Военное обозрение
Войти Регистрация

Револьверы Стоплера, Дафта, Коллиера. С чего это все начиналось

77
Револьверы Стоплера, Дафта, Коллиера. С чего это все начиналось

Самый первый револьвер в мире. Год изготовления 1597. Клеймо принадлежит немецкому кузнецу и оружейному мастеру из Нюрнберга Гансу Стоплеру. Восьмизарядный револьвер с замком «снэпхонс». Музей Майхген в Лиллехаммере, Норвегия


…и быстро сверкают молнии суда Его.
Книга Сираха, 43:14

История огнестрельного оружия. Надо ли говорить, что стрельба из первых огнебойных орудий была не только довольно эффективной, но и одновременно крайне медленной, что, разумеется, не могло не раздражать всех тех, кто ими пользовался. Лучник успевал выпустить 12 стрел и более, пока аркебузир, возясь с порохом, пулей, натруской и фитилем только-только заканчивал подготовку к выстрелу.

Поэтому неудивительно, что перезаряжание ручного огнестрельного оружия сразу же попытались ускорить и ускорили – придумали многоствольные фитильные системы. Стреляли они действительно быстро, но наличие сразу нескольких стволов значительным образом увеличивало их вес и металлоемкость. Поэтому уже в начале XVI века люди додумались до пистолетов и ружей с магазинным питанием, у которых заряды размещались в цилиндрических барабанах.


А это его барабан и кремневый замок. Хорошо видны сдвигающиеся крышки над запальными отверстиями на барабане…


Револьвер Джона Дафта. Вид справа. Королевский арсенал, Тауэр

Особенностью револьвера Дафта был барабан, который вращался внутри кожуха, что было сделано, несомненно, для того, чтобы защитить крышки запальных отверстий от возможного смещения. Благодаря кожуху открыть можно было только лишь ту крышку, которая находилась наверху под замком!

И уже в 1530 году в Германии появилась аркебуза с фитильным замком и барабаном на десять зарядов. Такая же система, естественно, с ручным вращением барабана, применялась и в пистолетах.


Устройство барабана


Этот же револьвер, вид слева. Хорошо видна металлическая скоба, которой он крепился за поясной ремень или портупею…

Но такая система была очень неудобной и широкого применения не нашла.

Люди все время старались ускорить не только сам процесс перезаряжания, но и процесс стрельбы, и со временем это удалось. Вместо примитивного и крайне зависимого от погодных условий фитильного замка были придуманы сначала колесцовый замок, а затем и замок «снепхонс» или шнапхан, т. е. «ударяющий курок», в котором курок с кремнем или пиритом бил по огниву г-образной формы, расположенному над запальным отверстием на подогнивной полке ствола.

И вот с этим-то замком Джон Дафт, лондонский оружейник, около 1680 года создал шестизарядный револьвер с вращающимся барабаном, который считается самым первым револьверным пистолетом такого типа.


Револьвер Дафта. Вид спереди

На дошедшем до нас образце, который находится в Королевском Арсенале, нет имени производителя, но тем не менее считается, что это работа Джона Дафта, «свободного человека» Лондонской оружейной компании. В 1683 году Дафта обвиняли в поставке оружия предполагаемым убийцам короля Карл II, участвовавшим в заговоре «Ржаной дом». Он был оправдан и, несмотря на этот эпизод, получил звание «мастера-оружейника» в 1694 году, за три года до своей смерти.


Револьвер Дафта. Вид спереди. Фиксация барабана осуществлялась пластиной с выступами, под которые на барабане были сделаны углубления

В Арсенале Тауэра имеется еще один револьвер с кремневым замком, однако точное время его изготовления неизвестно. Он мог быть изготовлен в 1600–1699 гг. Не раньше, но и не позже…


Револьвер 1600–1699 гг. Королевский арсенал, Тауэр

Около 1700 (или около 1710) года появился револьвер «снэпхонс» конструкции мастера Аннели.

Это очень ранний пример «настоящего» револьвера с неподвижным стволом, расположенным перед вращающимся цилиндром, с боковым кремневым замком. Сверху находится плоская пружина с концевым штифтом, которая с его помощью удерживала барабан в правильном положении для выстрела (посредством соответствующих отверстий на барабане).

Ствол характерной для английских пистолетов «пушечной формы», за исключением казенной части, которая несколько увеличена и имеет вырез, который можно было увидеть и на более поздних револьверах типа Кольта, служивший для облегчения заряжания барабана. На стволе также имеется легкая лиственная гравировка.


Револьвер Аннели

Барабан содержит восемь камер с соответствующими углублениями, которые закрываются сдвигающимися крышками, каждая из которых имеет небольшую ручку и управляется плоской пружиной, чтобы удерживать ее в открытом или закрытом положении (а не на полпути).

