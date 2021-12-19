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Парабеллум для полиции. Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность

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Рис. 1. Полицейский Р.08, оснащённый предохранителем Шиви, с кобурой полицейского типа (фото автора)


Вопросам безопасного обращения с оружием всегда уделялось повышенное внимание, как в армии, так и во всех подразделениях иных государственных силовых структур, таких как, например, полиция. Неукоснительное соблюдение жёстких правил безопасности от стрелков требуется и в спорте. И эти требования практически идентичны во всех странах мира. Но небоевые потери личного состава из-за инцидентов с оружием, особенно в мирное время, к сожалению, происходили, происходят и, увы, будут происходить. По неофициальной статистике, около 50 % таких потерь среди сотрудников правоохранительных органов происходит из-за пренебрежительного отношения к соблюдению мер безопасности при обращении с оружием.

С тем, к чему это приводит, мне пришлось столкнуться во время прохождения службы в Группе советских войск в Германии (ГСВГ).

Отстояв сутки в наряде на БД, я пошёл в штаб полка, чтобы сдать свой табельный ПМ в оружейку. Подхожу к дверям комнаты Дежурного, и... слышу выстрел. Затем наступила звенящая тишина, которую прервал отборный мат. Открываю дверь, и вижу – стоит бледный прапорщик с макаровым в руке, в метре от него у окна – дежурный по полку с белым, как мел, лицом и сигаретой в руке. И ещё три офицера орут на прапорщика, понося его самыми последними словами.

Что же произошло?

Виновник переполоха тупо нарушил порядок разряжания пистолета Макрова. Стандартная процедура – сначала извлекается магазин, затем затвор отводится назад, дабы убедиться, что в стволе не остался патрон. Потом – контрольный спуск курка и постановка оружия на предохранитель.

То ли бессонная ночь в наряде, то ли просто разгильдяйство, но прапорщик сначала механически передёрнул затвор, затем вынул магазин и нажал на спусковой крючок. Патрон, понятно, остался в стволе, произошёл выстрел. По счастливой случайности пуля никого из находившихся в довольно тесном помещении не зацепила и после тройного рикошета вылетела в форточку мимо дежурного. Капитан, кстати, прошел дважды Афган, много повидал и пережил. Но, по его словам, он первый раз в жизни, литературно выражаясь, так дико испугался.

Надо сказать, в процессе эволюции огнестрельного оружия совершенствовались не только его убойные способности, но и устройства, делающие его безопасным в обращении.

Например, 6-зарядный капсюльный Colt Walker, разработанный в 1847 году, в целях безопасности снаряжался только 5-ю патронами, с тем, чтобы пустую камору можно было установить напротив спущенного курка, что позволяло стрелку безопасно носить заряженный револьвер, не боясь случайно его уронить или ударить, непреднамеренно инициировав выстрел. Причём все заряженные каморы спереди замазывались жиром во избежание воспламенения находящегося в них пороха от случайных искр при выстреле (тоже своего рода предохранитель).


Рис. 2. Кадр из вестерна «Мёртвый и быстрый» режиссёра Сэма Рэйми, где на 27-й минуте подробно показан процесс зарядки капсюльного револьвера Le Mat. Финишная операция – каморы барабана спереди тщательно замазываются жиром

Появление унитарного патрона избавило стрелка от выполнения этой процедуры. Тем не менее тот же знаменитый кольт «Миротворец» всё равно рекомендовали заряжать только пятью патронами.

Принятый на вооружение французской армии двадцатью шестью годами позже, револьвер «Шамело-Дельвинь» М 1873 уже имел УСМ с отбоем курка, который при не нажатом или отпущенном после выстрела спусковом крючке отводился на несколько миллиметров назад. В этом положении боёк курка не касался капсюля патрона, находящегося в каморе барабана, что позволяло совершенно безопасно носить оружие полностью заряженным.

Позже ударно-спусковые механизмы револьверов стали оснащаться так называемыми передаточными штангами, которые не позволяли бойку дотянуться до капсюля патрона в барабане револьвера, если не нажат спусковой крючок. Что делало оружие ещё более безопасным.


Рис. 3. Револьверы: Абади образца 1886 года, оснащённый УСМ с отбоем курка (вверху), и Sturm Ruger Speed Six 1970-х годов с передаточной штангой в УСМ (внизу) (фото автора)

Появление самозарядных пистолетов дало стимул для дальнейшего развития и предохранительных устройств для них. Особенно учитывая то, что в отличие от револьверов, визуально определить, есть ли патроны в магазине пистолета, было невозможно.

На свет появились предохранители различного вида и назначения. Одни – блокировали курок или ударник, не давая их спустить с боевого взвода и тем самым произвести выстрел. Другие – спусковой крючок, третьи – шептало. Одни – срабатывали при принудительном вращении/перемещении клавиши/кнопки, другие – при охвате рукоятки пистолета рукой, третьи – при вставленном/вынутом магазине.


Рис. 4. Пистолеты, оснащённые различными предохранителями. Слева направо: Зауэр 38Н имеет систему безопасного спуска курка и предохранитель; Фроммер 37М – предохранительный взвод курка, рукояточный и рычажный предохранители; Люгер 1900/06 – рукояточный и рычажный предохранители; венгерский FIREBIRD и испанский Star B – предохранительный взвод курка и рычажный предохранитель (фото автора)

Полёт мысли конструкторов не ограничивался просторами их фантазии... Но не всегда этот «полёт» приводил к нужным результатам. Наличие предохранительных устройств, ручных или автоматических, однозначно делало оружие более безопасным в обращении.

А вот всегда ли при этом исключалась возможность несанкционированного выстрела?

Если, скажем, конструктивные особенности оружия позволяют произвести из него выстрел в нештатной ситуации, будь то случайно или намеренно, то это, скорее всего, просчёт конструктора и, соответственно, несовершенство конструкции его детища (неисправность оружия в данном случае мы не берём в расчёт).

И не всегда удаётся компенсировать такие недостатки только строгим соблюдением требований и правил безопасного обращения с оружием, изложенных в руководстве пользователя или инструкции по эксплуатации каждого конкретного образца. Как правило, в таких «мануалах» они отражены очень подробно и со всеми нюансами.


Рис. 5. Страница оригинальной инструкции по эксплуатации к Р.08 (flick.com)

Опасный Парабеллум


Но, увы, предусмотреть всё невозможно.

Человеческий фактор никто не отменял – как показывает опыт, это главный источник опасности и подавляющего большинства несчастных случаев, будь это где-либо на производстве, дороге, в быту или на службе. И использование различных предохранительных устройств – одно из решений такой проблемы.

Но иногда и это не спасает. И тогда требуется дополнительная защита – так называемая, «защита от дурака», действующая автоматически, без необходимости участия в её активации человека.

Подобная ситуация сложилась и со знаменитым Парабеллумом.

Опыт использования пистолета в армии и полиции выявил одну неприятную особенность оружия. Конструкция 08-го и порядок его неполной разборки не исключали возможность несанкционированного выстрела при частично разобранном пистолете, если в патроннике оставался боевой патрон. Для этого достаточно было перед извлечением затворной группы из ствольной коробки случайно нажать на шептало.


Рис. 6. Та самая опасная точка – случайное нажатие на шептало в этом месте при взведённом ударнике – и может произойти выстрел, если в патроннике остался патрон (фото автора)

Опасность такого непреднамеренного выстрела признавали все пользователи P.08. Поэтому во избежание подобных инцидентов командованием армии и флота Германии регулярно издавались инструкции, плакаты, иллюстрированные листовки для обучения личного состава безопасному обращению с Pistole 08.

Парабеллум для полиции. Безопасность, безопасность и ещё раз безопасность
Рис. 7. Обучающий настенный плакат люфтваффе, изданный командующим зенитными войсками: «Осторожно: здесь угрожает опасность». Красным цветом выделено шептало и показан патрон в патроннике. Младший капрал, разбирающий пистолет, большим пальцем левой руки опасно приблизился к шепталу

Но руководство немецкой полиции сочло такие меры недостаточными.

И оно предприняло дополнительные и более радикальные шаги для того, чтобы свести к минимуму подобные инциденты с Р.08, имевшие место, как правило, при разборке оружия для его чистки.

Случилось это на фоне бурных исторических событий, потрясших Германию после Первой мировой войны.

