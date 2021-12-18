Время ястребов. Милитаризация сознания

Вы не обращали внимания на то, что люди стали равнодушно относиться к войне? Сегодня, если человек видит сообщение о том, что в какой-то стране, в каком-то регионе мира начался военный конфликт или война, большинство просто переходят на другие материалы.
Даже события на Донбассе уже не вызывают такого ужаса, как раньше. Ну что? Вчера был обстрел, сегодня был, завтра будет. За прошедшие годы мы привыкли к этой войне. Да и к войне вообще. Более того, мы внутренне готовы к войне. Произошёл надлом общественного сознания.
Мы готовы потому, что уверены в своей победе и в том, что воевать будут солдаты и офицеры армии, а мы будем смотреть войну по телевизору. Раньше мы смеялись над нашими бабушками, для которых главным было «чтобы не было войны».
Сегодняшние бабушки – просто потому, что они внучки тех, кто воевал в ВОВ – гораздо более воинственны. Мы часто говорим о генетической памяти, но оказывается и на этом уровне память бывает короткой...
Пропаганда сделала своё дело
Сегодня совершенно не важно, в какой стране ты живешь. Европа, Америка, Россия, Китай, Индия, Бразилия или ещё где-то. Военная истерия, жажда решить экономические, политические, идеологические и другие проблемы радикально, быстро и без особых затрат и потерь – постепенно превращает мир в большой военный лагерь.
С экранов телевизоров нам рассказывают о мощи собственных ВС, о нерушимости наших границ, о том, насколько наше оружие эффективнее другого подобного у противника. Никто даже не задумывается о том, что для погибшего под бомбёжкой или обстрелом человека всё равно, каким калибром снаряда или осколком какой бомбы его убьёт.
Меня часто обвиняют в предвзятом отношении к Украине. Да, я уважаю украинцев, но ненавижу украинское государство. Мне обидно и страшно видеть, как переформатируют сознание людей. Но самое главное, достаточно серьёзное число граждан соседней страны искренне ненавидят Россию.
Пропаганда сделала своё дело. Украинцы уже прекрасно понимают, что все их мечты о ЕС, о НАТО, о богатой и независимой стране – всего лишь сладкие грёзы, созданные их воображением под активным воздействием СМИ. Но, даже понимая всё правильно, они верят в свою мечту.
Мы много говорим о том, что во многом, что происходит в соседнем государстве, видна рука специалистов из США и других натовских стран. Это прослеживается довольно легко и уже никем не скрывается. Но вопрос то не в том, кто этот процесс начал, а в том, к какому результату мы пришли.
Тогда возникает вопрос о том, почему США и Европа так явно толкают Украину к враждебным действиям против России и Китая. Ненависть к геополитическим противникам? Наверное, да. Но к этому добавляется страх за собственную жизнь и пренебрежение чужой жизнью.
Жить в Европе и США стало сложнее – надо искать внешнего врага
Сложности во внутренней политике западных стран начались довольно давно. Гораздо раньше украинского майдана. Поэтому связывать ухудшения отношений глобального Запада и России, глобального Запада и Китая с государственным переворотом на Украине неправильно. Украина всего лишь инструмент в руках умелых манипуляторов.
Выступления против действий правительства в европейских странах начались именно из-за ухудшения экономического положения в странах. К этому добавились беженцы, затем санкции против русских, затем потеря российских рынков для некоторых товаров. Причин множество.
А потом добавилась пандемия. Со всеми ограничениями, с упадком экономики, с увеличением смертности в странах, с реальным и глобальным ухудшением жизни. И хвалёная демократия лопнула как мыльный пузырь. Оказалось, что демократическое общество на самом деле всего лишь территориальное объединение индивидуалистов. Каждый сам за себя!
Запад показал собственному народу его место. То, в чём обвиняли «тоталитарные режимы», оказалось, существует в демократических странах в гораздо больших масштабах. Даже обвинения против президента Лукашенко выглядят сегодня совершенно по-другому. Это уже не обвинения, а скорее констатация доброты силовиков Белоруссии.
И вот тут-то проявился главный недостаток или достоинство, смотря с какой стороны посмотреть, системы управления Запада и США в частности. Многопартийная система теоретически обеспечивает периодическую смену власти. На практике же оказалось, что особой разницы между партиями не существует, особенно в идеологической сфере.
