Штаны для солдат и королей



сделанной из разных веществ,



из шерсти и льна вместе.

Второзаконие, 22:11 Не надевай одежды,сделанной из разных веществ,из шерсти и льна вместе.





Музей

Обратите внимание, в каких пышных, но коротких штанах изобразил его художник… «Генрих IV в битве при Арке 21 сентября 1589 г.» Неизвестный художник.Музей истории Франции, Париж.Обратите внимание, в каких пышных, но коротких штанах изобразил его художник…



Интересно, что узкие в обтяжку штаны носили и скифы. Во всяком случае, именно в них изображали их греки на своей черно- и краснолаковой расписной посуде. Ок. 520–500 гг. до н. э. Мастер Эпиктет.

Британский музей, Лондон



А вот и легендарная амазонка в представлении греческого мастера росписи. На ней надеты самые настоящие брюки, в руках щит с прикрепленной узорчатой тканью и колчан за спиной. Торс защищает классический греческий торакс – льняной панцирь с наплечниками. Древнегреческий аттический белый алабастрон, около 470 г. до н. э.

Британский музей, Лондон



«Декабрь». Сцена охоты. На ней охотники из свиты герцога, но явно простолюдины, затравили оленя. На них длиннополые кафтаны с пышными рукавами с прорезями, короткие штаны и чулки – у левого охотника, тогда как у правого – даже их нет, щеголяет с голыми ногами.

«Великолепный часослов герцога Беррийского»,

Музей Конде, Франция



«Июль». На поле работают два жнеца. Один – в рубахе и очень коротких трусах, на другом – видимо, тоже столь же короткие трусы, но на ногах чулки. И на обоих – широкополые, скорее всего, соломенные шляпы для защиты от солнца.

«Великолепный часослов герцога Беррийского»,

Музей Конде, Франция



А это «Февраль». Миниатюра написана после 1416 года. И она особенно интересна, вот только рассматривать ее следует при большом увеличении. На дровосеке вверху справа мы опять видим короткие трусы и чулки до колен, зато на мужчине или юноше, греющемся у огня слева внизу позади женщины в синем платье с белой нижней юбкой, помимо верхней одежды, надеты чулки до колен, но зато белья нет вообще, так что все гениталии торчат у него наружу. Нет его и на сидящей за ним девушке, у которой… тоже… все открыто. Видать, и у него, и у нее их «нижние регионы» сильно подмерзли!

«Великолепный часослов герцога Беррийского»,

Музей Конде, Франция



Испанские пехотинцы XVI века: 1 – мушкетер, одетый одновременно в куртку жак, бриджи и поверх них – штаны-плундры, 2 – стрелок-кавалерист с аркебузой, 3 – всадник-копейщик в шлеме бургиньот и кирасе с латными доспехами для рук. Все носят ниже колен чулки!

Рис. Ричарда Хука



Офицер ландскнехтов Конрад фон Бемельберг (1494–1567), портрет кисти Петруса Кристуса (1566–1603), выполненный им в 1582 г.

Художественно-исторический музей Вены (Венский императорский арсенал).



Доспехи Конрада фон Бемельберга (1494–1567). Изготовлены около 1535–1540 гг. Находятся в зале № 3. Мастер-изготовитель: Вольфганг Гросшедель (1517–1562, Ландсхут). Травление выполнил Амброзиус Гемлих (1527–1542, Мюнхен и Ландсхут). Шлем работы Валентина Зибенбюргера (1531–1564). Материал: полированное железо с частичным травлением, позолотой и чернением углублений.

Художественно-исторический музей Вены (Венский императорский арсенал)



Ландскнехты. Лист № 968. «Первая треть XVI в. Немецкий военный костюм – Ландскнехты XVI в.»

Гравюры немецких авторов Брауна и Вильгельма фон Дица из книги «Об истории костюма»

(Louis Braun, Wilhelm von Die. Zur Geschichte der Kostüme, Мюнхен, 1880)



Барабанщик и знаменосец.

Тот же источник



Гауптман (капитан) и лейтенант.

Тот же источник

«Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда – одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них».





