Порядок запуска двигателя на американском истребителе F-16

Отличительной чертой F-16 от большинства других реактивных самолетов является то, что он использует стартер для [подачи] реактивного топлива (jet fuel starter, JFS). JFS – это небольшая реактивная турбина, питающаяся от бортового баллона со сжатым воздухом. Однако, в отличие от вспомогательной силовой установки (ВСУ), JFS напрямую связан с основным двигателем, поэтому он не может работать независимо

Многократно побывавший в бою истребитель 4-го поколения F-16 стал рабочей лошадкой истребительного парка 30 стран мира.- отмечается в издании The Aviation Geek Club.Типичная последовательность запуска F-16 начинается с включения батареи и генератора, установив переключатель электропитания в положение MAIN PWR («основное питание»). Затем пилот включает подачу топлива, запуская топливные насосы (тумблер ENG FEED), и воздуха (AIR SOURCE), выставляется стояночный тормоз.Для запуска двигателя переключатель стартера (JET FUEL) установлен в положение «ПУСК 1» или «ПУСК 2». Эти комбинации относятся к количеству баллонов со сжатым воздухом, используемых для запуска JFS. Обычно одного должно быть достаточно, но оба могут потребоваться в жаркие дни или на больших высотах, чтобы создать достаточное давление воздуха для вращения стартера.Когда стартер провернётся, начинается набор оборотов. Как только они достигают примерно 20% на датчике, пилот начинает подачу топлива, поднимая ручку дроссельной заслонки и перемещая её над фиксатором холостого хода. Важно это сделать вовремя: если поспешить, то вы получите горячий старт (зажигание топлива происходит, когда воздушного потока недостаточно для охлаждения двигателя), если опоздать – вы исчерпаете запас сжатого воздуха перед тем, как запустить двигатель.На приборе FTIT (температура в турбине) показатели начинают расти вместе с частотой вращения. Лётчик контролирует FTIT (должен оставаться ниже 900°С при обычном запуске), будучи готовым прервать процесс в случае горячего запуска. Давление масла и гидравлическое давление также повышается, за этим пилот также присматривает (давление масла не менее 40 фунтов на квадратный дюйм, гидравлическое давление не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм - такие величины используются на американских индикаторах).Как только частота вращения двигателя достигает примерно 55%, включается главный генератор. Примерно на 70% двигатель переходит из вторичного режима работы SEC в основной PRI. На этом запуск силовой установки завершается. Следующий шаг – включить всё бортовое оборудование, начать проверку систем и быть готовым ко взлёту.