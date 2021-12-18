По земле и воде. Амфибийный грузовик Alvis Stalwart

Очень часто при проектировании военной техники конструкторы берут за основу более ранние, уже прошедшие эксплуатацию в войсках машины. Здесь и налаженное производство, и взаимозаменяемость запчастей и агрегатов, и отсутствие необходимости переподготовки персонала. Не последнюю роль играет и консерватизм военных, крайне подозрительно принимающих все новейшие и прорывные технические новинки. И их вполне можно понять.
Не стал исключением и этот интересный представитель военного транспорта.
На старом чёрно-белом ролике от British Pathe небольшая угловатых очертаний трехосная машина. Это Alvis Stalwart. Машина из прошлого, которой вполне могло найтись место в парках современных армий!
Разработки
Фирма Alvis, одна из старейших в Британии, впервые представила образцы бронемашин еще до Второй мировой войны, но производство их было передано фирме Daimler.
В послевоенное время одной из успешных разработок фирмы стал бронетранспортер «Сарацин» (Saracen).
Он послужил основой для другого бронетранспортёра – «Саладин» (Saladin).
И вот уже обкатанные агрегаты этой модели легли в основу производства аэродромного пожарного автомобиля Саламандра (Salamander).
Все эти машины имели заимствованную от БТР «Сарацин» независимую торсионную подвеску и постоянный полный привод на все колёса.
Вдохновленные успехом, Alvis решились на разработку полноприводного грузового автомобиля, как для гражданского, так и для военного использования. Модель получила название «Камион» (Сamion).
Первые экземпляры «Камиона» испытывались на тех же военных полигонах, что и армейские «Сарацины».
История гласит, что застрявшие при прохождении брода «Сарацин» армейские водители поинтересовались возможностями новой машины в тех же условиях. Очевидно, этот разговор натолкнул инженеров Alvis на некоторые мысли, и, пока военные вытаскивали увязшую технику, на свет появился новый вариант «Камиона». И вот он – поплыл. Да ещё и как!
«Крепыш»
Новый автомобиль получил название «Сталуорт» (Stalwart) – «Крепыш». Пройдя ряд сложных испытаний на полигонах, машина несколько видоизменилась и в 1964 году была принята на вооружение в качестве основного грузового автомобиля.
Сваренный из легированной кортен-стали (corten steel – сталь, применяемая в кораблестроении, промышленном и гражданском строительстве, коррозионно-стойкая и не требующая окраски) несущий корпус вмещал в себя двигатель, расположенный в корме, под полом кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и дифференциалы находились впереди.
Откидные с трёх сторон борта кузова снабжались уплотнениями, исключающими проникновение воды.
В жертву плавучести были принесено удобство посадки водителя и пассажиров – они проникали в кабину через люки в крыше.
Место водителя располагалось по центру, хотя при необходимости можно было установить кресла справа и слева.
Боковые открывающиеся окна использовались только как люки аварийного покидания машины.
Базовая модель была предназначена для перевозки 5 тонн грузов или 38 бойцов в полном снаряжении, могла вмещать в себя до 300 20-литровых канистр с топливом или оборудована под топливозаправщик.
На той же базе выпускалась модификация «Сталуорт» Limber (артиллерийский передок, может переводиться как «шустрый»).
В кабине артиллерийского варианта добавлялось сиденье для крановщика, а в кузове – скамьи для расчета из семи человек, прикрытые от непогоды тентом. Там же размещался манипулятор грузоподъёмностью 3 тонны. Почти так же была оборудована машина инженерного корпуса, но с местами для четырёх человек дополнительно и усовершенствованным манипулятором.
Машина оснащалась 8-цилиндровым бензиновым двигателем Роллс-Ройс МК8Б, объёмом 6,5 литров, с жидкостным охлаждением, мощностью 220 л. с., расход топлива 59 литров на 100 км.
Оснащалась пятиступенчатой коробкой передач с сухим двухдисковым сцеплением, раздаточной коробкой, обеспечивающей движение как вперед, так и назад, во всём диапазоне скоростей. Вращение передавалось через дифференциал повышенного трения через бортовые передачи на все колёса и два водомёта.
В случаях, когда преодоление водных преград не предполагалось, водомёты (а также водоотбойный щиток) демонтировались, чтобы упростить обслуживание и снизить вес машины.
Скорость движения на воде составляла от 6 до 9 км/час.
В тогдашнем понимании британских военных машина прекрасно подходила для европейского театра военных действий, изобилующего водными преградами.
Недостатки
Удачная в целом машина не была, однако, лишена недостатков...
И самым серьёзным оказалось то, что из-за конструктивных особенностей полного привода (только по одному дифференциалу на борт) элементы трансмиссии испытывали повышенную нагрузку и износ. Особенно при движении по дорогам с твердым покрытием.
Тем не менее машина продолжала совершенствоваться. Так, была изменена форма окон для лучшего обзора.
Окна кабин первых выпусков были увеличены, а их нижняя кромка приобрела несколько другие очертания.
Все последующие версии получили лебёдку, с усилием свыше 5 тонн, смонтированную спереди, двухконтурную тормозную систему.
Вывод
В общем и целом Alvis удалось разработать колёсную машину, не уступающую по проходимости гусеничной технике, но превосходящей её по стоимости и простоте эксплуатации.
Последние из «Крепышей» закончили свою армейскую карьеру в начале 90-х. 30 лет в строю. Неплохо!