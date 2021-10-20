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Президент Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября «нерабочими днями с сохранением зарплаты»

75

Как и предполагалось, президент России Владимир Путин поддержал «предложение» Татьяны Голиковой по введению в стране выходных дней в период с 30 октября по 7 ноября включительно. В государственной трактовке это снова звучит как «выходные дни с сохранением зарплаты».


В ходе видеосовещания, которое сегодня президент провёл с представителями кабинета министров, он заявил, что «такие выходные целесообразны в связи с тем, что они помогут разорвать цепочку распространения вируса». Заявление интересное, однако несколько странное. Ведь речь снова идёт о том, что выходные коснутся, мягко говоря, не всех. Если представители бюджетных организаций и структур выйдут на оплачиваемые выходные, то для миллионов других работающих россиян «выходные с сохранением заработной платы», как в прошлые разы, останутся лишь фигурой речи. Ведь трудно себе представить сохранение зарплаты на производстве, где каждый день выпуска продукции крайне важен.

Путин при этом призвал региональные штабы «не занижать и не приукрашивать картину». Эти слова президента тоже вызывают определённый отклик. Если их произносит президент, значит ли это, что такого рода занижение реальной заболеваемости и приукрашивание данных по этому поводу имеет место быть в тех или иных регионах. Ведь если всё прозрачно, тогда почему глава государства вынужден обращать на это особое внимание?

Владимир Путин о приукрашивание картины по COVID-19:

В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно.

Также отмечается, что Владимир Путин, обращаясь к россиянам, отметил необходимость открытия больничного листа в том случае, если в семье есть заболевший коронавирусом.

Главы регионов, оперируя данными по заболеваемости, получили от президента полномочия по досрочному введению режима «оплачиваемых выходных дней».

В правительстве ранее указали на то, что в связи с принимаемыми решениями по дополнительным выходным готовится комплекс мер по поддержке бизнеса. В Госдуме ранее заявили, что по итогам 2020 года Россия «вышла в лидеры по объёмам социальной поддержки в период пандемии среди всех стран Большой Двадцатки».
Использованы фотографии:
сайт президента России
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75 комментариев
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  1. Mora
    Mora Сегодня, 15:52
    +9
    Я так и не понял - кто платит? Работодатель?
    1. alma
      alma Сегодня, 15:55
      +15
      Особо приближенные получат господдержку, остальные - из своего кармана.
      1. Башкирхан
        Башкирхан Сегодня, 15:58
        0
        Бюджетники финансирование получат, остальные как нибудь. В Башкирии и Татарии народ умирает от дельта штамма ковида достаточно активно.
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:25
        +7
        Цитата: alma
        Особо приближенные получат господдержку...

        И не говорите...С миллиона на миллион перебиваются... crying
        Судя по антикоррупционным декларациям увеличение доходов этих лиц с лихвой перекрывают уровень годовой инфляции...Не туда ли течёт замороженное увеличение наших военных пенсий? belay
        1. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
          ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 17:20
          0
          Цитата: ROSS 42
          Не туда ли течёт замороженное увеличение наших военных пенсий?

          а какая у вас пенсия?
    2. Svarog
      Svarog Сегодня, 15:59
      +5
      Цитата: Mora
      акже отмечается, что Владимир Путин, обращаясь к россиянам, отметил необходимость открытия больничного листа в том случае, если в семье есть заболевший коронавирусом.

      Конечно.. на словах..как обычно-государство.. на деле , частники так и будут работать.. все как в прошлый раз..у нас ничего же не поменялось..те же люди..те же решения..
      Мне вот что не понятно..а почему на две неделе полный карантин не объявляют?
      И да.. как я в предыдущей статье Р.Скоморохова и писал..появился новый штамм ..с чем всех и поздравляю.. эта музыка будет длиться вечно и тем кто колется..придется теперь успевать чаще..каждые три месяца..(по моим наблюдениям) новый штамм...в Англии ужо 10% из зараженных новый штамм поразил..еще более заразный и еще опаснее..
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 16:03
        +15
        В Госдуме ранее заявил, что по итогам 2020 года Россия «вышла в лидеры по объёмам социальной поддержки в период пандемии среди всех стран Большой Двадцатки».

