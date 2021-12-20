Так мы теряли друзей боевых. Таджикистан, 90-е

«Военное обозрение» продолжает знакомить читателей с главами из книги «Ни шагу назад!». Её написал начальник 117-го Краснознамённого Московского пограничного отряда полковник в отставке Василий Кириллович Масюк.
Они в западне
Боевики, поняв, что попали в окружение, в грамотно расставленную нами «западню» (ГИПЕР), ожесточенно сопротивлялись. В течение недели они безуспешно пытались вырваться ночью из блокируемого района и переправиться на территорию Афганистана.
Для уничтожения банды были применены гаубицы Д-30 и БМ-21 «Град». Пограничные заслоны от застав и ММГ-2, усиленные мотострелками на БМП-2 и танковым взводом лейтенанта Валерия Оловаренко, не давали им такой возможности.
3 апреля полевые командиры Бузгуль и Кози Сорвар предприняли решающую попытку прорыва и переправы на территорию Афганистана. Умелыми и решительными действиями личного состава ДШМГ, 15-й и 16-й погранзастав, 2-й мотострелковой роты под командованием капитана Куватова и танкистов лейтенанта Оловаренко боевики вооруженной оппозиции были практически уничтожены.
Лишь отдельные мелкие группы смогли прорваться в Афганистан, включая и Кози Сорвара с его телохранителями. Долго ему потом пришлось залечивать полученные ранения, а полевой командир Бузгуль тяжело раненным попал в плен. Военные медики делали все, чтобы сохранить ему жизнь, но раны оказались тяжёлые и не совместимые с жизнью.
Я слышал через переводчика, как он умолял врачей помочь ему, видел, как он цеплялся за жизнь и обещал дать ценную информацию и впредь быть только другом для «шурави». Передо мной был поверженный и тяжелораненый враг, к которому я жалости не испытывал. И в то же время не было уже никакой ненависти.
Он своё отвоевал, и мы его к себе в гости не приглашали, они сами пришли к нам ночью, скрытно, по-шакальи через святой для нас пограничников рубеж – государственную границу, а это уже наказуемо.
Приказываю жить!
Да, отличившихся было немало, но были и потери.
Смертью героя погиб командир отделения 15-й заставы сержант Филимонов. Он со своими бойцами сдерживал основной натиск боевиков на восьмом участке левого фланга заставы и не дал полевому командиру Бузгулю уйти на сопредельную территорию. Посмертно награждён орденом «За личное мужество».
Командир мотострелковой роты капитан Куватов. Этого офицера-таджика я не забуду, пока буду жив. Образцовый во всех отношениях командир, грамотный и авторитетный, он в критический момент боя на стыке 15-й и 16-й застав со своими подчиненными и заслоном от 16-й заставы совершил настоящий подвиг.
Куватов с бойцами роты сорвал и уничтожил переправу боевиков и афганских моджахедов из Дарваза, идущих на помощь окруженным. Именно там произошло первое боевое крещение капитана Куватова и будущего Героя России Дмитрия Разумовского, когда десантники и мотострелки вышли победителями в жестокой схватке с превосходящим противником.
Такое не забывается, они держались до победного конца, даже тогда, когда противник понял, что бой проигран, с афганской территории начали интенсивный обстрел из РПГ и безоткатных орудий по БМП и нашим боевым порядкам. В БМП-2 Куватова попало два выстрела.
Машина горела, он дал команду экипажу покинуть боевую машину, а сам из пушки вёл прицельный огонь по противнику. Вытащить его из машины под плотным пулемётным огнём удалось только усилиями механика-водителя, а БМП через считанные секунды полностью воспламенилась.
Обгоревшего капитана эвакуировали на 15-ю заставу. Я дал команду заместителю комэска капитану В. Алексиенко срочно доставить Куватова в Душанбинский госпиталь. Перед погрузкой его в вертолёт мы с начальником штаба ОГ полковником В. В. Кочневым подошли к носилкам.
