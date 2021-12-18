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Юрий Владимирович Никулин. К столетию со дня рождения актёра

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Юрий Владимирович Никулин. К столетию со дня рождения актёра
Юрий Владимирович Никулин, 1976–1977 гг. Фото: goskatalog.ru

18 декабря 2021 года исполняется сто лет со дня рождения великого отечественного актера, артиста цирка, телеведущего, фронтовика Юрия Владимировича Никулина. Выдающийся комедийный актер оставил богатое художественное наследие. Благодаря сыгранным ролям, Юрий Владимирович обрел вечную жизнь, оставаясь популярным и всеми любимым актёром и после смерти.


Многим из нас он навсегда запомнился как веселый клоун и яркий комедийный персонаж золотой эпохи советского кино. Но личность Никулина была гораздо многограннее одних лишь комедийных ролей. Свой выдающийся актерский талант он раскрывал и в драматических картинах. Фильмы «Ко мне, Мухтар!», «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны» знакомы практически всем, кто родился и вырос на постсоветском пространстве.

Юрий Никулин – настоящий актёр-фронтовик


Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области. С 1925 года вместе с семьей жил в Москве. Вся предвоенная жизнь будущей звезды советской комедийной сцены прошла в обычной коммунальной квартире, расположенной в Токмаковском переулке столицы.

Юрий Никулин в школе, 1930-е годы, фото: wikimedia.org

Первые семь классов Никулин обучался в школе № 349, которую, по его воспоминаниям, баловали своим посещением известные советские писатели, среди которых был и Аркадий Гайдар. В восьмом классе Юрий перешел учиться в среднюю школу № 346, которую и закончил в 1939 году, получив полное школьное образование – 11 классов.

Практически сразу после завершения учебы Никулина призвали на военную службу. Этот призыв продлился семь долгих лет и вместил в себя две войны и страшную блокаду Ленинграда.

Скорее всего, наличие образования в 11 классов повлияло на то, что Юрия отправили служить в технический род войск. Никулин попал в шестую батарею второго дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка. Во время советско-финской войны 1939–1940 годов зенитная батарея Юрия Никулина располагалась в районе города Сестрорецк, осуществляя воздушное прикрытие подступов к Ленинграду.

На финской войне Юрий Никулин заработал сильнее обморожение. В один из зимних дней ему поставили задачу протянуть линию связи от позиций зенитной батареи до наблюдательного пункта. Участок сравнительно небольшой – примерно два километра. Но пройти на лыжах требовалось по льду Финского залива по достаточно глубокому снегу и в сильные морозы, да и от ветра укрыться было негде. Неся за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем, в один момент Юрий Никулин присел отдохнуть и даже не заметил, как уснул.

Юрий Никулин в 1939 году, фото: pamyat-naroda.ru

Погода в этот день, как и на протяжении практически всей зимы с 1939 на 1940 год, была морозной. От смерти Никулина спасли пограничники. Проезжавший рядом разъезд на аэросанях заметил бойца и доставил его на батарею, где ему оказали медицинскую помощь. Так Юрий Никулин заработал сильное обморожение ног, которое затем сказывалось на его здоровье всю жизнь. Актёр вспоминал, что ноги у него мерзли затем даже при небольшом морозе.

Юрий Никулин и оборона Ленинграда


За свою военную службу Юрий Никулин был награжден тремя медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». В 1985 году актёра, как и большинство других оставшихся в живых ветеранов, наградили орденом Отечественной войны II степени.

Великая Отечественная война застала Юрия Никулина в том же 115-м зенитно-артиллерийском полку, в этом полку он полной ложкой хлебнул все тяготы самой трудной блокадной зимы 1941–1942 годов.

В дни блокады Юрий Никулин бывал в городе и видел трагедию ленинградцев своими собственными глазами. Его троюродный брат погиб в боях за город. Родной дядя умер от голода, эвакуироваться из Ленинграда смогла лишь тётя актёра. Сами зенитчики также часто недоедали. Каждому из них полагалось по 300 грамм хлеба в сутки. Но нередко вместо 150 грамм на руки выдавали один сухарь граммов на 75 и 150 грамм сырого и липкого как мыло хлеба. Также выдавали по ложке муки на человека, которую бойцы пускали в общий котёл.

Сержант Юрий Никулин на фронте в 1943 году (верхний ряд, 3-й слева), фото: wikimedia.org

Весной 1943 года Никулин попал в госпиталь, заработав воспаление легких. Уже выписавшись и выйдя на улицу, Юрий снова попал в госпиталь. На этот раз рядом с ним разорвался тяжелый немецкий снаряд, Никулин получил серьезную контузию, которую лечил до августа 1943 года. Вернулся из госпиталя он уже не в свою часть, а в 72-й зенитно-артиллерийский дивизион.

В составе этого дивизиона Юрий Никулин и завершил Великую Отечественную войну, не раз ещё оказываясь на краю гибели. Вместе с зенитным дивизионом участвовал в отражении налетов вражеской авиации на Ленинград, отбрасывал немцев от города, освобождал Прибалтику. Уже после завершения боевых действий в мае 1945 года старшего сержанта Юрия Никулина, помощника командира взвода 72-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона представляли к ордену Славы III степени. В июле того же года эту награду заменили на медаль «За отвагу».

В наградном документе указывалось, что Юрий Никулин отлично проявил себя во время наступления. В бою Юрий Никулин всё время находился в порядках пехоты, осуществляя разведку целей и координацию огня батареи. 27 июня 1944 года при отражении контратаки противника обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректировки артиллерийского огня огнем батареи было рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника.