Возьмём для примера оплот демократии, претендующий на истину в понимании демократической системы управления – США. Конгрессмены в США, наряду с президентами, играют достаточно серьёзную роль в формировании политики государства. Давайте посмотрим, кто же сегодня в «голубях» и «ястребах», представители каких партий.
Напомню заявление сенатора Роджера Уикера. Именно Уикер призвал направить войска на Украину и применить ядерное оружие против России. Потом был сенатор Джони Эрнст с планом размещения на ротационной основе войск НАТО на Украине и вооружения ВСУ современным оружием под контролем американских инструкторов.
Оба сенатора представители республиканской партии. И их мнение можно воспринимать как мнение партии. Хотя следует признать, что другие сенаторы-республиканцы против войны. Таким образом, простые члены республиканской партии имеют два противоположных мнения «в верхах» и могут выбрать быть «за» или «против» войны.
Точно такая же картина наблюдается и в демократической партии. Президент Байден угрожает посылкой американских солдат в Польшу. Виктория Нуланд вообще говорит о войне как о решённом вопросе. При этом и среди демократов есть противники войны.
Итак, сегодня и демократы, и республиканцы не имеют ясно выраженных позиций по вопросу войны с Россией. И вот тут-то опять всплывает Украина. Если не хочется воевать самим, то можно отправить на убой местных аборигенов. Именно этим можно объяснить увеличение именно военной помощи ВСУ от американцев.
Что останавливает Белый дом от принятия рокового решения? Президент Путин несколько раз повторил одно предложение, которое очень нервно воспринимается в Вашингтоне. «Будем уничтожать центры принятия решений»… А в прессе довольно точно названы эти самые центры. Не Белый дом, это просто символ, а именно центры принятия решений.
И тут проявилась вторая особенность американской политики, которую тщательно скрывали со времён Карибского кризиса. Тогда, когда политики не могут найти выхода из какой-то ситуации, запускается пропагандистская машина, которая начинает просто убивать здравый смысл американского обывателя.
Посмотрите на заявления американского президента и американского Конгресса. Выступает президент Байден и говорит об одном. Затем выступает Виктория Нуланд – говорит другое. И последними на сцену выходят сенаторы и говорят третье, четвертое, пятое...
Обыватель может выбрать любое решение для себя. И будет мотивировать свой выбор именно заявлениями власть имущих. А противники его мнения будут мотивировать точно такими же заявлениями других власть имущих. В таких условиях главное сохранить общее направление. Сегодня это звучит просто: — Мы против войны, но мы готовы воевать!
Тут хочется назвать парочку цифр, которые прекрасно характеризуют успешность работы пропаганды в США. Просто для того, чтобы стала понятна цена правильно сказанного слова.
В 2014 году, по американским данным, за ввод американских войск на Украину было 14 % американцев. В 2021-м уже более половины американцев считали, что это правильное решение. При этом почти 90 % даже не указали места, где находится эта страна.
Если резину не перестать растягивать, она порвётся и больно ударит тянувших
История великая наука. Она повторяется только в новых декорациях. Я не зря упомянул Карибский кризис. Ситуация, если отбросить в сторону декорации, было ровно такая же. В 1960-м сенатор Джон Кеннеди стращает американцев русской военной угрозой и выбивает увеличение бюджета Пентагона. Именно тогда американцы строили бункеры на собственных ранчо.
В 1961 году президент Джон Кеннеди поднимает вопрос о Западном Берлине. Мы помним, чем это закончилось. Появилась берлинская стена. Что было дальше? А дальше неудачное покушение на Фиделя Кастро и встреча в Вене. Не напоминает бегство из Афганистана и крайние переговоры между лидерами США и России?
И только после всех этих действий американский президент решил припугнуть СССР и разместил ракеты в Турции. Дальше рассказывать не буду. О кризисе есть достаточно много материалов участников событий. Например, маршала Советского Союза Язова.
Тогда политики США и СССР нашли в себе силы признать собственные ошибки и собственную ответственность за планету Земля. В современной ситуации всё немного сложнее. Кроме СССР, теперь России, противником США стал ещё и Китай. Противником, не уступающим в экономической и военной мощи.
Мне иногда кажется, что западные политики никак не могут «перешагнуть через себя» и признать, что кроме глобального Запада и «тоталитарной России» есть и другие страны, способные «перевернуть мир». Не только Китай, но и Индия, Бразилия и достаточно большое число других государств.
Отсюда, американцам крайне невыгодно иметь в противниках сразу две мощные державы. Значит, задача дипломатов и военных «натянуть резину» ровно настолько, чтобы испугать Москву. И уже затем, отпуская натяжение, соглашаясь на какие-то уступки, сделать Кремль более сговорчивым.
