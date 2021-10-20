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Датская пресса: Вся Европа в руках у Путина

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В Европе полупустые подземные газовые хранилища, цены на газ бьют рекорды, а Россия полностью контролирует поставки голубого топлива на европейский рынок. В преддверии холодов вся Европа находится в руках Путина, считает датское издание Jyllands-Posten.


Российская государственная компания "Газпром" сейчас является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Несмотря на обвинения некоторых европейских политиков, Россия выполняет все взятые на себя обязательства и поставляет газ в рамках заключенных контрактов. Однако в преддверии наступления холодов газовые хранилища Европы остаются полупустыми.

Россия традиционно поставляет газ в Европу через Белоруссию, Польшу, Украину, а также трубопроводам, идущим по дну Черного и Балтийского морей. С введением в строй нового газопровода "Северный поток-2" Россия получит возможность поставлять природный газ европейцам напрямую, минуя посредников в лице Украины или Польши. Согласно прогнозам, доля российского газа на европейском рынке может превысить 50%.

Сейчас основные поставки "Газпром" идут в рамках долгосрочных контрактов, где все обязательства выполняются. Однако большую часть газа в Европе хотят получать в рамках спотового рынка, т.е. краткосрочных контрактов, а здесь у России никаких обязательств нет. Казалось бы, рост цен на газ должен был подтолкнуть "Газпром" к наращиванию поставок и большим заработкам, но этого не случилось.



По мнению издания, всему виной отношения России и Европы. В ЕС Россию считаю геополитическим противником, тогда как в Москве желают, чтобы стороны стали партнерами. При изменении отношения Россия могла бы поставлять еще больше газа. Как пример издание приводит "Северный поток-2", с запуском которого Россия могла бы нарастить поставки газа.

Издание считает, что речь идет о "неприкрытом" политическом давлении и шантаже, используемым Россией для проталкивания своих интересов. Но даже в том случае, если Брюссель на него не поддастся, газовый кризис отдает Европу в руки Путина.
Использованы фотографии:
сайт президента России
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22 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:23
    +10
    Ну, так сейчас, как пишут в прессе, ГАЗПРОМ поставляет всего35% отпотребояемого Евросоюзом газа. Пусть поставщики оставшихся 65% наращивают объемы поставок. Это явно друзья европейцев. Почему от "Мордора" чего то хотят? Сами его объявили врагом...
    1. хрыч
      хрыч Сегодня, 16:38
      +1
      Доля спотового ценообразования в долгосрочных контрактах Газпрома превышает 80%. Полностью выполняя контрактные обязательства РФ получает сверхприбыль. Поставит газ сверх контрактов, т.е. уменьшит дефицит, то спотовые цены упадут и нужно это? laughing А зима-то близко. А хранилища-то не заполнены. Зима будет веселая.
    2. den3080
      den3080 Сегодня, 16:43
      0
      Вся Европа в руках у Путина

      А скоро и в ногах может оказаться, если дурковать продолжит.
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Сегодня, 16:57
      +1
      Вину на кого-то надо ведь сваливать за создавшуюся ситуацию в Европе, вот "зелёные и стараются. Решается одновременно несколько задач. Обосновывается зелёная энергия, тем что газ дорогой. Препятствуют России по Северному потоку 2, с одновременным объявлением России ненадёжным партнёром, т.к. при прокачке только 50% её пропускной способности, Россия не в состоянии удовлетворить искусственно образованный дефицит и спрос на газ.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:28
    +3
    По мнению издания, всему виной отношения России и Европы. В ЕС Россию считаю геополитическим противником, тогда как в Москве желают, чтобы стороны стали партнерами.

    Катар отказал Европе в поставке газа. Пора бы и мозги включить.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 16:32
      +2
      речь идет о "неприкрытом" политическом давлении и шантаже, используемым Россией для проталкивания своих интересов.