Полиция времён Веймарской республики


9 ноября 1918 года революция левых свергла кайзера и 11 ноября принудила Германию заключить перемирие. Рейх перестал быть монархией, установилась парламентская форма правления. Веймарская конституция вступила в силу с подписанием ее президентом Фридрихом Эбертом 11 августа 1919 года.

Во вновь созданной республике было мало организаций для поддержания порядка. Общенациональная полиция отсутствовала. Существовали органы внутренних дел отдельных государств, входящих в федерацию. Потому как все полицейские полномочиями были делегированы в соответствии с новой конституцией семнадцати землям Германии. Пруссия среди них была самой могущественной.

Кроме того, в землях существовали добровольные организации по охране правопорядка – Общественная полиция (Gemeindepolizei). Также отдельно в каждой земле существовали органы государственной безопасности, например, Прусская политическая полиция (Preußische politische Polizei) и т. д.

В дополнение к организованной полиции, управляемой землей (государством), существовали квазивоенные организации (например, Фрайкоры, «Стальной шлем»), которые выполняли полицейские обязанности. Веймарская республика положила начало и так называемой полиции охраны (Schutzpolizei, SchuPo), подразделению, основным назначением которого была охрана правопорядка, патрулирование, приём заявлений, контроль на дорогах, розыск и т. п.

Существование такой «разношёрстности» полицейских сил в одном государстве не могло долго продолжаться. Нужна была централизация. Приход к власти Гитлера ускорил её. 16 июня 1936 года под руководством Генриха Гиммлера была создана Национальная полиция. Государственные силовые структуры Земель потеряли свою автономию.

После Первой мировой войны оружия на территории Германии осталось в избытке, в том числе и хорошо зарекомендовавший себя в войне пистолет Парабеллум. Поэтому он и был принят на вооружении полиции.

Реальная опасность случайного выстрела при разборке P.08 с патроном в патроннике была признана в начале его службы в прусской полиции в 1920-х годах. Капитан полиции Густв Шмидт (Gustav Schmidt) в «Технической инструкции по оружию для полицейского» (Waffentechnisches Unterrichtsbuch fur den Polizeibeamten), впервые опубликованной в 1923 году, иллюстрировал это своим импровизированным устройством имитации непреднамеренного выстрела.


Рис. 8. Устройство для демонстрации возможности случайного выстрела при разборке P.08 с патроном в патроннике. После нажатия на шептало в точке S происходит выстрел. (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)

Для этого верхняя часть пистолета в сборе со стволом и затворной группой фиксировалась на доске гвоздями (N1–N2). Сзади эта конструкция опиралась на деревянный брусок. С целью симуляции патронник заряжался холостым патроном, затем шептало безопасно спускалось с боевого взвода в точке S, имитируя случайный выстрел, чтобы заострить внимание учеников на возможности возникновения такой опасной ситуации при неполной разборке пистолета. Используемый холостой патрон был предположительно обжат «звёздочкой», поскольку патрон с деревянной пулей (которые стояли на вооружении полиции в 1920-х годах) был почти так же опасен на демонстрации в классе, как и боеприпасы с обычной пулей.


Рис. 9. Холостые патроны. Слева направо: 2 шт. с деревянной пулей голубого цвета и клеймом 11 26 и 1 27 на донце гильзы для полиции Баварии, 2 шт. экспериментальные с бумажной пулей красного цвета, и один обжатый «звёздочкой» для М.Р.38/40. Ниже – картонная коробка для холостых патронов характерного оранжево-красного цвета, обозначающего тип боеприпасов (фотоколлаж автора)

Происшествия, когда пострадал сам неосторожный стрелок или кто-то посторонний, были чистой случайностью и время от времени имели место. Но после принятия на вооружение Парабеллума такие инциденты в прусской полицейской службе, очевидно, стали происходить с достаточной регулярностью.

Частично причина, как было отмечено руководством, заключалась и в недостаточной подготовке личного состава, и в чрезмерной экономии при проведении практических боевых стрельб – ежегодно на одного полицейского выделялось всего 60 патронов.

Поэтому рост числа несчастных случаев при обращении с оружием возобновил интерес к системам предохранения от случайных выстрелов. А сложившаяся ситуация потребовала от полицейских властей в кратчайшие сроки предпринять радикальные меры по предотвращению подобных ЧП.

Двойная страховка


Для того чтобы исключить возникновение подобных эксцессов с Р.08, полиция Пруссии запланировала в конце 1920-х годов оснастить оружие двумя дополнительными предохранителями. Этим предполагалось достичь двух целей:

• Невозможность произвести выстрел при вынутом магазине («магазинный предохранитель»).

• Невозможнось произвести выстрел при частично разобранном пистолете простым нажатием пальца на шептало («предохранитель шептала»).

К сожалению, сейчас сложно установить, когда точно были сформулированы и опубликованы соответствующие требования Министерства внутренних дел Пруссии.
Тем не менее из базы данных Немецкого патентного ведомства становится ясно, что в период с 1929 по 1932 годы многие известные немецкие специалисты по огнестрельному оружию и оружейные компании с энтузиазмом занимались разработкой магазинных предохранителей и предохранителей шептала для пистолетов в целом и для P.08 в частности.

Около дюжины зарегистрированных промышленных образцов и патентов были внесены в реестры Патентного ведомства в период с 1929 по 1932 год. Список фирм по производству огнестрельного оружия, вовлечённых в эту программу, был довольно обширен и включал в себя такие хорошо известные компании, как Carl Walther в Целла-Мелис, ERMA в Эрфурте, Simson & Co и Sauer & Sohn в Зуле.

В итоге в соответствии с циркулярным указом Министерства внутренних дел Пруссии от 30 августа 1933 года к обязательному использованию были приняты два дополнительных предохранителя для Р.08 полиции.

Это были:

• Магазинный или предохранитель спускового механизма, защищённый как немецкий зарегистрированный образец DRGM 1 237 949 от 01 октября 1932 года, выданный Waffenfabrik Carl Walther из Целла-Мелис. В самом постановлении министерства не упоминаются ни номер, ни название документа, но в происхождении конструкции нельзя ошибиться, если сравнивать предохранители магазинов в уцелевших полицейских пистолетах с чертежом, приведённым в DRGM.

• Предохранитель шептала, запатентованный берлинским изобретателем по имени Людвиг Шиви (Ludwig Schiwy) – DRP 501 267 от 19 июля 1929 года. И снова: ни имя автора, ни номер его патента не упоминаются в указе от 30 августа 1933 года. Но и чертеж в патенте, и письмо Шиви со своим предложением Министерству внутренних дел Баварии позволяют идентифицировать происхождение конструкции.


Рис. 10. Письмо Людвига Шиви Министерству внутренних дел Баварии с предложением по оснащению пистолетов Р.08 дополнительным предохранителем шептала собственной разработки (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)

Тут необходимо дать небольшое пояснение касательно патентного права Германии того времени и обозначений аббревиатуры соответствующих документов.

D.R.P. (Deutsche Reich Patent) – рейх патент Германии.

D.R.G.M. (Deutsches Reichs-Gebrauchs-Muster) – образец, установленный в Германском рейхе, или зарегистрированный образец Германского рейха.

В чём смысл и в чём разница этих обозначений?

С 1877 по май 1945 года государственная система регистрации и патентования Германии выдавала заявителям Патент Германской империи – D.R.P. И соответствующая маркировка ставилась на изделиях, защищённых таким патентом. Надо сказать, немецкие патенты были чрезмерно дорогими. И многие производители просто не могли позволить себе платить сборы за регистрацию полного патента (сборы за немецкие патенты были в 36 раз больше, чем американские патентные сборы). Те, кто мог позволить себе патент в Германии, ставили на своей продукции штамп D.R.P. или DRP. Такой патент предоставлял патентообладателю полную 15-летнюю защиту авторских прав.

D.R.G.M. не являлся немецким патентом в полном смысле этого слова. Если производитель не хотел платить взимаемые государством очень высокие патентные пошлины, он мог вместо патента получить документ на охрану своего авторского права на предполагаемый способ использования или конструкцию своего изделия. Иными словами, зарегистрировать образец во всех землях Германии, его дизайн или функцию. С 1891 года такие изделия, произведенные в Германии, могли иметь соответствующий штамп – D.R.G.M. Первоначально это авторское право распространялось на 3 года с возможностью продления еще на 3 года. Это давало правообладателю защиту максимум на 6 лет.

