Быстроходные десантные баржи Кригсмарине

Десантные баржи F308 и F370 – типа А и F494 (Tynos) и F495 (Naxos) – типа С в Салониках, июль 1943 года
Быстроходные десантные баржи (БДБ) – это определение, которое закрепилось и является общепринятым сегодня в отечественной исторической литературе. При этом немецкое обозначение данных кораблей было другим – морские самоходные баржи (Marinefährprahm или сокращенно MFP). Серия таких боевых кораблей использовалась не только в Кригсмарине, но и в некоторых флотах союзных гитлеровской Германии государств в период с 1941 по 1945 год.
Быстроходными данные десантные баржи можно было назвать с большой натяжкой, так как скорость их хода по заявленным характеристикам никогда не превышала 10,5 узла (19,5 км/ч). Примерно такими же ходовыми характеристиками обладали основные танкодесантные корабли союзников LCT-5 и LCT-6, развивавшие скорость хода 8–10 узлов. Отчасти это определение можно было объяснить неплохими мореходными качествами, позволявшими поддерживать скорость и на волне, в отличие от более мелких десантных судов.
Быстроходные десантные баржи проектировались для операции «Морской лев»
Как и другие немецкие десантные корабли, БДБ изначально разрабатывались для осуществления операции «Морской лев», для вторжения на Британские острова. Планы у Гитлера при этом были наполеоновскими. Задумывая высадку в Великобритании, он планировал перебросить через Ла-Манш не менее 700 тысяч солдат и более 125 тысяч лошадей, без учета различной боевой техники.
Чтобы справиться с этой задачей, немцам не хватало возможностей флота. В 1940 году у Германии просто отсутствовали специализированные десантные суда массовой постройки, а всё то, что в спешном порядке можно было реквизировать в портах захваченных европейских государств и изъять из народного хозяйства, слабо отвечало решению амбициозных десантных задач.
Перевести пехоту можно было и на различных катерах, баржах, траулерах, лихтерах и прочих захваченных судах, а также на крейсерах и эсминцах Кригсмарине. Но для транспортировки танков, машин и различной боевой техники они не годились. Гражданские суда пришлось бы значительно переделывать, что отнимало время. В этих условиях в Германии стартовали работы по разработке специализированных десантных средств.
Одним из таких проектов и стали морские самоходные баржи.
Немецкие быстроходные десантные баржи, предположительно, тип С, на «Кубанском плацдарме», 1943 год, фото: waralbum.ru
Разработали их в достаточно короткие сроки, строительство удалось развернуть уже в 1941 году. Но к тому моменту вектор военной политики гитлеровской Германии окончательно сместился на Восток. Ко времени, когда первые MFP типа A были построены, операция «Морской лев» уже была отменена.
Что представляли собой немецкие БДБ?
Немецкие БДБ представляли собой простые в производстве и эксплуатации корабли, которые можно было строить в массовых количествах даже с использованием низкоквалифицированной рабочей силы. Внешне они напоминали британские и американские танкодесантные корабли серии LCT, а также российские десантные «болиндеры» периода ещё Первой мировой войны.
При этом немецкие десантные транспортные средства имели ряд особенностей, которые отличали их от кораблей союзников. Так, второе дно немецких БДБ было выполнено плоским, что упрощало производство. Также все MFP имели более высокое междудонное пространство, что позволило отказаться от наличия второго борта. Бронирование бортов десантных барж доходило до 20–25 мм, при этом на кораблях серии MFP D была забронирована и ходовая рубка, что повышало живучесть кораблей.
Вполне удачным решением представлялась носовая аппарель БДБ, конструкция которой отличалась от аппарели на десантных кораблях союзников. Если на танкодесантных баржах LCT аппарель представляла собой просто откидывающуюся вперед крышку, то на немецких БДБ узел состоял из передней сходни и соединенных с ней шарниром плавающих конструкций. Такое решение обеспечивало более пологий и легкий спуск на берег тяжелой гусеничной и колесной техники. Общая длина аппарели достигала при этом 5 метров, что было больше, чем на кораблях союзников.
