«Кровопролитная неудача». Провал второго штурма Севастополя

Атака советской морской пехоты под Севастополем
К концу декабря 1941 года германский штурм выдохся. В написанном в начале января 1942 года докладе командир 54-го корпуса генерал Хансен охарактеризовал декабрьское наступление на Севастополь коротко и ёмко – «кровопролитная неудача».
Кризис обороны СОР
Как только направления главных ударов противника стали очевидны, советское командование бросило туда резервы.
Для восстановления обороны в 3-й сектор направлялся батальон 7-й бригады морской пехоты, во 2-й сектор – оставшиеся части 7-й бригады, в 4-й сектор – 40-я кавалерийская дивизия. Свою основную силу – свежую 388-ю стрелковую дивизию, командование сразу в бой не бросило. 773-й стрелковый полк 388-й дивизии передавался 4-му сектору. Но остальные части дивизии ждали приказа в готовности ударить в направлении на Камышлы – Мекензия.
Вечером 17 декабря 1941 года передовые части 40-й кавдивизии пытались контратаковать немцев, но были отброшены артиллерийским огнем. Ночью части 40-й кавдивизии были полностью сосредоточены под началом командира 4-го сектора генерал-майора В. Ф. Воробьева.
Утром 18 декабря части 40-й кавдивизии и 773-го стрелкового полка нанесли контрудар в направлении на г. Азиз-Оба. Атака успеха не имела. Днем наши войска перешли к обороне. На рубеж Камышловского оврага выводится 778-й стрелковый полк 388-й дивизии.
Ввод в бой частей 388-й дивизии в 4-м секторе позволил на некоторое время стабилизировать ситуацию. Однако наличный боезапас СОР не позволял сохранять накал артиллерийского огня на уровне первого дня сражения. Немцы отметили, что уже 18-го советская артиллерия снизила активность. Наши войска понесли большие потери: более 5 тыс. человек за четыре дня боев.
Германское командование же ошиблось, где будет главный успех.
Большого успеха на участке 22-й пехотной дивизии не ожидали. Решительного прорыва ждали на участке 24-й пехотной дивизии. А с ходу провести необходимую перегруппировку сил и средств в условиях имеющихся коммуникаций и труднопроходимой местности в окрестностях Севастополя было нельзя. Корпусную артиллерию пришлось оставить на прежних позициях.
Тем не менее ситуация для Севастополя была опасной.
Вечером 19 декабря в адрес наркома ВМФ Кузнецова направлено донесение командира главной базы ЧФ за подписями заместителя командующего Черноморским флотом по сухопутной обороне Севастополя Г. В. Жукова и Н. М. Кулакова. В документе говорилось, что если противник продолжит атаки в том же темпе, то город падёт через три дня. Отмечалось исчерпание резервов, боеприпасов, подавление береговых батарей.
15 декабря немецкая артиллерия вывела из строя два 203-мм орудия батареи № 10. 17 декабря произошёл по технической причине взрыв на одной из башен батареи № 35 (она вышла из строя на 1,5 месяца). Это был тяжелый удар по береговой артиллерии СОР, которая активно использовалась для сдерживания противника. Командиры просили поддержать СОР одной стрелковой дивизией, маршевым пополнением, авиацией и боеприпасами.
Разведгруппа сводного полка погранвойск НКВД в разведке в районе Севастополя
Усиление обороны
Опасность потери Севастополя вызвала немедленную реакцию советской Ставки.
Уже ночью 20 декабря 1941 года последовала директива о подчинении СОР Закавказскому фронту. Командованию фронта приказали немедленно послать в Севастополь «крепкого общевойскового командира», стрелковую дивизию и боеприпасы. Также в Севастополь направлялся командующий Черноморским флотом Филипп Октябрьский. Исполняющим должность командующего Отдельной Приморской армией вместо Петрова был назначен генерал-лейтенант С. И. Черняк (ранее командир 46-й армии на Кавказе). Также предлагалась отправить в Севастополь 345-ю стрелковую дивизию и 79-ю бригаду морской пехоты.
Утром 20 декабря адмирал Октябрьский приказал крейсерам «Красный Кавказ» и «Красный Крым» и двум эсминцам принять на борт 79-ю бригаду полковника А. С. Потапова и перебросить её в Севастополь. На лидер «Харьков» погрузили батальон 9-й бригады морской пехоты, транспорт «Чапаев» перевозил снаряды и мины.