Главный клоун советского цирка


Боевые действия, особенно события блокады Ленинграда, стали для Никулина настоящей прививкой от войны. Как и многие люди его поколения, которым удалось пережить весь тот ад, всю свою жизнь пытались посвятить чистому созиданию. Никулин, который ещё в школе отличался веселым характером, любил подшутить и над одноклассниками, и над учителями, даже на фронте старался не терять чувства духа, участвовал в самодеятельности, выучился играть на гитаре и радовал однополчан исполнением популярных песен.

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, 1970-е годы, фото: goskatalog.ru

После долгих семи лет службы в армии, вернувшись назад в Москву, Юрий Никулин попытался поступить сначала во ВГИК, а затем в ГИТИС, но тогда в будущей звезде экрана экзаменаторы не обнаружили актёрских задатков.

Никулин при этом не опустил руки и пошел учиться в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Уже в октябре 1948 года он впервые вышел на сцену в образе клоуна, поучаствовав в репризе «Натурщик и халтурщик».

Вплоть до 60-летнего возраста Юрий Никулин не бросал клоунское искусство, продолжая выступать в цирке параллельно со съемками в кино. За это время он принял участие в массе цирковых представлений и показал большое количество миниатюр, в том числе с известным советским клоуном «Карандашом». С 1950 года Никулин выступал на арене в дуэте с клоуном Шуйдиным.

Дебютировав в кино в 1958 году с роли пиротехника в кинокартине «Девушка с гитарой», Никулин так до конца своей жизни и не оставил цирковое искусство. Вплоть до 1981 года Никулин продолжал выходить на арену и радовать зрителей своими представлениями. И только в 60 лет он окончательно поменял манеж на режиссуру.

В 1983 году Никулин стал директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре. Этому цирку Юрий Владимирович посвятил большую часть своей жизни. С 1996 года цирк носит имя Никулина, а руководит им сегодня его сын – Максим Юрьевич Никулин.

Лучшие роли в кино


Для большинства жителей СССР и России Юрий Никулин запомнился по выдающимся ролям в кино. Всё-таки именно кинематограф является самым массовым видом искусства. Комедийные фильмы с участием Никулина стали классикой отечественного кино и не потеряли своей актуальности и сегодня.

Троица: Трус, Балбес и Бывалый, кадр из фильма «Кавказская пленница»

По-настоящему знаменитым актёром Никулин стал благодаря притягательному и незабываемому образу Балбеса в знаменитой тройке (Трус, Балбес и Бывалый). Начало этим ролям положила короткометражка «Пёс Барбос и необычный кросс». Далее троица отметилась в комедиях «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Все эти фильмы в нашей стране любят до сих пор.

Одним из лучших комедийных фильмов с участием Юрия Никулина в главной роли стала «Бриллиантовая рука». Это кинопроизведение Гайдая разлетелось на цитаты. Вся страна до сих использует крылатые выражения и фразы из фильма в повседневной жизни, только из этой картины в разговорный русский язык ушло больше 200 цитат.

Помимо эксцентричных комедий с фарсом и гротескными персонажами, Юрий Никулин снимался и в лирических комедиях, среди которых можно выделить фильмы «Семь стариков и одна девушка», «Старики-разбойники». Отметился актер и ролью в кинокомедии по бессмертной литературной классике Ильфа и Петрова «12 стульев».

Юрий Никулин и Василий Шукшин во время съемок фильма «Они сражались за Родину», 1974 г. Фото: goskatalog.ru

Отдельно можно выделить драматические работы Юрия Владимировича, которые лишь подчеркивали глубину его таланта. Особенно пронзительными были роли Никулина в двух военных фильмах: «Они сражались за Родину» и «Двадцать дней без войны». Эти картины раскрывали драматические возможности актёра. При этом в фильме «Они сражались за Родину» Никулин словно сыграл самого себя – обычного солдата на большой и страшной войне.

Наверное, война никогда по-настоящему не покидала Никулина, как и многих людей его поколения, которым посчастливилось вернуться домой. Возможно, именно поэтому ему так хорошо удавались роли в военных картинах. Юрий Владимирович максимально естественно и правдиво воплощал на экране образы людей, которые вживую видели то, что не могли забыть до конца своей жизни.
Автор:
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89 комментариев
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  1. Дальний В
    Дальний В Вчера, 05:29
    +30
    Выдающийся комедийный актер
    Не согласен. Удивительно разноплановый актер. Обожаю.
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 08:28
      +17
      Категорически присоединяюсь и под каждым словом подписываюсь!
    2. mat-vey
      mat-vey Вчера, 09:13
      +15
      Цитата: Дальний В
      Удивительно разноплановый актер. Обожаю.

      С вами согласен...."20 дней без войны" совсем не комедия.... Просто человек ни когда не халтурил ....
    3. svp67
      svp67 Вчера, 09:45
      +13
      Цитата: Дальний В
      Не согласен. Удивительно разноплановый актер. Обожаю.

      Поддерживаю, обеими руками. Но он не только был актером, но и бардом...
    4. andrewkor
      andrewkor Вчера, 10:49
      +8
      А еще мне нравится фильм "Когда деревья были большими"!
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 12:15
        +2
        Цитата: andrewkor
        А еще мне нравится фильм "Когда деревья были большими"!

