблюдения прав и свобод граждан Афганистана.

    Как интересно! fellow А куда денем вот это:
    Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

    Или все вопросы, касающиеся социальной политики и соблюдения прав и свобод граждан Российской Федерации уже решены?
    ==========
    В дальнейшем в рамках встречи был поднят вопрос международного признания правительства талибов в качестве законных властей и оказания экономической помощи Афганистану.

    Теперь нам предстоит озвучить статус Абдулы Гани Барадара и определить размер безвозмездных поступлений для Кабула? belay
  11. vitvit123
    vitvit123 Сегодня, 16:25
    +1
    Когда леди слазиет дилижанса, дилижанс едет быстрее ....
  12. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:30
    0
    laughing
    А раньше очень даже встречались с талибами, позабыв. что их называли террористами - и на вполне официальном уровне
  13. ddis1980
    ddis1980 Сегодня, 16:31
    +1
    На фото сверху, только шатра и кальяна не хватает laughing
  14. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:57
    0
    Здорово их талибы напуЖали". winked