Военное обозрение
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Время ястребов. Милитаризация сознания

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Фото publicdomainpictures.net


Вы не обращали внимания на то, что люди стали равнодушно относиться к войне? Сегодня, если человек видит сообщение о том, что в какой-то стране, в каком-то регионе мира начался военный конфликт или война, большинство просто переходят на другие материалы.

Даже события на Донбассе уже не вызывают такого ужаса, как раньше. Ну что? Вчера был обстрел, сегодня был, завтра будет. За прошедшие годы мы привыкли к этой войне. Да и к войне вообще. Более того, мы внутренне готовы к войне. Произошёл надлом общественного сознания.

Мы готовы потому, что уверены в своей победе и в том, что воевать будут солдаты и офицеры армии, а мы будем смотреть войну по телевизору. Раньше мы смеялись над нашими бабушками, для которых главным было «чтобы не было войны».

Сегодняшние бабушки – просто потому, что они внучки тех, кто воевал в ВОВ – гораздо более воинственны. Мы часто говорим о генетической памяти, но оказывается и на этом уровне память бывает короткой...

Пропаганда сделала своё дело


Сегодня совершенно не важно, в какой стране ты живешь. Европа, Америка, Россия, Китай, Индия, Бразилия или ещё где-то. Военная истерия, жажда решить экономические, политические, идеологические и другие проблемы радикально, быстро и без особых затрат и потерь – постепенно превращает мир в большой военный лагерь.

С экранов телевизоров нам рассказывают о мощи собственных ВС, о нерушимости наших границ, о том, насколько наше оружие эффективнее другого подобного у противника. Никто даже не задумывается о том, что для погибшего под бомбёжкой или обстрелом человека всё равно, каким калибром снаряда или осколком какой бомбы его убьёт.

Меня часто обвиняют в предвзятом отношении к Украине. Да, я уважаю украинцев, но ненавижу украинское государство. Мне обидно и страшно видеть, как переформатируют сознание людей. Но самое главное, достаточно серьёзное число граждан соседней страны искренне ненавидят Россию.

Пропаганда сделала своё дело. Украинцы уже прекрасно понимают, что все их мечты о ЕС, о НАТО, о богатой и независимой стране – всего лишь сладкие грёзы, созданные их воображением под активным воздействием СМИ. Но, даже понимая всё правильно, они верят в свою мечту.

Мы много говорим о том, что во многом, что происходит в соседнем государстве, видна рука специалистов из США и других натовских стран. Это прослеживается довольно легко и уже никем не скрывается. Но вопрос то не в том, кто этот процесс начал, а в том, к какому результату мы пришли.

Тогда возникает вопрос о том, почему США и Европа так явно толкают Украину к враждебным действиям против России и Китая. Ненависть к геополитическим противникам? Наверное, да. Но к этому добавляется страх за собственную жизнь и пренебрежение чужой жизнью.

Жить в Европе и США стало сложнее – надо искать внешнего врага


Сложности во внутренней политике западных стран начались довольно давно. Гораздо раньше украинского майдана. Поэтому связывать ухудшения отношений глобального Запада и России, глобального Запада и Китая с государственным переворотом на Украине неправильно. Украина всего лишь инструмент в руках умелых манипуляторов.

Выступления против действий правительства в европейских странах начались именно из-за ухудшения экономического положения в странах. К этому добавились беженцы, затем санкции против русских, затем потеря российских рынков для некоторых товаров. Причин множество.

А потом добавилась пандемия. Со всеми ограничениями, с упадком экономики, с увеличением смертности в странах, с реальным и глобальным ухудшением жизни. И хвалёная демократия лопнула как мыльный пузырь. Оказалось, что демократическое общество на самом деле всего лишь территориальное объединение индивидуалистов. Каждый сам за себя!

Запад показал собственному народу его место. То, в чём обвиняли «тоталитарные режимы», оказалось, существует в демократических странах в гораздо больших масштабах. Даже обвинения против президента Лукашенко выглядят сегодня совершенно по-другому. Это уже не обвинения, а скорее констатация доброты силовиков Белоруссии.

И вот тут-то проявился главный недостаток или достоинство, смотря с какой стороны посмотреть, системы управления Запада и США в частности. Многопартийная система теоретически обеспечивает периодическую смену власти. На практике же оказалось, что особой разницы между партиями не существует, особенно в идеологической сфере.

Возьмём для примера оплот демократии, претендующий на истину в понимании демократической системы управления – США. Конгрессмены в США, наряду с президентами, играют достаточно серьёзную роль в формировании политики государства. Давайте посмотрим, кто же сегодня в «голубях» и «ястребах», представители каких партий.

Напомню заявление сенатора Роджера Уикера. Именно Уикер призвал направить войска на Украину и применить ядерное оружие против России. Потом был сенатор Джони Эрнст с планом размещения на ротационной основе войск НАТО на Украине и вооружения ВСУ современным оружием под контролем американских инструкторов.

Оба сенатора представители республиканской партии. И их мнение можно воспринимать как мнение партии. Хотя следует признать, что другие сенаторы-республиканцы против войны. Таким образом, простые члены республиканской партии имеют два противоположных мнения «в верхах» и могут выбрать быть «за» или «против» войны.

Точно такая же картина наблюдается и в демократической партии. Президент Байден угрожает посылкой американских солдат в Польшу. Виктория Нуланд вообще говорит о войне как о решённом вопросе. При этом и среди демократов есть противники войны.

Итак, сегодня и демократы, и республиканцы не имеют ясно выраженных позиций по вопросу войны с Россией. И вот тут-то опять всплывает Украина. Если не хочется воевать самим, то можно отправить на убой местных аборигенов. Именно этим можно объяснить увеличение именно военной помощи ВСУ от американцев.

