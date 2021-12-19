Турция во Второй мировой войне

Турецкая республика, как правопреемница рухнувшей Османской империи, унаследовала после окончания Первой мировой войны глубоко укоренившиеся государственные традиции и дипломатии.
Большинство современной турецкой государственной элиты, определявшей внешнюю политику Турции в первой половине ХХ века, служили в Османской армии. И с установлением нового государства из пепла той империи эти бывшие солдаты сняли свою военную форму и надели гражданские костюмы. Они были особенным поколением политизированных солдат, выросших в худшие времена Османской империи, и были одержимы идеалом снова вернуть «больному человеку Европы», как тогда называли Турцию, былые успешные времена.
Мустафа Кемаль Ататюрк
Сразу после поражения в Первой мировой войне и дальнейшего распада Османской империи вся внешняя и внутренняя политика значительно урезанной Турции была направлена на укрепление страны и восстановление её позиций в регионе.
Во главе нового образовавшегося государства встал «отец всех турок» – Мустафа Кемаль Ататюрк, активно выступивший за национальную независимость и развитие дружественных и добрососедских отношений с молодым Советским государством, он пробыл главой правительства до самой своей кончины – то есть до ноября 1938 года.
Мустафа Кемаль Ататюрк
Созданное еще Лениным и Ататюрком стратегическое партнерство России и Турции было одной из опор безопасности для двух государств. Но к последним годам правления Мустафы Кемаля Ататюрка во взаимоотношениях между советским правительством и руководством Турции из-за изгнанного из России Троцкого появились проблемы.
Вновь образовавшееся турецкое республиканское правительство начало проводить серьезные реформы по преобразованию государства из патриархальной мусульманской империи в светскую республику. В 20–30-х годах в стране были проведены значительные изменения в области правовых и социальных отношений, культуры и политического устройства.
Мустафа Кемаль Ататюрк и Клемент Ворошилов на параде в Турции, 29 октября 1933 г.
В это же время был ликвидирован халифат, а мусульманские духовные лица были лишены всех своих привилегий в политической жизни страны, а основанные на законах шариата суды были упразднены. Была принята республиканская конституция и новый гражданский кодекс, который во многом соответствовал европейскому стандарту.
Экономика Турции перед Второй мировой войной
Перед началом войны Турция имела преимущественно сельскохозяйственную экономику, где 85 % населения работали в аграрном секторе, около 5 % – в промышленности, а остальные – в торговле и сфере услуг, а всех имеющихся на тот момент в Турции человеческих ресурсов и внутренних капиталов для создания и дальнейшего развития промышленного производства было недостаточно.
Помимо внутренних экономических трудностей, на развитие Турции – хотя ей и удалось интегрироваться в мировую экономику – влияли и трудности общемировые, связанные с наступившей Великой депрессией в США и кризисом в Европе.
Для того чтобы предотвратить дальнейшее сокращение производства и торговли, турецкое правительство решило национализировать большую часть частных предприятий – это была практика, уже успешно осуществленная в Советском Союзе, из опыта которого Турция успешно адаптировала некоторые методы, и благодаря этому после глобальной депрессии быстро восстановила свою экономику.
К тому же одним из самых острых вопросов для Турции того времени были долги, которые брала еще Османская империя, но из-за мировой рецессии Турция не могла их обслуживать...
Внешняя политика Турции
Новая турецкая государственная элита, хотя и была заражена революционными идеями, однако, не имела своей уникальной идеологии.
Среди них были пантюркисты, панисламисты и паносманисты, а решение Энвер-паши вступить в Первую мировую войну на стороне Германии было воспринято современной правящей элитой как роковая ошибка, приведшая к краху империи, и чтобы предотвратить повторение этой ошибки, какой бы ни была ее причина, турецкое государство держалось как можно дальше от любого вооруженного конфликта, который напрямую не угрожал ее существованию.