Общая длина корпуса БДБ составляла 47 метров, у барж MFP тип D длина корпуса выросла почти до 50 метров. Максимальная осадка – 1,45 метра (1,35 метра для серии D). Ширина кораблей была чуть более 6,5 метра. Стандартное водоизмещение 200–300 тонн. Экипаж кораблей в зависимости от вариантов составлял от 17 до 25 человек. На увеличение экипажа влияло в первую очередь повышение зенитного и артиллерийского вооружения на борту баржи.
Стендовая модель (1:100) MFP типа D (бортовой номер «F-834») в Международном морском музее Гамбурга, фото: wikimedia.org
В движение БДБ приводили три дизельных автомобильных двигателя Deutz общей мощностью 390 л. с. Каждый из них работал на свой гребной винт. Максимальная скорость хода барж составляла 10,5 узлов. При этом в режиме крейсерского хода мог работать только средний двигатель, которого хватало, чтобы обеспечить БДБ скорость хода до 7,5 узла (примерно 13,5 км/ч). При полной загрузке барж скорость хода могла быть и ниже. Двигатели были достаточно экономичны, при крейсерском ходе дальность плавания БДБ могла доходить до 1 300 морских миль.
В немецком флоте в годы войны эксплуатировались быстроходные десантные баржи четырех основных типов.
MFP тип B отличались увеличенной высотой грузового трюма (3,19 метра против 2,74 метра на модификации A). Эта модификация уже могла брать на борт танки «Пантера» и «Тигр». При этом грузоподъемность барж типов A, B и С была примерно одинаковой и составляла 80–100 тонн. На модификации MFP тип С высоту грузового трюма ещё увеличили до 3,29 метра.
Самыми большими в серии были баржи MFP тип D. Корпус корабля был удлинен и немного расширен. Максимальная грузоподъемность выросла до 140 тонн. Вместо открытой рубки на таких баржах появилась полноценная бронированная надстройка, которую вместе с моторным отсеком перенесли чуть вперёд. В надстройке, кроме рулевой, появилась и радиорубка, также на кораблях данного типа располагались полноценные жилые помещения для экипажа.
Вооружение БДБ было разнообразным. Зенитное вооружение, изначально представленное всего двумя 20-мм автоматами, в ходе боевых действий многократно наращивалось. На те БДБ, которые использовались не в тылу, с 1942 года начали устанавливать 75-мм артиллерийские орудия, в том числе трофейные. Со временем на баржи стали штатно устанавливать 88-мм морские орудия.
Встречающиеся модификации
Часть немецких MFP использовалась в качестве минных заградителей.
Никаких специальных переделок конструкции для этого не производилось. В любой момент их можно было легко вернуть к решению традиционных для БДБ задач. В качестве минного заградителя корабль брал на борт до 36 морских мин разных типов. Для обозначения таких кораблей в название добавлялась буква «М», например – MFP AM или MFP CM.
Стендовая модель (1:100) артиллерийской самоходной баржи AFP в Международном морском музее Гамбурга, фото: wikimedia.org
Баржи использовались в качестве минных заградителей на тех театрах военных действий, где у Германии не было специализированных кораблей или их количество было крайне ограниченным. В качестве минных заградителей быстроходные десантные баржи применялись, в частности, на Черном море, а также на озерных и речных театрах военных действий на Восточном фронте.
Постановка мин с БДБ, скорее всего, была самой оригинальной в истории.
Постановка морских мин производилась с опущенной аппарелью, с которой мины сбрасывались в воду экипажем баржи. При постановке корабль передвигался задним ходом, что вело к снижению скорости и увеличению времени постановки минных заграждений. Это могло быть критично, если ожидалось появление надводных кораблей или авиации противника. Также такой способ постановки мин напрямую зависел от волнения моря.
На MFP типа DM постановка мин осуществлялась обычным способом – с кормы. На таких баржах на верхней палубе устанавливались специальные рельсовые направляющие, на которых размещались мины. В общей сложности такие минные заградители могли нести до 54 морских мин.
