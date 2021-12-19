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«Расстрельная дисциплина»

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«Расстрельная дисциплина»
Конвоирование дезертиров. Фото военных лет


«Не убивай – это не полезно для тебя,
но наказывай ударами и заключением,
и тогда эта земля процветет,
за исключением мятежника, чьи замыслы открыты,
ибо бог знает подстрекателя,
и бог карает его грехи его кровью…
Но не убивай человека,
достоинства которого ты знаешь…»
Поучение гераклеопольского царя своему сыну царю Мерикара

История Отечества. Не так давно на ВО была опубликована статья «Проблемы боевой подготовки РККА». В ней речь шла о недостатках дисциплины накануне войны, а в комментариях эта тема была продолжена. Но многое осталось за кадром. Поэтому есть смысл вернуться к этой теме, что называется с цифрами в руках.

Все тайное становится явным, хотя и не сразу


Начнем с того, что советская историография, критикуя царскую Россию, постоянно упирала на то, что в Российской императорской армии существовала «бесчеловечная палочная дисциплина», солдатам и матросом «офицеры-дантисты» «били морду», и… ставили их под пули с винтовкой на бруствер в годы Первой мировой войны…

Априори утверждалось, что в нашей Рабоче-крестьянской армии ничего даже близко похожего не было, особенно в годы Великой Отечественной войны. Ну, разве что были отдельные редкие случаи… Пережитки, так сказать.

Но, как оказалось, все это была ложь.

Все было, причем в количествах, несопоставимых с тем, что имело место в России до 1917 года. По сути дела, «палочная дисциплина», существовавшая в Российской императорской армии до 1864 года в период именно Великой Отечественной была заменена «дисциплиной расстрельной».

Несомненно, была и сознательная дисциплина, была, это бесспорно. Но за ее спиной грозной тенью стояла дисциплина совсем другая, иного рода, до времени скрытая от граждан СССР под грифом «совершенно секретно» в соответствующих архивах.

Но время проходит, и все тайное становится явным…

Убитые и раненные в дни мира


Ну а начнем мы рассказ о расстрельной дисциплине периода Великой Отечествуенной войны в СССР с того, что отметим, что накануне войны само состояние дисциплины в РККА было даже более чем неудовлетворительным.

Так называемые чрезвычайные происшествия, связанные с гибелью и ранениями личного состава, приняли характер эпидемии.

Так, если в IV квартале 1940 года имело место 3 669 таких чрезвычайных происшествий, то уже в I квартале 1941 года их было – 4 649, что дает увеличение на 26,6 %. В 1940 году из-за них выбыло из строя 10 048 человек, из них было убито – 2 921 и ранено – 7 127 человек. В I квартале 1941 года из строя выбыло уже 3 244 человека: убитыми – 945 и ранеными – 2 290 человек.

Средняя цифра по убитым и раненым в 1940 году составляла 27–28 человек в день, а в I квартале 1941 года – 36 человек (ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 26, л. 245–246). При этом гибель и ранения людей сопровождались также выходом из строя боевой техники или ее существенными поломками.

Недаром комиссия по передаче дел Наркомата обороны СССР Маршалом Советского Союза К.Е. Ворошиловым Маршалу Советского Союза С.К. Тимошенко нашла, что «воинская дисциплина не на должной высоте и не обеспечивает точного выполнения войсками поставленных им боевых задач».

А затем началась война, и положение с дисциплиной стало еще хуже…

И отступали, бросая оружие и технику…


Да, войска храбро сражались, уничтожали противника. Но многие части, да что там части – целые армии, поддавались панике и отходили, бросая оружие и технику.

Вот, например, данные из архива Министерства обороны, сведенные в таблицу, относительно ситуации, имевшей место в 34-й армии.


Таблица из книги «Психология великой Победы». Коллектив авторов. ИПП Прометей, Тверь, 1995 г. С. 37

И очевидно, что столь трагическое положение имело место не только лишь в одной этой армии, иначе можно подумать, что «свет на ней сошелся клином», только реально это не так. И бороться с подобным печальным явлением начали очень просто: расстреливать солдат и офицеров, включая генералов, прямо перед строем во внесудебном порядке.

Но… очень скоро выяснилось, что эффекта это не дает.

Например, в октябре 1941 года на Западном фронте в 30-й армии во внесудебном порядке было расстреляно 20 человек, а в 43-й армии – 30 человек (ЦАМО, ф. 32, оп. 11289, д. 50, л. 126). Казалось бы, «их пример – другим наука». Однако не тут-то было! Исследование показало, что эта крайняя мера все равно не обеспечивает желаемого результата. Так, несмотря на расстрелы трусов и паникеров прямо на месте преступления, 97 сд (Юго-Западный фронт) с 6 по 8 августа 1941 года три раза самым неорганизованным образом отходила с поля боя и потеряла при этом 80 % личного состава, а также много техники и вооружения (ЦАМО, ф. 221, оп. 1362, д. 34, л. 195).

Что-то подобное было и на других фронтах.

«Ничем не оправданные расстрелы бойцов и командиров»


Причем командование уже к концу войны стало понимать, что самочинные расстрелы, равно как и избиения бойцов, ничем не оправданы, но… несмотря на приказы, все эти позорные явления имели место и в начале, и в конце войны.

Например, в директиве начальника политуправления Западного фронта № 00205 от 29.07.1941 года так и говорилось: имеют место «ничем не оправданные расстрелы бойцов и командиров». Но тогда был все-таки 41-й.

Но в январе – мае 1944 года в полосе 2-го Украинского фронта имело место более 100 случаев самочинных расстрелов и рукоприкладства (ЦАМО, ф. 240, оп. 2772, д. 18, л. 180, 277, 380, 400).

Да и на других фронтах это было.

«Солдатское радио» все это быстро разносило и…

О какой сознательной дисциплине после этого вообще могла идти речь?

Дисциплина страха – да, была, причем нередко своих боялись больше, чем чужих. От тех можно было пострадать в бою, а от своих – умереть или получить штрафбат просто по неосторожности, из-за невзначай сказанного слова, подобранной (нужды ради) немецкой листовки или… личной неприязни, всегда возникавшей и возникающей в «трудовых коллективах».

И дезертирство, и членовредительство…


Наблюдалось в рядах РККА и такое явление, как дезертирство.

В 1941 году за дезертирство было осуждено 30 782 человека, в 1942 – 111 994, в 1943 – 82 733, в 1944 – 32 723, 1945 – 6 872. Всего 265 104.

В то же время, по данным архива ВК ВС СССР (Оп. 1, пор. 316, нар. 86 с, л. 3, 48), за дезертирство в годы войны было осуждено более 296 тыс. человек [2], что составило 33 % от общего числа осужденных в годы войны! Интересно, что 212,4 тыс. дезертиров, объявленных в розыск, найти и наказать так и не удалось [3].

Соответственно, были и членовредители, которые таким вот образом пытались избежать отправки на фронт.

В 1941 году за членовредительство было осуждено 8 105 человек, в 1942 – 35 265 человек, в 1943 – 16 631, 1944 – 6 959, 1945 – 1696. То есть всего: 68 656.
Удельный вес уклонений от участия в боевых действиях, как явление нарушения воинской дисциплины, в общей структуре правонарушений и преступлений на разных фронтах и в разные годы, безусловно, различался. Но на протяжении всех 1 418 дней войны именно такие правонарушения доминировали, судя по делам осужденных военными трибуналами.

В первом полугодии 1941 году он составлял 58,2 % всех судимостей, в 1942 – 51,9 %, в 1943 – 54,6 %, в 1944 – 38,7 % и в 1945 (первое полугодие) – 34,6 % [4].

«А так ли уж хорошо было быть генералом?»


При этом карающая длань советской системы воспитания нового человека грозила не только рядовым и младшему комсоставу.

Только с июня 1941 года по июнь 1942 года было подвергнуто арестам 107 высших офицеров. В их числе 1 маршал, 72 генерала, 6 адмиралов и высший политсостав. 45 человек расстреляли (из них 34 генерала), 10 умерли в тюрьмах. Всего же репрессиям подверглись более 90 генералов, из числа которых 54 – расстались с жизнью: 48 – были расстреляны, а 6 – погибли в тюрьмах, причем всего в годы войны наша армия потеряла 454 генерала!

А вот пример, который приводил историк блокады Ленинграда Никита Ломагин: в докладной записке особого отдела НКВД Ленинградского фронта представителю Ставки Ворошилову сообщалось, что с мая по декабрь 1942 года «за шпионаж, вредительство, изменнические намерения, пораженческую агитацию, дезертирство и членовредительство здесь было арестовано почти четыре тысячи солдат и офицеров, из которых расстреляно 1 538 человек. Причем все это происходило уже после выхода Приказа наркома обороны т. Сталина И.В. № 0391 от 4 октября 1941 года «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями», где речь также шла о недопущении самочинных расстрелов и рукоприкладстве по отношению к подчиненным.

Ударники военной юстиции


Но и трибуналы, то есть суды, работали у нас предельно эффективно.

Вот, например, какие данные привел в 8-м номере журнала «Государство и право» за 1995 год генерал-полковник юстиции А. Муранов в статье «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны»: за 1 418 дней войны ими было осуждено 2 530 663 человека. Смертный приговор был вынесен 284 344, то есть осуждалось в среднем по 200 человек в день! Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593. То есть примерно пятнадцать дивизий!

Пятнадцать дивизий!

Нехилое пополнение для любой армии погибло у нас от рук своих, не немцы их убили!

Но все это без учета работы еще и судов общей юрисдикции, особого совещания при НКВД и, как уже сказано было выше, внесудебных расстрелов органами СМЕРШ, заградотрядами и различного рода «мехлисами».

Кстати, Мехлис приказал генерала, командовавшего 34-й армией, расстрелять перед строем без суда и следствия, собственной властью, как представитель Ставки… что и было, разумеется, исполнено!

Ну а если считать все же только трибуналы и по годам, то выходят вот такие данные: 1941 – 216 142, 1942 – 685 562, 1943 – 727 207, 1944 – 543 745 и в победном 1945 – 357 007 человек.

При этом за воинские преступления было осуждено 792 192 человека, за преступления общеуголовного характера – 1 266 483, и «за контрреволюцию» – 471 988.

Подумать только, на страну надвинулась такая грозная опасность. Газеты пишут об ужасах, творимых фашистами, но… «контрреволюционеры» продолжают сыпать песок в трущиеся части и клеветать на родную рабоче-крестьянскую власть и лично товарища Сталина! И оказалось, что было их почти полмиллиона…

Но откуда столько взялось?

Или опять все по принципу «бей своих, чтобы и чужие боялись»?

Поднял листовку – изменил Родине!


Впрочем, «изменой Родине» считалось восхваление боевой техники врага, его мужества, любой положительный отзыв о том, что немцы воюют хорошо, а вот у нас…

Дело до того дошло, что в ноябре 1942 года начальникам Главного управления военных трибуналов наркомата юстиции и главному военному прокурору Красной армии пришлось издавать совместную директиву «О необоснованном возбуждении дел и осуждении военнослужащих по ст. 58–10, ч. 2 УК при обнаружении фашистских листовок, когда не обнаружено злонамеренности лиц, у которых обнаружены листовки».

Ну, пардон, а что делать, если задницу вытереть нечем, а тут сидишь и на тебя с воздуха листовка немецкая упала?

Пока ты ее поднял, развернул… тут-то в изменники тебя и записали. Вот если ты уже успел использовать ее по назначению, то, наверное, это могло бы расцениваться как смягчающее вину обстоятельство.

Однако при сведении личных счетов как раз злонамеренность-то было обнаружить легче лёгкого! И… «прощай, Вася!»

Так, в сентябре 1942 года особым отделом 56-й армии был арестован 24-летний офицер Елизар Мелетинский по обвинению в шпионаже. Знал немецкий, воевал в разведроте, и в его полевой сумке нашли русско-немецкий разговорник и книгу лютеранских псалмов, которую он забрал у пленного немца. И военный трибунал не постеснялся приговорить боевого офицера (правда, осудившие его не знали, что судят будущего всемирно известного лингвиста) к десяти годам лагерей. Причем в приговоре было записано: «за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной армии» и что он «восхвалял фашистский строй и Гитлера». Позднее Мелетинский в своих воспоминаниях написал, что вместе с ним арестовали и двух неграмотных парней, призванных из деревни. Вот их приговорили к расстрелу. Так что будущему лингвисту еще, можно сказать, повезло!

Ну и, конечно, именно таких дел было очень много, потому что «стряпать» их было просто, а карьерному росту следователей они весьма способствовали…

О пользе сравнительных данных…


У нас на ВО любят сравнительные данные, чтобы их сопоставить по принципу «у них – у нас».

И вот что эти самые сравнительные данные показывают: британскими военными трибуналами к смерти было приговорено 40 своих военнослужащих, французскими – 102, американскими – 146 [5].

И получается, что у нас, в самом передовом и свободном государстве мира, без частной собственности, эксплуатации человека человеком, где каждый был друг другу товарищ и брат, где люди наслаждались бесплатной медициной, бесплатным обучением, отдыхали в санаториях и домах отдыха, а стахановцы успешно перевыполняли все нормы, людей, не желавших этот строй защищать и «достойных» за это смерти, набралось целых 15 дивизий: и все это были мародеры, дезертиры, самострельщики, изменники, террористы, диверсанты, контрреволюционеры, паникеры, и трусы – бывшие советские граждане, в большинстве своем не жившие при царизме ни единого дня! Ну не ценили они благ самой демократичной в мире Сталинской Конституции.

Впрочем, опять же, для сравнения вспомним, что в царской России с 1905 по 1917 год по суду повесили и расстреляли 3 087 человек, а ведь тогда людям было за что ненавидеть царизм!

Между прочим, даже в Древнем Египте фараоны знали, что убивать людей не следует. Виноват – в шахту тебя, в каменоломню. Искупай вину трудом. Вот и в нашем случае – это ж сколько эти 15 дивизий расстрелянных советских граждан могли бы добыть угля или напилить леса, но вот не добыли, не напилили…

Страх – главная опора власти неправой!


А теперь давайте посмотрим, а как обстояло дело с расстрелами у наших врагов – у гитлеровцев, с их звериной расовой теорией, дремучим человеконенавистничеством, «волчьим оскалом капитализма» и прочим социальным негативом?

А было так: в вермахте с 1 сентября 1939 по 1 сентября 1944 года германскими военными трибуналами на смерть было осуждено 7 810 человек.

Допустим, что за оставшееся время до мая 1945 года они успели расстрелять (ну, чисто гипотетически!) еще столько же. И все равно это будет в 10 раз меньше, чем расстреляли у нас!

Использованные материалы:
1. ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 51, л. 38
2. В книге Зефирова М.В., Дѐгтева Д.М. Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа. М., 2009, на стр. 378 приводится цифра 376,3 тыс. чел.
3. Там же. С. 378
4. Щупленков В.П. Проблема уголовно-правовой борьбы с преступлениями против обороны СССР. Дис. …д-ра юридич. наук. М., 1986. С. 264
5. https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Гутионтов П. Дожить до расстрела.
6. «Психология великой Победы». Коллектив авторов. ИПП Прометей, Тверь, 1995 г.
Автор:
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374 комментария
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  1. carstorm 11
    carstorm 11 Сегодня, 05:24
    +1
    Тут думаю любой скажет что я точно не сталинист и вообще отношусь к прошлому советскому как просто к прошлому. Но вот тут должен задать один вопрос. Не будь всего этого вы считаете войну бы выйграли? Я в этом очень сомневаюсь. Это нельзя осуждать или наоборот оправдывать. Это надо принять. Это война. Победителей не судят.
    1. 210окв
      210окв Сегодня, 06:27
      +15
      Начал читать статью. Тут сравнение с армией царской и РККА. И далее по нарастающей. Сразу виден почерк-вот он, господин Шпаковский! С яркостью пинает мёртвого льва. Ну, да будет. Это все пройдёт
      1. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 06:41
        0
        Ну как раз сравнение понять я могу. Это вполне очевидное решение. Сравнить эпохи . Но это как сравнивать самолет поршневой и реактивный. Оба вроде самолеты. Но какая разница в ТТХ... Потери мирного времени и правда огромны. И это правда говорит о том что было все очень плохо. Но надо учитывать различие вооружений,численность войск и т.д.
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 07:17
          +15
          Прошу автора задаться вопросом: «Каким образом повлиял вот такой фактор на состояние и способность управлять войсками?»

          Всё банально и просто. Отсутствие боевого опыта и навыков управления частями и соединениями сказались на первом этапе войны. Что вы можете сказать о том, что управление целыми армиями было просто ликвидировано. Представьте, сегодня вдруг перестанет работать мобильная связь, интернет, радио, телевидение...Что произойдёт?
          Красноармейцы видели всю несостоятельность новоиспечённых командиров полков, дивизий, бригад...Боевого духа это не добавляло.
          Рассуждать о значимости расстрелов на фронтах ВОВ с высоты сегодняшнего времени и из-за вороха архивных документов, составленных не без оглядки на собственную судьбу, зависящую от того, как будут истолкованы донесения, - опрометчиво. Мало того, поднимать такую тему не являясь непосредственным участников событий не даёт ни право автора сайта «ВО», ни ситуативная возможность доступа к архивам.
          Мы твёрдо знаем только одно: РККА не было полностью подготовлена к отражению агрессии такого масштаба, НО!!! несмотря на... - победила. Нашла силы, умение достойных командиров и волю и желание бойцов РККА. Говорить о чьей-то трусости на фоне защиты Брестской крепости, крайне подло. Сами немецкие офицеры признавали героизм и мужество светских солдат. И положение дел в декабре 1941 года было иным...
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 07:45
            -2
            Цитата: ROSS 42
            поднимать такую тему не являясь непосредственным участников событий

            Значит вот-вот об этом и писать будет некому. И - молчок. Тема закрыта. Все непосредственные участники в могиле! Все хорошо прекрасная маркиза! Вы хоть когда комментируете... напрягайте головное вещество.
            1. ROSS 42
              ROSS 42 Сегодня, 08:04
              +8
              Вы, хоть, когда отвечаете на комментарии «бездарных» пользователей, переводите тумблер «Г-Ж» в положение «Голова»!
              Пишите, что вам заблагорассудится, но и будьте готовы выслушать контрдоводы. Вы тут написали про арестованного командира разведроты. А чего вы не раскрыли тему тех «служак», что строили карьеру по выявлению немецких и английских шпионов? Вы в курсе, что самыми жестокими «вертухаями» были лица с мест деятельности С. Бандеры? А кого отбирали в заградбаты?
              Исследуйте, пишите...Отмечайте, что доносам и пасквилям придавали большое значение наделённые полномочиями людишки, чей вклад в историю страны вошёл с жирным знаком минуса...
              Вы же что нам пытаетесь рассказать? Что расстрелы были вынужденной мерой или необходимым благом?
              КАКОЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДИВШЕГО СДЕЛАЛИ ЛИЧНО ВЫ?
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 08:17
                -3
                Цитата: ROSS 42
                КАКОЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДИВШЕГО СДЕЛАЛИ ЛИЧНО ВЫ?

                Хреново было...
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 09:09
                  +12
                  Цитата: kalibr
                  Хреново было...

                  Было и не одна страна, попавшая в такую ситуацию тогда не смогла из неё выбраться самостоятельно, а СССР смог
                  1. kalibr
                    kalibr Сегодня, 09:52
                    -9
                    Цитата: svp67
                    выбраться самостоятельно

                    Про "самостоятельность" писали неоднократно.. И что сам вождь признавал, что... не смог бы!
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 10:30
                      +14
                      Цитата: kalibr
                      Про "самостоятельность" писали неоднократно.. И что сам вождь признавал, что... не смог бы!

                      Да? И кто нам помог остановить вермахт под Москвой?
                      1. vladcub
                        vladcub Сегодня, 11:56
                        +4
                        Действительно, кто же нам помог, вероятно, марсиане, а может русский дух? Сталин почему то поднимал тост :"за русский народ"
                        И в знаменитой речи 7 ноября 1941,кого он вспомнил?
                      2. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 12:42
                        -7
                        Цитата: vladcub
                        Действительно, кто же нам помог, вероятно, марсиане, а может русский дух? Сталин почему то поднимал тост :"за русский народ"
                        И в знаменитой речи 7 ноября 1941,кого он вспомнил?

                        Приветствую, Влад! hi
                        Тост был не комплиментарный - «любой другой народ не простил бы правительству 41-й».
                        А в остальном:
                        1) Немцы неправильно оценили крепость Советской государственной системы и возможности РККА (включая мобилизационные), а также способности управления промышленностью, вкл. эвакуацию и быстрый запуск производства;
                        2) Гитлер переоценил возможности Вермахта, заодно растянул логистику по территории, населенной «недружественным, во многом по его вине, населением;
                        3) Как результат - срыв блицкрига и лендлиз. Оба моих деда-фронтовика не любили американцев, «прохалявивших», по их словам, бОльшую часть войны где-то на Тихом Океане, но оба признавали, что без американской тушенки, которую так и называли - «Второй Фронт», с Амерским Яичным порошком, на фронте жрать было бы нефиг.
                      3. vladcub
                        vladcub Сегодня, 13:57
                        +4
                        Алик, день добрый. Вообще-то по поводу ленд-лиза уже были материалы. Да, мне тоже рассказали про:" второй фронт".
                        Которые воевали в 1941,ососбенно осень-зима 1941 говорили, что голодали. А один старик сказал:не отказался бы сейчас от консервированной колбасы.
                        ПС. Минусы тебе за ленд-лиз или за дедов?
                      4. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 14:30
                        +1
                        Не знаю, за что мне минусы, но Гольду Меир с Моше Даяном израильтяне «увели в отставку» за гораздо меньшее - невыполнение превентивного удара 5 октября 1973 года.
                        Наверное, минусы за ошибки Сталина летом 1941-го laughing
                      5. vladcub
                        vladcub Сегодня, 14:45
                        +1
                        Вот и скажи, что вы богом избранный народ: еврею приходится отвечать за ошибки 80 летней давности.
                        Вероятно, это была шутка про избранный народ, а могет сатана мороку наводит и добрых христиан смущает?
                      6. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 15:06
                        -1
                        laughing
                        Не знаю насчёт Б-гоизбранности, но у здешних товарищей свой божок, которого зовут тов. Сталин, а также свое Царствие Небесное под названием СССР
                      7. vladcub
                        vladcub Сегодня, 16:06
                        +3
                        "которого зовут тов. Сталин" скажем так: я Сталина тоже уважаю. Так что теперь и я должон минусовать
                      8. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 18:38
                        0
                        Цитата: vladcub
                        "которого зовут тов. Сталин" скажем так: я Сталина тоже уважаю. Так что теперь и я должон минусовать

                        И я его уважаю, но идеальным не считаю, тем более, божеством. Кроме того, я очень рад, что родился в Союзе, но прекрасно помню его недостатки.
                      9. kalibr
                        kalibr Сегодня, 15:18
                        -4
                        Цитата: svp67
                        И кто нам помог остановить вермахт под Москвой?

                        300 английских танков Матильда и самолеты Харрикейн. Статьи мои с фотографиями из газеты Правда за декабрь 41-ого помните? Или память которотка?
                      10. Каяла
                        Каяла Сегодня, 15:28
                        +2
                        И много навоевали те, откровенно говенные матильды с харрикейнами? Очередные помои от ВШи, которая и от армии то откосила.
                        И да будет вам известно г-н псевдоисторик, что Гитлер гораздо раньше Сталина ввёл приказ "ни шагу назад", ещё в 1941-ом под Москвой! И таки да, любая армия без железной дисциплины просто вооружённый сброд.
                      11. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 15:33
                        0
                        Цитата: Каяла
                        И много навоевали те, откровенно говенные матильды

                        "Матильды" для того времени были вполне себе...только не было там 300 "Матильд" ..
                      12. Krasnodar
                        Krasnodar Сегодня, 18:40
                        0
                        Цитата: Каяла
                        И много навоевали те, откровенно говенные матильды с харрикейнами?

