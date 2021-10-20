Китайские медиа: Удалось существенно снизить ЭПР истребителя J-20A в носовой проекции

Китайские медиа со ссылкой на авиаконструкторов страны пишут о том, что для обновленной версии истребителей пятого поколения удалось существенно снизить заметность. Речь идёт о последней версии истребителя 5-го поколения ВВС НОАК – J-20A.
В сообщениях говорится, что конструкторам удалось добиться снижения ЭПР (эффективной площади рассеяния) в носовой проекции примерно на 20%. Минимальные параметры, если верить публикуемым сводкам, по ЭПР в упомянутой носовой проекции снижены с 0,01 до 0,008 кв.м.. Этот параметр указывается для частоты до 10 ГГц.
Для сравнения: заявленная ЭПР в носовой проекции американского истребителя F-35 на сопоставимых частотах оценивается в 0,005 кв.м.
Если верить китайским сводкам, то ЭПР J-20A уже вполне сопоставима с аналогичным показателем его прямого американского конкурента («аналога») – истребителя нового поколения F-35.
Насколько актуально сравнение показателей ЭПР при отметках ниже 0,01 кв.м для таких средств авиации - отдельный вопрос.
За счёт чего в КНР удалось снизить эффективную площадь рассеяния боевого самолёта?
Точного ответа на этот вопрос китайские источники информации пока не дают. Известно, что китайские авиаконструкторы продолжают экспериментировать с наносимым на поверхность фюзеляжа и фонаря кабины покрытием, а также с геометрией боевого самолёта. В частности, используется покрытие на основе сочетания оксидов редкоземельных металлов, которое показывает существенный рост возможностей по поглощению электромагнитного излучения в широком диапазоне частот.
При этом пока нет данных о том, что для J-20 удалось решить проблему с двигателями китайского производства. Ранее сообщалось, что истребитель J-20 может подняться в воздух на двигателях WS-15 с «внесёнными изменениями в конструкцию» к началу ноября 2021 года. До начала ноября остаётся совсем не много времени.