Что останавливает Белый дом от принятия рокового решения? Президент Путин несколько раз повторил одно предложение, которое очень нервно воспринимается в Вашингтоне. «Будем уничтожать центры принятия решений»… А в прессе довольно точно названы эти самые центры. Не Белый дом, это просто символ, а именно центры принятия решений.

И тут проявилась вторая особенность американской политики, которую тщательно скрывали со времён Карибского кризиса. Тогда, когда политики не могут найти выхода из какой-то ситуации, запускается пропагандистская машина, которая начинает просто убивать здравый смысл американского обывателя.

Посмотрите на заявления американского президента и американского Конгресса. Выступает президент Байден и говорит об одном. Затем выступает Виктория Нуланд – говорит другое. И последними на сцену выходят сенаторы и говорят третье, четвертое, пятое...

Обыватель может выбрать любое решение для себя. И будет мотивировать свой выбор именно заявлениями власть имущих. А противники его мнения будут мотивировать точно такими же заявлениями других власть имущих. В таких условиях главное сохранить общее направление. Сегодня это звучит просто: — Мы против войны, но мы готовы воевать!

Тут хочется назвать парочку цифр, которые прекрасно характеризуют успешность работы пропаганды в США. Просто для того, чтобы стала понятна цена правильно сказанного слова.

В 2014 году, по американским данным, за ввод американских войск на Украину было 14 % американцев. В 2021-м уже более половины американцев считали, что это правильное решение. При этом почти 90 % даже не указали места, где находится эта страна.

Если резину не перестать растягивать, она порвётся и больно ударит тянувших


История великая наука. Она повторяется только в новых декорациях. Я не зря упомянул Карибский кризис. Ситуация, если отбросить в сторону декорации, было ровно такая же. В 1960-м сенатор Джон Кеннеди стращает американцев русской военной угрозой и выбивает увеличение бюджета Пентагона. Именно тогда американцы строили бункеры на собственных ранчо.

В 1961 году президент Джон Кеннеди поднимает вопрос о Западном Берлине. Мы помним, чем это закончилось. Появилась берлинская стена. Что было дальше? А дальше неудачное покушение на Фиделя Кастро и встреча в Вене. Не напоминает бегство из Афганистана и крайние переговоры между лидерами США и России?

И только после всех этих действий американский президент решил припугнуть СССР и разместил ракеты в Турции. Дальше рассказывать не буду. О кризисе есть достаточно много материалов участников событий. Например, маршала Советского Союза Язова.

Тогда политики США и СССР нашли в себе силы признать собственные ошибки и собственную ответственность за планету Земля. В современной ситуации всё немного сложнее. Кроме СССР, теперь России, противником США стал ещё и Китай. Противником, не уступающим в экономической и военной мощи.

Мне иногда кажется, что западные политики никак не могут «перешагнуть через себя» и признать, что кроме глобального Запада и «тоталитарной России» есть и другие страны, способные «перевернуть мир». Не только Китай, но и Индия, Бразилия и достаточно большое число других государств.

Отсюда, американцам крайне невыгодно иметь в противниках сразу две мощные державы. Значит, задача дипломатов и военных «натянуть резину» ровно настолько, чтобы испугать Москву. И уже затем, отпуская натяжение, соглашаясь на какие-то уступки, сделать Кремль более сговорчивым.

Россия должна стать если не союзником США, то хотя бы нейтральным государством. Тем самым укрепляя позиции США в борьбе с Пекином. Это, кстати, ответ на ещё один вопрос – о нежелании Запада видеть Владимира Путина президентом ещё на один срок. Российский президент на посулы Запада не позарится.

Война или мир с «фигой в кармане»


Несмотря на воинственную риторику всех сторон, руководители ведущих стран прекрасно понимают, что военным путём разрешить все проблемы просто невозможно. Внешний враг хорош в период кризиса. Сегодня же ведущие страны находятся на подъёме. Экономика восстанавливается.

Мне кажется, что наиболее вероятным финалом противостояния станет статус-кво. Возвращение отношений к тому времени, когда кризис западной демократии ещё не наступил. Процесс этот довольно долгий. Слишком многое разрушено, слишком многое создано для ухудшения отношений.

Что касается Украины. Почему-то мало кто заметил один небольшой, но примечательный для Киева факт. Помните вопли радости на Банковой от того, что США решили оказать военную помощь на $200 млн? И где эта помощь? Почему-то, без объяснения причин, американцы «забыли» про поставки.

Мне думается, что это результат «похода» «Донбасса» к Керченскому мосту. Президент Байден понял, что при всей своей зависимости от Запада, Зеленский может «выкинуть фортель». Один корабль, если бы он не остановился вовремя, перечеркнул бы все договорённости двух руководителей стран.

Украина стала в тягость всем. Она не нужна ЕС. Она не нужна США. Она не нужна России. И даже Китай, после истории с Мотор Сич, не особенно интересуется этой страной. Теперь они просто «разденут» Украину через суд.

Экономически Украина уже убита, устранена как конкурент западным, китайским и российским фирмам. Политически тоже. Любое правительство и любой президент, находясь в такой огромной зависимости во всех вопросах, будет делать то, что от него потребуют хозяева.

Воевать с Россией? Очень сомнительно, что украинские солдаты будут это делать. Да, каратели и какая-то часть армии, возможно, предпримут попытку пострелять, но основная масса нет. Так что постоянный пинг-понг угрозами никого не смущает. Угрозы Киева чисто для внутреннего потребления.

Ну и последнее. Об «демократиях», которые собрал президент Байден. Я слышал много мнений о том, для чего это было сделано. От «сбора вассалов» до «создания новой ООН». Моё мнение по данному вопросу чуть проще.

Соединенные Штаты прекрасно понимают цену таким союзникам. Более того, они эту цену платят. Байден понимает, что в случае чего Европа и даже такие «антирусские» страны, как Украина, Молдова и Грузия, с цветами выйдут встречать солдат-освободителей. Это уже было не единожды.

