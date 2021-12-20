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«Северный поток-2»: а кто остаётся под санкциями

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«Северный поток-2»: а кто остаётся под санкциями

Вето для бюджета



Отклонение Сенатом США весьма спорного пакета поправок в оборонный бюджет, связанного с газопроводом «Северный поток-2», вообще-то стало сенсацией. Однако, по сути, слишком незначительной. Верхняя палата американского Конгресса почти наверняка утвердит проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который начался 1 октября.

Даже в случае президентского вето не стоит сомневаться, что его преодолеют обе палаты законодателей. Впрочем, в то, что Джозеф Байден пойдёт на такой разрыв с Конгрессом только потому, что инициативы исходят не от демократов, а от республиканцев, верится с трудом.

В конце концов, он приходил в Белый дом, как тот, кто способен примирить две партии, напрочь рассорившиеся при президенте Трампе. И всё же именно республиканцы сумели продвинуть включение новых ограничений против «Северного потока-2» в предложения по коррекции оборонного бюджета.

Пакет поправок включает в себя предложение сенатора от штата Айдахо Д. Риша, главы комитета Сената США по международным отношениям. Он предполагает весьма значительное, на первый взгляд, расширение санкций против газопровода.

Однако, хотя поправки могут затронуть даже главного акционера любой компании, которая отвечает или будет отвечать за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода, пока реально речь идёт лишь о дополнениях в список попавших под санкции.


За шумихой по поводу сертификации потока, за тревогой в связи с обновлением немецкого правительства, за вознёй американских активистов из Сената, многие, похоже, что-то забыли. Конкретно – что из себя представляют сами санкции и кто конкретно под ними сейчас находится.

Попробуем же сделать некоторые разъяснения. И начнём с содержания собственно санкций.

Забыть «Фортуну»


Вообще-то ничего оригинального или хотя бы неординарного в американских санкциях нет. Главное – это помнить санкции именно американские, и нарушать или обходить их готовы очень многие. За исключением, разумеется, Польши и Украины, чрезмерно преданных Вашингтону.

Компании, участвующие в проекте, вообще, как правило, под санкции не попадали, либо вовремя вышли из проекта. И дело тут в том, что они – не американские, а можно считать – интернациональные, и «пути отхода» у них давно проложены.

Суть санкций сводится к ограничениям в проведении платежей, в обслуживании, в использовании и даже получении того или иного оборудования. Конкретным лицам грозит почти полная несвобода передвижений.

Ограничения, конечно, серьёзные, но вся серьёзность их сводится фактически только к росту стоимости тех или иных работ и к увеличению сроков.

Показательно, что даже противники «Северного потока-2», приложившие все силы к его закрытию, в итоге пришли к выводу, что затягивание процесса строительства оказалось фактически в пользу «Газпрома» и его партнёров.


Фото: wikimedia.org

Неслучайно сейчас и с сертификацией они не особенно торопятся. Вроде бы логика здесь проста – чем дольше будет тянуться процесс, тем больше контрактов по завышенным расценкам можно заключить.

Дело не в цене


Однако, хотя цены на газ действительно подскочили до небес – но это же только на бирже, по ним много не продашь, а «Газпрому» интересны прежде всего большие объёмы и продолжительные сроки. И никакие «игры в политику» или «газовый диктат» тут ни при чём.

Обратите внимание – первые лица, не только в государстве, но и в компаниях и банках, засветившихся по «Северному потоку-2», ни в каких санкционных списках до сих пор не появились. Да, республиканские сенаторы готовы занести в эти списки и самого Путина, но...

Это только на случай российской агрессии против Украины. А причём здесь тогда «Северный поток-2»? Так же случилось и с бизнес-партнёрами «Газпрома» по проекту, да и с самим газовым гигантом – какие-то санкции вроде бы есть, но вот как их учесть?

В результате всё сводится к своеобразному перечню «обвиняемых», но обвиняемых только в том, что они хорошо поработали. Начнём же по порядку, учитывая почти гарантированное пополнение. Имеем налицо всего-то 8 компаний и 17 их судов.