Образно говоря, D.R.G.M. – это копирайт в Германии начала XX века.

Ничего удивительного в том, что такая известная компания, как «Карл Вальтер», выиграла правительственный тендер. Она просто должна была это сделать.

А вот Людвиг Шиви, наоборот, был практически никому не известным по сравнению с ней конкурентом. Бывший офицер, находящийся в резерве; автолюбитель, спортсмен-стрелок; владелец небольшой фабрики по производству ружей и аксессуаров к ним (Gewehr-Fabrik Vandrey в Берлине, расположенной по адресу SW68, Lidenstrasse 90). В 1924 году он получил патент на ложу винтовки со специальным цевьём (DRP 419 182).


Рис. 11. Карабин Парабеллум со сделанным по персональному заказу прикладом в кожаном чемоданчике производства Gewehr-Fabrik Vandrey. Внутри крышки на красной кожаной этикетке выполнено тиснение золотом: «L. Schiwy Gewehrfabrik Berlin SW68, Lidenstrasse 90» (Joachim Görtz, Dr. Geoffrey Sturgess «The Borchardt & Luger Automatic Pistols»)

В тендере на дополнительные предохранители для полиции он предложил два изобретения: предохранитель шептала, как указано выше, и магазинный предохранитель (DRP 587 871 от 10 февраля 1932 года). Последний проиграл предохранителю Вальтера.

Первый же был принят по неизвестным причинам. Возможно, потому что он был лучше/проще/дешевле всех предложенных решений. Возможно, у Шиви были связи и знакомые, кто знал нужных людей. Или, может быть, он был просто первым, кто предложил нужное решение, получив патент на шесть месяцев раньше, чем кто-либо из конкурентов.

История об этом умалчивает.

Как бы там ни было, но полиция приняла на вооружение именно его разработку.


Рис. 12-1. Патент DRP 501 267 от 19 июля 1929 года, выданный Людвигу Шиви на «Автоматический предохранитель шептала стрелкового оружия» (Selbsttätige Sicherung für die Abzugsstange von Handfeuerwaffen) (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)


Рис. 12-2. Рисунок из патента DRP 501 267 от 19 июля 1929 года, выданного Людвигу Шиви на «Автоматический предохранитель шептала стрелкового оружия» (Selbsttätige Sicherung für die Abzugsstange von Handfeuerwaffen) (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)

Надо отметить, что производственная версия предохранителя слегка отличалась от заявленной.

В патенте показано, что предохранитель представляет собой рычаг, поворачиваемый вокруг горизонтального штифта E1 пластинчатой пружиной e4 с утонченным концом, а стопорный штифт e2 должен иметь прямоугольное сечение. Но при производстве сделали упрощение – задний конец рычага просто приклепали вертикально к кожуху шептала, при этом сам он представлял собой гибкую пластинчатую пружину постоянного сечения, а стопорный штифт – цилиндрическую заклепку.

С 1933 года предохранитель стали устанавливать на всех существующих Р.08 полиции в Пруссии, а с 1937 года – и в остальных землях Германии.


Рис. 13. Ствольная коробка «полицейского» Р.08 с установленным предохранителем Шиви (вверху) и обычного (внизу) Парабеллума (фото автора)


Рис. 14. Ствольная коробка «полицейского» Р.08 с предохранителем Шиви – виден фиксирующий штифт и отверстие в ограждении шептала (фото автора)


Рис. 15. Ствольная коробка «полицейского» Р.08. Предохранитель Шиви в рабочем положении – виден выступающий снизу ограждения шептала фиксирующий штифт (фото автора)


Рис. 16. Шептало «полицейского» (вверху) и обычного (внизу) Р.08. Стрелкой указано отверстие под фиксирующий штифт предохранителя Шиви (фото автора)


Рис. 17. Боковая крышка «полицейского» (слева) и обычного (справа) Р.08. Красным выделен вырез под предохранитель Шиви (фото автора)


Рис. 18. Два Р.08 производства 1916 г. DWM (верхний) и Эрфуртского арсенала (нижний). В 1920 году приняты на вооружении полиции (вторая дата) и позже оснащены предохранителем Шиви. Под ними – кобура полицейского типа (фото автора)

Вне всякого сомнения, предохранитель шептала Шиви, каким бы простым он ни был, действительно соответствовал своему назначению. Он на самом деле предотвращал выстрел из снятой с рамки ствольной коробки со стволом и затворной группой.

Устройство представляло собой пластинчатую пружину, приклепанную слева сверху ствольной коробки над кожухом шептала, несущую штифт диаметром 1,4 мм, который автоматически входил в отверстие в переднем рычаге шептала, блокируя его смещение при снятой боковой крышке. Как следствие, ударник, если он был взведён, не мог быть спущен с боевого взвода намеренно или случайно.

При установке боковой крышки стопорный штифт приподнимался и освобождал шептало, обеспечивая штатную работу ударно-спукового механизма. Для монтажа предохранителя в верхней части боковой крышки делался вырез, а в шептале сверху в передней части сверлилось небольшое отверстие для стопорного штифта. Ещё одно такое же отверстие сверлилось в тыльной части ограждения шептала для заклепки, фиксирующей пластину.

Присутствует ли предохранитель Шиви на пистолете или нет, ствольная коробка с такими модификациями идентифицирует любой Р.08 как экс-полицейский.


Рис. 19. Экс-полицейский Р.08 производства DWM. Предохранитель Шиви удалён, в шептале видно отверстие для его фиксации (стрелка слева) и отверстие для установки предохранителя в кожухе шептала (стрелка справа) (фото автора)

Магазинный предохранитель Вальтера представлял собой U-образную деталь, гнутую из штампованной листовой пружинной стали, c тремя кулачками с последующей финишной закалкой. Он устанавливался слева под панелью рамки и щёчкой, непосредственно перед спусковой скобой, и удерживался загнутым выступом № 3 в прорези, фрезерованной в нижней части боковины рамки.

Эта прорезь однозначно идентифицирует такой пистолет как экс-полицейский Р.08 вне зависимости от того, присутствует ли предохранитель или изъят, как и в случае с предохранителем Шиви.

В передней части U-образной пружины находились два выступа-кулачка, загнутых под прямым углом к оси пистолета. Кулачок № 1 взаимодействовал с магазином через отверстие, просверленное над спусковым крючком. Вставленным в рукоятку магазином он выталкивался наружу, при этом кулачок № 2 позади спускового крючка смещался влево, снимая со спуска блокировку. При вынутом магазине кулачок усилием U-образной пружины возвращался в исходное положение за спусковым крючком, блокируя его.

Выступ № 3 служил для установки предохранителя в вертикальной прорези, фрезерованной в нижней части рамки пистолета.


Рис. 20. Магазинный предохранитель конструкции Фридриха Вальтера для Р.08 (фотоколлаж автора)


Рис. 21. Иллюстрация к заявке на зарегистрированный образец Германского рейха DRGM 1 237 949 от 01 октября 1932 года, выданный компании «Карл Вальтер», под названием «Магазинный предохранитель для многозарядного оружия». Для серийного производства он был слегка упрощён – это видно на изометрической проекции (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)


Рис. 22. Два редчайших экземпляра полицейских Р.08 с нетронутыми предохранителями Вальтера. Магазин извлечён, предохранитель кулачком заходит за спусковой крючок сзади и блокирует его. На снимке справа: в левой щёчке вверху вырезано окно под предохранитель (фотоколлаж автора)


Рис. 23. Раритетный Р.08 с нетронутым предохранителем Вальтера (morphyauctions.com)

Оба предохранителя были одобрены к применению циркулярным указом Министерства внутренних дел Пруссии от 30 августа 1933 года, о чём стало известно 6 сентября 1933 года. Целью такого решения было объявлено «предотвращение несчастных случаев».

Стоит заметить, что указ и сами предохранители предназначены были только для подразделений полиции Пруссии и никогда для воинских частей или коммерческой продажи. Их установка была проведена на местных или региональных оружейных складах, а не силами и/или персоналом фирм производителей оружия.

Для обеспечения правильной установки предохранителя шептала и магазинного предохранителя для каждого полицейского склада в качестве эталонного образца был подготовлен один пистолет с установленными предохранителями, комплект чертежей, необходимые для работы свёрла, два калибра и копия инструкции по внесению изменений.