        Только хотел задать автору вопрос про «Когда деревья были большими» и «Ко мне, Мухтар!»
        А ещё были: «Друг мой Колька», «Неподдающиеся», «Человек ниоткуда», «Дайте жалобную книгу» и много других эпизодических ролей:
    5. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 13:14
      +13
      Никулин, также как и Смирнов, -люди хлебнувшие Войны, достойны уважения даже за это. НО, -это еще и великолепные актеры. Фраза: "Последний раз во время войны держал..." в его устах...
  2. serg.shishkov2015
    serg.shishkov2015 Вчера, 05:33
    +13
    актёр гениальный! актёр великий! образы совершенно разные, непохожие друг на друга! ещё в студенчестве прочитал его книгу *Почти серьёзно..*, потом много раз её перечитывал
    1. datura23
      datura23 Вчера, 20:39
      +1
      чистая душа , не вспомнить за что попрекнуть
  3. Кроу
    Кроу Вчера, 05:34
    +25
    С Днем рождения, светлая и добрая душа!
    1. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 07:12
      +18
      В душе радуюсь тому, что в детстве видал его при жизни - в цирке. Мама достала билеты. Когда однажды, при очередном просмотре комедии с его участием, упомянул об этом при детях - вызвал неподдельную зависть у них)))
      Вечной памяти!
      1. Улиточник N9
        Улиточник N9 Вчера, 18:47
        +10
        Да, было Время и были Люди...
        [center]
        1. igordok
          igordok Вчера, 19:39
          +3
          Юрий Владимирович Никулин участвовал в освобождении Псковщины. Боевой путь проходил через Гдов, Псков, Изборск.
          http://pskoviana.ru/istoriya/istoriya-pskovskoj-oblasti/voennaya-istoriya/253-velikaya-otechestvennaya-vojna/pskovskij-kraj-v-gody-velikoj-otechestvennoj-vojny/3623-yurij-nikulin-pod-gdovom-pod-pskovom
          1. Пане Коханку
            Пане Коханку Сегодня, 18:47
            0
            Юрий Владимирович Никулин участвовал в освобождении Псковщины. Боевой путь проходил через Гдов, Псков, Изборск.

            Игорь, в Изборске в том краеведческом корпусе музея (всего зданий четыре), где есть раздел времен войны, отдельная часть посвящена Никулину, его воспоминаниям. Есть там и ряд фото. soldier
            Сержант Юрий Никулин на фронте в 1943 году (верхний ряд, 3-й слева), фото: wikimedia.org


            Обратите внимание на форму Никулина и нескольких его товарищей. Уже введены погоны (начало 1943-го года, с огромной подачи "красного графа" Алексея Игнатьева), но они нашиты на гимнастерку с отложным воротником - форма одежды РККА до 1943-го. Тогда так носили, в 1943-м.
            Вот еще один его снимок явно 1943-го года.


            Дед очень любил фильмы с ним - особенно, "Бриллиантовую руку"... yes
            А Вы, Игорь, можете меня поздравить - Новый Год я встречаю в Вашем городе! drinks
        2. Пане Коханку
          Пане Коханку Сегодня, 18:53
          0
          Да, было Время и были Люди...

          Юматов участвовал в десанте на Имперский мост в Вене. Наглая (героическая!) операция наших моряков тогда во многом решила успех взятия города... soldier

          Я бы добавил еще Владимира Гуляева. Летчик-штурмовик, участник Парада Победы, награжден двумя орденами Красного знамени и двумя - Отечественной войны. Вместе с Никулиным снимался в "Бриллиантовой руке".
  4. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 05:43
    +15
    ***
    «Слышать смех - радость.
    Вызвать смех - гордость для меня...»
    ---
    Юрий Владимирович Никулин

    ***
    1. Маки Авелльевич
      Маки Авелльевич Вчера, 09:34
      +10
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Слышать смех - радость.
      Вызвать смех - гордость для меня...»
      ---
      Юрий Владимирович Никулин

      человек прошедшкий войну знает толк в радости.

      сделать картину которая заставить грустить легко.
      дать человеку миг улыбки и смеха, вот достойная задача.
  5. LiSiCyn
    LiSiCyn Вчера, 05:46
    +14
    Величайший актёр и человек!!! Как много довелось пережить их поколению... И какие вечные их роли и образы.
    1. Doccor18
      Doccor18 Вчера, 07:23
      +9
      Цитата: LiSiCyn
      Как много довелось пережить их поколению...

      Великие Люди, Великие профессионалы своего дела. Они ушли, но их творчество вечно...
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Вчера, 10:53
        +8
        Скажу коротко .
        Великий Актёр и Человек .
        Его роли будут ещё долго покорять сердца людей .
        1. Doccor18
          Doccor18 Вчера, 11:34
          +8
          Цитата: Кузнец 55
          Великий Актёр и Человек .

          Находясь в зените славы, всегда просто общался с людьми. Очень многим помогал.
    2. Владимир Машков
      Владимир Машков Вчера, 19:29
      +2
      Цитата: LiSiCyn
      Величайший актёр и человек!!!

      Вы абсолютно правы! Про него сказано много слов, что он был замечательный актёр, клоун, анекдотчик. Всё так и всё верно. Но он был ещё и замечательным умным, тонким, добрым и скромным человеком несмотря на всю свою мировую славу. Такие люди, как Юрий Владимирович, - большая редкость. В моём списке настоящих людей, которых помню и чту, Юрий Владимирович записан.
  6. nikvic46
    nikvic46 Вчера, 06:16
    +17
    Любимый мой фильм с Юрием Никулиным "Ко мне Мухтар". Теплое отношение к простым людям.Верность своему другу.Все это постепенно уходит из кино. Работа в цирке резко отличается от работы в кино. Здесь нет сценаристов,все репризы надо придумывать самому. Хороший человек и актер.
  7. Grencer81
    Grencer81 Вчера, 06:17
    +14
    Есть у него ещё одна роль в кино о которой очень мало кто знает.Это короткометражка Александра Митты "Тут недалеко..."Рекомендую всем посмотреть.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 12:13
      +5
      Цитата: Grencer81
      Это короткометражка Александра Митты "Тут недалеко..."Рекомендую всем посмотреть.