Это данные не ваших авторов, а американского Госдепа. Действительно, за что боролись. Перечислим с минимально необходимыми комментариями, отметив, что некоторые фигуранты оказались в так называемом списке персональных санкций. Под него предусмотрены, пожалуй, самые жёсткие ограничения.

В списке значились не все


Итак, номером первым, как и следовало ожидать – российская трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» и её собственник – компания КВТ-Рус. «Фортуну» записали в злостные нарушители одной из первых, но случилось это только в январе нынешнего 2021 года. Американцы тоже не любят спешить.


Следом за «Фортуной» – многострадальное краново-монтажное трубоукладочное судно КМТУС «Академик Черский», а также его владельцы – компания СТИФ (Самарский теплоэнергетический имущественный фонд) и мало кому известный «Мортранссервис».


Фото: wikimedia.org

В списке также значится «Коксохимтранс» – одна из ведущих в России транспортно-экспедиторских компаний, которая работает также и на суше. Там же и два её судна обеспечения – «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев»

Новичком в списке оказалась российская Морспасслужба и 10 её судов, также в основном обеспечения – «Балтийский исследователь», «Финвал», «Умка», «Сивуч», «Нарвал», Artemis Offshore, «Мурман», «Спасатель Карев», «Бахтемир» и «Капитан Беклемишев».

По-прежнему в списке – ещё августовские фигуранты, компании «Константа», а также «Нобилити» и два её судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».

Наконец, своего рода вишенкой на торте можно назвать появление в списке кипрской компании Transadria Ltd. и принадлежащего ей судна «Марлин», нагрешившего только тем, что провело геодезические изыскания на трассе «Северного потока-2».


Очень характерно, что и в новом санкционном списке не нашлось места для компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом ещё в мае 2021 г. американский Госдеп отмечал, что Nord Stream 2 ведёт деятельность, попадающую под санкции.

Однако в списке эти фигуранты не значатся, так как «в национальных интересах США отказаться от них для укрепления трансатлантических отношений». Понятно, что в Вашингтоне имеют в виду Германию, всё ещё лидера ЕС, но главное, что на удивление послушного лидера.
Автор:
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23 комментария
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  1. Аэродромный
    Аэродромный Сегодня, 11:10
    -3
    торговля..одна торговля... на первом месте торговля ресурсами.
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:32
      +5
      Ресурсы конечно нужны и нам самим, но вы же видите все возрастающую зелёную истерику. Через 20-30 лет потребность Европы в газе, нефти, угле будет куда как меньше. Будем продавать в ЦАР, Эфиопию? Россия уже строит "термоядерную" АЭС, начинает проекты по производству водорода, имеет обязательства по снижению выбросов. У нас огромные гидроресурсы, источники геотермальной и приливной энергии. Имея такую территорию, не пропадем. Главное чтобы ума на все это хватило.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 12:27
        -3
        Через 20-30 лет потребность Европы в газе, нефти, угле будет куда как меньше. Будем продавать в ЦАР, Эфиопию?

        Именно так. Представляете как просядет бюджет, а сколько будет будет пенсионеров на одного работающего из-за провалов в демографии? Как в свое время умерли конные заводы.
        Главное чтобы ума на все это хватило.
        Не беспокойтесь к эту времени подрастут внуки списка Форбс и все порешают.
      2. lucul
        lucul Сегодня, 12:30
        0
        Имея такую территорию, не пропадем. Главное чтобы ума на все это хватило.