Думаю, это попытка укрепить своё влияние в этих странах и предостеречь президентов и премьер-министров от возможного перехода в «стан врага», что мы тоже наблюдали во время последней, я надеюсь, мировой войны. Привычка – вторая натура.

Милитаризация сознания так просто не исчезнет


Я не зря начал материал с рассказа о том, как правительства стран готовят общественное сознание к войне. Фактически происходит милитаризация сознания. Для достаточно большой части населения война уже стала всего лишь способом решения каких-то вопросов.

Самый наглядный пример – война в Нагорном Карабахе. Я не о том, кто там прав, кто виноват... Я о реакции населения Армении и Азербайджана на итоги войны. Как быстро были забыты погибшие солдаты и офицеры. Как быстро забыли о телах этих воинов, находящихся у противника.

Смотришь кадры с ереванских площадей и начинаешь сомневаться в адекватности этих людей. Они хотят опять воевать! Они призывают к войне. Они опять верят в то, во что верили много лет. В силу армянской армии.

Я понимаю таких же демонстрантов в Баку. Да, азербайджанцы победили. Вернули территории, разгромили противника. Эйфория от победы. Но и там та же «забывчивость» потерь и утрат. То же желание продолжать войну. Это действительно проблема на много десятилетий вперёд.

Тот сценарий развития событий, который я описал выше, достаточно вероятен с какими-то оговорками. Но то, что сознание народов, милитаризация сознания народа, несёт для человечества огромную опасность, факт. Это проблема даже не одного поколения.

Как тут не вспомнить Ильфа и Петрова, которые так сочно описали «Воронью слободку» и её конец…

«Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.»
Автор:
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60 комментариев
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  1. Дальний В
    Дальний В Вчера, 05:48
    +12
    Время ястребов
    Спорный вопрос. Как по мне - так время дятлов. За плечами у Пу и его партии - 0 целых, хрен десятых достижений, но как приходит время выборов - сразу: "Если не он, то кот", "Лишбэнебыловойны", и как итог - всё те же на манеже, показывают все те же фокусы, а дятлы удивленно разводят крылушками - мол, ну как же так? А вот так. Можете дальше клеить наклейки на свои тачки "Можем повторить" - все равно всем ясно, что нихрена вы не можете: вы даже свои права не в состоянии отстоять (что сделали наши предки в 17-22-м), не то что выиграть самую жуткую войну. Понты нарезать - не мешки ворочать. Прямо сейчас в стране реализуется план алоизыча - и почти тишина, Бероева, который как раз выступает против этого плана, рупором официальной пропаганды (RT) объявляют врагом народа.
    1. иван2022
      иван2022 Вчера, 06:13
      -8
      Как говаривали раньше- "период реакции". История каждого народа и всех народов в целом- история моральных подъёмов и падений. Последнее- самое опасное состояние, которое может закончиться гибелью. Народ в своей высшей точке развития и "на дне" имеют мало общего.
      Алоизыч в 1924 писал, что большевики угнетали и убивали русский народ. И многие русские и "свидомые" с ним сейчас согласны. Наверное поэтому главная его книга у нас и запрещена. Чтобы не бросалось в глаза полное сходство "крутого патриотизма" с его опусом.
      Но Алоизыч делал и из своих слов вывод о неполноценности народов, не способных к самоуправлению. А "патриоты" у нас до понимания такого логического следствия ещё не дошли.... Вот это и есть признак "морального дна".
    2. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 06:23
      +4
      Я извиняюсь конечно,а Бероева хотят расстрелять или сжечь,я просто не в курсе?
      1. Дальний В
        Дальний В Вчера, 06:30
        +1
        "Враги народа", фильм Антона Красовского, канал RT. Наслаждайтесь.
        1. Пессимист22
          Пессимист22 Вчера, 06:48
          -3
          Уважаемый! Вы написали про план алоизыча,в России в данный момент кого-то уничтожают по национальному признаку? Фильм я не смотрел, хочу спросить Бероева там сожгли или расстреляли?
          1. Дальний В
            Дальний В Вчера, 07:01
            +8
            Троллить изволите? Прошу:
            Тема выпускного сочинения на экзамене 1946 года была странной. «Если б немцы победили?». Витя П. напряг все свое воображение и заскрипел пером. Увы, получался какой-то чудовищный невообразимый список нелепостей. Такого в России никак не могло бы случиться. Да ведь и победили в конце концов не немцы.

            1. Промышленности в стране практически никакой не останется, оккупанты будут озабочены только выкачиванием природных ресурсов с наших территорий.
            2. Вместо народных милиционеров из народа будут полицаи из отребья, их будет очень много, а народ их будет бояться больше бандитов.
            3. На каждом выезде из города полицейские будут проверять тех, кто собрался уехать или приехать. Каждый житель будет обязан регистрироваться в полиции по месту жительства.
            4. Для поддержания страха создадут дикие отряды из горных народов. Они будут время от времени нападать на местное население, грабить и убивать.
            5. Правителей наберут из особо подлых местных жителей. Дети и жены правителей будут жить для безопасности за границей. А сами они сменяться тут по вахтовому методу.
            6. Вся знать будет ездить только на черных немецких машинах с сиренами. Простым людям во время проезда их нужно будет убегать на обочину, ждать пока проедут.
            7. Самым популярным учением от общей безысходности станет в конце концов фашизм. Только русский.
            8. Немецкие товары будут считаться в России самыми лучшими и желанными.
            9. Президент по-немецки будет говорить намного лучше, чем по-русски.
            10. Вместо водки будут везде рекламировать и продавать пиво, как в Германии.
            11. Те, кто воевал против немцев, будут получать гроши, а по праздникам скудный сухой паек.
            12. Убитых на войне русских похоронят в общих могилах, лишь бы отметить как-то захоронение.
            13. Большая часть мужского населения страны пройдет через лагеря. Чтобы сломить волю к сопротивлению.
            14. Преподаватели и врачи на оккупированных территориях будут получать содержание по минимуму, только чтобы население сокращалось и оскотинивалось не очень быстро.
            15. На дальних окраинах России, типа Приморья, возможно сохранятся партизаны. Они будут нападать на полицаев, но запуганное население помогать им ничем не будет.
            16. Дороги строить не будут, а бензин сделают подороже, чтоб народ сидел по домам.
            17. Оружие народу будет строго-настрого запрещено иметь, чтоб вдруг не взбунтовались.
            18. Для жизни населению настроят дешевых бараков с низкими потолками, по 8 метров на человека.
            19. Самым расторопным и умным дадут возможность уезжать и жить за границей, это будет считаться большим жизненным успехом.
            20. Главным врагом России объявят Америку.