79-я бригада насчитывала 4,8 тыс. бойцов. В неё входили моряки ЧФ и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища (эвакуированного из Севастополя), многие имели опыт боев в Одессе. Правда, вооружена бригада была плохо. Так, в роте автоматчиков по штату должно было быть 110 автоматов, имелось всего 8. Противотанковых ружей вообще не было, как и положенных по штату 76-мм и 57-мм орудий. Миномётов имелась только половина.
Переход кораблей осуществлялся днём, что показывало чрезвычайность ситуации. Обычно в Севастополь корабли и суда выходили так, чтобы прибыть ночью. Во второй половине дня 21 декабря бригада выгрузилась в Сухарной балке.
Легкий крейсер «Красный Кавказ» направляется в Севастополь с подкреплением. В кадре виден 12,7 мм пулемет ДШК и спаренная установка 100-мм универсального орудия Минизини
Бойцы морского десанта на палубе легкого крейсера «Красный Кавказ» спешат на помощь защитникам Севастополя
Разгром 338-й стрелковой дивизии и контрудар 79-й бригады
Принятые экстренные меры оказались как нельзя кстати, так как ситуация продолжала ухудшаться.
Части 388-й дивизии заняли крепкую позицию у Камышловского оврага. Однако необстрелянные, несплочённые бойцы с Кавказа не выдержали удара немецких войск, и уже 20-го выгодный рубеж был потерян. Дивизия потеряла более половины состава и в беспорядке отступила. Фактически дивизия была разгромлена, остались только остатки. Немцы продвинулись всего на 1–2 км, но захватили важный рубеж. Одновременно был прорван фронт 40-й кавдивизии. Её командир полковник Ф. Кудюров 21 декабря погиб.
Натиск противника сдерживали огнем береговых батарей, но они не могли полностью остановить продвижение пехоты врага. 21 декабря ситуация в худшую сторону изменилась и на южном фланге. Под Севастополь прибыла немецкая 170-я пехотная дивизия. Немцы вместе с румынскими горными стрелками пошли в атаку и захватили Верх. Чоргунь. Прибытие нового немецкого соединения тут же было замечено советской разведкой.
Чтобы предотвратить полный развал обороны 4-го сектора, за которым мог последовать и крах всего СОР, советское командование бросило в бой прибывшую бригаду морской пехоты. Она была сосредоточена в районе станции Мекензиевы Горы, и уже в движении попала под огонь врага и понесла первые потери. Уже 22 декабря 79-я бригада пошла в контратаку, которую поддержал бронепоезд «Железняков». Морпехи понесли серьёзные потери, но задачу выполнили. Бригада смогла частично восстановить фронт, оставленный 388-й дивизией.
Тем временем немецкая 22-я пехотная дивизия при поддержке штурмовых орудий, которые в советской сводке фигурировали как танки, продолжала прорываться на запад по долине р. Бельбек. 241-й стрелковый полк 95-й дивизии снова попал в окружение, но к исходу дня прорвался и занял оборону дальше на запад. Немецкое продвижение на запад создало угрозу отсечения и окружения левофланговых частей советской 95-й дивизии.
Командование Приморской армии отдаёт приказ на отвод гарнизона 4-го сектора с рубежа Мамашай на рубеж р. Бельбек. Отход произвели в ночь на 23 декабря, укрепления взорвали. Сокращение фронта СОР позволило вывести из боя два сильно пострадавших полка 388-й дивизии для отдыха и пополнения.
23 декабря командование Закавказского фронта решило усилить СОР ещё одной дивизией – 386-й. Она также была только что сформированной. Но для её переброски требовалось несколько дней. Больше резервов для укрепления обороны Севастополя не было.
В этот же день в Севастополь с задачей «отстоять Севастополь во что бы то ни стало» прибыл новый командующий Приморской армий генерал Черняк. Он начал готовить наступление с учётом прибывающих войск. Это вызвало конфликт с другими командирами. Октябрьский и Кулаков попросили Сталина оставить Петрова командующим армией. В результате Петров был оставлен во главе Приморской армии. Черняк назначен заместителем командующего СОР.
Советский лидер эсминцев «Харьков» типа «Ленинград» ведет огонь по позициям противника. Черноморский флот
Перелом и завершение битвы
23–24 декабря 1941 года в Севастополь переброшена 345-я стрелковая дивизия (около 10 тыс. человек) подполковника Николая Гузя и отдельный танковый батальон (25 танков Т-26). Уже 24-го один из батальонов дивизии вступил в бой в районе станции Мекензиевы Горы. 25-го вступили в бой и другие части. Танковый батальон также с ходу бросили в бой. Прибытие 345-й дивизии позволило 26 декабря сменить на передовой потрёпанную 8-ю бригаду морской пехоты.