Г-образное огниво специально изогнуто, чтобы расположить его по центру над барабаном. Соответственно к нему привинчена пружина, которая удерживает его либо в боевом (то есть вертикальном) положении, либо в сложенном.


Револьвер Аннели. Габаритные размеры револьвера: общая длина 325 мм, длина ствола 137 мм, общий вес 1,29 кг, калибр 0,398 дюйма

Кроме револьверов с ударным замком существовали и револьверы с колесцовыми замками.

В частности, в коллекции Королевского Арсенала есть и вот такой шестизарядный револьвер с таким замком. Правда, устроен он довольно примитивно. Так, для каждого выстрела барабан нужно было проворачивать вручную. Но это было все же лучше, чем ничего. Запальные отверстия находились на торце барабана. При его вращении то, что находилось против замка, открывалось и туда при повороте колеса огнива устремлялся поток искр.


Колесцовый револьвер. Длина ствола 356 мм. Общая длина 685 мм. Вес 1,616 кг


Вид, так сказать, в «в полный рост»...


Револьвер Пауэлла с кремневым ударным замком. Особенностью этого револьвера было использование французского батарейного замка. То есть огниво на нем было объединено с крышкой огнивной полки. Общая длина 291 мм. Длина ствола 125 мм. Вес 0,675 кг


Оригинальное испанское ружье с замком средиземноморского типа, называемом микелет, начала XVIII века работы мастера Ровира. Имело оригинальный четырехзарядный барабан, сделанный не только из железа, но и из дерева, и украшенный серебряной насечкой. Длина ствола 1 077 мм. Общая длина 1 543 мм. Вес 3,6 кг.


Револьверное ружье с кремневым замком и с ручным поворотом барабана. Здесь его создатель не стал ломать голову над системой воспламенения, а просто на каждую камору барабана поставил по огниву с подогнивной полкой и запальным отверстием. Поочередно насыпался на них порох. Полки закрывались, затем барабан проворачивался, и кремень курка бил по огниву. Правда, они торчали во все стороны, но... видимо, хозяин ружья с этим неудобством мирился. Датируется же оно 1732 годом. Из старой коллекции Тауэра. Изначально было собственностью маркиза де Помбала (1699–1782), главного министра Португалии и посла в Лондоне 1739–1745 гг.


Характерная испанская форма приклада с рифлением и гребнями. Золотая инкрустация на казенной части. Длина ствола 944 мм. Общая длина 1 428 мм. Вес 3,86 кг


А вот это более чем странное четырехзарядное фитильное ружье было сделано в Индии где-то между 1801 и 1830 гг.


Что и говорить – конструкция проще некуда! Общая длина 1 477 мм. Длина ствола 1 013 мм. Длина барабана 190 мм. Калибр 13 мм


Ну, а это уже достаточно известный образец: Элийша Хэйден Коллиер (1788–1856) из Бостона (штат Массачусетс), который приехал со своим револьвером в Англию, и там получил на него патент

Это был пятизарядный кремневый револьвер с барабаном ручного вращения. Имел восьмиугольный ствол с трубкой для шомпола. Но самым главным достижением Коллиера в данном случае была специальная пластинчатая пружина, с помощью которой барабан прижимался к стволу. Сами же каморы, обращенные в сторону ствола, имели проточку, благодаря которой они поочередно, как и в нагане 1895 года, могли на него надвигаться, чем исключался прорыв газов между торцом барабана и торцом ствола!


Барабан. Вид сбоку. Запальные отверстия крышек не имеют, так как барабан в задней части прикрыт кожухом. Открывается только самое верхнее отверстие стреляющего ствола, в которое всякий раз, когда огниво опускалось, засыпался порох из дозатора


Барабан. Вид спереди. Видны кольцевые проточки камор

Очень важным усовершенствованием стала и прикрепленная непосредственно к огниву насадка, представлявшая собой автоматический пороховой дозатор для затравочного пороха. Это позволяло значительно быстрее перезаряжать револьвер после каждого выстрела, а значит и быстрее стрелять!

Общая длина револьвера 667 мм. Длина ствола 159 мм. Сделано их было более 1 000, причем многие отправлены британским офицерам в Индию…

Считается, что Сэмюэль Кольт, будучи в плавании, увидел там этот револьвер и захотел его усовершенствовать, прежде всего, поставив на барабан храповик от кабестана.


Револьверное ружье Коллиера или Уиллера (?) 1820 г.