            Вера Павловна долго размышляла над оценкой. И поставила 3 за хорошую
            фантазию

            Найдите 10 отличий от дня сегодняшнего. Если найти не получится - пожалуйста, очень вас прошу, будьте любезны - прикиньтесь ветошью и не отсвечивайте.
            1. Пессимист22
              Пессимист22 Вчера, 07:27
              -4
              Что за Витя? Какое отношение он имеет к Бероеву с звездой Давида? Вы часом не приболели?
              1. Дальний В
                Дальний В Вчера, 08:12
                -2
                Вы часом не приболели?
                Часом не, спасибо за заботу. Про вас спрашивать не буду - диагноз налицо.
                Что за Витя? Какое отношение он имеет к Бероеву с звездой Давида?
                Упсь. Вы уже забыли, о чем задавали вопрос? Напомню, мне не сложно:
                Вы написали про план алоизыча
                В данном сочинении представлен план алоизыча, не? (звездой давида можете того самого, ага, она мне пофиг)
            2. Сидор Аменподестович
              Сидор Аменподестович Вчера, 08:05
              +4
              Цитата: Дальний В
              Тема выпускного сочинения на экзамене 1946 года была странной.

              Пожалуйста, продемонстрируйте доказательства, что этот документ действительно 1946-го года.
              Пока же очень и очень смахивает на фейк-новодел.
              Как вообще взрослый человек может верить в такие очевиднейшие подделки, удивительно. Тем более человек, получивший советское образование.
              1. Дальний В
                Дальний В Вчера, 08:44
                +1
                Пожалуйста, продемонстрируйте доказательства, что этот документ действительно 1946-го года
                Мухоморов объелись? Где я утверждал, что это документ 1946 года? Он уже фиг знает сколько по тырнетам гуляет. Его ценность в том, что он вполне отражает "если бы". Если, по-вашему - не отражает, потрудитесь опровергнуть.
                1. Сидор Аменподестович
                  Сидор Аменподестович Вчера, 08:51
                  0
                  Цитата: Дальний В
                  Его ценность в том, что он вполне отражает "если бы".

                  Опровергать попунктно эту бредятину я не собираюсь. Ограничусь несколькими.
                  Если лично Вы боитесь полицейских больше, чем бандитов, то проблема не в полицейских, а в Вас. (Штрафанули пару раз за распитие? О, да, жестокость полиции! Пить на детских площадках мешают!)
                  Насчёт регистрации. В Союзе была прописка. Или это другое? Тогда было обоснованно, сейчас - произвол?
                  Насчёт бараков для населения. Это Вы про хрущёвки, что ли?

                  В общем, предельно тупая и нелепая чушь.
                  Смешали в кучу союзное житьё-бытьё и российское, а зацементировали эту смесь злобной ненавистью и к одному, и к другому.
                  1. Дальний В
                    Дальний В Вчера, 09:04
                    +4
                    Если лично Вы боитесь полицейских больше, чем бандитов, то проблема не в полицейских, а в Вас
                    Ни тех, ни других. Но если полицейские позволяют себе больше, чем бандиты, то это проблема.
                    Насчёт бараков для населения. Это Вы про хрущёвки, что ли?
                    Для вас хрущевки = бараки? Тогда тоже проблема.
                    Знаете, когда я впервые читал 1984 Оруэла, я ухмылялся - уж мне-то точно в таком мире жить не доведется. Увы и ах - аккурат сейчас я живу в таком мире. Если вы нет - вам жутко повезло. Желаю, чтобы вам, на ваших Кирибатях (а весь остальной мир - это уже сплошной 1984), кокосом по башке не прилет ело.
                    1. Сидор Аменподестович
                      Сидор Аменподестович Вчера, 09:12
                      -1
                      Прошу прощения за резкость, но Вам откровенно крышу рвёт. Скорее всего оттого, что бездельничаете и от скуки выискиваете в интернете всякие страсти-мордасти, которым усиленно верите.
                      Посуду помойте, поди, накопилась целая раковина. Полы там, унитаз.
                      Вообще, это распространённое явление: живёт человек в откровенной грязи и прахе, голодный, немытый-нечёсанный, так как ему некогда домом и собой заниматься, потому что он перманентно занят мыслями о том, как ему плохо живётся и как ему все мешают.
                      1. Пессимист22
                        Пессимист22 Вчера, 14:26
                        -1
                        Он просто не похмелился с утра.
              2. aleksejkabanets
                aleksejkabanets Сегодня, 09:25
                -1
                Цитата: Сидор Аменподестович
                Пожалуйста, продемонстрируйте доказательства, что этот документ действительно 1946-го года.
                Пока же очень и очень смахивает на фейк-новодел.

                Скажите, а это имеет какое нибудь значение?
            3. Комментарий был удален.
              1. Комментарий был удален.
        2. Tank Hard
          Tank Hard Вчера, 10:37
          +5
          Цитата: Дальний В
          фильм Антона Красовского,

          Это вот этого Красовского вы имеете ввиду?
          Взгляды
          По своим политическим взглядам является приверженцем консервативного либерализма.