Стоит отметить, что немецкая армия в это время в Крыму не имела серьёзной авиационной группировки, что позволило советскому флоту довольно спокойно перевозить подкрепления и поддерживать войска Приморской армии корабельным огнём. С 21 декабря наши войска поддерживали огнем линкор «Парижская коммуна», крейсер «Красный Крым», лидер «Харьков» и эсминец «Бодрый». С 22 декабря группировка кораблей, поддерживающих своим огнём СОР, насчитывала уже 7 кораблей (2 крейсера, 2 лидера и 3 эсминца). Они выпустили 1 600 снарядов. До 29 декабря по врагу вели огонь от 3 до 5 кораблей, которые выпустили в общей сложности более 5 600 снарядов калибром 130–305 мм.
Советский легкий крейсер «Красный Крым» на якорной стоянке в Севастополе
Матрос легкого крейсера Черноморского флота «Красный Кавказ» возле 37-мм зенитки 70-К в боевом походе. На дальнем плане крейсер «Красный Крым»
К концу декабря 1941 года германский штурм выдохся. Сказывались недочёты планирования и подготовки.
В сущности, германское командование рассчитывало на успех первого удара и не было готово к упорным, кровопролитным боям с длительным прогрызанием обороны противника. Командование 11-й армии ошиблось с участком, где будет совершён главный прорыв. 22-ю дивизию усилить не смогли. У 54-го корпуса не было резервов для развития первых успехов. Пехота в тяжелых боях понесла большие потери. Так, в ротах 132-й дивизии осталось по 25 солдат.
Также сказался кризис в снабжении и боеприпасах. На голодном пайке была немецкая дивизионная и полковая артиллерия. Со снабжением дело было плохо во многих немецких армиях, сказывался тот факт, что германская Ставка вообще не собиралась вести в России масштабные боевые действия позже осени 1941 года. Не хватало горючего, и даже поступающие снаряды вовремя не могли доставить к орудиям. В зимний период усугублялась ситуация с плохим состоянием дорог.
Германцы не смогли поддержать второй штурм Севастополя мощной авиационной и артиллерийской поддержкой, чтобы нейтрализовать береговую и корабельную артиллерию русских.
Тем не менее, несмотря на крайне плохое положение с боеприпасами, германцы предприняли последнюю попытку взять город.
Утром 28 декабря немецкие дивизии снова пошли в атаку. В этот день активно использовались реактивные миномёты (к ним боеприпасов хватало). Около полудня гитлеровцы смогли пробиться на стыке 1163-го и 1165-го стрелковых полков 345-й дивизии к Мекензиевым Горам. Однако в бой был брошен резерв советской дивизии и противника остановили. Большую роль в отражении наступления германского 54-го корпуса сыграла 30-я батарея с башнями 305-мм.
29 декабря немцы пытались продолжить наступление. Но в этот день боевые порядки противника подавил линкор «Парижская коммуна», который, располагаясь в Южной бухте, выпустил по врагу 179 305-мм и 265 120-мм снарядов. В этот же день Приморская армия контратаковала, немецкие 22-я, 132-я и 50-я дивизии перешли к обороне.
Кроме того, 26 декабря Красная армия начала Керченско-Феодосийскую десантную операцию. 26 декабря был высажен десант на Керченском полуострове, 29 декабря – в районе Феодосии, что отвлекало внимание и силы 11-й армии.
30 декабря командование 11-й армии собиралось остановить наступление на Севастополь. Однако командование группы армий «Юг» в надежде, что советская оборона в Севастополе вот-вот рухнет и силы 11-й армии будут освобождены для других задач, приказало продолжать наступление. Солдаты 22-й пехотной дивизии вышли на подступы к 365-й батарее.
Но в целом армия Манштейна исчерпала свои ударные возможности и не могла продолжать операцию. Вечером 31 декабря последовал приказ об остановке наступления на Севастополь. Немецким войскам пришлось оставить часть с таким трудом захваченной территории. Немцы отошли до Бельбека и Камышлы.
Севастопольский бронепоезд «Железняков» в боевом рейде. На фото видны три корабельные башенные установки 34-К с орудиями калибром 76,2-мм и 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы ДШК. Вел активные боевые действия с 7 ноября 1941года, совершив 140 боевых рейдов на передний край. Погиб 28 июня 1942 года под рухнувшими во время очередного авианалета сводами Троицкого тоннеля
Зенитчики бронепоезда «Железняков» у пулеметов ДШК