      Грустное кино...."А я, брат, попрощаться приехал..."
  8. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Вчера, 07:08
    +13
    И сегодня в России масса замечательных и талантливых киноактеров, а по настоящему хороших фильмов, таких, что хочется пересматривать на пальцах можно перечесть. Огромные бюджеты, компьютерная графика не компенсируют убогость сценариев. Раскручиваемые и рекламируемые "шедевры" как правило оказываются очередной чернухой.
    1. Дальний В
      Дальний В Вчера, 07:40
      +12
      Огромные бюджеты, компьютерная графика не компенсируют убогость сценариев
      а при чем сценарии? Сценариев приходит - вагон и маленькая тележка, выбирай - не хочу. Затык в том, что выбирает заказчик (тот, кто платит денюжку, и в большинстве случаев это государство). Так что дело не в отсутствии хороших сценариев, а в выборе плохих. Говорю это, как участник процесса.
      1. Алексей Александрович
        Алексей Александрович Вчера, 08:31
        +8
        Я не знаю кто выбирает сценарии к фильмам, я не участник процесса. Но на новинки отечественного кино в кинотеатр я не хожу, давно, т.к. более чем уверен, что ничего стоящего для себя я там не увижу.
        И зачем заказчику выбирать плохой сценарий, если, как вы утверждаете,на его заказ имеется несколько сценариев. В чем смысл?
      2. andrewkor
        andrewkor Вчера, 10:52
        +9
        Меня прямо коробит ,"даже есть не могу" от " Девятаева" ,"А зори здесь тихие"-2!!
    2. свой1970
      свой1970 Вчера, 11:18
      +5
      Цитата: Алексей Александрович
      по настоящему хороших фильмов, таких, что хочется пересматривать на пальцах можно перечесть

      Вы просто забыли...Найдите в инете в тойже вике списки советских фильмов одного года.И вы с удивлением увидите- что на 100ню фильмов 2-3-5 - классика, а про остальные - вы скорее всего даже не слышали.А если и видели- то они вас не впечатлили...

      Что советский " Отряд особого назначения" что нынешний его дубль - близнецы братья по качеству...
      Фентези про войну - ""дышь дышь, пиу- пиу", постреляли прорву немцев, спецназ победил Вермахт
      1. Алексей Александрович
        Алексей Александрович Вчера, 11:49
        +15
        Я сейчас открываю для себя советское кино. Не классику, а именно малоизвестные фильмы. И знаете, лично мне они нравятся. Пусть не каждый фильм шедевр, но они о людях, о простых людях. Современная рыготина про ментов и бандитов которую бесконечно крутят по тв и рядом не валялась даже с самым заштатным старым фильмом.
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 14:18
          +1
          Цитата: Алексей Александрович
          Современная рыготина про ментов и бандитов которую бесконечно крутят по тв и рядом не валялась даже с самым заштатным старым фильмом.

          Вы судите сравнивая их с современностью - а народ тогда сравнивал с ХОРОШИМИ фильмами и считал их так себе или хренью...

          Дед кстати из военных смотрел только " Они сражались за Родину"....
          про остальные про войну говорил - "Лакировка..."
          1. Алексей Александрович
            Алексей Александрович Вчера, 14:49
            +8
            Тогдашняя хрень если сравнивать ее с сегоднешним ширпотребом просто верх киноискусства. Современность явно проигрывает.
            И, вы так уверенно говорите за народ который якобы так считал...
            А фильмы про войну это вообще особый жанр. Вам нужно, чтоб на экране показывали оторванные руки и ноги, распоротые животы и изуродованные тела и тд. и тп? Чтоб не лакировка, а так как на самом деле? Сомневаюсь, что вам это понравится.
            1. свой1970
              свой1970 Вчера, 15:10
              +3
              Цитата: Алексей Александрович
              Тогдашняя хрень если сравнивать ее с сегоднешним
              но тогдашний народ сравнивал их с ХОРОШИМИ фильмами ТОГО времени и делал выводы.
              На хорошие фильмы тогда билетов не хватало - вот например на "Премию" с Леоновым в зале сидел человек 20.....
              Цитата: Алексей Александрович
              И, вы так уверенно говорите за народ который якобы так считал...

              У меня тетя работала завклубом- я ходил бесплатно в любое время и на любые фильмы.Я четко видел заполняемость зала на разных фильмах.На моей памяти десятка три не более фильмов - где народ даже вдоль стен стоял

              Цитата: Алексей Александрович
              Вам нужно, чтоб на экране показывали оторванные руки и ноги, распоротые животы и изуродованные тела и тд. и тп?
              я вам русским языком написал что НЕ МНЕ- деду моему фронтовику.Кроме того - в "Они сражались за Родину" даже убитых особо не показывают, но дед его хвалил именно за реализм...
              По вашему дед должен был хвалить "Крепкого орешка" с Соломиным?
              1. Astra wild2
                Astra wild2 Вчера, 15:46
                +1
                Согласна с Вами: в сказке тоже было много халтуры.
                Вспомните,:" А зори здесь тихие" или:"Аты баты"два совершенно разных по качеству фильма. После первого я плакала,а второй и смотреть не стала. Хотя мужу нравился
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 16:11
                  +1
                  "Отряд особого назначения"- если его отретушировать/почистить - он вполне за современную сказку про спецназ сойдет. Налетели с луками и пистолетами, покрошили немцев в мелкий венигрет и ура...
                  1. ROSS 42
                    ROSS 42 Сегодня, 12:58
                    +1
                    Цитата: свой1970
                    Налетели с луками и пистолетами, покрошили немцев в мелкий венигрет и ура...