На них весь в ожогах лежал офицер. На него тяжело было смотреть. Капитан Куватов открыл глаза, увидел меня и отчётливо выговорил: «Товарищ командир! Я вас не подвёл».
Я нагнулся к нему и увидел, что у него глаза полны слёз. У меня комок стоял в горле, еле сдерживал себя, чтобы не зарыдать. Осторожно взял его черную и опухшую руку и сказал:
– Спасибо, капитан. Ты герой! Настоящий герой и сделал ты даже больше, чем сам представляешь. Сейчас тебя доставят в госпиталь, и всё будет хорошо. Приказываю жить!
Врачи сделали всё, чтобы вылечить отважного ротного, и с ним мы встретились в пограничном отряде спустя месяцев восемь. Героя России ротному Куватову так и не присвоили, но орденом «За личное мужество» наградили.
В ночь на девятое
В ночь с 8 на 9 апреля 1993 года более 100 боевиков осуществили переправу и предприняли попытку окружения и уничтожения пограничной заставы «Йохче-Пун».
Получив данные от начальника заставы капитана А. А. Титова о характере сложившейся обстановки, мною была поставлена задача командиру танкового батальона майору Павленко на совершение марша бронегруппой в район боевых действий с целью усиления и поддержки заставы и личного состава ДШМГ, ведущих бой с боевиками и моджахедами.
Лейтенант Валерий Леонидович Оловаренко (на фото) выдвинулся на помощь пограничникам, ведущих бой в районе гранатового сада (15-я и 16-я заставы), и вступил в неравный бой. Метким огнем и маневром танкисты сорвали атаку боевиков. Боевики не могли своей интенсивной стрельбой из гранатометов вывести из строя танк, так как экипаж умело использовал складки местности, перемещался от рубежа к рубежу, нанося боевикам серьёзные потери.
Основные силы боевиков были рассеяны, прижаты к горному массиву и водному барьерному рубежу и уничтожались десантниками группы Д. Разумовского во взаимодействии с личным составом 15-й и 16-й застав. Выполнив задачу, экипаж Т-72 по приказу командира танкового батальона майора Павленко начал маневр на входе в ущелье в сторону 15-й погранзаставы, где и произошел подрыв на управляемом фугасе.
«Духи» рассчитали правильно: фугас, расположенный под днищем танка, должен был заставить детонировать боекомплект. Экипаж полностью тогда бы превратился в пыль. Но лейтенант сумел остановить танк на полметра раньше. И принял фугас, направленный под башню с БК, на нос танка, на себя…
Прощай, брат...
Указом Президента Российской Федерации № 983 от 3 июля 1993 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, лейтенанту Валерию Леонидовичу Оловаренко посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации.
Мне было тяжело сознавать, что этого красивого и жизнерадостного офицера нет в живых. Между мною и им за период боевых действий сложились отношения старшего и младшего брата, так как оба мы были с Черкасчины, что на Украине.
Подполковник и лейтенант, начальник пограничного отряда и вчерашний выпускник танкового училища, два офицера украинской национальности. Оба, оказавшись на задворках некогда великой и могучей державы СССР, воочию увидели и осознали весь трагизм ее развала в полыхающей гражданской войне в среднеазиатской республике. Они сделали свой выбор в пользу служения России и СНГ.
Таковы суровые реалии офицерской судьбы, где порой одно мгновение переопределяет судьбу человека, проверяет его на излом и пропускает через жернова жизни. Ты как на ладони у своих боевых товарищей, где твои действия и поступки оценивают не в высоких кабинетах старшие командиры и начальники, а такие же, как ты, офицеры и солдаты.
По-другому не бывает, по крайней мере, лично других критериев оценки действиям и поступкам на той войне я не встречал.
Так и лейтенант В. Л. Оловаренко своими действиями не просто выполнил поставленную ему боевую задачу, а решил исход боя. В момент подрыва танка на фугасе он принял всю смертельную опасность на себя, спасая жизни остальных членов экипажа.
Продолжение следует…