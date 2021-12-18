Военное обозрение
Войти Регистрация

Штаны для солдат и королей

248
Не надевай одежды,
сделанной из разных веществ,

из шерсти и льна вместе.
Второзаконие, 22:11

Штаны для солдат и королей
«Генрих IV в битве при Арке 21 сентября 1589 г.» Неизвестный художник.
Музей истории Франции, Париж.
Обратите внимание, в каких пышных, но коротких штанах изобразил его художник…

История одежды. В прошлый раз мы рассмотрели тему чулок, которые в качестве штанов в Средние века носили и мужчины, и женщины. Назывались они шоссы и были похожи на индейские легины, за которыми закрепилось английское название леггинсы (леггины). То есть отдельно сшитые штанины, друг с другом не соединенные. В Европе они шились очень узкими и, подобно вязаным чулкам, охватывали всю ногу до пояса. Одновременно служили и обувью, так как имели кожаную подошву. Но такие чулки-шоссы носила главным образом знать. И причина была сугубо банальной. Именно поверх них надевались кольчужные чулки (тоже шоссы), а позднее – металлические латы. Нижнее белье – трусы брэ, заправлялось в шоссы и сборилось на поясе, а сами шоссы крепились к нему ремешками.


Интересно, что узкие в обтяжку штаны носили и скифы. Во всяком случае, именно в них изображали их греки на своей черно- и краснолаковой расписной посуде. Ок. 520–500 гг. до н. э. Мастер Эпиктет.
Британский музей, Лондон


А вот и легендарная амазонка в представлении греческого мастера росписи. На ней надеты самые настоящие брюки, в руках щит с прикрепленной узорчатой тканью и колчан за спиной. Торс защищает классический греческий торакс – льняной панцирь с наплечниками. Древнегреческий аттический белый алабастрон, около 470 г. до н. э.
Британский музей, Лондон

Но что носил в то время в Европе простой народ?

В лучшем случае те же самые брэ, но длиной до колен, причем во время летних работ крестьяне в поле нередко их подворачивали повыше, подтягивая нижними завязками к поясу. После трудов праведных они спускали их ниже колен и подвязывали этими завязками уже там. В холодное время года носили вязаные шерстяные чулки до колен, а поверх всего этого – кафтаны опять же до колен.

Интересную информацию об одежде того времени, причем именно народной, дает нам знаменитый «Великолепный часослов герцога Беррийского» (или «Роскошный часослов герцога Беррийского») – иллюстрированный манускрипт XV века.

В нем есть цикл «Времена года» из 12 иллюстраций с изображением развлечений знати и… крестьянских работ на фоне старинных средневековых замков. Источник это очень ценный, поскольку мы знаем, что герцог Жан Беррийский заказал его оформление миниатюристам братьям Полю, Жану и Эрману Лимбургам в 1410–1411 годах, но оно осталось незавершенным после их смерти, а также смерти их заказчика в 1416 году, после чего в календарной части рукопись дополнял анонимный мастер в 1440–1450-х годах.

Вот одна из его миниатюр, посмотрите на нее внимательно…


«Декабрь». Сцена охоты. На ней охотники из свиты герцога, но явно простолюдины, затравили оленя. На них длиннополые кафтаны с пышными рукавами с прорезями, короткие штаны и чулки – у левого охотника, тогда как у правого – даже их нет, щеголяет с голыми ногами.
«Великолепный часослов герцога Беррийского»,
Музей Конде, Франция


«Июль». На поле работают два жнеца. Один – в рубахе и очень коротких трусах, на другом – видимо, тоже столь же короткие трусы, но на ногах чулки. И на обоих – широкополые, скорее всего, соломенные шляпы для защиты от солнца.
«Великолепный часослов герцога Беррийского»,
Музей Конде, Франция


А это «Февраль». Миниатюра написана после 1416 года. И она особенно интересна, вот только рассматривать ее следует при большом увеличении. На дровосеке вверху справа мы опять видим короткие трусы и чулки до колен, зато на мужчине или юноше, греющемся у огня слева внизу позади женщины в синем платье с белой нижней юбкой, помимо верхней одежды, надеты чулки до колен, но зато белья нет вообще, так что все гениталии торчат у него наружу. Нет его и на сидящей за ним девушке, у которой… тоже… все открыто. Видать, и у него, и у нее их «нижние регионы» сильно подмерзли!
«Великолепный часослов герцога Беррийского»,
Музей Конде, Франция

Как бы там ни было, пришло время, когда на поля сражений стали выходить не только рыцари в облегающих ноги латах, но и крестьянская и бюргерская пехота.

А защитным доспехом пехоты на рубеже Средневековья и Нового времени был жак – стеганая куртка, подбитая костяными либо металлическими пластинками. Но куртка была короткой, и она не закрывала брэ. Сражаться же в полотняных трусах было попросту неприлично и неудобно, а надевать рыцарские шоссы – не по чину, да и не по карману.

Потому пехотинцы надели короткие штаны, получившие название бриджей (англ. breeches или britches) – плотно охватывающие икры ног ниже колен штаны, на бедрах делают широкими, оттопыривающимися в стороны. «Breeches» были известны с 1205 года. Слово bréc или breoc (означавшее «брэ») является староанглийским, а до этого попало в Англию из старофранцузского языка. Множественное число от слова bróc, что означает «одежда для ног».


Испанские пехотинцы XVI века: 1 – мушкетер, одетый одновременно в куртку жак, бриджи и поверх них – штаны-плундры, 2 – стрелок-кавалерист с аркебузой, 3 – всадник-копейщик в шлеме бургиньот и кирасе с латными доспехами для рук. Все носят ниже колен чулки!
Рис. Ричарда Хука

Их стали носить аркебузиры и пикинеры разных стран, но первенствовали в ношении этих мешковатых штанов швейцарские наемники и германские ландскнехты.


Офицер ландскнехтов Конрад фон Бемельберг (1494–1567), портрет кисти Петруса Кристуса (1566–1603), выполненный им в 1582 г.
Художественно-исторический музей Вены (Венский императорский арсенал).

А вот как выглядят доспехи, изображенные на этом портрете, в реальности, мы можем увидеть на следующем фото…


Доспехи Конрада фон Бемельберга (1494–1567). Изготовлены около 1535–1540 гг. Находятся в зале № 3. Мастер-изготовитель: Вольфганг Гросшедель (1517–1562, Ландсхут). Травление выполнил Амброзиус Гемлих (1527–1542, Мюнхен и Ландсхут). Шлем работы Валентина Зибенбюргера (1531–1564). Материал: полированное железо с частичным травлением, позолотой и чернением углублений.
Художественно-исторический музей Вены (Венский императорский арсенал)


Ландскнехты. Лист № 968. «Первая треть XVI в. Немецкий военный костюм – Ландскнехты XVI в.»
Гравюры немецких авторов Брауна и Вильгельма фон Дица из книги «Об истории костюма»
(Louis Braun, Wilhelm von Die. Zur Geschichte der Kostüme, Мюнхен, 1880)


Барабанщик и знаменосец.
Тот же источник


Гауптман (капитан) и лейтенант.
Тот же источник

«Нет птицы более красочной», – писал Эразм Роттердамский (1469–1536) о ландскнехтах, отмечая их яркие костюмы и эффектные перья, которыми они украшали свои шляпах.

Одежду ландскнехтов отличал особый стиль – «буфы и разрезы» с большим количеством прорезей и пышными рукавами. Штаны они носили самые разные, но всегда декорировали их прорезями, а на штанах спереди крепили брагету (так назывался мешочек для гениталий), набитый часто ватой, причем в эту самую брагету клали даже кошелек с деньгами!

Духовенство выпирающие брагеты приводили в ужас, но ландскнехты на это внимания не обращали, ведь одеваться столь вычурно им разрешил сам император Максимилиан I, даровавший ландскнехтам свободу от законов, регулирующих внешний вид одежды, которым другие его подданные должны были строго подчиняться.

«Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда – одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них».

– заявил как-то император.

А Генрих VIII, король Англии, даже начал подражать им в одежде…

Впрочем, мода на одежду ландскнехтов коснулась не только королей…


Где-то примерно в 1523 году рыцарские доспехи в стиле костюма ландскнехтов были изготовлены для барона Вильгельма, старшего сына Каспара фон Рогендорфа (1481–1541), и, видимо, очень большого модника. Изготовитель – известный оружейный мастер из Аугсбурга Кольман Хельмшмид (1471–1532), гравированный декор выполнил Даниэль Хопфер (1471–1536).
Императорский арсенал, Новый Замок, Вена

Одежда заклятых врагов ландскнехтов – швейцарцев, была тоже очень яркой и красочной, но все же не такой вычурной!


Швейцарская гвардия французских королей: 1 – королевский гвардеец 1507 года в доспехах, облегающих ноги, и в кирасе, 2 – гвардеец 1507 года в шоссах и костюме «мипарти», 3 – швейцарский гвардеец 1520 года. Также в костюме «мипарти», но на бедрах так называемые «испанские штаны», введенные в моду испанцами еще в XV веке, 4 – капитан швейцарской гвардии 1520 года при Франциске I, 5 – капитан швейцарской гвардии при Генрихе II в 1559 году, 6 – при Карле IX в 1571 году, 7 – при Генрихе III в 1580. Хорошо видно, как менялась мода на военные костюмы швейцарской гвардии в XVI веке.
Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота – Кавалерия – Артиллерия» М.: Астрель, 2002. С. 27

Кстати, удобны мешковатые штаны оказались и для всадников тяжелой кавалерии, сменивших рыцарей на поле боя. Их стали носить с высокими, длинными сапогами и использовать для верховой езды. Кроме того, они являлись хорошей амортизирующей подкладкой на бедрах под доспехи в «три четверти».

Интересно, что модные штаны с прорезями «а ля ландскнехт», были не только сшитыми из ткани, но и… вязаными. Причем, такими вязаными штанами не брезговала даже самая высокородная знать!

Вот, например, фото внизу, на нем штаны с внушительного размера брагетой именно связаны, хотя внутри имеют прочную подкладку!


Вязаные верхние штаны герцога Августа I Саксонского. Вязание из желтого шелка, с двухслойной подкладкой из желтой шелковой ткани и некрашеной кожи козы. Обхват талии: 89 см, длина штанины: 41 см. Вес: 440 г. Изготовлены около 1552–1555 гг., скорее всего, в Саксонии.
Дрезденская оружейная палата

На войну тогда ходили, как на праздник.

Например, те же ландскнехты тратили на одежду значительные суммы из своего жалования. Другие солдаты тоже старались от них не отставать, вот почему, скажем, те же аркебузиры и мушкетеры XVI века выглядят столь ярко и красочно.