Это же ружье во всю длину. Общая длина 1 191 мм. Длина ствола 654 мм. Общий вес 4,56 кг


Револьверная винтовка с кремневым замком конструкции Л. Колба. Датируется 1824 годом. Изготовлена в Берлине. Имеет пятизарядный барабан с надвиганием на казенную часть ствола и дозатор для затравочного пороха, аналогичный устройству Коллиера. Ствол восьмиугольный, нарезной, с восемью нарезами и креплением для штыка. Прицел с двумя откидными стойками. Общая длина 1 108 мм. Длина ствола 645 мм. Общий вес 4,73 кг

Такое ружье можно было бы вполне принять на вооружении армии, но вот стоимость его была значительно выше обычных кремневых ружей, за ним было сложнее ухаживать, да и капсюльное оружие понемногу стало уже появляться…

Становилось очевидно, что время кремневого оружия, пусть даже самого совершенного, уходит.

Пройдет всего 16 лет, и первый в мире капсюльный револьвер Кольта громко заявит о своем появлении…

P. S.


Любителям всего отечественного могу сообщить, что был в России такой мастер Первуша Исаев, который в 1625 году сделал гарнитур для царя Михаила Федоровича, состоявший из пистолета с барабаном на шесть зарядов и пищали с барабаном на пять, причем и пистолет, и пищаль были с нарезными стволами. Но это и все, что я могу про него написать, поскольку формат материала предусматривает использование фотографий, а их нет. Нет, потому как сами оригиналы находятся в… нашем Эрмитаже. И вот кто захочет, тот сам может попробовать их поискать! И фотографии, и оригиналы…
Автор:
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
77 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, ежедневно дополнительные материалы, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_ru

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кроу
    Кроу Вчера, 05:39
    +21
    Автору спасибо за интересный рассказ, всем доброго утра и приятного чтения!
    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:45
      +15
      Что, за «добрая душа» всем с утра пораньше минусов «налепила»? Хомячок не осилил две статьи Автора в субботний день? Или зуд напакостить есть, а аргументировать его не можем?
      В принципе подобная порода людей удивляет, ей «породе» желают доброго дня, а она в «благодарность» изподтишка вам старается нагадить у парадного подъезда!!!
      Тошно!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 06:53
        +12
        Не удивляйтесь этому, есть такая порода людей которым становится хорошо когда они нагадят окружающим людям... пакостники они только и всего. smile
        Скорее их надо психиатрам показать для назначения лечения от такой пагубной страсти. what
      2. Кроу
        Кроу Вчера, 06:53
        +16
        Не обращайте внимания
      3. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 07:01
        +10
        Присоединяюсь к словам первого комментатора.
        Вообще то, думал, что о револьверах уже прочитал все... Ага, как же - Вячеслав Олегович вечно откопает новое!)))
        А "минуса" я поправлю. Наверное, кто то уже субботу праздновать начал...
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 07:54
          +14
          Цитата: Вождь краснокожих
          А "минуса" я поправлю

          Это есть люди, которые так с мной борются. Ну, не мне минус, так тем, кто хвалит! А не хвали!
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 08:19
            +12
            Цитата: kalibr
            Цитата: Вождь краснокожих
            А "минуса" я поправлю

            Это есть люди, которые так с мной борются. Ну, не мне минус, так тем, кто хвалит! А не хвали!

            Раньше Вячеслав Олегович, хоть броневичек выкатывали и красными флагами махали, но большенство «стариков» аргументировали свое несогласие и сами осаживали «любителей кинут камень в профессора». Тот же ВикНик не упустит вам «промаха» или «описки», но всегда скажет спасибо и дополнит вашу работу ценным комментарием.
            Доброго дня и спасибо за сегодняшние статьи!
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 08:23
              +13
              Так ведь такие, как ВикНик все-таки редкость...Чаще мы все же встречаемся с другими...
          2. Кроу
            Кроу Вчера, 08:26
            +15
            А не хвали!
            А не будем, как только неинтересные статьи об оружии начнете писать, то и не будем, а пока только искренние слова благодарности за труд!
            Год изготовления 1597. Клеймо принадлежит немецкому кузнецу и оружейному мастеру из Нюрнберга Гансу Стоплеру.
            Карабин с ранним ударным замком, 1580-1590-е гг, Аугсбург, Германия...Собрание Эрмитажа!
            Многостволка с вращающимся блоком стволов индийской работы по португальским образцам, 17-й век....
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 11:19
              +8
              Цитата: Кроу
              как только неинтересные статьи об оружии начнете писать

              Не дождетесь!
          3. Морской Кот
            Морской Кот Вчера, 16:03
            +7
            Добрый день, Вячеслав! hi
            Рад новой встрече в разделе "Оружие", спасибо Вам за труды. good




