«Северный поток-2»: а кто остаётся под санкциями

Вето для бюджета

Забыть «Фортуну»

Дело не в цене

В списке значились не все

Отклонение Сенатом США весьма спорного пакета поправок в оборонный бюджет, связанного с газопроводом «Северный поток-2», вообще-то стало сенсацией. Однако, по сути, слишком незначительной. Верхняя палата американского Конгресса почти наверняка утвердит проект оборонного бюджета на 2022 финансовый год, который начался 1 октября.Даже в случае президентского вето не стоит сомневаться, что его преодолеют обе палаты законодателей. Впрочем, в то, что Джозеф Байден пойдёт на такой разрыв с Конгрессом только потому, что инициативы исходят не от демократов, а от республиканцев, верится с трудом.В конце концов, он приходил в Белый дом, как тот, кто способен примирить две партии, напрочь рассорившиеся при президенте Трампе. И всё же именно республиканцы сумели продвинуть включение новых ограничений против «Северного потока-2» в предложения по коррекции оборонного бюджета.Пакет поправок включает в себя предложение сенатора от штата Айдахо Д. Риша, главы комитета Сената США по международным отношениям. Он предполагает весьма значительное, на первый взгляд, расширение санкций против газопровода.Однако, хотя поправки могут затронуть даже главного акционера любой компании, которая отвечает или будет отвечать за планирование, строительство и эксплуатацию газопровода, пока реально речь идёт лишь о дополнениях в список попавших под санкции.За шумихой по поводу сертификации потока, за тревогой в связи с обновлением немецкого правительства, за вознёй американских активистов из Сената, многие, похоже, что-то забыли. Конкретно – что из себя представляют сами санкции и кто конкретно под ними сейчас находится.Попробуем же сделать некоторые разъяснения. И начнём с содержания собственно санкций.Вообще-то ничего оригинального или хотя бы неординарного в американских санкциях нет. Главное – это помнить санкции именно американские, и нарушать или обходить их готовы очень многие. За исключением, разумеется, Польши и Украины, чрезмерно преданных Вашингтону.Компании, участвующие в проекте, вообще, как правило, под санкции не попадали, либо вовремя вышли из проекта. И дело тут в том, что они – не американские, а можно считать – интернациональные, и «пути отхода» у них давно проложены.Суть санкций сводится к ограничениям в проведении платежей, в обслуживании, в использовании и даже получении того или иного оборудования. Конкретным лицам грозит почти полная несвобода передвижений.Ограничения, конечно, серьёзные, но вся серьёзность их сводится фактически только к росту стоимости тех или иных работ и к увеличению сроков.Показательно, что даже противники «Северного потока-2», приложившие все силы к его закрытию, в итоге пришли к выводу, что затягивание процесса строительства оказалось фактически в пользу «Газпрома» и его партнёров.Неслучайно сейчас и с сертификацией они не особенно торопятся. Вроде бы логика здесь проста – чем дольше будет тянуться процесс, тем больше контрактов по завышенным расценкам можно заключить.Однако, хотя цены на газ действительно подскочили до небес – но это же только на бирже, по ним много не продашь, а «Газпрому» интересны прежде всего большие объёмы и продолжительные сроки. И никакие «игры в политику» или «газовый диктат» тут ни при чём.Обратите внимание – первые лица, не только в государстве, но и в компаниях и банках, засветившихся по «Северному потоку-2», ни в каких санкционных списках до сих пор не появились. Да, республиканские сенаторы готовы занести в эти списки и самого Путина, но...Это только на случай российской агрессии против Украины. А причём здесь тогда «Северный поток-2»? Так же случилось и с бизнес-партнёрами «Газпрома» по проекту, да и с самим газовым гигантом – какие-то санкции вроде бы есть, но вот как их учесть?В результате всё сводится к своеобразному перечню «обвиняемых», но обвиняемых только в том, что они хорошо поработали. Начнём же по порядку, учитывая почти гарантированное пополнение. Имеем налицо всего-то 8 компаний и 17 их судов.Это данные не ваших авторов, а американского Госдепа. Действительно, за что боролись. Перечислим с минимально необходимыми комментариями, отметив, что некоторые фигуранты оказались в так называемом списке персональных санкций. Под него предусмотрены, пожалуй, самые жёсткие ограничения.Итак, номером первым, как и следовало ожидать – российская трубоукладочная баржа (ТУБ) «Фортуна» и её собственник – компания КВТ-Рус. «Фортуну» записали в злостные нарушители одной из первых, но случилось это только в январе нынешнего 2021 года. Американцы тоже не любят спешить.Следом за «Фортуной» – многострадальное краново-монтажное трубоукладочное судно КМТУС «Академик Черский», а также его владельцы – компания СТИФ (Самарский теплоэнергетический имущественный фонд) и мало кому известный «Мортранссервис».В списке также значится «Коксохимтранс» – одна из ведущих в России транспортно-экспедиторских компаний, которая работает также и на суше. Там же и два её судна обеспечения – «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев»Новичком в списке оказалась российская Морспасслужба и 10 её судов, также в основном обеспечения – «Балтийский исследователь», «Финвал», «Умка», «Сивуч», «Нарвал», Artemis Offshore, «Мурман», «Спасатель Карев», «Бахтемир» и «Капитан Беклемишев».По-прежнему в списке – ещё августовские фигуранты, компании «Константа», а также «Нобилити» и два её судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета».Наконец, своего рода вишенкой на торте можно назвать появление в списке кипрской компании Transadria Ltd. и принадлежащего ей судна «Марлин», нагрешившего только тем, что провело геодезические изыскания на трассе «Северного потока-2».Очень характерно, что и в новом санкционном списке не нашлось места для компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG и её исполнительного директора Маттиаса Варнига. При этом ещё в мае 2021 г. американский Госдеп отмечал, что Nord Stream 2 ведёт деятельность, попадающую под санкции.Однако в списке эти фигуранты не значатся, так как «». Понятно, что в Вашингтоне имеют в виду Германию, всё ещё лидера ЕС, но главное, что на удивление послушного лидера.