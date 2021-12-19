Парабеллум для полиции. Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность



Рис. 1. Полицейский Р.08, оснащённый предохранителем Шиви, с кобурой полицейского типа (фото автора)



Рис. 2. Кадр из вестерна «Мёртвый и быстрый» режиссёра Сэма Рэйми, где на 27-й минуте подробно показан процесс зарядки капсюльного револьвера Le Mat. Финишная операция – каморы барабана спереди тщательно замазываются жиром



Рис. 3. Револьверы: Абади образца 1886 года, оснащённый УСМ с отбоем курка (вверху), и Sturm Ruger Speed Six 1970-х годов с передаточной штангой в УСМ (внизу) (фото автора)



Рис. 4. Пистолеты, оснащённые различными предохранителями. Слева направо: Зауэр 38Н имеет систему безопасного спуска курка и предохранитель; Фроммер 37М – предохранительный взвод курка, рукояточный и рычажный предохранители; Люгер 1900/06 – рукояточный и рычажный предохранители; венгерский FIREBIRD и испанский Star B – предохранительный взвод курка и рычажный предохранитель (фото автора)



Рис. 5. Страница оригинальной инструкции по эксплуатации к Р.08 (flick.com)

Опасный Парабеллум



Рис. 6. Та самая опасная точка – случайное нажатие на шептало в этом месте при взведённом ударнике – и может произойти выстрел, если в патроннике остался патрон (фото автора)



Рис. 7. Обучающий настенный плакат люфтваффе, изданный командующим зенитными войсками: «Осторожно: здесь угрожает опасность». Красным цветом выделено шептало и показан патрон в патроннике. Младший капрал, разбирающий пистолет, большим пальцем левой руки опасно приблизился к шепталу

Полиция времён Веймарской республики



Рис. 8. Устройство для демонстрации возможности случайного выстрела при разборке P.08 с патроном в патроннике. После нажатия на шептало в точке S происходит выстрел. (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 9. Холостые патроны. Слева направо: 2 шт. с деревянной пулей голубого цвета и клеймом 11 26 и 1 27 на донце гильзы для полиции Баварии, 2 шт. экспериментальные с бумажной пулей красного цвета, и один обжатый «звёздочкой» для М.Р.38/40. Ниже – картонная коробка для холостых патронов характерного оранжево-красного цвета, обозначающего тип боеприпасов (фотоколлаж автора)

Двойная страховка



Рис. 10. Письмо Людвига Шиви Министерству внутренних дел Баварии с предложением по оснащению пистолетов Р.08 дополнительным предохранителем шептала собственной разработки (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 11. Карабин Парабеллум со сделанным по персональному заказу прикладом в кожаном чемоданчике производства Gewehr-Fabrik Vandrey. Внутри крышки на красной кожаной этикетке выполнено тиснение золотом: «L. Schiwy Gewehrfabrik Berlin SW68, Lidenstrasse 90» (Joachim Görtz, Dr. Geoffrey Sturgess «The Borchardt & Luger Automatic Pistols»)



Рис. 12-1. Патент DRP 501 267 от 19 июля 1929 года, выданный Людвигу Шиви на «Автоматический предохранитель шептала стрелкового оружия» (Selbsttätige Sicherung für die Abzugsstange von Handfeuerwaffen) (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 12-2. Рисунок из патента DRP 501 267 от 19 июля 1929 года, выданного Людвигу Шиви на «Автоматический предохранитель шептала стрелкового оружия» (Selbsttätige Sicherung für die Abzugsstange von Handfeuerwaffen) (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 13. Ствольная коробка «полицейского» Р.08 с установленным предохранителем Шиви (вверху) и обычного (внизу) Парабеллума (фото автора)



Рис. 14. Ствольная коробка «полицейского» Р.08 с предохранителем Шиви – виден фиксирующий штифт и отверстие в ограждении шептала (фото автора)



Рис. 15. Ствольная коробка «полицейского» Р.08. Предохранитель Шиви в рабочем положении – виден выступающий снизу ограждения шептала фиксирующий штифт (фото автора)



Рис. 16. Шептало «полицейского» (вверху) и обычного (внизу) Р.08. Стрелкой указано отверстие под фиксирующий штифт предохранителя Шиви (фото автора)