                        Насчёт Матильды не в курсе, но харрикейны были, как минимум, не хуже любого серийного советского истребителя 41-го года yes
                  2. Вождь краснокожих
                    Вождь краснокожих Сегодня, 10:17
                    +4
                    Извините, что вмешиваюсь, но почему то все забывают о самой долго воюющей во 2МВ стране - Великобритании. Она заслуженно вошла в состав стран победительниц, а за время боёв теряла территории ( колонии) и все дальше по списку.
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 10:44
                      +8
                      Цитата: Вождь краснокожих
                      а за время боёв теряла территории ( колонии) и все дальше по списку.

                      И ее спас только Ла Манш, не было бы его и не было бы Великобритании в 1940 году
                      1. Arzt
                        Arzt Сегодня, 11:09
                        -1
                        И ее спас только Ла Манш, не было бы его и не было бы Великобритании в 1940 году

                        Не. Они тож расстреливали. 40 (СОРОК) человек за всю ВОВ жизни лишили, душегубы. winked
                      2. svp67
                        svp67 Сегодня, 11:13
                        +3
                        Цитата: Arzt
                        Они тож расстреливали. 40 (СОРОК) человек за всю ВОВ жизни лишили, душегубы.

                        Так это ж только получается на нашей территории, раз за ВОВ- Великую Отечественную войну, а сколько ж за всю ВМВ - Вторую Мировую Войну?
                      3. Arzt
                        Arzt Сегодня, 11:21
                        -1
                        Так это ж только получается на нашей территории, раз за ВОВ- Великую Отечественную войну, а сколько ж за всю ВМВ - Вторую Мировую Войну?

                        Согласен, ошибся. За ВМВ.
                        Расклад такой, примерно.



                        Кстати за дизертирство американцы расстреляли одного - Эдварда Словика.
                        Говорят, Эйзенхауэр всю жизнь жалел о том, что подписал ему приговор. recourse
                      4. svp67
                        svp67 Сегодня, 11:30
                        +8
                        Цитата: Arzt
                        Кстати за дизертирство американцы расстреляли одного - Эдварда Словика.
                        Говорят, Эйзенхауэр всю жизнь жалел о том, что подписал ему приговор.

                        Мне вот интересно, как бы они себя вели, если бы, чисто гипотетически, на них напала Мексика и мексиканские войска дошли бы до Вашингтона, взяли бы в блокаду Нью-Йорк...
                        Хотя можно посмотреть и на иной их пример, 1812 год...там армия США именно репрессиями была приведена в чувство... Легко осуждать расстрелы, когда война идет вдали от твоего дома
                      5. Arzt
                        Arzt Сегодня, 11:37
                        -4
                        Мне вот интересно, как бы они себя вели, если бы, чисто гипотетически, на них напала Мексика и мексиканские войска дошли бы до Вашингтона, взяли бы в блокаду Нью-Йорк...
                        Хотя можно посмотреть и на иной их пример, 1812 год...там армия США именно репрессиями была приведена в чувство... Легко осуждать расстрелы, когда война идет вдали от твоего дома

                        А вот это уже задача руководства страны - настроить экономику, сконструировать и произвести передовое вооружение, создать у народа такой настрой, чтобы он не сдавался в плен сотнями тысяч.
                        Да банально - правильно выбрать союзников. wink

                        Тут нужен гений... laughing
                      6. Вождь краснокожих
                        Вождь краснокожих Сегодня, 11:10
                        0
                        Это из разряда "генерал Мороз".
                        Факт остаётся фактом.
                      7. svp67
                        svp67 Сегодня, 11:33
                        +2
                        Цитата: Вождь краснокожих
                        Это из разряда "генерал Мороз".
                        Факт остаётся фактом.

                        Да, факт остается фактом, что не сумев организовать в 1940 году десантную операцию через Ла Манш, Германия не смогла её добить. А все из-за того, что не рассчитывали немцы на такой крупный успех в 1940 году. Их армия должны была начать получать необходимые десантно-высадочные средства только в 1941 году, а готовность к 1942 году. кто ж думал, что Франция и Англия так быстро проиграют в 1940 году...
                      8. mat-vey
                        mat-vey Сегодня, 12:17
                        +3
                        Цитата: svp67
                        А все из-за того, что не рассчитывали немцы на такой крупный успех в 1940 году.

                        Англичане по старой практике ,с первой мировой устроили морскую блокаду и результат стал проявляться тот же что и в первую мировую - проблемы с ресурсами,особенно с продовольствием .Самым простым и заманчивым способом решить эту проблему показался "бросок на восток". Природные богатства восточных варваров должны были решить продовольственную и другие ресурсные проблемы Германии .А там ,с таким богатством и до мирового господства сподручней двигаться будет ...
                    2. hohol95
                      hohol95 Сегодня, 11:28
                      +1
                      Китай не рассматривается?
                    3. Krasnodar
                      Krasnodar Сегодня, 12:44
                      +3
                      Цитата: Вождь краснокожих
                      Извините, что вмешиваюсь, но почему то все забывают о самой долго воюющей во 2МВ стране - Великобритании. Она заслуженно вошла в состав стран победительниц, а за время боёв теряла территории ( колонии) и все дальше по списку.

                      И, по итогам, оказалась, де факто, самой проигравшей стороной ВМВ laughing
                      Развал империи. hi
                  3. vladcub
                    vladcub Сегодня, 11:58
                    +2
                    " мы бы победили. Это несомненно но война продлилась бы дольше" (Молотов)
              2. kalibr
                kalibr Сегодня, 09:10
                -2
                Цитата: ROSS 42
                А чего вы не раскрыли тему тех «служак», что строили карьеру по выявлению немецких и английских шпионов? Вы в курсе, что самыми жестокими «вертухаями» были лица с мест деятельности С. Бандеры? А кого отбирали в заградбаты?

                Это все в одну статью поместить Вам на радость?
              3. Ростислав Прокопенко
                Ростислав Прокопенко Сегодня, 18:06
                0
                Цитата: ROSS 42
                КАКОЙ ВЫВОД ИЗ ВСЕГО ПРОИСХОДИВШЕГО СДЕЛАЛИ ЛИЧНО ВЫ?

                Математика - страшная наука, а раздел ее статистика - совсем за гранью добра и зла. Но! Он справедлив только в одном случае - полный объем всей информации.
                А исторически - победителей не судят. Поднять ВСЮ информацию для изучения и не повторения ошибок прошлого - надо, но судить о решениях, принятых в то страшное время, сидя на диване - как минимум НЕ НАДО.
            2. chenia
              chenia Сегодня, 10:47
              +9
              Цитата: kalibr
              Значит вот-вот об этом и писать будет некому. И - молчок. Тема закрыта.


              Ну, это смотря как эти явления осветить. Если акцентировать внимание на аресты и расстрелы за листовки (которые боец действительно брал на самокрутки или зад подтереть) это одно (и такого не было совсем). А вот за реальные проступки, когда при обыске нашли скомканую листовку (и записали в дело), и вынесли смертный приговор (и не за листовку, она шла в дополнении).
              Другое дело, что вы на это акцент ставите (ну здесь вопрос к вашей совести).
              А страх во все времена был весовым средством управления. Децимация не изобретение РККА.
            3. zenion
              zenion Сегодня, 15:17
              +2
              kalibr (Вячеслав). Если на этой улицы у Ивана вечером не стояло, то значит у всех Иванов на такой улице по всем городам стоячки не было, только никто об этом не собрал данных, но предполагать можно и даже нужно. Чем больше предположений - тем больше, ширше и толще будет правда предполагаемая.
          2. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 07:48
            +7
            Цитата: ROSS 42
            Мы твёрдо знаем только одно: РККА не было полностью подготовлена к отражению агрессии такого масштаба, НО!!! несмотря на... - победила.

            И солдаты офицеров расстреливать как в РИ в 1916 году не начали ...
          3. Кonstanty
            Кonstanty Сегодня, 11:07
            -3
            Всё банально и просто. Отсутствие боевого опыта и навыков управления частями и соединениями сказались на первом этапе войны. Что вы можете сказать о том, что управление целыми армиями было просто ликвидировано. Представьте, сегодня вдруг перестанет работать мобильная связь, интернет, радио, телевидение...Что произойдёт?
            Красноармейцы видели всю несостоятельность новоиспечённых командиров полков, дивизий, бригад...Боевого духа это не добавляло.


            Я бы согласился, если бы это было так только во время Зимней войны и в середине 1941 года из-за неожиданности (хотя это должно относиться только к первым нескольким дням Барбароссы).
            К сожалению, так было в 1942 и 1943 годах, и примеры «дисциплины», описанные автором, дезертирство, расстрелы и репрессии продолжались до конца войны, несмотря на то, что с 1944 года доминировал и атаковал СССР. - все эффективнее и эффективнее.
            1. Кonstanty
              Кonstanty Сегодня, 16:03
              0
              Все время забываю, что когда пишу, не считает ни правду, ни факты и цифры (которые только что привел Вячеслав) a ли нравится вам это или нет.
              А так - не должно нравиться то, что количество граждан СССР, расстрелянных его собственными властями, практически равно суммарным потерям армии США во Второй мировой войне - 165 800 убитых.
              Победа слишком дорого обошлась, по крайней мере.
              И да - я знаю, что буду получать отрицательные отзывы - но жаль граждан СССР, которые смогли принять участие в победе..
      2. Stas157
        Stas157 Сегодня, 08:59
        +7
        Шпаковскому только памфлеты и пасквили писать на тему СССР, а не исторические статьи. Ведь более ярого ненавистника нашего советского прошлого надо ещё поискать!
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 09:22
          +16
          Цитата: Stas157
          Ведь более ярого ненавистника нашего советского прошлого надо ещё поискать!

          Да ладнА:
          "С равным рвением такой человек будет одобрять и клерикализм, и воинствующий атеизм. Сегодня правит король? Да здравствует король! По его приказу и с его именем этот деятель бросится на амбразуру или расстреляет деревню восставших.
          Власть сменилась, королю отрубили голову… И вот наш совершенно искренне идёт в первых рядах под красным флагом, в кожаном плаще и с наганом. Всё так же храбро он бросается в бой и всё так же безропотно выполняет приказы. И его не смущает тот факт, что нынешняя власть полностью противоположна прежней.
          Прошло несколько лет, и вот новый переворот. Власть берёт буржуазия, разворовывающая страну. Наш деятель снова в первых рядах славящих новую власть! А тем, кто ругает власть за воровство, этот деятель ещё и объяснит, что «не надо раскачивать лодку» и «не считайте денег в чужих карманах».
        2. zenion
          zenion Сегодня, 15:27
          0
          Stas157. До войны было так, каждый призывался и служил по месту призыва и жительства. Здорово всё у немцев получилось, когда они шагали по Украине, то не успевали брать в плен. Дошло до того, что если украинец, то давали бумажку и он шагал к себе домой. Началась война и часть территории была захвачена. Но военкоматы Украины продолжали посылать на сборы в те места, которые были захвачены немцами, хоть знали, вот люди с такого села проезжали и говорили что в таком городе уже немцы, а призывников продолжали посылать на место сбора. Немцы их не трогали, ведь кому-то нужно было работать в колхозах, которые не закрылись. Когда немцев погнали обратно, то эти патриоты убегали в леса. Их оттуда выгоняли, отправляли, но стоило уйти за пределы знакомых мест, они снова разбегались. Теперь украинцы хвалятся, что они воевали по всем фронтам. Наверное вместе с американцами - это они захватили Берлин, а флага не было, пришлось поставить советский.
      3. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 14:56
        +2
        Начал читать статью. Тут сравнение с армией царской и РККА.

        Наиболее грамотно это сравнение приведено в книге Ю.И. Мухина "Катынский детектив", где анализ проводится на основе статистических данных о потерях рядового и командного состава и их соотношении. Но г. Шпаковский по его собственному утверждению эту книжку не осилил, он просто не понял анализа.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 15:39
          -5
          Цитата: Авиатор_
          он просто не понял анализа.

          Не люблю плохо написанные тексты, Сергей.
          1. Каяла
            Каяла Сегодня, 16:30
            +1
            А пишут "плохо" естественно все, ну за исключением конечно вас, "себя любимого"... laughing
      4. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 17:17
        +3
        Сволочная статья, как, похоже, и сам автор.
        Для адекватных на форуме даю реальную информацию.

        Всего было осуждено и направлено в места заключения 436 600 военнослужащих РРКА, из них:
        -- 60 300 непосредственно из рядов РККА (неподчинение приказу, рукоприкладство, мародёрство, хищения, сбыт военного имущества, противоправные действия против мирного населения);
        -- 284 042 пленены в вермахте и боевых соединениях вне вермахта - 233 400, в полицейских формированиях - 50 642 (солдаты и сержанты отбывали срок на поселении, офицеры - в лагерях ГУЛАГа);
        -- 92 300 найдены на освобожденных территориях и осуждены (в подавляющем большинстве из числа 318 770 освобождённых немцами из плена уроженцев Западной Украины, Западной Беларуси, Прибалтики с 25.7.1941 по 13.11.1941 и 13 700 из румынского за сдачу оружия, транспорта, техники без сопротивления в 1941).

        Из числа 135 000 расстрелянных по суду военного трибунала, более ста тысяч являются военнослужащими - коллаборационистами, плененными в рядах противника в 1942-44 годах и расстрелянных тогда же по суду военного трибунала. Вышеуказанные 284 042 осужденных военнослужащих- коллаборационистов, начали направлять на поселения и в лагеря лишь с 1944 года.

        Поэтому, когда Вы видите очередной расстрел на кадрах кинохроники, то с вероятностю на 75% расстреливается коллаборационист.
        Из рядов РККА расстреляно чуть более 30 000.
      5. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 17:53
        +4
        Для адекватных на форуме.

        Всего было осуждено и направлено в места заключения 436 600 военнослужащих РРКА, из них:
        -- 60 300 непосредственно из рядов РККА (неподчинение приказу, рукоприкладство, мародёрство, хищения, и сбыт военного имущества, противоправные действия против мирного населения);
        -- 284 042 пленены в вермахте и боевых соединениях вне вермахта - 233 400, в полицейских формированиях - 50 642 (солдаты и сержанты отбывали срок на поселении, офицеры - в лагерях ГУЛАГа);
        -- 92 300 найдены на освобожденных территориях и осуждены (в подавляющем большинстве из числа 318 770 освобождённых немцами из плена уроженцев Западной Украины, Западной Беларуси, Прибалтики с 25.7.1941 по 13.11.1941 и 13 700 из румынского за сдачу оружия, транспорта, техники без сопротивления в 1941).

        Из числа 135 000 расстрелянных по суду военного трибунала, более ста тысяч являются военнослужащими - коллаборационистами, плененными в рядах противника в 1942-44 годах и расстрелянных тогда же по суду военного трибунала. Вышеуказанные 284 042 осужденных военнослужащих- коллаборационистов, начали направлять на поселения и в лагеря лишь с 1944 года.

        Поэтому, когда Вы видите очередной расстрел на кадрах кинохроники, то с вероятностью на 75% расстреливается коллаборационист.
        Из рядов РККА расстреляно чуть более 30 000.
        1. chenia
          chenia Сегодня, 18:50
          0
          Цитата: Закиров Дамир
          Для адекватных на форуме.


          Во, в вашем комментарии больше содержательной информации, чем у автора в статье.
    2. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 08:40
      +2
      Цитата: carstorm 11
      Не будь всего этого вы считаете войну бы выйграли?

      Англичане тоже выиграли и воевали дольше, при этом расстреляли своих в 4 000 раз меньше, США-в 1 000 раз меньше.. Их вклад, конечно, меньше, но....

      Кроме упомянутых дезертиров были еще и уклонисты, а всего число дезертиров 1,7 миллионов человек, уклонистов – 2,5 миллиона.

      Но стреляли далеко не всех, солдат не хватало и большиснтво отправляли на фронт заново.

      Были и вопиющие случаи -вора-рецидивиста Размахова послали на фронт для «искупления вины», однако он сбежал. Преступника поймали вторично и после вынесения нового приговора опять отправили воевать. История с побегом и осуждением повторилась еще дважды! И он опять сбежал, сколотил банду и его не нащли...
      1. chenia
        chenia Сегодня, 09:57
        +4
        Цитата: Ольгович
        Англичане тоже выиграли и воевали дольше,


        До мая 1943 ч четырьмя германскими дивизиями. Дьепп и Крит, а уж Дюнкерк не предлагать. А про ЮВА тоже лучше молчать. Да над британской армией потешались и немцы, и американцы, и даже итальянцы (под руководством Роммеля).
        Вот это как раз потому, что мало расстреливали.
        Вот в ПМВ французы с дезертирами не церемонились.
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 11:46
        +1
        Размахов, что-то не помню такого. Напомните пожалуйста
    3. Arzt
      Arzt Сегодня, 11:45
      -6
      Тут думаю любой скажет что я точно не сталинист и вообще отношусь к прошлому советскому как просто к прошлому. Но вот тут должен задать один вопрос. Не будь всего этого вы считаете войну бы выйграли? Я в этом очень сомневаюсь. Это нельзя осуждать или наоборот оправдывать. Это надо принять. Это война. Победителей не судят.

      Неправильный вопрос.

      Нужно спросить - а как вообще так получилось, что мы вообще влезли в эту войну, полностью провали начало, переобувались по союзникам налету и победили, только положив половину взрослого мужского населения?

      Кто в этом виноват?
      Персонально.

      Ведь как известно любая ошибка имеет имя, фамилию и отчество. wink
      1. zenion
        zenion Сегодня, 15:30
        +2
        Вот не знали, что это ваша заслуга. Теперь вы признались в этом. Спасибо не скажем и поллитрой не наградим.
      2. kalibr
        kalibr Сегодня, 15:46
        -4
        Цитата: Arzt
        Ведь как известно любая ошибка имеет имя, фамилию и отчество.

        Это ж Вы на кого замахиваетесь? На сына грузинского сапожника? Ай-ай! Пора бы знать, что всякий народ достоин СВОЕГО правителя! Каков приход, таков и поп прихода! См. Г.В. Плеханов. К вопросу о развитии монистического взгляда на историю.
        1. zenion
          zenion Сегодня, 16:05
          +2
          Не прикидывайтесь сыном сапожника. Вы сын артиллерийского калибра неизвестного размера. Вы заслужили всё, не отказывайтесь. У меня был один знакомый, так он говорил Степану треба морду набыты. Ты йому набый, за мэнэ, я тоби потом виддам. Но по истории создания всего живого, не всех сделали из глины, некоторых из яйца высидели. Не замахуйтесь и не замахуевите будете. Так говорят на мове. Мы чытаем таем, таем, мы рахуем уем, уем.
          1. konstantin77
            konstantin77 Сегодня, 18:40
            0
            "мы не в войну влезли", на нас напали, если что......вероломно, без объявления войны, а также конкретных территориальных и политических претензий.....и сдается мне, напали бы в любом случае, каких бы союзников мы не выбрали, какую бы внешнюю линию мы не вели, все равно были бы неправы в глазах адольфа алоизовича и всего остального прогрессивного человечества (ты виноват лишь тем, что хочется мне есть), которое, нападая на нас, хотело всего лишь одного - земли нашей, и рабов сколько требуется, а еще мыла банного, из человечины, и далеко не факт, что вы уважаемый и господин Шпаковский, а также я грешный, не оказались бы в том мыловаренном котле
            1. Arzt
              Arzt Сегодня, 18:46
              0
              мы не в войну влезли", на нас напали, если что......вероломно, без объявления войны, а также конкретных территориальных и политических претензий.....и сдается мне, напали бы в любом случае, каких бы союзников мы не выбрали, какую бы внешнюю линию мы не вели, все равно были бы неправы в глазах адольфа алоизовича и всего остального прогрессивного человечества (ты виноват лишь тем, что хочется мне есть), которое, нападая на нас, хотело всего лишь одного - земли нашей, и рабов сколько требуется, а еще мыла банного, из человечины, и далеко не факт, что вы уважаемый и господин Шпаковский, а также я грешный, не оказались бы в том мыловаренном котле

              Оказались бы. Благодаря «мудрому руководству». О чем и речь.

              А всего-то делов, подписать пакт с англичанами и французами. Но не смогла…
              1. konstantin77
                konstantin77 Сегодня, 18:52
                0
                Вы это серьезно laughing laughing laughing ?????!!!!!! Вы серьезно полагаете, что пакт с англией и америкой уберег бы СССР от нападения со стороны германии????? Вы серьезно полагаете, что англия и сша подписали бы такой пакт?!!!! Вы в самом деле, серьезно, не знаете, что Советский Союз неоднократно предлагал западу такой пакт, но все безуспешно???!!!! Ну вы и чудак!!! Романтик!!!!!!!! Президент идеалистов!!! hi Только, без обид
                1. konstantin77
                  konstantin77 Сегодня, 18:59
                  0
                  И в продолжение темы...понятно, на ваш взгляд, руководство у нас было не то....вот, на западе, в польше, во франции оно было "мудрое", человеколюбивое и вполне гуманное, привело свои страны к блестящим победам.....за несколько недель....только для нас этот вариант не годился ни сколько....в отличии от французов, нас алоизович считал большими унтерменшами и от мыловаренной фабрики не отвертеться, ну никак, ни вам, ни мне. И любопытно было бы глянуть, сколь долго без СССР продержалось бы мудрое англицкое руководство, и как скоро немецкие солдатики начали были с....ть после выпитого баварского пива в реку Темзу
                2. Arzt
                  Arzt Сегодня, 19:26
                  0
                  Вы это серьезно laughing laughing laughing ?????!!!!!! Вы серьезно полагаете, что пакт с англией и америкой уберег бы СССР от нападения со стороны германии????? Вы серьезно полагаете, что англия и сша подписали бы такой пакт?!!!! Вы в самом деле, серьезно, не знаете, что Советский Союз неоднократно предлагал западу такой пакт, но все безуспешно???!!!! Ну вы и чудак!!! Романтик!!!!!!!! Президент идеалистов!!! hi Только, без обид

                  А Вы думаете Гитлер напал бы на Францию, имея за спиной ее союзника - СССР? Пакты для того и создаются, чтобы охладить горячие головы. wink

                  Насчёт того, кто кому и что предлагал читайте здесь:

                  https://dvp.sssr.su/

                  Том XXII, Кн.1. Документ 506.
              2. chenia
                chenia Сегодня, 19:32
                0
                Цитата: Arzt
                А всего-то делов, подписать пакт с англичанами и французами. Но не смогла…


                Сталин хотел иметь действенный договор, а не бумажку о намерениях, и смутных обещаниях.
                А западные ребята, как то не захотели себя серьезно связывать (ну не для этого же, они нацистскую Германию подняли).
      3. Комментарий был удален.
  2. tatra
    tatra Сегодня, 05:27
    +6
    Исходя из "претензий" врагов СССР и советского народа к тому ,как воевал советский народ в Великую Отечественную ,они все хотели бы ,чтобы Гитлер захватил СССР .
    И сами они после захвата ими СССР создали Систему СВОЕЙ чудовищной безответственности и безнаказанности ,и страха в народе после захвата ими СССР намного больше ,чем в СССР .
    1. Ольгович
      Ольгович Сегодня, 08:49
      -6
      Цитата: tatra
      Исходя из "претензий" врагов СССР и советского народа к тому ,как воевал советский народ в Великую Отечественную ,они все хотели бы ,чтобы Гитлер захватил СССР .

      Покажите же, где у автора , которому вы это пишете, подобное.
      И?
      Цитата: tatra
      после захвата ими СССР создали Систему страха в народе .

      А вы- бесстрашная! smile
      завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада.

      Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.