      Какое давление? Какой шантаж? Разве кто угрожает "отключим газ?" А свои интересы отстаивает КАЖДАЯ страна! Учите мат.часть, неучи!
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 16:43
      +1
      Вся Европа, так вся! Обогреем !!!!! bully только деньги вперёд!)
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:29
    +2
    Какая радость! В ГЕРМАНИЮ 40 % Газпром.,21 % Норвегия .Польша и Украина пукните хотябы до 20 %.Задницу не разорвет?Авиор где ты?
  4. prior
    prior Сегодня, 16:33
    +4
    "Датская пресса: Вся Европа в руках у Путина"

    Глупая датская пресса. У Путина в руках весь мир.
    Надо бы им всем в Европе цену на газ приподнять, слишком хамят.
    1. Сидор Лютый
      Сидор Лютый Сегодня, 16:41
      +2
      Европа не в руках у Путина, она у него в ногах скоро будет валяться.
  5. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:36
    +3
    Ну так ребята, идите и поставьте статую Гретому Тумблеру и Гринпис, с эпитафией - "спасибо за закрытые АЭС". Кто вам виноват, коль вы сами себе - злобный Буратино?!
  6. A.B.
    A.B. Сегодня, 16:37
    +2
    Трудно жить Евроидиотам. Куда ни кинь, всюду клин. Как клин, клином вышибают, так и газ только газом можно заменить, а им все отказали. Одна Россия ещё не совсем их послала. А надо бы... Пусть зеленой псевдоэнергетикой обогреваются.
  7. zwlad
    zwlad Сегодня, 16:38
    +3
    Куда же делся весь демократический газ?
    Ах да, в Азию.
    Ничего личного, просто бизнес!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 17:22
      0
      Цитата: zwlad
      Куда же делся весь демократический газ?
      Ах да, в Азию.
      Ничего личного, просто бизнес!

      Ну не всегда, коту масленица !
  8. Canecat
    Canecat Сегодня, 16:42
    +2
    Издание считает

    Издание само себе противоречит. Сначала говорит, что РФ в лице Газпрома соблюдает все условия контракта, а выводы делает, что этим самым соблюдением неприкрыто давит... мозги то где? (далее по Лаврову)
  9. HAM
    HAM Сегодня, 16:44
    +2
    Вот только то именно Дания сделала для этого больше всех,а теперь делает удивлённую рожу....
  10. Александр Х
    Александр Х Сегодня, 16:45
    +1
    Ну, Евросоюз сам себе в переносном, конечно, смысле "причиное место гвоздями к мостовой приколотил" как один из представителей богемы. Ну кто этим евросоюзцам мешает сертификацию газопровода провести быстро, а пресловутые евродирективы "50/50" отменить в срочном порядке? Полякам за "палки в колеса" отменить финансирование... Зеленых выгнать "поганой метлой" из всех сех значимых гос. учреждений и т.п. И будет Евросоюзу теплое, доброе, газовое счастье...
  11. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:46
    +1
    Значит ,каждую третью датчанку трах тебидох.Они еще за жирафа не ответили.И вообще Гамлетт там не жил.Что мы должны знать о Дании.Дания это страна которая выиграла чемпионат европы по футболу,,за место Югославии.И всё.Это еще нйтральное мое мнеи о даниии.Торсхавн порт,дыра на планете земля.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 17:22
      0
      Значит ,каждую третью датчанку трах тебидох.


      Вы когда нибудь видели датчанок? Однажды я их смотрел, в течение недели, в Копенхагене. Фиш енд чипс потреблял, шлялся по городу и музеям....Вкратце - за неделю не увидел ни одну женщину, от которой бы не убежал с криками ужаса, посягни она на мое прекрасное тело.
  12. da Vinci
    da Vinci Сегодня, 16:51
    +1
    Путин еще блокирует морские пути, по которым верный союзник не может доставить СПГ.
  13. prior
    prior Сегодня, 16:55
    +1
    Казалось бы чего проще - готовь сани летом.
    Предстоит зимой печку топить - сходи в лес за дровишками.
    Нет. Сидели летом на попе ровно - теперь ищут виноватого.
  14. Andrea
    Andrea Сегодня, 17:13
    +1
    Это напоминает анекдот про кота который наступил на собственные фаберже,но тот орет потому,что лень сойти,а эти от злобы на Россию и отсутствия мозгов.