        В лидеры? Какая бредятина.. ложь ложье погоняет..вор вором...
        1. Glagol1
          Glagol1 Сегодня, 16:22
          +3
          Все, что заявляет госдумка - это ложь, пиар и всякая шелупонь. Им никто давно уже не верит, говорят ради протокола.
        2. A.A.G.
          A.A.G. Сегодня, 17:01
          +2
          Цитата: Svarog
          В Госдуме ранее заявил, что по итогам 2020 года Россия «вышла в лидеры по объёмам социальной поддержки в период пандемии среди всех стран Большой Двадцатки».

          В лидеры? Какая бредятина.. ложь ложье погоняет..вор вором...

          Ну что Вы, право?... Просто не уточняется ...по поддержке КОГО!))))
        3. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
          ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 17:22
          0
          Цитата: Svarog
          В лидеры? Какая бредятина.. ложь ложье погоняет..вор вором...

          ну опровергните, если сможете...
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:11
        +14
        Что самое интересное, многие поедут по городам и весям. Пьянка, гулянки, экскурсии и т.д........ через две недели новый прирост по областям. Идиотизм!
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 16:20
          0
          Президент Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября «нерабочими днями с сохранением зарплаты»

          Вероятно поэтому:
           Показать / Скрыть текст

          Уместен был и вопрос:
          Цитата: Mora
          Я так и не понял - кто платит? Работодатель?
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 16:35
            +6
            Впечатление такое, что эти графики рисуют как надо властьимущим. В метро бы они потолкались в час пик, паразиты!
            1. Гиперион
              Гиперион Сегодня, 16:47
              +4
              Цитата: Alien From
              Впечатление такое, что эти графики рисуют как надо властьимущим.

              Да они сами не знают что нужно делать с этим ковидом.
              1. ROSS 42
                ROSS 42 Сегодня, 16:56
                0
                Цитата: Гиперион
                Да они сами не знают что нужно делать с этим ковидом.

                Ну, да...
        2. Glagol1
          Glagol1 Сегодня, 16:23
          +1
          Да, в точку. В какой то момент стабилизируется, а потом будет всплеск.
        3. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:35
          +5
          Цитата: Alien From
          Что самое интересное, многие поедут по городам и весям. Пьянка, гулянки, экскурсии и т.д........ через две недели новый прирост по областям. Идиотизм!

          А может именно для этого и делается?
          1. Alien From
            Alien From Сегодня, 16:37
            +6
            Да запросто! Они же в общественном транспорте не ездят. Плевали на народ! Лишь бы выборы состоялись, а дальше трава не расти!
            1. ДымОк_в_дЫмке
              ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:47
              +2
              Цитата: Alien From
              Да запросто! Они же в общественном транспорте не ездят. Плевали на народ! Лишь бы выборы состоялись, а дальше трава не расти!

              И индивидуальный бункер "каждому" строить, бюджет с внебюджетными лопнут.
            2. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 17:11
              +2
              Цитата: Alien From
              Они же в общественном транспорте не ездят.

              Некоторые даже в бункера попрятались...
              ==========
              Цитата: Alien From
              Плевали на народ!

              А когда они последний раз с ним встречались?
              Если верить примета, скоро все разбогатеем. Вчера Государство встретилось с Народом… не узнали друг друга.

              ==========
              Цитата: Alien From
              Лишь бы выборы состоялись, а дальше трава не расти...

              ...и рейтинги пусть лежат и подыхают... lol
        4. ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ
          ДОБРЫЙ ЛАВРЕНТИЙ Сегодня, 17:24
          0
          Цитата: Alien From
          многие поедут по городам и весям. Пьянка, гулянки, экскурсии и т.д........ через две недели новый прирост по областям. Идиотизм!

          идиотизм это выходные или просто народ ?... по вашему комментарию непонятно, что вы имеете ввиду.
      3. Shahno
        Shahno Сегодня, 17:06
        0
        Четвёртая волна пришла.. У нас уже ушла. Даже карантин не вводили. Как то все незаметно прошло.
      4. Михаил м
        Михаил м Сегодня, 17:06
        0
        Владимир, точки в комментарии отражают ненормативную лексику, как у Жванецкого в рассказе подрвника? https://www.youtube.com/watch?v=EAMxz1jxP5Q.
      5. Keyser Soze
        Keyser Soze Сегодня, 17:13
        0
        еще более заразный и еще опаснее..


        По медицинским канонам вирус грипа если он очень заразен, то не особо опасен (как смертность) или если он трудно передается, то может быть с повышеной смертностью. Но особо заразных и в то же самое время с большой смертностью грипов не бывает.
    3. Revival
      Revival Сегодня, 16:16
      +1
      Многим никто, это привычное лицемерие
    4. den3080
      den3080 Сегодня, 16:48
      +3
      Цитата: Mora
      Я так и не понял - кто платит? Работодатель?

