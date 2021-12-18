Револьверы Стоплера, Дафта, Коллиера. С чего это все начиналось

Самый первый револьвер в мире. Год изготовления 1597. Клеймо принадлежит немецкому кузнецу и оружейному мастеру из Нюрнберга Гансу Стоплеру. Восьмизарядный револьвер с замком «снэпхонс». Музей Майхген в Лиллехаммере, Норвегия

…и быстро сверкают молнии суда Его.

Книга Сираха, 43:14

А это его барабан и кремневый замок. Хорошо видны сдвигающиеся крышки над запальными отверстиями на барабане…

Револьвер Джона Дафта. Вид справа. Королевский арсенал, Тауэр

Устройство барабана

Этот же револьвер, вид слева. Хорошо видна металлическая скоба, которой он крепился за поясной ремень или портупею…

Револьвер Дафта. Вид спереди

Револьвер Дафта. Вид спереди. Фиксация барабана осуществлялась пластиной с выступами, под которые на барабане были сделаны углубления

Револьвер 1600–1699 гг. Королевский арсенал, Тауэр

Револьвер Аннели

Револьвер Аннели. Габаритные размеры револьвера: общая длина 325 мм, длина ствола 137 мм, общий вес 1,29 кг, калибр 0,398 дюйма

Колесцовый револьвер. Длина ствола 356 мм. Общая длина 685 мм. Вес 1,616 кг

Револьвер Пауэлла с кремневым ударным замком. Особенностью этого револьвера было использование французского батарейного замка. То есть огниво на нем было объединено с крышкой огнивной полки. Общая длина 291 мм. Длина ствола 125 мм. Вес 0,675 кг

Оригинальное испанское ружье с замком средиземноморского типа, называемом микелет, начала XVIII века работы мастера Ровира. Имело оригинальный четырехзарядный барабан, сделанный не только из железа, но и из дерева, и украшенный серебряной насечкой. Длина ствола 1 077 мм. Общая длина 1 543 мм. Вес 3,6 кг.

Револьверное ружье с кремневым замком и с ручным поворотом барабана. Здесь его создатель не стал ломать голову над системой воспламенения, а просто на каждую камору барабана поставил по огниву с подогнивной полкой и запальным отверстием. Поочередно насыпался на них порох. Полки закрывались, затем барабан проворачивался, и кремень курка бил по огниву. Правда, они торчали во все стороны, но... видимо, хозяин ружья с этим неудобством мирился. Датируется же оно 1732 годом. Из старой коллекции Тауэра. Изначально было собственностью маркиза де Помбала (1699–1782), главного министра Португалии и посла в Лондоне 1739–1745 гг.

Характерная испанская форма приклада с рифлением и гребнями. Золотая инкрустация на казенной части. Длина ствола 944 мм. Общая длина 1 428 мм. Вес 3,86 кг

А вот это более чем странное четырехзарядное фитильное ружье было сделано в Индии где-то между 1801 и 1830 гг.

Что и говорить – конструкция проще некуда! Общая длина 1 477 мм. Длина ствола 1 013 мм. Длина барабана 190 мм. Калибр 13 мм

Ну, а это уже достаточно известный образец: Элийша Хэйден Коллиер (1788–1856) из Бостона (штат Массачусетс), который приехал со своим револьвером в Англию, и там получил на него патент

Барабан. Вид сбоку. Запальные отверстия крышек не имеют, так как барабан в задней части прикрыт кожухом. Открывается только самое верхнее отверстие стреляющего ствола, в которое всякий раз, когда огниво опускалось, засыпался порох из дозатора

Барабан. Вид спереди. Видны кольцевые проточки камор

Револьверное ружье Коллиера или Уиллера (?) 1820 г.

Это же ружье во всю длину. Общая длина 1 191 мм. Длина ствола 654 мм. Общий вес 4,56 кг

Револьверная винтовка с кремневым замком конструкции Л. Колба. Датируется 1824 годом. Изготовлена в Берлине. Имеет пятизарядный барабан с надвиганием на казенную часть ствола и дозатор для затравочного пороха, аналогичный устройству Коллиера. Ствол восьмиугольный, нарезной, с восемью нарезами и креплением для штыка. Прицел с двумя откидными стойками. Общая длина 1 108 мм. Длина ствола 645 мм. Общий вес 4,73 кг