      Они надеются нас взять живьём, дети! . Я дам вам парабеллум.

      Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?(с)
      wink lol
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:29
      +1
      Цитата: tatra
      Исходя из "претензий" врагов СССР и советского народа к тому ,как воевал советский народ в Великую Отечественную ,они все хотели бы ,чтобы Гитлер захватил СССР .
      И сами они после захвата ими СССР создали Систему СВОЕЙ чудовищной безответственности и безнаказанности ,и страха в народе после захвата ими СССР намного больше ,чем в

      Как Вы бесстрашно критикуете власть, однако.
  3. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 05:56
    +3
    При Сталине справедливости больше было....
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 07:20
      +6
      Цитата: Пессимист22
      При Сталине справедливости больше было....

      Сталин ставил интересы государства выше интересов отдельных групп (даже однопартийцев!!!)
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 08:25
        +1
        Я бы не хотел стать одним из 15 дивизий расстрелянных за интересы государства.
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 08:56
          +4
          Цитата: Пессимист22
          Я бы не хотел стать одним из 15 дивизий расстрелянных за интересы государства.

          А Вы вот не задумывались от куда взята цифра 15? А у меня вот 10 получается...
          Могу обосновать
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 09:13
            -4
            Быть в числе 10 он, конечно, согласился бы. На 15 -нет. А в числе 10 согласен...
          2. Нормальный
            Нормальный Сегодня, 09:41
            -8
            Цитата: svp67
            Могу обосновать

            Не сможете.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:54
              -6
              Пусть попытается. Попытка не пытка, как кто-то сказал. Интересно будет посмотреть...
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 10:03
                +2
                Цитата: kalibr
                Пусть попытается. Попытка не пытка, как кто-то сказал. Интересно будет посмотреть..

                Смотрите ниже... Вот так вот... Что скажите? Это же не сложно, не так ли?
            2. svp67
              svp67 Сегодня, 10:02
              +6
              Цитата: Нормальный
              Не сможете.

              Да легко...
              Вот штат 04/400-416 от 05.04.1941 г, по которому в СД РККА - 14483 человек... Именно в этом штате мы начинали ту войну.
              Получаем
              157 593 (расстрелянных) делим на 14 483 (численность СД) и в итоге 10,8... Десять полных дивизий
              1. Arzt
                Arzt Сегодня, 11:28
                -7
                Да легко...
                Вот штат 04/400-416 от 05.04.1941 г, по которому в СД РККА - 14483 человек... Именно в этом штате мы начинали ту войну.
                Получаем
                157 593 (расстрелянных) делим на 14 483 (численность СД) и в итоге 10,8... Десять полных дивизий

                Воюют не штаты, а люди.
                Вот численность дивизий при штурме Кенигсберга.



                Как видите, средняя численность "дивизии" (на самом деле легкой бригады - привет Сердюкову wink ) около 4000 человек.

                И тогда получается, что расстреляли не 15 дивизий, а 40 (СОРОК!). sad
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 11:43
                  +5
                  Цитата: Arzt
                  Как видите, средняя численность "дивизии" (на самом деле легкой бригады - привет Сердюкову ) около 4000 человек.

                  Вы тут показываете себя не специалистом..
                  Есть ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ - это то что прописано и она , к примеру 10 000, но такой численности не было даже при формировании, и тут появляется такое понятие, как СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, то есть, то что есть на самом деле.
                  То, что Вы приводите это именно она.
                  Цитата: Arzt
                  И тогда получается, что расстреляли не 15 дивизий, а 40 (СОРОК

                  Вот и я удивлен, что авторы не воспользовались данной логикой...СОРОК ДИВИЗИЙ расстрелянных, это же жутче, чем каких то "пятнадцать"
                  1. chenia
                    chenia Сегодня, 11:55
                    +3
                    Цитата: svp67
                    Вы тут показываете себя не специалистом..


                    Да там. ссылка хрен поймешь, Обратить внимание на Л/С роты (что это?).
                    Может полка (тогда среднее по ... )? Или рот? Че за херня, самопальная.
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 12:22
                      +1
                      Цитата: chenia
                      Обратить внимание на Л/С роты (что это?)

                      Спасибо, обратил внимание. Так, понимаю, это те роты, что шли непосредственно на штурм Кенигсберга.... При малой численности самой дивизии, их укомплектовали похоже по штату штурмовых
                      1. Arzt
                        Arzt Сегодня, 12:59
                        -1
                        Спасибо, обратил внимание. Так, понимаю, это те роты, что шли непосредственно на штурм Кенигсберга.... При малой численности самой дивизии, их укомплектовали похоже по штату штурмовых


                        На этой планете со времен Рима и до наших дней сражаются тактическими соединениями от 3 000 до 6 000 человек. В которых выделяется боевое ядро 1 000 -1 500 человек.

                        Так было у Сципиона при Карфагене, так было и у Василевского при штурме Кёнига, так было и у Трошева при штурме Грозного.
                        А уж как называть - легионами, бригадами или дивизиями wink это дело вкуса.

                        Некоторые удивляются, почему это у римлян Марка Глабриона с их голосовой связью и холодным оружием ближнего боя и у бойцов Александра Чайко, вооруженных АК и спутниковыми телефонами одинаковая численность тактических формирований.
                        Может дело в том, что и те и другие воюют в Сирии?

                        Ничего подобного.
                        Дело в антропоментических данных человеческого организма.
                        Будь мы ростом в метр, наши дивизии действительно были бы по 15 000 человек.
                        Ну или хоббитов. laughing
                    2. Arzt
                      Arzt Сегодня, 12:33
                      +1
                      Да там. ссылка хрен поймешь, Обратить внимание на Л/С роты (что это?).
                      Может полка (тогда среднее по ... )? Или рот? Че за херня, самопальная.

                      Это то, что сейчас называется БТГ - батальнно-тактическими группами.

                      Статья из журнала Проблемы национальной стратегии №2 2012 г.
                      Кретинин Г.В. Штурм Кёнигсберга в 1945 г.:численность и потери противостоявших сторон и гражданского населения.
                      1. chenia
                        chenia Сегодня, 18:44
                        0
                        Цитата: Arzt
                        Это то, что сейчас называется БТГ - батальнно-тактическими группами.


                        А что такое по вашему БТГ?
                      2. Arzt
                        Arzt Сегодня, 19:02
                        0
                        А что такое по вашему БТГ?


                        ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ
                        врем. воинские формирования, создаваемые в такт. звене для ведения общевойскового боя. Состав О.т.г. зависит от поставл. боевой задачи, места в боевом порядке, условий обстановки и др. Их основу обычно составляют мотопех. (мех.), танк. (бро-нетанк.), возд.-десант., аэромоб. и т.п. части и подразд., усиленные подразд. др. родов войск и спец. войск. В дивизии могут создаваться бригадные, в бригаде (полку) - батальонные (полковые), в б-не - ротные такт. группы. В СВ нек-рых гос-в (США, Великобритания) создание О.т.г. заложено в орг.-штат. структуру соед. и частей.

                        https://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=7365@morfDictionary
                      3. chenia
                        chenia Сегодня, 19:26
                        0
                        Цитата: Arzt
                        ОБЩЕВОЙСКОВЫЕ ТАКТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ


                        Ну, и каким они боком к перечисленным ротам?
                        И причем (для того времени) со средствами усиления, которых не было в дивизии.
                        Цитата: Alexey RA
                        у немцев называлось "активными штыками" -


                        У нас есть деление
                        Боевая группа (подразделения) пехота, танки, артиллерия и их производные.
                        Группа боевого обеспечения (разведка, связь, саперы, химики и тд)
                        Группа тылового (технического) обеспечение (вещевики, ремонтники, продовольственная служба, финансовая. и т.д.).
                        И если с третьими, как то понятно. То боевое обеспечение то же. часто очень даже "активные штыки" -особенно разведка и саперы.
                    3. Alexey RA
                      Alexey RA Сегодня, 13:37
                      -1
                      Цитата: chenia
                      Да там. ссылка хрен поймешь, Обратить внимание на Л/С роты (что это?).

                      Скорее всего это то, что у немцев называлось "активными штыками" - численность л/с дивизии, непосредственно принимающего участие в бою.
                  2. Arzt
                    Arzt Сегодня, 13:13
                    -1
                    Вот и я удивлен, что авторы не воспользовались данной логикой...СОРОК ДИВИЗИЙ расстрелянных, это же жутче, чем каких то "пятнадцать"

                    Это реальные люди и реальная логика.
                    А вы предлагаете расстрелять пустые штатные клетки? Это к Гоголевскому Чичикову. laughing
              2. Cartalon
                Cartalon Сегодня, 12:31
                +1
                Штатная численность в последнее была уменьшена и дивизия в 4-5 тысяч человек была нормой на фронтах
                1. Alexey RA
                  Alexey RA Сегодня, 13:42
                  +1
                  Цитата: Cartalon
                  Штатная численность в последнее была уменьшена и дивизия в 4-5 тысяч человек была нормой на фронтах

                  В том-то и дело, что 4-5 тысяч - это фактическая численность дивизии, а не штатная. По штату дивизии должны были быть вдвое больше.
                  Последние штаты стрелковых соединений были приняты в декабре 1944 г. Это были штаты № 05/40 от 18 декабря 1944 г. гвардейской и обычной стрелковых дивизий. По штату в гвардейской стрелковой дивизии должно было быть 11 706 человек, 1155 лошадей, 342 автомашины, 77 автотягачей, 53 мотоцикла. Пехотным ядром соединения были три стрелковых полка, численностью по 2725 человек каждый. В свою очередь, стрелковые полки разделялись на три батальона. По штату батальон насчитывал 670 человек. Отражением опыта войны было наличие в структуре полка двух рот автоматчиков численностью по 98 человек. Штатная численность стрелковой роты стрелкового батальона была 144 человека. Помимо стрелковых рот в батальоне были пулеметная, минометная роты и батарея противотанковых пушек.

                  Обычная стрелковая дивизия имела схожую с гвардейской стрелковой дивизией организационную структуру, но незначительно отличалась от нее по численности. По штату № 05/40 в стрелковой дивизии было 11 780 человек (1135 офицеров, 3098 сержантов, 7547 рядовых), 1196 лошадей (55 верховых, 387 артиллерийских, 754 обозных), 437 автомобилей (15 легковых, 313 грузовых, 32 специальных, 77 автотягачей). Стрелковый полк штата № 05/41 обычной стрелковой дивизии насчитывал 2389 человек (182 офицера, 687 сержантов и 1520 рядовых). Точно так же в каждом стрелковом полку было две роты автоматчиков. Стрелковые батальоны имели численность 555 человек при численности стрелковых рот 104 человека. Разница между гвардейской и обычной стрелковыми дивизиями была в численности взвода. В гвардии он насчитывал 41 человека, а обычный — 28 человек.
                  © Исаев. Берлин-45.

                  Нехватка личного состава была бичом РККА второй половины войны. Не от хорошей жизни приходилось подпирать полки артиллерийскими дивизиями.
              3. Нормальный
                Нормальный Сегодня, 13:08
                -1
                Цитата: svp67
                Да легко...

                Само собой. Определенным личностям врать легко. Они делают это как дышат, непринужденно и не задумываясь.
                Но вот беда, детсад давно позади и взрослые люди не так легковерны.
                Что же Вы делите кол-во расстрелянных
                .... за 1 418 дней войны ими было осуждено 2 530 663 человека. Смертный приговор был вынесен 284 344,......... Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593.

                На штат, который просуществовал всего 4 месяца?
                Ай-я-яй! Как не стыдно обманывать?
                Так примитивно..... что даже неловко как-то за Вас.
              4. kalibr
                kalibr Сегодня, 15:49
                +1
                А еще меня упрекают в манипулировании цифрами... По штату это одно. Скорее всего бралась средняя численность за войну.
              5. Юрахип
                Юрахип Сегодня, 18:57
                0
                У Чпаковского всегда с арифметикой худо было! Это ж не гавнометы выдумывать!
        2. zenion
          zenion Сегодня, 15:32
          0
          Пессимист22. Так вы же живой, наверное промахнулись и это тот, который не стрелял.
      2. Krasnodar
        Krasnodar Сегодня, 12:58
        -1
        Цитата: ROSS 42

        Сталин ставил интересы государства выше интересов отдельных групп (даже однопартийцев!!!)

        Да, располагая собственной дачей с кинотеатром на открытом воздухе, с искусственным водопадом в голодные 40-е )).
        1. zenion
          zenion Сегодня, 15:40
          +1
          Krasnodar. А остальные правители тверди земной ходили с протянутой рукой. Только иметь дело с такими исполнителями, как вы, ему полагалось, бесплатно, каждый день три стакана высокосортного молока.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 15:50
            0
            Цитата: zenion
            А остальные правители тверди земной ходили с протянутой рукой

            Хе, так у нас же было «первое на Земле государство всеобщего равенства» wink
            Цитата: zenion
            Только иметь дело с такими исполнителями, как вы, ему полагалось, бесплатно, каждый день три стакана высокосортного молока.

            А Вы откуда знаете, какой я исполнитель? lol
            1. zenion
              zenion Сегодня, 16:07
              +1
              По почерку видно и произношение у вас очень интересное, краснодарственное.
              1. Krasnodar
                Krasnodar Сегодня, 18:43
                0
                Цитата: zenion
                По почерку видно и произношение у вас очень интересное, краснодарственное.

                Мнение нобелевского лауреата или долларового миллиардера всегда очень ценно hi
            2. chenia
              chenia Сегодня, 19:03
              0
              Цитата: Krasnodar
              Хе, так у нас же было «первое на Земле государство всеобщего равенства»


              Разбаловала вас советская власть социальной справедливостью.
              Сейчас глава районной администрации имеет виллу за бугром, и комнату набитую "зеленью". И ни каких вопросов.
              Норма, однако.
              Да, хрен бы с ним, дело бы делал.
              А вот тут, нано успехи за мега вознаграждение.
              И ни какой ответственности.

              А вы соскучились по временам, когда на одной площадке с директором крупного завода жили.
              1. Krasnodar
                Krasnodar Сегодня, 19:19
                +1
                Цитата: chenia
                Разбаловала вас советская власть социальной справедливостью.
                Сейчас глава районной администрации имеет виллу за бугром, и комнату набитую "зеленью".

                Сейчас дикий оскал капитализма
                Цитата: chenia
                Да, хрен бы с ним, дело бы делал.
                А вот тут, нано успехи за мега вознаграждение.
                И ни какой ответственности.

                Полностью и целиком согласен hi
                А вы соскучились по временам, когда на одной площадке с директором крупного завода жили.

                Да у меня и сейчас соседи норм )).
                ——-
                Дело не в этом - Союз декларировал себя в качестве «первого в мире государства социального равенства», которого на деле не существовало.
                Поэтому смотреть надо не в своё, хоть и славное с точки зрения больших свершений (Победа в ВОВ, ВМВ, космос) прошлое, а на Западноевропейские модели социально и экономически развитых стран (или канадскую, например, где тоже большие пространства и холод). Тогда толку больше будет, чем от ностальгии по гарантированному убожеству и власти мизерного привилегированного меньшинства из партийных элит. hi
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 15:53
          -1
          Цитата: Krasnodar
          собственной дачей с кинотеатром

          15-ю дачами, но в пользовании было до 20-ти...Это где был хотя бы раз.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 15:58
            +1
            Цитата: kalibr
            Цитата: Krasnodar
            собственной дачей с кинотеатром

            15-ю дачами, но в пользовании было до 20-ти...Это где был хотя бы раз.

            Тем более - великолепное равенство. Уровня жизни Сталина с таковым у глав капиталистических и феодальных государств, а также крупными эксплуататорами трудящихся laughing
        3. Ищущий
          Ищущий Сегодня, 16:56
          +1
          ты гот рождения или притворяеicz&.Тебе рассказать что такое-государственная дача?.
          1. Krasnodar
            Krasnodar Сегодня, 18:47
            0
            Цитата: Ищущий
            ты гот рождения или притворяеicz&.Тебе рассказать что такое-государственная дача?.

            Вы мне лучше расскажите про условия жизни среднестатистического советского трудящегося в стране «всеобщего равенства» конца 40-х lol
            А были ли дачи государственные или личные или принадлежали Норвежской Короне - дело десятое, доступа к ним у Советской доярки или рабочего не было. ))
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:24
      -1
      Какой? Что расстрелять могут любого - хоть рядового хоть маршалла?счастье то какое для солдата на войне ...ага...
    3. Krasnodar
      Krasnodar Сегодня, 12:57
      0
      Цитата: Пессимист22
      При Сталине справедливости больше было....

      Особенно со стороны ведомства Ежова.. yes Да и в остальном ..»одни женщины в Москве, замотанные в Серве платки, колят ломами лёд вдоль дорог, другие в роскошных шубах садятся в шикарные автомобили». И это писала социалист.
  4. Комментарий был удален.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:14
      +4
      антисоветчик - это всегда русофоб! С чем автора и можно поздравить

      Вранье...
      генерал Деникин ярый антисоветчик но никак не русофоб.
      Многие офицеры царской армии воевавшие против Советской власти в гражданскую войну в ВОВ поддержали СССР.
      Русофобия мало связана с политикой... здесь скорее причины ментального характера... неприятие русской культуры и русского народа как чуждой цивилизации.
      А то что в годы ВОВ жизнь человеческая не стоила и гроша это очевидно.
      Много раз наших солдат бросали в атаку не подавив огневые точки врага с заведомо провальным результатом... по приказу свыше к различным политическим праздникам проводили боевые операции в которых небыло жестокой необходимости.
      Хорошо описал такие вещи писатель Некрасов в "Окопах Сталинграда".
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 06:29
        0
        Да, соглашусь. Антон Деникин-просто военный, попавший в силу обстоятельств в переплёт.
      2. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 06:53
        +2
        Лёхе
        Да, верно. Многие приняли реальность, и стали жить, работать и воевать за новую Россию. Кроме пещерных монархистов, которые всё искали ту, "которую они прое..потеряли".
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 07:39
          +5
          Цитата: Андрей Москвин
          которые всё искали ту, "которую они прое..потеряли".

          А что бы легче искать было к интервентам за помощью обратились....наверное на настоящих джентльменов наткнулись - те обещали помочь им власть вернуть и ни чего в замен ....
          1. vladcub
            vladcub Сегодня, 11:39
            0
            "те обещали помочь" и кинули по "джельтменски"
            1. mat-vey
              mat-vey Сегодня, 11:44
              +2
              Цитата: vladcub
              "те обещали помочь" и кинули по "джельтменски"

              Они ни когда бесплатно не помогают ...в случае победы пришлось бы страной и заплатить ...
      3. иван2022
        иван2022 Сегодня, 06:55
        +3
        Генерал Деникин в 1918 создал Добровольческую армию на территории, временно оккупированной немцами. Его дружок Краснов повторил это в 1942.Деникин ещё в 1919 получил британский орден в награду за что? За то что он "не русофоб"? А в послевоенное время он призывал Америку уничтожить СССР атомным оружием, но так чтобы не слишком много убивать русских.. Оригинально, и на ёлку влезть и не оцарапаться....
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:15
          +1
          Ни разу не слыхал чтобы Деникин призывал уничтожить СССР атомным оружием... а Краснов предатель русского народа это очевидно и заслуженно был повешен.
          Не надо смешивать разных людей в одну кучу.
          1. zenion
            zenion Сегодня, 15:43
            +2
            Леха с Андроида. Вы статью автора не читали, или летали. Если такое сделал один, то остальные тоже делали такое. Вывод автора этого опися.
        2. граф Замазкин
          граф Замазкин Сегодня, 07:32
          +7
          Добровольческую армию создали генералы Алексеев и Корнилов, и не на оккупированных немцами территориях. Генералы Краснов и Деникин никогда не были дружками, они враждовали между собой.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 13:48
            +1
            Цитата: граф Замазкин
            Генералы Краснов и Деникин никогда не были дружками, они враждовали между собой.

            Краснов вообще уникальный персонаж - он своими действиями наработал на ВМН и по советским законам, и по законам Российской Империи и Республики. smile
            1. граф Замазкин
              граф Замазкин Сегодня, 14:41
              0
              Да, у генерала произошло помутнение рассудка, например, он на полном серьезе утверждал, что русское самодержавие веками угнетало казачество, а 22 июня 1941 года, узнав о нападении гитлеровской Германии на СССР, расчувствовался и поднял бокал шампанского.
          2. иван2022
            иван2022 Сегодня, 18:46
            0
            Цитата: граф Замазкин
            Добровольческую армию создали генералы Алексеев и Корнилов, и не на оккупированных немцами территориях.

            Украина и Придонье были оккупированы немцами с весны 1918. Приморье было оккупировано японцами. Белые армии Деникина и Колчака создавались только на оккупированных территориях. Что вполне понятно, поскольку войны ведутся не на карманные деньги офицеров или "пожертвования сочувствующих". Все сказки про "склады, оставшиеся от времён РИ"- не убедительны.... Если и были "склады", то их контролировали оккупанты.

            Добровольческая армия стала внушительной силой только к лету 1918, когда Корнилов был уже мёртв.
            Краснов и Деникин имели разногласия по поводу отношения к гитлеровцам. Но это было не в 1918. Деникин был коллаборационистом англофилом, а Краснов- германофилом. Деникин получил титул рыцаря и орден от англичан, а Краснов получал награды от гитлеровцев.
    2. Pechkin
      Pechkin Сегодня, 06:42
      0
      тезис: антисоветчик - это всегда русофоб!
      Дурацкий тезис, и почему русофоб кстати.
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 06:53
      -2
      Цитата: Turist1996
      Автору можно напомнить один тезис: антисоветчик - это всегда русофоб! С чем автора и можно поздравить.

      А глупый человек - всегда глупый, и занять ума не займешь. Нашелся .... , который эту фразу придумал - Буратино с короткими мыслями. А его потомки повторяют и радуются! Но знать эти цифры нужно. Потому что иначе ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОТИВ ВАС УЖЕ НАСТОЯЩИЕ ВРАГИ. А ответить будет нечем. Скажете Я НЕ ЗНАЛ, да? Но правила сайта таковы: обсуждается не автор, как бы неприятен Вам он ни был, а материал. Что конкретно по нему у Вас есть?
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 07:49
        +3
        Цитата: kalibr
        А глупый человек - всегда глупый, и занять ума не займешь.

        Умный человек не будет мешать недисциплинированность с невысокой квалификацией бойцов. Вы перемешали, значит Вы не умный человек, хотя это давно не новость.

        накануне войны само состояние дисциплины в РККА было даже более чем неудовлетворительным.
        Так называемые чрезвычайные происшествия, связанные с гибелью и ранениями личного состава, приняли характер эпидемии.

        Ценность статьи, начавшейся с этой глупости, соответствующая.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:08
          -1
          Цитата: Владимир_2У
          начавшейся с этой глупости, соответствующая.

          Это из документа, принятие дел Шапошниковым от Ворошилова...
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:19
            +4
            Цитата: kalibr
            Это из документа, принятие дел Шапошниковым от Ворошилова...

            Вы историк или КАК? Как НГШ Шапошников мог принимать дела у НКО Ворошилова?
            Может это делал маршал Тимошенко? И перед войной ли это было? А может значительно раньше?
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:15
              -1
              Цитата: svp67
              Может это делал маршал Тимошенко?

              И то верно. Ай, спасибо, что уточнили. Но все равно это следует из текста документа.
            2. свой1970
              свой1970 Сегодня, 10:32
              -2
              Цитата: svp67
              И перед войной ли это было? А может значительно раньше?

              Если винтовки не чищены, командиры учатся только на бумаге, самолеты бьют со скорость 2 самолета в день, в пехотной дивизии 760 официально пойманных самовольщика за сутки, если отцы командиры пью с утра ДО прихода на службу....Какая тут к чертям дисциплина....
              И не важно что это было за 3 года до войны- люди глобально не поменялись
          2. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 08:34
            +6
            Цитата: kalibr
            Это из документа, принятие дел Шапошниковым от Ворошилова...