          Считает, что путинизм — это логическое продолжение ельцинизма, позитивным в ельцинской эпохе называет появление свобод, а, перечисляя негативные стороны того же периода, вспоминает расстрел парламента в 1993-м году и нечестные, по его мнению, выборы 1996-го года. Убийства Немцова и Эстемировой считает последствием чеченских войн, развязанных при Ельцине[31][32].

          28 декабря 2011 года в рамках избирательной кампании по выборам президента России Красовский возглавил предвыборный штаб кандидата Михаила Прохорова[33].

          25 января 2013 года после эфира программы «Angry Guyzzz» на телеканале Kontr TV, в котором обсуждался закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, А. В. Красовский сделал публичное заявление о своей гомосексуальной ориентации. В эфире он сказал «Я гей, и при этом я такой же человек, как вы, мои дорогие зрители, как президент Путин, как премьер Медведев, как депутаты Государственной думы». Запись программы не была выложена ни на сайт телеканала, ни на его страницу в YouTube. Ночью 25 января с сайта канала были удалены корпоративные аккаунты журналиста, почта и его программы

          В октябре 2017 года поддержал выдвижение Ксении Собчак в качестве кандидата на президентских выборах[36], 24 октября стал членом штаба Собчак[37]. 1 марта 2018 года покинул штаб вследствие конфликта с Ксенией Собчак[38].

          В 2018 году объявил о своём выдвижении на сентябрьских выборах мэра Москвы[39].

          В апреле 2021 года заявил о желании от имени власти посадить протестующих против Путина или «скинуть в Мойку»[40], попутно обвинив ФБК и его сторонников в экстремизме и выражая искреннюю поддержку их посадке лет на пять[

          laughing laughing laughing good
          Не, я таких стараюсь не слушать и не смотреть.
          1. businessv
            businessv Сегодня, 16:12
            +1
            Цитата: Tank Hard
            Не, я таких стараюсь не слушать и не смотреть.
            Судя по тому, что о нём написано, он не только педераст, но и проститут, судя по всему!
    3. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 06:27
      +8
      Я не зря начал материал с рассказа о том, как правительства стран готовят общественное сознание к войне.

      Здесь итоги тридцатилетнего «процветания»:
       Показать / Скрыть текст

      А как всё прекрасно начиналось:
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 06:59
        +8
        Певицу Ламбады Лоалву жестоко убили и сожгли два обкуренных нарика... очень жалко женщину... красиво пела.
    4. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 07:25
      -1
      Шесть абзацев.
      Шесть коротких абзацев в начале текста, что бы читатели не отбросили статью в сторону. А потом... Потом та самая пропаганда, которая "сделала свое дело". Причем сумбурно, с перескокамиипятое на десятое...
      Вот как понять:
      я уважаю украинцев, но ненавижу украинское государство.?
      Как можно уважать граждан страны, но ненавидеть страну? Тут или крестик снять или трусы одеть.
      Может автор желал бы видеть соседей не в своем государстве, а где ни будь на своем строительном участке? Молчаливых и безропотных и работящих?
      В общем, Ставер, как всегда.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Вчера, 08:29
        +10
        Цитата: Вождь краснокожих
        Вот как понять:
        я уважаю украинцев, но ненавижу украинское государство.?

        Точно так же, как это:
      2. Ольгович
        Ольгович Вчера, 11:46
        -4
        Цитата: Вождь краснокожих
        Как можно уважать граждан страны, но ненавидеть страну? Тут или крестик снять или трусы одеть.

        очень просто: немцев -уважали , нацистское государство Гитлера-ненавидели.

        Кому это не понятно, тому лучше снять все
      3. businessv
        businessv Сегодня, 16:15
        +2
        Цитата: Вождь краснокожих
        Как можно понять: я уважаю украинцев, но ненавижу украинское государство.?
        Это как раз можно понять очень легко, уважаемый, просто у незалежной такая - же ситуация, как и у нас, когда центр принятия решений по управлению государством не соотносится с желаниями и чаяниями народа и в этом сам народ не виноват. Вот и получается, что народ сам по себе, а власть и государство - сами.
    5. vervolk
      vervolk Вчера, 08:42
      -12
      как по мне так весь ваш пост целиком, сплошное неадекватное замазывание грязью. то есть по вашему прорыва в гиперзвуке нет? атомных ледоколов проекта арктика нет? мфц и госпрограмм по всей стране нет? вы там можете в каких угодно иллюзиях пребывать, но в случае если проплаченные западом профурсетки вроде навального и его последышей особо любящих ходора снова попытаются вылезти на улицы-они отоварятся уже не от ОМОНа и росговаридии сам народ их сопатку разнесет чтоб не мутили воду. у мисетра пу поодержка такая как никому из западных политиков не снилась. меня вот самого это не радует (я предпочел более антизападного и аргрессивного лидера) но я хотя бы адекватно ориентируюсь в реальности в отличии от вас. и цирконы и гиперзвук и калибры и крымский мост и расцвет крыма это реальность и люди все видят и понимают. всем бюджетником бесплатные путевки в тот же крым втюхивают. полстраны уже за эти восемь лет съездило и все довольны потом уже за свой счет планируют и ездят.. кто-то квартиры даже покупает. насчет того как дела в стране обстоят-вы за вашей обидой и злобой готовы отрицать все что угодно а это путь в тупик и изоляцию. сидите там в уголке среди обиженок и скрипте зубами. тратьтесь потом на стоматолога....
    6. Ольгович
      Ольгович Вчера, 12:38
      -8
      Цитата: Дальний В
      но как приходит время выборов - сразу: "Если не он, то кот

