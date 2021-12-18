Военное обозрение
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Порядок запуска двигателя на американском истребителе F-16

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Многократно побывавший в бою истребитель 4-го поколения F-16 стал рабочей лошадкой истребительного парка 30 стран мира.


Отличительной чертой F-16 от большинства других реактивных самолетов является то, что он использует стартер для [подачи] реактивного топлива (jet fuel starter, JFS). JFS – это небольшая реактивная турбина, питающаяся от бортового баллона со сжатым воздухом. Однако, в отличие от вспомогательной силовой установки (ВСУ), JFS напрямую связан с основным двигателем, поэтому он не может работать независимо

- отмечается в издании The Aviation Geek Club.

Типичная последовательность запуска F-16 начинается с включения батареи и генератора, установив переключатель электропитания в положение MAIN PWR («основное питание»). Затем пилот включает подачу топлива, запуская топливные насосы (тумблер ENG FEED), и воздуха (AIR SOURCE), выставляется стояночный тормоз.

Для запуска двигателя переключатель стартера (JET FUEL) установлен в положение «ПУСК 1» или «ПУСК 2». Эти комбинации относятся к количеству баллонов со сжатым воздухом, используемых для запуска JFS. Обычно одного должно быть достаточно, но оба могут потребоваться в жаркие дни или на больших высотах, чтобы создать достаточное давление воздуха для вращения стартера.

Когда стартер провернётся, начинается набор оборотов. Как только они достигают примерно 20% на датчике, пилот начинает подачу топлива, поднимая ручку дроссельной заслонки и перемещая её над фиксатором холостого хода. Важно это сделать вовремя: если поспешить, то вы получите горячий старт (зажигание топлива происходит, когда воздушного потока недостаточно для охлаждения двигателя), если опоздать – вы исчерпаете запас сжатого воздуха перед тем, как запустить двигатель.

На приборе FTIT (температура в турбине) показатели начинают расти вместе с частотой вращения. Лётчик контролирует FTIT (должен оставаться ниже 900°С при обычном запуске), будучи готовым прервать процесс в случае горячего запуска. Давление масла и гидравлическое давление также повышается, за этим пилот также присматривает (давление масла не менее 40 фунтов на квадратный дюйм, гидравлическое давление не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм - такие величины используются на американских индикаторах).

Как только частота вращения двигателя достигает примерно 55%, включается главный генератор. Примерно на 70% двигатель переходит из вторичного режима работы SEC в основной PRI. На этом запуск силовой установки завершается. Следующий шаг – включить всё бортовое оборудование, начать проверку систем и быть готовым ко взлёту.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны США
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21 комментарий
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  1. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 07:11
    +1
    Я могу лететь? Прямо с дивана? laughing
    1. ВАШ
      ВАШ Вчера, 07:26
      +10
      Не знаю как улететь а потренироваться сможете. После этого тайно пробраться на авиабазу где Ф-16 стоят и угнать парочку к себе.
    2. Попуас
      Попуас Вчера, 07:27
      +8
      Последовательность запуска дивана в студию! good
    3. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 07:49
      +8
      Цитата: Ros 56
      Я могу лететь? Прямо с дивана?

      - Доктор, а я после операции смогу на скрипке играть?
      - Конечно сможете.
      - Странно, раньше не мог.
    4. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 08:35
      +1
      и быть готовым ко взлёту.
      Вы готовы ?
      - Тады взлёт !
    5. Avior
      Avior Вчера, 13:34
      +3
      Можно лететь. Но как садиться, расскажут в следующем номере:))
    6. Alex_You
      Alex_You Сегодня, 14:57
      0
      Цитата: Ros 56
      Я могу лететь? Прямо с дивана? laughing

      Можете, если есть ДКС и купленный Ф-16.
  2. Borz
    Borz Вчера, 07:23
    +3
    А я всё делал неправильно....То поспешу,то опоздаю. И не могу ведь,не взлетаю! Уже и команду "от винта!" давал! Тоже не помогло.
    А оно вон как!
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 07:45
      +5
      Цитата: Borz
      А я всё делал неправильно....То поспешу,то опоздаю. И не могу ведь,не взлетаю! Уже и команду "от винта!" давал! Тоже не помогло.
      А оно вон как!

      А там тумблер-переключатель RFS* есть - Вы, наверное, его забыли переключить в положение ON. Я тоже долго мучился, пока не догадался.

      *Remove the Feet of the Sofa (Убрать ножки дивана).
  3. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 07:59
    +2
    Ну и на кой предмет выложили кусок РЛЭ F-16 по порядку запуска?
    Че молчим? Специалисты по 16 перевелись штоля? Давайте обсосем, что кому понравилось, пока в армейке 16й ющали! laughing
    ВО, вы движек в "мысЯх" еще на Л-39 здесь запустите, не ну а че? У него в минусах конструкции тоже записан "сложный порядок запуска"! Турбину на ракетном катамаране Бор тоже мона!
    У вас так в редакции статей на года хватит - писать не переписать! wassat
  4. Басарев
    Басарев Вчера, 08:45
    -1
    А не слишком ли сложно? Не легче ли, особенно учитывая всемогущество США в электронике, сделать старт одним нажатием кнопки?
    1. Bad_gr
      Bad_gr Вчера, 10:40
      +2
      Цитата: Басарев
      А не слишком ли сложно?
      Как у нас на танке Т-80 : для запуск турбины достаточно нажать одну кнопку.
      Если ошибаюсь, поправьте.
      1. Басарев
        Басарев Вчера, 10:59
        0
        Вообще же, стремиться следует к тому, чтобы управление было не сложнее, чем в любой аркаде, должно быть достаточно всего десяти кнопок. Больше не надо, потому что на большее не хватит пальцев.
      2. NAIL77DM
        NAIL77DM Вчера, 11:30
        +2
        к сожалению до нажатия на кнопку сначала, сделать все вышенаписанное, а самое главное просунуть 4 аккума через люк мехвода и поставить их на стеллажи
        1. Bad_gr
          Bad_gr Вчера, 12:54
          +3
          Цитата: NAIL77DM
          К сожалению до нажатия на кнопку сначала, сделать все вышенаписанное, а самое главное просунуть 4 аккума через люк мехвода и поставить их на стеллажи
          Вы шутите ? механик-водитель прибегает к боксу, где стоит танк, имея при себе 4-е аккумулятора (в моё время они весили 64кг каждый) и начинает заводку танка с их установки ? И где Вас такому учили ?
    2. BlackMokona
      BlackMokona Вчера, 11:19
      +1
      F-16 уже очень старый самолёт
    3. дед_Костя
      дед_Костя Сегодня, 10:57
      +2
      На моих ржавых Жигулях 2107 запуск двигателя даже сложнее, чем на F-16, без матюгов в определённом порядке не обойтись, особенно в мороз.
  5. Bad_gr
    Bad_gr Вчера, 11:12
    +3
    Самолёт F-15 то же запускается только с помощью внешних устройств. Он даже своих аккумуляторов не имеет.
  6. Комментарий был удален.
  7. Комментарий был удален.
  8. Комментарий был удален.
  9. stankow
    stankow Сегодня, 00:08
    +1
    Два небольших дисплейчика и масса механических приборов.
  10. onstar9
    onstar9 Сегодня, 00:27
    +2
    Ну, поразительно допотопный процесс запуска двигателя у "современнейших" истребителей..... А лопата и багор там надеюсь прилагается....для экстренных случаев запуска?
  11. Misha_an26
    Misha_an26 Сегодня, 17:16
    0
    Видео не смотрел, по тексту запуск полный геморой.