            Цитата: Владимир_2У
            накануне войны само состояние дисциплины в РККА было даже более чем неудовлетворительным.
            Так называемые чрезвычайные происшествия, связанные с гибелью и ранениями личного состава, приняли характер эпидемии.
            Это цитата из Вашей статьи, а из доклада слова совсем другие:

            приказы о задачах боевой подготовки в течение ряда лет повторили одни и те же задачи, которые никогда полностью не выполнялись, причем не выполнявшие приказ оставались безнаказанными.
            Воинская дисциплина не на должной высоте и не обеспечивает точного выполнения войсками поставленных им боевых задач. Главнейшими недостатками в подготовке войск являются:
            1) Низкая подготовка среднего командного состава в звене рота-взвод и особенно слабая подготовка младшего начальствующего состава.
            Даже сравнивая Ваше " более чем неудовлетворительным" с Тимошенковскими "не на должной высоте " видна Ваша склонность к "преувеличению" мягко говоря.
            А слова "причем не выполнявшие приказ оставались безнаказанными." противоречат Вашей ерунде о "расстрельной дисциплине". Ну и о недостаточной подготовке как о причине высоких потерь у Вас ни слова, в отличие от Тимошенко.
            Вывод - Вы помимо глупостей начали статью ещё и с вранья, очень ценная статья, ничего не скажешь.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:17
              -9
              Цитата: Владимир_2У
              оставались безнаказанными." противоречат Вашей ерунде о "расстрельной дисциплине"

              То есть еще и в мирное время нужно было 15 дивизий расстрелять, не так ли?
      2. Ezoterik
        Ezoterik Сегодня, 09:55
        +1
        Да это некий Дмитрий Пучков придумал, фразу эту. Только сам он что то не рвался Чернобыльскую аварию устранять, спрятался он от этого, сбежал. Потом и хвастался этим, какой он умный. Сейчас понятно отказывается, но в Сети остались архивы, с этими его высказываниями.
      3. Арпад
        Арпад Сегодня, 10:45
        0
        Цитата: kalibr
        А глупый человек - всегда глупый, и занять ума не займешь

        Это точно
      4. Ищущий
        Ищущий Сегодня, 17:01
        +1
        te вы то конечно.умный-действуя по принципу-а я всегда за тех(сша) кто побеждает.
  5. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:20
    +6
    Автор пишет о явных нарушениях устава и советской законности в РККА, но все сие преподносится аки "зверства сталинизма. и ещё какого.... изма"? Так что ли? Преступления против власти как преступления самой власти...
    А как же
    то обстоятельство, что в царской армии палочная дисциплина была государственным законом, а не нарушением закона? Могли забить и до смерти по закону.... Ничего не нарушая. Вообще телесные наказания РИ были законными. аж до 1904 года...

    Тяжко было советской власти своими законами бороться с дикостью общества "страны рабов-- страны госопод", традиции общества в итоге победили..... И только наемные шакалы завывают над трупом убитой страны.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:33
      +3
      Что то я не нашел в статье утверждений о зверствах сталинизма.
      Приказа наркома обороны т. Сталина И.В. № 0391 от 4 октября 1941 года «О фактах подмены воспитательной работы репрессиями»,

      Где тут зверства Сталина?
      Жульничаем с именем товарища Сталина. what
      1. иван2022
        иван2022 Сегодня, 07:03
        +5
        Угу, угу.... Автор явный сталинист. Кстати, я тоже этого не одобряю... Не в Сталине дело, а в древних феодальных. традициях общества. Это точно, ибо автор трактует преступление не как нарушение закона Государства, а как нанесение обид и вреда. Это типичный подход в традициях феодальной "Русской правды" 15 века.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:02
      -3
      Цитата: иван2022
      И только наемные шакалы завывают над трупом убитой страны.

      Нет, Иван, это паталогоанатомы копаются в ее дерьме, чтобы больше оно не повторилось, к Вашему же благу и благу Ваших детей!
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 07:45
        +5
        Цитата: kalibr
        это патОлогоанатомы копаются в ее дерьме, чтобы больше оно не повторилось,

        В дерьме копаются личинки навозных мух и могильные черви, чтобы ничего не осталось. Патологоанатомы исследуют внешние повреждения, приведшие к кончине... Посмотрите рассуждения на предмет репрессий:

        И порассуждайте на досуге, отчего же в середине 80-х не нашлось человека, способного удавить этого ГМС и почему в начале 90-х всё решили, что эта пьянь свердловско-московского розлива принесёт нам счастье...
        Мы достигли того возраста, когда материальные блага отходят на второй план, а нашим детям эти либерально-демократические блага - кость в горле. Мы увидели вершину бессрочного строительства капитализма: обнищание народа и его вымирание с одновременным ростом числа богатеев и богатеющих бездарных прислужников.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:12
          -9
          Цитата: ROSS 42
          Патологоанатомы исследуют внешние повреждения,

          А внутренние - нет?
          Цитата: ROSS 42
          обнищание народа и его вымирание с одновременным ростом числа богатеев и богатеющих бездарных прислужников.

          У нас под Пензой целый город таких - Спутник называется. Они с Вами не согласятся... А мир принадлежит молодым.
          Цитата: ROSS 42
          нашим детям эти либерально-демократические блага - кость в горле.

          Вашим - может быть. Но есть и другие дети и много!
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:14
          -3
          Цитата: ROSS 42
          порассуждайте на досуге, отчего же в середине 80-х не нашлось человека, способного удавить этого ГМС и почему в начале 90-х всё решили, что эта пьянь свердловско-московского розлива принесёт нам счастье...

          И не только рассуждал, но и писал об этом на ВО и не раз. Но, видимо, это прошло мимо Вашего внимания.
  6. Юра 27
    Юра 27 Сегодня, 06:21
    +8
    Основная масса людей, не являются воинами по сути и духу. Поэтому, когда в следующую секунду тебя могут убить, никакая пропаганда про великого Сталина и самый передовой советский строй не действует(за исключением фанатиков). Действует только угроза смерти, - расстрел своими же. Т.е., смерти можно противопоставить только смерть, что ИВС отлично понял после разгрома лета-осени 41г.
    Интересно, кто донёс на командира разведроты ? Это довольно обособленное подразделение. Но может? донос спас ему жизнь.
    Интересное фото в заголовке поста, малорослый пацан лет 17-ти и девчонка постарше, ведут вполне зрелых и относительно здоровенных мужиков(не все) , - дезертиров.
    1. свой1970
      свой1970 Сегодня, 10:37
      +1
      Цитата: Юра 27
      Поэтому, когда в следующую секунду тебя могут убить, никакая пропаганда про великого Сталина и самый передовой советский строй не действует(за исключением фанатиков). Действует только угроза смерти, - расстрел своими же.

      И тут возникает дурацкий вопрос - Вермахт весь поголовно фанатики или воины по духу?
      Союзников вообще не трогаем - сверхвоины=сверхфанатики....
      Иначе ваша теория не сходится- слишком разное количество расстрелянных.Причем если союзников было мало- то с Вермахтом было равенство по численности то есть вполне можно соотносить количества дезертиров

      Цитата: Юра 27
      Интересное фото в заголовке поста, малорослый пацан лет 17-ти и девчонка постарше, ведут вполне зрелых и относительно здоровенных мужиков

      Именно так и водили всю войну.Пленых - как морально надломленных людей - и наши и немцы и союзники...
      Когда вели пленных по Москве - вроде бы побеги 100 000 и их никскими пулеметами не остановишь, не то что винтовками конвоя...неее" Убьют лично меня- не соседа!!"
  7. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 06:30
    +7
    Ссылки на генералов 90 годов просто не читаю.У нас всячески подчеркивают приказы о расстрелах,но почему то забывают об обязанностях командира всячески способствовать сохранению личного состава.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 06:41
      0
      Под Ржевом кучу народа положили в бесплодных атаках на позиции Моделя, в Крыму бездарный Мехлис угробил армию... за это его трижды надо было расстрелять перед строем... личный состав был расходным материалом для таких бездарностей.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:53
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        в Крыму бездарный Мехлис угробил армию...

        Но он ли командовал той армией? И на счет бездарности, это Вы сильно погорячились, как пропагандист ему равных мало было. "Красная Звезда" при нем сильно поднялась
        1. ROSS 42
          ROSS 42 Сегодня, 08:26
          +2
          Цитата: svp67
          И на счет бездарности, это Вы сильно погорячились, как пропагандист ему равных мало было. "Красная Звезда" при нем сильно поднялась

          И что? Сегодня и Соловьёв с Киселёвым стараются и «равных им» (по размерам оплаты) мало. Подняли они рейтинг Первого канала и ОРТ?
          Да, какой нынче рейтинг «Красной звезды»?
          Мехлис был мастером давать советы...Где-то я уже вставлял ролик про зайца, который давал советы...
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:31
            -1
            Цитата: ROSS 42
            Подняли они рейтинг Первого канала и ОРТ?

            А Соловьев работает на этих каналах?
            Цитата: ROSS 42
            Да, какой нынче рейтинг «Красной звезды»?

            А ею до сих пор Мехлис руководит?
        2. свой1970
          свой1970 Сегодня, 10:49
          +1
          Цитата: svp67
          Но он ли командовал той армией?

          А армии легче стало от этого?
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 11:16
            0
            Цитата: свой1970
            А армии легче стало от этого?

            По итогам тех боев, так нет...не стало
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:06
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        в Крыму бездарный Мехлис угробил армию...

        "Бездарный Мехлис" несколько раз просил ИВС заменить руководство армии на более компетентное. Ответ Вы знаете - воюйте с теми, кто есть.
        "Бездарный Мехлис" в начале 1942 г. умудрялся выбивать для Крымфронта даже КВ, распределявшиеся тогда чуть ли не поштучно (ЛКЗ эвакуирован, на ЧКЗ проблемы с качеством).
        Также по просьбе Мехлиса фронту выделялись центром ручные пулеметы, автоматы и минометы. Благодаря его хлопотам фронту отпускалось 3000 пистолетов-пулеметов ППШ. Для оценки этой цифры достаточно сказать, что во всей 51-й армии в тот момент было 202 ППШ. В 44-й армии (четыре сд, одна гсд, два мсп) на 5 февраля 1942 г. к 304 имевшимся пистолетам-пулеметам ППД прибыло 895 единиц, к 577 ДП – 193 и лишь «максимы» оставались в дефиците – к 155 имевшимся добавилось всего 14 пулеметов. Радикально изменилось количество 120-мм минометов, состояло 6, прибыло 26. Противотанковые ружья в 44-й А отсутствовали вовсе, их прибыло 105 штук. Все это позволяло не только восполнить потери под Феодосией, но и улучшить вооружение войск в сравнении с периодом высадки в Крыму.
        © Исаев

        Но большая часть полученного была угроблена армейцами в трёх провальных наступлениях Крымфронта - февральском, мартовском и апрельском.
  8. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 06:46
    +3
    "И всё равно, это в 10 раз меньше, чем расстреляли у нас"
    Тоже "восхваление строя"? Написал Вячеслав на четвертак себе...
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:03
      -3
      Берите выше... Расстрел с поражением в правах и конфискацией имущества... про родствеников не забудьте... каждому десятку в отдаленных лагерях.
      На каждого свой донос найдется о контреволюционной деятельности в окружении Шпаковского.
      Заодно и форумчан ВО прочитавших его контреволюционную и антисоветскую статью привлечь к трибуналу... каждому по пятнашке на Колыме... а особо активным расстрел как злейшим врагам товарища Сталина... все вокруг враги коммунистов. what
  9. tatarin1972
    tatarin1972 Сегодня, 06:58
    +5
    Все умны послезнанием. Я вот не знаю, какие бы отдавал приказы летом 1941 года, в режиме постоянного цейтнота, да ещё фронт обваливается каждый день, когда твои войска бегут с позиций. Не судите, да не судимый будите.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:11
      0
      Конечно вы правы... мы потомки можем с высоты времени оценить масштаб трагедии нашего народа оказавшегося в самом пекле мировой войны.
      Для того и обсуждаем и спорим до хрипоты чтобы и с нами того же в будущем не произошло.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:42
        +1
        Цитата: Леха с Андроида.
        чтобы и с нами того же в будущем не произошло.

        Будущее нам нарисовали чётко:
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    2. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 07:25
      +7
      Цитата: tatarin1972
      Я вот не знаю, какие бы отдавал приказы летом 1941 года, в режиме постоянного цейтнота, да ещё фронт обваливается каждый день, когда твои войска бегут с позиций

      немцы в этих условиях ввели военно полевые суды состоящие из одного офицера которые предпочитали вешать.ну и статистики просто не вели и отчёты ни куда не отправляли ...
      у а Брусилов своим приказом по армии потребовал - "нужно иметь особо надёжных людей и пулемёты, чтобы, если понадобится, заставить идти вперёд и слабодушных. Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен"...
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 08:46
        +5
        Цитата: mat-vey
        Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен"...

        Со щитом или на щите?
        Тактика не нова...Римская армия так «дисциплинировалась»...Есть и другие последователи...
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 08:52
          +3
          Цитата: ROSS 42
          Римская армия так «дисциплинировалась»..

          Так даже наёмники "дисциплинируются "... а "мясом закидали" сказка старая ,но похоже весьма живучая ...
        2. Нормальный
          Нормальный Сегодня, 09:00
          +7
          Цитата: mat-vey
          Не следует задумываться перед поголовным расстрелом целых частей за попытку повернуть назад или, что ещё хуже, сдаться в плен"...

          А потом сии царские бравые "енералы" удивлялись - "Почему это "чернь" так нас ненавидит? За Ч-ТО?!"... и переходили на службу в РККА под начало Троцкого, где их людоедские фантазии уже не сдерживались.


          Цитата: ROSS 42
          Тактика не нова...Римская армия так «дисциплинировалась»...Есть и другие последователи...


          Децимация это не поголовный расстрел.
          1. Кроу
            Кроу Сегодня, 09:26
            +7
            А потом сии царские бравые "енералы" удивлялись - "Почему это "чернь" так нас ненавидит? За Ч-ТО?!"

            Из писем времен Гражданской войны
            «У нас занял Деникин Камышин. Приезжают из отпуска, говорят, жизнь некрасива. Татары, черкесы, корейцы, вся эта банда здорово обижает крестьян. Все расстраивает» (Астраханская губерния, Плесецкое, 17 августа 1919 г.).
            «Как белые наступали, скот весь перерезали и никому слова нельзя сказать, сапоги хорошие с ног снимали и одежду всю отбирали, а красные нас так не обижали, скот не резали, что надо все покупали» (Волынская губерния, Дедовыни, 15 августа 1919 г.).
            «Белые нас очень обидели, все отобрали, что только было: корову, телегу и деньги до копейки. Деньги не отдавала, как стали бить, я и отдала все. Сапоги тоже утащили и все твои рубахи, брюки, пиджак и фуражку» (Вятская губерния, Залазинский Завод, 13 августа 1919 г.).
            «Деникинские банды страшно зверствуют над оставшимися в тылу жителями, а в особенности над рабочими и крестьянами. Сначала избивают шомполами или отрезают части тела у человека, как-то: ухо, нос, выкалывают глаза или же на спине или груди вырезывают крест» (Курск, 14 августа 1919 г.).
            "Деникин творит страшные зверства. В деникинском войске началась страшная паника, потому что в деревнях начинают организовываться партизанские войска". (Курская губ., 28 июля 1919 г.).
            1. Нормальный
              Нормальный Сегодня, 09:49
              +2
              Гражданская война.
              Результат менталитета таких вот "не задумывающихся перед поголовным расстрелом". Такие были с обеих сторон и в немалом колличестве.
            2. Комментарий был удален.
            3. Ezoterik
              Ezoterik Сегодня, 10:18
              +1
              А знаете сколько есть обратных фотографий со зверствами ЧК и прочих карательных отрядов красных, всевозможных ЧОН и иже с ним? Тысячи.
              1. Ищущий
                Ищущий Сегодня, 17:09
                0
                пару-тройку приведите.или не хрен языков ляпать.
                1. Комментарий был удален.
                2. Ezoterik
                  Ezoterik Сегодня, 18:25
                  0
                  Знаете выложил, но подумав решил удалить. Ибо не выношу подобной мерзости.
      2. Кроу
        Кроу Сегодня, 09:22
        +6
        немцы в этих условиях ввели военно полевые суды состоящие из одного офицера которые предпочитали вешать.ну и статистики просто не вели и отчёты ни куда не отправляли
        Совершенно с Вами согласен
        Немецкий солдат, повешенный на окраине Кенигсберга за мародерство. Надпись на немецком «Plündern wird mit-dem Tode bestraft!» переводится как «Кто будет грабить — будет казнен!»
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 09:25
          +6
          Гюнтер Куне, солдат дивизии СС «Гитлерюгенд», входившей в 1945 году в состав 9-й немецкой армии, вспоминает: «Во время отступления от Одера в каждой деревне был так называемый “дуб Гитлера” — дерево на рыночной площади, на котором висели солдаты, дезертировавшие с фронта. Их вешали с табличкой на груди: “я был слишком труслив, чтобы сражаться за народ и родину”
      3. свой1970
        свой1970 Сегодня, 10:53
        -4
        Цитата: mat-vey
        статистики просто не вели и отчёты ни куда не отправляли ...

        Вы байки то не рассказывайте..
        Немцы своих убитых еще в войну сосчитали - а у нас до сих пор цифру погибших в войну уточняют.Все к согласию прийти не могут
        1. mat-vey
          mat-vey Сегодня, 11:46
          +4
          Цитата: свой1970
          Вы байки то не рассказывайте..

          Ну расскажите как они в марте -апреле 1945 "считали"...там хоть журналы боевых действий то вели? Как и у нас в 1941 ....
        2. Alexey RA
          Alexey RA Сегодня, 14:16
          +2
          Цитата: свой1970
          Немцы своих убитых еще в войну сосчитали

          Ага... только тех, кто проходил по документам. А потом внезапно выяснилось, что документы о потерях на 1944 г. фрагментарны, а на 1945 г. зачастую отсутствуют полностью.
          А потом пришёл Оверманс - и общий безвозврат вермахта, СС, фольксштурма, полиции и др. организаций вырос до 5,3 миллиона... smile
          Причём у Оверманса есть примечательная оговорка:
          ...Еще труднее [по ср. с Ваффен-СС] было оценить данные по Фольксштурму - надежных данных нет в исследованиях...Следует учесть, что в данном исследовании данные по фольксштурму учтены не полностью ..
          1. mat-vey
            mat-vey Сегодня, 14:27
            0
            Цитата: Alexey RA
            ...Еще труднее [по ср. с Ваффен-СС] было оценить данные по Фольксштурму - надежных данных нет в исследованиях.

            там поди сколько под ружьё поставили не знают,не то что какие потери ...
    3. Нормальный
      Нормальный Сегодня, 07:52
      0
      Замечательно.

      Но и трибуналы, то есть суды, работали у нас предельно эффективно............................................................................................
      Смертный приговор был вынесен 284 344, то есть осуждалось в среднем по 200 человек в день! Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593. То есть примерно пятнадцать дивизий!

      Пятнадцать дивизий!


      СУДЫ отправили на тот свет 157 593 ч. а вы изрекаете благоглупость "Не судите, да не судимый будите"
      И не надо мудрствовать лукаво

      Я вот не знаю, какие бы отдавал приказы летом 1941 года

      Речь не только о 41-м и трибуналы действовали не на передовой, и не в режиме цейтнота.

      Цитата: tatarin1972/
      Все умны послезнанием.

      Это все же лучше, чем обладая послезнанием оставаться в позиции отрицания послезнания.
      1. tatarin1972
        tatarin1972 Сегодня, 08:40
        +3
        Ваши действия в те года? Что бы вы делали?
        1. Нормальный
          Нормальный Сегодня, 09:09
          0
          Цитата: tatarin1972
          Ваши действия в те года? Что бы вы делали?

          В 41-м. скорее всего выходил бы из окружения.
          Если бы выжил, то и дальше продолжал воевать в пехоте.
          Скорее всего (как и мой дед) получил бы срок за сомнения в правильности действий "отцов" - командиров. (Деду повезло - всего 8 лет срока а не расстрел.)
          Я не представляю себя на месте члена военного трибунала, особиста или любого другого представителя власти, наделенного правом расстреливать.
          1. tatarin1972
            tatarin1972 Сегодня, 09:29
            +5
            . Мой дед провоевал всю войну, дважды был осуждён военным трибуналом, каждый раз на три месяца штрафной роты. Вы уходите от ответа, вот потому я и написал- не судите. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
            1. Нормальный
              Нормальный Сегодня, 09:56
              0
              Цитата: tatarin1972
              Вы уходите от ответа,

              Не ухожу;
              Цитата: Нормальный
              В 41-м. скорее всего выходил бы из окружения.
              Если бы выжил, то и дальше продолжал воевать в пехоте ....................Я не представляю себя на месте члена военного трибунала, особиста или любого другого представителя власти, наделенного правом расстреливать.

              Что вас не устроило в моем ответе?

              Цитата: tatarin1972
              написал- не судите

              Попытка спрятаться за устоявшееся словосочетание которое к данному вопросу отношения не имеет.
              Судили суды и трибуналы, реально осуждали на смерть.
              Мы же не судим, а обсуждаем позицию судов и трибуналов, результаты их деятельности.
              1. tatarin1972
                tatarin1972 Сегодня, 13:43
                +2
                Вы судья трибунала, ваши действия в 1941 по 1945 год, трибунал в составе армии, на фронте? Или вы опять начнёте говорить, что не можете себя представить.
                1. Arzt
                  Arzt Сегодня, 17:00
                  +1
                  Вы судья трибунала, ваши действия в 1941 по 1945 год, трибунал в составе армии, на фронте? Или вы опять начнёте говорить, что не можете себя представить.

                  Штрафбат. Расстреливая своих ты играешь на руку врагу.
                  1. tatarin1972
                    tatarin1972 Сегодня, 17:51
                    0
                    Штрафные подразделения появились летом 1942 года, для офицерского состава штрафные батальоны, для красноармейцев и младшего ком. состава штрафные роты. И вот не надо говорить, что добровольно бы встал к стенке.
                    1. Arzt
                      Arzt Сегодня, 18:43
                      +1
                      Штрафные подразделения появились летом 1942 года, для офицерского состава штрафные батальоны, для красноармейцев и младшего ком. состава штрафные роты. И вот не надо говорить, что добровольно бы встал к стенке.

                      Об этом и речь. Наверно доперли, что своих перестреляют быстрее, час немцы. winked
                  2. Нормальный
                    Нормальный Сегодня, 19:24
                    0
                    Arzt у
                    Вы ответили за меня. Согласен. Благодарю.
          2. tatarin1972
            tatarin1972 Сегодня, 09:31
            +1
            А на счёт сомнений вашего дела в приказах, есть устав, в нём написал- приказ выполняется и только потом обжалуется.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 10:00
              +1
              Цитата: tatarin1972
              приказ выполняется и только потом обжалуется.

              После выполнения глупого приказа обжаловать обычно бывает некому.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 10:22
                +2
                Цитата: kalibr
                После выполнения глупого приказа обжаловать обычно бывает некому.

                Читайте в "Окопах Сталинграда" Некрасова, там нет этому подтверждения, а даже наоборот. И обжаловали и судили
              2. tatarin1972
                tatarin1972 Сегодня, 13:49
                +1
                Да, бывают глупые приказы, как и бараны, что их отдают. Но краеугольный камень в армии чиноподчинение.. Иначе получаем Русскую армию образца 1917 года, с солдатскими комитетами, и базаром идти или не идти в атаку.
            2. Нормальный
              Нормальный Сегодня, 10:01
              +2
              Цитата: tatarin1972
              приказ выполняется и только потом обжалуется.