Аркебузиры и мушкетеры XVI века: 1. Английский аркебузир с характерным красным крестом Св. Георга на колете, 1520 г. 2. Аркебузир ландскнехтов, 1520 г., традиционно одетый пышно и ярко. 3. Аркебузир, одетый в шоссы нового образца, сшитые в одно целое и с пристегивающимся прикрытием спереди, 1530 г. 4. Аркебузир ландскнехтов, 1560 г. 5. Французский мушкетер, 1585 г. 6. Французский мушкетер, 1590 г. в штанах-бриджах. 7. Мушкетер, 1580 г.
Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота – Кавалерия – Артиллерия» М.: Астрель, 2002. С. 23

Надо заметить, что именно в XVI веке в одежде, как гражданской, так и воинской, произошло очень много перемен.

Получили распространение «испанские штаны» (англ. trunk hose – короткие шарообразные штаны на толстой подкладке), которые шились из гладкой или узорчатой дорогой ткани, имели под ней двойную стеганую подкладку, которая набивалась ватой, рубленым конским волосом, а то даже и просто сеном или… опилками.


Хуан Австрийский в «испанских штанах». Ок. 1580 г. Хуан Пантоха де ла Крус (1553–1608).
Монастырь Эскорил, Испания

Спереди обычно дополнялись гульфиком и были весьма неудобны. Впрочем, третье сословие их не признавало категорически, предпочитая более длинные штаны, панталоны. Впрочем, мода на испанские штаны в Западной Европе держалась вплоть до XVII века. А на замену «испанским штанам» пришли мешковатые плундры, появившиеся в конце XVI века.


Кстати, сегодня швейцарские гвардейцы, несущие охрану Ватикана, выглядят все так же исторично, как и раньше.
Фото автора


Пикинеры XVI века: 1. Итальянский пикинер, 1500 г. Вместо шапки (bonnet) они могли надевать шлем барбют или простой головной убор в форме котелка. 2. Швейцарский пикинер, 1510 г. Его пехотный полудоспех – типичный для того времени. Он состоит из нагрудника и наспинника, но, кроме того, снабжен двумя маленькими боковыми пластинками, закрывавшими бока и фиксировавшимися к наспиннику с помощью шарниров. 3. Швейцарский пикинер, 1530 г. На нем надеты захваченные доспехи, с которых он снял наплечники, ненужный крюк для копья и поножи, чтобы сохранить желаемую гибкость. Его пика снабжена отражающим диском, называемым «brise-perspective». 4. Немецкий пикинер, 1555 г. Его меч – итальянская скьявона. Именно в это время штаны достигли предела возможной экстравагантности. 5. 1570 г. Нагрудные латы, с большим или меньшим количеством украшений, были в ходу до середины XVII в., но тогда их стали производить настолько низкого качества, что латная юбка стала цельной деталью, с имитированными пластинками и заклепками, и штамповалась прессом одним ударом! 6. 1582 г. Нагрудные латы (corselet) лишились своих наплечников. Шлем без забрала и доспехи уже свидетельствуют о скором закате латного ремесла…

Знать, однако, по-прежнему хотела выделяться чем только можно, в том числе и штанами. А еще ей не хотелось расставаться с традиционными шоссами, очень красиво обтягивавшими ноги.

Результатом компромисса между наличием штанов и сохранением шоссов стали плундры (нем. pluderhosen: pludern – выступать, делать выпуклым; hosen – брюки) – короткие, мешковатого вида мужские брюки, сшитые из сукна, бархата или парчи, с вертикальными прорезями, через которые было видно подкладку, поэтому другое их название, жаргонное – «штаны с начинкой». Именно они сменили совсем уж неудобные «испанские штаны», дружно высмеивающиеся не только простолюдинами, но и прославленными испанскими литераторами той эпохи.


Клод Лотарингский (1578–1657), принц де Жуанвиль, первый герцог де Шеврёз. Франс Пурбус Младший. Время создания: 1610 г.
Элторп, фамильное поместье графского рода Спенсеров в Нортгемптоншире, Англия

На этой картине он изображен как раз в плундрах!

Плундры можно без преувеличения отнести к самым экстравагантным явлениям в истории костюма. Чем ни более странно они выглядели, тем проще, однако, был у них покрой.

Отличались они от прежних брюк величиной, кроились очень широкими и собирались в густые сборки вокруг ноги. Эти штаны расширялись до середины бедра или до колена и позволяли показать ноги в облегающих чулках. Несмотря на всю свою непрактичность, они со второй половины XVI века стали частью европейского дворцового или военного костюма, а в Польше, где они назывались плудры, их носили и в XVII, и в XVIII веке.


Костюм курфюрста Кристиана II Саксонского (1583–1611) из темно-красного атласа с оригинальной перфорацией в виде сердечек! Изготовлен в 1610 г.
Оружейная палата Дрездена


Ульрих III, герцог Мекленбургский в плундрах, ок. 1573 г. Теодор Фишер (1817–1873).
Замок Шверин, Германия

Естественно, что под новые штаны понадобились и новые доспехи. Например, с пластинчатыми набедренниками, лежащими как раз на плундрах, как на парадном портрете короля Генриха IV Бурбона кисти Франс Пурбуса Младшего (1569–1622).


Но нам будет более интересен другой портрет Генриха IV Бурбона. Написанный около 1610 года все тем же Франсом Пурбусом Младшим из собрания Лувра. На нем король изображен в типичных кирасирских латах в «три четверти»

Со временем эти штаны начали вытягиваться книзу, они все больше напоминают дыни, и уже стали закрывать колено. Да и сами они уже были не такими пухлыми, и прорезями, в частности, в XVII веке уже не украшались.

Украшением очень часто служили пуговицы, нашитые на них сбоку по швам. Интересно, что обычай нашивать по швам пуговицы или бусины исключительно древний, пришедший к нам из глубины веков. В знаменитом погребении Сунгирь, обнаруженном во Владимирской области, были найдены скелеты возрастом около 34 000 лет, причем они были покрыты тысячами бус, сделанных из костей мамонта. Причем их положение как раз и говорило о том, что бусины были украшением швов одежды погребенных!


Иллюстрация Дениса Гордеева к роману А. Дюма «Три мушкетера»: «Атос добывает охранную грамоту у миледи». Обратите внимание на его штаны. Они стали длиннее и по швам как раз украшены пуговицами!

Что касается разрезов, которыми так любили украшать свою одежду и штаны ландскнехты, то они канули в Лету вместе… с самими ландскнехтами, а одежда солдат и лиц гражданских упростилась в очередной раз.

Так что уже в конце царствования «короля-солнца» Людовика XIV костюмы его придворных и его солдат выглядели совершенно не так, как в начале его царствования. А вообще, мода на бриджи (или кюлоты, как их называли во Франции), то есть довольно узкие штаны до колен, продержалась исключительно долго…


Шелковые бриджи на манекене, ок. 1800 г. Италия.
Музей искусств округа Лос-Анджелес

Продолжение следует…
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
248 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кроу
    Кроу Вчера, 06:05
    +18
    Бруки должны как труба стоять. Не так поставите — физиономии уже нету.Спасибо за статью, Вячеслав Олегович, но мои познания в этом вопросе умещаются в эту фразу всем известного фильма, буду комментарии читать..Всем доброго утра и хороших выходных!
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:27
      +15
      Совершенно далёк от всего, что связано с модой. На службе за меня уже решили - форма, по жизни главное - удобно. Единственно, на уровне профессиональной деформации, там и там «однотонные носки чёрного цвета». Ну ещё привередлив в выборе рабочей одежды «камуфляжей», хотя и и тут самое главное не фасон, а ткань.
      Сегодня прочитав и с удовольствием посмотрев иллюстрации Вячеслава искренне порадовался, что цивилизация «разродилась» современными штанами, без гульфиков, подвязок и бантиков!!!
      Присоединяюсь к доброму пожеланию Вождя, всем хорошего дня!!!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 08:20
        +13
        Совершенно далёк от всего, что связано с модой.
        Ну конечно, мы все тут такие брутальные мачо, но юмор ситуации заключается в том, что сам термин "брюки", появился на территории нынешней высокой моды, в Цизальпийской Галлии, столица которой - Милан.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 08:54
          +13
          Цитата: 3x3zsave
          Совершенно далёк от всего, что связано с модой.
          Ну конечно, мы все тут такие брутальные мачо, но юмор ситуации заключается в том, что сам термин "брюки", появился на территории нынешней высокой моды, в Цизальпийской Галлии, столица которой - Милан.

          Антон, а если утвердились вкусы не «Галлии в штанах», а «Галии в тоге». Было бы неописуемое счастье закутаться в шесть квадратных метров белоснежной ткани, надеть валенки, шапку-ушанку и пойти подскребать снег у дома!!!
          Не по зову сердца и декабря за окном, я лично голосую за «Косматую Галлию» нафиг-нафиг, чай не Греция и Рим, а Рифейские горы, где живут белые мухи и грифоны!!!
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 09:09
            +10
            Влад, но ты же тоже не в костюме-"тройке" снег чистишь, так и в Риме тога была для "выхода в люди"
            1. Коте пане Коханка
              Коте пане Коханка Вчера, 09:56
              +10
              Антон-дружище, я возможно тебя удивлю, но у меня нет «костюма тройки». feel
              Универсальный пиджак, пара-тройка гражданских галстуков и одни джинсы которые не разу не одевал. laughing
              1. Владимир Машков
                Владимир Машков Вчера, 22:04
                +2
                Получил огромное удовольствие от интересного рассказа Вячеслава Олеговича. good Спасибо! hi До чего же цветастые эти средние века! Испанские штаны и брагеты меня всегда смешат (как в этом можно было ходить?), но баронская брагета - это нечто! laughing laughing laughing
            2. Пане Коханку
              Пане Коханку Сегодня, 19:08
              0
              Так что уже в конце царствования «короля-солнца» Людовика XIV костюмы его придворных и его солдат выглядели совершенно не так, как в начале его царствования. А вообще, мода на бриджи (или кюлоты, как их называли во Франции), то есть довольно узкие штаны до колен, продержалась исключительно долго…

              В общем, кюлоты дорого дались французской аристократии во время Революции 1789 года. Приверженцев революции из "Третьего сословия" называли санкюлотами - "без кюлот". Они носили брюки... Персонаж - слева.
        2. Liam
          Liam Вчера, 10:06
          +8
          Цитата: 3x3zsave
          сам термин "брюки"

          Итальянский Pantalone происходит от французского Pantalon,который в свою очередь происходит от имени венецианской маски Pantalone 15 века ,одетой в штаны



          Привет hi
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 16:11
            +3
            Привет! hi
            Судя по последней характеристике персонажу отводилась роль Дядяшки Скруджа?
        3. депрессант
          депрессант Вчера, 11:18
          +7
          термин "брюки", появился на территории нынешней высокой моды, в Цизальпийской Галлии, столица которой - Милан.