        Главное - чтобы палки в колёса не ставили , а с остальным не проблема.
    2. просто экспл
      просто экспл Сегодня, 12:30
      +1
      ты вот Родиной торгуешь, и ниче, жив курилка , пока ....
  2. Басарев
    Басарев Сегодня, 11:31
    -5
    Скорее всего, их оставили для следующей порции санкций. Ведь по северному потоку было принято единодушное и принципиальное решение: ему не быть.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:39
      +7
      Цитата: Басарев
      Скорее всего, их оставили для следующей порции санкций. Ведь по северному потоку было принято единодушное и принципиальное решение: ему не быть.
      Он уже есть. Труба проложена и заполнена технологическим газом, береговая инфраструктура готова. Вероятно, на какое то время им удастся затянуть ввод газопровода в эксплуатацию, но обнулить готовый СП-2, это навряд ли.
      Мороз потихоньку начинает движение на Европу, запасы ПГХ тают, Газпром контрактные обязательства выполняет и гонит по украинской трубе ровно столько газа, сколько прописано в контракте, что исключает возможность затаскать его по судам и обложить штрафами. То, что после 24 года будет продлён контракт на прокачку по украинской ГТС, далека не факт, а замену выпавших объёмов газа можно компенсировать только по другим маршрутам, поскольку для принятия такого же объёма СПГ у Европы просто нет необходимой инфраструктуры. Цены, которые сегодня сложились на газ, уже помогли отбить вложения Газпрома в трубу, ставшую яблоком раздора, а посему её пребывание в инертном состоянии в режиме ожидания не является критичным. Ну-у и то, что Россия наращивает возможности по транспортировке газа в Китай и Монголию, а Индия и Пакистан выражают заинтересованность в продлении труб до их территории, обнуляет потуги американцев в борьбе с одной трубой СП-2 и надежду нанести России экономический ущерб. Перебросим "не нужные" объёмы газа с европейского направления на Азию и Д.Восток, там с удовольствием слопают.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:48
    +5
    Санкции это хорошо против флота,пусть переходят под российский флаг кто не перешёл.Большинство судов будет работать в Арктике,до них не дотянешься.Улыбнуло,санкции против Морспасслужбы.Значит судно терпящие бедствие ,с экипажем исключительных должно отказываться от помощи судна Морспасслужбы,бред какойто 80 ого уровня.Будут просить через конгресс спасать как миленькие.Море оно такое,не знаешь какой может принести сюрпрайз.
  4. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 12:01
    +3
    Неужели бы нас так волновала эта тема, если бы мы экспортировали станки, электронику и прочие умные девайсы???
    1. dauria
      dauria Сегодня, 13:10
      +2
      если бы мы экспортировали станки, электронику и прочие умные девайсы???

      Это Вы у шведов спросите. Контракты на "Грипен" собираются заключать, а потом вдруг отказываются. А нефиг было залезать на поляну "Локхид -Мартин". Или французов с их "австралийскими" подлодками .Так это союзники, не враги .Или китайский Хуавей.
      Производство можно наладить в любой стране, были бы деньги. А вот месторождения нефти или газа ,увы , в Японию или на Тайвань не перетащишь.
      Другое дело , куда газовые деньги с умом вкладывать .Купить за границей сделанные из твоего же газа удобрения, или свой завод построить.
  5. ВАШ
    ВАШ Сегодня, 12:04
    -3
    Убытки конечно для нас колоссальные. И похоже та же Германия делает все чтобы СП-2 не работал. Канцлет по этому поводу уже высказался, сертификация не ранее второй половины 2022 года.
    1. 203-K
      203-K Сегодня, 12:20
      +3
      . Убытки конечно для нас колоссальные.
      Нет никаких убытков для нас, хотя бы потому что цена на газ возросла и Газпром получит дополнительные прибыли от этого. Так что задержка ввода СП 2 как раз и избавляет нас от увеличения продаж газа, что и поможет в итоге держать высокую цену. Мы тактически временно проигрываем, а в стратегическом плане это большой выигрыш.
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 12:57
        -3
        Газовая скважина это не баллон с газам вентиль не закрутишь
      2. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 14:42
        -2
        Цитата: 203-K
        . Убытки конечно для нас колоссальные.
        Нет никаких убытков для нас, хотя бы потому что цена на газ возросла и Газпром получит дополнительные прибыли от этого. Так что задержка ввода СП 2 как раз и избавляет нас от увеличения продаж газа, что и поможет в итоге держать высокую цену. Мы тактически временно проигрываем, а в стратегическом плане это большой выигрыш.