Императорский арсенал, Новый Замок, Вена Где-то примерно в 1523 году рыцарские доспехи в стиле костюма ландскнехтов были изготовлены для барона Вильгельма, старшего сына Каспара фон Рогендорфа (1481–1541), и, видимо, очень большого модника. Изготовитель – известный оружейный мастер из Аугсбурга Кольман Хельмшмид (1471–1532), гравированный декор выполнил Даниэль Хопфер (1471–1536).Императорский арсенал, Новый Замок, Вена



Швейцарская гвардия французских королей: 1 – королевский гвардеец 1507 года в доспехах, облегающих ноги, и в кирасе, 2 – гвардеец 1507 года в шоссах и костюме «мипарти», 3 – швейцарский гвардеец 1520 года. Также в костюме «мипарти», но на бедрах так называемые «испанские штаны», введенные в моду испанцами еще в XV веке, 4 – капитан швейцарской гвардии 1520 года при Франциске I, 5 – капитан швейцарской гвардии при Генрихе II в 1559 году, 6 – при Карле IX в 1571 году, 7 – при Генрихе III в 1580. Хорошо видно, как менялась мода на военные костюмы швейцарской гвардии в XVI веке.

Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота – Кавалерия – Артиллерия» М.: Астрель, 2002. С. 27



Вязаные верхние штаны герцога Августа I Саксонского. Вязание из желтого шелка, с двухслойной подкладкой из желтой шелковой ткани и некрашеной кожи козы. Обхват талии: 89 см, длина штанины: 41 см. Вес: 440 г. Изготовлены около 1552–1555 гг., скорее всего, в Саксонии.

Дрезденская оружейная палата



Аркебузиры и мушкетеры XVI века: 1. Английский аркебузир с характерным красным крестом Св. Георга на колете, 1520 г. 2. Аркебузир ландскнехтов, 1520 г., традиционно одетый пышно и ярко. 3. Аркебузир, одетый в шоссы нового образца, сшитые в одно целое и с пристегивающимся прикрытием спереди, 1530 г. 4. Аркебузир ландскнехтов, 1560 г. 5. Французский мушкетер, 1585 г. 6. Французский мушкетер, 1590 г. в штанах-бриджах. 7. Мушкетер, 1580 г.

Иллюстрация из книги Лилианы и Фреда Функенов «Энциклопедия вооружения и военного костюма. Средние века. Эпоха Ренессанса: Пехота – Кавалерия – Артиллерия» М.: Астрель, 2002. С. 23



Хуан Австрийский в «испанских штанах». Ок. 1580 г. Хуан Пантоха де ла Крус (1553–1608).

Монастырь Эскорил, Испания



Кстати, сегодня швейцарские гвардейцы, несущие охрану Ватикана, выглядят все так же исторично, как и раньше.

Фото автора



Пикинеры XVI века: 1. Итальянский пикинер, 1500 г. Вместо шапки (bonnet) они могли надевать шлем барбют или простой головной убор в форме котелка. 2. Швейцарский пикинер, 1510 г. Его пехотный полудоспех – типичный для того времени. Он состоит из нагрудника и наспинника, но, кроме того, снабжен двумя маленькими боковыми пластинками, закрывавшими бока и фиксировавшимися к наспиннику с помощью шарниров. 3. Швейцарский пикинер, 1530 г. На нем надеты захваченные доспехи, с которых он снял наплечники, ненужный крюк для копья и поножи, чтобы сохранить желаемую гибкость. Его пика снабжена отражающим диском, называемым «brise-perspective». 4. Немецкий пикинер, 1555 г. Его меч – итальянская скьявона. Именно в это время штаны достигли предела возможной экстравагантности. 5. 1570 г. Нагрудные латы, с большим или меньшим количеством украшений, были в ходу до середины XVII в., но тогда их стали производить настолько низкого качества, что латная юбка стала цельной деталью, с имитированными пластинками и заклепками, и штамповалась прессом одним ударом! 6. 1582 г. Нагрудные латы (corselet) лишились своих наплечников. Шлем без забрала и доспехи уже свидетельствуют о скором закате латного ремесла…



Клод Лотарингский (1578–1657), принц де Жуанвиль, первый герцог де Шеврёз. Франс Пурбус Младший. Время создания: 1610 г.

Элторп, фамильное поместье графского рода Спенсеров в Нортгемптоншире, Англия



Костюм курфюрста Кристиана II Саксонского (1583–1611) из темно-красного атласа с оригинальной перфорацией в виде сердечек! Изготовлен в 1610 г.

Оружейная палата Дрездена



Ульрих III, герцог Мекленбургский в плундрах, ок. 1573 г. Теодор Фишер (1817–1873).

Замок Шверин, Германия



Но нам будет более интересен другой портрет Генриха IV Бурбона. Написанный около 1610 года все тем же Франсом Пурбусом Младшим из собрания Лувра. На нем король изображен в типичных кирасирских латах в «три четверти»



Иллюстрация Дениса Гордеева к роману А. Дюма «Три мушкетера»: «Атос добывает охранную грамоту у миледи». Обратите внимание на его штаны. Они стали длиннее и по швам как раз украшены пуговицами!