          Юлий Цезарь, направляясь в Цизальпинскую Галлию, полагал, что идет покорять дикарей, а когда прибыл, то обнаружил процветающие торговые города. Видно, разведка работала плохо.

          Доброе утро, дорогие коллеги, и хорошего дня! love )))
          Или уже день?
          Надо же было такому стучиться, что зашла в яндекс в 23:45 и увидела, как полыхает "Проворный". Смотрела на огонь и чувствовала, как выгораю изнутри от ярости. И выгорала так до 4-х утра, проснулась в 9 -- давно со мной такого не было! И вот, наконец придя в себя, спешу восхититься плундрами Ульриха III -- ничего ж себе пузыри! wassat )))
      2. Kozak Za Bugra
        Kozak Za Bugra Вчера, 08:31
        +8
        Здравствуйте, согласен , хорошо что эта дань моде осталась позади, хотя должен признать что кошелек возле сакрального места в "брагете" очень удобная вещь для защиты мелкого имущества от карманников, разве что не поможет от извращенца.
        Но больше чем гулфики меня удивляет эти кхм... защитные снаряжения доспехов на интимных местах.
    2. Толстый
      Толстый Вчера, 16:40
      +3
      Ну. Брюках.... Чуть больше. Гладить это безобразие. Наверно и никогда не научусь. Всё время стрелки многочисленны. ))))
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 06:27
    +8
    Я тоже с удовольствием прочитал, интересно,для меня жизни без спортивной или в спортивном стиле одежды нет winked
  3. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Вчера, 06:34
    +15
    Не наши Атос, Арамис и Портос куда колоритнее!


    Портос вообще «душка»!
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 07:00
      +14
      Д’Артаньяна уже трудно представить в исполнении другого актера, а ведь изначально Абдулова хотели..Боярский должен был быть Рошфор..Вообще не представляю что за фильм тогда получился бы и была бы тогда у него такая слава и любовь зрительская...
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 07:09
        +14
        Если, серьезно фильм изобилует ляпами, нестыковками и шероховатостями. Но ведь вошёл и ещё как вошёл, став на постсоветском пространстве даже не классикой экранизации романа А.Дюма, а железобетонным якорем «как было» иногда оспаривающим «правду» у самой книги!!!
        1. Кроу
          Кроу Вчера, 09:32
          +10
          Именно! А «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»! Даже англичане признали Василия Ливанова воплощением сыщика, несмотря на те же ляпы, нестыковки и шероховатости. А фильм «Тихий Дон» - такая же история! Пётр Глебов даже не казак, и Быстрицкая тоже, но как исполнили! Шедевр! Кстати в этом случае фильм совсем даже книгу не испортил, только добавил красок великому художественному произведению! По-моему едва ли не единственный пример этого, обычно книги интереснее фильмов, но не в этом случае!
          1. kalibr
            kalibr Вчера, 11:15
            +8
            Цитата: Кроу
            Именно! А «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»! Даже англичане признали Василия Ливанова воплощением сыщика, несмотря на те же ляпы, нестыковки и шероховатости. А фильм «Тихий Дон» - такая же история! Пётр Глебов даже не казак, и Быстрицкая тоже, но как исполнили! Шедевр! Кстати в этом случае фильм совсем даже книгу не испортил, только добавил красок великому художественному произведению! По-моему едва ли не единственный пример этого, обычно книги интереснее фильмов, но не в этом случае!

            И "Человек-амфибия" и "Алые паруса" -фильмы - интереснее книг. Правда, "Алые паруса пропагандируют терроризм, но в 1960 году на это смотрели иначе!
            1. hohol95
              hohol95 Вчера, 13:08
              +4
              Терроризм?
              Там же простая бытовая месть!
              Если повинен в смерти моей жены так и плыви себе в бурное море...
              1. kalibr
                kalibr Вчера, 13:30
                +4
                Нет! Вы не помните. Там есть сцена когда Грей с боцманом попадают в таверну и что там в ней происходит и что потом...
                1. hohol95
                  hohol95 Вчера, 13:42
                  +4
                  Ваша правда.
                  Это в фильме или книге?
          2. Фил77
            Фил77 Вчера, 16:40
            +4
            Ну,спорно,очень даже спорно.Пример.Повесть Мэтиссона и фильм "по ней".Да,да.Я об-"Я-легенда.".Фильм отличный,повесть?Да так себе. recourse
          3. LisKat2
            LisKat2 Вчера, 16:59
            +5
            "Только добавил красок" ведь, это верно.
            Когда читала"Тихий Дон"у меня было смешанное отношение к Мелехову:злило,что Наташей принебрег ради Аксинии. Уже взрослой посмотрела "Тихий Дон" и сцена,где Мелихов хоронит Аксинию,меня сразила. Я ещё раз перечетала первую книгу :"Тихий Дон"и поняла насколько глубоко Мелихов любил Аксинию!
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 17:09
              +5
              Ох,Катя!Главное ведь в этой книге разве любовь?На примере своих персонажей автор показал разлом,разрыв в ЖИЗНИ людей.Понимаете?Отсюда и метание Григория,да,блин,не только его!Кто он?Казак?Красный?Белый?Как жить?Любовь?Ну тоже имеет место быть.
              1. LisKat2
                LisKat2 Вчера, 17:43
                +3
                Сергей, я помню метания Малахова. Помните, как он мечтал,чтоб без белых и красных?
                Но для меня главное :чувства, а остальное приложится
                1. Фил77
                  Фил77 Вчера, 17:45
                  +3
                  Мелехов!!!!Малахов не способен...к метаниям.Тот-из телеящика.
                2. мордвин 3
                  мордвин 3 Вчера, 19:57
                  +1
                  Какого ещё Малахова?
          4. Фил77
            Фил77 Вчера, 18:24
            +2
            По поводу неких англичан умилявшихся нашей постановкой Шерлока.Так вот-с.Лукавил Ливанов!Есть у них там небольшое сообщество любителей Холмса.И именно они выслали ему "грамотку" о том,что он самый,самый,самый и то,что шерлокхолмсистее его нет.И никогда не будет.А он?Ну,пиар лишнем не бывает,правда?Вот и вся история...о Ливанове-Холмсе.Есть ещё старая телепостановка "Собаки Баскервилей",вот там! Николай Волков,чудо как хорош!!!Она есть на ютубе.
        2. Ua3qhp
          Ua3qhp Вчера, 17:49
          +1
          Да, когда читал "Три мушетера"в виде Д' Артаньяна представлялся Боярский.
        3. bk0010
          bk0010 Сегодня, 01:00
          +2
          Цитата: Коте пане Коханка
          Если, серьезно фильм изобилует ляпами, нестыковками и шероховатостями. Но ведь вошёл и ещё как вошёл
          С удивлением узнал, что в среде артистов этот фильм очень не любили. Гафт даже эпиграмму написал:
          -Пога-пога-погадили на старика Дюма,
          -Наш мир еще не видывал подобного дерьма!
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 16:28
      +4
      Владислав, привет! smile
      Не знаю, я в юности видел великолепный французский фильм 1961 года с великолепной Милен Демонжо в роли Миледи, и наших "мушкетёров" просто не воспринимаю, не получается в них видеть французов. request

      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 17:03
        +4
        Терехова конечно не Милен...Демонжо.Да и Боярский...совсем не Фантомас. laughing
        Конечно я о главных соперниках-противниках. bully
  4. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Вчера, 06:59
    +12
    Классная статья. Спасибо.
  5. Van 16
    Van 16 Вчера, 07:16
    +11
    Где-то читал, что форму швейцарских гвардейцев Ватикана придумал Микеланджио. Но правда или нет - не скажу.
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 16:51
      +3
      И не говори! В половину - это аправда. Дело в том, что наёмники имели "цвет", со временем, прижилось. 400 Лео верности способствует традиции.
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 17:01
        +3
        А давай-ка,Андрей Борисович, подробнее.По поводу,второй половины? laughing
        Приветствую!
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 18:18
          +3
          Приветствую! Подробнее я пока не готов. Ну не стоит жешь слухами землю полнить? У швейцарцев есть свои легенды.
          Но лично мне кажется, что италийские наёмники, такой заднице повернулись к папам, что им пришлось искать защиту у иноземцев
    2. LisKat2
      LisKat2 Вчера, 17:01
      +1
      Я тоже об этом читала
  6. Korsar4
    Korsar4 Вчера, 08:10
    +8
    Часослов действительно роскошный. Интересно, что за температура воздуха была, отраженная на рисунке февраля. Снег лежит, но сколько с голыми ногами деревьев срубить удалось бы.

    Впрочем, можно допустить, что «художник так видит».
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:37
      +8
      Дело в том, что без привязок к архитектурным доминантам на этой миниатюре, в отличии от других, сложно атрибутировать изображенную местность. Это вполне может быть юг Франции.
      Обрати внимание, что на миниатюре "Декабрь" все деревья в листве, хотя и желтой
      1. Korsar4
        Korsar4 Вчера, 10:34
        +8
        Обратил внимание. У бука и дуба листья долго могут держаться. Многие виды дубов вечнозелеными остаются.
  7. Kozak Za Bugra
    Kozak Za Bugra Вчера, 08:27
    +8
    Как всегда отличная статья от автора, здесь в южной Америке ноч , так что получилось увлекательное чтение перед сном.
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:19
      +8
      здесь в южной Америке ноч
      И вообще у вас лето в разгаре!
      1. Kozak Za Bugra
        Kozak Za Bugra Вчера, 09:59
        +8
        И вообще у вас лето в разгаре!