        По большому счёту на СП-2 можно положить уже болт. Главную стратегическую задачу, а именно оставить украину без транзита, он не выполнил. Немцы настаивают на сохранении транзита и их в этом не кинешь, они полноправные партнёры по СП-2. Так, что теперь скорее выгодней, что бы он вообще простаивал.
    2. Hagen
      Hagen Сегодня, 12:28
      +5
      Цитата: ВАШ
      И похоже та же Германия делает все чтобы СП-2 не работал.

      Это всё работа зеленых из "светофора". А они всегда работали на американцев, т.к. взрощены Соросом. А по сути, все санкции не столько направлены против Газпрома, сколько против промышленности Германии. Всё, что сделали США сами и руками Еврокомиссии тормозя СП-2, подбросило цену на газ, а следовательно и на значительную часть электрогенерации, производство удобрений, химическую промышленность, металлургию ФРГ. Таким образом, всё выше перечисленное значительно теряет в конкурентной борьбе с производством США на европейском рынке. Да по боку американцам дела в Газпроме, они хотят доить жирного европейского обывателя и страны Евросоюза через рыночные механизмы. И, похоже, имеют на этом фронте успех. Надо только еще потянуть время с сертификацией. И это у них тоже получается. laughing
      1. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 12:58
        -2
        Да какая разница чья это работа. Хоть фиолетовых человечков с Альфа Центавра.
        1. Hagen
          Hagen Сегодня, 13:27
          +2
          Цитата: ВАШ
          Да какая разница чья это работа.

          Вообще-то, разница большая. Всё больше усиливается влияние США на кабинет министров в Германии. Германия все больше приходит к практически вассальной зависимости от США, поэтому в экономических проектах можно ожидать самые непредсказуемые фортели. А совместные проекты у нас не только газовые. Да и у Газпрома на территории ФРГ масса прибыльных активов. Риски по ним растут.
  6. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 12:46
    0
    Всё это бизнес и ничего личного), ради него войны и ведутся торговые, человеческие, люди гибнут за металл smile
  7. sen
    sen Сегодня, 12:46
    +1
    Верхняя палата американского Конгресса почти наверняка утвердит проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который начался 1 октября.
    Даже в случае президентского вето не стоит сомневаться, что его преодолеют обе палаты законодателей. Впрочем, в то, что Джозеф Байден пойдёт на такой разрыв с Конгрессом только потому, что инициативы исходят не от демократов, а от республиканцев, верится с трудом.

    А как же твердая договоренность Меркель и Джозефа Байдена о том, что США не будет мешать вводу в строй СП-2?
  8. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 13:31
    +1
    Сейчас уже многим поставщикам газа в Европу невыгодно тратить свои ресурсы в угоду местным спекулянтам.Поставляют по одной цене,а там накручивают цены во много раз.И некоторые представители правительства Германии выступая против Северного потока-2 ,выступают на стороне этих спекулянтов.Иначе это нельзя расценивать по другому.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:44
    0
    Складывается ощущение, что в течении видеообщения, ВВП демонстрировал Байдену какую- то " зелёную папочку" на его разгильдяя- сыночка. Возможно, почитал ему,вслух. Подчеркнули для себя очень много интересного. Вместе подумали о возможных последствиях для " папы- Байдена" вслучае опубликования информации... И немного поразмыслив, папа- Байден решил, что счастье сына,дороже какой- то трубы и какой то там, Украины ...
  10. Михаил55
    Михаил55 Сегодня, 15:22
    -2
    Цитата: dauria
    Другое дело , куда газовые деньги с умом вкладывать .Купить за границей сделанные из твоего же газа удобрения, или свой завод построить.

    Добрый вечер, Алексей! Но на такое большой умище нужен!!! smile
    25 млн. рабочих мест...АУ...тишина!!! Но теперь уже не только с местами проблема...все меньше настоящих профи в НАШЕЙ промышленности. Отучили "эффективные" менеджеры от работы...все можно купить!!! Это путь в НИКУДА! Ведь запасы наших недр тоже не бесконечны...
  11. Евгений Чукгеков
    Евгений Чукгеков Сегодня, 16:25
    0
    самое выгодное -газ не продавать.надо подумать о своих внуках-правнуках.чем они будут отапливать свое жилье?если сейчас все уйдет.только не надо говорить .что пенсии нечем будет платить .это неправда