Кемализм был определяющим фактором во внешней политике Турции – он способствовал задуманной вестернизации страны и дальнейшей модернизации общества. Общее направление Мустафы Кемаля и его однопартийного правительства в отношении внешней политике страны четко выражено в следующем девизе: «Мир дома и мир на земле».
Ататюрк всячески отмежевывался от экспансионистских идей, однажды сказав:
«Давайте признаем наши собственные границы», и «Турция не желает ни пяди чужой территории, но она не отдаст ни дюйма того, что имеет».
Сразу же после образования на обломках Османской империи Турецкой Республики, в марте 1921 года между Советским Союзом и Турцией был подписан договор «О дружбе и братстве», а в декабре 1925 года – договор о дружбе и нейтралитете.
Однако после смерти Ататюрка в 1938 году политический курс турецких властей резко изменился от просоветского к прогитлеровскому.
18 июня 1941 года Турция подписала с Германией договор о дружбе, взаимной помощи и ненападении. Согласно вышеназванным договорам, Турция в случае вооруженного конфликта была обязана оставаться нейтральной, как к СССР, так и к Германии.
Геополитеческое положение и опасения Турции
С началом Второй мировой войны Турция подписала договор о взаимопомощи с Великобританией и Францией, однако, проводя политику сохранения целостности и независимости страны, турецкое правительство прилагало всевозможные усилия, чтобы уберечь государство от его вовлечения в войну, и, придерживаясь этой отправной точки, проводило разную политику, зависящую от хода событий.
Стратегическое положение Турецкой республики было весьма выгодным для всех воюющих сторон – Турция контролировала все проливы, связывающие Черное море с морем Средиземным, а на северо-востоке она имела общие границы с Советским Союзом и контролировала персидский торговый путь. Такое очень выгодное географическое положение объясняло попытки союзников и стран «оси» вовлечь Турцию в войну на своей стороне.
Первой попытку втянуть Турцию в войну сделала Германия.
В июле 1938 года состоялась встреча министра иностранных дел Турции Рюштю Араса и главы нацистского МИДа Йохима фон Риббентропа, который предложил Турции присоединиться к странам «оси», но турецкий министр иностранных дел от предложения отказался, заявив:
«Турция не намерена возрождать Оттоманскую империю».
Для нацистской Германии Турция была необходима как буферная зона против союзников, главным образом потому, что румынская нефть, предназначенная для воюющей Германии, доставлялась через проливы в итальянские порты, и Третий рейх решил не уламывать правительство Анкары на вступление в полноценную войну, от Турции всего лишь требовалось поддерживать стратегию доброжелательного нейтралитета по отношению к Германии, а это, по мнению нацистских дипломатов, должно подогревать в Турции страх перед СССР.
В апреле 1939 года Италия оккупировала Албанию, что значительно обострило атмосферу на Балканах. Опасаясь ввязываться в войну, Турция в мае 1939 года подписала соглашение о гарантии безопасности с Великобританией.
А вот первый «звоночек» для Турции прозвенел 28 октября 1940 года, когда фашистская Италия напала на Грецию, и это в значительной степени встревожило Турцию, ибо большую часть последних двух десятилетий Италия была главным врагом в глазах турок. Основные силы турецкой армии были переброшены на это направление, и восприятие Турцией угрозы в некотором смысле изменилось.
Центр тяжести сместился с восточных советских границ на Запад.
Тем временем захват немцами островов в Эгейском море привел к незначительному турецко-советскому сближению. Таким образом, захватив Албанию, Рим стал балканской державой, тем самым создавая еще более тревожную ситуацию для безопасности турок.
1940 год. Турецкие войска у болгарской границы. Турция предупредила Болгарию не участвовать в итало-греческой войне
До нападения нацистской Германии на СССР и вплоть до пакта Молотова – Риббентропа, Советский Союз был источником безопасности Турции, а не угроза для нее. Турция старалась наладить отношения с Советским государством, которые ухудшились после подписания советско-германского договора о ненападении, ее попытки не увенчались успехом.
А вот для более конструктивного и свободного диалога двух сторон Турции мешал британо-турецкий договор, а Советскому Союзу – советско-германский. Обе страны так и не смогли договориться, не нарушая пункты этих соглашений.