P. S.

Надо ли говорить, что стрельба из первых огнебойных орудий была не только довольно эффективной, но и одновременно крайне медленной, что, разумеется, не могло не раздражать всех тех, кто ими пользовался. Лучник успевал выпустить 12 стрел и более, пока аркебузир, возясь с порохом, пулей, натруской и фитилем только-только заканчивал подготовку к выстрелу.Поэтому неудивительно, что перезаряжание ручного огнестрельного оружия сразу же попытались ускорить и ускорили – придумали многоствольные фитильные системы. Стреляли они действительно быстро, но наличие сразу нескольких стволов значительным образом увеличивало их вес и металлоемкость. Поэтому уже в начале XVI века люди додумались до пистолетов и ружей с магазинным питанием, у которых заряды размещались в цилиндрических барабанах.Особенностью револьвера Дафта был барабан, который вращался внутри кожуха, что было сделано, несомненно, для того, чтобы защитить крышки запальных отверстий от возможного смещения. Благодаря кожуху открыть можно было только лишь ту крышку, которая находилась наверху под замком!И уже в 1530 году в Германии появилась аркебуза с фитильным замком и барабаном на десять зарядов. Такая же система, естественно, с ручным вращением барабана, применялась и в пистолетах.Но такая система была очень неудобной и широкого применения не нашла.Люди все время старались ускорить не только сам процесс перезаряжания, но и процесс стрельбы, и со временем это удалось. Вместо примитивного и крайне зависимого от погодных условий фитильного замка были придуманы сначала колесцовый замок, а затем и замок «снепхонс» или шнапхан, т. е. «ударяющий курок», в котором курок с кремнем или пиритом бил по огниву г-образной формы, расположенному над запальным отверстием на подогнивной полке ствола.И вот с этим-то замком Джон Дафт, лондонский оружейник, около 1680 года создал шестизарядный револьвер с вращающимся барабаном, который считается самым первым револьверным пистолетом такого типа.На дошедшем до нас образце, который находится в Королевском Арсенале, нет имени производителя, но тем не менее считается, что это работа Джона Дафта, «свободного человека» Лондонской оружейной компании. В 1683 году Дафта обвиняли в поставке оружия предполагаемым убийцам короля Карл II, участвовавшим в заговоре «Ржаной дом». Он был оправдан и, несмотря на этот эпизод, получил звание «мастера-оружейника» в 1694 году, за три года до своей смерти.В Арсенале Тауэра имеется еще один револьвер с кремневым замком, однако точное время его изготовления неизвестно. Он мог быть изготовлен в 1600–1699 гг. Не раньше, но и не позже…Около 1700 (или около 1710) года появился револьвер «снэпхонс» конструкции мастера Аннели.Это очень ранний пример «настоящего» револьвера с неподвижным стволом, расположенным перед вращающимся цилиндром, с боковым кремневым замком. Сверху находится плоская пружина с концевым штифтом, которая с его помощью удерживала барабан в правильном положении для выстрела (посредством соответствующих отверстий на барабане).Ствол характерной для английских пистолетов «пушечной формы», за исключением казенной части, которая несколько увеличена и имеет вырез, который можно было увидеть и на более поздних револьверах типа Кольта, служивший для облегчения заряжания барабана. На стволе также имеется легкая лиственная гравировка.Барабан содержит восемь камер с соответствующими углублениями, которые закрываются сдвигающимися крышками, каждая из которых имеет небольшую ручку и управляется плоской пружиной, чтобы удерживать ее в открытом или закрытом положении (а не на полпути).Г-образное огниво специально изогнуто, чтобы расположить его по центру над барабаном. Соответственно к нему привинчена пружина, которая удерживает его либо в боевом (то есть вертикальном) положении, либо в сложенном.Кроме револьверов с ударным замком существовали и револьверы с колесцовыми замками.В частности, в коллекции Королевского Арсенала есть и вот такой шестизарядный револьвер с таким замком. Правда, устроен он довольно примитивно. Так, для каждого выстрела барабан нужно было проворачивать вручную. Но это было все же лучше, чем ничего. Запальные отверстия находились на торце барабана. При его вращении то, что находилось против замка, открывалось и туда при повороте колеса огнива устремлялся поток искр.Вид, так сказать, в «в полный рост»...Это был пятизарядный кремневый револьвер с барабаном ручного вращения. Имел восьмиугольный ствол с трубкой для шомпола. Но самым главным достижением Коллиера в данном случае была специальная пластинчатая пружина, с помощью которой барабан прижимался к стволу. Сами же каморы, обращенные в сторону ствола, имели проточку, благодаря которой они поочередно, как и в нагане 1895 года, могли на него надвигаться, чем исключался прорыв газов между торцом барабана и торцом ствола!Очень важным усовершенствованием стала и прикрепленная непосредственно к огниву насадка, представлявшая собой автоматический пороховой дозатор для затравочного пороха. Это позволяло значительно быстрее перезаряжать револьвер после каждого выстрела, а значит и быстрее стрелять!Общая длина револьвера 667 мм. Длина ствола 159 мм. Сделано их было более 1 000, причем многие отправлены британским офицерам в Индию…Считается, что Сэмюэль Кольт, будучи в плавании, увидел там этот револьвер и захотел его усовершенствовать, прежде всего, поставив на барабан храповик от кабестана.Такое ружье можно было бы вполне принять на вооружении армии, но вот стоимость его была значительно выше обычных кремневых ружей, за ним было сложнее ухаживать, да и капсюльное оружие понемногу стало уже появляться…Становилось очевидно, что время кремневого оружия, пусть даже самого совершенного, уходит.Пройдет всего 16 лет, и первый в мире капсюльный револьвер Кольта громко заявит о своем появлении…Любителям всего отечественного могу сообщить, что был в России такой мастер Первуша Исаев, который в 1625 году сделал гарнитур для царя Михаила Федоровича, состоявший из пистолета с барабаном на шесть зарядов и пищали с барабаном на пять, причем и пистолет, и пищаль были с нарезными стволами. Но это и все, что я могу про него написать, поскольку формат материала предусматривает использование фотографий, а их нет. Нет, потому как сами оригиналы находятся в… нашем Эрмитаже. И вот кто захочет, тот сам может попробовать их поискать! И фотографии, и оригиналы…