Россия должна стать если не союзником США, то хотя бы нейтральным государством. Тем самым укрепляя позиции США в борьбе с Пекином. Это, кстати, ответ на ещё один вопрос – о нежелании Запада видеть Владимира Путина президентом ещё на один срок. Российский президент на посулы Запада не позарится.
Война или мир с «фигой в кармане»
Несмотря на воинственную риторику всех сторон, руководители ведущих стран прекрасно понимают, что военным путём разрешить все проблемы просто невозможно. Внешний враг хорош в период кризиса. Сегодня же ведущие страны находятся на подъёме. Экономика восстанавливается.
Мне кажется, что наиболее вероятным финалом противостояния станет статус-кво. Возвращение отношений к тому времени, когда кризис западной демократии ещё не наступил. Процесс этот довольно долгий. Слишком многое разрушено, слишком многое создано для ухудшения отношений.
Что касается Украины. Почему-то мало кто заметил один небольшой, но примечательный для Киева факт. Помните вопли радости на Банковой от того, что США решили оказать военную помощь на $200 млн? И где эта помощь? Почему-то, без объяснения причин, американцы «забыли» про поставки.
Мне думается, что это результат «похода» «Донбасса» к Керченскому мосту. Президент Байден понял, что при всей своей зависимости от Запада, Зеленский может «выкинуть фортель». Один корабль, если бы он не остановился вовремя, перечеркнул бы все договорённости двух руководителей стран.
Украина стала в тягость всем. Она не нужна ЕС. Она не нужна США. Она не нужна России. И даже Китай, после истории с Мотор Сич, не особенно интересуется этой страной. Теперь они просто «разденут» Украину через суд.
Экономически Украина уже убита, устранена как конкурент западным, китайским и российским фирмам. Политически тоже. Любое правительство и любой президент, находясь в такой огромной зависимости во всех вопросах, будет делать то, что от него потребуют хозяева.
Воевать с Россией? Очень сомнительно, что украинские солдаты будут это делать. Да, каратели и какая-то часть армии, возможно, предпримут попытку пострелять, но основная масса нет. Так что постоянный пинг-понг угрозами никого не смущает. Угрозы Киева чисто для внутреннего потребления.
Ну и последнее. Об «демократиях», которые собрал президент Байден. Я слышал много мнений о том, для чего это было сделано. От «сбора вассалов» до «создания новой ООН». Моё мнение по данному вопросу чуть проще.
Соединенные Штаты прекрасно понимают цену таким союзникам. Более того, они эту цену платят. Байден понимает, что в случае чего Европа и даже такие «антирусские» страны, как Украина, Молдова и Грузия, с цветами выйдут встречать солдат-освободителей. Это уже было не единожды.
Думаю, это попытка укрепить своё влияние в этих странах и предостеречь президентов и премьер-министров от возможного перехода в «стан врага», что мы тоже наблюдали во время последней, я надеюсь, мировой войны. Привычка – вторая натура.
Милитаризация сознания так просто не исчезнет
Я не зря начал материал с рассказа о том, как правительства стран готовят общественное сознание к войне. Фактически происходит милитаризация сознания. Для достаточно большой части населения война уже стала всего лишь способом решения каких-то вопросов.
Самый наглядный пример – война в Нагорном Карабахе. Я не о том, кто там прав, кто виноват... Я о реакции населения Армении и Азербайджана на итоги войны. Как быстро были забыты погибшие солдаты и офицеры. Как быстро забыли о телах этих воинов, находящихся у противника.
Смотришь кадры с ереванских площадей и начинаешь сомневаться в адекватности этих людей. Они хотят опять воевать! Они призывают к войне. Они опять верят в то, во что верили много лет. В силу армянской армии.
Я понимаю таких же демонстрантов в Баку. Да, азербайджанцы победили. Вернули территории, разгромили противника. Эйфория от победы. Но и там та же «забывчивость» потерь и утрат. То же желание продолжать войну. Это действительно проблема на много десятилетий вперёд.
Тот сценарий развития событий, который я описал выше, достаточно вероятен с какими-то оговорками. Но то, что сознание народов, милитаризация сознания народа, несёт для человечества огромную опасность, факт. Это проблема даже не одного поколения.
Как тут не вспомнить Ильфа и Петрова, которые так сочно описали «Воронью слободку» и её конец…
«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.»