В 1940 году, когда север Франции был оккупирован фашистскими войсками, а на юге образовалось коллаборационистское правительство во главе с маршалом Петеном, чаша весов резко наклонилась в пользу Германии и ее союзников по «оси», и, не желая начала с ними войны, Турция стала ориентироваться на Берлин и даже подписала договор об экономическом сотрудничестве.
Весной 1941 года германские войска захватили Югославию и Грецию и уже после захвата острова Крит очень близко подошли к турецким границам. Непосредственная угроза вторжения германских войск в Турцию еще больше усилилась после заявления Германии о продвижении ее армии в Иран через территорию Турции, без согласия турецкой стороны. Однако Турция, верная своему нейтралитету, отказалась пропустить войска Великобритании в Ирак и Сирию, но также отказалось и от аналогичного запроса со стороны вермахта.
Надо заметить, что турецкая дипломатия демонстрировала постоянный страх перед Советской Россией, вместе со страхом нацистского вторжения – эти факторы и сформировали политику Анкары в период с 1939 по 1941 год, и уже после начала военных действий в Европе Турция фактически делала попытки поддерживать добрые отношения как с Великобританией, так и с Третьим рейхом, насколько это было возможно.
Во внутренней переписке ведущие члены кабинета президента Исмета Инёню открыто заявляли о своих надеждах на окончательную победу Британии в этой войне, но турки также ссылались и на необходимость сильной Германии в центре для того, чтобы остановить ожидаемую советскую экспансию. Страх турецкого руководства перед Советским Союзом был настолько велик, что Анкара надеялась на победу нацистов над Советским Союзом при условии, что тогда Британия смогла бы сдерживать Третий рейх, который окружил Турцию через Румынию, Болгарию и Грецию.
Договор о ненападении, заключенный в августе 1939 года между нацистской Германией и Советским Союзом сыграл решающую роль в формировании внешнеполитического мышления Турции. После кончины Ататюрка, новые лидеры Анкары воодушевились сильным желанием держаться в стороне от изменчивой европейской политики, характеризующейся империалистическими взглядами по отношению к Турции, как со стороны стран «оси», так и Великобритании.
Президент Турции Исмет Инёню определил единственную цель своего правительства во внешней политике, как бескомпромиссный суверенитет страны, и всячески противостоял империалистическим замыслам других государств, которым турки когда-то оказывали сопротивление еще со времени существования Османской империи.
Парламентские протоколы в этот период полны кемалистских афоризмов, таких как «антиимпериализм», «нейтралитет» и «независимость», но елси в годы правления Кемаля Ататюрка понятие национального суверенитета использовалось исключительно в сочетании с западным империализмом, то при руководстве президента Исмета Инёню этот термин приобрел новое значение и отразил все существовавшие опасения Турции по поводу советской военной угрозы.
Балканская Антанта
Балканская Антанта или иначе Балканский пакт – это военно-политический союз Греции, Румынии, Турции, заключенный в феврале 1934 года по инициативе Франции и поддержке Великобритании, как инструмент сохранения равновесия сил на Балканах в рамках Версальских соглашений. На образование Балканской Антанты повлияла угроза фашистской агрессии и усиление влияния Германии и Италии на Балканах. К тому же Франция, боясь усиления Германии, стремилась укрепить свои позиции в Европе путем расширения системы военных, направленных на сдерживание Германии.
Конференция участников Балканского пакта
Созданию союза балканских государств предшествовал целый ряд двусторонних договоров, заключенных в 1933 году и урегулировавших отношения между Турцией, с одной стороны, и Румынией, Грецией и Югославией – с другой.
Надо заметить, что два участника Балканской Антанты – Югославия и Румыния – входили также в так называемую Малую Антанту, тоже находившуюся в тесном контакте с французским правительством. Этот договор четырех балканских стран о создании Союза предусматривал взаимную гарантию безопасности границ ее участников, плюс оказание взаимной помощи в случае нападения на одного из них.