      Естественно работодатель. Поэтому и не будет никаких выходных.
      А тем кто рядом с властью, но из числа «особо пострадавших отраслей», выпишут по одному мроту на работника, как я понял. И надо успеть подсуетиться.
      Остальные - как хотите, так и крутитесь.
      Ни богу свечка, ни чёрту кочерга.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 17:25
        0
        Только откуда малому бизнесу зарплату брать? Это науке не известно......Тьфу!
    5. ЯсенПень
      ЯсенПень Сегодня, 17:29
      0
      Бункерман заваливается в бар и кричит с порога : - "Всем пыва... за счёт заведения."
  2. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:52
    +10
    Ведь трудно себе представить сохранение зарплаты на производстве, где каждый день выпуска продукции крайне важен.
    Я как раз с производства. В самоизоляцию нам 60% платили как форсмажор. Сейчас не уверен, что неделю дадут, хотя было б неплохо. У нас в этом году с отпусками напряжёнка - мне только неделю отгулять удалось, остальное деньгами выплатили. Правда мы почти все в этом году с ковидом на больничном сидели... Отдохнули, так сказать...
    1. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 16:22
      0
      А вот что объявил Собянин
      с 25 октября до 25 февраля жители старше 60 лет должны соблюдать домашний режим (можно гулять и заниматься спортом на улице);
      работодатели обязаны перевести на удалёнку не менее 30% от общего числа работников (и всех работников старше 60 лет);
      требование о переходе на удалёнку не распространяется на вакцинированных и переболевших работников;
      предприятия сферы услуг должны к 1 января обеспечить вакцинацию 80% работников
      1. Лесовик
        Лесовик Сегодня, 16:24
        +1
        Цитата: Гардамир
        А вот что объявил

        В чём проблема сделать прививку?
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 16:28
          +5
          В чём проблема сделать прививку?

          Кто-то завозит пальмовое масло в страну
          Повышает пенсионный возраст, а также налоги, цены...
          Принимают антинародные законы.
          Но всё равно вы верите им. Вы верите в то что они заботятся о вас, и хотят спасти от вируса.
  3. Sentinel-vs
    Sentinel-vs Сегодня, 15:53
    +6
    Будем так же работать, как и в прошлые "нерабочие" дни. Промышленности это всё не касается.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:29
      +2
      Цитата: Sentinel-vs
      Промышленности это всё не касается.

      А вы заметили правильно. Остаётся только громко назвать имена тех, для кого ежегодно устраиваются новогодне-рождественские отпуска с обязательными каникулами летом...
  4. Skay
    Skay Сегодня, 15:53
    -2
    Лукавый...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:34
      -1
      Цитата: Skay
      Лукавый...

      Не вы первый это сказали:
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  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:56
    +8
    Ведь речь снова идёт о том, что выходные коснутся, мягко говоря, не всех.
    Коснутся может таким боком, что ох не надо! Садики по закрываются, родители будут "рады, рады, рады!!!"
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 16:01
      +5
      А главное, как бы как в 20 не было, когда Путин продлил карантин на месяц, а все офигивали.
      Что даст неделя? Ничего. Просто те, кто заражался в транспорте и в коллективе, заразят родню и друзей к которым пойдут в гости.
      1. Svarog
        Svarog Сегодня, 16:07
        +9
        Цитата: mojohed2012
        Что даст неделя? Ничего. Просто те, кто заражался в транспорте и в коллективе, заразят родню и друзей к которым пойдут в гости

        Ну вы же сами ответили..что даст неделя. Еще не привыкли к странным, непонятным, не обдуманным, не эффективным..а иногда и пи..ым .. решениям власти?
      2. Alien From
        Alien From Сегодня, 16:13
        +1
        100 процентов Вы правы!
      3. prior
        prior Сегодня, 16:44
        0
        Ну, правительство хоть что-то должно сделать для распространения вируса. sad
        (не оговорка)
    2. cniza
      cniza Сегодня, 16:11
      +3
      Цитата: rocket757
      Ведь речь снова идёт о том, что выходные коснутся, мягко говоря, не всех.
      Коснутся может таким боком, что ох не надо! Садики по закрываются, родители будут "рады, рады, рады!!!"