Рис. 24. Информационный бюллетень МВД Пруссии от 6 сентября 1933 года, в котором был опубликован Указ Министерства внутренних дел Пруссии № 66/33V от 30 августа 1933 года (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)

Судя по указам и иным руководящим документам, опубликованным в сохранившихся в архивах информационных бюллетенях, установка дополнительных предохранителей была инициирована зимой 1933–1934 года и распространялась на пистолеты, числящиеся в штате полиции Пруссии.

Не существует каких-либо записей относительно того, какой период времени заняло такое дооснащение оружия.

Также нет никаких документальных свидетельств того, производились ли или нет фирмой Маузер новые Р.08 с изначально установленными на заводе предохранителями шептала и магазинным, так как количество пистолетов, заказанных у фирмы Маузер для полиции, было крайне незначительным по сравнению с военными заказами. Более того, кажется маловероятным, что Министерство внутренних дел согласилось бы на дополнительную оплату фирме Маузер за выпуск пистолета особой модификации, в то время как требуемые инструменты, калибры и инструкции были под рукой на оружейных складах полиции.

Жизнь магазинного предохранителя, защищённого свидетельством DRGM 1 237 949, была довольно короткой.

Разработка Вальтера была установлена только на тех Р.08 прусской полиции, что были выпущены в 1933–1934 годах. Более того, довольно жёсткий контакт кулачка предохранителя с магазином вызывал повреждение последнего. В первую очередь истиралось защитное покрытие магазина и иногда деформировался передний левый край его корпуса.

По указу «рейхслидера СС и шефа полиции Германии» от 27 мая 1937 года предохранители спускового крючка и любые подобные устройства были отменены. Это, очевидно, относилось и к предохранителю Вальтера.


Рис. 25. Указ рейхсфюрера СС и шефа полиции Германии от 27 мая 1937 года (Joachim Görtz «Die Pistole 08»)


Берлин, 27 мая 1937 г.
Рейхсфюрер СС
и Шеф полиции Германии
Министерства внутренних дел Рейха
O. - Kdo. T (3) 306 Nr. 8/37
Тема: Предохранитель шептала и Руководство по эксплуатации для пистолета Р.08
Ссылка: Циркулярный указ от 15 декабря 1936 года O. - Kdo. T (3) 71 Nr. 19 III /36
Во избежание несчастных случаев и для того, чтобы гарантировать единообразие обучения, предохранитель шептала – производства Vandrey – пистолета Р.08, который был уже представлен в Пруссии и некоторых других землях, на данный момент принять всем подразделениям Полиции охраны, Жандармерии и Общественной полиции.
О существующем в землях спросе на предохранители шептала сообщить в Техническую Академию Полиции, Берлин, крайний срок 1 июля 1937 г. (отдельно для Общественной полиции). Требуемое количество будет приобретено и распределено.
К этому же сроку все земли, кроме Пруссии, должны прислать в Техническую Академию Полиции по одному пистолету Р.08. На эти пистолеты будут установлены предохранители шептала и они, затем, будут возвращены в департаменты, чтобы служить в качестве образцов. При этом 1 калибр для сверления и 1 инструкция по установке предохранителя будут отправлены в каждую мастерскую по ремонту оружия.
Все предохранители шептала других существующих конструкций на пистолетах Р.08 Полиции охраны, Жандармерии и Общественной полиции во всех землях, за исключением Пруссии, и все предохранители спускового крючка любой конструкции должны быть выведены из строя.
(Статья указа касается принятия армейского руководства P08 H. Dv. 255 для полиции и изменения этой инструкции в соответствии с требованиями безопасности для шептала и чистки оборудования 34 см. Гл. 5).

Как следствие, сейчас очень трудно найти целый нетронутый предохранитель Вальтера.

Большинство из них были изменены путем стачивания выступов переднего кулачка, чтобы сделать его неработоспособным и оставить его исключительно для заполнения паза в боковой стенке рамки, но в некоторых случаях они просто были полностью удалены.


Рис. 26. Предохранитель Вальтера, деактивированный в соответствии с указом от 27 мая 1937 года. Кулачки, взаимодействовавшие с магазином и спусковым крючком, срезаны (фотоколлаж автора)

В соответствии с тем же указом все предохранители шептала, кроме тех, которые были произведены фирмой Vandrey (то есть конструкции Шиви), должны были быть выведены из строя. Включая предохранитель шептала, изобретённый старшим оружейником муниципальной полиции Гамбурга Эмилем Шмидтом (Emil Schmidt) и защищённый свидетельством DRGM 1 228 449 от 25 июля 1932 года, который он предлагал департаментам полиции Гамбурга, Бремена и Баварии. Основой его изобретения был удлиненный плунжер шептала, который при снятой боковой крышке входил в паз в передней части ствольной коробки, блокируя шептало. При стоимости устройства от 0,15 до 0,20 марки, на его установку требовалось всего две-три минуты.

Указ от 27 мая 1937 года также предписывал принять на вооружение предохранитель шептала (конструкции Шиви/производства Vandrey) всеми не прусскими германскими землями, которые ранее воздерживались от использования этого устройства. Это касалось и Баварии, где руководство полиции уже тестировало предохранитель Шиви в 1932 году, но отказалась внедрять его, мотивируя это главным образом тем, что на пистолете могли появиться царапины при повторной сборке модифицированной боковой крышки.

Предохранитель Шиви можно обнаружить на полицейских Р.08, произведённых вплоть до 1942 года. Последняя производственная партия с префиксом «y» в номере, была, очевидно, подготовлена для его установки (что может указывать на заводскую модификацию пистолетов), но при этом сама пружинная пластина отсутствовала с левой стороны ствольной коробки. Было ли это следствием указа более не устанавливать такие устройства или, может быть, фирма Вандрей в Берлине, занимавшаяся изготовлением предохранителей Шиви и комплектующих к нему, стала жертвой бомбардировок Союзников, это неизвестно.

Практически не сохранилось ни одного экземпляра P.08 с установленными дополнительными предохранителями, поскольку в начале 1930-х годов у такого пистолета не было коммерческого рынка за пределами Пруссии. А стоящие на службе в полиции пистолеты в соответствии с указом Гиммлера от 27 мая 1937 года во всех землях Германии были приведены к единому состоянию, лишившись таких устройств.

И лишь небольшое их количество каким-то чудом сохранилось нетронутыми, став невероятно редкими экземплярами Парабеллумов, которые могут украсить собой любую коллекцию.


Рис. 27. Два раритета: Р.08 производства DWM (верхний) и Эрфуртского арсенала (нижний) с сохранившимися дополнительными предохранителями Шиви (фото автора)

Ещё один интересный факт, о котором стоит упомянуть.

Для ношения Парабеллума на поясном ремне полиция приняла и свой собственный тип кобуры, отличавшийся от армейского способом закрывания «на замок». Чем это было вызвано – история умалчивает. Но по моим личным субъективным ощущениям, расстегнуть полицейскую кобуру, чтобы извлечь из неё оружие, гораздо легче, чем армейскую.


Рис. 28. Кожаные кобуры для Р.08: в центре – для полиции, справа и слева – для армии и флота (фото автора)

Не так много информации и подробностей о других дополнительных предохранительных устройствах для Р.08 сохранилось ещё и потому, что хотя они были защищены свидетельствами DRGM, но в 1950-х годах было проведено массовое уничтожение довоенных записей регистров Патентного ведомства Германии. И потому о них стоит поговорить отдельно…

Продолжение следует…
Автор:
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80 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 04:59
    +8
    Доброе утро дорогие друзья!

    "Всё возвращается на круги своя", вот и мы возвратились к "Парабеллуму". smile
    Что ж, машинка достойная и не грех лишний раз о ней посудачить.

    Спасибо Юрию, будет чем занять воскресенье! good

    P.S. Юра, однако быстро выложили статью с модерации, за это тоже спасибо.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 07:41
      +11
      Отличная статья, это вам не переводные верхушки Шпаковского, тут серьёзная работа!


      Причём все заряженные каморы спереди замазывались жиром во избежание воспламенения находящегося в них пороха от случайных искр при выстреле (тоже своего рода предохранитель).

      Если про пустую для безопасности камору я знал и давно, то про жир против самовоспламенения даже не подозревал.