              Именно так.
              Если бы было невыполнение приказа то была бы штраф рота.
              Приказ был выполнен.
              Но за обсуждение приказа (за неумение и нежелание держать язык за зубами) - срок в лагерях.
  10. svp67
    svp67 Сегодня, 07:08
    +9
    Странное впечатление от прочитанного. Будто бы в 90-е вернулся...когда хаяли все советское.
    Статистика конечно удручающая, но вопросов возникает больше.
    Так, если в IV квартале 1940 года имело место 3 669 таких чрезвычайных происшествий, то уже в I квартале 1941 года их было – 4 649, что дает увеличение на 26,6 %. В 1940 году из-за них выбыло из строя 10 048 человек, из них было убито – 2 921 и ранено – 7 127 человек. В I квартале 1941 года из строя выбыло уже 3 244 человека: убитыми – 945 и ранеными – 2 290 человек.
    Вроде бы все ясно, за исключением одного, а как росла ОБЩАЯ численность РККА в этот период? Например
    Из постановления Комитета Обороны при СНК СССР
    22 мая 1940 г.
    Строго секретно
    Особой важности
    Общая численность Красной Армии
    Наличный состав Красной Армии на 1.V.40 г. составляет 3 990 993 человека.
    1) Для доведения армии до устанавливаемой численности в 3 302 220 человек уволить в запас призванный рядовой состав и младший начсостав старших возрастов в количестве 658 773 чел.
    Увольнение в связи с сокращением произвести начиная с рядовых старших возрастов. Средний и выше начсостав, а также младший начсостав временно задержать.
    2) Для приведения частей Красной Армии к однородному составу, т. е. укомплектованию молодыми возрастами, одновременно с увольнением, призвать в ряды армии оставшихся в излишке от призыва 1938—1939 гг. 318 220 человек для замены всех остающихся после увольнения запасных. Не ослабляя боевой готовности войск, увольнение призванных из запаса произвести не ранее как через 2 месяца после призыва молодых. В течение июня—июля месяцев 1940 г. разрешается содержать армию на 318 220 человек больше установленной численности.
    3) К 1 августа 1940 г. уволить из армии всех призванных из запаса — рядовых и мл. начсостав.
    4) Для усиления мобилизационной готовности в течение 1940 года провести учебные сборы приписного состава сроком: для младшего начсостава в 45 дней и рядового состава в 30 дней.
    На учебные сборы привлечь:
    а) Во всех дивизиях шеститысячного состава по 5 000 человек, всего в 43 дивизиях— 215 000 человек;
    б) В дивизиях двенадцатитысячного состава Киевского, Белорусского, Одесского, Харьковского, Северо-Кавказского и Закавказского военных округов по 2 000 человек, а в ЗабВО по 1 000 человек. Всего 83 000 человек;
    в) Во всех запасных полках 156 000 человек;
    г) В прочих частях (артиллерия РГК, ПВО, УР'ы и переподготовка начсостава запаса) — 297 000 человек. Всего на сборы привлечь — 766 000 человек, не считая проходящих учебные сборы в данное время в количестве 234 000 человек.
    5) Для обеспечения учебных сборов отпустить НКО 145 600 продовольственных годовых пайков.

    С 25 марта по 5 апреля 1941 г. по всем военным округам, кроме ПрибОВО и ДВФ, был произведен частичный призыв в Красную Армию граждан, родившихся после 1 сентября 1921 г. и не прошедших призыв в 1940 г. Всего было призвано 394 тыс. человек.

    Численность РККА менялась, проводились военные сборы, людей тысячами призывали и увольняли за короткий срок... так, что сильно удивляться такой вот смертности не приходится

    Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593. То есть примерно пятнадцать дивизий!
    Пятнадцать дивизий!
    Нехилое пополнение для любой армии погибло у нас от рук своих, не немцы их убили!

    А вот тут не стоит забывать еще один аспект этого вопроса. Военные трибунала выносили приговоры и откровенным предателям, и они то же в составе этих "пятнадцати дивизий"

    Только с июня 1941 года по июнь 1942 года было подвергнуто арестам 107 высших офицеров. В их числе 1 маршал, 72 генерала, 6 адмиралов и высший политсостав.

    Ужас какой то, хотя очень бы хотелось разобраться, ЗА ЧТО? И если судьбу каждого из 72 генералов проследить довольно сложно, то судьбу одного арестованного маршала, ну не много же у нас их тогда было, можно. Так, что знакомимся:
    Григорий Иванович КУЛИК

    Пострадал за сдачу Керчи и керченского полуострова, и разгром веренных ему войск
    Как следовало из заключения ЦК ВКП (б), постоянно пребывая в нетрезвом состоянии, Кулик занимался «самоснабжением и расхищением государственной собственности, растрачивая сотни тысяч рублей из средств государства». Деньги шли на масштабные застолья, перетекавшие в подзаборные пьянки. Все это, подчеркивалось в партии, сопровождалось небывалым развратом. Кулик демонстрировал пораженческое поведение и при самовольной сдаче Ростова, и при оставлении Керчи, установила комиссия Наркомата обороны.
    Поговаривали, Сталин пришел в бешенство, когда узнал, что Кулик отправлял самолетами своей семье в Свердловск ящики с фруктами, мукой, маслом, мандаринами, икрой, коньяком и другими дефицитными товарами. В другой раз маршал незаконно зафрахтовал воздушное судно для транспортировки животных: на фронте ему хотелось каждый день иметь свежее мясо и кувшин парного молока. Чтобы скотина от испуга не испортила обшивку самолета, рога и копыта предусмотрительно обвязывали соломой.
    Вся "репрессия" - лишен наград, понижен в звании
    1. Нормальный
      Нормальный Сегодня, 07:38
      -3
      Цитата: svp67
      Статистика конечно удручающая, но вопросов возникает больше.

      Статистика (в данном случае) - факт и, вроде, ни кем, в данном вопросе, не оспаривается.
      Но
      Цитата: svp67
      вопросов возникает больше.

      Т.е. классическое неприятие того, что неудобно и противоречит вашим представлениям?
      Вопросы, как я предполагаю, не к статистике, а к автору, данную статистику предоставляющему, к его побудительным мотивам и конечным целям?
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 08:01
        -6
        Цитата: Нормальный
        а к автору, данную статистику предоставляющему, к его побудительным мотивам и конечным целям?

        Это подразумевается. Поэтому отвечу коротко и исчерпывающе:
        "Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог свободного человека!". М. Горький
        1. svp67
          svp67 Сегодня, 08:21
          +4
          Цитата: kalibr
          "Ложь - религия рабов и хозяев... Правда - бог свободного человека!". М. Горький

          То есть Вы открыто признаете свою приверженность к религии рабов и хозяев? Ваша "правда", это скрытая "кривда". Уж извините, но это факт
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 08:39
            -2
            Сергей! Вы что же все приведенные цифры в статье оспариваете? Ну и ну...
            1. svp67
              svp67 Сегодня, 09:04
              +2
              Цитата: kalibr
              Вы что же все приведенные цифры в статье оспариваете? Ну и ну...

              Цифры - нет, но вот выводы - да. Я уже на примере Краснодара показал, что военные трибуналы выносили расстрельные приговоры откровенным предателям и убийцам, но они ведь тоже есть в тех цифрах...
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 10:02
                -3
                Цитата: svp67
                выносили расстрельные приговоры откровенным предателям и убийцам, но они ведь тоже есть в тех цифрах...

                И я тоже уже показал, что это неразумно губить рабочие руки. Что расстрелы цели не достигают было понятно уже в войну. И о чем Вы тогда ? А выводы они из цифр.
                1. svp67
                  svp67 Сегодня, 10:24
                  +2
                  Цитата: kalibr
                  И о чем Вы тогда

                  О том, что в числе тех "пятнадцати дивизий" много тех, кто был ПОЛИЦАЕМ, ДОНОСЧИКОМ, ВЛАСОВЦЕМ и еже с ними...
                  1. kalibr
                    kalibr Сегодня, 10:59
                    +2
                    Цитата: svp67
                    ПОЛИЦАЕМ, ДОНОСЧИКОМ, ВЛАСОВЦЕМ

                    Ничего подобного. Это только те, кого не взяли в плен, нет, не выявили через СМЕРШ. Там отдельный был учет. Это бойцы регулярной Красной армии, согрешившие, так сказать...
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 08:02
        +4
        Цитата: Нормальный
        Т.е. классическое неприятие того, что неудобно и противоречит вашим представлениям?

        Вы простите, но откуда Вам известны мои представления о той войне?
        Цитата: Нормальный
        Вопросы, как я предполагаю, не к статистике, а к автору, данную статистику предоставляющему, к его побудительным мотивам и конечным целям?

        Да, к тому, что он представляет ЧАСТЬ той статистики и выдает ее за "последнюю инстанцию". К слову, все эти вот цифры взяты из статьи в "Новой газете"
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:22
          0
          К слову, все эти вот цифры взяты из статьи в "Новой газете"

          А я читал в "Аргументах и фактах", что после освобождения Крыма от Врангеля было уничтожено 250 ТЫЩ офицеров. И никого не смутило это число.
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:22
          +1
          Цитата: svp67
          К слову, все эти вот цифры взяты из статьи в "Новой газете"

          Будьте внимательнее. В конце статьи источники указаны. Ссылки на архив даны по монографии.
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:39
            +3
            Цитата: kalibr
            Будьте внимательнее. В конце статьи источники указаны. Ссылки на архив даны по монографии.


            Да, что Вы говорите...
            Читаем статью "НГ" "Жуткое сравнение применения смертной казни к своим солдатам на Второй Мировой"
            "На самом деле, по подсчетам автора, только за первый военный год (с 22 июня 1941 года по 21 июня 1942 года) было подвергнуто арестам 107 человек (1 маршал, 72 генерала, 6 адмиралов, остальные — ​командиры дивизий и высший политсостав; из них 45 чел. приговорили к расстрелу, в т. ч. 34 генерала, 10 чел. умерли в заключении)."
            Читаем Вашу статью:
            Только с июня 1941 года по июнь 1942 года было подвергнуто арестам 107 высших офицеров. В их числе 1 маршал, 72 генерала, 6 адмиралов и высший политсостав. 45 человек расстреляли (из них 34 генерала), 10 умерли в тюрьмах
            Найдите разницу...
            К слову о ПЯТНАДЦАТИ "расстрелянных" дивизиях
            Вы это то же от туда взяли, но не Вы, не автор той статьи не объяснил, а от куда у них такая цифра взялась?
            Возьмем штат СД РККА , с которым она встретила ту войну и это штат 04/400-416 от 05.04.1941 г, по которому в СД РККА - 14483 человек... и вот количество расстрелянных уменьшается до неполных "одиннадцати дивизий"...
            Цифры, ими можно играть, чем и пользуется некоторые авторы
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 08:50
              -3
              Цитата: svp67
              Вы это то же от туда взяли, но не Вы, не автор той статьи не объяснил, а от куда у них такая цифра взялась?

              Вы невнимательно читаете.Вот, например, какие данные привел в 8-м номере журнала «Государство и право» за 1995 год генерал-полковник юстиции А. Муранов в статье «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны»: за 1 418 дней войны ими было осуждено 2 530 663 человека. Смертный приговор был вынесен 284 344, то есть осуждалось в среднем по 200 человек в день! Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593. То есть примерно пятнадцать дивизий!
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 08:58
                +2
                Цитата: kalibr
                То есть примерно пятнадцать дивизий!

                И пошла гулять цифра... А я вот скажу, что ДЕСЯТЬ дивизий и обосную это с цифрами... Хотите?
                1. kalibr
                  kalibr Сегодня, 09:02
                  +5
                  Цитата: svp67
                  А я вот скажу, что ДЕСЯТЬ дивизий и обосную это с цифрами... Хотите?

                  Попробуйте. Но что изменится? Пусть будет 10. Все равно слишком много. Для самого лучшего в мире и справедливого строя так и вовсе зашкаливает.
                  1. svp67
                    svp67 Сегодня, 09:16
                    +2
                    Цитата: kalibr
                    Для самого лучшего в мире и справедливого строя так и вовсе зашкаливает.

                    Много... Но когда все трещит и разваливается, все государства шли на крайние меры.
                    Вы тут привели данные по Германии, а где в них данные о расстрелянных "полевой жандармерий"? Она у них так же имела права на ВНЕСУДЕБНЫЕ расстрелы и главное она им пользовалась.
                  2. Liam
                    Liam Сегодня, 09:29
                    -3
                    Цитата: kalibr
                    Пусть будет 10.

                    Все Вы правильно написали.Перс наводит тень на плетень просто за неимением аргументов и хронического незнания матчасти. .
                    Согласно : Постановлению ГКО № 459сс от 11 августа 1941 года в стрелковой дивизии полагалось иметь 11.447 человек.
                    Но это в теории.На практике-воевали с штатами дивизий в 6-7 тысяч
                    1. svp67
                      svp67 Сегодня, 10:26
                      +3
                      Цитата: Liam
                      Согласно : Постановлению ГКО № 459сс от 11 августа 1941 года в стрелковой дивизии полагалось иметь 11.447 человек.

                      А в мае 1941 года был принят штат, где численность СД - почти 15 000... Все же надо объяснять, а не просто цифрами бросаться...
                      1. Liam
                        Liam Сегодня, 12:46
                        0
                        Вам что то обьяснять-трудновато.

                        Так как штат военного времени 04/400 был принят 05 апреля 41 года, то к началу войны успели только отдать директиву о переходе мобилизационного планирования со штата военного времени 04/100 (принятый 10 июня1940 года) на штат 04/400. Кроме того, штат мирного времени 4/400 к 22.06.41 года не был введён вовсе и соответственно дивизий, содержащихся по этому штату, также не было. Более того нет также и достоверных данных, что этот штат 4/400 мирного времени (соотносящийся новому штату военного времени 04/400 принятому в апреле 1941 года) вообще разрабатывался, а тем более принимался                        .

                        Про штаты от августа 41 года уже знаете.А дальше было так.

                        В декабре 1942 г. Наркомат обороны ввел в действие новый штат стрелковой дивизии , который с незначительными изменениями сохранился до конца войны. Этим штатом численность дивизиями устанавливалась в 9435 человек

                        В реальности же дивизии считались укомплектованными если было 8.000 человек.

                        Так что автор более чем прав говоря о 15 дивизиях.
                2. Нормальный
                  Нормальный Сегодня, 09:27
                  -4
                  Цитата: svp67
                  Цифры, ими можно играть, чем и пользуется некоторые авторы


                  Само собой.
                  Именно этим Вы и занимаетесь приводя
                  Цитата: svp67
                  штат СД РККА , с которым она встретила ту войну и это штат 04/400-416 от 05.04.1941 г, по которому в СД РККА - 14483 человек...

                  и зная, что реальная СД РККА в 41-м очень редко была укомплектована по штату. Это раз.
                  В течении войны штат СД менялся неоднократно и не в сторону увеличения численности ЛС. Это два.


                  Цитата: svp67
                  ДЕСЯТЬ дивизий и обосную это с цифрами... Хотите?

                  Хочу. Обоснуйте.
                  1. Liam
                    Liam Сегодня, 09:33
                    -2
                    Цитата: Нормальный
                    Обоснуйте

                    Не потянет.

                    Так как штат военного времени 04/400 был принят 05 апреля 41 года, то к началу войны успели только отдать директиву о переходе мобилизационного планирования со штата военного времени 04/100 (принятый 10 июня1940 года) на штат 04/400. Кроме того, штат мирного времени 4/400 к 22.06.41 года не был введён вовсе и соответственно дивизий, содержащихся по этому штату, также не было. Более того нет также и достоверных данных, что этот штат 4/400 мирного времени (соотносящийся новому штату военного времени 04/400 принятому в апреле 1941 года) вообще разрабатывался, а тем более принимался                    .
          2. kalibr
            kalibr Сегодня, 08:59
            0
            Цитата: kalibr
            Будьте внимательнее. В конце статьи источники указаны. Ссылки на архив даны по монографии.

            Давайте, кто против. Можно и не спрашивать...
        3. Нормальный
          Нормальный Сегодня, 08:38
          -1
          А с чего Вы взяли, что мне известны ваши представления о той войне?
          У Вас "возникло больше вопросов", следовательно Вас не устраивает данная статистика или её интерпретация, что подразумевает наличие у Вас представления о той войне, которое противоречит приведенной статистике и её интерпретации. Не так ли?
          Вы можете опровергнуть ЧАСТЬ статистики ( а это всегда и везде будет только часть статистики поскольку ВСЮ статистику опубликовать в одной статье невозможно) предоставленную автором, "своею" частью статистики?
          То, что вы уже выложили ни как не противоречит тому, что предоставлено в статье.
          И, к стати, мне без разницы в какой газете опубликованы АРХИВНЫЕ данные.
          Вы занимаетесь манипулированием, придавая сомнительную политическую окраску архивным данным СССР на том основании, что они публикуются в "не правильном" СМИ.
        4. kalibr
          kalibr Сегодня, 12:38
          -1
          Цитата: svp67
          выдает ее за "последнюю инстанцию"

          Это было бы так, если бы в материале отсутствовал список литературы. Я понимаю, что обидно, когда "против шерсти", но злобствовать по глупому не надо.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 07:51
      -1
      Цитата: svp67
      Военные трибунала выносили приговоры и откровенным предателям, и они то же в составе этих "пятнадцати дивизий"

      Вы знаете точный % оных? Но даже предателя зачем убивать? Приковал его к тачке цепями и пусть работает на оборону.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 07:55
        +3
        Цитата: kalibr
        Вы знаете точный % оных?

        При желании это можно подсчитать, но лично у вас же на это времени всегда не хватает, проще взять за основу статью с "Новой газеты" и её данные взять. Так?
        Нет ли желания привести первооснову, Ваше статьи? Хотите, могу это сделать я
        1. Нормальный
          Нормальный Сегодня, 08:16
          -3
          Цитата: svp67
          При желании это можно подсчитать

          Процент "откровенных предателей" будет близким к 100?
          Цитата: svp67
          проще взять за основу статью с "Новой газеты" и её данные взять. Так?

          Вы утверждаете, что это данные "Новой газеты", а не
          1. ЦАМО, ф. 32, оп. 11309, д. 51, л. 38
          2. В книге Зефирова М.В., Дѐгтева Д.М. Все для фронта? Как на самом деле ковалась победа. М., 2009, на стр. 378 приводится цифра 376,3 тыс. чел.
          3. Там же. С. 378
          4. Щупленков В.П. Проблема уголовно-правовой борьбы с преступлениями против обороны СССР. Дис. …д-ра юридич. наук. М., 1986. С. 264
          5. https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Гутионтов П. Дожить до расстрела.
          6. «Психология великой Победы». Коллектив авторов. ИПП Прометей, Тверь, 1995 г.          ?

          Цитата: svp67
          Нет ли желания привести первооснову, Ваше статьи? Хотите, могу это сделать я


          Скинте ссылку, обязательно ознакомлюсь.
          1. Konnick
            Konnick Сегодня, 08:28
            +4
            Лучше это почитайте про источники Шпаковского http://samlib.ru/t/tonina_o_i/luft_volga_06_1943.shtml

            Ольга Тонина.

            Книжная премия имени Гитлера. Рецензия на книгу М.В.Зефирова, Д.М.Дегтева, Н.Н.Баженова "Свастика над Волгой. Люфтваффе против сталинской ПВО", Москва, АСТ, 2007, 645 с., (Неизвестные войны), ISBN 5-17-041913-9.


            Те еще авторы.
            1. Нормальный
              Нормальный Сегодня, 09:35
              -2
              Цитата: Konnick
              Те еще авторы.


              Опять не нравятся цифры, но оспорить их нет возможности? Значит надо усомниться в морально-этических качествах тех кто эти цифры публикует?
              Ничего нового.
              Я не знаком с творчеством как самой Ольги Тониной так и с творчеством рецензируемых ею авторов. Но, думается, что если задаться целью, то у ЛЮБОГО автора можно отыскать много сомнительного. У Ольги Тониной в том числе.
              Посему предлагаю оперировать сухой статистикой, а не эмоциями и политическими предпочтениями.
              1. Konnick
                Konnick Сегодня, 09:37
                +2
                Опять не нравятся цифры

                Цифры бывают разные. В рецензии как раз одни цифры.
              2. m-z
                m-z Сегодня, 11:29
                0
                Цитата: Нормальный
                Опять не нравятся цифры, но оспорить их нет возможности?

                Эти цифры взяты из книг, статей, рассказов, бреда и т.д., написанных после 1991 г. Подобные данные (официальные - от современной власти и их предшественников) уже были по миллионам жертв сталинских репрессий, пока Земсков не залез в архивы на много лет. И (о чудо!) оказалось, что все эти статьи заказное вранье, написанной с целью нагадить на СССР.
                1. kalibr
                  kalibr Сегодня, 12:40
                  -2
                  Цитата: m-z
                  нагадить на СССР.

                  Было бы на что гадить. А то где он? Тю-тю, сдулся без единого выстрела...
                  1. m-z
                    m-z Сегодня, 15:48
                    +1
                    Цитата: kalibr
                    Было бы на что гадить. А то где он? Тю-тю, сдулся без единого выстрела...

                    Наверное неправильно выразился: можно было бы написать "на прошлое страны"... Но и это не совсем подходит.
                    Да, страны и государства СССР уже давно нет, но вот это и странно, что постоянно идут статьи подобные этой... Кому, интересно, это так необходимо?
          2. svp67
            svp67 Сегодня, 08:48
            +2
            Цитата: Нормальный
            Скинте ссылку, обязательно ознакомлюсь.

            Сравнивайте
            "Дожить до расстрела"
            https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 09:04
              0
              Странно. В статье тайны из этого не делается. Вот она в списке использованных материалов. Вы что-то, любезный, ломитесь в открытую дверь...
              5. https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela Гутионтов П. Дожить до расстрела.
              1. svp67
                svp67 Сегодня, 09:18
                +2
                Цитата: kalibr
                Странно.

                Странно то, что эти статьи ОЧЕНЬ похожи, ну почти одна в одну. Вот, что странно, хотя "робот" "заимствований не нашел"
                1. kalibr
                  kalibr Сегодня, 10:07
                  -2
                  Цитата: svp67
                  хотя "робот" "заимствований не нашел"

                  На ВО робот работает в мою сторону. Это же ясно.
            2. Konnick
              Konnick Сегодня, 09:07
              +3
              Сравнивайте
              "Дожить до расстрела"
              https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela


              request плагиат
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 09:21
                +1
                Николай! Прежде чем что-то писать нужно обладать знаниями о том, о чем пишешь. Плагиат это когда источник не указывается. А тут он указан под цифрой 5. Кроме того, есть еще электронная система проверки новизны. Называется "Антиплагиат". Без проверки на ней ни один материал в ВО не попадает. По правилам новизна должна составлять выше 70%. Так вот у меня... было значительно больше. Где-то под 90%. Доступно объяснил?
                1. vladcub
                  vladcub Сегодня, 15:42
                  0
                  В. О, используете :"Текст ру"?
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:25
          -1
          Цитата: svp67
          Нет ли желания привести первооснову, Ваше статьи? Хотите, могу это сделать я

          Сделайте, но эффектно не получится. Я проверяю уровень новизны текста. И он у меня всегда высокий. Выше стандарта ВО.И недаром в статье дана ссылка на "Новую газету". Как раз чтобы такие, как Вы, этим не козыряли. Все источники в конце названы. Одну книгу так и вовсе написали сплошь люди в погонах...
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 08:40
            +2
            Цитата: kalibr
            Сделайте, но эффектно не получитс

            Сравните с этим "Дожить до расстрела"
            https://novayagazeta.ru/articles/2019/05/08/80449-dozhit-do-rasstrela
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 08:53
              +2
              В статье на этот материал есть ссылка. Чего еще Вам надо?
        3. kalibr
          kalibr Сегодня, 11:03
          +2
          Цитата: svp67
          При желании это можно подсчитать

          Нельзя! Личные дела осужденных дел сих пор под грифом секретно. Есть только общие цифры.
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:04
      -4
      Цитата: svp67
      Вся "репрессия" - лишен наград, понижен в звании

      Расстрелян потом... Но... это вот он таким плохим стал, когда получил маршала, или до этого он хитро маскировался под верного ленинца-сталинца. Или все вот это сотворив, но по-прежнему оставаясь "верным", он потому и отделался сравнительно легко?
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 08:45
        +2
        Цитата: kalibr
        Расстрелян потом...