            Британский 4-х зарядный револьвер, примерно 1600-е годы.
          4. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 19:06
            +4
            Честно говоря , я не понял что там с "минусами";но статья Ваша великолепна ! Из "колесцово-кремнёвой" эпохи выжать столько револьверного...(!) fellow Это не просто ! Это надо суметь ! yes
      4. Болторез
        Болторез Вчера, 12:11
        +7
        «добрая душа» всем с утра пораньше минусов «налепила»
        Есть тут один умник wassat - сетовал как-то раз( причем не раз), что многозвездочные генералы оставляют бесполезные(с его точки зрения) комментарии, чтобы другие такие же им рейтинг поднимали. Так,мол, и набивают себе погоны.
      5. Krasnodar
        Krasnodar Вчера, 17:18
        +6
        Цитата: Коте пане Коханка
        Что, за «добрая душа» всем с утра пораньше минусов «налепила»? Хомячок не осилил две статьи Автора в субботний день?

        Сознательный историк справедливо посчитал, что никем из присутствующих не отмечена роль мастеров Асгарда Арийского в деле изготовления огнестрельного оружия Ближнего боя на базе симбиоза технологий д’Ариев и Праворосов.
  2. Кроу
    Кроу Вчера, 05:53
    +16
    мастер Первуша Исаев, который в 1625 году сделал гарнитур для царя Михаила Федоровича


    1. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 06:56
      +13
      Всем доброго дня! Статья изумительная, хотя как «неофит» могу предположить, что учитывая состав дымного пороха в 16-17 столетиях много зарядными подобные «пистоли» и «винтовки» были условными. Наверное на третем выстреле как минимум необходимо было чистить ствол от нагара. Даже в просвещённый 19 век, технологичное оружие времён Гражданской войны в США требовало чистку ствола после двух-трёх циклов. Иначе был шанс получить разорвавшимся «барабаном в глаз».
      1. Кроу
        Кроу Вчера, 07:10
        +14
        Статья превосходная! А еще автор заинтриговал Первушей Исаевым - клейма изображения так я и не нашел, может камрады помогут, как придут. Особенно на питерских надежа..Нашел только, что Исаев является единственным русским мастером первой половины XVII в., клеймившим свои изделия и, кроме того, единственным русским мастером XVI–XVII вв., который в качестве клейма использовал фигуративное изображение, а не буквенные инициалы или имя, подобные изобразительные клейма более свойственны европейским мастерам. Клеймо Первуши Исаева существует в двух вариантах, в одном из них под изображением лебедя можно увидеть буквы, причем вполне вероятно латинские, а не русские.
        1. Кроу
          Кроу Вчера, 08:34
          +13
          Еще нашел что он, видимо, сам изготовил замок и ствол, а вот деревянное ложе сделал уже мастер Иван Родионов. Помимо барабанного многозарядного он мастерил и однозарядное оружие. Например, пара шикарных пистолетов с ударно-кремневым замком. Они изготовлены столь искусно, что в мастерстве Первуши сомневаться не приходится.
          Замечательный мастер!
          1. Кроу
            Кроу Вчера, 09:00
            +12
            Еще нашел, что специализация была довольно узкой и мастера тесно сотрудничали - вот запись в Расходной книге по золоту 1624-1625: «Февраля в четвертый ден Первуше Исаеву к сабли тевриского выкову на позолоту четыре золотых угорских... что взята у Олфера та полоса..» и далее «марта в третий ден Юрью Яковлеву на волоченое два золотых угорских к сабле. И то золото волоченое у Юрья взято и отдано наводнику Борису Суетину наводить полоса сабельная тевриской быков, что золотил Первуша Исаев в четвертом числе» В изготовлении одной сабельной полосы сразу четверо мастеров принимали участие - выковал Олфер Юрьев, золотил замочный мастер Первуша Исаев, волоченое золото делал Юрий Яковлев, наводил узор этим золотом мастер-наводник Оружейной палаты Борис Суетин. Тесная кооперация, а наш Первуша Исаев не только «замочный мастер» был, но еще и украшать мог и не только пистоли.На все руки мастер.При этом его револьвер остается единственным из дошедших до нашего времени русским оружием 17 века, снабженным французским замком.
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 11:09
              +6
              Цитата: Кроу
              снабженным французским замком

              Не французским... "снэпхонс" или средиземноморский тип. Точнее не скажу, надо в замок смотреть. Нет крышки полки совмещенной и огнивом! А это главный признак французского замка.
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 06:01
    +6
    На каких станках изготавливали оружие в 1530 году... токарных станков тогда же не было. what
    В тех же барабанах надо было высверлить одинаковые отверстия с одинаковым их расположением и шагом... чудно однако при архаичном устройстве экономики феодализма. what
    Тут вам Вячеслав еще одно непаханное поле для исторических исследований в области изготовления оружия.
    Каждый мастер имел свои секреты... дошли ли они до наших дней?
    Боюсь правда что раскрытие этой темы упирается в уголовный кодекс нашей страны... smile который мы обязаны чтить.
    1. Xlor
      Xlor Вчера, 07:06
      +9
      Цитата: Леха с Андроида.
      токарных станков тогда же не было

      Все было. Только не с электрическим приводом. Гончарный круг - тот же токарный станок...