      венгерский FIREBIRD
      Это венгерская модификация советского ТТ под 9 мм Пара, разработанная для Египта..



      Новый пистолет сперва получил обозначение TT-9P, но в конечном варианте был назван Tokagypt 58 (Tokarev-Egypt образца 1958 года).
      Выпущенные, но не попавшие в Египет пистолеты Tokagypt были направлены в коммерческую продажу на международном рынке под обозначением «Firebird» (Огненная птица).
      Считается самой удачной версией ТТ.
      1. Морской Кот
        Морской Кот Сегодня, 08:06
        +10
        Абсолютно с Вами согласен -- статья просто роскошная! good

        Если про "сюрпризы" шептала с "Восьмёрки" знал, поскольку сам, работая в музее, возился с этими пистолетами, то про предохранители Шиви и Вальтера ни сном, ни духом. А патентное дело для меня вообще тёмный лес. request

        А вот при случае "самострела", при нарушении правил использования оружия один раз довелось поприсутствовать. Дело было в карауле, моей последней зимой, я был помначкара и в момент возвращения смены с постов говорил по телефону с дежурным по части (мой комроты), а дальше всё почти в точности как описал Юрий: выстрел, пара секунд тишины и сразу отборнейший мат в несколько глоток. Только вместо ПМ был АКМ. А сделал этот долболоб почти всё как положено -- автомат в пирамиду для разрядки на улице, отсоединил магазин и на спуск, только перед этим он снял автомат с предохранителя и передёрнул. Дело ночью было, разряжало несколько человек и разводной ничего не заметил. И ведь на третьем году был долдон, так что получил в дюндель сразу и за дело. А там на выстрел ротный примчался из штаба полка и ещё выписал. Такая она наша армейская служба. wink
        1. Коте пане Коханка
          Коте пане Коханка Сегодня, 08:41
          +9
          Если о мерах безопасности!
          Из статьи Автора.
          По счастливой случайности пуля никого из находившихся в довольно тесном помещении не зацепила и после тройного рикошета вылетела в форточку мимо дежурного.

          Случайность как минимум в кубе. У Вас по месту службы нормативные акты не просто игнорировали, а ложили на них с «горкой».
          1. В помещении как минимум должен был находится пулеулавливатель и свои манипуляции прапорщик должен производить направив оружие в «его красавца».
          2. В помещении должен был находится ответственный от руководства и прапорщик. Остальные «персонали» обязаны были ждать свою очередь за пуленепробиваемой дверью.
          3. Дежурный в помещении не мог быть в принципе. Его место в КХС с которым КВО связана с строго регламентированы по размерам окошком (не больше форточки).
          4. И какие форточки в КВО? Глухие стены, стол для разоружения и чистки оружия, вытяжка, освещение и плакаты.
          Так и хочется жирным шрифтом написать «уставы пишутся кровью».
          За парабеллум однозначное спасибо!
          1. igor67
            igor67 Сегодня, 14:34
            +5
            типа как эта полицейская
            1. Gunfighter95
              Gunfighter95 Сегодня, 15:52
              +6
              5 баллов! drinks
              Где Вы этот шедевр отыскали? laughing

              С уважением,
              1. kalibr
                kalibr Сегодня, 16:22
                +4
                Уважаемый Юрий! Отличный материал, поздравляю!
                1. Gunfighter95
                  Gunfighter95 Сегодня, 18:35
                  +2
                  Отличный материал, поздравляю!


                  Спасибо!
                  Как в фильме "Легенда №17", мне бы Вашу скорость...
                  Всегда приятно пообщаться с единомышленниками!

                  С уважением,
                  1. kalibr
                    kalibr Сегодня, 18:59
                    +3
                    Цитата: Gunfighter95
                    мне бы Вашу скорость...

                    Ну, Вы же вроде не на пенсии? Это мне нечем заниматься кроме чтения, да письма.
                    1. Gunfighter95
                      Gunfighter95 Сегодня, 19:34
                      0
                      На пенсии, но работаю.
                      Любимым увлечением вот и заниматься некогда...

                      С уважением,
              2. igor67
                igor67 Сегодня, 17:01
                +3
                Цитата: Gunfighter95
                5 баллов! drinks
                Где Вы этот шедевр отыскали? laughing

                С уважением,

                Не давно случайно смотрел это видео, кто то прислал, как раз в тему. С уважением!
            2. Морской Кот
              Морской Кот Сегодня, 16:21
              +3
              Абзац!!! И пистоль на верёвочке... laughing

              Сразу вспомнил про обезьяну с гранатой.

              1. Gunfighter95
                Gunfighter95 Сегодня, 18:39
                +3
                Сразу вспомнил про обезьяну с гранатой.


                Не зря флотские не жалуют женщин на корабле. Не в обиду прекрасному полу сказано.
                Но женщины и оружие - это диссонанс.
                Хотя есть и исключение.
                Например, сёстры Фаусти.

                С уважением,
                1. Морской Кот
                  Морской Кот Сегодня, 18:45
                  +3
                  Очень милые дамы. smile

                  1. Gunfighter95
                    Gunfighter95 Сегодня, 19:28
                    +1
                    Очень милые дамы

                    Да просто красивые и очаровательные итальянки.
                    Ещё и с оружием!

                    С уважением,
            3. vladcub
              vladcub Сегодня, 17:04
              +3
              Такое ощущение, что она спит на ходу. Смотрите, она и не соображает, что делает. Сонная тетеря
              1. Gunfighter95
                Gunfighter95 Сегодня, 18:40
                +2
                Ощущение такое, что человек первый раз имеет дело с ПМ.
                Рядом стоящий тоже как-то индифферентен...

                С уважением,
                1. Коте пане Коханка
                  Коте пане Коханка Сегодня, 19:25
                  +1
                  Цитата: Gunfighter95
                  Ощущение такое, что человек первый раз имеет дело с ПМ.
                  Рядом стоящий тоже как-то индифферентен...

                  С уважением,


                  Цитата: vladcub
                  Такое ощущение, что она спит на ходу. Смотрите, она и не соображает, что делает. Сонная тетеря


                  Цитата: Gunfighter95
                  Сразу вспомнил про обезьяну с гранатой.


                  Не зря флотские не жалуют женщин на корабле. Не в обиду прекрасному полу сказано.
                  Но женщины и оружие - это диссонанс.
                  Хотя есть и исключение.
                  Например, сёстры Фаусти.

                  С уважением,

                  Ну что уважаемые проехались по «бабам с пистолетами», а теперь немного сухих фактов.
                  При соотношении в МВД России мужчин и женщин примерно 50 на 50, за слабой половиной человечества только каждое третье ЧП с оружием. Так что 2/3 бибизьян с гранатой мужики. Теперь живите с этим!!! laughing
                  1. Gunfighter95
                    Gunfighter95 Сегодня, 19:32
                    +1
                    При соотношении в МВД России мужчин и женщин примерно 50 на 50, за слабой половиной человечества только каждое третье ЧП с оружием
                    .

                    Да, но справедливости ради надо отметить, что непосредственно с оружием имеют дело гораздо меньше женщин, чем мужчин.
                    Ну а самонадеянность мужиков, увы, зачастую подводит... сами понимаете...

                    С уважением,
          2. Gunfighter95
            Gunfighter95 Сегодня, 18:10
            +4
            Случайность как минимум в кубе. У Вас по месту службы нормативные акты не просто игнорировали, а ложили на них с «горкой».


            В армии, как я понял, зачастую "должно быть" и "есть на самом деле" зачастую идут параллельными путями.
            Поэтому в 99% случаев ЧП виноват только "человеческий фактор".
            У про устав вспоминают, когда "жареный петух клюнет"...

            За парабеллум однозначное спасибо!


            Спасибо Вам на добром слове!