        Разговор то идет о конкретном промежутке времени
        Цитата: kalibr
        Но... это вот он таким плохим стал, когда получил маршала, или до этого он хитро маскировался под верного ленинца-сталинца

        Знаете, в Гражданскую он был явно не плох, но критерии к командиру той войны и войны 1941-1945 года оказались сильны различны. И в последней он показал себя плохо...
        Цитата: kalibr
        Или все вот это сотворив, но по-прежнему оставаясь "верным", он потому и отделался сравнительно легко?

        Если Вы уж так затронули тему расстрелов, то должны знать, что с 1942 года за такое генералов уже понижали в должностях и званиях, а расстреливали очень редко, не в пример 1941 году
      2. Konnick
        Konnick Сегодня, 09:08
        +3
        Расстрелян потом

        На пару с Гордовым
    4. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 08:31
      +1
      "Маршал Кулик с 23 мая по предложению И. В. Сталина вновь занял пост начальника Артиллерийского Управления РККА."(с)
      Это не он, случаем, отправил на склады первые партии ППД, объявив их "полицейским оружием". Гениальный стратег, безусловно. laughing
      В конечном итоге его всё равно шлёпнули.
      1. svp67
        svp67 Сегодня, 09:07
        +3
        Цитата: Морской Кот
        Это не он, случаем, отправил на склады первые партии ППД, объявив их "полицейским оружием". Гениальный стратег, безусловно.

        Но благодаря ему на вооружение были приняты десятки очень нужных нам артсистем и техники, тот же КВ и Т-34
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 09:47
          -3
          А может, всё-таки вопреки?
          1. svp67
            svp67 Сегодня, 10:09
            +2
            Цитата: Морской Кот
            А может, всё-таки вопреки?

            Нет, в данном случае благодаря. Именно он отвечал за этот процесс и не один образец вооружения не мог быть принят без его разрешения
          2. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 14:46
            0
            Цитата: Морской Кот
            А может, всё-таки вопреки?

            Таки благодаря. На том же Т-34 устранение конструктивных и производственных недостатков началось только после того, как Кулик остановил приёмку танков вплоть до устранения отмеченных в ходе войсковых испытаний недостатков.
            До этого завод отделывался отписками в стиле у нас всё нормально, и вообще - лучше всё равно не будет
            Работа главного фрикциона за весь период испытаний машины не показала плохой работы всех деталей фрикциона… В работе наблюдалось только коробление дисков, причины которого установить еще не удалось… Существующую рацию 71-TK-3 перенести в нос танка нельзя… Другой конструкции смотровых приборов в данное время завод предложить не может… Прибор кругового обзора хотя и не обеспечивает обзора на 360 градусов, но, являясь дополнительным прибором наблюдения, целиком удовлетворяет своему назначению. Поскольку комиссия, кроме заключения, что прибор непригоден, больше никаких недостатков самого прибора не приводит, а другой конструкции прибора завод не имеет — предложить на программу 1940 г. новую конструкцию смотрового прибора не можем… Замечания комиссии о расширении башни — неконкретны.
            © Морозов
            Кроме того, именно после проведённых по заданию Кулика обстрелов башни Т-34 обнаружилось, что при переходе к серийному выпуску качество изготовления и сварки брони резко упало.
            Испытания показали, что броня башни пробивалась под углом 30 градусов 45-мм бронебойным тупоголовым снарядом с дистанции 160 метров, а по ранее проведенным испытаниям на заводе броня при этих условиях не пробивалась с дистанции 50 метров.

            Сварные швы от первого снаряда трескались, а от последующих попаданий совершенно разрушались.
            Пониженная бронестойкость указанных деталей башен объясняется несовершенной технологией термообработки. Башенные детали закаливались в приспособлении, не обеспечивающем равномерного охлаждения деталей при закалке.

            Попутно выяснилось, что на танковую броню нет Технических условий.
        2. vladcub
          vladcub Сегодня, 15:55
          +1
          В таком случае нехороший Сталин "безвинного" наказал?
          Если чесноком, я не знаю:за какие грехи? Что ему ставили в вину, возможно, из пальца высасали, а может и реальные грехи?
      2. Alexey RA
        Alexey RA Сегодня, 14:29
        +1
        Цитата: Морской Кот
        Это не он, случаем, отправил на склады первые партии ППД, объявив их "полицейским оружием". Гениальный стратег, безусловно.

        Просто товарищ Кулик не понимал, зачем РККА пистолет-пулемёт, который сложен в производстве, стоит как ручной пулемёт, но при этом позволяет вести огонь только на 150 м.
        Поэтому Кулик в 1939 г. потребовал производство ППД-34 прекратить вплоть до устранения отмеченных недостатков и упрощения конструкции. Армии был нужен надёжный дешёвый ПП.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 16:11
          0
          П/П не мог стоить как РП, при его производстве металлоёмкость была значительно меньше, чем при производстве РП.
          1. Alexey RA
            Alexey RA Сегодня, 16:29
            +2
            Цитата: Морской Кот
            П/П не мог стоить как РП, при его производстве металлоёмкость была значительно меньше, чем при производстве РП.

            Дело не в металлоёмкости, а в мехобработке. Штамповка и сварка будут только в конце 30-х. А во времена ППД-34 - только токарные и фрезерные работы. Из цельного куска металла, который может весить вдесятеро больше готовой детали.
            Пистолет-пулемет Дегтярева создавался в те годы, когда холодная и горячая обработка металла в производстве стрелкового оружия применялась еще мало, и изготовление деталей велось из заготовок с большими припусками путем механической обработки металла резанием с последующей чистовой обработкой. Такой метод, существовавший на протяжении многих десятилетий, требовал на изготовление оружия значительных затрат металла и большого количества часов, отвлекал значительные производственные мощности.
            В конце 30 — начале 40-х годов в машиностроении был достигнут заметный прогресс в технологии производства, особенно в точности и чистоте обработки металла с помощью горячей штамповки, литья, холодного прессования. Это открывало широкие возможности перед конструкторами в создании новых, более простых видов оружия в соответствии с возросшими возможностями новой технологии. Одним из первых это оценил Г. С. Шпагин, который в начале 1940 г. также приступил к разработке пистолета-пулемета.
            © Болотин

            В середине 30-х при обработке деталей 90% стружки было нормой. Причём не только у нас, но даже у "Бофорса".
            Да и не у нас одних ПП считался дорогим и сложным в производстве - достаточно вспомнить "томми-ган".
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 16:40
              +1
              А во времена ППД-34 - только токарные и фрезерные работы. Из цельного куска металла, который может весить вдесятеро больше готовой детали.

              А разве изготовление ручных пулемётов производилось по другой технологии?
      3. vladcub
        vladcub Сегодня, 15:47
        +1
        А Лаврентий Берия не знал, что это"полицейское оружие" и пограничникам
  11. граф Замазкин
    граф Замазкин Сегодня, 07:22
    +7
    Фото к статье - ,, Конвоирование дезертиров,, не совсем удачное, конвоируемые совсем не похожи на дезертиров, эта фотография хорошо известна под названием - ,, Конвой ГУЛАГа,, Может быть и бандеровцы какие.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:45
      +5
      Цитата: граф Замазкин
      , Конвоирование дезертиров,, не совсем удачное, конвоируемые совсем не похожи на дезертиров, эта фотография хорошо известна под названием - ,, Конвой ГУЛАГа,, Может быть и бандеровцы какие.

      Это же автор, его способность к анализу околуневая.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 07:57
        -2
        У Вас высокая, Владимир, несомненно, вот и воспользуйтесь возможностью данной Вам ВО ее показать. Перед Вами данные из архивов, ссылки на литературу -самое широкое поле для анализа. Анализируйте сколько душе угодно.
        1. Владимир_2У
          Владимир_2У Сегодня, 08:06
          +5
          Цитата: kalibr
          Анализируйте сколько душе угодно.

          Вот я и проанализировал Вашу способность к анализу по Вашей подписи к фото. Достаточно материала.
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 08:28
            -4
            Цитата: Владимир_2У
            Вот я и проанализировал Вашу способность к анализу по Вашей подписи к фото.

            И это все? Хило! Подпись это не цифры и не факты. Кстати, попробуйте Вы найти фото с конвоированием ИМЕННО дезертиров. Попробуйте... Как говорится, "за неимением гербовой пишем на простой!"
            1. Владимир_2У
              Владимир_2У Сегодня, 09:01
              +8
              Цитата: kalibr
              И это все? Хило! Подпись это не цифры и не факты... ...Как говорится, "за неимением гербовой пишем на простой!"
              Вы неуместную подпись под фото разместили? Это факт. Неуместность подписи видна невооружённым взглядом, тоже факт. Ещё и оправдываете это словами "за неимением гербовой.." Уже статистика, знаете ли.
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 09:23
                -2
                Напишите на гербовой!
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 11:00
      0
      Цитата: граф Замазкин
      эта фотография хорошо известна под названием - ,, Конвой ГУЛАГа,,

      Странно- баба в мужском конвое....вообще то это нарушение положения о конвойных войсках.
      Это скорее реально дезертиров ну или "примаков" гонят....
      1. граф Замазкин
        граф Замазкин Сегодня, 11:25
        +3
        Что же здесь странного? Это фото, если только верить интернету, иллюстрирует лагерь заключённых 30-ых - 50--ых годов в селе Гаврилова Поляна, Самарская Лука. В лагере заключенными были только мужчины, но в составе конвоя были и женщины.Об этом, о женщинах-конвоирах, именно в этом лагере, хорошо известно, некоторые были очень колоритными персонажами.
        1. свой1970
          свой1970 Сегодня, 11:56
          0
          Цитата: граф Замазкин
          составе конвоя были и женщины.Об этом, о женщинах-конвоирах, именно в этом лагере,

          Надо почитать , это реально нарушение...
  12. lwxx
    lwxx Сегодня, 07:27
    +3
    Елизар Мелетинский . Интересный товарищ. 7 сентября 1942 года был арестован по обвинению в антисоветской агитации и измене Родине. 16 октября того же года военным трибуналом был приговорён к 10 годам ИТЛ с последующим поражением в правах сроком на 5 лет и конфискацией имущества (ст. 58-10 ч. 2 и 58-1б УК РСФСР). 15 мая 1943 года был освобождён по состоянию здоровья из тюремной больницы в Овчалах, недалеко от Тбилиси.

    В 1943—1944 годах обучался в аспирантуре Среднеазиатского государственного университета в Ташкенте, а после её окончания стал старшим преподавателем этого вуза. В 1945 году защитил кандидатскую диссертацию. Из его воспоминаний-. "Мы шли, казачий конвой ехал верхами, а сам начальник конвоя - в своеобразном "экипаже". Приходилось идти быстро, почти бежать, двигались день и ночь по 80, а то и по 100 километров в сутки." Читал и плакал.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:35
      0
      Наверно в кругу друзей ляпнул что то не так... вот и пострадал за свой длинный язык.
      1942 год тяжелый год для страны и любое неосторожное высказывание в адрес товарища Сталина и Советской власти воспринималась как прямая угроза стране...многие погорели за неосторожные слова и дела.
      1. lwxx
        lwxx Сегодня, 07:42
        +4
        Все прозаичнее. После выхода из окружения, понял ,что с фронтом надо завязывать.Так же потом сделал и Солженицын.
        1. Леха с Андроида.
          Леха с Андроида. Сегодня, 07:49
          +4
          Жалко не всех предателей постигла заслуженная кара.
          Казак Кононов уведший к фрицам казачьий полк смог избежать наказания... умер в Австралии куда сбежал после войны.
        2. Konnick
          Konnick Сегодня, 08:44
          +3
          После выхода из окружения, понял ,что с фронтом надо завязывать.

          Тем более странно, на сайте "Память народа" он в списках 1173 сп 379 сд, а до этого 980 сп 275 сд техником-интендантом официально. Что интересно дата окончания службы в 275-й дивизии март 42-го. Где Мелетинский служил до сентября 42-го неизвестно. Причем получил орден Отечественной войны, юбилейный. А в карточке участника войны указан 980 сп и 1080 сп, интересно.
          1. lwxx
            lwxx Сегодня, 08:46
            +3
            Я поэтому и написал, что товарЫщ интересный. Там много непоняток.
  13. Konnick
    Konnick Сегодня, 07:59
    +6
    Так, в сентябре 1942 года особым отделом 56-й армии был арестован 24-летний офицер Елизар Мелетинский по обвинению в шпионаже. Знал немецкий, воевал в разведроте, и в его полевой сумке нашли русско-немецкий разговорник и книгу лютеранских псалмов, которую он забрал у пленного немца. И военный трибунал не постеснялся приговорить боевого офицера (правда, осудившие его не знали, что судят будущего всемирно известного лингвиста) к десяти годам лагерей. Причем в приговоре было записано: «за антисоветскую агитацию с целью разложения Красной армии» и что он «восхвалял фашистский строй и Гитлера». Позднее Мелетинский в своих воспоминаниях написал, что вместе с ним арестовали и двух неграмотных парней, призванных из деревни. Вот их приговорили к расстрелу. Так что будущему лингвисту еще, можно сказать, повезло!


    Все это со слов самого Мелетинского. В его воспоминаниях всё его сокамерники были невиновны как и он сам, по другому и нельзя...сочинить. Уважаемый автор, нельзя выдавать личные воспоминания, не подтвержденные документально, за правду.
    Одно предложение в воспоминаниях просто чудесное -

    Мы шли, казачий конвой ехал верхами, а сам начальник конвоя - в своеобразном "экипаже". Приходилось идти быстро, почти бежать, двигались день и ночь по 80, а то и по 100 километров в сутки.

    Повторил, уже заметили фантастические строки.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:31
      -1
      Цитата: Konnick
      Уважаемый автор, нельзя выдавать личные воспоминания, не подтвержденные документально, за правду.

      Источниковедением личные воспоминания считаются источником! Но степень их... правдивости следует проверять другими документами. Про 100 км. в сутки я не писал...
  14. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:04
    +3
    Кстати, Мехлис приказал генерала, командовавшего 34-й армией, расстрелять перед строем без суда и следствия, собственной властью, как представитель Ставки… что и было, разумеется, исполнено!

    Опять отсебятина.
    Генерал-майор Качанов был расстрелян по выводам комиссии в составе Н. А. Булганина, Л. З. Мехлиса и К. А. Мерецкова. Уважаемый Шпаковский ну не надо так откровенно ненавидеть свою Советскую Родину.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 08:34
      -2
      Избитый дубинками в кровь Мерецков (в свое время) да пошел бы против Мехлиса - ха-ха? А Булганин был на все - ага! Так что заправлял всем Мехлис. Тоже мне комиссию нашли...
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 08:46
        +3
        Избитый дубинками в кровь Мерецков (в свое время) да пошел бы против Мехлиса - ха-ха?

        Вы что, были свидетелем избиения? Опять фантазии.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 08:57
          0
          Цитата: Konnick
          Вы что, были свидетелем избиения? Опять фантазии.

          Об этом было написано... Но многие на судах заявляли о даденных показаниях в результате избиений. Кстати, всех кто бил потом почему-то расстреляли. Они все тоже были враги, пробравшиеся в органы, как и целых три наркома, да?
      2. svp67
        svp67 Сегодня, 09:01
        +4
        Цитата: kalibr
        Избитый дубинками в кровь Мерецков (в свое время) да пошел бы против Мехлиса - ха-ха?

        А Горбатов шел и что? Да как то и Рокоссовский, под него "не ложился". Видимо, все от людей зависит
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 09:24
          +1
          Цитата: svp67
          все от людей зависит

          Видимо, да...
      3. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 17:01
        +1
        Мерецков был под следствием за первый этап советско-финской войны и за бездарное командование, что повлекло большие потери. После вступление в командование фронтом С К Тимошенко прекратились лобовые атаки ДОТов, была подтянута тяжелая артиллерия, был задействован Балтийский флот. И ситуация коренным образом изменилась. Линия Маннергейма была прорвана.
      4. Ищущий
        Ищущий Сегодня, 17:38
        0
        выкручиваешься.как гадина на сковородке
  15. igor67
    igor67 Сегодня, 08:26
    +5
    Мой покойный дед , прошёл всю войну от Москвы где призывался до Берлина, рассказывал, о дисциплине, в пьянках офицеры стреляли и друг друга , я когда-то описывал этот факт здесь на сайте, но куча минусов такого не могло быть в Красной армии, Потом появилась электронная версия книга Памяти, где о ветеранах их наградах и места гибели если погибли, так вот дед моей жены со слов её отца и родственников погиб от бандеровцев , но открывши книгу прочитали архивную копию где его Застрелил в Германии другой офицер пьяный.
  16. север 2
    север 2 Сегодня, 08:32
    +2
    публичная советская историография не критиковала , как тут в начале статьи пишет ,армию Царской России и порядки в армии Царской России до мятежа декабристов . Потому что этой такой историографии можно было заткнуть рот вопросом -, а кто, если не Царская армия за двести лет била всех кого только не лень в Европе и кто, если не Царская армия за двести лет маленькое Московское Царство превратило в великую Российскую Империю? Публичная советская историография , особенно на полит.занятиях в советской армии , соизволяла только удовлетворять себя сравнениями как Брежневский СССР за шестьдесят лет обогнал Царскую Россию 1913 года . А на мой вопрос на полит. занятиях замполиту ,- что мол , ещё неизвестно какой была бы Российская Империя за те шестьдесят лет, возможно она к 1973 году обогнала бы США и Европу вместе взятых и кто если не Цари собрали в единое и нам оставили в наследство широкую страну родную, где много в ней лесов , полей и рек - на такой вопрос замполит не имел историографического ответа ,а начал лишь икать , ртом ловить воздух и после полит.занятий отправил меня к особисту ...
    Вот и вся публичная историография . До не публичной историографии тоже невозможно было добраться, потому что она была в архивах , а туда доступ получить было архи трудно . Даже учителям истории путь в архивы , ну что бы самостоятельно повышать свою квалификацию, был закрыт .
    И что тогда хотеть от такой , дескать историографии , что бы она правдиво отражало период
    правления Сталина , как он уничтожал врагов внутри России и внутри Красной Армии ???...
  17. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Сегодня, 08:50
    +5
    Ух ну и статейка.... старая песня о главном... У нас кровавый режим был а на западе свет демократии.... Зачем печатает Во такое. Подзадорить публику.
  18. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 08:51
    +4
    Страшные цифры, просто ужасные, лишний раз показывающие что человеческая жизнь не стоит и ломанного гроша (человек для государства, а не наоборот), что человек человеку не друг, а враг. Впрочем по прошествии 80 лет ничего не поменялось, мы сами, люди одной страны, готовы грызть друг другу глотки, что в реальной жизни (возьмите ежедневные конфликты на дорогах, тебя подрезали, ты посигналил, а в ответ уже с травматом выходят и т.п.), что в комментариях почти к любой статье (всех несогласных с мнением, вешать, расстреливать, сгноить, на швабру).
    Как вообще можно оправдывать такие массовые казни людей? Неужели все кто считают, что так и надо было поступать, думают, выпади им такие испытания, то они непременно будут героями, уничтожат всех врагов, выживут, но ни в коем случае не отступят и не смалодушничают?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 09:07
      +3
      Цитата: Gvardeetz77
      Неужели все кто считают, что так и надо было поступать, думают, выпади им такие испытания, то они непременно будут героями, уничтожат всех врагов, выживут, но ни в коем случае не отступят и не смалодушничают?

      Очевидно, что они именно так и считают. Иначе бы так не писали...
  19. Ингвар К
    Ингвар К Сегодня, 09:39
    +7
    Во всей этой статейке есть одна маленькая, но важная деталька, это статистика сделана в1995 году, тогда вся шваль плевалась дерьмом на наше прошлое. Меня интересовала в большей мере система управления Сталина. Пришлось почитать настоящие научные работы. Цифры по осужденным, нормам питания, снабжения и т.д. очень разные. Прозападные шавки в тупую дорисовывали нули. Даже по возможностям железных дорог .не соответствие. И ключевой аспект в 1941 году прошло всего 20 лет после классового противостояния, куда делись все белые или зелёные ??? А это пол страны вообще то. По сути ВОВ поставила точку в этом противостоянии и это видно по цифрам 1941 и 1945 годов. В 41-м больше воинских преступлений, а в 45-м больше против государства, задержали сотрудничавших с немцами.
    1. m-z
      m-z Сегодня, 11:22
      +3
      Цитата: Ингвар К
      Во всей этой статейке есть одна маленькая, но важная деталька, это статистика сделана в1995 году, тогда вся шваль плевалась дерьмом на наше прошлое.

      Кроме этого, почти все источники нарративные, а не архивные. Так что оспорить указанные в статье цифры можно только, если самому залезть в архивы и провести там лет 10. Кстати, когда люди так делают, цифры жутких репрессий волшебным образом сокращаются раз 10-20.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 12:45
        0
        Цитата: m-z
        Кстати, когда люди так делают, цифры жутких репрессий волшебным образом сокращаются раз 10-20.

        И можете привести примеры? Только без общих фраз, а статья - автор- стр. №№ архивных дел. Буду Вам очень признателен.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 16:07
          -1
          Цитата: kalibr
          Кстати, когда люди так делают, цифры жутких репрессий волшебным образом сокращаются раз 10-20.

          И можете привести примеры? Только без общих фраз, а статья - автор- стр. №№ архивных дел. Буду Вам очень признателен.

          ПРИМЕРЫ ГДЕ? Опять один ТРРРЕП?
          1. m-z
            m-z Сегодня, 17:01
            +1
            Пример у меня только один, к сожалению: Земсков В.Н. Читал кое-что, к своему стыду невнимательно. Полагаю, вы знакомы с его данными (которые никто не смог опровергнуть, если не ошибаюсь) лучше меня. Эти данные затрагивают и численность осужденных, и казненных, и т.д. Поэтому когда видишь огромные цифры "невинных" жертв, "свидетельствующие о кровавых советских палачах", тем более от автора, откровенно признававшегося в неприятии к стране, в которой родился и жил, возникает серьезное сомнение, что настоящие мотивы написания статьи - это просто доведение правдивой информации до других.
  20. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:42
    +4
    Ну допустим, многое весьма сомнительно... Про сопоставление - у нас и у них, например...
    [center]
    https://waralbum.ru/404359/
    Расстрел двоих финских солдат, ослушавшихся приказа о возвращении на передовые позиции во время боев в районе реки Свирь. По приговору ускоренного военного трибунала 20 декабря 1941 были расстреляны: рядовой Войтто Ахомяки (Voitto Veikko Ahomäki; 16.03.1915 — 20.12.1941) и рядовой Тойво Мякеля (Toivo Iisakki Mäkelä; 25.06.1917 — 20.12.1941).