Помимо минных заградителей, БДБ существовали также в варианте артиллерийских кораблей.
Немецкое обозначение AFP (Artilleriefährprahm – артиллерийская самоходная баржа). Корабли имели конструктивные особенности: немного измененное расположение жилых помещений и надстроек, а также дополнительное бронирование: от 20 до 100 мм. Надстройки смещались в среднюю часть судна, а на носу и корме на усиленной палубе размещалось основное артиллерийское вооружение. Аппарель на таких кораблях не опускалась, а в грузовом трюме хранился боезапас орудий.
БДБ с усиленным зенитным вооружением
Изменения конструкции и установка артиллерийских систем вели к росту массы корабля на 70–80 тонн, скорость хода при этом падала до 8 узлов.
Артиллерийское вооружение, в зависимости от года постройки или верфи, могло сильно отличаться. Базово оно представляло собой два 88-мм или два 105-мм орудия. Помимо этого, корабли имели развитое зенитное вооружение, которое могло быть представлено 1–2 37-мм зенитными автоматами или двумя 20-мм счетверенными зенитными установками, плюс спаренными или одиночными 20-мм автоматами.
Боевые возможности БДБ
В годы войны быстроходные десантные баржи показали себя с лучшей стороны.
Немцы достаточно активно использовали данные корабли на всех театрах боевых действий. На Балтике, в Черном море, Норвегии, Средиземном море. Так, Италия по лицензии построила не менее 100 своих вариантов барж под обозначением Motozattera (MZ). Везде для этих кораблей находилась работа. В Германии в годы войны было построено порядка 700 десантных барж MFP всех типов.
Основной и главной их задачей была транспортировка и перевозка войск и грузов. Но, помимо этого, MFP часто привлекались для прикрытия прибрежных конвоев. Благодаря наличию на борту развитого вооружения, такие корабли часто отвечали за обеспечение противовоздушной обороны конвоя, а также могли артиллерийским огнем отогнать небольшие корабли и катера противника. Также БДБ были способны осуществлять непосредственную огневую поддержку высаживаемым десантам или обрабатывать огнем береговые цели.
Простые и дешевые в производстве корабли оказались очень универсальными. Более того, небольшие размеры позволяли перевозить их по железной дороге с последующей сборкой на месте. Именно так БДБ оказались на Ладожском, Онежском и Чудском озерах, где их использовали немецкие войска.
Значительную часть немецкого флота на Черном море также составили именно БДБ и паромы Зибеля. При этом самоходные баржи из-за наличия артиллерийского вооружения и развитого зенитного вооружения представляли серьезную угрозу для всех советских торпедных катеров, малых охотников и бронекатеров.
Немецкая БДБ, ставшая трофеем советских моряков, рядом предположительно, торпедные катера Г-5, фото: goskatalog.ru
Одновременно с этим они были трудной целью и для авиации. Небольшие размеры, хорошая маневренность и сильное зенитное вооружение, которое на некоторых баржах вполне было сопоставимо с зенитным вооружением миноносца или эсминца, делали их очень опасной целью. Неслучайно немцы часто привлекали БДБ для прикрытия конвоев от ударов с воздуха.
Небольшая осадка БДБ (1,45 метра в корме и 1 метр в носовой части) также была важным плюсом, так как зачастую делала баржи практически неуязвимыми для торпед советских подводных лодок. При этом конструктивные особенности быстроходных десантных барж делали их устойчивыми к огню легкого вооружения, которое преимущественно и присутствовало на борту небольших советских надводных кораблей.
Разнообразие применения сделало быстроходные десантные баржи одними из самых универсальных кораблей немецкого флота. Задумывавшиеся как десантные, они часто выполняли не транспортные, а боевые задачи. Для Кригсмарине – это были настоящие рабочие лошадки, которые часто использовались для затыкания всех возникающих дыр за неимением других специализированных надводных кораблей.