            С уважением,
        2. Astra wild2
          Astra wild2 Сегодня, 09:35
          +4
          " при нарушении правил "у нас командир 2 батальона,чистил пистолет и случайно застрелил жену ..
          Правда мне приятельница шепнула,что он это сознательно сделал. У них отношения были натянутые,а мне не хотелось в это верить.
          1. Околоточный
            Околоточный Сегодня, 09:56
            +3
            Извиняюсь, а где он чистил ствол ещё и при жене??? Дома??? На кухне???
            1. Astra wild2
              Astra wild2 Сегодня, 13:09
              0
              Я не видела как это произошло.
              Сказали несчастный,а приятельница уточнила
        3. Вождь краснокожих
          Вождь краснокожих Сегодня, 09:51
          +4
          Один в один, только с АК74. В карауле, в соседнем взводе курсант пальнул в пулеуловитель ( доска над местом разряжения). Все в шоке. Старлей, сохраняя спокойствие произносит "ну, продолжай"... И курсант ЕЩЕ РАЗ нажимает на курок при неотстегнутом магазине!!!
          Тут уже он , в прямом смысле, по шее заработал.
          А про разгильдяйство обращения с оружием нам по ТБ рассказывали:
          Два товарища, два прапорщика стояли дежурными по уч Бату. Ночью, от скуки, один начал играться с пистолетом. Извлёк магазин, но забыл, что до этого дослал патрон в патронник. Навёл на товарища и нажал на курок. Не промахнулся и был осуждён на десять лет.
          1. Комментарий был удален.
          2. vladcub
            vladcub Сегодня, 16:46
            +1
            Идиотам доверять оружие - себе дороже выйдет
        4. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 14:16
          +4
          Если про "сюрпризы" шептала с "Восьмёрки" знал, поскольку сам, работая в музее, возился с этими пистолетами, то про предохранители Шиви и Вальтера ни сном, ни духом


          Это неудивительно - через мои руки прошло более двухсот ноль-восьмых разных модификаций, и только два были с предохранителем Шиви. И ещё, наверное штук 5-6 со следами его установки. С предохранителем Вальтера - ни одного. И только один люгер со следами его установки.
          И это удивительно,что они сохранились, учитывая педантичность и обязательность немцев.

          С уважением,
        5. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 16:07
          +4
          Только вместо ПМ был АКМ.


          И с АК тоже было!
          Пришёл менять на БД лейтенанта, командира взвода управления. Тот сипит - голос сорвал. Смотрю - бойцы щит пулеулавливателя по-новой красят (вчера толькот красили - к весенней поверке готовились). Спрашиваю, чтотслучилось?
          Он мне 6 дыр заделанных показывает. Вчера их не было, я точно помнил.
          Что оказалось?
          В 4 утра пришёл с маршрута патрульный (в ПВО на БД были патрульные, не караульные), стал разряжать АК-74.
          Уложил автомат в ложементы, снял автомат с предохранителя.
          Передёрнул затвор и нажал на спуск. Грохот очереди разбудил всех.
          И даже полусонного лейтенанта, контролировавшего процесс разряжания оружия.
          Тот мгновенно ударом сбил руку бойца с автомата.
          АК обычно очень туго снимается с предохранителя, требуя приложения значительных усилий. При этом он обычно сразу проскакивает вниз в положение для ведения одиночного огня. Но в данном случае он по закону полости застрял на промежуточном положении - АВ, ведение автоматического огня.
          Ну и... шесть дыр в пулеулавливателе.
          Бойцы мне потом говорили, что так виртуозно и громко лейтенант ни разу ещё не матерился...

          С уважением,
      2. Наводлом
        Наводлом Сегодня, 09:54
        +7
        Цитата: Владимир_2У
        Отличная статья, это вам не переводные верхушки Шпаковского, тут серьёзная работа!

        В кои то веки согласен с вами.
        Засилье небрежных на коленке набросанных статей о стрелковке уже нет сил терпеть.
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 15:49
          +2
          Спасибо на добром слове!
          С Вами согласен - небрежностей хватает в публикациях, что очень "глаз режет"...

          С уважением,
      3. Gunfighter95
        Gunfighter95 Сегодня, 13:30
        +7
        Спасибо Вам за добрые слова! Я старался. :)

        Если про пустую для безопасности камору я знал и давно, то про жир против самовоспламенения даже не подозревал.


        Я как-то выкладывал в комментариях стоп-кадры из съёмок программы Арсенал о Русском СВ. Там очень хорошо видно как пламя прорывается между стволом и барабаном. Для унитарного патрона это было безопасно. А вот для капсюльного револьвера без жировой смазки это было чревато превращением оружия в ситсему залпового огня, типа "катюша"







        Это венгерская модификация советского ТТ под 9 мм Пара, разработанная для Египта


        Всё верно. У Вас на фото именно "Жар-птица", не Tokagypt. Что было у меня под рукой, из того и соорудил композицию. request
        Надо было ещё FN HP 35 рядом положить - у него одного из немногих есть магазинный предохранитель.

        С уважением,
      4. vladcub
        vladcub Сегодня, 16:17
        +2
        "удачной версией" первое, что бросается в глаза - щёчки "модерновые". Как я помню :венгры приспособили его под патрон 9мм парабелум?
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 18:43
          0
          венгры приспособили его под патрон 9мм парабелум?

          Всё верно!
          Запрос от египтян был именно на 9 пара.
          И да, щёчки весьма удобные.

          С уважением,
    2. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Сегодня, 09:43
      +6
      Доброго всем утра.
      Действительно, чудесное дополнение к циклу о "парабеллумах". Иллюстрации - особый разговор, также, достойные и редкие.
      Спасибо автору!
      1. Gunfighter95
        Gunfighter95 Сегодня, 13:35
        +8
        Спасибо автору!


        Вам спасибо за оценку моего труда!

        Многое стараюсь сам отснять - в интеренете и книгах зачастую только общие фото.
        А просто словами описать не всегда получается, да и не так наглядно получится.
        К сожалению, запасы дедактического материала уже не те, увы...

        С уважением,
    3. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 13:08
      +9
      однако быстро выложили статью с модерации, за это тоже спасибо.


      Спасибо на добром слове, Костя!
      В среду отдал модератору. Дальше уже от меня не зависело.
      Модератора надо поблпгодарить, что быстро в работу взял статью.

      С уважением,
      1. Коте пане Коханка
        Коте пане Коханка Сегодня, 15:17
        +2
        Юрий, разрешите лично выразить Вам признательностью за качественную статью! Не останавливайтесь на достигнутом!
        С уважением, Влад!
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 18:32
          +1
          Спасибо Вам за оценку моего труда!
          Буду стараться! Есть кое-какие соображения.

          С уважением,
      2. vladcub
        vladcub Сегодня, 16:26
        +2
        "что быстро в работу взял" видимо, человек не халтурщик
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 18:33
          +1
          Согласен!
          Приятно иметь дело с неравнодушными людьми.

          С уважением,
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 06:05
    +6
    Клуб любителей Парабеллума и пистолетов Вячеслава Шпаковского расширился на ВО. smile
    Прекраснейшая статья... со всеми подробностями... благодарю автора за качественную работу. hi
    Жду продолжения на ВО.
    Хотелось бы больше узнать о глупостях совершаемых владельцами пистолетов... есть ли граница защиты от их дурацких и необьяснимых поступков.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 13:39
      +5
      благодарю автора за качественную работу.


      Спасибо Вам на добром слове! Рад, что Вам понравилось!
      Над продолжением работаю.

      Границы, увы, нет...
      Как нет предела человеческой глупости. Ну а кто в армии служил - тот много чего может рассказать...

      С уважением,
    2. MooH
      MooH Сегодня, 18:13
      +1
      Хотелось бы больше узнать о глупостях совершаемых владельцами пистолетов... есть ли граница

      Нет преграды патриотам. Лично знаю человека в доме разрядившего помповушку в газовый баллон. Пулей. Баллон попался крепкий, отделался солидной вмятиной. Было бы нарезное, или баллон похуже...
    3. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 18:30
      +1
      Хотелось бы больше узнать о глупостях совершаемых владельцами пистолетов

      Глупости творят не только обладатели короткоствола.
      В далёком 1969, во времена моего беззаботного детства, наш сосед по лестничной площадке как-тот отчебучил такое, что до сих пор вспоминаю...
      Отец моего друга был заядлый охотник.
      Было, помнится, у него три ружья, которые просто стояли в углу комнаты за занавеской.
      Одно из них - первый советский полуавтомат МЦ 21-12.
      На то время просто диковинка и редкость - 4 патрона в подствольном трубчатом магазине.
      Приехала к ним как-то бабушка - тёща соеда-охотника.
      И тот решил похвастаться перед ней "обновкой" - ружьё-то купил на днях.
      Достал, стал показывать, нажал на спусковой крючок...
      Как бабахнет!
      В потолке - воронка-вмятина, "стрелок" весь в белом, как на мукомольном заводе, сидит обсыпанный побелкой и штукатуркой, на полу, ружьё между ног держит.
      Тёща посмотрела на "охотника", и спокойно так выдала - ну ты и , зятёк...
      Во нервы железные у женщины оказались!
      Хорошо пуля была, а не картечь, или дробь...
      Могло бы покрошить всех.
      Человек считал, что ружьё разряжено, а в стволе патрон оказался...

