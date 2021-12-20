Быстроходные десантные баржи Кригсмарине

Десантные баржи F308 и F370 – типа А и F494 (Tynos) и F495 (Naxos) – типа С в Салониках, июль 1943 года

Быстроходные десантные баржи проектировались для операции «Морской лев»

Немецкие быстроходные десантные баржи, предположительно, тип С, на «Кубанском плацдарме», 1943 год, фото: waralbum.ru

Что представляли собой немецкие БДБ?

Стендовая модель (1:100) MFP типа D (бортовой номер «F-834») в Международном морском музее Гамбурга, фото: wikimedia.org

Встречающиеся модификации

Стендовая модель (1:100) артиллерийской самоходной баржи AFP в Международном морском музее Гамбурга, фото: wikimedia.org

БДБ с усиленным зенитным вооружением

Боевые возможности БДБ

Немецкая БДБ, ставшая трофеем советских моряков, рядом предположительно, торпедные катера Г-5, фото: goskatalog.ru