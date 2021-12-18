Военное обозрение
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По земле и воде. Амфибийный грузовик Alvis Stalwart

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Очень часто при проектировании военной техники конструкторы берут за основу более ранние, уже прошедшие эксплуатацию в войсках машины. Здесь и налаженное производство, и взаимозаменяемость запчастей и агрегатов, и отсутствие необходимости переподготовки персонала. Не последнюю роль играет и консерватизм военных, крайне подозрительно принимающих все новейшие и прорывные технические новинки. И их вполне можно понять.


Не стал исключением и этот интересный представитель военного транспорта.


На старом чёрно-белом ролике от British Pathe небольшая угловатых очертаний трехосная машина. Это Alvis Stalwart. Машина из прошлого, которой вполне могло найтись место в парках современных армий!

Разработки


Фирма Alvis, одна из старейших в Британии, впервые представила образцы бронемашин еще до Второй мировой войны, но производство их было передано фирме Daimler.

По земле и воде. Амфибийный грузовик Alvis Stalwart

В послевоенное время одной из успешных разработок фирмы стал бронетранспортер «Сарацин» (Saracen).


Он послужил основой для другого бронетранспортёра – «Саладин» (Saladin).


И вот уже обкатанные агрегаты этой модели легли в основу производства аэродромного пожарного автомобиля Саламандра (Salamander).



Все эти машины имели заимствованную от БТР «Сарацин» независимую торсионную подвеску и постоянный полный привод на все колёса.

Вдохновленные успехом, Alvis решились на разработку полноприводного грузового автомобиля, как для гражданского, так и для военного использования. Модель получила название «Камион» (Сamion).


Первые экземпляры «Камиона» испытывались на тех же военных полигонах, что и армейские «Сарацины».

История гласит, что застрявшие при прохождении брода «Сарацин» армейские водители поинтересовались возможностями новой машины в тех же условиях. Очевидно, этот разговор натолкнул инженеров Alvis на некоторые мысли, и, пока военные вытаскивали увязшую технику, на свет появился новый вариант «Камиона». И вот он – поплыл. Да ещё и как!


«Крепыш»


Новый автомобиль получил название «Сталуорт» (Stalwart) – «Крепыш». Пройдя ряд сложных испытаний на полигонах, машина несколько видоизменилась и в 1964 году была принята на вооружение в качестве основного грузового автомобиля.


Сваренный из легированной кортен-стали (corten steel – сталь, применяемая в кораблестроении, промышленном и гражданском строительстве, коррозионно-стойкая и не требующая окраски) несущий корпус вмещал в себя двигатель, расположенный в корме, под полом кузова. Коробка передач, раздаточная коробка и дифференциалы находились впереди.


Откидные с трёх сторон борта кузова снабжались уплотнениями, исключающими проникновение воды.


В жертву плавучести были принесено удобство посадки водителя и пассажиров – они проникали в кабину через люки в крыше.


Место водителя располагалось по центру, хотя при необходимости можно было установить кресла справа и слева.


Боковые открывающиеся окна использовались только как люки аварийного покидания машины.


Базовая модель была предназначена для перевозки 5 тонн грузов или 38 бойцов в полном снаряжении, могла вмещать в себя до 300 20-литровых канистр с топливом или оборудована под топливозаправщик.


На той же базе выпускалась модификация «Сталуорт» Limber (артиллерийский передок, может переводиться как «шустрый»).


В кабине артиллерийского варианта добавлялось сиденье для крановщика, а в кузове – скамьи для расчета из семи человек, прикрытые от непогоды тентом. Там же размещался манипулятор грузоподъёмностью 3 тонны. Почти так же была оборудована машина инженерного корпуса, но с местами для четырёх человек дополнительно и усовершенствованным манипулятором.


Машина оснащалась 8-цилиндровым бензиновым двигателем Роллс-Ройс МК8Б, объёмом 6,5 литров, с жидкостным охлаждением, мощностью 220 л. с., расход топлива 59 литров на 100 км.


Оснащалась пятиступенчатой коробкой передач с сухим двухдисковым сцеплением, раздаточной коробкой, обеспечивающей движение как вперед, так и назад, во всём диапазоне скоростей. Вращение передавалось через дифференциал повышенного трения через бортовые передачи на все колёса и два водомёта.


В случаях, когда преодоление водных преград не предполагалось, водомёты (а также водоотбойный щиток) демонтировались, чтобы упростить обслуживание и снизить вес машины.

Скорость движения на воде составляла от 6 до 9 км/час.


В тогдашнем понимании британских военных машина прекрасно подходила для европейского театра военных действий, изобилующего водными преградами.

Недостатки


Удачная в целом машина не была, однако, лишена недостатков...

И самым серьёзным оказалось то, что из-за конструктивных особенностей полного привода (только по одному дифференциалу на борт) элементы трансмиссии испытывали повышенную нагрузку и износ. Особенно при движении по дорогам с твердым покрытием.