      С уважением,
  3. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 07:44
    +12
    Эталонно! Так надо писать статьи про оружие.
    1. Кроу
      Кроу Сегодня, 09:02
      +9
      Присоединяюсь! Есть еще одно слово - фундаментально!
      Автору искренние благодарность за труд и пожелание дальнейших творческих успехов!
      1. Gunfighter95
        Gunfighter95 Сегодня, 16:11
        +3
        Автору искренние благодарность за труд и пожелание дальнейших творческих успехов!


        Спасибо Вам!
        Ради таких благодарных читателей не жалко потратить время и силы!

        С уважением,
    2. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 13:43
      +6
      Эталонно! Так надо писать статьи про оружие


      Спасибо Вам за оценку моего труда!
      Так нас и в советской школе, и в институте учили готовить материал.

      С уважением,
  4. Старый электрик
    Старый электрик Сегодня, 07:54
    +10
    Номинанта на премию Дарвина никакая «защита от дурака» не спасёт. Приходит у нас один такой сдавать оружие. Выщёлкивать патроны по одному лень. Отжимает подаватель и вытряхивает патроны. Последний патрон, естественно, остаётся в магазине и встаёт на попа. Опускает подаватель и тот бьёт по капсюлю. Как жахнет!!! Магазин раздуло, чудак на другую букву схватился за лицо руками и кровища сквозь пальцы… Дежурный по полку на него сначала по-хорошему, а потом матом: «Убери руки!!!». А тот только воет и за свою рожу руками цепляется. Дежурный думал, что тому глаза вышибло. Потом всё же руки ему оторвал и понял, что дуракам везёт. Осколком гильзы номинанту на премию Дарвина только рассадило лоб и малость контузило.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 13:46
      +5
      Нет предела человеческой глупости...
      Хуже дурака только с инициативой.
      Беда в том, что от одного "чудака" могут пострадать нормальные люди.

      С уважением,
  5. vladcub
    vladcub Сегодня, 08:42
    +6
    Камрады, работа понравилась за что автору спасибо. Так же спасибо модераторам, что быстро управелись.
    Вот только я запутался :предохранитель Шиви, упразднено в 1937 и тут же читаем:"принять на вооружение предохранитель шептала конструкции Шиви".
    Помогите, разобраться в этом ребусе
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 13:56
      +4
      автору спасибо

      Спасибо и Вам на добром слове!

      Вот только я запутался :предохранитель Шиви, упразднено в 1937 и тут же читаем:"принять на вооружение предохранитель шептала конструкции Шиви".
      Помогите, разобраться в этом ребусе


      Помогаю! drinks

      В соответствии с указом все предохранители шептала, кроме тех, которые были произведены фирмой Vandrey (то есть конструкции Шиви), должны были быть выведены из строя.

      Указ от 27 мая 1937 года также предписывал принять на вооружение предохранитель шептала (конструкции Шиви/производства Vandrey) всеми не прусскими германскими землями, которые ранее воздерживались от использования этого устройства.

      В 1937 году упразднены все предохранители, кроме предохраниеля Шиви.
      Этим же указом обязали все остальные земли принять этот предохранитель на вооружение. В Пруссии он уже был официально принят.

      По остальным предохранителям, что были разработаны для Р.08, рассказ в следующей статье.

      С уважением,
  6. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 09:22
    +3
    Коллеги,доброе утро. Я мельком глянула на заголовок и сразу думала: Вячеслав Олегович,но ошиблась.
    Конечная работа ,а защищала жизнь.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 16:15
      +2
      Да раза ошиблись. stop
      Не Виктор, и не Олегович. love

      С уважением,
      1. Astra wild2
        Astra wild2 Сегодня, 17:51
        0
        Вообще-то я сказала:Вячеслав Олегович,а Виктора не знаю.
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 18:49
          0
          Всё равно и не Вячеслав.
          Да Вы не обижайтесь. Право дело, ничего личного.
          Меня радует, что дамы интересуются такими статьями и оружием вообще.
          Моя супруга, увы, равнодушна к моим опусам... laughing

          С уважением и наилучшими пожеланиями,
  7. Кроу
    Кроу Сегодня, 09:36
    +15
    Что же произошло?
    Навеяло немного черного юмора
    — Что с ним случилось?
    — Чистил оружие и случайно застрелился.
    — А почему он весь побитый и в синяках?
    — Отказывался чистить оружие.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 14:02
      +3
      Из серии "объявляю вам трое суток расстрела,.. непрерывного..."

      С уважением,
  8. Markus Wolf
    Markus Wolf Сегодня, 10:57
    +8
    Спасибо. Отличная детальная статья. Даже не статья, а целая лекция на факультете огнестрельного оружия...)))))
    Всех благ автору, ждём продолжения.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 14:05
      +2
      Спасибо Вам за оценку моего труда и за добрые слова!
      Писал так, чтобы самому было интересно читать. good

      С уважением,
  9. Тестов
    Тестов Сегодня, 12:07
    +3
    Коте пане Коханка (Владислав), уважаемый, Вы, похоже, опираетесь только на документы МВД РФ конца 20 - начала 21 века. Но и в системе на 3 буквы были и есть нюансы. Например, в 90-е годы прошлого века Ваши коллеги со станции Северодвинск катались в сопровождении поезда Архангельск-Санкт-Петербург (от Северодвинска были прицепные вагоны в те времена).Наряд парный, получали оружие за 1,5 часа до отправления "дежурки" Северодвинск-Архангельск, к которой цепляли вагоны на Питер, было это около 17 часов. Да дежурный в ЛПМ получал ПМ на сутки, но утром. И никого из руководства ЛПМ в УВД Северодвинска, где была оружейка, в которой хранилось и оружие линейщиков, ни на сдаче, ни на приёме оружия не было. Само руководство ЛПМ на станции Северодвинск могло быть в момент выдачи оружия в Архангельске: в ЛОМ у руководства или в транспортной прокуратуре, или в Управлении, аж в Ярославле... Уважаемый Морской Кот (Константин), не написал где и когда была стрельба...
    Сегодня день военной контрразведки в РФ. Контрики, обслуживавшие Беломорскую ВМБ ПМы, в 90-е годы 20 века, свои получали не каждый день. А вот "зелёный", что полк ПВО обслуживал, имел оружие на постоянном хранении и ношении, до оружейки его родного отдела ехать почти полтора часа, Крайний Север...
  10. Тестов
    Тестов Сегодня, 12:11
    +6
    Околоточный (Алексей), а дома на кухне - самое удобное место. Много лет только там и чистил в квартире. На балконе, в ванной комнате и в туалете, правда, ни разу не пробовал, в комнатах пробовал - но не понравилось.
    1. Astra wild2
      Astra wild2 Сегодня, 18:07
      0
      "в ванной комнате и туалете"я в туалете тоже не чистела. Обычно я в коридоре чистила, а муж в комнате
    2. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 18:51
      0
      на кухне - самое удобное место.

      Похоже, у всех это самое удобное место... laughing

      С уважением,
  11. КСВК
    КСВК Сегодня, 12:27
    +6
    Автору спасибо. Очень годная статья.
    Детальное описание конструкции очень порадовало.
    Я, если честно, даже не подозревал о такой особенности.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 18:53
      +1
      Срасибо Вам за оценку моего труда!
      С уважением,
  12. vick vickers
    vick vickers Сегодня, 13:43
    +5
    Когда впервые разбирался с Парабеллумом (1984) "особенность" с шепталом воспринималась не как конструкторский косяк, а как спец. фишка (возможность стрелять "из рукава", отсоединив ствол со ствольной коробкой от всего остального) winked что поделаешь, молодо-зелено. Статья зачётная, хотя и освещён лишь один эпизод из истории "предохранители для Парабеллума", но освещён полностью, не "с кавалерийского налёта", как это последнее время свойственно для некоторых статей на topwar.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 15:17
      +1
      Спасибо на добром слове!
      Об остальных предохранителях, не прошедших тендер, будет в продолжениии.