        Так точно! А у вас зима , если честно хотелось бы снежка. Лето здесь влажное и жаркое, так на природе возле речки истреблением холодного пива заняться самый раз , но проблема в том что в основном летом надо ездить на работу при 40 градусах как то невесело делается.
        1. 3x3zsave
          3x3zsave Вчера, 10:24
          +6
          Я знаю, у меня приятель в Эквадоре живет
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 11:01
            +5
            Цитата: 3x3zsave
            Я знаю, у меня приятель в Эквадоре живет

            Ну Южная Америка тоже не маленькая, погода в Эквадоре думаю значительно отличается от Аргентины!!!
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Вчера, 11:06
              +6
              Если коллега пишет про +40, он явно не пингвинов по Огненной Земле гоняет
              1. Astra wild2
                Astra wild2 Вчера, 12:39
                +3
                Рискну предположить,что это Парагвай, Эквадор,в этих государствах много наших бывших соотечествинников
                1. Фил77
                  Фил77 Вчера, 17:58
                  +2
                  Где русских нет?Ну...условно-русских.Ну...хорошо!Б/соотечественников. laughing
                  1. Astra wild2
                    Astra wild2 Вчера, 18:04
                    0
                    Возможно, на Луне?
                    Хотя,помните анекдот:
                    - С помощью лома и какой то матери?
                    1. Фил77
                      Фил77 Вчера, 18:11
                      +2
                      Нет такой уверенности.Луна?Это-близко.
                    2. Фил77
                      Фил77 Вчера, 18:13
                      +2
                      Какую-то мать использую ежедневно.Чаще.Короче-всегда.
                      1. Astra wild2
                        Astra wild2 Вчера, 18:48
                        0
                        Мне тоже приходится сквернословить,но я стараюсь не афишировать,а хрюшка может и для "связки"употреблять и от радости
                      2. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:13
                        +2
                        Старомоден.Женщинам это...не к лицу А имя-то какое хорошее-Катя!
                      3. Astra wild2
                        Astra wild2 Сегодня, 09:13
                        -1
                        "старомоден"я тоже так считаю и потому стараюсь не афишировать
                      4. Astra wild2
                        Astra wild2 Сегодня, 09:15
                        -1
                        "имя-то какое хорошее"у меня не хуже!
  8. тлауикол
    тлауикол Вчера, 08:27
    +8
    «Причиндалы» обоих полов, что характерно, безволосые. Начало 15в. wink
    1. 3x3zsave
      3x3zsave Вчера, 09:03
      +8
      Элементы личной гигиены, широко распространенные в Средневековье и благополучно забытые в эпоху Ренесанса. Практиковались еще в Древней Греции
  9. Kozak Za Bugra
    Kozak Za Bugra Вчера, 08:34
    +8
    Кстати в испанском языке "брагета"- ширинка.
  10. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 09:54
    +8
    Вячеслав Олегович,коллеги, доброе утро.
    За окном унылая серость,дождь,+2! А мне по фигу: сижу дома любуюсь иллюстрациями. Вячеслав Олегович как всегда постарался и подобрал иллюстрации.
  11. Тестов
    Тестов Вчера, 10:06
    +7
    Коте пане Коханка (Владислав), уважаемый, а по тревоге, в годы когда Вы были слушателем в Екатеринбурге, на рубашке полтора десятка пуговиц маленьких застёгивали или, уже, в повседневной форме футболку быстро надевали?
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 11:11
      +7
      Цитата: Тестов
      Коте пане Коханка (Владислав), уважаемый, а по тревоге, в годы когда Вы были слушателем в Екатеринбурге, на рубашке полтора десятка пуговиц маленьких застёгивали или, уже, в повседневной форме футболку быстро надевали?

      Жизнь тяжелая штука, особенно когда сегодня вторая половинка меня торопит. В те далекие годы в легкую - 45 секунд на сборы на этаже, 5 минут на построение на плацу, 20 минут - на плацу в экипировке.
      Хотя была «добрый» сигнал «по крепости», по нему главное прибыть за 20-минут к дежурной части, а в чем (хоть в чем мать родила). Только по лени из этого, можно было оказаться в тельняшке на босу ногу в шлёпанцах на крыше, общаги в дождь. И куковать там часик-другой.
      В остальном, милицейская форма тех лет была достачно разнообразна и удобна. Полевая была на кнопках, уже появились бушлаты. Возвращение к пуговицам пришлось на середину 00-х. Лично считаю, что шаг назад.
      1. Околоточный
        Околоточный Сегодня, 11:32
        +1
        В ВВ полевая только пуговицы. И шеврон на левом плече МВД СССР - Мама Вышли Денег Скорей Скорей Скорей Родная))
  12. Undecim
    Undecim Вчера, 10:23
    +7
    А вот и легендарная амазонка в представлении греческого мастера росписи. На ней надеты самые настоящие брюки

    Греческий мастер с брюками не ошибся.

    Брюки кочевника, найденные при раскопках кладбища Янхай в Китае. Пошиты между XIII и X вв до нашей эры.
    Судя по этой находке, если бы не кочевники, ходили бы до сих пор без штанов.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 12:29
      +2
      Виктор Николаевич, здравствуйте. Вы сегодня в хорошем настроение. Обычно у Вас припасена ложка дегтя
    2. Толстый
      Толстый Вчера, 16:56
      +1
      Спасибо, но не верю, между труселями и брюками есть разница? Как эксперт, скажите почему. На запах? Ваша версия!
      1. Undecim
        Undecim Вчера, 17:23
        +2
        между труселями и брюками есть разница?

        Конечно есть. Трусы - это нижнее белье, брюки - верхняя одежда.
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 18:23
          0
          Уж да уж. И то и другое без ухода... Скажем....малопривлекательно
  13. Тестов
    Тестов Вчера, 10:23
    +7
    В "Июле" у жнецов в руках почти архангельская коса-горбуша, которой косили, сейчас почти уже не косят, на островах, на косогорах и других неудобьях. Если не жужжит в рука "коса" на бензине или электричестве, как у дачников, то в руках почти всегда коса-литовка с длинной рукояткой косовищем. Что и понятно, горбушей косить - спина через полчаса начинает ныть, при косьбе литовкой спина прямая, хоть час коси без перерыва.
  14. CHEREDA73
    CHEREDA73 Вчера, 10:37
    +7
    Доброе утро всем!
    Что бросилось мне в глаза после прочтения статьи, так это неудобство и непрактичность одежды. Даже до сена и опилок додумались :)
    Мода ландскнехтов на одежду с разрезами где-то перекликается с модой кавказских пластунов на изорванную одежду.
    1. депрессант
      депрессант Вчера, 11:54
      +7
      Ну, эти господа, которые набивали штаны сеном и опилками, -- они же не работали! )))
      Что же касается крестьян, все они летом, то есть в пору полевых работ, исполняя роль посевного и уборочного комбайнов ходили в камизе, рубашке такой -- с рукавами, но цельнокроенной. Однажды в юности я сшила себе такую "камизу" из куска красного кумача (завалялся в шкафу). Правда, ширина куска ткани была недостаточной, рукава получились короткими, но для лета -- самое то. И вынуждена признать, что в дальнейшем у меня уже никогда не было более удобной одежды. Всё с вшивными рукавами -- сидит хорошо, а при надевании и работе по дому ведет себя крайне неприятно -- жмет, натирает.
      1. CHEREDA73
        CHEREDA73 Вчера, 12:01
        +3
        Да, за "понты" надо платить...
        Что тогда, что сейчас...
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 12:35
          +7
          Особеноо за "понты" в средневековье расплачивались болезнями ног. Из-за моды на нелепую остроносую обувь. Чем длиннее нос, тем престижнее. Доходило до того, что модники подвязывали "носы" своих туфель к поясу. Были исследованы останки около двухсот мужчин того времени. И что выяснилось?
          Дорогая, но статусная обувь стала
          причиной развития бурсита у её владельцев. И если с 11 по 13 век от бурсита страдало примерно 6% населения, то на пике увлечения остроносой обувью примерно в 15 веке -- уже почти 30%.
          Бурсит --это воспаление слизистых сумок в суставах.
          Сказать, что сейчас такого нет, -- это вряд ли.
          1. CHEREDA73
            CHEREDA73 Вчера, 12:41
            +5
            Кажется, подобная остроносая обувь называлась - пуллены? Могу ошибаться. Да, на иллюстрациях к высокому средневековью часто изображаются люди в подобной остроносой обуви. Но, чтобы даже к поясу подвязывать эти длиннющие носы?! Бедняги...
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 14:20
              +4
              Да это именно гипертрофированный вид пуленов, набравший популярность с середины 14 века. Помимо необременительной формы бурсита, ношение таких пуленов вызывало во многих случаях негативные последствия. Бурсит развивался так, что это часто приводило к деформации большого пальца стопы, и на обеих стопах возникали болезненные наросты. Вследствие этого люди чаще падали и получали переломы. А попытка удалить наросты хирургическим путем в условиях тогдашней медицины иногда приводила к смерти. Потому пулены получили имя "туфли-убийцы".
              Но исследования показали, что бурситом страдали не бедняки, а богатые люди. Отсюда был сделан вывод: пулены не были доступной обувью, они стоили дорого да так, что даже раз в жизни бедняки не могли позволить себе их купить. Если бы могли, то оказалось бы, что заболевание бурситом распространилось бы и среди бедняков. Ведь достаточно пару раз пройтись в такой обуви, как болезнь стопы может возникнуть.
      2. Толстый
        Толстый Вчера, 16:59
        +2
        Не у каждого африканский темперамент. С уважением, искрене Ваш ....
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 17:11
          +1
          Андрей Борисович, наконец добрался до этой статьи. А то ж, смотрю, застрял на прежней. Застрял и застрял и не хочет уходить wassat )))
  15. депрессант
    депрессант Вчера, 11:47
    +6
    Интересно, что в Средневековье нижнее бельё не осознавалось как интимная часть туалета, которая должна быть скрыта от взглядов посторонних. Вследствие этого, верхнюю одежду выкраивали так, чтобы через разрезы было видно бельё, украшенное вышивкой на воротнике и рукавах -- демонстрация благосостояния? )))
  16. Старший матрос
    Старший матрос Вчера, 11:48
    +6
    Плундры можно без преувеличения отнести к самым экстравагантным явлениям в истории костюма.

    Как сказать...

    Поверх королевских штанов - юбка. Детская. Просто Людовик XIV стал королем еще в довольно таки нежном возрасте, а у придворных доля такая - подражать королю. Вот в моду и вошли юбочки с кружевами поверх кюлот, жилетки с кружавчиками и тому подобные атрибуты. Причем король в один прекрасный момент вырос, а мода еще какое-то время держалась:)))
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 13:34
      +3
      "Эпоха детской моды" - так это время и называлось.
    2. депрессант
      депрессант Вчера, 13:39
      +3
      Хороший вопрос поднят Вами, Иван )))
      Дело в том, что подражание властвующей особе в одежде -- это один из признаков раболепствования перед ней, показушная лояльность.
      Этикет раболепствования и униженной покорности перед королем возник не сразу. Сначала этот восточный обычай проник в Византию, а оттуда крестоносцы принесли его в Западную Европу. Монархам это понравилось, и они начали приспосабливать все церемониалы к своим потребностям, мотивируя необходимость раболепства вассалов его, монарха, божественным происхождением.
      Не требуя от своих подданных чрезмерной восточной униженности, европейские монархи удовлетворялись коленопреклонением посетителей, удостоенных аудиенции. Такой способ раболепия, как считают, родился в Испании, затем вошел в обычай при дворе австрийского императора. Важные особы, передвигавшиеся в каретах, встретив карету императора, вынуждены были останавливать свои экипажи и выйдя из них, должны были выразить императору свою покорность в виде преклонения одного колена. Дамы приседали.
      Версальский двор не принял этого "испанского" обычая. Для французов он отдавал дурновкусием)))
      Зато этикет прижился в Англии. От бесконечных приседаний перед королевской особой у придворных дам панталоны слишком часто изнашивались на коленях --материя растягивалась и рвалась.
      И вот что написал в своих мемуарах французский маршал Виейлевиль, в 1547 году приглашённый по случаю на обед к королю Эдуарду VI:
      "За обедом блюда подавали рыцари Ордена подвязки. Подходя к столу, они каждый раз падали на колени. Блюда у них забирал лорд-камергер, который, встав на колени, предлагал их королю. Нам, французам, показалось очень странным, что самые выдающиеся представители английской аристократии, в том числе знаменитые военачальники, должны были то и дело становиться на колени, тогда как во Франции даже пажи, входя в покой, лишь преклоняют одно колено".
      Но все-таки преклоняли )))
      Подражание королю в одежде было более изящной формой выражения раболепия. Забавно обычай подражания сильным мира сего показан в романе Стругацких "Трудно быть богом".
      Дон Румата, раздраженный негигиеничным поведением аристократии за королевским столом, достал носовой платок и обтер им губы и руки. И вот уже на другой день аристократы демонстрировали наличие у них платков разной степени вышитости, обвязанности кружевами и разных размеров. Некоторые изящно волочили за собой целые простыни, и даже солдаты утирали потные лбы кусками материи wassat )))
      Отсюда -- упомянутые Вами "детские панталончики" и кружева на взрослых дядях.
      1. Старший матрос
        Старший матрос Вчера, 14:11
        +3
        Цитата: депрессант
        подражание властвующей особе в одежде -- это один из признаков раболепствования перед ней, показушная лояльность.