Ататюрк и король Югославии Александр I встречаются в Стамбуле для обсуждения Балканского пакта
Ставя своей целью сохранение существующего положения на Балканах, заключенный договор устанавливал следующее:
1. Оказание друг другу взаимной помощи в случае нападения на члена союза какого-либо из балканских государств, не входящего в союз (то есть Болгарии или Албании).
2. Взаимные обязательства не нападать друг на друга.
3. В случае, если бы один из участников договора подвергся нападению другой европейской державы, оказавшей поддержку другому балканскому государству, прочие члены союза обязывались прийти на помощь.
Страны-участницы Балканской Антанты
Другие страны региона, такие как Италия, Албания, Болгария, Венгрия и СССР, которые тоже участвовали в соответствующих переговорах в Афинах, отказались подписать этот документ. Пакт вступил в силу в день его подписания – 1 октября 1934 года. Конец существованию Балканской Антанты положила Вторая мировая война.
Турецкая армия и флот
По словам Черчилля, у турок к 1941 году было около 50 дивизий, но кроме «храброй турецкой пехоты», турецкая армия представляла собой плачевное зрелище:
«Но у турок совершенно не было тех современных видов оружия, которые с мая 1940 года приобрели решающее значение. Их авиация была плачевно слабой и примитивной. У них не было ни танков, ни бронемашин, и они не имели ни заводов для их производства и ремонта, ни обученного персонала для их обслуживания. У них не было зенитной и противотанковой артиллерии. Их служба связи находилась в зачаточном состоянии. Радар был им совершенно неизвестен. К тому же по своим боевым качествам они не были способны освоить все эти современные изобретения».
Такое состояние вооруженных сил Турции во многом объясняет избранную турецким руководством политику нейтралитета во время Второй мировой войны.
Оказавшись между с сильными державами, чьи военные и экономические потенциалы значительно превосходили турецкий, Турция стремилась во что бы то ни стало проводить гибкую многовекторную политику, с одной целью – любым способом избежать втягивания в войну и поглощения более сильными воюющими державами.
Турецкие солдаты во Второй мировой войне
К моменту начала войны Турецкая армия насчитывала около 20 тысяч офицеров и 175 тысяч рядового состава, а в конце 1941 года была проведена дополнительная мобилизация, которая позволила сформировать еще 45 дивизий.
Однако техническое оснащение и выучка турецких войск оставляли желать лучшего.
Турецкий военно-морской флот состоял из одного линейного крейсера, двух легких крейсеров, восьми подводных лодок, четырех эскадренных миноносцев, двух сторожевых кораблей и двух торпедных катеров. Флагманом турецкого флота был линейный крейсер «Гебен», переданный Турции еще кайзеровской Германией в 1914 году.
Турки модернизировали этот крейсер зенитным вооружением и переименовали его в «Явуз» («Грозный»). Кроме того, у турок было еще два старых, построенных в начале ХХ века, легких крейсера «Гамидие» и «Меджидие», которые представляли боевую ценность только при обороне берега.
Линейный крейсер «Гебен» (он же «Явуз»)
Перед самой войной турецкое правительство для своего ВМФ заказало в Англии эсминцы и подводные лодки, но пароход, на котором плыла турецкая команда моряков для обучения, был потоплен подводной лодкой в Средиземном море (около Кипра), предположительно итальянской или французской (правительство Виши). Погибли 168 турецких моряков.
Турция в период войны
Сразу после нападения гитлеровской Германии на СССР Турция повторно заявила о своем нейтралитете.
Однако, согласно документам, турецкая армия провела частичную мобилизацию на границе с Советским Союзом. Эти действия очень сильно взволновали Москву, и Сталин заявил о том, что не уверен полностью в нейтралитете Турции. Именно в этот нелегкий период для нашей страны вся антигитлеровская коалиция была крайне заинтересована в сохранении нейтралитета Турции.