Рис. 17. Боковая крышка «полицейского» (слева) и обычного (справа) Р.08. Красным выделен вырез под предохранитель Шиви (фото автора)



Рис. 18. Два Р.08 производства 1916 г. DWM (верхний) и Эрфуртского арсенала (нижний). В 1920 году приняты на вооружении полиции (вторая дата) и позже оснащены предохранителем Шиви. Под ними – кобура полицейского типа (фото автора)



Рис. 19. Экс-полицейский Р.08 производства DWM. Предохранитель Шиви удалён, в шептале видно отверстие для его фиксации (стрелка слева) и отверстие для установки предохранителя в кожухе шептала (стрелка справа) (фото автора)



Рис. 20. Магазинный предохранитель конструкции Фридриха Вальтера для Р.08 (фотоколлаж автора)



Рис. 21. Иллюстрация к заявке на зарегистрированный образец Германского рейха DRGM 1 237 949 от 01 октября 1932 года, выданный компании «Карл Вальтер», под названием «Магазинный предохранитель для многозарядного оружия». Для серийного производства он был слегка упрощён – это видно на изометрической проекции (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 22. Два редчайших экземпляра полицейских Р.08 с нетронутыми предохранителями Вальтера. Магазин извлечён, предохранитель кулачком заходит за спусковой крючок сзади и блокирует его. На снимке справа: в левой щёчке вверху вырезано окно под предохранитель (фотоколлаж автора)



Рис. 23. Раритетный Р.08 с нетронутым предохранителем Вальтера (morphyauctions.com)



Рис. 24. Информационный бюллетень МВД Пруссии от 6 сентября 1933 года, в котором был опубликован Указ Министерства внутренних дел Пруссии № 66/33V от 30 августа 1933 года (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Рис. 25. Указ рейхсфюрера СС и шефа полиции Германии от 27 мая 1937 года (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)



Берлин, 27 мая 1937 г.

Рейхсфюрер СС

и Шеф полиции Германии

Министерства внутренних дел Рейха

O. - Kdo. T (3) 306 Nr. 8/37

Тема: Предохранитель шептала и Руководство по эксплуатации для пистолета Р.08

Ссылка: Циркулярный указ от 15 декабря 1936 года O. - Kdo. T (3) 71 Nr. 19 III /36

Во избежание несчастных случаев и для того, чтобы гарантировать единообразие обучения, предохранитель шептала – производства Vandrey – пистолета Р.08, который был уже представлен в Пруссии и некоторых других землях, на данный момент принять всем подразделениям Полиции охраны, Жандармерии и Общественной полиции.

О существующем в землях спросе на предохранители шептала сообщить в Техническую Академию Полиции, Берлин, крайний срок 1 июля 1937 г. (отдельно для Общественной полиции). Требуемое количество будет приобретено и распределено.

К этому же сроку все земли, кроме Пруссии, должны прислать в Техническую Академию Полиции по одному пистолету Р.08. На эти пистолеты будут установлены предохранители шептала и они, затем, будут возвращены в департаменты, чтобы служить в качестве образцов. При этом 1 калибр для сверления и 1 инструкция по установке предохранителя будут отправлены в каждую мастерскую по ремонту оружия.

Все предохранители шептала других существующих конструкций на пистолетах Р.08 Полиции охраны, Жандармерии и Общественной полиции во всех землях, за исключением Пруссии, и все предохранители спускового крючка любой конструкции должны быть выведены из строя.

(Статья указа касается принятия армейского руководства P08 H. Dv. 255 для полиции и изменения этой инструкции в соответствии с требованиями безопасности для шептала и чистки оборудования 34 см. Гл. 5).



Рис. 26. Предохранитель Вальтера, деактивированный в соответствии с указом от 27 мая 1937 года. Кулачки, взаимодействовавшие с магазином и спусковым крючком, срезаны (фотоколлаж автора)



Рис. 27. Два раритета: Р.08 производства DWM (верхний) и Эрфуртского арсенала (нижний) с сохранившимися дополнительными предохранителями Шиви (фото автора)



Рис. 28. Кожаные кобуры для Р.08: в центре – для полиции, справа и слева – для армии и флота (фото автора)