        Да не всегда показушная. К примеру в том же XVI - начале XVII веках был в моде воротник гофра, причем наибольшей величины он достигал у испанцев и имперцев. А вот протестанты на Севере Европы носили отложные воротники, иной раз, тоже весьма пышные. И вот это, помимо следования моде, указывало на политические предпочтения. То есть, ли фюрст на парадном портрете в гофре, стало быть он сторонник Габсбургов. Если с отложным - вольнодумствующий фрондер. А если тщетно пытается держать нейтралитет, то гофра есть, но узенькая-узенькая:)))
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 15:26
          +2
          К примеру в том же XVI - начале XVII веках был в моде воротник гофра, причем наибольшей величины он достигал у испанцев и имперцев.

          Да, я давно заметила, что на картинах, относящихся к одному веку, у одних господ -- гофрированные воротники, а у других -- широкие отложные. Полагала, что это обусловлено принадлежностью к социальному слою, а оно вон как -- религиозное противостояние.
          На самом деле гофра как произведение портных эпохи Ренессанса в среде профессиональных историков принято называть "раф". А историки моды гофру называют "мельничный жернов". Ну, и, естественно, как же без легенды! Якобы гофру, или раф, изобрела какая-то испанская дворянка с некрасивой шеей. На самом деле эта самая гофра довольно медленно развивалась от маленького воротничка до "мельничного жернова".
          Увеличившийся до титанических размеров "мельничный жернов" пришлось пудрить и крахмалить, иначе он уже не держал форму. Дело это было сложным, требовало времени и навыков от прислуги, а также знания секретов, и вот уже индустрия обслуживания пошла навстречу модникам, в городах стали появляться целые мастерские, профессионально занимавшиеся приведением воротников в нужный вид и поддержкой их в "рабочем состоянии".
          Но зачем понадобился этот "мельничный жернов"?
          Тут начинается конспирология:
          защита от блох и вшей, сокрытия сифилиса, либо грязной шеи, либо запаха пота -- вентиляция такая.
          Не знаю, как насчет сифилиса, но дворянское и средние сословия мылись в банях, коих было много, мылись вместе -- мужчины и женщины. Мытье считалось престижным, чистоплотность -- отличительная черта богатых и знатных сословий. Много средневековых миниатюр на эту тему. У очень богатых были собственные ванные комнаты.
          А воротник -- это просто мода. В Испании уже в 17 веке моду запретил Филипп IV. И она мгновенно исчезла без сожаления со стороны кого бы то ни было wassat )))
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 16:43
            +2
            но дворянское и средние сословия мылись в банях, коих было много, мылись вместе -- мужчины и женщины. Мытье считалось престижным, чистоплотность -- отличительная черта богатых и знатных сословий. Много средневековых миниатюр на эту тему. У очень богатых были собственные ванные комнаты.
            О, Людмила Яковлевна! Ваши познания о средневековом быте стремительно растут, браво! Замечу однако, что простолюдинам тоже были доступны маленькие радости личной гигиены. В Париже середины XIII века насчитывалось два десятка общественных бань, не считая частных. Существовала отдельная гильдия банщиков мастерами в которой были в том числе и женщины (это к вопросу о женском бесправии в Средневековье).
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 16:52
              +1
              Ваши познания о средневековом быте стремительно растут, браво! Замечу однако, что простолюдинам тоже были доступны маленькие радости личной гигиены.

              Антон, Вы не поверите!
              Еще год--полтора назад я полностью находилась во власти стереотипа о "немытой Европе", а сколько их ещё есть у меня, этих стереотипов о Западе! Подозреваю, много. Но Запад для меня начинается и кончается на страницах статей о нем, он от меня далеко...
              Кстати, как Вам дышится? То склад горел, то "Проворный"... И как горел! Ощущение возникло, что и у меня тут, в Подмосковье, весь кислород исчез, форточку настежь среди ночи открывала.
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 17:00
                +1
                Кстати, как Вам дышится?
                Да вроде ничего, спасибо! Во вторник получил "курокод" без которого нынче в музеи не пускают, сегодня ходил в Эрмитаж, фотографировал очередную выставку, в следующие выходные вероятно тоже пойду, на Дюрера.
                1. депрессант
                  депрессант Вчера, 17:23
                  +1
                  в следующие выходные вероятно тоже пойду, на Дюрера.

                  Господи, как я Вам завидую! Одно дело рассматривать репродукции в старом альбоме, другое -- видеть картины живьем. Особенно если они размещены в Эрмитаже. Перефразируя Хемингуэя, Эрмитаж -- праздник, который всегда с тобой. Наладилась бродить по дзену по художественным статьям. Сколько, оказывается, было и есть дивных художников так называемого второго плана и у нас, и в Европе! А вот Дюрер...
                  Загадочная "Меланхолия", "Автопортрет". Что будет выставлено -- гравюры или картины?
                  1. Фил77
                    Фил77 Вчера, 17:37
                    +2
                    Курокод.Курокод.Вот и сделали нас-курями обладающими собственными...кодами.Потомки гордых славян!Тьфу! laughing laughing laughing
                    1. депрессант
                      депрессант Вчера, 17:47
                      +2
                      Курокод.Курокод.

                      Серёжа, не ворчите. Вы прошли через всё это, и теперь Вы вхожи, куда хотите. А мне ещё надо, видимо, сначала на учет в поликлинике встать, а уж потом укол. Вы вот мне лучше скажите, посылали сначала к терапевту или нет?
                      1. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:08
                        +2
                        На какой учёт?
                        Объясняю специфику.
                        На фабричке объявили 60-и процентную вакцинацию,вакцинировали-дали "проспект","грамотку","сертификат".Потом пришло оповещение о том,что я вакцинирован "Шутником файф".Я его на телефон и?Ку-ка-реку.Потом заболел/типа,ну об этом я писал уже./.Короче!Ваш вариант.Идёте в поликлинику и изъявляете желание вакцинироваться.Далее?Вам дадут инструкции,вакцинируют,дадут "грамотку" и...пожалуй-всё.Остальное в Вашем телефоне, Людмила Яковлевна/так пожалуй привычнее! laughing /.Засим?Всегда...к Вам! bully
                        Да.Пока его,"курокода",-не использовал.Домосед-с,однако! laughing
                      2. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:18
                        +2
                        Домосед-с,однако!

                        Так вот, Домосед wassat )))
                        За инструкцию спасибо! Это первое. А второе -- эти два ваших письма, это те, в которых Вы сообщаете, что мчитесь на работу и последнее заканчиваете криком "Черт, черт, черт!"???
                        Ну, так я осенила письмо двумя перстами. Полагаю, черт от Вас и отцепился.
                        Или нет? wassat )))
                      3. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:31
                        +2
                        А почему?Почему двумя?
                      4. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:37
                        +2
                        А почему?Почему двумя?

                        От растерянности в присутствии рогатого. Картина "Боярыня Морозова" перед глазами всплыла в качестве инструкции, ну я и... Сплоховала, да? Кот не шипит? Если не шипит, то и два перста оказались достаточными, а три -- это уже перерасход божественной энергии.
                      5. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:41
                        +2
                        Ни боже мой.Не шипит.Пока не доказано божественного присутствия,я не смею отрицать его отсутствие.Не берусь.
                      6. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:06
                        +1
                        Пока не доказано божественного присутствия,я не смею отрицать его отсутствие.Не берусь.

                        Я, приятно и польщенно улыбнувшись, с некоторой долей смущения подумала: " А ведь помогло!... Значит что-то ещё могу!" wassat )))
                      7. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:30
                        0
                        Ты только забыл сообщить, что социопату Людмиле Яковлевне придется завести электронную почту, онлайн-банкинг и зарегистрироваться на "госуслугах"...
                      8. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:38
                        +1
                        Привет дружище!
                        Да,что-то наши последние отношения здорово напоминают албано-советские.Типа где-то мы...рядом.
                        Электронку?Обязательно.
                        Госуслуги?Это важно.Лично я использую "Госуслуги Москвы"-удобно.
                        Онлайн-банкинг? Чегой-то не вник. hi
                      9. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:44
                        +2
                        Привет, Сергей! hi
                        При регистрации на "госуслугах" обязательная графа для заполнения - номер банковской карты привязанный онлайн банкингу.
                      10. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:49
                        +2
                        На "Госуслугах Москвы" этого нет.Что не мешает мне там быть.И?Ему!Кукарекукоду.
                      11. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:08
                        +1
                        Чегой-то не вник.

                        Серёжа, это Вы сняли Антону мой лайк?!? ))))
                      12. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:40
                        +2
                        и зарегистрироваться на "госуслугах"...

                        Пугайте меня, Антон, пугайте!
                        Только я не социопат и, где надо, там и зарегистрирована.
                        И... я не социопат!!! Я гордо заявляю: я трус!
                      13. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:43
                        +2
                        Трус не боящийся заявить об этом,достоин всякого уважения.
                        Я. bully
                      14. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:19
                        +2
                        Трус не боящийся заявить об этом,достоин всякого уважения.
                        Я.

