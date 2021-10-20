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Китайские медиа: Удалось существенно снизить ЭПР истребителя J-20A в носовой проекции

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Китайские медиа со ссылкой на авиаконструкторов страны пишут о том, что для обновленной версии истребителей пятого поколения удалось существенно снизить заметность. Речь идёт о последней версии истребителя 5-го поколения ВВС НОАК – J-20A.


В сообщениях говорится, что конструкторам удалось добиться снижения ЭПР (эффективной площади рассеяния) в носовой проекции примерно на 20%. Минимальные параметры, если верить публикуемым сводкам, по ЭПР в упомянутой носовой проекции снижены с 0,01 до 0,008 кв.м.. Этот параметр указывается для частоты до 10 ГГц.

Для сравнения: заявленная ЭПР в носовой проекции американского истребителя F-35 на сопоставимых частотах оценивается в 0,005 кв.м.

Если верить китайским сводкам, то ЭПР J-20A уже вполне сопоставима с аналогичным показателем его прямого американского конкурента («аналога») – истребителя нового поколения F-35.

Насколько актуально сравнение показателей ЭПР при отметках ниже 0,01 кв.м для таких средств авиации - отдельный вопрос.

За счёт чего в КНР удалось снизить эффективную площадь рассеяния боевого самолёта?

Точного ответа на этот вопрос китайские источники информации пока не дают. Известно, что китайские авиаконструкторы продолжают экспериментировать с наносимым на поверхность фюзеляжа и фонаря кабины покрытием, а также с геометрией боевого самолёта. В частности, используется покрытие на основе сочетания оксидов редкоземельных металлов, которое показывает существенный рост возможностей по поглощению электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.

При этом пока нет данных о том, что для J-20 удалось решить проблему с двигателями китайского производства. Ранее сообщалось, что истребитель J-20 может подняться в воздух на двигателях WS-15 с «внесёнными изменениями в конструкцию» к началу ноября 2021 года. До начала ноября остаётся совсем не много времени.
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4 комментария
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  1. sayeret Matkal
    sayeret Matkal Сегодня, 17:15
    +1
    Жду когда войска Китая предъявят претензии на вымерший дальний восток.
    Что тогда будем делать товарищи?
    Вы думаете что китайцы наши друзья? Смешно. Они нас задушат экономически (уже), уничтожат и вывезут наши природные богатства и леса. А мы что делать будем.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 17:21
      +1
      Цитата: sayeret Matkal
      Жду когда войска Китая предъявят претензии на вымерший дальний восток.
      Что тогда будем делать товарищи?

      Лютый офтопчик. Цыганочка с выходом, или уникальный способ как откомментить материал об ЭПР истребителя лесами Дальнего Востока. Просто интересно, как это так у отдельных читателей выходит, и вообще где написано, что "китайцы - наши друзья"...
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:28
      0
      Цитата: sayeret Matkal
      Вы думаете что китайцы наши друзья?

      С таким то ником вы в НАШИ записываетесь? Таки смешно........НЕ ОЧЕНЬ!
  2. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 17:22
    +2
    Вот у меня вопросик есть.
    На носу стоит РАДИОПРОЗРАЧНЫЙ колпак для РЛС.
    За ним просто сплошной шпангоут. На нем полотно АФАР.
    Ну и это все поболее кв. метра.
    Вот как оно все это может дать 0,00000000000001 кв. м. ЭПР?