      Радоваться не долго , а где денег взять не бюджетникам?
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 16:14
        +3
        Это всё до кучи будет .... т.е. радости полные штаны!
        1. cniza
          cniza Сегодня, 16:38
          0
          Угу , великая куча будет , потом долго разгребать придется...
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:38
      +2
      Цитата: rocket757
      Коснуться может таким боком, что ох не надо! Садики позакрывают, родители будут "рады, рады, рады!!!"

      Цитата: mojohed2012
      Просто те, кто заражался в транспорте и в коллективе, заразят родню и друзей к которым пойдут в гости.

      Цитата: Svarog
      Еще не привыкли к странным, непонятным, необдуманным, неэффективным..а иногда и пи..ым .. решениям власти?


      Цитата: Alien From
      100 процентов Вы правы!

      ==========
      good Лень было выдумывать... laughing
  6. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 16:01
    +3
    Только бы пошли на пользу все предпринимаемые меры!!! Так как пандемия прогрессирует семимильными шагами, к сожалению...
    1. Revival
      Revival Сегодня, 16:20
      -1
      Картошку к пятке приложите, сырую.
      Вот и я меры принял, так сказать, эффективные.
      Помогло?
      Нет.
      странно...
      А ведь так продумано, так эфыективно, да?
    2. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:43
      +1
      Цитата: sagitovich
      Только бы пошли на пользу все предпринимаемые меры!!! ...

      Если всем сесть на двухнедельную изоляцию, закрыть въезд-выезд..
      Кстати, я не обратил внимания: на участниках встречи с представителями из Афганистана были маски? belay
      1. Serj197930
        Serj197930 Сегодня, 17:10
        0
        Много было без масок, вы забыли добавить, кроме въезда-выезда, остановить движение общественного транспорта, и личного транспорта.
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 16:01
    +1
    Мы так сопьёмся. laughing
  8. prior
    prior Сегодня, 16:03
    +5
    Хочется спросить у Путина: "Ты сам то понял, что объявил?"
    Вирус зверствует сейчас, а он выходные объявляет через 10 дней.
    Это что, чтобы все, кто еще не заразился успели заразиться?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:07
      +4
      Цитата: prior
      Это что, чтобы все, кто еще не заразился успели заразиться?

      Это чтобы все дома сидели и телек смотрели. Только вот вряд ли будет выполнен такой сценарий!
      1. Dym71
        Dym71 Сегодня, 16:25
        +2
        Цитата: Егоза
        Только вот вряд ли будет выполнен такой сценарий!

        yes
        Ковикулы! fellow
    2. Степан S
      Степан S Сегодня, 16:26
      0
      Вирус зверствует сейчас,

      Вирус дальше будет зверствовать еще больше, и без тотального локдауна его не остановить, но тотального. Чтобы две недели никто никого не видел.
      1. sbuskets
        sbuskets Сегодня, 17:00
        -3
        вирус не зверствует, с момента "пандемии" не был превышен порог эпидемии, чтобы вводить ее. остальное только ложь ради контроля через вакцинацию и введение личных номеров
  9. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:06
    +3
    Сомое интересное, что МО РФ не волнует срыв сроков сдачи ГОЗов по вирусным каникулам. negative
  10. cniza
    cniza Сегодня, 16:10
    +2
    Президент Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября «нерабочими днями с сохранением зарплаты»


    Объявить то можно , а где денег , коммерческим структурам , взять на сохранение зарплаты?
    1. mojohed2012
      mojohed2012 Сегодня, 16:15
      +3
      А про деньги базара не было. Дед решил, значит так будет. Только вот беспокоит дежа-вю: Единственное место, где можно гулять - это ваш балкон! А на улицу выйди - штраф. Как бы до того не довели опять. Маразм.
      1. Степан S
        Степан S Сегодня, 16:24
        0
        Я лоджию освободил для прогулок- 6 метров в один конец. В видом на автомагистраль.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:55
        0
        Цитата: mojohed2012
        А на улицу выйди - штраф. Как бы до того не довели опять.

