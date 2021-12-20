«Кровопролитная неудача». Провал второго штурма Севастополя

Легкий крейсер «Красный Кавказ» направляется в Севастополь с подкреплением. В кадре виден 12,7 мм пулемет ДШК и спаренная установка 100-мм универсального орудия Минизини

Севастопольский бронепоезд «Железняков» в боевом рейде. На фото видны три корабельные башенные установки 34-К с орудиями калибром 76,2-мм и 12,7-мм крупнокалиберные пулеметы ДШК. Вел активные боевые действия с 7 ноября 1941года, совершив 140 боевых рейдов на передний край. Погиб 28 июня 1942 года под рухнувшими во время очередного авианалета сводами Троицкого тоннеля