      ну, это явный прогресс: в ваши любимые времена отсутствия выборов, кота просто назначали сверху, оставив вам "завоеванное" lol в 1917-1922 г , "право" ...орать "Слава коту!" и платить дань (так и было заявлено)).
      Цитата: Дальний В
      За плечами у Пу и его партии - 0 целых, хрен десятых достижений

      да-да, только жилья у русского человека стало на 70% больше, чем у котослава, причем собственного, а не как у котолсава. На 400% больше машин,на 900% больше техники, намного БОЛЬШЕ-потребление энергии, одежды,обуви-вместо талонов на женские трусы раз в квартал у котослава.
      Цитата: Дальний В
      нихрена вы не можете

      это да: котославы смогли прслть все-страну , армию, партию, союзников , границы, народ, ВСЕ, причем с такими жуткими потерями во всем, каких страна не знала в истории.
      Цитата: Дальний В
      Прямо сейчас в стране реализуется план алоизыча

      ну что вы: это всего за 20 лет- с1959 по 1979 г уничтожили 177 тыс населенных пунктов России (60%), 44 тыс школ, десятки тыс ДК и врач учр, процент русских в РУССКИХ областях стал...падать, а армян и пр там .. в РАЗЫ расти (Брянская обл и пр)
      Цитата: Дальний В
      Бероева, который как раз выступает против этого плана, рупором официальной пропаганды (RT) объявляют врагом народа.

      только этот позорный бездарный тупой паяц мог сравнить сожжение людей в печах с мерами по спасению от эпидемии.

      А статье-плюс-правильная статья.
    7. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 17:55
      +2
      Ври дорогой, да знай меру. С таким апломбом утверждать сомнительную глупость, удел небольшого ума людей. stop
  2. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 05:57
    +1
    Я думаю нужно ждать пока гопники из правительства Украины начнут воевать между собой, недолго осталось.
    1. Mole
      Mole Вчера, 06:49
      +3
      Недолго осталось - это сколько?
      Ждать до 2024 или 2034 года?
    2. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 07:02
      +6
      Цитата: Пессимист22
      нужно ждать пока гопники... начнут воевать...

      У "гопников" есть хозяева, которые и будут решать: кому, когда и с кем...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 05:58
    -3
    Единственный хороший результат США всетаки добились своего ,они оказались между Россией и Китаем.Мы "обнаглели " что дошли до требований,Китай экономически пристёгивает к себе США.Европа это отстой который болтается между США ,Россией и Китаем.Посмотрим как европа выползет из энергетического и ковидного кризиса.Пока вижу с европейской стороны только лозунги.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 06:25
      -4
      Я думаю если Путин предоставил им план по гарантиями безопасности России с исполнением 30 дней, значит есть какие то козыри у него, посмотрим что это даст.
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 06:34
        +4
        Цитата: Пессимист22
        значит есть какие то козыри у него, посмотрим что это даст.

        Я думаю козырь тут только один - договорённости с тов. Си. То есть если через 30 дней (кстати почему 30, я такого не слышал) ничего не примут, то Китай чего-нибудь выкатит.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 06:43
          +2
          Без поддержки Китая ,мы бы такое заявление не сделали никогда.
        2. Пессимист22
          Пессимист22 Вчера, 06:53
          -1
          Я думаю что им сказали например:Если мы займем часть Украины,вы введёте супер санкции,а мы перекррем газ и в ЕС и США,отправим все ресурсы в Азию,вы что будете делать? В таком плане.
          1. НДР-791
            НДР-791 Вчера, 07:12
            +4
            Цитата: Пессимист22
            например:Если мы займем часть Украины,вы введёте супер санкции

            Может и так, однако ацццкие санкции они могут ввести и безо всякой украины в любой момент. Например в ответ на выставленные нами предложения.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 06:41
        -3
        Не думаю что в нашем МИДе сидят глупцы.За эти часы в США было неприятие нашего заявления,сейчас уже намечается торг.
        1. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 06:58
          +5
          Цитата: tralflot1832
          За эти часы в США было неприятие нашего заявления,сейчас уже намечается торг.

          Откуда дровишки? У них ночь на дворе.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Вчера, 07:14
            +1
            Джейк Саливан.Белый дом готов к диалогу с Россией.Россия высказала свои обеспокоиности.Мыготовы обсудить наши обеспокоиности.За несколько часов до этого из госдепа:Россия выдвинула приемлимые и не приемлемые требования для США.Разница есть?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 06:49
    +7
    Рубен Гальего призывает убить немножко русских... они там в конгрессе США натурально сходят с ума потихоньку.
    Надо бы отправить письмо электронное этому конгрессмену с пояснением что в таком случае нам придется убить показательно немножко американских конгрессменов за такие дела.
    А если обобщить статью автора и вспомнить то что писал еще Ульянов-Ленин...
    нарастание непримиримых противоречий между капиталистическими странами неизбежно приведет к конфликту в виде войны... другого способа их разрешить капиталисты пока не придумали... жажда получения прибыли любой ценой даже ценой жизни миллионов людей перевешивает здравый смысл.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 06:57
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      они там в конгрессе США натурально сходят с ума потихоньку.

      Почему потихоньку? wassat
      Надо бы отправить письмо электронное этому конгрессмену с пояснением что в таком случае нам придется убить показательно немножко американских конгрессменов за такие дела.

      Надо просто напомнить что конгресс является "центром принятия решений"
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Вчера, 07:09
        +2
        Ну тогда я спокоен... smile отправим ему послание от Герасимова... с черной меткой.
        А вообще такие призывы американских конгрессменов нельзя спускать на тормозах... вдруг у кого нибудь из военных США кукушка поедет и он буквально воспримет его слова.
        1. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 07:27
          +1
          Цитата: Леха с Андроида.
          отправим ему послание от Герасимова... с черной меткой.