      С уважением,
  13. Undecim
    Undecim Сегодня, 13:48
    +7
    Во первых - спасибо автору за интересный материал.
    И немного дополню.
    А вот Людвиг Шиви, наоборот, был практически никому не известным по сравнению с ней конкурентом.
    Первый же был принят по неизвестным причинам. Возможно, потому что он был лучше/проще/дешевле всех предложенных решений. Возможно, у Шиви были связи и знакомые, кто знал нужных людей. Или, может быть, он был просто первым, кто предложил нужное решение, получив патент на шесть месяцев раньше, чем кто-либо из конкурентов.
    История об этом умалчивает.

    Тут автор немного ошибается. Людвиг Шиви в среде берлинских оружейников был хорошо известен.

    На этом фото примерно 1920 года Людвиг Шиви - второй слева среди известных берлинских оружейников, членов столичного охотничьего клуба "Диана". Это один из старейших охотничьих клубов Германии, основан в 1896 году. Правда формально с 1938 по 1945 годы клуб был распущен, но связи то никуда не делись.
    И второй момент. Людвиг Шиви был одним из любимых оружейников Германа Геринга.

    Это двухствольный штуцер, изготовленный Людвигом Шиви в 1932 году, которым владел Геринг.
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 15:42
      +4
      - спасибо автору за интересный материал

      Вам спасибо и за добрые слова, и за очень интересное дополнение!

      Да, Людвиг Шиви был известен в определённых берлинских кругах.
      В данном случае, по сравнению с фиромой Карл Вальтер в остальных Землях Германии он был не столь известен.
      Но! Вы, кстати, Вы подкинули мне интересную мысль!
      Герман Герин 2 февраля 1933 года лично возглавил полицию Пруссии.
      С 11 апреля 1933 года — министр-президент Пруссии.
      30 января 1935 года Гитлер поручил Герингу исполнять его обязанности рейхсштатгальтера Пруссии.
      25 апреля 1933 года Геринг создал Государственную тайную полицию (Гестапо) и стал её начальником.
      И коли, как Вы пишете, Людвиг Шиви был одним из любимых оружейников Германа Геринга, то становится вполне очевидным, почему полицией Пруссии, а затем и другими Землями, был принят предохранитель Шиви, а не кокой-либо другой предохранитель.
      Вполне вероятно, что решающую роль сыграло личное знакомство с Герингом.
      Как тут не вспомнить историю с Парабеллумами для Люфтваффе...

      Можно ли узнатьу Вас источник информации?
      Я для каждой публикации использую только проверенные факты.
      Перепроверяю информацию из разных источников.
      О самом Людвиге Шиви по-разному пишут в И-нете, например, на Ганз.ру:
      "Людвиг Шиви - один из лучших немецких оружейников, работавших до войны. Некоторые "специалисты" утверждают, что Шиви, якобы, "любимый оружейник Геринга". Это сказки, хотя ружьё Шиви у Геринга действительно было."
      Поэтому хотелось бы почерпнуть информацию из проверенных источников...

      С уважением,
      1. Undecim
        Undecim Сегодня, 16:20
        +3
        Можно ли узнатьу Вас источник информации?

        Конечно можно
        https://www.jaktojagare.se/kategorier/nyheter/gorings-bossmakare-20070109/
        https://www.germanhuntingguns.com/archives/schiwy-ludwig-of-berlin/

        Это табличка со штуцера в первом моем комментарии.
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 18:57
          +1
          Отличное дополнение!
          Спасибо большое!
          Похоже, ещё одну небольшую тайну в истории 08 удалось приоткрыть!

          С уважением,
  14. пищак
    пищак Сегодня, 14:29
    +6
    hi Большое Спасибо уважаемому Автору, Юрию Куделину, за Интересную Тему и очень Подробную, очень Наглядную Добротную Статью! good
    Лишний раз убеждаюсь в том, что
    Век живи-век учись!
    yes
    1. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 18:58
      0
      Спасибо Вам за внимание и добрые слова!

      С уважением,
  15. vick vickers
    vick vickers Сегодня, 14:41
    +4
    Цитата: Вождь краснокожих
    Один в один, только с АК74. В карауле, в соседнем взводе курсант пальнул в пулеуловитель ( доска над местом разряжения). Все в шоке. Старлей, сохраняя спокойствие произносит "ну, продолжай"... И курсант ЕЩЕ РАЗ нажимает на курок при неотстегнутом магазине!!!
    Тут уже он , в прямом смысле, по шее заработал.

    У нас комполка считал, что выстрел при разряжании -- вина начкара (КЗакВО 83-85), помню, только пришли из учебки в полк, прошли КПП и тут зычная такая команда: "Оружие разрядить!" -- клацанье затвора и смачный удар, смотрим: в караульном городке у стенда для разряжания стоят строем две смены караула и лейтенант-начкар пытается произвести "случайный выстрел при разряжании", т.е. передёргивает затвор не отсоединив магазин, нажать на спуск не успевает, так как тут же получает шомполом по руке от стоящего рядом подполковника и так несколько раз подряд, для закрепления так сказать.., мы все в обалдении, далеко не лёгком, : оказалось, -- за два часа до этого произшёл "случайный выстрел при разряжании" и комполка таким образом демонстрировал, что таких случайностей быть не может, если каждый ответственно исполняет свои обязанности; урок был запоминающийся даже для нас, видевших это со стороны.
  16. Тестов
    Тестов Сегодня, 15:06
    +2
    Gunfighter95 (Юрий), уважаемый, вопрос не совсем по теме: Кто, где, когда и зачем выпускал в Германии патроны с деревянной пулей? Приходилось мне держать в руках патроны 7,92 на 57 маузер с остроконечной пулей и 9 на 19 пара, с пулями деревянными без окраски ( в отличии от представленных Вами на фото), по цвету как из дуба или граба.
    ,
    1. Undecim
      Undecim Сегодня, 15:55
      +5
      Кто, где, когда и зачем выпускал в Германии патроны с деревянной пулей?

      По немецки это называется Platzpatrone. Это учебные патроны. Выпускались практически во всех странах, в том числе и в России еще до Первой мировой. Притом не только с деревянной, но и с бумажной.
  17. kalibr
    kalibr Сегодня, 16:30
    +2
    [quote=Владимир_2У]Отличная статья, это вам не переводные верхушки Шпаковского, тут серьёзная работа!
    Чтобы Вы без меня делали! У автора с марта 2021 года - всего 6 статей, а у меня 180.Если бы сайт ориентировался на такие статьи Вам бы нечего было в нем читать. Обновления бы проходили раз в месяц. И разорился бы он за месяц, потому, что ему нечего было бы продавать! Не уподобляйтесь свинье под дубом.
    1. Undecim
      Undecim Сегодня, 16:39
      -1
      Да не рвите сердце, Вячеслав Олегович. Для читателей такого рода главное - чтобы в раздел "Новости" заливали регулярно соответствующий контент.
      1. kalibr
        kalibr Сегодня, 17:14
        +1
        Цитата: Undecim
        Да не рвите сердце, Вячеслав Олегович. Для читателей такого рода главное - чтобы в раздел "Новости" заливали регулярно соответствующий контент.

        Как будто Вы меня не знаете, Виктор Николаевич. Мне такое написать, что два пальца ...ть. Какое уж тут рвание...
        1. Gunfighter95
          Gunfighter95 Сегодня, 19:23
          0
          Мне такое написать, что два пальца ...ть.


          Завидую Вам доброй белой завистью.
          Я так не могу быстро писать. Видимо, опыта не хватает... lol

          С уважением,
    2. Gunfighter95
      Gunfighter95 Сегодня, 19:20
      +1
      Вячеслав Олегович, take it easy!
      Сколько людей, столько и мнений.
      Вы пишите интересно и о многих необычных вещах!
      Вас всегда приятно читать!
      Я как никто понимаю разницу между "написать" и "почитать".
      Писать всегда много труднее, чем читать. .
      А художника всякий может обидеть.
      У меня нет просто столько свободного времени, чтобы на голом альтруизме "ваять" статьи.
      Делаю это в свободное от работы время. Поэтому и статей всего 6.

      Творческих Вам успехов!
      Всегда буду рад прочитать что-нибудь интересное за подписью В. Шпаковский!

      С уважением и наилучшими пожеланиями,