      Цитата: Леха с Андроида.

      В тех же барабанах надо было высверлить одинаковые отверстия с одинаковым их расположением и шагом... чудно однако при архаичном устройстве экономики


      Высверлить одинаковые отверстия с одинаковым шагом тоже можно. Вы просто не знакомы с инструментальным производством...
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 07:31
        +6
        Да не знаком... зато приходилось вручную работать напильником и пилой по металлу... smile мозолей на пальцах наработал достаточно.
        Поэтому удивляюсь средневековым мастерам... были ли у них наши тиски, напильники, сверла, пилы по металлу в то время?
        Изготовление оснастки это тоже уровень металлургии должен быть соответствующий.
        1. Xlor
          Xlor Вчера, 07:42
          +8
          удивляюсь средневековым мастерам... были ли у них наши тиски, напильники, сверла, пилы по металлу в то время?

          Все было! Не было только суперлигированных сталей и поточно-массового производства, которое придет уже значительно позже
        2. kalibr
          kalibr Вчера, 07:57
          +11
          Цитата: Леха с Андроида.
          Поэтому удивляюсь средневековым мастерам... были ли у них наши тиски, напильники, сверла, пилы по металлу в то время?
          Изготовление оснастки это тоже уровень металлургии должен быть соответствующий.

          Все было! Напильники так известны с древнего Египта!
    2. Комментарий был удален.
    3. kalibr
      kalibr Вчера, 07:56
      +11
      Цитата: Леха с Андроида.
      На каких станках изготавливали оружие в 1530 году... токарных станков тогда же не было.

      Были! Еще как были. Пушки сверлили!
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 08:28
        +8
        Вячеслав расскажите об этом в деталях... это не менее интересно чем само оружие. hi
        У меня в этой области знаний провал. smile
        1. kalibr
          kalibr Вчера, 08:32
          +11
          Цитата: Леха с Андроида.
          Вячеслав расскажите об этом в деталях... это не менее интересно чем само оружие.
          У меня в этой области знаний провал.

          Да, Вы правы. Тема интересная. И у меня по ней что-то есть точно! Но это не завтра.
      2. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Вчера, 08:31
        +12
        Специально спустился до кондейки.


        Рашпиль по дереву, ориентировочно конец 19-го века.
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Вчера, 08:34
          +11
          Ещё один напильник, но уже заводской. Середина 19 века.
          1. Кроу
            Кроу Вчера, 09:44
            +11
            Середина 19 века
            Класс! Вот «старье» многие повыбрасывали или в металлолом сдали, а теперь жалеют. А вот у нас инструмент старый сохранился - и царских, и советских времен - в сравнении с современными небо и земля! Соседи часто обращаются, не отказываем, добрым людям не жалко - инструмент на века!
            1. kalibr
              kalibr Вчера, 11:03
              +10
              Цитата: Кроу
              А вот у нас инструмент старый сохранился - и царских,