          Вы список сенаторов гляньте с возрастами. Большинству давно прогулы на кладбище ставят. Соответственно и мозги работают. А военные? Нормально обученный военный воевать не хочет, прекрасно представляя что такое настоящая война. Но приказ выполнит. А заявление маразматиков это не приказ, это напоминашка о себе.
          1. timokhin-a-a
            timokhin-a-a Вчера, 13:17
            +2
            Гальего вполне молодой человек, ветеран войны в Ираке. Он просто верит в то, что говорит. И он там такой не один.
    2. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 07:10
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      жажда получения прибыли любой ценой... перевешивает здравый смысл.

      Ну почему "перевешивает"? С их точки зрения, всё в рамках... Капиталистам - крупные контракты и сверхприбыли, миллионам бедняков - война и смерть. С их точки зрения - это решение проблемы, причем, с приемлемыми издержками. Есть шанс проиграть? Есть. Но он есть у государства и народа. А капиталист найдет способ выкрутиться, да и банковский счет уже давно почти не имеет границ...
    3. aslan balayev
      aslan balayev Вчера, 21:37
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Рубен Гальего призывает убить немножко русских... они там в конгрессе США натурально сходят с ума потихоньку.
      Надо бы отправить письмо электронное этому конгрессмену с пояснением что в таком случае нам придется убить показательно немножко американских конгрессменов за такие дела.
      А если обобщить статью автора и вспомнить то что писал еще Ульянов-Ленин...
      нарастание непримиримых противоречий между капиталистическими странами неизбежно приведет к конфликту в виде войны... другого способа их разрешить капиталисты пока не придумали... жажда получения прибыли любой ценой даже ценой жизни миллионов людей перевешивает здравый смысл.

      Измы тут не причем. Люди при всех формациях охотно воевали. И еше долго будут воевать
  5. nikvic46
    nikvic46 Вчера, 07:25
    +4
    Автор прав. Мы стали равнодушными к войне. И не только к войне,но и ко всем лишениям.Баку и Ереван настроены воинственно друг к другу. А вот Нагорный Карабах,испытавший на себе войну,думаю настроен по другому.Те,кто думает,что война делает людей лучше,заблуждаются.После войны пришлось десятилетиями делать то,что было достигнуто до войны.Так получилось,что в нашем дворе чктверо молодых парней не вернулись домой. В единственный выходной отрывались по полной. В панедельник заходили на Хлебный рынок,выпивали по кружке пивных дрожжей,закусывали четырехкопеечным пирожком,и шли на работу. Путь от стакана к фужеру был длинной в десятилетия. Уж не говорю про преступность.Живите в Мире,пока живется.
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 08:23
      +3
      Те кто хочет воевать,не понимают разницы между диваном в теплой квартире и на позиции в окопе или блиндаже.
      1. Pashhenko Nikolay
        Pashhenko Nikolay Вчера, 09:08
        +2
        Да может и понимают разницу .Только возраста в основном не призывного и рассчитывают эту войну с дивана наблюдать .
      2. Не_боец
        Не_боец Вчера, 10:27
        +1
        Практически - загонят к станку в режиме "полуавтомат" 10/6, по 10 часов 6 дней в неделю. Ну или другую какую работу на капиталиста найдут с тем же графиком и з/п гроши.
        Так что диван то будет но реже :(
  6. spirit
    spirit Вчера, 11:54
    -4
    Оказалось, что демократическое общество на самом деле всего лишь территориальное объединение индивидуалистов. Каждый сам за себя!

    После этого бреда статью читать перестал.Запад такой прогнивший и сам за себя что в США народ не хочет работать ,так как в пандемию, раздают пособия по безработице и спасают абсолютно мертвые компании, которые и в норм время уже давно бы закрылись.всем бы такое объединение индивидуалистов
    А насчёт войны,есть КНДР прекрасный пример с бесконечной войной в головах и пустым желудком населения, hi
  7. timokhin-a-a
    timokhin-a-a Вчера, 13:14
    +3
    Да, Александр всё верно. За вычетом того, что Вы не представляете то, насколько глубоко эта накачка с одной стороны проникла в мозги американцев, а с другой того, насколько Россия опять не готова к этому всему (вопреки верованиям упоротого хомячья в рунете).
    Опасное время, и закончится оно плохо.
  8. sevtrash
    sevtrash Вчера, 13:20
    -2
    Для американцев Россия однозначный враг, пока она существует и у нее есть ядерное оружие, которое может США уничтожить. Ничего личного - есть угроза, есть действия. И эти действия США направлены и будут направлены на уничтожение России. Типа - Карфаген должен быть разрушен. Правда у США появился еще один Карфаген, Китай. Возможно, что ключ к существованию для России и Китая - это их союз, типа оборонительного. С другой стороны, полагаться на Китай нельзя, для них все лаоваи - лавоваи. Но вот "оборона - смерть восстания", по классику. У России есть возможности перейти к "активной" обороне, направления ясны, они даже дебатируются у вероятного противника. У Китая тоже есть куда податся. Остается - наличие воли. С одной стороны перспективы России и Китая понятны - США и остальной продвинутый (действительно продвинутый) "западный" мир их сожрет в конце концов, ведь кто технологический лидер, они. С другой стороны - власти в Китае и, особенно, в России есть что терять. Капиталы, дома, родственники на Западе. Ну и у народа благосостояние упадет. С другой стороны - чем дальше, тем перспективы хуже. Технология рулит. А она, технология, у Запада. Думаю, перспективы России и Китая руководителям ясны. Трепыхаться, конечно, будут, с понятным итогом. Хоть и немного отдаленным. Но на что-то действительное не решатся. Что же - слабый проиграет.
  9. Макс1995
    Макс1995 Вчера, 14:38
    0
    Да все верно.
    Правительства пиарят войну. Вон рядом на площадке "Репортер" - там материалы только о злобе запада, будущих перемогах России, призывы завоевать Украину и недоумения, почему это не сделали раньше.
    О внутренних сложностях - ни-ни.

