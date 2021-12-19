От HMMWV до ISV. Закупки автомобильной техники для вооруженных сил США



Автомобиль HMMWV одной из строевых частей

Старый, но актуальный



Старый Humvee (справа) и современный JLTV

Частичная замена



Легкие многоцелевые автомобили GM ISV

Транспорт для отделения

В процессе обновления

В вооруженных силах США имеется несколько сотен тысяч автомобилей разных классов и моделей. Значительную часть такого автопарка составляют бронированные и незащищенные транспортные средства для перевозки личного состава с некоторыми грузами. В серийном производстве сейчас находится несколько типов подобной техники, причем речь идет как о современных, так и о старых образцах.Основным транспортом для солдат в армии США по-прежнему остается многоцелевой автомобиль HMMWV / Humvee. Он был принят на снабжение в начале восьмидесятых годов, а сейчас осуществляется программа его замены современной техникой. Тем не менее, в строю остается не менее 120-130 тыс. машин – незащищенные и бронированные автомобили, носители разных вооружений, специальные модификации и т.д.Несмотря на моральное устаревание и планы по замене, HMMWV остается в строю и в производстве. Так, в августе 2017 г. Пентагон выдал компании AM General очередной заказ на выпуск новых автомобилей для передачи третьим странам. К концу февраля 2023 г. подрядчик должен построить 11560 машин общей стоимостью чуть более 2,2 млрд долл. – ок. 191 тыс. долл. за каждый.Предлагается возобновить закупки HMMWV и для собственных нужд. В новом военном бюджете на 2022 ф.г. предусматриваются солидные траты на эксплуатацию имеющегося автопарка. Также возможен запуск новой программы модернизации техники. По мере необходимости, строевые «Хамви» будут проходить модернизацию с заменой силовой установки, общих и вспомогательных систем и т.д.В вооруженных силах все еще сохраняются десятки тысяч машин HMMWV в исходном небронированном исполнении, и от них необходимо избавляться. Для этого авторы бюджета предлагали возобновить закупки машин в модификациях M1152A1 и M1165A1 нового производства. Точные планы такого рода пока не утверждены, и контракты не подписаны. Соответственно, количество и стоимость вновь закупаемых броневиков остаются неизвестными.Часть средств для закупки новых Humvee предлагалось высвободить за счет сокращения планов по приобретению новых бронеавтомобилей JLTV. В этом предложении можно усмотреть злую иронию судьбы. Дело в том, что JLTV создавался в качестве современного защищенного функционального аналога HMMWV. Согласно первоначальным планам, этот броневик должен был полностью заменить старые машины – но это оказалось невозможным.Победитель программы JLTV был определен в августе 2015 г. – им стал бронеавтомобиль L-ATV от компании Oshkosh. Тогда был подписан предварительный договор на серийное производство. Он предусматривал изготовление 16901 бронемашины общей стоимостью до 6,75 млрд долл., а также поставку необходимых запчастей и оказание поддержки. Таким образом, средняя стоимость каждого серийного образца, включая все дополнительные расходы, вышла на уровень 400 тыс. долл.В марте следующего года Пентагон выдал первый заказ на производство такой техники. Контракт стоимостью 243 млн долл. предусматривал поставку 657 броневиков и необходимых запчастей, а также оказание поддержки в течение некоторого времени. Это означает, что в реальной серии стоимость машины и дополнительных агрегатов / услуг удалось сократить до 370 тыс. долл.В дальнейшем компания «Ошкош» получала новые заказы на поставку разного количества техники. В середине 2019 г. ей выдали разрешение на запуск полномасштабного серийного производства. Затем последовали крупные заказы на большое количество автомобилей. Так, в план на 2020 ф.г. Пентагон включил 2530 броневиков для сухопутных войск, 1398 ед. для Корпуса морской пехоты, а также 140 ед. для ВВС и 22 ед. для ВМФ – итого почти 4100 машин.Общая стоимость этих контрактов составила 1,64 млрд долл. Средняя цена броневика вышла на уровень 400 тыс. долл., что существенно дороже, чем техники первой серии. Однако рост цен обусловлен не техническими или производственными вопросами, а инфляцией.В 2021 ф.г. на закупку JLTV потратили почти 885 млн долл., а на следующий финансовый год запрашивали почти 575 миллионов. Такие траты позволяют построить более 2100 и 1400 машин соответственно. При этом не исключается возможность пересмотра планов в сторону увеличения.На данный момент Пентагон планирует приобрести в общей сложности 64500 бронеавтомобилей JLTV в срок до 2041 г. Более 49 тыс. машин поступит в части сухопутных войск. Нужды КМП оцениваются в 16 тыс.ед. ВВС требуется всего 2 тыс. броневиков, а флот закупит ок. 400 ед.Численные показатели планов неоднократно пересматривались в прошлом, и нельзя исключать, что их вновь скорректируют в будущем. JLTV планируют выпускать еще 20 лет – и у заказчика достаточно времени для тех или иных изменений. В то же время, ясно, что стоимость серийной техники в нынешних ценах останется на существующем уровне, хотя номинальные цены будут расти по объективным причинам.Недавно, в 2019 г. армия США запустила программу Infantry Squad Vehicle, целью которой был поиск легкого незащищенного автомобиля, способного перевозить пехотное отделение с вооружением и некоторыми грузами. В июне следующего года победителем конкурса стал проект от компании GM Defense и Ricardo plc. Тогда же был выдан первый заказ на серийное производство «с малым темпом». Поставки заказанных ISV начались в этом году.Первый контракт предусматривает изготовление 649 автомобилей общей стоимостью 214,3 млн долл. – по 330 тысяч за каждый. Последние партии такой техники будут переданы заказчику до 2025 г. включительно. Машины ISV планируется использовать в бригадных тактических группах. Текущий заказ позволит оснастить 11 таких формирований.Общие потребности сухопутных войск оцениваются в 2085 машин ISV. Если первые партии такой техники хорошо покажут себя в эксплуатации, уже в ближайшие годы следует ожидать новые контракты на следующие 1436 машин. По всей видимости, стоимость серийных ISV в будущем принципиально не изменится.Таким образом, вооруженные силы США обладают крупнейшим автомобильным парком и принимают необходимые меры для его поддержания в необходимом состоянии. Для этого осуществляется ремонт и модернизация наличной техники, а также закупаются новые образцы. Обновляются все категории техники, но приоритетным направлением является бронированный и незащищенный транспорт для личного состава, от которого фактически зависит боеспособность ряда соединений.В последние годы в сфере такого транспорта наблюдаются серьезные изменения, но их масштаб и результаты пока не оправдывают все ожидания. Кроме того, Пентагону из-за объективных ограничений пришлось пересматривать свои планы. Возможно, в обозримом будущем планы и графики закупок вновь скорректируют в связи с теми или иными факторами.Так или иначе, сейчас разные задачи в контексте перевозки и обеспечения боевой работы солдат решаются при помощи нескольких типов техники, причем некоторые из них находятся в одной нише и дублируют друг друга. Так, несмотря на все попытки и планы, основным образцом в такой категории остается старый и устаревший автомобиль HMMWV, и в обозримом будущем от него не откажутся. Более новый JLTV, при всех своих преимуществах, пока не стал по-настоящему массовым.Согласно последней информации, предпосылки к принципиальному изменению такой ситуации пока отсутствуют. В то же время, закупки новых образцов и постепенное списание устаревшей техники в перспективе повлияют на общие количественные и качественные показатели. Впрочем, выполнение всех утвержденных планов на ближайшие два десятилетия не гарантируется – программа обновления автопарка может столкнуться с новыми трудностями.