Во время тяжелых боев на советско-германском фронте и продолжающегося наступления немецких войск, в Турции при попустительстве турецкого правительства, начинали все больше активизироваться националистические группировки («Бозкурт» и «Чинаралтыу»), выступающие за откровенно захватническую политику, под лозунгами идей пантюркизма и создания «Великого Турана», в состав которого бы вошли территории не только Кавказа, но и Крыма, Поволжья и Средней Азии.
Эти организации открыто призывали свое правительство к войне с СССР.
Турецкие националисты при тайной поддержке некоторых членов правительства симпатизировали немецким успехам на Восточном фронте, мечтая, что с помощью Германии можно будет «откусить» от СССР те территории, на которые они давно претендовали.
Вот что сообщал в своем послании в августе 1941 года в Берлин германский посол в Турции Франц фон Папен:
«Ввиду успехов немцев в России турецкие правительственные круги все больше начинают заниматься судьбой своих соотечественников, находящихся по ту сторону турецко-русской границы, и особенно судьбой азербайджанских тюрков. В этих кругах, по-видимому, склонны возвратиться к событиям 1918 года и хотят присоединить к себе эту область, особенно ценнейшие бакинские месторождения нефти».
Франц фон Папен. Посол Германии в Турции
Нацистская Германия делала все возможное, чтобы вовлечь Турцию в войну с СССР. По приглашению главнокомандования вермахта осенью 1941 года на Восточном фронте даже побывала целая военная делегация Турции во главе с начальником военной академии генералом Али Фаудом Эрденом, а начальник Генерального штаба Турции обещал передать в распоряжение германской разведки значительное число состоявших на службе в турецкой армии бывших кавказских и особенно азербайджанских офицеров, которые прекрасно знают страну.
В конце 1941 года турки подтянули 26 дивизий к границе с Советским Союзом, а всего после проведенной частичной мобилизации в Восточной Турции находилось свыше 750 тысяч военнослужащих…
Однако Турция проявляла осторожность и не спешила воевать с СССР, который показывал героическую стойкость, даже несмотря на все страшные поражения Красной армии в первые месяцы войны.
Англичане тоже усилили свою активность в этом регионе – они вместе с советскими войсками в августе-сентября 1941 года осуществили совместную операцию «Согласие» и оккупировали Иран, что произвело очень сильное впечатление на турецкие правящие круги.
Теперь на востоке и юге страны все граничившие с Турцией территории полностью контролировались английскими и советскими войсками. И в этих условиях турецкое правительство, несмотря на все призывы радикально настроенных националистов, продолжало сохранять нейтралитет.
Советские войска в Иране в 1941 г.
Для обсуждения положения, сложившегося в Закавказском военном округе, И. Сталин у себя в кабинете, где присутствовали члены ГКО Л.П. Берия, Г.М. Маленков, А.И. Микоян и начальник Генштаба Б.М. Шапошников, принял генерала армии И.В. Тюленева и беседовал с ним более двух часов. Было принято решение усилить Закавказский военный округ оружием и военной техникой в соответствии с директивой Генштаба. В Закавказский ВО были направлены: одна стрелковая и одна кавалерийская дивизии, один танковый корпус, шесть авиаполков, шесть артиллерийских полков, шесть бронепоездов и сто грузовых автомашин.
Генерал армии И.В. Тюленев
Дополнительные силы Красной армии разместились вдоль всей турецкой границы. Уже к 1 мая был образован Закавказский фронт, а 5 мая командирам 45-й и 46-й армий поступила директива быть готовыми к вступлению на турецкую территорию. Летом 1942 года на советско-турецкой и ирано-турецкой границах происходили локальные перестрелки между турецкими и советскими пограничниками, имелись жертвы, но, к счастью, до войны дело так и не дошло.
Но вот взятие немцами Сталинграда или прорыв их на территорию Закавказья стал бы сигналом для Турции, чтобы ввести свои войска в Закавказье.
Но эти планы были свернуты только после успешного контрнаступления Красной армии на советско-германском фронте – в первую очередь после Сталинградской победы.