                        В цитатник метите?
                        Или издеваетесь? Меня пристыдить надо и гласом с небес, как внизу по ветке громыхает Андрей Борисович, пргрохотать: "Иди привейся, негодная!" wassat )))
                      15. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:46
                        +2
                        Я не пугаю, я объективно описываю все входящие условия процедуры.
                      16. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:52
                        +2
                        А, Антон!Вник!Но эта графа возможно нужна при условии оплаты "комуналки"?На "Москве..." это тоже есть,но я?Я через "сберонлайн" плачу
                      17. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:57
                        +2
                        через "сберонлайн" плачу
                        Это и есть онлайн-банкинг
                      18. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:26
                        +2
                        Ну, друзья, остается только поражаться продвинутости ваших мест проживания. За свет плачу через банк, а за воду и прочее -- лично, в кассу, в окошечко, за которым сидит милая женщина и принимает у меня наличку. Население так приговорило, я тоже. Почему-то кажется нам, что так удобнее общаться с нашей обслуживающей компанией. Такие вот дела.
                      19. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:58
                        +1
                        Людмила Яковлевна!!!!Человек с такими знаниями,с таким опытом жизни,с таким.....да ,чёрт меня раздери!!!!со всем таким!И?Не имеет всего лишь *электронку*?!?!
                        Это не Вам удобно общаться с "обслугой".Ибо,это ей удобно "общаться" с Вами!
                        Ну запросите,право,любого на сайте!Все с радостью дадут Вам подробнейшие инструкции!Что?Где?Как?Зачем Вам лишняя головная боль?
                      20. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:11
                        +1
                        Что?Где?Как?Зачем Вам лишняя головная боль?

                        Мы все экономим воду. А через банк так: посчитают за прошлый год показания счетчиков по среднему и будут взимать ежемесячно среднее -- экономь воду или не экономь. И тогда получится, что люди, с одной стороны, невольно начнут перерасход воды, а с другой -- банк в следующем году может сказать: "Раценки на воду поднялись, и мы вам не то, что должны за вашу экономию, так это вы нам еще должны". Скажут и выкатят дополнилнительный счет, да еще и за обслуживание. Мы с этим сталкиваемся при проплате за электричество и капремонт через банк. И попробуй, не заплати. А счетчик они проверяют всего раз в год. А с водой проще -- сэкономил, и тебе меньший счет за текущий месяц опустят в почтовый ящик. Человек как бы сам себе хозяин: хочу -- трачу воду, хочу не трачу. Для людей с маленьким доходом это очень важно.
                      21. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:13
                        +1
                        Ист дас аллес.Так у Вас,счётчик воды есть?
                      22. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:21
                        +1
                        Так у Вас,счётчик воды есть?

                        Именно, что есть. И я за показаниями счетчиков горячей и холодной воды приглядываю ежедневно. Потому давно перешла на экономную ручную стирку, от которой болят руки.
                      23. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:18
                        +1
                        Вы сами отправляете показания всего!И воды.И электроэнергии.
                        Людмила Яковлевна!Срочно,срочно всё оформлять!Прежде всего-"электронку"!!!!
                      24. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:44
                        0
                        Вы сами отправляете показания всего!И воды.И электроэнергии.

                        Нет, Сережа. На квитанции Сбербанка есть графа расход электроэнергии. Пробовала заполнять, реакция -- ноль. Чихать они хотели на мои заполнения! Считают по среднему, каждый месяц один и тот же счет. После нового года приходит человек, проверяет счетчик, и всё. Никто там возиться не будет с высчитыванием, сколько я там перерасходовала в этом месяце или не дорасходовала. И давайте оставим этот разговор насчет квитанций, он меня напрягает на теме о штанах и гофрированных воротниках wassat )))
                      25. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:06
                        +2
                        Давайте так, Людмила Яковлевна/намного привычнее и мне так больше нравится!(чеширская ухмылка)/!
                        Шаг номер один.
                        Идите в поликлинику.
                        Шаг номер два.
                        Смело,командным голосом:
                        -Хочу!!!!Хочу вакцинироваться!!!
                        Дальше?
                        Вам всё подробно расскажут.
                        А пока вопрос.Зачем Вам это?В бар собрались?Ресторан? bully Меня-обязали,вот и весь мой Вам ответ.
                      26. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:47
                        0
                        пока вопрос.Зачем Вам это?В бар собрались?Ресторан? bully Меня-обязали,вот и весь мой Вам ответ.

                        По принимаемому закону в магазины пускать не будут и полицейские повылазят -- штрафовать. Меня, если войду в магазин без кукарекода, и хозяина магазина, если он меня такую впустит. Как в Казани. А есть-то -- захочется wassat )))
                  2. 3x3zsave
                    3x3zsave Вчера, 17:38
                    +1
                    Господи, как я Вам завидую!
                    Так я и наладился (уже год как), фотографировать временные экспозиции, с целью избавить подобных Вам от этого чувства. Ну посудите сами, даже попав в Питер человек из другого города пойдет по стандартному туристическому маршруту: Петропавловка - Эрмитаж - Русский музей (терпеть его не могу!) - Пушкин - Петергоф. И вряд ли будет обращать внимание на какие-то "времянки", если только случайно попадет. А мне за людей обидно!
                    Что до Дюрера, пока не могу ответить на Ваш вопрос, сам сегодня мельком пробегал, другое фотографировал...
                    1. депрессант
                      депрессант Вчера, 17:43
                      +1
                      Что до Дюрера, пока не могу ответить на Ваш вопрос, сам сегодня мельком пробегал, другое фотографировал

                      А Вы не могли бы на видео выставку снять? Чтоб эффект присутствия появился?
                      1. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:00
                        +2
                        Тут три неприятных момента, Людмила Яковлевна.
                        1. Выставка разместили не в самом удачном месте, в Николаевском зале, это второе помещение после Иорданской лесницы, там всегда толпы людей.
                        2. Если фотографии у меня более-менее получаются, то видео я не делал никогда.
                        3. Куда я Вам это скину?
                      2. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:12
                        +1
                        Куда я Вам это скину?

                        Да не мне, Антон! На любую тему Вячеслава Олеговича в качестве комментария. Полагаю, он не будет возражать.
                      3. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:22
                        +2
                        Пожалуйста, сегодня фотографировал это:
                      4. депрессант
                        депрессант Вчера, 18:30
                        +2
                        Пожалуйста, сегодня фотографировал это:

                        Воооот!!!
                        Разместили же!
                        Но это не ролик, это фото. Сделайте ролик. Так, чтоб люди ходили, говорили, смотрели картины, и сами картины. Я видела такие ролики о Венеции, Милане, маленьких швейцарских городках -- господи, какое чудо, какая архитектура, ухоженность улиц! До этого я не знала, что эти места -- такие. Фотография не передает истинный облик явления. Не настаиваю, но Вы подумайте, Антон.
                        Сардиния... Значит остров мегалитов. Не знала. При случае, может, хоть одно фото скинете?
                      5. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 18:36
                        +2
                        Да, ради Бога! Для себя я что ли фотографирую

                      6. Фил77
                        Фил77 Вчера, 18:54
                        +2
                        Антон,здОрово...но?"Маловато будет.."! hi
                      7. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:03
                        +2
                        Антон,здОрово...но?"Маловато будет.."!

                        Согласна. Однако, может, Антон хочет сделать альбом и издать его? Или наконец написать статью?!? )))
                      8. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:06
                        +2
                        Или наконец написать статью?!? )))
                        Конкретно по этой выставке, была такая идея
                      9. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:29
                        +2
                        И??????Когда?????Позволю себе спросить,ась?Вдохновение говорите?Штучка коварная.Ныне есть,а завтра-улетело.А вот производственный план?Это знаете ли-конкретно!
                        Да и в конце концов,не пора ли поставить вопрос-НАДО!Ибо,мы...,а -ждём-с,дружище.
                      10. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:42
                        +2
                        Дело не во вдохновении, а в информации, каталога выставки не нашел, значит придется черпать из независимых источников, а это время.
                        Кроме того, по взаимной договоренности материалы о выставках будут реализовываться через аккаунт Шпаковского.
                      11. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:51
                        +2
                        Райт.Процитирую почти дословно нашего петроградца с московским характером Николая:
                        -А кто мне обещал?
                        Было?Да!
                      12. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:54
                        +2
                        "Пацан сказал - пацан сделал! Не сделал - опять сказал!"
                      13. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:03
                        +2
                        Сережа, я фотографирую все(!) экспонаты выставок. Только за сегодняшний визит - около 150 снимков.
                        И еще штук 20 лично для Шпаковского
                      14. депрессант
                        депрессант Вчера, 19:01
                        +2
                        Да, ради Бога! Для себя я что ли фотографирую

                        Поразительная статуэтка! Вот кто мог подумать, что там такое было? Сказали бы, что современная скульптура, я бы и поверила. А она -- доримская!
                      15. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:10
                        +2
                        Можно и современнную

                      16. Фил77
                        Фил77 Вчера, 19:32
                        +2
                        Стрелки от дартса?Зачем?
                        В тело античной фигуры?
                        А вот "тайная вечеря"!Это-неплохо.На мой взгляд.Да и где она может происходить сегодня как не перед ПК?
                      17. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 19:57
                        +2
                        Современное видение мучений св. Себастьяна.
                      18. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:22
                        +2
                        Стоп,стоп,стоп.Лицо-женственное.Грудь-явно ощущается/слегка прикрытая/.
                        Гениталии?Закрыты листом/фиговым,предположительно./Мускульное развитие-унисекс.
                        Вывод.А был ли убитый/убитая/-мужчина?
                        Из материалов следственного дела.
                      19. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:27
                        +2
                        А был ли мужчина?
                        Сережа, Себастьян был, некоторым образом, центурионом, а в Древнем Риме женщины брали в руки оружие только на гладиаторской арене. Ты сомневаешься в его гендерной принадлежности?
                      20. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:35
                        +2
                        Нет.Сомневаюсь в изображенной фигуре.Слушай,Антон,ну называй ты меня или Сергеем,или Серёгой,а?Просил об этом Сергея,но..поэт,однако.От женщин принимаю,от мужчин.Нервирует.
                      21. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:47
                        +2
                        Забей. "Что ни рожа, то Сережа!"
                        Я же не виноват, что мое имя не имеет уменьшительных форм. Можно "Тохой" называть, не обижусь, а вот "Антошкой" не стоит. Мне лет шесть было, когда я начисто отшиб эту привычку у родителей.
                      22. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:57
                        +1
                        Друг мой!Ну вот с этим,ты точно не согласишься! laughing

                        Ты у нас,дружище -танк!Даже не "Шерман",а-"Королевский тигр".
                      23. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:05
                        +1
                        Ты у нас,дружище -танк!
                        Вот ты ж вспомнил! И я уже подзабыл эту атаку аргентинских танков на "маленький остров в Карибском бассейне"...
                      24. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:00
                        +2
                        Можно и современнную

                        Святой Себастьян? Дротики -- не очень вяжутся. Потому картины помню, а скульптур таких не знаю. Стрелу из мрамора, как скажем, сделать? Дротики, значит...
                        Это я ворчу. Мои эстетические чувства пострадали.
                      25. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:12
                        +2
                        Мои эстетические чувства пострадали.
                        Будем лечить

                      26. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:17
                        +2
                        Будем лечить

                        Ну, таким лечатся страдания эстетических чувств Сережи, а также Кости. И наверняка -- Андрея Борисовича. Но не мои.
                        Для меня так: либо живое, либо неживое wassat )))
                      27. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:22
                        +2
                        Хорошо, завтра повезу алименты на собаку, ее сфотографирую, она красивая! tongue
                      28. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:32
                        +1
                        алименты на собаку, ее сфотографирую, она красивая!

