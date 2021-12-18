Время ястребов. Милитаризация сознания

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Пропаганда сделала своё дело

Жить в Европе и США стало сложнее – надо искать внешнего врага

Если резину не перестать растягивать, она порвётся и больно ударит тянувших

Война или мир с «фигой в кармане»

Милитаризация сознания так просто не исчезнет

«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.»