Турецкое правительство во Второй мировой войне
Глава Турции Исмет Инёню объяснял такой рост сосредоточения турецких войск на границе с СССР якобы стремлением Турции предотвратить высадку немецких десантов для нанесения удара в тыл советского Кавказского фронта.
Вполне возможно даже допустить, что Турция также опасалась возможности оккупации всего Кавказа немцами. В сущности, любая из двух сильных держав, находящихся вблизи турецкой территории, одинаково ей угрожала, но в Турции на тот момент явно были очень сильные антироссийские настроения, подкрепленные серьезными геополитическими противоречиями, да еще и окрашенные пантюркистскими идеями.
Исмет Инёню
Об антироссийских настроениях, царивших тогда в Турции, пишет германский посол в Турции фон Папен, после того как он посетил турецкого премьер-министра Шюкрю Сараджоглу:
«Я спросил его о его точке зрения по русскому вопросу. Премьер-министр ответил, что он хочет дать мне на это ответ и как турок, и как премьер-министр. Как турок он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие; оно является также извечной мечтой турецкого народа... Русская проблема может быть решена Германией только если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских, если впредь будут раз и навсегда изъяты из-под русского влияния русифицированные области, населенные национальными меньшинствами, и если эти области будут поставлены на собственные ноги, привлечены к добровольному сотрудничеству с державами оси и воспитаны как враги славянства. Что касается уничтожения значительной части русского человеческого потенциала, то союзники (Германия и ее страны-сателлиты) идут по самому верному пути».
Вторая Каирская конференция. Рузвельт, Инёню и Черчильь 1943 год
В СССР тоже не сидели сложа руки – в восточные районы Турции, где в основном проживали курды, забрасывались советские диверсанты, которые, в случае начала войны с Турцией, должны были поднять антитурецкое восстание курдов.
Очень профессионально на турецком направлении работала и советская контрразведка, которая активно занималась дезинформацией вероятного будущего противника. Вот что по этому поводу пишет британский военный историк С. Керлинг:
«В Генштаб Турции месяц за месяцем подкидывали фантастические сведения. Например, что СССР перебросил с Дальнего Востока на Кавказ 50 дивизий, и в случае чего русские за два дня будут в Анкаре. В реальности такой переброски не было. В сто раз было преувеличено число советских агентов на юго-востоке Турции, готовых поднять курдов на восстание».
Только после победы Красной армии под Сталинградом и начала освобождения Кавказа турецкое правительство, так хищно смотревшее на территорию этого советского региона, раз и навсегда отказалось от вопроса вступления в войну на стороне гитлеровской Германии и ее союзников.
И в этот период страны антигитлеровской коалиции стали предлагать Турции оказать им помощь в разгроме Германии, но турецкое правительство не соглашалось по причине неготовности армии и в результате отказа турецкого правительства: Великобритания и США в 1944 году прекратили поставлять военную помощь туркам.
Турция получала большое количество военной техники и предметов снабжения по ленд-лизу. На фотографии турецкие солдаты разгружают бомбы американского производства в порту Искендерун, Турция.
И только на заключительном этапе войны, в феврале 1945 года, Турция официально объявила войну Германии, но при этом не послав на фронт ни одного солдата и не сделав ни одного выстрела.
Надо заметить, что одновременно с Турцией в феврале 1945 года войну Германии и ее союзникам по «оси» объявили латиноамериканские и ближневосточные государства, а немного позднее в войну против Германии вступили Египет, Сирия, Ливан и Саудовская Аравия. Армии всех этих государств, как и армия Турции, в боевых действиях участия не принимали.
Дела торговые
В период войны и аж до самого 1944 года Турция отправляла Германии чрезвычайно важное для военной промышленности стратегическое сырье: хром, медь и кобальт. Только за три месяца 1943 года Турция поставила немцам 41 тысячу тонн хромовой руды и только к 1944 году под сильным нажимом союзных держав Турция прекратила поставки хрома в Германию. Кроме этого, турки поставляли немцам и другие виды сырья, необходимое продовольствие, табак и другую продукцию.