                        Собака -- это всегда прекрасно! Также, как и кот.
                        Стоп! Алименты... на собаку?!?
                        Вы шутите?
                      29. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:38
                        +2
                        Нет, не шучу
                      30. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:37
                        +2
                        "она красивая".
                        Бог мой!Кого она мне напомнила?Ольга Кабо!!!!
                      31. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:50
                        +2
                        Бог мой!Кого она мне напомнила?Ольга Кабо!!!!

                        О, ценитель явился! Как я и предсказывала wassat ))))
                      32. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:59
                        +2
                        Я-был.Я не уходил.Бог с Вами,сударыня.
                      33. депрессант
                        депрессант Вчера, 21:07
                        +1
                        Я-был.Я не....

                        Я имела в виду: ценитель прекрасного конечно же не пройдет мимо... прекрасного и тут же с присущей ему скрупулезностью заценит wassat )))
                      34. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:39
                        +2
                        Алименты?На собаку?Эт как?????
                        У вас в Питере совсем уже ???????Алименты на собаку?
                      35. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:52
                        +2
                        Это не в Питере, это мои личные тараканы.
                      36. Фил77
                        Фил77 Вчера, 21:00
                        +2
                        Объясни.Если...конечно тема не тонкая.
                      37. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:12
                        +2
                        Да все просто. Инициатором появления некоего существа, в определенной точке пространства-времени, явился я, и теперь считаю себя ответственным за судьбу этого существа.
                      38. Фил77
                        Фил77 Вчера, 21:47
                        +2
                        Я уже воообще поехал.Связь?Нет,ну понятно,что твой кобелёк наехал на...или наоборот твоя...подмахнула.Ну и что?Кстати у тебя кто этот хвостатый друг?
                      39. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:50
                        +2
                        Гнусные инсинуации.
                        Самка собаки, лабрадор.
                      40. Фил77
                        Фил77 Вчера, 22:03
                        +2
                        Ну и
                        ,что?А у меня кот-"московскороссийский-полосато-пятнистый".Что из этого?
                      41. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 22:12
                        +1
                        Ничего. Ты спросил, я ответил.
                      42. Фил77
                        Фил77 Вчера, 21:55
                        +1
                        Антон,объясни просто,а?Да!Я тупой-сегодня.
                      43. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 22:13
                        +1
                        Не здесь и не сейчас.
                      44. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:55
                        +1
                        Алименты на собаку?

                        Да, меня это тоже напрягло. Если люди захотели собаку и забрали её, то пусть и кормят. Антон говорит, что это не шутка. Значит форменное издевательство над ним. Это просто безнравственно со стороны людей, забравших собаку. Так нельзя.
                      45. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:14
                        +1
                        Все проще, Людмила Яковлевна, собака осталась с моей любовью
                      46. депрессант
                        депрессант Вчера, 21:17
                        +1
                        Честно сказать, проняло. Счастливой Вам поездки, Антон! hi
                      47. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 21:19
                        +1
                        Спасибо, Людмила Яковлевна!
                      48. Фил77
                        Фил77 Вчера, 21:56
                        +2
                        Ну,я и тупой!Ничего не понял!
                      49. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:30
                        +2
                        Кстати, Людмила Яковлевна, насколько Вам интересно античное "стекло"? Могу отснять выставку специально для Вас.
                      50. депрессант
                        депрессант Вчера, 20:35
                        0
                        античное "стекло"

                        Антон, обожаю стекло! Снимайте!
                      51. 3x3zsave
                        3x3zsave Вчера, 20:38
                        +1
                        Хорошо, сделаю.
                      52. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:38
                        +1
                        А????Нежить???? belay
                      53. Фил77
                        Фил77 Вчера, 20:47
                        +2
                        Его убили так.Дротиками.Но я о статУе
        2. LisKat2
          LisKat2 Вчера, 17:29
          +2
          Интересно,я о таком даже не слышала.
      2. LisKat2
        LisKat2 Вчера, 17:24
        +1
        "изящной формой выражения раболепия" я читала, что Людовик 14 с возрастом стал хуже видеть и заимел очки. Сразу у всех придворных появились очки. Один придворный,зная,что Людовик 14,любил менять различные очки. Вероятно, он к оккулисту не ходил.
        Он на видном месте"забыл"свои очки,а под ними листочек бумаги,где восхвалял короля. Людовик14 увидел очки и давай читать. Прочёл и сказал:
        - Это очень сильные для меня очки.
        И"жутко"наказал вельможу: неделю не допускали во дворец!
    3. LisKat2
      LisKat2 Вчера, 13:49
      +1
      А бантики на туфлях. Как крылья большой бабочки
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 17:11
        +2
        Бантики на туфлях помогают подпрыгивать.От...большой любви! laughing
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 17:26
          +2
          Бантики на туфлях помогают подпрыгивать.От...большой любви! laughing

          Серёжа, появился-таки! Рада видеть Вас в хорошем настроении)))
          1. Фил77
            Фил77 Вчера, 17:34
            +2
            Я Вам писал.Вы...коварная!Не ответили.О каком хорошем настроении может идти речь?"Приму-ка я яду...для сугрева." laughing
            1. депрессант
              депрессант Вчера, 17:36
              +2
              Я Вам писал.Вы...коварная!Не ответили.

              Вы серьезно? Пойду проверю! crying )))
              1. Фил77
                Фил77 Вчера, 17:39
                +2
                Поздно!Яд во мне!Осталось только громко,с выражением,с разрыванием тельняшки спеть "Варяга".И отписать всё имущество-коту!Он заслужил. laughing
                А может?Наши-то 5-2 ведут у чехов.Лады,я подумаю. bully
                1. депрессант
                  депрессант Вчера, 17:51
                  +2
                  отписать всё имущество-коту!Он заслужил.

                  Учитывая ваш буйный темперамент, кот заслужил wassat )))
                  Не успокаивайтесь на достигнутом, наши ведут с недостаточным отрывом )))
                  1. Фил77
                    Фил77 Вчера, 18:56
                    +1
                    Оказалось-достаточно.Выйграли.Но!Хто соперники,ась?И в форме сборной СССР?!Красиво?Красиво.Мало?Ох,как мало.
                    1. депрессант
                      депрессант Вчера, 19:31
                      +1
                      в форме сборной СССР?!Красиво?Красиво.Мало?Ох,как мало. .

                      От так!...
                      Вспомнили чехи былое и, по обычаю, проиграли. Но как бы не получилось так, что в советской форме мы проиграем финнам? Или шведам мы проигрывали?
                  2. Фил77
                    Фил77 Вчера, 19:48
                    +1
                    Он не буйный.Он...беспокойный.
    4. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 15:55
      +1
      "в моду и вошли юбочки"Вы хотите сказать:король носил юбочку?
  17. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 12:13
    +1
    "сражаться в полотняных трусах попросту неприлично"сидеть ,в обществе дам,без трусов прилично,а сражаться не прилично
  18. Andobor
    Andobor Вчера, 12:37
    +6
    Леггинсы и трусы брэ в Европе носили по крайней мере 5 тыс. лет,
    ледянной человек Этци, найденный в Альпах возрастом 5300 лет именно так одевался.
  19. Нормаль ок
    Нормаль ок Вчера, 13:00
    +6
    Сначала удобство в бою формировало стиль. потом, по мере утраты функционала, стиль стал превалировать. Хотя... Гастон Галифе, - спасибо тебе. Много можно было в карман положить))
    1. Ua3qhp
      Ua3qhp Вчера, 17:55
      +1
      Да, бутылка лимонада в этих штанах, просто проваливалась.
  20. LisKat2
    LisKat2 Вчера, 13:45
    +1
    Всем желаю доброго дня. Вячеслав Олегович, сегодня расшедрился н одежду.
    Как заметила трещетка,,погода мерзская. Сейчас сбегала в супермаркет, 2 квартала,брт сыро. Теперь греюсь и думаю: завтра вообще не выйду из квартиры. А если будет интересное на сайте. - вообще весна ,у меня лично.
    Вообще-то по справедливости я забалованная кукла: в прошлом году снег был, что и хорошо и плохо,но гололедица это...Рано утром к трамваю бежать и ничего бегала,а теперь дождь не нравится.
    Давно в какм-тоокакм-то фильме,слышала такакие слова:"человек есть скотина не благодарная"хоть и ценично, но правильно. Мы забалованы комфортом
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Вчера, 16:03
      +1
      Хрюша, Виталя уехал и можно заигрывать с мужчинами?
      А если я Витальке скажу,,что ты "хВостом вертишь"? Хи-хи
      1. LisKat2
        LisKat2 Вчера, 17:33
        0
        Подруга называется. Кто больше свинка ты или я?
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 17:50
          +2
          Итак,его зовут-Виталий!
          Сколько нового мы узнаём из вашей "девичьей"переписки. laughing
          1. Astra wild2
            Astra wild2 Вчера, 18:16
            0
            Цитата: Фил77
            Итак,его зовут-Виталий!
            Сколько нового мы узнаём из вашей "девичьей"переписки. laughing

            Что поделать: женщины разговорчивы.
            Хотя нет правил из исключения :в 17-й работает"немая"она очень,очень мало говорит . А летом встречала девочку,она 50 минут по телеФону говорила!
        2. Astra wild2
          Astra wild2 Вчера, 18:05
          -1
          Шуток не понимаешь?
  21. Astra wild2
    Astra wild2 Вчера, 15:51
    0
    Конрад фон Бамбельберг,видимо,много денег носил под мужским достоинством. Вон
    Какой портрет заказал и доспехи тоже говорят о достатке
  22. 3x3zsave
    3x3zsave Вчера, 16:02
    +3
    на фоне старинных средневековых замков
    Что само по себе не менее ценно. Так например наверное все помнят картинку с обложки учебника по истории Средних веков за авторством Абигаловой,
    но мало кто задумывался, что за фортификационнное сооружение изображено на заднем плане миниатюры. А это несохранившийся до нашего времени замок Лувр, вид на который открывался с другого берега Сены.
    Спасибо, Вячеслав Олегович!
    1. депрессант
      депрессант Вчера, 17:34
      +3
      это несохранившийся до нашего времени замок Лувр, вид на который открывался с другого берега Сены.