                    Прямо таки и в «венигрет»? Не было там никакого винегрета, а был сборный отряд из бывших спортсменов, который должен был выполнить задание...
                    Возможно, идея всех советских фильмов о войне заключалась не в документализации человеческой бойни, а в раскрытии внутреннего мира солдат и командиров, которые одержали Победу над «нищими духом».
                    Цитата: свой1970
                    На хорошие фильмы тогда билетов не хватало - вот например на "Премию" с Леоновым в зале сидел человек 20.....

                    В то время, когда телевизоры были не во всех семьях (и даже самого телевидения не было, как такового) клубы, кинотеатры всегда были заполнены зрителями. В нашем городе на улице Весенней был детский кинотеатр «Пионер». На хорошие детские фильмы приходилось брать билеты загодя. Потом мы получили квартиру на пр.Ленина (бывшая ул. Гагарина). Напротив построили кинотеатр «Юбилейный». Все новые фильмы показывали здесь и проходили они с аншлагом. Что говорить, когда даже в будни зал на 1200 мест в вечернее время был полон.
                    ==========
                    Из ранних фильмов о войне могу выделить «Живые и мёртвые», «Судьба человека» и «Повесть о настоящем человеке». Более поздний период фильмы Озерова из киноэпопеи «Освобождение», «Горячий снег», «Они сражались за Родину»...
                    Несмотря на цензуру на широкий экран выходили хорошие фильмы, где главным было изумительное мастерство актёров советской школы. Где чувства могли показать выражением глаз, а для проявления любви (симпатии) достаточно было поцелуя (в отличие от сегодняшних фильмов, в которых актёры стремятся доказать любовь детализацией постельных сцен.
                    1. свой1970
                      свой1970 Сегодня, 13:38
                      0
                      Цитата: ROSS 42
                      Прямо таки и в «венигрет»?

                      Сколько убил народу стреляя с двух рук на тропе по болоту?сколько лучник пострелял?
                      Бросьте...
                      Он даже близко рядом не стоял с классикой советского военного кино...повторюсь
                      Цитата: свой1970
                      если его отретушировать/почистить - он вполне за современную сказку про спецназ сойдет.


                      Про мнение деда фронтовика я писал уже выше.
                      То что и тогда полно было шелухи - это очевидно, вы (как и все комментаторы выше ) можете вспомнить 20-30 фильмов про войну хороших ,не более....


                      То что сейчас лажи намного больше - это тоже очевидно.Зрителя перекормили фильмами - и чтобы привлечь его внимание режисеры борщат со всем - жарены, паленым, сиськами...лишь бы купили..
                      Выход - а его нет, увы..
                      Информационный поток не урежешь.Даже если вернется СССР- тогда это был 1 фильм в день по единственному каналу или 1 киносеанс.Могли снимать год и два.
                      А в настоящее время - это конвеер, который никто не остановит...
              2. Алексей Александрович
                Алексей Александрович Вчера, 16:09
                +1
                Премия кстати офигенный фильм.
                На мой вкус конечно. Вообще все дело вкуса.
                Я просто говорю, что по моему современное российское кино находится в глубоком упадке. Если хооших советских фильмов я могу назвать смело пару десятков не напрягаясь, то из нынешних вспомню два, может три.
                Фильмов снимают много, но качество большинства из них на нуле.
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 16:32
                  +2
                  Цитата: Алексей Александрович
                  Премия кстати офигенный фильм.
                  На мой вкус конечно.

                  Леонов мой любимейший актер - но тогда в зале сидело человек 20...ну не верил народ ...
                  Цитата: Алексей Александрович
                  Если хооших советских фильмов я могу назвать смело пару десятков не напрягаясь,
                  - и я.... и все- не более 20-30 фильмов-
                  А их снималось ежегодно до сотни-.их пара тысяч как минимум за 1970-80....

                  Тогда народ хотел зрелищ и ломился на лабуду типа " Танцора Диско"-такие фильмы были редкостью среди сереньких обычных фильмов
                  1 канал - 1 кино в день и все
                  А сейчас мы перекормлены кино- оно уже даже из утюгов лезет
                  Это (условно!!!!) как с порнографией - когда в Таборе уходит в небо показывали прелести героини - зал затаивал дыхание и замирал.И фильм шел кск шедевр...А сейчас- ну сиськи как сиськи, среднего качества..
                  Мы обожрались кино....
                  1. Astra wild2
                    Astra wild2 Вчера, 19:06
                    +3
                    Почти согласна,но "Танцор" хороший фильм. Чего не скажешь о "Танцор диско"2. Не фильм,а ЕРУНДА
                    1. свой1970
                      свой1970 Вчера, 20:46
                      +1
                      Мне вот Крик тишины понравился из недавних.Живой и оптимистичный получился- несмотря на жуткость Блокады...
                      Хотя опять же дело вкуса.

                      Дед рассказывал что в атаку не ходил- артиллерист тяжелогаубичник, но отбивались от немцев много в начале войны.Начал бой с винтовкой- а закончил с немецким стволом от пулемета запасным.Горячим...от ладоней ножом отскребали - но зажило удачно..
                      Поэтому он имел полное прпво говорит Лакировка- а мы судим не по факту а по нашим достаточно абстрактным знаниям о войне
              3. Ингвар 72
                Ингвар 72 Вчера, 22:39
                0
                Цитата: свой1970
                но тогдашний народ сравнивал их с ХОРОШИМИ фильмами ТОГО времени и делал выводы.

                Хорошие фильмы они или есть, или нет, независимо от времени.
                Регресс кинематографа сегодня на лицо. Арияем не только у нас.
                1. свой1970
                  свой1970 Вчера, 23:33
                  0
                  Цитата: Ингвар 72
                  Цитата: свой1970
                  но тогдашний народ сравнивал их с ХОРОШИМИ фильмами ТОГО времени и делал выводы.

                  Хорошие фильмы они или есть, или нет, независимо от времени.
                  .