Тем не менее машина продолжала совершенствоваться. Так, была изменена форма окон для лучшего обзора.


Окна кабин первых выпусков были увеличены, а их нижняя кромка приобрела несколько другие очертания.


Все последующие версии получили лебёдку, с усилием свыше 5 тонн, смонтированную спереди, двухконтурную тормозную систему.

Вывод


В общем и целом Alvis удалось разработать колёсную машину, не уступающую по проходимости гусеничной технике, но превосходящей её по стоимости и простоте эксплуатации.


Последние из «Крепышей» закончили свою армейскую карьеру в начале 90-х. 30 лет в строю. Неплохо!
Автор:
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17 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Вчера, 18:12
    +3
    Всегда интересовался колёсной техникой .
    Самому пришлось много поездить на БТР 60 пб .
    Проходимость у таких машин замечательная .
    Естественно у каждой есть какие то проблемы и недостатки , как и достоинства .
    Спасибо за статью и хорошие фото .
    1. svp67
      svp67 Вчера, 18:31
      +8
      Цитата: Кузнец 55
      Проходимость у таких машин замечательная .

      Ну не просто же так, до сих пор эксплуатируется созданные еще в СССР ЗиЛ-4906.
  2. VicktorVR
    VicktorVR Вчера, 19:32
    +1
    Вода на половину окна...
    Моторное отделение сухое или мокрое?
    1. БедМакс
      БедМакс Вчера, 23:54
      +1
      Похоже мокрое. ДВС просится в закабинное пространство. На три_ пять осей достойная техника. Вот резину ещё толковую подобрать..
      1. saygon66
        saygon66 Сегодня, 00:01
        +5
        - Двигатель, коробка и раздатка внутри корпуса... Катер напоминает! smile
        1. ximkim
          ximkim Сегодня, 04:41
          +1
          А данную машину и Германия эксплуатировала?
          1. saygon66
            saygon66 Сегодня, 11:08
            +3
            - Была поставлена пробная партия. Но "не прижилась"...
    2. Комментарий был удален.
  3. ximkim
    ximkim Вчера, 20:23
    +1
    Очень интересно good
    Век больше колёсных монстров уже прошёл, или ещё всё впереди?
    1. Кузнец 55
      Кузнец 55 Вчера, 22:16
      +2
      В будущее не заглянуть , но колёсная техника дешевле в эксплуатации чем гусеничная .
      Думаю большие машины ещё не отжили свой век .
      1. saygon66
        saygon66 Сегодня, 00:41
        +3
        Алвис и сейчас производит колесные вездеходы 6Х6...

        - Это Алвис Супакат.
  4. Борисыч
    Борисыч Вчера, 22:43
    +3
    Статья хорошая, машина мне всегда нравилась, а как летучка техпомощи, вообще весьма полезна. Хотя я последние сорок лет для этих целей использовал БТР-50, чуть переделанный. С его непременным участием испытывались все БМД, от "копейки", до БМД-4М, и все машины на их базе, очень много. Если хотите подробностей, они у меня в контакте, сайт Военно - Технический журнал. https://vk.link/anboris1957
    Кстати, у сайта ВО есть собственная страничка В Контакте, рекомендую, если кто забыл, это информативно.
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 01:20
      +3
      - Вот, кстати! Вопрос как к специалисту: В чем, все таки, заключались сложности техобслуживания этой машины? Как я понял, её трансмиссия по устройству ближе к трансмиссии гусеничных машин. Т. е. это больше БМП нежели БТР... smile
  5. DMi
    DMi Вчера, 23:27
    +3
    Интересная статья. Интересная машина. Непонятно почему снята с вооружения? Плавающая платформа с грузоподъёмностью 5 тон всегда и в любой армии была бы полезна.
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 00:15
      +4
      - Машину сняли в связи со сложностью обслуживания... Были некоторые проблемы с трансмиссией... Как я понял,у этой штуки мостов нет. а симметричный дифференциал распределяет усилия побортно. Привод пострянный, полный. Отсюда повышенный износ механизмов.
  6. saygon66
    saygon66 Сегодня, 00:26
    +2
    https://youtu.be/AHK73JSbWeM?t=25 Не удалось найти ролик с нужным расширением... request
  7. Посторонним В.
    Посторонним В. Сегодня, 14:08
    0
    Он послужил основой для другого бронетранспортёра – «Саладин» (Saladin).


    Под этим текстом в статье приведена фотография FV601 Saladin. Строго говоря, это не бронетранспортер, а бронеавтомобиль (armored car). Иногда его классифицируют, как колесный танк.
    1. saygon66
      saygon66 Сегодня, 17:09
      +1
      - Cогласен... Десанта он не несёт, только экипаж... Какая то часть Saladin-ов вооружалась 40 мм. противотанковыми пушкой или 76 мм. пушкой, типа нашей, 73 мм. 2А28, как у БМП 1. Вряд ли это делало Salalin танком... smile