      Ну, за прошедшие восемьсот лет мало что сохранилось в прежнем виде. Разве что пирамиды)))
      1. Korsar4
        Korsar4 Вчера, 18:31
        +2
        Основательны. Нет слабости в коленях.
      2. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 19:00
        +2
        Парижу в этом смысле очень не повезло, Во времена барона Османа ЮНЕСКО не было.
        1. Фил77
          Фил77 Вчера, 19:08
          +1
          И????ВОЗа!!!!!
          1. депрессант
            депрессант Вчера, 19:55
            +1
            Сережа, не поминайте ничтожную марионетку сильных мира сего, поставившую под контроль марионетку сильных из слабых -- Роспотребнадзор.
  23. Толстый
    Толстый Вчера, 16:46
    +3
    Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них» (Матф.6:28–29). Как нужно понимать эти слова?
    1. депрессант
      депрессант Вчера, 18:08
      +2
      А так. Растут и представляют собой невообразимую ценность, пока не явился кто-то и не скосил на корм домашним животным. Или пока ребенок не сорвал их, чтобы принести домой букет. Но по дороге они ему надоели, он бросил их в пыль, а проезжающая телега размолотила их колесами, и лошадь, впряженная в ту телегу вдобавок потоптала их. Отдельно произрастающие красота и сложность, до которых не дотянется никакой царь земной, хрупки до невозможности.
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 18:33
        +3
        Не властны цари людей над замыслом Творящего судьбы)))))
        1. депрессант
          депрессант Вчера, 18:56
          +2
          И услышала я глас неба, грохочущий гласом Андрея Борисовича:

          Не властны цари людей над замыслом Творящего судьбы

          Рупор персональный получили, чтоб грохотать? wassat )))
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 19:17
            +2
            Нет, шепчу заветное))))
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 20:11
              +2
              Шёпот громкий.Оказался. good
          2. Фил77
            Фил77 Вчера, 19:41
            +2
            Ибо творящий судьбы,задумался,притих и...подумал:
            -А не пошло ли оно всё далеко?Сегодня выходной.Надо мной?Никого?Сгонять по пиву?Для рывка? я дрожайшая?Или право имею? laughing
            Странно,но слово "т.в.а.р.ь."-не пропустили! laughing
            1. Толстый
              Толстый Вчера, 21:11
              +2
              Пиши не так кратко....Креатура мирвильоза звучит музыкально, но значит то-же))))
              1. Фил77
                Фил77 Вчера, 21:28
                +2
                ПонЯл!Аыпьем?Мирвильозу на потом,на утро!
              2. Фил77
                Фил77 Вчера, 21:37
                +1
                Я-что?Чехов?Антон Павлович?
    2. Korsar4
      Korsar4 Вчера, 19:11
      +2
      Наверное, об излишней заботе. Как позже в притче о Марфе и Марии.
      1. Толстый
        Толстый Вчера, 19:22
        +4
        Да ну! Я посмеяться надеялся, а тут такие корни. Всё.... ужух))))
        1. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 19:27
          +3
          И сэр Джон Фальстаф не только комичен.
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 19:46
            +3
            . Фальстаф — толстый, добродушный, трусливый пьяница, проводящий время в компании гуляк (Бардольф, Ним, Пистоль) и распутных девиц....
            Это не я, но про девиц - верно, всё по три-четыре четыре раза замужем побывали. Джон Ф. Умный и умелый, а муа проще пятого угла круга...
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 20:09
              +3
              Сдаётся мне,что ты сложнее.
              Однако.Кто я?Что б тебя судить?
              Во!Прямо из головы-"упало"!
              Этого никто не писал?Тогда-я!Автор!
        2. Фил77
          Фил77 Вчера, 19:45
          +3
          Андрей Борисович,милАй!Смеяться рад я завсегда!Надо всем.И над собой-всегда.Честно!
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 19:52
            +4
            А по рюмашке?
            -"Заметте! Не я это предложил" (С)
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 20:05
              +3
              А-завсегда!С превеликим удовольствием от Вашей компании милейший Андрей Борисович и...от рюмашки!
              1. Толстый
                Толстый Вчера, 20:18
                +3
                К-е! Муа? Это я-то милейший? Да такой злобную скотинфы, как я дважды из ада выгоняли за профнепригодность и алкоголизм.
                Здоровая печень, ага)))) И в шашки могу!
                1. Фил77
                  Фил77 Вчера, 21:43
                  +2
                  Андрей Борисович!Я тебя уважаю.
                  Мы выпили?Нет?Но рассказ я тебе напишу.Как Чехов,да!Но.Дай тему,милый.Дай ты мне тему и я ...развернусь!
    3. Фил77
      Фил77 Вчера, 21:04
      +2
      Просто.Они растут.И будут расти.Потом.Нас нет будет,а они будут.Всегда.Во все времена.
  24. LisKat2
    LisKat2 Вчера, 17:46
    0
    С вами было хорошо, но мне пора
  25. Ua3qhp
    Ua3qhp Вчера, 17:52
    +2
    Я не не ошибаюсь? Короткие чулки до колен называются ГОЛЬФЫ?
    1. Толстый
      Толстый Вчера, 20:06
      +2
      Ни разу! Закатанные до колена чулки - это так по гольфийски))))
      Мода!
      1. 3x3zsave
        3x3zsave Вчера, 20:37
        +3
        это так по гольфийски))))
        По эльфийски!
        Всякий добропорядочный хоббит, встретив эльфа с закатанными чулками, понимает, что гробы в селениях орков, скоро подорожают!
        1. Korsar4
          Korsar4 Вчера, 21:57
          +3
          Потому, что в Мории в гольфах не походишь.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Вчера, 22:11
            +3
            Сильно сомневаюсь, что Профессор бывал в шахтах Кардиффа.
            Что до альтернативной фентези (да-да, есть и такая)...
            "Хороший эльф - мертвый эльф. И вкусный" (С)
            Хороший орк - мертвый орк. Но мелкий. Драконам пятерых на порцайку - мало!"(с)
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 22:38
              +2
              Эх, Антон,ай да ка спать."Сонный эльф,он тоже эльф ...." Спим,друг мой,пока мой Фил не даст,беспокоин стал,бродяга.
            2. Korsar4
              Korsar4 Вчера, 22:46
              +2
              «Никогда я не был на Босфоре,
              Ты меня не спрашивай о нем» (с).
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 23:01
                +2
                "Марс! О, Господи, Марс!!!" (С)
                1. Korsar4
                  Korsar4 Вчера, 23:14
                  +2
                  «Моряк, с которым столько переругано
                  Не помню уж, с какого корабля
                  Всё перепутал и кричал испуганно:
                  "Земля! Глядите, братики, земля!" (с).
            3. Толстый
              Толстый Вчера, 23:00
              +2
              Антон, если учесть, что крайняя книга по истории средиземья опубликована по "путевым" Заметкам сына Толкиена... Там много неаювязок. И чем, прости,
              друже, гоблины отличаются от орков и урукхая? С последними более-менее менее понятно - гибриды. А остальные?
              1. 3x3zsave
                3x3zsave Вчера, 23:14
                +2
                Андрей Борисыч, я ж не про Толкиена, а про производные от его творчества. И если хорошо проанализировать, выясняется, что его последователи правы: все эти персонажи дохристианских эпосов - крайне пренеприятнейшие сущности для человеков.
          2. Толстый
            Толстый Вчера, 22:12
            +3
            Добропорядочные по Мориям не шастают, сидят себе в светлом лесе и чай пьют с малиновым вареньем. Вечность по колено.
            1. Korsar4
              Korsar4 Вчера, 22:50
              +2
              « - Мои офицеры, это такие меломаны!
              Они уж такие, ммм, балетоманы.
              Посетив эту скромную обитель они наверняка тотчас бросят пить и волочиться за актрисами.
              - Боже мой!
              - Всю неделю они будут проводить в молитвах и в строевой подготовке
              А по воскресеньям они будут пить чай
              С вареньем. Из этой
              - Смородины?» (с).
        2. Толстый
          Толстый Вчера, 22:04
          +3
          Сергей, это мрачно и цинично. А то и правда, то, что цветы заменяет оркам скакнет в цене сразу при гольфозвкатине на фестивале короля Барда- лучника)))) Антон верно заметил.
        3. Фил77
          Фил77 Вчера, 22:14
          +2
          Почем они нынче?Вложить капитал?
          1. Толстый
            Толстый Вчера, 23:12
            +2
            Пирамида, они- ничего не умеют, только щеки надувать.... Зажрались. Оружие и то от гномов, кроме наследственного... М тем его нормалететально применить вырожденцы не умеют..
            О квапитале... Купи болото на окраине города, несомненно правнуки участок сдадут с прибылью, но мы этого оценить не сможем))))
            1. Фил77
              Фил77 Вчера, 23:23
              +1
              Астора? Его имеешь в виду?Ох,не прост ты Борисыч!
            2. Фил77
              Фил77 Вчера, 23:31
              +1
              Борисыч,купить болото в восьмидесятых?в ньюйоркщине?это-ЗНАТЬ и УМЕТЬ!!!!Мы-сможем?Я?Ты?
      2. Фил77
        Фил77 Вчера, 22:12
        +2
        Отмечу.Не эротично!С подвязкой?О-да!Так кто лучше разбирается в женском белье?Не-вопрос!Мы.Мужчины.Ибо?Нам его снимать?С них, чаровниц.
      3. Фил77
        Фил77 Вчера, 22:20
        +1
        А по пиоЭрски?Было?
        1. Толстый
          Толстый Вчера, 23:29
          0
          Бывало многое! Скажи, друг, чем грязное мужское бельё отличается от грязного женского? Сзолство- то есть, если запущено, то пахнет нехорошо, только то что крой разный... Гонадогоны, итить..
          1. Фил77
            Фил77 Вчера, 23:40
            0
            Нда!Это.Вопрос.Катерина и Вера . Ответят?И то.Вопрос?
          2. Фил77
            Фил77 Вчера, 23:47
            0
            Андрей! Борисович!Ты понял,да?Спроси меня без интелгентщины.Что?
            1. Толстый
              Толстый Сегодня, 00:36
              +2
              Не ведаю, что и спрсить твёрдо знаю. Пенсия была сегодня, а завтра... Будет19 декабря 2021, в этом я уверен на 100 процентов, даже если без меня.))))
              1. Фил77
                Фил77 Сегодня, 07:20
                +1
                Всё, дружище!И знаю ещё!
                "мы-эхо.Мы-эхо.
                Мы-долгое эхо друг друга...."
                В смысле любители....отдохнуть.
                Пока!