                  Крайне спорно....много фильмов смотревшихся ранее с замиранием - сегодня смотрятся ну так себе.
                  Банальный пример- тот же Табор уходит в небо....
                  Иван Бровкин - вы будете сейчас его бесплатно десять раз подряд смотреть? А тогда народ ходил по 10 раз на него подряд...
                  Вообще конечно когда актеры ЖИВУТ в фильме- он выходит хорошим.
      2. hohol95
        hohol95 Вчера, 21:06
        +2
        "Обратной дороги нет" 1970 года или "Исчезнувшие" 2009 года???
        Для чего надобно переснимать прекрасные старые фильмы?
        Своих идей уже нет...
        Вот и "поганят" всё до чего "дотягиваются липкие ручёнки"!
  9. Van 16
    Van 16 Вчера, 07:08
    +13
    Замечательный актер, во всех своих ролях.
    У приятеля есть его книга с автографом, гордится ею неимоверно..
  10. lubesky
    lubesky Вчера, 07:09
    +12
    Это самый мой любимый актер! И редкое совпадение - глубоко уважаем мной и как человек. Человечище!!!
  11. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 07:10
    +14
    А вот про фильм "Когда деревья были большими" забыли.
    1. vladcub
      vladcub Вчера, 08:18
      +11
      Точно. Этот фильм какой-то в сторонке и его не вспоминают
      1. mat-vey
        mat-vey Вчера, 09:16
        +14
        Цитата: vladcub
        Точно. Этот фильм какой-то в сторонке и его не вспоминают

        ....."Помнят руки-то! Помнят родимые!"
  12. север 2
    север 2 Вчера, 07:24
    +15
    Никулин в кино- это великий актёр , великой страны !Никулин в кино - это достоин представитель великой культуры . Никулин в кино - это настоящее воплощение образа героя социалистического реализма в искусстве . Похожих - ни такой станы , ни такой культуры ,ни такого искусства , ни таких образов , ни таких актёров мы возможно больше никогда больше уже иметь не будем . Приходиться только смотреть кино и вспоминать что имели , как было и что мы потеряли ..
  13. mr.ZinGer
    mr.ZinGer Вчера, 07:38
    +8
    Страна, где народный любимец КЛОУН!
    Умом Россию не понять.
    Одна из лучших ролей,
    Кузьма Кузьмич Иорданов-русский человек святой и грешный.
    За это его и любят!
  14. Коте пане Коханка
    Коте пане Коханка Вчера, 08:09
    +12
    Сергей, настоящей работой Вы раскрыли себя как Автора с совершенно с другой стороны! Мне лично очень понравилось. Не отказывайтесь от данного жанра!!!
    С уважением, Коте!
  15. Konnick
    Konnick Вчера, 08:15
    +15
    Комедийный?
    А как он сыграл в последнем фильме "Чучело"?
    А у Тарковского в "Андрее Рублеве"?
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 16:45
      +7
      Да, в "Рублёве", в то время, он был совершенно непривычен, но как же хорош!
      1. Фил77
        Фил77 Вчера, 16:53
        +3
        Сколько же хороших,добрых слов можно сказать об актёрах ушедшей эпохи!!!Воистину."Богатыри.Не вы..."
        Мастера.Актёры.Люди.
        К слову.Заставить человека плакать намного проще,чем смеяться.Но Никулин?Он мог и то,и другое.Как и многие из тех...ушедших.Не знаю право.Но на комментариях к этой статье правильно сказал уважаемый,что трудные времена воспитают новых героев.Но!Почему это происходит тогда,когда плохо?И?Стране разве было плохо в "пятидесятых","шестидесятых"."семидесятых"?А-люди были.Вероятно вопрос в НАС?
  16. vladcub
    vladcub Вчера, 08:16
    +15
    "хорошо удавалось роли в военных картинах" я считаю, что самые лучшие фильмы о ВОВ снимали участники или свидетели войны.
    Возьмите фильмы :"Освобождение", "В бой идут одни стареки", "Отец солдата". ЭТО любимый фильм моей мамы.
    Мои мама и покойная тётя, участницы войны( к медсанбату пристали и до 1945),когда в сети появился :"28 панфиловцев", показал им. Думал понравится и облом. "хорошее кино, но не правда" попытался разобраться и не смог. Мама попросила :"отец солдата" и мне говорила:тут все натурально : люди так одевались и говорили. Тёте нравился:"горячий снег".
    Вообще самые лучшие фильмы о войне снимали в 60-70 х. А потом всё хуже и хуже
    1. Кроу
      Кроу Вчера, 08:40
      +14
      самые лучшие фильмы о ВОВ снимали участники или свидетели войны
      Точно абсолютно подметили! А "Тихий Дон"? Такая же история - разве можно сравнить тот шедевр 57 года и современную поделку?
    2. mat-vey
      mat-vey Вчера, 09:20
      +8
      Цитата: vladcub
      "хорошее кино, но не правда"

      Так и есть ...
    3. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 12:23
      +10
      Цитата: vladcub
      тут все натурально : люди так одевались и говорили.