              У меня прадед был мастером железнодорожных ремонтных мастерских. Дом построил в 1882 году. И в сарае поставил наковалью - буфер от железнодорожного вагона. Как допер - одному богу известно. Ну и инструментов принес кучу. И все они перешли к деду, а от него ко мне. До сих пор пользуюсь тисками, напильниками, пассатижами... Много всего сохранилось. И все удобное и прочное.
            2. vladcub
              vladcub Вчера, 11:52
              +8
              "небо и земля" эт точно. У пахана был трехгранный напильником, ещё 50-х годов и бороздки ещё не затертые были(в 70-х), а сейчас напильника на год не хватает. А может у меня уже руки с другой стороны выросли?
        2. vladcub
          vladcub Вчера, 11:27
          +7
          Тёзка, привет. Так это ты, наш рашпиль "спионерил"? У моего пахана был рашпиль, у основания рукоятки, какая-то эмблема. Вот только наш смотрелся"моложе". Я им мноого колёсных спиц обработал.
          Пахан сельский плотник, ремонтировал телеги,напилит спиц для колёс, а я рашпилем.
          1. Коте пане Коханка
            Коте пане Коханка Вчера, 12:14
            +6
            Нет тезка, в Краснодарском крае я хищением, инструментов не занимался.
            А вот на юге ещё в царское время инструменты с Урала могли появится.
            Сам лично видел «записки» о отгрузки «верстаков, наждачных и точильных камней, ручных станков к ним…, для заводских нужд» в Таврическую, Херсонскую губернии и Екатеринодар на конец позапрошлого века.
            Мои же они достались от деда, как и ему, а как они перепали Пра-Пра-прадеду, я не знаю. То что до революции точно и то что с Нижнесергинского железоделательного завода точно.
            1. vladcub
              vladcub Вчера, 21:48
              +2
              "не занимался", а я то надеялся, что "татя изловил"
    4. balabol
      balabol Вчера, 12:51
      +9
      Были очень сложные и интересные конструкции станков. Например, станки Нартова . Это правда начало 18 века, но их можно посмотреть в живую в Эрмитаже. Сплав техники и искусства. Были и технологии которые позволяли очень точно измерять, размечать, изготавливать. Это уровень аналогичен современным технологиям электроники или самолетостроения. Лишь отдельные мастера обладали подобными возможностями.
      Ну а чтоб быть пораженным до глубины души почитайте историю создания морского хронометра Гаррисона. С историей тендера, техническими условиями задания и просто посмотреть на итоговую конструкцию часов.
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 21:50
        +2
        Где почитать. В Вике?
        1. balabol
          balabol Сегодня, 00:28
          +1
          Святослав, честно говоря я не доверяю Вике. Очень часто там кроме дельного добавляют разную ... чепуху.

          Лучше чуть более специализированные статьи. Например коротенько здесь:
          https://geolines.ru/publications/HISTORY-ON-LINE/ChASY-I-MORYePLAVANIYe.html
          http://inhoras.com/persona/garrison
          Картинки в Яндексе. Посмотрите на механизм на хорошей фотографии. Это произведение искусства.
          История с хронометром имеет несколько моментов на которые нужно обратить внимание.
          1. Сумма вознаграждения - колоссальна. Причина - от решения задачи зависела судьба нации (сильно сказано, но не далеко от истины). Точность определения долготы зависит от точности часов. За много месяцев бортовой хронометр (обычно два на корабль) должны с минимальной погрешностью показывать время Гринвича. По разности местного времени и Гринвича определялась долгота. Минута ошибки - 27 км на экваторе. Вот и попробуйте снова найти в океане например открытые ранее земли. После нескольких месяцев плавания из Англии часы уходили на несколько минут и все - достижения прежней экспедиции утеряны. Именно поэтому такие суммы за точность.
          ТЕ важность этого изделия аналогичны сегодняшним Глонас или GPS
          2. Государство (Корона) финансировала стратегические разработки.
          3. Изобретатель полностью не выполнил условия тендера и не полностью получил призовые.
          4. Ряд решений примененных в том проекте использовались до эпохи электронных часов. Например термокомпенсированные маятники, подвесы уменьшающие влияние качки и др.

          Тема времени затронута и в литературе. У Умберто Эко есть философское произведение "Остров накануне" . Одна из сюжетных линий сопряжена с задачей определения времени в пространстве. Роман описывает 17 век. Это на любителя.
          В любой индустрии можно найти переломные моменты которые иллюстрируют закон перехода количества в качество. Раз и человечество выходит на новый уровень. Это очень интересно наблюдать, надо лишь по-внимательней присмотреться.
  4. andrewkor
    andrewkor Вчера, 07:46
    +11
    Офигеть,как интересно. Извиняюсь за свой "английский", плиз!!!
  5. Undecim
    Undecim Вчера, 10:53
    +8
    Самый первый револьвер в мире

    Он не самый первый. Он самый старый из сохранившихся.
  6. CHEREDA73
    CHEREDA73 Вчера, 10:56
    +6
    Доброе утро всем!
    Целых две статьи с утра от Вячеслава Олеговича.
    Спасибо автору!
    Не успел начать читать, как сразу уставился на иллюстрацию револьвера Стоплера 1597 года. Буквально, пару дней назад я задавал вопрос спецам оружейникам по поводу эволюции рукоятки на пистолетах, почему она на ранних образцах "такая прямая"? И вот прекрасная иллюстрация! А массивное навершие на рукоятке, похоже, предусматривает использование этого револьвера в качестве "палицы".
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 11:06
      +10
      Цитата: CHEREDA73
      А массивное навершие на рукоятке, похоже, предусматривает использование этого револьвера в качестве "палицы".