Послевоенные отношения
К концу Второй мировой войны одной из главных проблем для Турции стало сохранение контроля над Черноморскими проливами. Руководство страны опасалось, что союзники могут организовать международное управление Босфором и Дарданеллами. Присоединение к антигитлеровской коалиции позволило Турции избежать высадки иностранных войск на своей территории и обеспечить суверенитет над Черноморскими проливами.
После окончания войны политика Москвы в отношении Турции резко изменилась. В марте 1945 года Советский Союз в одностороннем порядке денонсировал советско-турецкий договор от 25 декабря 1925 года и сразу же начал консультации по заключению нового договора. Вслед за этим народный комиссар иностранных дел В.М. Молотов вызвал турецкого посла и выдвинул перед ним ряд требований: уступить Советскому Союзу территории в Восточной Турции, разрешить строительство военной базы в проливах и организовать совместный советско-турецкий контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Молотов тогда заявил, что
«у нас имеется договор 1921 года, который был заключен в других, совершенно отличающихся от нынешних, условиях. Посол знает, что по этому договору мы были обижены в территориальном вопросе... Готова ли Турция рассмотреть эти претензии, очень важные для улучшения отношений с Советским Союзом?»
В. Молотов и С. Сарпер
Посол сразу догадался, а В. Молотов подтвердил, что речь идет об исправлении восточной границы Турции. И тогда турецкий посол в Москве Селим Сарпер прямо заявил Молотову, что Турция не считает договор 1921 года несправедливым, и попросил Молотова не поднимать территориальные вопросы:
«Мы не сможем объяснить это общественному мнению, и вера в справедливость СССР упадет. Вопрос этот не столь важен ни для СССР, ни для Армении и ни для Грузии».
На этой встрече с турецким послом В.М. Молотов не только определил размер требуемых у Турции территорий, но и официально объявил, что они войдут в состав Армянской и Грузинской Советских Социалистических республик.
Эти территориальные претензии СССР к Турции вызвали удивление союзников по антигитлеровской коалиции, и перед началом Потсдамской конференции министр иностранных дел Великобритании А. Иден заявил наркому В. Молотову, что никто и никогда ранее не слышали о каких-либо территориальных претензиях Советского Союза к Турции. Союзники, собравшиеся в Потсдаме, не поддержали требования СССР по вопросу о Черноморских проливов, а территориальные претензии к восточным провинциям Турции новый президент Г. Трумэн оценил как внутреннюю политику СССР и Турции, оставив ее на рассмотрение самих спорщиков.
Испуг территориальных требований со стороны СССР к их территории побудил Турцию к вступлению в НАТО...
Вывод
Несмотря на то, что Турция не участвовала во Второй мировой войне, её расходы на оборону были значительными и быстро росли, что отрицательно повлияло на экономику.
Во время войны, с 1940 по 1945, рост ВВП был отрицательным (за исключением 1942 года). Следовательно, общий эффект войны для Турции был крайне негативным, а правило гибкого нейтралитета и идеи кемализма, выражавшиеся в лозунгах
«давайте признаем наши собственные границы», и «Турция не желает ни пяди чужой территории, но она не отдаст ни дюйма того, что имеет»,
стали важнейшим направлением во внешней политике Турции, позволившими стране выжить и спастись от разрушительных последствий войны.
Благодаря умелому дипломатическому маневрированию внешнеполитических руководителей Турции во время Второй мировой войны турецкому правительству удалось максимально использовать изменение баланса сил в свою сторону.
И подводя итоги: даже несмотря на то, что сложившееся послевоенное общественное мнение не одобряет внешнеполитического поведения Турции во время Второй мировой войны, Турции все же удалось избежать страданий, массовой гибели своих граждан и экономического развала, которые принесли разрушения и страдания многие другим странам.
Нейтральная политика Турции, которая применялась очень успешно в ходе Второй мировой войны, сразу же после ее окончания потеряла свою актуальность, и Турция вскоре присоединилась к Западу...