        Зато 7 ноября ОМОН не толпы будет гонять, но исключительно COVIDлу.
        Или и их - на "каникулы"? fellow
  11. Split
    Split Сегодня, 16:15
    +2
    Не вовремя я уволился, в спецсязи работал drinks
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 16:52
      +1
      Цитата: Split
      Не вовремя я уволился, в спецсязи работал

      Сегодня встретил бывших сослуживцев по работе...Вышел из строя кабель на детский сад. Согласно категории этот вопрос решается экстренно...Там много других проблем, которые не могут ждать 10 дней...
  12. Степан S
    Степан S Сегодня, 16:23
    0
    Путин при этом призвал региональные штабы «не занижать и не приукрашивать картину». Эти слова президента тоже вызывают определённый отклик. Если их произносит президент, значит ли это, что такого рода занижение реальной заболеваемости и приукрашивание данных по этому поводу имеет место быть в тех или иных регионах.

    Конечно это имеет место быть, и все мы это знаем, кто работает и кого коснулся Ковид. Тестирование очень вялое, запоздалое, далеко не всех охватывает, тесты показывают 50 на 50. Знаю массу людей, которые переболели ковидом, по всей симптоматике, но тест был или отрицательный или его не было совсем. Думаю процентов 30% занижено, если не больше.
    1. sbuskets
      sbuskets Сегодня, 17:01
      -3
      показатели намеренно завышены, все только ради контроля делается, чтобы загнать вас под личный номер к которому вскоре привяжут банковский счет
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:23
    +1
    Цитата: Svarog
    эта музыка будет длиться вечно и тем кто колется..придется теперь успевать чаще..каждые три месяца..(по моим наблюдениям)..

    А вы что, доктор(вирусолог, в смысле)? Не рассматривали идею, что возможно было бы эффективнее, если бы больше граждан вакцинировались, а не чаще?
  14. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:34
    +3
    А у меня большая часть зарплаты - сдельная, как мне ее сохранить?!!! И удаленно мне не поработать - я не офисная моль! Я вообще не понимаю, а какого черта не разрешить работать вакцинированым? Не привился - твое дело, сиди дома "с сохранением", но привитых-то зачем запирать!
    1. prior
      prior Сегодня, 16:51
      +1
      но привитых-то зачем запирать!

      Вы взываете к разуму, а это бессмысленно в данном случае.
      Бал правит политическая целесообразность.
      А у неё ни разума, ни совести, ни справедливости.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 17:27
        0
        Во-во. Сейчас смотрю футбол - Спартак-Лестер. Согнали всех на одну трибуну, но при этом ограничили посещаемость 10 тысячами. Но согнали всех вплотную. ГДЕ, ББББББЛИН, ЛОГИКА!!!!!!
        А, не, размазали. Впритык толи гости, толи фанатка Спартака
  15. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:35
    +6
    ППЦ! Опять все "москвичи" по регионам заразу развезут.
    Надеюсь хоть в каких то регионах главы с мозгами окажутся и границы перекроют!
  16. klimalekc
    klimalekc Сегодня, 16:44
    +1
    Эти каникулы приведу к всплеску заболевания в курортных городах,куда поедут люди отдохнуть.На дачах сейчас холодно,так что многие поедут в путешествие.
  17. Нафаня из дивана
    Нафаня из дивана Сегодня, 16:58
    0
    К сожалению он не объявил, откуда должны брать деньги на зарплату в малом и среднем бизнесе если работа стоит. ВВП когда то не знал, сколько стоит мороженое. Теперь, похоже, он забыл, откуда берутся деньги на зарплату crying
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 17:26
      0
      Цитата: Нафаня из дивана
      ВВП когда то не знал, сколько стоит мороженое.
      Родители не давали ВВП денег! Бедный ребёнок!
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 16:59
    0
    Лучше бы вообще они не лезли в те сферы где вообще ничего не знают и не хотят знать, пользы больше бы было.
  19. Басарев
    Басарев Сегодня, 17:05
    0
    Путин при этом призвал региональные штабы «не занижать и не приукрашивать картину».

    А разве эти занижают? По-моему, наобормот, стремятся нарисовать цифру пострашнее, чтобы запугать народ да и обоснование для ещё более драконовских мер иметь. Потому что если писать максимально правдиво, то выйдет, что не так уж этот и страшен. ВИЧ и даже банальный туберкулёз гораздо заразнее и смертельнее, обычная корь (тоже дело может кончиться смертью) является недосягаемым чемпионом по заразности... Но из-за них никто не разводит общегосударственную панику.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 17:24
      0
      По-моему, наобормот, стремятся нарисовать цифру пострашнее,

      А вы морг посетите и узнаете завышают или нет. Вся наша медицина направлена на борьбу с ковидом даже приёмы в поликлиниках сократили.