      Нет! Обычное оно было пустое внутри! Привинчивалось! В нем хранились запасные кремни. Яблоко требовалось, чтобы было удобно выхватить пистолет из кобуры. Но, конечно, в пылу боя можно было и рукояткой ударить. Всем, что под руками!!!
  7. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 11:01
    +8
    А мне ндравится не просто револьверное оружие, но и "иллюстрированное"...!


    1-1606 г. ; 2-1550-е гг.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 16:05
      +6
      Володя, привет! hi
      А такой предмет попадался? laughing
      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Вчера, 19:21
        +2
        Здравия желаю,Костя ! Натюрлих ! Могу добавить !


        А чтобы не удивлялся Соссо , который не Павлиашвили,то видос разъяснит...

        Ну, а к твоему ,не совсем реальному, "цепнику" добавлю нереальный наган...
        [center]

        [/center]
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 19:30
          +1
          Отличная подборка! good Но этот материал просто требует отдельной статьи! smile
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Вчера, 19:49
            +2
            Цитата: Морской Кот
            материал просто требует отдельной статьи!

            А я и набрасывал когда-то черновик статьи о нестандартных "барабанах" ! Почти закончил, но срочно пришлось переключиться на решение одной семейной проблемы! Забросил...потом как-то охладел... request
            1. Морской Кот
              Морской Кот Вчера, 20:32
              +3
              Было бы интересно, жаль... request
              1. Nikolaevich I
                Nikolaevich I Вчера, 21:07
                +2
                Да и мне жаль... recourse но "камнем преткновения" является "узаконивание" иллюстраций...не знаю толком ,как за это браться... у меня "валяются" черновики ещё 2-х статей... на мой взгляд, интересных... Вот ,если бы нашёлся человек ,который согласился бы помочь на условиях соавторства,но это так... риторические размышления ! И тут не всё просто... черновики остались на "исторической родине"; а я сейчас обитаю в другом регионе...хотя, можно и по памяти...
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Вчера, 21:32
                  +1
                  Я тебе в личку отвечу.
  8. vladcub
    vladcub Вчера, 11:13
    +8
    Уже добрая традиции: субботний пан Шпаковский. Или по русски : господин Скворцов.
    Когда-то смотре::"Шельменко деньщик" и там был офицер Скворцов.
    Камрады, мне почему-то В. О воспринимается как пурчик, максимум штабе-капитан в отставке, сидит перед окошком и рассказывает о револьверах:"а было так"
    1. kalibr
      kalibr Вчера, 11:22
      +8
      Цитата: vladcub
      максимум штабе-капитан в отставке,

      Так я и есть штабс-капитан. Кандидат наук на большее не тянет. Кандидат-профессор - майор. Доктор наук - полковник. А генералы и маршалы - это членкоры и академики!
    2. kalibr
      kalibr Вчера, 11:25
      +6
      Цитата: vladcub
      господин Скворцов.

      Скворцовский. А мог бы быть Шевченко, если бы мама второй раз замуж не вышла... Но вышла. И человек попался хороший. И надежда была на победу коммунизма. И не верилось, что в стране расцветет махровый антисемитизм!
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 21:55
        +1
        В. О. я говорил о "Шельменко" там был офицер Скворцов и влюбился в дочь пана Шпака
    3. Фил77
      Фил77 Вчера, 23:11
      +1
      Дружище,ну,право,зачем Вам знать кем представите Вы?Или я?К чему?Стас!Увольте!Мы?-Матрица!
      1. vladcub
        vladcub Сегодня, 06:54
        0
        Не шогласен:злобная матрица - у одного из Самсоновых была
  9. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 11:17
    +8

    Индийское револьверное Фитильное ружьё...
    Ну, и що ? Ну.любили фитильное "дело" в Индии,Китае,Японии ! Аж, до 19-го и 20 -го веков !Вот,например, фитильные японские ревОльверы...(Они просто на "поверхности" в архиве лежали...)


    Шо интересно...Перед каждым выстрелом надо было сыпать на "полку" затравочный порох !
  10. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 11:40
    +5
    Револьвер-это ,конечно,интересно ! Но компактное и многозарядное оружие можно получить и более простым путём ! Как его назвать ? А фиг его знает ! Ну,вот есть обоюдоострое холодное оружие... пусть будут обоюдоствольные ружья !

    Ну, как-то так...!
    Хотя мне более симпатышна вот эта 7-ствольная итальянская аркебуза...


    (Взято со страницы
    )
  11. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Вчера, 11:46
    +5
    Вот есчо имеется револьверная "винтовка",но мне неизвестная...