    Самый сок, война пока идет по плану и финны побеждают winked
    Про амеров - вообще много что сказать можно. Баотанского беглеца Макартура точно бы за дезертирство шлепнули везде, кроме США, да и в отступлении союзников))) Кто бы там во Франции судил оставивших позиции? Вишисты? Или в Британии судили бы оставшихся в живых чудом? Там с себя начать надо.
    А так, неоспоримо, что в отступающей армии дезертиры - будут. И еще срабатывал фактор новоприсоединенных территорий...
    Принципиальная разница была в том, что, как например писал спецназовец Стругацкий - "солдат всегда трус".
    Однако два факта - массовый героизм во Вторую, и очень единичный в первую.
    И второй - расстрельная-то дисциплина и там и там была - приказ Брусилова от 1914 года приводил - "вплоть до поголовного расстрела отступающих частей", Заградотряды.1914 год, не развал еще
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 10:11
      -2
      Цитата: Cowbra
      И второй - расстрельная-то дисциплина и там и там была - приказ Брусилова от 1914 года приводил - "вплоть до поголовного расстрела отступающих частей", Заградотряды.1914 год, не развал еще

      А строй разный...Или не такой уж и разный если подумать?
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 10:27
        +2
        Да я говорю, чем разный. Смотрите - солдат всегда трус, да? Но в одном случае - массовый героизм и дезертирство всеж не такое, чтоб целый корпус сдался, просто в атаке попали под пулеметы - весь какой-то там Восточносибирский стрелковый сдался в плен. Пулеметы стреляют! Чем, кстати, приказ Брусилова был вызван.
        С другой - единичные проявления героизма - и массовое дезертирство.
        Та же 34 армия должна была не в паническое бегство ломануть, а бодрым скоком в плен, коль строй такой же, как был у того Восточносибирского.
        Характерно, что разбрасывание листовок с лозунгом времен ПМВ - "штыки в землю" - не сработало в Отечественную. wink
        Хотя, конечно, просто тут не скажешь... Брест и Осовец например...
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 10:41
        +1
        Тут с Вами не согласен :империя или СССР военная дисциплина ВСЕГДА и ВЕЗДЕ была, есть и будет. В военное время некогда"сопли жевать".
        Вы умный человек, в этом я ууврен, а теперь вопрос:заград отряды были лишними или нет?
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 19:36
          0
          Бес его знает. Поспрашивайте например у знакомых, если кто был - как он первый бой. А нихрена ж не помнишь, так, куски, фрагменты, потом - бац, сидишь в окопе, и тебя за ремень держат. Че я там елал - да не помню нифига, куски, фрагменты... Animal Instinct to me... Но вроде хоть не бежал, а как они в штыковую ходили - это ж эффект толпы, поди, да? И один подежал - всей толпе и пропасть, надо стрелять труса? Надо, нет?. Арифметика елки, что каждый человек - микрокосм и неповторим, а потому ценен - не канает. Так что выходит нужны, не все же зубами саперную лопатку перекусывают, и на танк с гранатой пехом рванут, как ничего не бывало.
    2. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:12
      +1
      А было и такое -"Солдат вермахта, оставшийся человеком" https://topwar.ru/32005-soldat-vermahta-ostavshiysya-chelovekom.html


      Долгое время сам факт отказа Йозефа Шульца от участия в расстреле мирных жителей и его последующей казни подвергался сомнению. Утверждалось, что вся эта история – коммунистическая пропаганда. Семья Шульца получила официальное извещение, что ефрейтор Йозеф Шульц отдал свою жизнь за фюрера и рейх в бою с «бандитами» Тито. Но командир 714-й дивизии Фридрих Шталь в своем дневнике подробно описал этот инцидент. Были даже найдены фотографии, сделанные одним из участников расстрельной команды. На одной из них Йозеф Шульц, без оружия и без шлема направляется к стогу сена, чтобы встать среди расстреливаемых. Точку в споре поставила проведенная в 1947 году эксгумация останков погибших. Среди 17-и захороненных один был в форме войск вермахта. Йозеф Шульц все-таки не погиб в бою, а был расстрелян. Командование дивизии решило скрыть позорный факт невыполнение солдатом приказа, и командир роты обер-лейтенант Голлуб направил матери Шульца в Вупперталь извещение о героической гибели ее сына в бою.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 12:47
        +1
        Всегда было исключительное и общее. Не все немцы были Шульцами, далеко не все!
        1. Konnick
          Konnick Сегодня, 13:08
          +2
          Всегда было исключительное и общее. Не все немцы были Шульцами, далеко не все!

          И не все были Мелетинскими при штабах, а были и Матросовы
          1. kalibr
            kalibr Сегодня, 13:36
            0
            Цитата: Konnick
            были и Матросовы

            Но сколько было людей, совершивших этот подвиг до него, и сколько было тех, кто после. До него - 90 человек. После - более 110. Всего более 200, один дважды. Но... все поминают только Матросова...
            1. Konnick
              Konnick Сегодня, 13:42
              +3
              Но... все поминают только Матросова

              Но в этой статье Вы упомянули Метелинского, толком не узнав про него ничего, назвали офицером разведроты, как и в статье Новой Газеты. А он не был офицером разведроты, он был штабной переводчик в разведотделе, а это большая разница.
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 15:16
                0
                И что? Ссылка на статью есть? Есть! Значит что выяснять? В любом случае перегиб явный. Разведчик или переводчик в разведотделе.
            2. Charlie
              Charlie Сегодня, 17:19
              0
              Вопрос все вертится на языке. По случаю хотелось бы спросить. Можно ли грудью закрыть амбразуру ДЗОТа?
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 17:27
                0
                Цитата: Charlie
                Можно ли грудью закрыть амбразуру ДЗОТа?

                Не знаю, не пробовал!
  21. Dart2027
    Dart2027 Сегодня, 10:36
    +5
    Любая армия возможно только при жестком поддержании дисциплины.
    Любая война это в первую очередь грязь.
    Так было и будет всегда.
  22. vladcub
    vladcub Сегодня, 12:02
    +1
    В. О, давненько не имели брани в свой адрес? Надо исправить, а может срач надо спровойировать?
    Р. С. Сами говорили, что это плюшки приносит
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: vladcub
      давненько не имели брани в свой адрес?

      Святослав! А Вы тоже что-то имеете против приведенных цифр? У Вас есть более интересные из архива МО? А брань на вороту не виснет... Плевать я на нее хотел!
  23. Seamaster
    Seamaster Сегодня, 12:22
    +5
    Не буду касаться ВСЕХ затронутых в статье вопросов, а коснусь только одного, затронутого в комментариях: зачем расстреливать осужденного за военные преступления, если его можно использовать на лесоповале? Отвечу: во-первых, большинство приговоренных к расстрелу с осени 1942 года шли не в могилу, а в штрафные батальоны \роты. Во-вторых, если бы угрозы расстрела не было, то очень многие военнослужащие предпочли бы совершить что-то, тянущее на 5-7 лет отсидки, и пережили бы годы войны хоть и без комфорта, но остались бы живы. А вот на фронте - вряд ли.
    Помните, у Гашека есть про чеха поручика-артиллериста, который не хотел стрелять по русским, а предпочел "стрельнуть" портсигар у другого офицера и сесть на время войны в тюрьму.
    Или помните об одном капитане, который специально, зная, что почта проверяется цензурой, писал из действующей армии другу антиправительственные письма? Получил 7 лет, но зато не упокоился под фанерной пирамидкой, а даже "совестью нации" стал.
    Мне мой отец (на фронте 1942-45) рассказывал, что в КОНЦЕ войны солдаты и офицеры вдруг поняли, что, возможно, ОНИ ОСТАНУТСЯ ЖИВЫ. В течение войны на фронте на это мало кто рассчитывал. И началось.....
    Брошенные исправные танки при звуке взрыва фауст-патрона, вялые атаки, желание закосить в больничку, пьянство, дезертирство. Вот и получалось такое количество осужденных в 1945 году.
    1. Kozak Za Bugra
      Kozak Za Bugra Сегодня, 12:55
      +1
      Здравствуйте! В вашем коментарии много интересного, добавлю то что не написал в моём коментарии , мой прадед брал Прагу, и уже под конец войны выдел пару расстрелов "на месте" за мародёрство, что в Вермахте на пример не делали.
  24. CHEREDA73
    CHEREDA73 Сегодня, 12:28
    +5
    Тяжёлая тема...
    Децимация в легионах Древнего Рима - это хорошо или плохо?
    Колесование в европейских армиях Нового Времени - это хорошо или плохо?
    Мы не судим другие эпохи, а только изучаем.
    Период Великой Отечественной и в целом время Сталина - это , безусловно, другая эпоха.
    Судить о ней с позиций сегодняшнего дня - значить выстрелить в "молоко".
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 12:51
      0
      А я, кстати, даже и не сужу, а просто информирую. В статье и выводов-то особых нет. Не знаю, чего "эти" так бесятся, словно им на тестикулы сапогом наступили...
      1. CHEREDA73
        CHEREDA73 Сегодня, 12:56
        +3
        Конечно, ни один из нас, ныне живущих, не хотел бы в эти жернова попасть.
        Но на войне, как на войне...
      2. Kozak Za Bugra
        Kozak Za Bugra Сегодня, 13:03
        +1
        Здравствуйте! Тема очень деликатная , многие хотят видеть в СССР оплот справедливости , другие чудовище, думаю когда эмоции в этом остынут можно будет говорить просто про историю России не впадая в эмоциональность а просто как про историю страны, которая в общем не была хуже других, но пока ещё история последнего века используется как идеологическое оружие.
  25. Kozak Za Bugra
    Kozak Za Bugra Сегодня, 12:45
    +5
    Доброго утра или вечера всем вам!
    Тема задета сегодня больная.
    Постараюсь высказать свое мнение стараясь не впадать в эмоциональность и сберегая объективность.
    Итак факты приведены автором удручают но с ними нечего сделать, но , полагаю что их надо анализировать в обширном комплексе знаний.
    Постараюсь в двинуть по пунктам мое мнение.
    1. Да цифры высокие , но во первых СССР воевал дольше всех и во вторых задействовал больше всех во время войны. Да ,Англия была с первого дня войны и до конца , но война эта была не столь интенсивной ведь воевали в основном на небе и на море , обстановки в которых всё-таки много дезертиров не будет, серьезные боевые действия приняла под конец войны. В случае США в основном воевали также на море и это были регулярные войска на чужой территории. СССР напротив воевал на своей территории и интенсивность боевых действий была на протяжении всей войны, и задействованы было колоссальное число людей. То есть больше людей, больше соотношение казней, надо учитывать что многие люди не имели боевой подготовки в отличие от немцев и американцев на пример мой прадед мобилизован в 1942 году был охотником и сразу попал на фронт, то есть масса необученных солдат в отступающей армии.те же немци в отступающей фазе воины поменяли расстрелы в огромном количестве, хотя армия была более профессиональной.
    2. СССР мобилизовал самою большую армию.
    3. СССР применял расстрелы также в наказание за мародёрство и преступлений против мирных жителей, что в Вермахте не применялось.

    В добавку насчёт солдат попавших в плен.
    В ПМВ Российская Империя потеряла 1.7 миллионов солдат убитыми 2.5 миллионов солдат сдалось в плен, в ВОВ ССР потерял 9 миллионов убитыми и 4 миллиона пленными. Для соотношения Франция за полтора месяца потеряла 370 тысяч солдат убитыми и 1,7 миллионов попало в плен, то есть на одного убитого солдата почти пять здалось в плен, при том немци потеряли 30 тысяч солдат.

    Как то так , это просто то что я смог вспомнить. Но даже с этим цифры перестают казаться такими ужасными.
    1. mat-vey
      mat-vey Сегодня, 12:55
      +3
      Цитата: Kozak Za Bugra
      СССР применял расстрелы также в наказание за мародёрство и преступлений против мирных жителей, что в Вермахте не применялось.

      «О применении военной подсудности в районе Барбаросса» от 13 мая 1941 года...
  26. Хозяин Трилобита
    Хозяин Трилобита Сегодня, 13:12
    +7
    Вот, например, какие данные привел в 8-м номере журнала «Государство и право» за 1995 год генерал-полковник юстиции А. Муранов в статье «Деятельность органов военной юстиции в годы Великой Отечественной войны»: за 1 418 дней войны ими было осуждено 2 530 663 человека. Смертный приговор был вынесен 284 344, то есть осуждалось в среднем по 200 человек в день! Правда, расстреляно из этого количества людей было меньше. «Всего» 157 593. То есть примерно пятнадцать дивизий!

    Вячеслав Олегович, хочу вас огорчить.
    Анатолий Иванович Муранов, скорее всего, такой статьи не писал и не публиковал.
    Вот номер журнала, в которой она, якобы, была опубликована.

    Полного текста этой статьи найти в сети лично у меня не получилось. На поверхности лежат только ссылки на неё с теми самыми цифрами, что вы привели в статье.
    Есть основания полагать, что статья - фейк и, соответственно, все цифры, приведенные в ней - тоже выдуманы кем-то, преследующим определенные цели.
    Вероятно вы стали жертвой чьей-то безответственной фальсификации.
    Если кто-то из коллег сумеет найти полный текст этой статьи со всеми академическими ссылками, будет о чем говорить. Пока же статья, а значит и все приведенные в ней цифры никакого доверия у меня не вызывает.
    1. Хозяин Трилобита
      Хозяин Трилобита Сегодня, 13:18
      +5
      Вот разворот журнала получше.
      1. Liam
        Liam Сегодня, 13:54
        +3
        Посмотрите внимательно название статьи указанной на стр.82 приведенного Вами скана.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 13:46
      +2
      Цитата: Хозяин Трилобита
      Если кто-то из коллег сумеет найти полный текст этой статьи со всеми академическими ссылками,

      Было бы очень интересно.
      1. Liam
        Liam Сегодня, 13:56
        +1
        https://wiselawyer.ru/poleznoe/17479-deyatelnost-voennykh-tribunalov-vremya-velikoj-otechestvennoj-vojny

        Статья опубликована в журнале что Вы указали.Она и на скане видна.Начиная с стр.82
      2. Хозяин Трилобита
        Хозяин Трилобита Сегодня, 16:47
        +2
        Попытался впопыхах разобраться с темой хоть немного лучше.
        По поводу Муранова - статьи не было, был круглый стол. Материалов я пока найти не смог. Непонятен контекст, в котором цифры, указанные вами, упомянуты. Насколько я понимаю, в число осужденных за период с 1941 г. входили не только наши военнослужащие, но и немецкие, уличенные в совершении воинских преступлений, а также всякие разные пособники и коллаборанты, и каков был их процент во общих цифрах - неизвестно.
        В общем, не всё так просто. Конкретных цифр, заслуживающих доверие, касающихся количества осужденных, в том числе и к ВМС военнослужащих нет, но оно однозначно ниже, чем то, что привели вы со слов Муранова. Насколько - вопрос.
        Если судить по динамике, то пик активности вынесения обвинительных приговоров приходится на 1943 г. Если предположить, что с ростом успехов Красной Армии на фронтах, безусловно, снижалось число и дезертиров, и паникеров, такая динамика кажется, по меньшей мере странной. Объяснить её можно именно тем, что в число осужденных включались и немцы и наши предатели, которых с течением времени становилось, естественно, больше.
        Имеется Указ от 19 апреля 1943 года "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников."
        п. 3 этого указа гласит:
        Рассмотрение дел о фашистских злодеях, виновных в расправах и насилиях над мирным советским населением и пленными красноармейцами, а также о шпионах, изменниках родины из числа советских граждан и о их пособниках из местного населения возложить на военно-полевые суды, образуемые при дивизиях действующей армии в составе: председателя военного трибунала дивизии (председатель суда), начальника особого отдела дивизии и заместителя командира дивизии по политической части (члены суда), с участием прокурора дивизии.

        Безусловно, осужденные этими судами входили в общую статистику и их, конечно, тоже надо учитывать.
        Советское правосудие, конечно, имело ярко выраженный репрессивный характер, это отрицать глупо. Но не менее глупо представлять советское руководство кровавыми маньяками, озабоченными исключительно тем, чтобы уничтожить как можно больше народа.
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 13:55
      0
      Вам будет вот это интересно прочитать: https://vk.com/wall-118506132_149351
      То есть выходит... 12 дивизий! Ну, да... прогресс исторического познания налицо.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 14:13
        0
        И еще вот этот: https://wiselawyer.ru/poleznoe/25493-pravosudie-pogon. Там есть и об авторе указанного Вами материала. Где-то в цитировании, видимо, прошла ошибка, а на нее не обратили внимания.
        1. Liam
          Liam Сегодня, 14:20
          +1
          http://lib1.usla.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=126
          По этой ссылке-арзив журнала за все года.Можно скачать пресловутый номер 8 за 1995.
  27. Unknown
    Unknown Сегодня, 13:15
    +5
    Ай , да Шпаковский! Обсуждать замполитов, с чужих слов, не имеет морального права, так как не служил ,но рассуждать о расстрелах ,тоже с непонятно каких источников, может, на это моральное право не распространяется. Решил зайти с другого бока . Вон какая Советская власть, валила своих, похлеще немцев. Нигде в мире такого не было , даже у немцев, не говоря уже о царской России. Насчет немцев ,как кандидату исторических наук, надо знать- Гитлер сам прошел ПМВ рядовым , был неплохим солдатом, и понимал психологию солдата.
    .> С фронтов в это время дезертировали в тыл десятки тысяч людей, оставаясь при этом почти совершенно безнаказанными. Трусы, как известно, во все времена и эпохи боятся только одного: собственной смерти. На фронтах смерть, конечно, могла настигнуть такого труса в любой день и час. Есть только одно средство заставить трусов, слабых и колеблющихся несмотря ни на что выполнить их долг: дезертир должен знать, что если он убежит с фронта, то его непременно настигнет та участь, которой он больше всего боится. Дезертир должен знать, что если он останется на фронте, то его только может настигнуть смерть, а если он удерет с фронта, то смерть непременно настигнет его. В этом и заключается весь смысл военного устава» . Его мнение, от которого он никогда не отступал. В любой армии , неважно какой страны, в тяжелое время, с дезертирами не церемонились , и СССР не исключение. К примеру в ПМВ. В битве при Капоретто итальянская армия понесла колоссальные потери: 10 000 убитыми, 30 000 ранеными, 265 000 пленными, 300 000 военнослужащих отбились от своих частей или просто дезертировали.Чтоб восстановить порядок пришлось массово расстреливать своих солдат. Это хорошо описал Хемингуэй в" Прощай оружие". Также поступали и французы. Да и царские генералы не отставали. Приказ по 8-й армии генерала от кавалерии А.А. Брусилова от 15 июня 1915 г.: "Сзади нужно иметь особо надёжных людей и пулемёты, чтобы, если понадобится, заставить идти вперёд и слабодушных
    И очевидно, что столь трагическое положение имело место не только лишь в одной этой армии, иначе можно подумать, что «свет на ней сошелся клином», только реально это не так. И бороться с подобным печальным явлением начали очень просто: расстреливать солдат и офицеров, включая генералов, прямо перед строем во внесудебном порядке.

    Но… очень скоро выяснилось, что эффекта это не дает
    За дело расстреливали, тоже пример «…За проявленную трусость и личный уход с поля боя в тыл, за нарушение воинской дисциплины, выразившееся в прямом невыполнении приказа фронта о выходе на помощь наступающим с запада частям, за непринятие мер для спасения материальной части артиллерии, за потерю воинского облика и двухдневное пьянство в период боев армии генерал-майора артиллерии Гончарова, на основании приказа Ставки ВГК № 270, расстрелять публично перед строем командиров штаба 34-й армии» Были и в то время недовольные .Начальник особого отдела НКВД Северо-Западного фронта комиссар госбезопасности В.М. Бочков доносил уполномоченному Ставки о реакции в 34-й армии на расстрел генерала Гончарова. Большинство присутствовавших при казни ее одобряет, сообщал Бочков. Мол, так Гончарову и надо, давно пора принимать меры, пьяница, оставил армию без артиллерии. Но вот заместитель начальника оперативного отдела штаба армии майор Васильев заявил: «Сегодняшний расстрел меня окончательно убил… Ведь он же не виноват (Гончаров), кто-то бежит, кто-то бросает вооружение, а кто-то должен отвечать». Вот так рассуждали некоторые офицеры, не виноваты и все тут. Когда вопрос стоит о самом существовании государства во время войны , всегда будут применятся жесткие меры, не иначе все развалиться в момент, так было и так будет.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 13:43
      -2
      А как же с директивами о бессудных расстрелах? Их тоже я рассылал или все-таки они появились как директивы командования уже тогда?
      1. Unknown
        Unknown Сегодня, 15:25
        +3
        Цитата: kalibr
        А как же с директивами о бессудных расстрелах? Их тоже я рассылал или все-таки они появились как директивы командования уже тогда?

        Надо понимать, что такое" бессудные расстрелы" , и как появились эти документы. "Командир химроты 335-й стрелковой дивизии старший лейтенант Корсункин, следуя на машине в нетрезвом состоянии, потребовал от шофера Макарова передать ему руль. После того, как Макаров отказался это сделать, Корсункин пытался применить к нему личное оружие, но при помощи следовавших в этой же машине граждан Устименко и Филиппова был обезврежен. По прибытии в роту Корсункин по боевой тревоге построил роту, приказал зарядить винтовки, поставив Макарова, Устинова и Филиппова перед строем для расстрела. Корсункин выстрелом из револьвера "наган" ранил Макарова. Устименко и Филиппов стали просить о пощаде, и он их отпустил" ."Командир 18-го стрелкового корпуса генерал-майор Афонин застрелил подчиненного ему начальника разведки 237-й дивизии майора Андреева "за пререкания" ."Командир 99-й стрелковой дивизии генерал-майор Сараев, за несколько месяцев до окончания войны, "проявив горячность и не разобравшись в обстановке" расстрелял двух красноармейцев" ." Генерал-майор Власенко, исполняя обязанности командира 259-й стрелковой дивизии, 16 апреля 1944 г. "отдал незаконное приказание, по которому был расстрелян без суда и следствия майор Киселев". И это список можно продолжить .Было и такое , самодуров командиров ослеплённых своей властью , хватало в СА , да и сейчас хватает, и в Российской армии .Но тогда с таким явлением боролись, и кто занимался такими делами, сам мог оказаться, но уже по суду в качестве приговоренного в ВМН. Пример комдива Короткова " По воспоминаниям ветеранов дивизии Коротков беспричинно застрелил капитана-артиллериста, а потом чуть было не убил командира разведроты лейтенанта А. Зайцева, ставшего впоследствии генерал-полковником. Кого еще успел застрелить пьяный Коротков. установить не удалось. 26 января он был арестован сотрудниками «Смерша» прямо в траншее 29-го полка". Так что не надо, тихой сапой выводить мысль, кровью залили ,трупами завалили, на другое Советская власть не способна.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 17:31
          -1
          Цитата: Unknown
          Надо понимать, что такое" бессудные расстрелы" , и как появились эти документы. "Командир химроты 335-й стрелковой дивизии старший лейтенант Корсункин, следуя на машине в нетрезвом состоянии, потребовал от шофера Макарова передать ему руль. После того, как Макаров отказался это сделать, Корсункин пытался применить к нему личное оружие, но при помощи следовавших в этой же машине граждан Устименко и Филиппова был обезврежен. По прибытии в роту Корсункин по боевой тревоге построил роту, приказал зарядить винтовки, поставив Макарова, Устинова и Филиппова перед строем для расстрела. Корсункин выстрелом из револьвера "наган" ранил Макарова. Устименко и Филиппов стали просить о пощаде, и он их отпустил" ."Командир 18-го стрелкового корпуса генерал-майор Афонин застрелил подчиненного ему начальника разведки 237-й дивизии майора Андреева "за пререкания" ."Командир 99-й стрелковой дивизии генерал-майор Сараев, за несколько месяцев до окончания войны, "проявив горячность и не разобравшись в обстановке" расстрелял двух красноармейцев" ." Генерал-майор Власенко, исполняя обязанности командира 259-й стрелковой дивизии, 16 апреля 1944 г. "отдал незаконное приказание, по которому был расстрелян без суда и следствия майор Киселев". И это список можно продолжить .Было и такое , самодуров командиров ослеплённых своей властью , хватало в СА , да и сейчас хватает, и в Российской армии .Но тогда с таким явлением боролись, и кто занимался такими делами, сам мог оказаться, но уже по суду в качестве приговоренного в ВМН. Пример комдива Короткова " По воспоминаниям ветеранов дивизии Коротков беспричинно застрелил капитана-артиллериста, а потом чуть было не убил командира разведроты лейтенанта А. Зайцева, ставшего впоследствии генерал-полковником. Кого еще успел застрелить пьяный Коротков. установить не удалось. 26 января он был арестован сотрудниками «Смерша» прямо в траншее 29-го полка".