Шелковые бриджи на манекене, ок. 1800 г. Италия.

Музей искусств округа Лос-Анджелес

В прошлый раз мы рассмотрели тему чулок, которые в качестве штанов в Средние века носили и мужчины, и женщины. Назывались они шоссы и были похожи на индейские легины, за которыми закрепилось английское название леггинсы (леггины). То есть отдельно сшитые штанины, друг с другом не соединенные. В Европе они шились очень узкими и, подобно вязаным чулкам, охватывали всю ногу до пояса. Одновременно служили и обувью, так как имели кожаную подошву. Но такие чулки-шоссы носила главным образом знать. И причина была сугубо банальной. Именно поверх них надевались кольчужные чулки (тоже шоссы), а позднее – металлические латы. Нижнее белье – трусы брэ, заправлялось в шоссы и сборилось на поясе, а сами шоссы крепились к нему ремешками.Но что носил в то время в Европе простой народ?В лучшем случае те же самые брэ, но длиной до колен, причем во время летних работ крестьяне в поле нередко их подворачивали повыше, подтягивая нижними завязками к поясу. После трудов праведных они спускали их ниже колен и подвязывали этими завязками уже там. В холодное время года носили вязаные шерстяные чулки до колен, а поверх всего этого – кафтаны опять же до колен.Интересную информацию об одежде того времени, причем именно народной, дает нам знаменитый «Великолепный часослов герцога Беррийского» (или «Роскошный часослов герцога Беррийского») – иллюстрированный манускрипт XV века.В нем есть цикл «Времена года» из 12 иллюстраций с изображением развлечений знати и… крестьянских работ на фоне старинных средневековых замков. Источник это очень ценный, поскольку мы знаем, что герцог Жан Беррийский заказал его оформление миниатюристам братьям Полю, Жану и Эрману Лимбургам в 1410–1411 годах, но оно осталось незавершенным после их смерти, а также смерти их заказчика в 1416 году, после чего в календарной части рукопись дополнял анонимный мастер в 1440–1450-х годах.Вот одна из его миниатюр, посмотрите на нее внимательно…Как бы там ни было, пришло время, когда на поля сражений стали выходить не только рыцари в облегающих ноги латах, но и крестьянская и бюргерская пехота.А защитным доспехом пехоты на рубеже Средневековья и Нового времени был жак – стеганая куртка, подбитая костяными либо металлическими пластинками. Но куртка была короткой, и она не закрывала брэ. Сражаться же в полотняных трусах было попросту неприлично и неудобно, а надевать рыцарские шоссы – не по чину, да и не по карману.Потому пехотинцы надели короткие штаны, получившие название бриджей (англ. breeches или britches) – плотно охватывающие икры ног ниже колен штаны, на бедрах делают широкими, оттопыривающимися в стороны. «Breeches» были известны с 1205 года. Слово bréc или breoc (означавшее «брэ») является староанглийским, а до этого попало в Англию из старофранцузского языка. Множественное число от слова bróc, что означает «одежда для ног».Их стали носить аркебузиры и пикинеры разных стран, но первенствовали в ношении этих мешковатых штанов швейцарские наемники и германские ландскнехты.А вот как выглядят доспехи, изображенные на этом портрете, в реальности, мы можем увидеть на следующем фото…«Нет птицы более красочной», – писал Эразм Роттердамский (1469–1536) о ландскнехтах, отмечая их яркие костюмы и эффектные перья, которыми они украшали свои шляпах.Одежду ландскнехтов отличал особый стиль – «буфы и разрезы» с большим количеством прорезей и пышными рукавами. Штаны они носили самые разные, но всегда декорировали их прорезями, а на штанах спереди крепили брагету (так назывался мешочек для гениталий), набитый часто ватой, причем в эту самую брагету клали даже кошелек с деньгами!Духовенство выпирающие брагеты приводили в ужас, но ландскнехты на это внимания не обращали, ведь одеваться столь вычурно им разрешил сам император Максимилиан I, даровавший ландскнехтам свободу от законов, регулирующих внешний вид одежды, которым другие его подданные должны были строго подчиняться.– заявил как-то император.А Генрих VIII, король Англии, даже начал подражать им в одежде…Впрочем, мода на одежду ландскнехтов коснулась не только королей…Одежда заклятых врагов ландскнехтов – швейцарцев, была тоже очень яркой и красочной, но все же не такой вычурной!