      это ответ. Люди играли себя и свою эпоху. А когда вижу кривляние 30-летних серостей, с ленцой и невнятно пытающихся сыграть советских персонажей из 40-50-60-х - тошнит. Моё твёрдое убеждение - современное производство кино о войне - абсолютно коррупционная схема.
      1. граф Замазкин
        граф Замазкин Вчера, 19:08
        +1
        Люди играли себя и свою эпоху.......... с вами можно согласиться. Эпоха сменилась и люди начали играть по иному, так сказать, колебаться вместе с генеральной линией самой эпохи. И, эта линия не была партийной, какие запросы масс, такой и кинематограф.
    4. Авиатор_
      Авиатор_ Вчера, 15:39
      +3
      я считаю, что самые лучшие фильмы о ВОВ снимали участники или свидетели войны.
      Похоже, что так. Отец, участник ВОВ, штурман, хорошо воспринимал "В бой идут одни старики", "Горячий снег", "Звезду" (послевоенную, с Меркурьевым), но ни во что не ставил "Женю, Женечку и катюшу", считая её халтурной поделкой. Похоже, дело в режиссёрах и сценаристах - если у "Горячего снега" сценарист Юрий Бондарев, участник войны, артиллерист, то у "Женечки" сценаристы Мотыль (который и близко там не был) и Окуджава, практически всю войну "отважно сражавшийся" на советско-турецкой границе.
    5. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 17:01
      +4
      Слава, я бы добавил "Хронику пикирующего бомбардировщика", "На войне, как на войне" и "Торпедоносцы".
      Мой брат, отлетавший на "Пешке" полвойны вообще считал его лучшим военным фильмом.
    6. Konnick
      Konnick Вчера, 19:09
      +2
      попросила :"отец солдата" и мне говорила:тут все натурально : люди так одевались и говорили. Тёте нравился:"горячий снег".

      Вы бы показали "20 дней без войны". Вот где атмосфера тех лет, ни к одному кадру не придерешься, и как говорили, и как одевались. Журналист Лопатин, одна из лучших ролей Никулина.
  17. vladcub
    vladcub Вчера, 08:27
    +11
    Автор, большое спасибо за рассказ о Никулине. Жду продолжения
    ПС. "получив полное школьное образование-11 классов" вообще-то 11 ти классов до войны не было. У нас были десятилетки и то не везде.
  18. Ольгович
    Ольгович Вчера, 08:58
    +10
    Вплоть до 60-летнего возраста Юрий Никулин не бросал клоунское искусство


    Еще в 50 лет он сказал, что уйдет из клоунов в 6о лет и сделал это, обосновав так:
    "Клоун не может быть старым"

    Умница!

    Лучший фильм о войне, считаю: "Двадцать дней без войны".

    Из остальных: "Когда деревья были большими" .

    настоящий русский человек во всем его величии и красоте. hi
  19. МихаилРус
    МихаилРус Вчера, 08:59
    +10
    Да что тут думать? Человечище! Огромное уважение! К сожалению, сейчас нет и вряд ли будут подобные люди.
    1. mat-vey
      mat-vey Вчера, 09:19
      +11
      Цитата: МихаилРус
      вряд ли будут подобные люди.

      Будут ... трудные времена воспитают и закалят ...
  20. ODERVIT
    ODERVIT Вчера, 09:21
    +10
    Светлая память.
  21. vladcub
    vladcub Вчера, 10:41
    +4
    Сейчас задумался : почему самые удачные филь, не только о ВОВ, но в целом кинематограф ( и зарубежный тоже) наилучшие фильмы кончается 90- ми годами?
    Ведь, в том же самом Голливуд бюджеты не ограничены и спецэфектов уйма только снимай, а фильм хуже.
    Как себе представляю :
    1) естественно ВСЕ режесеры мечтают о славе и каждый в меру своего таланта делает. Талант штучный товар: Люк Бесон и Чухрай с Данелия на каждом шагу не встретишь
    2) продолжение первого. Тот же Чухрай или Бесон, без разницы кто, начиная фильм "ножки протягивал по одёжке" учитывал: бюджет, погоду, мастерство актёров, операторов и нехватку спецэфектов замещали мастерством. Люди НЕ ХАЛТУРЕЛИ, а сейчас чем больше возможностей и тем хуже фильм.
    На хрена мне сегодня выкладываться( не выспался, подружка обидела, погода) я подожду следующего раза. Бабки не мои, мне не жалко. На хрена я буду стараться играть(снимать) если спец эффекты и компьютерная графика помогут.
    И так снежный шар с горы
  22. Moskovit
    Moskovit Вчера, 10:44
    +9
    Всем рекомендую почитать книгу Юрия Никулина "Почти серьёзно". Очень интересная, легко читается. Он рассказывает о своей жизни. О детстве, о войне, о своём становлении как артиста, режиссера, директора цирка.
    Моя бывшая жена жила с ним по соседству и частенько видела его, гуляещего со своим огромным догом. Я ей говорю, надо было автограф взять! Она пальцем у виска покрутила. Для них он был обычный Никулин, сосед, а собаку они боялись))).
  23. mat-vey
    mat-vey Вчера, 11:44
    +8
    А ещё сегодня день рождения не только у Ю.В.Никулина ....
    "6 декабря 1878 года Виссарион Иванович Джугашвили и его жена Екатерина Гавриловна засвидетельствовали пополнение в своей семье. И уже 17 декабря крестили первенца – Иосифа. А если держать в голове, что реформа календаря ещё не произошла, то 6 декабря по старому стилю равняется 18 декабря по календарю новому. "
  24. Старший матрос
    Старший матрос Вчера, 12:14
    +6
    получив полное школьное образование – 11 классов.

