Президент Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября «нерабочими днями с сохранением зарплаты»

В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно.

Как и предполагалось, президент России Владимир Путин поддержал «предложение» Татьяны Голиковой по введению в стране выходных дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно. В государственной трактовке это снова звучит как «выходные дни с сохранением зарплаты».В ходе видеосовещания, которое сегодня президент провёл с представителями кабинета министров, он заявил, что «такие выходные целесообразны в связи с тем, что они помогут разорвать цепочку распространения вируса». Заявление интересное, однако несколько странное. Ведь речь снова идёт о том, что выходные коснутся, мягко говоря, не всех. Если представители бюджетных организаций и структур выйдут на оплачиваемые выходные, то для миллионов других работающих россиян «выходные с сохранением заработной платы», как в прошлые разы, останутся лишь фигурой речи. Ведь трудно себе представить сохранение зарплаты на производстве, где каждый день выпуска продукции крайне важен.Путин при этом призвал региональные штабы «не занижать и не приукрашивать картину». Эти слова президента тоже вызывают определённый отклик. Если их произносит президент, значит ли это, что такого рода занижение реальной заболеваемости и приукрашивание данных по этому поводу имеет место быть в тех или иных регионах. Ведь если всё прозрачно, тогда почему глава государства вынужден обращать на это особое внимание?Владимир Путин о приукрашивание картины по COVID-19:Также отмечается, что Владимир Путин, обращаясь к россиянам, отметил необходимость открытия больничного листа в том случае, если в семье есть заболевший коронавирусом.Главы регионов, оперируя данными по заболеваемости, получили от президента полномочия по досрочному введению режима «оплачиваемых выходных дней».В правительстве ранее указали на то, что в связи с принимаемыми решениями по дополнительным выходным готовится комплекс мер по поддержке бизнеса. В Госдуме ранее заявили, что по итогам 2020 года Россия «вышла в лидеры по объёмам социальной поддержки в период пандемии среди всех стран Большой Двадцатки».