Кстати, удобны мешковатые штаны оказались и для всадников тяжелой кавалерии, сменивших рыцарей на поле боя. Их стали носить с высокими, длинными сапогами и использовать для верховой езды. Кроме того, они являлись хорошей амортизирующей подкладкой на бедрах под доспехи в «три четверти».Интересно, что модные штаны с прорезями «а ля ландскнехт», были не только сшитыми из ткани, но и… вязаными. Причем, такими вязаными штанами не брезговала даже самая высокородная знать!Вот, например, фото внизу, на нем штаны с внушительного размера брагетой именно связаны, хотя внутри имеют прочную подкладку!На войну тогда ходили, как на праздник.Например, те же ландскнехты тратили на одежду значительные суммы из своего жалования. Другие солдаты тоже старались от них не отставать, вот почему, скажем, те же аркебузиры и мушкетеры XVI века выглядят столь ярко и красочно.Надо заметить, что именно в XVI веке в одежде, как гражданской, так и воинской, произошло очень много перемен.Получили распространение «испанские штаны» (англ. trunk hose – короткие шарообразные штаны на толстой подкладке), которые шились из гладкой или узорчатой дорогой ткани, имели под ней двойную стеганую подкладку, которая набивалась ватой, рубленым конским волосом, а то даже и просто сеном или… опилками.Спереди обычно дополнялись гульфиком и были весьма неудобны. Впрочем, третье сословие их не признавало категорически, предпочитая более длинные штаны, панталоны. Впрочем, мода на испанские штаны в Западной Европе держалась вплоть до XVII века. А на замену «испанским штанам» пришли мешковатые плундры, появившиеся в конце XVI века.Знать, однако, по-прежнему хотела выделяться чем только можно, в том числе и штанами. А еще ей не хотелось расставаться с традиционными шоссами, очень красиво обтягивавшими ноги.Результатом компромисса между наличием штанов и сохранением шоссов стали плундры (нем. pluderhosen: pludern – выступать, делать выпуклым; hosen – брюки) – короткие, мешковатого вида мужские брюки, сшитые из сукна, бархата или парчи, с вертикальными прорезями, через которые было видно подкладку, поэтому другое их название, жаргонное – «штаны с начинкой». Именно они сменили совсем уж неудобные «испанские штаны», дружно высмеивающиеся не только простолюдинами, но и прославленными испанскими литераторами той эпохи.На этой картине он изображен как раз в плундрах!Плундры можно без преувеличения отнести к самым экстравагантным явлениям в истории костюма. Чем ни более странно они выглядели, тем проще, однако, был у них покрой.Отличались они от прежних брюк величиной, кроились очень широкими и собирались в густые сборки вокруг ноги. Эти штаны расширялись до середины бедра или до колена и позволяли показать ноги в облегающих чулках. Несмотря на всю свою непрактичность, они со второй половины XVI века стали частью европейского дворцового или военного костюма, а в Польше, где они назывались плудры, их носили и в XVII, и в XVIII веке.Естественно, что под новые штаны понадобились и новые доспехи. Например, с пластинчатыми набедренниками, лежащими как раз на плундрах, как на парадном портрете короля Генриха IV Бурбона кисти Франс Пурбуса Младшего (1569–1622).Со временем эти штаны начали вытягиваться книзу, они все больше напоминают дыни, и уже стали закрывать колено. Да и сами они уже были не такими пухлыми, и прорезями, в частности, в XVII веке уже не украшались.Украшением очень часто служили пуговицы, нашитые на них сбоку по швам. Интересно, что обычай нашивать по швам пуговицы или бусины исключительно древний, пришедший к нам из глубины веков. В знаменитом погребении Сунгирь, обнаруженном во Владимирской области, были найдены скелеты возрастом около 34 000 лет, причем они были покрыты тысячами бус, сделанных из костей мамонта. Причем их положение как раз и говорило о том, что бусины были украшением швов одежды погребенных!Что касается разрезов, которыми так любили украшать свою одежду и штаны ландскнехты, то они канули в Лету вместе… с самими ландскнехтами, а одежда солдат и лиц гражданских упростилась в очередной раз.Так что уже в конце царствования «короля-солнца» Людовика XIV костюмы его придворных и его солдат выглядели совершенно не так, как в начале его царствования. А вообще, мода на бриджи (или кюлоты, как их называли во Франции), то есть довольно узкие штаны до колен, продержалась исключительно долго…