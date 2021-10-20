"Датская пресса: Вся Европа в руках у Путина"

В Европе полупустые подземные газовые хранилища, цены на газ бьют рекорды, а Россия полностью контролирует поставки голубого топлива на европейский рынок. В преддверии холодов вся Европа находится в руках Путина, считает датское издание Jyllands-Posten.Российская государственная компания "Газпром" сейчас является крупнейшим поставщиком природного газа в Европу. Несмотря на обвинения некоторых европейских политиков, Россия выполняет все взятые на себя обязательства и поставляет газ в рамках заключенных контрактов. Однако в преддверии наступления холодов газовые хранилища Европы остаются полупустыми.Россия традиционно поставляет газ в Европу через Белоруссию, Польшу, Украину, а также трубопроводам, идущим по дну Черного и Балтийского морей. С введением в строй нового газопровода "Северный поток-2" Россия получит возможность поставлять природный газ европейцам напрямую, минуя посредников в лице Украины или Польши. Согласно прогнозам, доля российского газа на европейском рынке может превысить 50%.Сейчас основные поставки "Газпром" идут в рамках долгосрочных контрактов, где все обязательства выполняются. Однако большую часть газа в Европе хотят получать в рамках спотового рынка, т.е. краткосрочных контрактов, а здесь у России никаких обязательств нет. Казалось бы, рост цен на газ должен был подтолкнуть "Газпром" к наращиванию поставок и большим заработкам, но этого не случилось.По мнению издания, всему виной отношения России и Европы. В ЕС Россию считаю геополитическим противником, тогда как в Москве желают, чтобы стороны стали партнерами. При изменении отношения Россия могла бы поставлять еще больше газа. Как пример издание приводит "Северный поток-2", с запуском которого Россия могла бы нарастить поставки газа.Издание считает, что речь идет о "неприкрытом" политическом давлении и шантаже, используемым Россией для проталкивания своих интересов. Но даже в том случае, если Брюссель на него не поддастся, газовый кризис отдает Европу в руки Путина.