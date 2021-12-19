«Расстрельная дисциплина»



Конвоирование дезертиров. Фото военных лет

«Не убивай – это не полезно для тебя,

но наказывай ударами и заключением,

и тогда эта земля процветет,

за исключением мятежника, чьи замыслы открыты,

ибо бог знает подстрекателя,

и бог карает его грехи его кровью…

Но не убивай человека,

достоинства которого ты знаешь…»

Поучение гераклеопольского царя своему сыну царю Мерикара

Все тайное становится явным, хотя и не сразу

Убитые и раненные в дни мира

И отступали, бросая оружие и технику…



Таблица из книги «Психология великой Победы». Коллектив авторов. ИПП Прометей, Тверь, 1995 г. С. 37

«Ничем не оправданные расстрелы бойцов и командиров»

И дезертирство, и членовредительство…

«А так ли уж хорошо было быть генералом?»

Ударники военной юстиции

Поднял листовку – изменил Родине!

О пользе сравнительных данных…

Страх – главная опора власти неправой!

Использованные материалы:

1. ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 51, л. 38

2. В книге Зефирова М.В., Дѐгтева Д.М. Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа. М., 2009, на стр. 378 приводится цифра 376,3 тыс. чел.

3. Там же. С. 378

4. Щупленков В.П. Проблема уголовно-правовой борьбы с преступлениями против обороны СССР. Дис. …д-ра юридич. наук. М., 1986. С. 264

5. https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Гутионтов П. Дожить до расстрела.

6. «Психология великой Победы». Коллектив авторов. ИПП Прометей, Тверь, 1995 г.