    А разве в те времена полное среднее не десятилетка?
  25. Sadok
    Sadok Вчера, 13:08
    +5
    "Родственные души" забыли (по О'Генри), "Чучело"
  26. DrRey
    DrRey Вчера, 13:33
    +5
    Человек с большой буквы, как и многие из этого поколения, жаль что их почти не осталось.
  27. дон-1500
    дон-1500 Вчера, 13:50
    +5
    При таком составе великих актёров как Миронов, Папанов, Смирнов, Абдулов, Быков и многих других, мы больше всех любили Юрия Никулина.
  28. Дмитрий Болотский
    Дмитрий Болотский Вчера, 14:01
    +8
    Мне посчастливилось быть знакомым с Юрием Владимировичем. Очень тонкий, умный, остроумный человек. Не могу написать - был. Память, фильмы со мной, а, значит, человек жив. Дядя Юра никогда не был на первых ролях в компании, но всегда был ее душой. Если Вы обратите внимание, как он играл, перед практически любым действием или фразой, он делал паузу, словно обдумывал последствия этого. Такое впечатление, что термин "актерская пауза" у Юрия Владимировича был вшит генетически. Он был очень глубоким человеком, прекрасным собеседником. Потому что никогда никого не перебивал. А, когда они с дядей Колей (Николай Николаевич Озеров) начинали "искрить", все просто рыдали от смеха. И даже мне, 10-летнему пацану был понятен их юмор. Вообще, компании тех лет сильно отличались от сегодняшних, мы играли среди взрослых и вместе с ними, никто нас не гонял. Благодаря Юрию Владимировичу я стал коллекционировать анекдоты. Он никогда не рассказывал один и тот же анекдот дважды. Где он их брал, находил, не знаю, но этого обязательного акта любой вечеринки ждали с нетерпением. И только спустя десятилетия на ТВ появилась передача с анекдотами от Юрия Никулина. Уже взрослым я познакомился с Татьяной Николаевной по собачьим делам, у моего щенка чау-чау заслезились глазки. Мне дали телефон, я созвонился и встретился с Татьяной Николаевной. Она порекомендовала врача, дала советы. И только тут я понял, что это супруга Юрия Владимировича. Детские отпечатки памяти сложились в картинку. Пишу это к тому, что практически все великие люди той эпохи были абсолютно доступны нам, простым обывателям. Наверное, и за это, в том числе, мы их и любим. Светлая Вам память, Юрий Владимирович и Татьяна Николаевна!
  29. akarfoxhound
    akarfoxhound Вчера, 15:15
    +4
    Хорошая статья о хорошем человеке! good
  30. tTшка
    tTшка Вчера, 15:22
    +3
    Светлая память !
    С раннего детства этот человек вызывает только положительные эмоции...
  31. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 15:26
    +4
    получив полное школьное образование – 11 классов

    Ну, вообще-то в то время среднее образование в СССР было 10 классов, 11 лет придумали в середине 80-х.
    1. serg.shishkov2015
      serg.shishkov2015 Вчера, 15:54
      +2
      Если быть точным-1989-й, я школу закончил в 1988- как раз последний год, когда было 10 лет! а в 1978 , когда пошёл в 1 класс- начали вводить бесплатные учебники- вот так удачно я со школой попал!
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 16:09
        +3
        Если быть точным-1989-й, я школу закончил в 1988
        Я-то школу окончил в 1972, а в первый класс пошёл в 1962, только-только ввели новую школьную форму взамен гимнастёрки с ремнём и фуражкой (как была показана мультике "Вовка в тридевятом царстве"). Насчёт 11 класса - в конце существования СССР была идея ввести 11-летнее обучение, причём учить начинать с 6 лет, в старшей группе детсада. Однако не сложилось - детсады не получилось перевести на эту систему - где было, а в большинстве мест не было, а программу начального образования перекроили - раньше на неё тратили 4 года, а потом сделали 3. В итоге 4 класс пропал вообще, порядковые номера классов стали с 1 по 11, а четвёртого не стало. Когда учился я -(60-е годы), то учебники на класс закупал родительский комитет, причём учебники оставались навсегда, где-то в конце 70-х ввели систему выдачей их бесплатно и с последующей сдачей учебников в школьную библиотеку. Считаю это неправильным - для восстановления непрофильных знаний под рукой нужен именно тот учебник, по которому учился.
    2. Сахар Мёдович
      Сахар Мёдович Сегодня, 04:18
      +1
      Цитата: Авиатор_
      11 лет придумали в середине 80-х.

      А до этого - в середине 1960-х.
      1. Авиатор_
        Авиатор_ Сегодня, 14:40
        0
        А до этого - в середине 1960-х.

        И как эта новация прошла мимо меня, проучившегося в школе с 1962 по 1972? Так что тут у Вас ошибка.
        1. Сахар Мёдович
          Сахар Мёдович Сегодня, 15:09
          +1
          Да, ошибка, но не тут. Я судил по знакомым, учившийся в 1952-63 и 1954-65 гг. На самом деле 11-летка была введена 1958 и отменена в 1969.
          1. Авиатор_
            Авиатор_ Сегодня, 15:22
            0
            Вы путаете разные 11-летки. Я вспомнил - действительно, была в 50-60-х годах 11-летка с присвоением рабочей специальности выпускникам. В 1966 году это закончилось, это был последний такой выпуск, моя старшая сестра под это попала - количество абитуриентов в тот год резко возросло, пришлось поступать в ВУЗ с большим конкурсом. У неё после школы-11 летки была какая-то текстильная специальность, практику они проходили на Оренбургском шёлкокомбинате, ныне успешно разваленном. Таких 11-летних школ было довольно немного, в Оренбурге одна-две.
            1. Сахар Мёдович
              Сахар Мёдович Сегодня, 16:34
              0
              Разные или нет - факт тот, что они были. И таких школ было много - люди, о которых я говорил, жили в 30-тысячном райцентре.
  32. zenion
    zenion Вчера, 16:01
    +2
    Забыли фильм, где он показал себя как актёр трагедийный "Когда деревья были большими".
  33. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Вчера, 18:44
    +6
    Смотрели сегодня с супругой "Ко мне, Мухтар". Так сыграть роль может только талантливый актер и человек, любящий животных! Гениально! У меня слеза навернулась, когда он нес Мухтара на руках раненого...
    п.с. сам потерял 2 года назад любимую, самую умную и преданную собаку....2 года прошло уже, а забыть не могу...собака никогда не предаст.. crying