Турция во Второй мировой войне

Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль Ататюрк

Мустафа Кемаль Ататюрк и Клемент Ворошилов на параде в Турции, 29 октября 1933 г.

Экономика Турции перед Второй мировой войной

Внешняя политика Турции

«Давайте признаем наши собственные границы», и «Турция не желает ни пяди чужой территории, но она не отдаст ни дюйма того, что имеет».

Геополитеческое положение и опасения Турции

«Турция не намерена возрождать Оттоманскую империю».

1940 год. Турецкие войска у болгарской границы. Турция предупредила Болгарию не участвовать в итало-греческой войне

Балканская Антанта

Конференция участников Балканского пакта

Ататюрк и король Югославии Александр I встречаются в Стамбуле для обсуждения Балканского пакта

Страны-участницы Балканской Антанты

Турецкая армия и флот

«Но у турок совершенно не было тех современных видов оружия , которые с мая 1940 года приобрели решающее значение. Их авиация была плачевно слабой и примитивной. У них не было ни танков , ни бронемашин, и они не имели ни заводов для их производства и ремонта, ни обученного персонала для их обслуживания. У них не было зенитной и противотанковой артиллерии. Их служба связи находилась в зачаточном состоянии. Радар был им совершенно неизвестен. К тому же по своим боевым качествам они не были способны освоить все эти современные изобретения».

Турецкие солдаты во Второй мировой войне

Линейный крейсер «Гебен» (он же «Явуз»)

Турция в период войны

«Ввиду успехов немцев в России турецкие правительственные круги все больше начинают заниматься судьбой своих соотечественников, находящихся по ту сторону турецко-русской границы, и особенно судьбой азербайджанских тюрков. В этих кругах, по-видимому, склонны возвратиться к событиям 1918 года и хотят присоединить к себе эту область, особенно ценнейшие бакинские месторождения нефти».

Франц фон Папен. Посол Германии в Турции

Советские войска в Иране в 1941 г.

Генерал армии И.В. Тюленев

Турецкое правительство во Второй мировой войне

Исмет Инёню

«Я спросил его о его точке зрения по русскому вопросу. Премьер-министр ответил, что он хочет дать мне на это ответ и как турок, и как премьер-министр. Как турок он страстно желает уничтожения России. Уничтожение России является подвигом фюрера, равный которому может быть совершен раз в столетие; оно является также извечной мечтой турецкого народа... Русская проблема может быть решена Германией только если будет убита по меньшей мере половина всех живущих в России русских, если впредь будут раз и навсегда изъяты из-под русского влияния русифицированные области, населенные национальными меньшинствами, и если эти области будут поставлены на собственные ноги, привлечены к добровольному сотрудничеству с державами оси и воспитаны как враги славянства. Что касается уничтожения значительной части русского человеческого потенциала, то союзники (Германия и ее страны-сателлиты) идут по самому верному пути».

Вторая Каирская конференция. Рузвельт, Инёню и Черчильь 1943 год

«В Генштаб Турции месяц за месяцем подкидывали фантастические сведения. Например, что СССР перебросил с Дальнего Востока на Кавказ 50 дивизий, и в случае чего русские за два дня будут в Анкаре. В реальности такой переброски не было. В сто раз было преувеличено число советских агентов на юго-востоке Турции, готовых поднять курдов на восстание».

Турция получала большое количество военной техники и предметов снабжения по ленд-лизу. На фотографии турецкие солдаты разгружают бомбы американского производства в порту Искендерун, Турция.

Дела торговые

Послевоенные отношения

«у нас имеется договор 1921 года, который был заключен в других, совершенно отличающихся от нынешних, условиях. Посол знает, что по этому договору мы были обижены в территориальном вопросе... Готова ли Турция рассмотреть эти претензии, очень важные для улучшения отношений с Советским Союзом?»

В. Молотов и С. Сарпер

«Мы не сможем объяснить это общественному мнению, и вера в справедливость СССР упадет. Вопрос этот не столь важен ни для СССР, ни для Армении и ни для Грузии».

Вывод

«давайте признаем наши собственные границы», и «Турция не желает ни пяди чужой территории, но она не отдаст ни дюйма того, что имеет»,