    до 14 года президенты месте показывали машинки, вместе на публику ели гамбургеры и заказывали Боинги для аэрофлота.
    А потом видно решили - блин , экономический кризис на дворе, БенЛадан не справляется, надо запустить для ВПК новую гонку вооружений.
    А то и ракеты много лет не меняются, и танки, и стрелковка с авиацией. Только Ф35 новый.

    И пошло поехало рубилово по отдаленным странам, И новости про полчища Армат, самолеты 6 поколения в космосе, ядер-крылатые ракеты, чеченские багги, Посейдоны и пересветы, Ураны с ИИ, и заодно 1ю космическую переименовали в Гиперзвук.

    Причем по привычке еще назвали какоето время друг друга друзьями, признавались в получении просьб, советов. Сливаются запись добродушных разговоров (даже Путина с Попрошенко) и тд.

    Народ мол сидите в окопах , а элита по прежнему на дачки в францию, на каникулы в турцию, на праздики в бутики в италию, на ноовый год в куршавель, а олигархи по прежнему резиденты британии.
    Мм можно.
  10. saygon66
    saygon66 Вчера, 18:07
    +1
    А возможно так, что война воспринимается населением, как явление, дающее шанс к преобразованию окружающего мира ?
    - Если принять, что современное общество остановилось в своём развитии, и обыватели не видят более приемлемого способа "смены кожи" этого мира? И пусть будет то, что будет - только бы не так как есть?!
  11. Фанур Галиев
    Фанур Галиев Вчера, 18:51
    +3
    Уже вторая статья автора оставляет после прочтения странное послевкусие. Вроде бы хорошее начало, будто бы намекающее на то, что сейчас будет проводиться анализ состояния общества всех более или менее значимых для России стран, то, как милитаризация пронизывает все его слои, как распространятся соответствующие настроения повсюду. А потом "бац" и внезапно опять старая добрая, всеми любимая Украина, коварный Запад и иже с ними, ну и злобная политика этих стран, нацелившихся уничтожить оплот стабильности в виде нашей с вами России. Возможно, я сам виноват, что по первым неплохим абзацам нафантазировал, что дальше будет хорошая, объективно написанная статья по интересной тематике, а наткнулся на что-то совершенно иное.... Жаль.
  12. михаил3
    михаил3 Сегодня, 11:56
    0
    Милитаризация сознания... прикольный термин. Это явление вызвано только и исключительно трусостью. Жалкой, постыдной, неизбывной трусостью, вылившейся в мощнейшие движения о "недопустимости насилия в человеческих отношениях" и "святости человеческой жизни". Все именно так. Войну к нам зовут яростные и самозабвенные адепты мира и любви (как они ее понимают).
    Насилие, схватка, силовое "выяснение отношений" являются неотъемлемой частью человеческой психики. Человек - всеядный хищник. ХИЩНИК. Мерзостные трусы, однако, не имеют шансов в силовом противостоянии. И что же им делать, сцыкунам позорным? Ну вот они нашли выход - пытаться отрезать от здоровой человеческой психики часть. Мол часть эта плохая. Несовместимая со званием человека разумного. Ну и так далее, мол все это насилие "наследие пещерных предков" и надо от него поскорее отказаться.
    То есть берем топор и становимся оплетаем - отрубаем у себя правую руку и правую ногу. Как наследие пещерных предков. Люди настолько обмануты всеми этими "адептами мира", что боятся признаться самим себе в том, что такая операция попросту невозможна! Так что, ребята, эта самая "милитаризация сознания", это просто массовая защитная реакция на зверскую вивисекцию, которую пытаются над всем миром провести трусы. Государственные лидеры уже сообразили, что сопротивляться защитной реакции всего общественного организма человечества попросту нереально.
    Будет серия ужасающих войн. Спровоцированная "миролюбием". Увы. Вообще то имеются неплохо проработанные механизмы, которые позволяют встроить то самое фу-фу-фу насилие в социум так, чтобы не допускать массовых жертв, оздоровить психику, разрешить массу социальных противоречий... вот только все это не для подлых трусов. В таком мире трусам места вообще нет. Так что они ведут нас к мировой бойне, потому что боятся подраться. По носу пару раз схлопотать. Страшно. А миллиарды убитых, это пускай...
    1. zenion
      zenion Сегодня, 16:43
      0
      Теперь модный лозунг в народе - человек не свинья, всё съест!
      1. Кушка
        Кушка Сегодня, 19:24
        0
        Этому "утверждению" побольше годков. В 1971-м, в Балтийске, если залететь, то
        попадал в наряд в загородное подсобное хозяйство. "Плохих" нарядов была куча
        (та же ночная разгрузка угля), но это был вообще капец -во-первых -свинарник,
        а во-вторых тетка там была -сущая ведьма. Кроме того что она присланных
        морячков нещадно гоняла, оно постоянно твердила, что свинья не человек и не
        может есть что попало. Привозили огромные баки с флотских кухонь, где
        "первое" и "второе" вместе с компотом и она лично проверяла, что все головы
        селедки выловлены - если хоть одну найдет, шум натворит до коменданта и
        останешься там еще на неделю.
        P.S. Что случиться со свиньей от головы селедки, я до сих пор не знаю.
  13. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 13:30
    +2
    РФ против меня и моих детей. Примерно такая же отдача и от меня ей.
  14. zenion
    zenion Сегодня, 16:42
    0
    На Вкрайини так говорят спалю свою хату, щоб у сусида сарай згорив. Вот под таким лозунгом живут. Но за свое хозяйство убьют. Между соседями есть огород и конечно межа, граница. Так за миллиметр межи может начаться война с пожарами, убийством скота и людей.