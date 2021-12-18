Юрий Владимирович Никулин. К столетию со дня рождения актёра

Юрий Владимирович Никулин, 1976–1977 гг. Фото: goskatalog.ru

Юрий Никулин – настоящий актёр-фронтовик

Юрий Никулин в школе, 1930-е годы, фото: wikimedia.org

Юрий Никулин в 1939 году, фото: pamyat-naroda.ru

Юрий Никулин и оборона Ленинграда

Сержант Юрий Никулин на фронте в 1943 году (верхний ряд, 3-й слева), фото: wikimedia.org

Главный клоун советского цирка

Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, 1970-е годы, фото: goskatalog.ru

Лучшие роли в кино

Троица: Трус, Балбес и Бывалый, кадр из фильма «Кавказская пленница»

Юрий Никулин и Василий Шукшин во время съемок фильма «Они сражались за Родину», 1974 г. Фото: goskatalog.ru