  12. Нормаль ок
    Нормаль ок Вчера, 12:01
    +5
    Как всегда, - на отлично. постоянство, - признак мастерства! Большое спасибо.
  13. vladcub
    vladcub Вчера, 12:05
    +4
    Камрады, что - то Кости и Николаевича не вижу, а потому. Обращаюсь к тезке.
    Тёзка, обратил внимание на рукоять пистолетов 16-18 вв.? Его и держать не удобно. Сами по себе эти пистолеты не могли похвастать точностью, эт вам не Глок 19,чтоб на сотню метров сажать (в сети есть видео:"снайперский пистолет), а в придачу его и держать не удобно
    1. CHEREDA73
      CHEREDA73 Вчера, 12:50
      +2
      Вот-вот, держать неудобно очень практически "прямую палку". Но, там много нюансов, помимо удобства хвата, чтобы делать именно так.
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 21:25
        0
        Не скажите-тоже много значит
    2. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 16:10
      +4
      Слава, привет! hi
      Ко мне с утра гости из Москвы закатились, не до того было. Болтались по округе, пока тепло и светло. Сейчас, после обеда, все расползлись по диванам, а я вот сюда.
      Так в те времена стреляли практически в упор, и эргономика им, видать, была не нужна, главное было вообще попасть, а уж куда... ну, куда попало, если попало вообще. wink
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 16:23
        +4
        Эх,хорошо по просторам Рязанщины пошляться? laughing Особо из "этой"Москвы. bully
        Привет дружище!Только "припёрся"с работы.
      2. vladcub
        vladcub Вчера, 21:37
        +1
        Вот именно :куда повезёт. Впрочем с тогдашнее медециной: если 1 из 100 раненых выздоровел, после огнестрела, великое чудо.
        У тебя погода хорошая если шатались на природе, а у нас полный абзац :ночью и утром дождь, ветер +4(ночью), а днем +2 и ветер. Солнце вообще не видел.
        Да, какова была дальность эффективного выстрела? Вряд ли больше 10м.
        1. Морской Кот
          Морской Кот Вчера, 22:35
          +1
          А ты посмотри на какой дистанции они на дуэлях стрелялись, вот и будет почти понятно, причём, учитывая, что дуэльные пистолеты, это отнюдь не "ширпотреб для пехоты".
          1. vladcub
            vladcub Сегодня, 06:57
            +1
            Поправка :дуэльный пистолет 19в и пистоль 16-17 вв - небо и земля
            1. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 07:49
              0
              Об чём и речь, уж ежели они в 19 веке стрелялись с 25 шагов, то что говорить о 16-17 веке.
    3. Фил77
      Фил77 Вчера, 16:21
      +4
      Слава!
      Николаевич- "наверху",а Константин -"внизу" от тебя,уважаемый!Как так-то,ась? laughing
    4. kalibr
      kalibr Вчера, 16:51
      +3
      Цитата: vladcub
      Его и держать не удобно.

      Было правило для всадника: видишь белки глаз противника - стреляешь! Отдача очень сильная. Поэтому рука - вытянута! В России пистолеты(да и мушкеты) заряжали вообще страшно: на "три реза две гривенки". Как понять? Три реза - три ЦИЛИНДРА калибром с канал ствола. Потом две "гривенки" - две ПУЛИ. Итого: 5 метательных предметов, круглых и цилиндрических. Представляете убойную силу? А отдачу?
      1. vladcub
        vladcub Вчера, 21:41
        +1
        Боюсь и представить. Знаю одно: наша эмоциональная "амазонка" Астра, не захочет стрелять из такого кошмара
  14. CHEREDA73
    CHEREDA73 Вчера, 14:56
    +3
    Взглянув на все представленные образцы, можно сказать, что конструкторская мысль пышно расцветала в головах оружейников в 16-17 веках. Но, мало сделать единичный экземпляр. Его надо тиражировать в значительном количестве и по приемлемой цене. А здесь всё начинает упираться в уровень развития технологий, а этот уровень был достигнут только в 19 веке.
  15. Kozak Za Bugra
    Kozak Za Bugra Вчера, 23:18
    +1
    Помню в какой-то книге видел фотографию такого изделия, но не было ни названия ни времени когда создали , мог догадаться как то по замку когда создан был.
    А сегодня я узнал не только ответ на старый вопрос а ещё много нового и интересного.
    Благодарен автору! hi
  16. lot
    lot Сегодня, 10:58
    0
    Ждём обзор по токарному делу того периода. Как мастера умудрялись такие шедевры делать. Это невероятно на самом деле.
  17. Pentakl
    Pentakl Сегодня, 18:27
    0
    Нет, потому как сами оригиналы находятся в… нашем Эрмитаже. И вот кто захочет, тот сам может попробовать их поискать! И фотографии, и оригиналы…

    Не понятно. Они находятся в закрытых запасниках, их нельзя фотографировать или музей не желает делится фотками? В чем проблема?