          Вы правы. О жизни в таком обществе можно только лишь мечтать!
          1. Unknown
            Unknown Сегодня, 18:45
            0
            Вы же жили , и процветали , как признавались, всё устраивало, но власть сменилась, надо менять и взгляды.
            1. kalibr
              kalibr Сегодня, 19:09
              0
              Не в то время, да, Вы же понимаете. Расстрельные времена меня по счастью миновали.
              1. Unknown
                Unknown Сегодня, 19:12
                +1
                как и дедушку с бабушкой, мамой, которые те то времена застали.
    2. kalibr
      kalibr Сегодня, 13:45
      -1
      Цитата: Unknown
      тоже с непонятно каких источников, может, на это моральное право не распространяется.

      С каких это пор архив МО стал непонятным источником?
      1. Unknown
        Unknown Сегодня, 15:43
        +2
        Цитата: kalibr
        С каких это пор архив МО стал непонятным источником

        Не надо наводить тень на плетень , в архиве МО можно подобрать много документов, и представить в нужном антисоветском русле. Не публикуете к примеру ,такие документы" 8 декабря 1949 г.
        с. Барда

        Бардымского района

        Молотовской области

        […]2 Об ответственности за дачу ложных показаний по ст. 95 УК предупрежден

        Рангулов
        Вопрос: В переводчике нуждаетесь?

        Ответ: Не нуждаюсь, т. к. русский язык понимаю.

        Вопрос: Расскажите, когда, где и при каких обстоятельствах вы попали в плен к немцам?

        Ответ: В Советскую Армию я был мобилизован Бардымским РВК 29 июня 1941 г. и был направлен в [войсковую] часть [в] г. Молотов, номер части не помню. 11 июля наша часть была направлена на фронт [в] Калининскую обл. [под] г. Великие Луки. 16 июля 1941 г. наша часть вступила в бой, и 18 июля 1941 г. наша часть попала в окружение. Кругом были немецкие танки, и мы, не сопротивляясь, сложили оружие. В момент пленения у меня [была] винтовка и 15 шт. патронов, после пленения нас немцы обезоружили и направили в тыл.

        Вопрос: Значит вы добровольно перешли на строну врага, имея при себе винтовку и патроны, и без всякого сопротивления сдались врагу?

        Ответ: Нет, добровольно к немцам я не переходил. Я был вынужден, т. к. была команда начальства нашей части не сопротивляться.         К тому же кругом были немецкие танки и беспрерывно бомбили самолеты, не было возможности даже поднять голову. И командование сказало, что сопротивление бессмысленно, и мы всей частью сдались немцам.

        Вопрос: Назовите номер вашей части и ее командира.

        Ответ: Ни номер части, [ни] фамилию командира я не помню. Тоже интересно . сухой язык допроса .
        1. Arzt
          Arzt Сегодня, 17:17
          +1
          Не надо наводить тень на плетень , в архиве МО можно подобрать много документов, и представить в нужном антисоветском русле. Не публикуете к примеру ,такие документы" 8 декабря 1949 г.

          И что с ним делать, сразу расстреливать? Или штрафбат хотя бы?
          1. Unknown
            Unknown Сегодня, 18:32
            0
            Цитата: Arzt
            И что с ним делать, сразу расстреливать? Или штрафбат хотя бы?

            C кем - Шпаковским? При любом раскладе, он выкрутится, как говаривал один герой , известной книги " Вы еще не знаете Паниковского! Паниковский вас всех продаст, и купит, и снова продаст, но уже дороже!" Фамилию можно поменять , и как раз в точку!
            1. Arzt
              Arzt Сегодня, 18:49
              +1
              И что с ним делать, сразу расстреливать? Или штрафбат хотя бы?

              C кем - Шпаковским?

              С чуваком из с. Барда, Бардымского района, Молотовской области. Который даже не знает номер своей части и фамилию командира. laughing
              1. Unknown
                Unknown Сегодня, 19:09
                0
                Цитата: Arzt
                С чуваком из с. Барда, Бардымского района, Молотовской области. Который даже не знает номер своей части и фамилию командира

                А что с ним делать то, в 49-году? Война кончилась , будет трудиться на стройках народного хозяйства. Не расстреливать же, рабочих рук не хватало.
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 17:34
          -1
          Это не документ. Это Вы у кого-то списали. Ссылки нет. В любом случае вопрос: у вас таких "документов" много? На 15 дивизий найдется?
          1. Unknown
            Unknown Сегодня, 18:08
            +1
            Цитата: kalibr
            Это не документ. Это Вы у кого-то списали. Ссылки нет. В любом случае вопрос: у вас таких "документов" много? На 15 дивизий найдется?

            Красноармейцы в немецком плену в 1941-1945 гг.

            (по рассекреченным документам советской контрразведки,

            хранящимся в Государственном общественно-политическом архиве Пермской области)



            Сборник документов .Ещё как документ, который составили такие Ваши же единомышленники из Пермского мемориала .Составляли надеясь показать " весь ужас сталинизма " но протоколы допросов, показывают совсем другую картину и судьбу бывших военнопленных .
            1. Unknown
              Unknown Сегодня, 18:21
              +1
              Есть книга Николая Коняева " Генерал из трясины" , там протокол допроса шофера Власова , Конькова, тоже интересен "Вопрос: Вы и другие бойцы, которые шли вместе с вами, при столкновении с немцами пытались залечь и организовать оборону?

              Ответ: Нет. Никто из нашей группы не залег и оборону организовать не пытался. Мы открыли беспорядочную стрельбу, не видя цели. Некоторые бойцы пытались бежать назад, но ничего не вышло, так как немцы в это время нас окружили.

              Во время перестрелки трое бойцов из нашей группы были ранены. Я подошел к ним и в это время увидел, что передние бойцы бросили оружие и подняли руки вверх. Я также бросил оружие и поднял руки. К нам подошли 5 немецких солдат и повели нас к своим палаткам. Когда мы вошли в расположение лагеря, то увидели вблизи дороги 5 немецких палаток. Когда нас подвели к палаткам, немецкие солдаты обыскали нас, дали нам закурить и спросили нас, кто еще остался из наших бойцов в лесу.

              На вопрос немцев, кто остался в лесу, наши бойцы определенного ответа не дали, сказав, что они не знают.

              Вопрос: Из ваших показаний следует, что вы, услышав крик немецкого часового, не пытались залечь и организовать оборону с тем, чтобы оказать немцам вооруженное сопротивление. Скажите правдиво, вы еще до встречи с немцами договорились добровольно сдаться в плен или же, столкнувшись с немцами, в силу трусости и растерянности бросили оружие и сдались в плен?

              Ответ: Договоренности о том, чтобы добровольно сдаться в плен, у нас не было. Столкнувшись с немцами, наша группа не залегла и не заняла обороны потому что, услышав крик немецкого часового и стрельбу из автоматов, растерялась, проявила трусость, в результате чего бросила оружие и сдалась в плен.

              Кроме этого, я должен правдиво сказать, что настроение как у меня, так и у других бойцов в момент столкновения с немцами, в результате того, что нас командование бросило, и долгого хождения по лесам, плохого питания — было подавленное. Мы все считали, что наше положение безвыходное.

              Вопрос: Находясь невдалеке от дороги, вы слышали шум проходящих немецких автомашин, немецкие песни и тем не менее сознательно направились в место, где располагались немецкие войска. Из этого следует, что вы заранее сговорились о добровольной сдаче немцам в плен. Это вы подтверждаете?

              Ответ: Да, нам было известно, что перед нами на дороге имеются немецкие войска, и мы решили, что дальше ходить по лесам и болотам бесцельно, надо идти к дороге, если удастся, пересечь эту дорогу — выйти в глубокий тыл немцев. Если не удастся, то рисковать тем, что нас немцы могли перестрелять или мы попадем к немцам в плен.

              Вопрос: Вы напрасно изворачиваетесь, вы показали, что вас и еще семь бойцов, вооруженных винтовками, взяли в плен 5 немецких солдат, что после этого вам немецкие солдаты сразу же дали закурить.

              Из этого следует, что сдались вы немцам в плен добровольно, без какого-либо сопротивления. Это вы по дтв ержд аете?" Каждый может прочитать полностью , и сам сделать выводы.
            2. kalibr
              kalibr Сегодня, 19:11
              0
              Цитата: Unknown
              Красноармейцы в немецком плену в 1941-1945 гг.
              (по рассекреченным документам советской контрразведки,
              хранящимся в Государственном общественно-политическом архиве Пермской области)

              Это хороший источник информации. Вы им пользуйтесь...
              1. Unknown
                Unknown Сегодня, 19:20
                0
                Пользуюсь. МО неохотно раскрывает свои архивы .Во первых, не хочет бросать тень на некоторых офицеров , а честь мундира обязывает, во вторых подмывает миф о "необоснованных репрессиях среди РККА". Не много таких материалов найдется даже в интернете.
  28. vladcub
    vladcub Сегодня, 14:02
    0
    По поводу немецких листовок. Были подобные глупости, об этом по ТВ "Культура" было. И в худ.литературе,кажется, у Некрасова читал. Рассказывали
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 15:12
      -2
      Что это Вы все как сговорились... Некрасов, Некрасов, будто нет других авторов... Вот этого почитайте: Леонид Рабичев «Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31-й армии. 1941-1945» (М.: ЗАО «Центрполиграф», 2009.)
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 15:20
        +1
        В. О, я вспомнил х.л,а Вы приводите, мемуарную литературу
        П. С. Некрасова одно время был почти антисоветчик
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 17:35
          -1
          Вы все-таки почитайте Рабичева...
  29. ААК
    ААК Сегодня, 14:19
    0
    Обратил внимание на снимок в начале статьи... "в конвое только девушки", аж четыре штуки с тремя трехлинейками на четырнадцать дезеров.... Честно говоря ничего не слышал и не читал про красноармейско-НКВДшные конвои из дамских "батальонов смерти" в ВОВ, если кто что знает - поделИтесь информацией
  30. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 14:25
    +1
    Вячеслав Олегович, Вы мне очень нравитесь ,восхищаюсь и удивляюсь: если б эти цифры привел другой автор,реакция была бы на50-60% меньше.
    Вы можете так расставить акценты, что я ,от ярости,кусаться готова
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 15:08
      +1
      Цитата: Astra wild2
      Вы можете так расставить акценты,

      Делал так и в бытность лектором РК КПСС. Но... не помогло!
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 15:24
        0
        В. О, Вас поклонницы часто кусают или обещают укусить?
        1. Фил77
          Фил77 Сегодня, 16:36
          +2
          Я в восхищении!
          Отлично! laughing
        2. kalibr
          kalibr Сегодня, 17:36
          +1
          Цитата: vladcub
          В. О, Вас поклонницы часто кусают или обещают укусить?

          У меня нет поклонниц в реальной жизни. Виртуальные не в счет!
      2. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 18:11
        0
        Видимо, плохо старались?
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 19:16
          0
          Цитата: Astra wild2
          Видимо, плохо старались?

          Просто у меня очень хорошая жена. Не встречал ей равных ни внешне, ни внутренне. Во всем же прочем все женщины устроены одинаково. И если у кого-то с кем не выходит, то значит он, бедняга, просто не наловчился!
    2. vladcub
      vladcub Сегодня, 15:33
      +1
      Камрады, как вам женская логика? Влюбленность и ненависть
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 18:16
        0
        Коллеги, Владкуб завидует Вячеславу Олеговича?
    3. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:50
      +3
      Цитата: Astra wild2
      привел другой автор, реакция была бы на50-60% меньше.

      Превосходство интеллекта самый труднопрощаемый грех, Астра.
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 18:21
        0
        Вячеслав Олегович ,Вы часто цитируете Святое писание,а не помните, что там сказано о гордыне?
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 19:21
          0
          Цитата: Astra wild2
          что там сказано о гордыне?

          Я прекрасно все помню, но помню также и то, что есть много людей, которые умнее, разностороннее, и образованнее меня. Есть те, кому я ровня и кто мне. И есть те, у кого со всем перечисленным проблемы. И таких больше, чем тех, что в первых двух категориях. Бог, естественно, все это видит, и понимает, что это не гордыня, а всего лишь простая констатация факта. И к тому же сказано: Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и
          тебе не сделаться подобным ему;
          26:5. но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не
          стал мудрецом в глазах своих
          А как можно ответить глупому, если ты не превосходишь его интеллектом. Значит Бог такое превосходство признает и ничего не имеет против него!
  31. Морской инженер
    Морской инженер Сегодня, 14:46
    +4
    « Но… очень скоро выяснилось, что эффекта это не дает.

    Например, в октябре 1941 года на Западном фронте в 30-й армии во внесудебном порядке было расстреляно 20 человек, а в 43-й армии – 30 человек (ЦАМО, ф. 32, оп. 11289, д. 50, л. 126). Казалось бы, «их пример – другим наука». Однако не тут-то было! Исследование показало, что эта крайняя мера все равно не обеспечивает желаемого результата. Так, несмотря на расстрелы трусов и паникеров прямо на месте преступления, 97 сд (Юго-Западный фронт) с 6 по 8 августа 1941 года три раза самым неорганизованным образом отходила с поля боя и потеряла при этом 80 % личного состава, а также много техники и вооружения...»

    Автор пишет, что расстрелы в октябре на Западном фронте (30 армия) результатов не дали, а в доказательство приводит информацию по неорганизованному отходу 97 сд Юго-Западного фронта в период с 6 по 8 августа. Где логика?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 15:10
      0
      Цитата: Морской инженер
      Автор пишет, что расстрелы в октябре на Западном фронте (30 армия) результатов не дали, а в доказательство приводит информацию по неорганизованному отходу 97 сд Юго-Западного фронта в период с 6 по 8 августа. Где логика?

      Логика? Какие факты были, те и привел. Все же засекречено было до 7-ого колена.
      1. Морской инженер
        Морской инженер Сегодня, 15:25
        +1
        Вот и получилось с примером по Западному фронту «в огороде бузина, а в Киеве - дядька».
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 15:37
        0
        В таком случае стоило сказать типа:"например, в 97 сд" и тогда :"матросов нет вопросов", а так возникают недопонимания
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 17:49
          0
          Цитата: vladcub
          а так возникают недопонимания

          Ну да, пишу для пятилеток в песочнице.
  32. hohol95
    hohol95 Сегодня, 14:59
    +3
    В вооружённых силах США было 1,7 миллиона судебных дел за Вторую мировую войну!
    Но янки "очень снисходительно" относились к деяниям своих военных! Даже за убийство 75 итальянских военнопленных "действующие лица" были осуждены на небольшие сроки заключения, а через год вообще амнистированы и восстановленны в званиях!!!
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:38
      +1
      Цитата: hohol95
      Но янки "очень снисходительно" относились к деяниям своих военных! Даже за убийство 75 итальянских военнопленных "действующие лица" были осуждены на небольшие сроки заключения, а через год вообще амнистированы и восстановленны в званиях!!!

      Берегли людей, что и говорить. Понимали, что ценность!
      1. hohol95
        hohol95 Сегодня, 17:59
        +2
        Тогда выходит они и жизни японских пленных берегли...
        За расстрел раненых и 22 медсестёр на острове Бангка в феврале 1942 года никто из японских военных осуждён не был! Суд был, но осуждённых не было...
        1. Astra wild2
          Astra wild2 Сегодня, 18:26
          0
          Бывают чудеса: Хиросиму не пожалели,а пленных пожалели
          1. hohol95
            hohol95 Сегодня, 18:52
            0
            Господ из "Отряда 731" вообще не судили, а тихонько разбирались с их наработками в плане биологичекой войны!
            Только в Хабаровске было осуждено 12 "членов" этого "отряда" - кого смогли поймать наши бойцы!
            Начальника "отряда" Сиро Исии янки по запросу СССР НЕ ВЫДАЛИ!!!
            1. Astra wild2
              Astra wild2 Сегодня, 19:21
              +1
              Алеша,я об этом ещё со школы помню. Когда-то д/ф был. И в художественной литературе читала
            2. kalibr
              kalibr Сегодня, 19:24
              0
              Цитата: hohol95
              Начальника "отряда" Сиро Исии янки по запросу СССР НЕ ВЫДАЛИ!!!

              Умные люди, что и говорить.
          2. hohol95
            hohol95 Сегодня, 18:54
            0
            "Ответственных" не нашли...
            Из той бойни выжил 1 солдат и одна медсестра!
  33. smaug78
    smaug78 Сегодня, 15:14
    +1
    Какие же ура-сталинисты кровожадные и смелые.... А как коснется непосредственно их- сразу становятся мокрыми курицами: " Меня то за что"...
    Только минусы и способны ставить laughing
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:40
      +1
      Цитата: smaug78
      Какие же ура-сталинисты кровожадные и смелые

      А вспомните ХХ съезд КПСС? Никто за своего кумира слова в защиту не сказал. Все его выкормыши! Сначала под ж... Сталина сидели, присмирев, потом с таким же успехом перебазировались под седалище Хрущева. А здесь смелось им придает одна только анонимность!
  34. Petrik66
    Petrik66 Сегодня, 16:01
    +2
    Читал и прямо погружался в атмосферу святых девяностых и царство огонька, мемориала и московских новостей. Сам Солженицын был бы рад поставить свое имя рядом с вашим. Браво ,так держать.
    ближайшие рейсы .
    Вильнюс - 21.15 (SVO)
    Прага = 21.15 (SVO)
    Варщава - 21.15 (SVO)
    Быстрей в страны истинной свободы.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:42
      +1
      Цитата: Petrik66
      ,так держать.
      ближайшие рейсы .
      Вильнюс - 21.15 (SVO)
      Прага = 21.15 (SVO)
      Варщава - 21.15 (SVO)
      Быстрей в страны истинной свободы.

      Игорь! Не знаком я с тамошними дураками. А тут свои под боком. Уже привык, знаете ли, к ним. Зачем же мне от добра искать другого добра? Меня и здесь все устраивает.
  35. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 16:19
    0
    А что вы хотите. По последним данным из рассекреченных архивов за время ВОВ всего только по приговору военных судов было расстреляно более 500 тыс. военнослужащих РККА. А это уже даже не 15 дивизий. И это при тотальной нехватке живой силы.
  36. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 16:21
    +1
    В мае 1939 года польский министр Бек произнес почетную речь, забыв, что высшая обязанность властей - заботиться о благополучии своих граждан. В результате погибло 6 000 000 граждан Польши - худшее подтверждение того, что его слова ошибочны. Он должен быть проклят.

    Точно так же при чтении этой статьи может сложиться впечатление, что война ВOВ на самом деле является войной Сталина и его команды за сохранение власти - 20-27 миллионов граждан СССР погибли, из которых 1/10 от рук их собственные власти Благополучие граждан СССР здесь не имело значения.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:44
      +1
      Уважаемый Константин. Будет и об этом!
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 18:38
        0
        Цитата: kalibr
        Уважаемый Константин. Будет и об этом!

        Вячеслав Олегович,ну Вы как маленький: обязательно надо нарываться?
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 19:25
          0
          Цитата: Astra wild2
          Вячеслав Олегович,ну Вы как маленький: обязательно надо нарываться?

          Почему -нарываться? Тема интересная, почему бы об этом и не написать? Я люблю интересные темы по которым мало кто пишет...
    2. Ищущий
      Ищущий Сегодня, 17:58
      +3
      в этом то и есть главная цельантисоветской пропаганды и агитации-очернить СССР.внести раскол в умы народа.И гражданин Шпаковский умело этим пользуется.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: Ищущий
        умело этим пользуется.

        Приятно создавать, что такой умелый!
  37. борис эпштейн
    борис эпштейн Сегодня, 16:35
    +3
    Хм... Вот тут пытаются сравнивать наказания в РККА и вермахте. Да, по приказу 227 были созданы штрафные роты и штрафные батальоны. Но в вермахте они были созданы намного раньше-после поражения под Москвой. Из советских штрафрот и штрафбатов БЫЛ ОБРАТНЫЙ ход (то есть, снятие приговора трибунала, возврат звания, должности, наград и возврат в армию )-искупление кровью или подвиг.Из немецких штрафбатов ЗАДНЕГО хода не было.Немецких солдат приковывали в ДОТах к пулеметам, советских-нет В вермахте не расстреливали за насилие над населением оккупированных стран, мародерство, убийство мирных жителей, а в РККА после вступления на территорию Германии солдат и офицеров РККА расстреливали. Был приказ Сталина: "Мы не воюем с немецким народом, мы воюем с германским фашизмом.".Сравнивают число расстреляных в РККА и армиях США и Великобритании. Но те армии НЕ ВОЕВАЛИ на своей территории! Да и воевали они на сухопутье через пень-колоду.Английскую крепость Сингапур взяли штурмом японские войска, уступавшие в численности и ТТХ боевой техники осажденным английским войскам, Роммель (тоже уступая в численности личного состава, снабжения и боевой техники), гонял англичан почем зря, пока у него не забрали часть танков и авиацию для спасения Паулюса. И еще одно.Не расстреляли в 1942 Кулика за срыв операции по деблокаде Ленинграда.Простили провалившегося в 1941 Д Т Козлова- он провалился второй раз в Крыму. Не расстреляли вовремя СоЛЖЕницына. А зря. Сколько советских генералов, освобожденных из немецкого плена, по результатам изучения их поведения в плену (дача показаний на допросах в немецких концлагерях) было расстреляно?Что, опять не по делу?
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 17:45
      -1
      Цитата: борис эпштейн
      Немецких солдат приковывали в ДОТах к пулеметам

      Это Вы в каком номере Правды прочитали? Почитайте Леонида Рабичева «Война всё спишет. Воспоминания офицера-связиста 31-й армии. 1941-1945» (М.: ЗАО «Центрполиграф», 2009.)

      1. борис эпштейн
        борис эпштейн Сегодня, 18:38
        0
        Не прочитал, а фотографии времен войны под Москвой и кстати и японцы на Сахалине в ДОТах приковывали своий сухопутных камикадзе.
        1. kalibr
          kalibr Сегодня, 19:27
          0
          Цитата: борис эпштейн
          а фотографии времен войны под Москвой

          Таким фотографиям верить нельзя, равно как и текстам в газете "Правда". Вот если бы какой другой источник Вы привели...
  38. al252ex
    al252ex Сегодня, 18:31
    0
    Странные люди эти антисоветчики критикуют, критикуют СССР,но при зтом сидят при свете(План ГоЭлРо),Умеют писать и читать.Есть время сидеть в интернете(8 часовой рабочий день или пенсия)Да ещё и живые(не умерли во младенчестве 3 из 5)Бегом в 1914 год в борак при заводе и пахать по 11 часов в сутки и штрафы плотить за любое нарушение.Да и коментарии писать мне не надо для вас нет всеобщего образования.Да и квартиры ваших родителей которые вам не смогли обьяснить откуда они взялись отдайте бездомным.
    1. kalibr
      kalibr Сегодня, 19:31
      0
      У моих предков в 1914 году был собственный дом. Электричество там было безо всякого плана Гоэлро. Все деды и их сестры получили высшее образование, и рук черной работой нее марали, так что это все, что Вы написали отнесите лучше к самому себе. Вот Вы, коль уж Вы пишите такие мутные комментарии, точно выше чернорабочего там бы не поднялись. 39 комментариев с 2016 года - позор!