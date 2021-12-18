Юрий Владимирович Никулин. К столетию со дня рождения актёра

Юрий Владимирович Никулин, 1976–1977 гг. Фото: goskatalog.ru
18 декабря 2021 года исполняется сто лет со дня рождения великого отечественного актера, артиста цирка, телеведущего, фронтовика Юрия Владимировича Никулина. Выдающийся комедийный актер оставил богатое художественное наследие. Благодаря сыгранным ролям, Юрий Владимирович обрел вечную жизнь, оставаясь популярным и всеми любимым актёром и после смерти.
Многим из нас он навсегда запомнился как веселый клоун и яркий комедийный персонаж золотой эпохи советского кино. Но личность Никулина была гораздо многограннее одних лишь комедийных ролей. Свой выдающийся актерский талант он раскрывал и в драматических картинах. Фильмы «Ко мне, Мухтар!», «Они сражались за Родину», «Двадцать дней без войны» знакомы практически всем, кто родился и вырос на постсоветском пространстве.
Юрий Никулин – настоящий актёр-фронтовик
Юрий Владимирович Никулин родился 18 декабря 1921 года в городе Демидове Смоленской области. С 1925 года вместе с семьей жил в Москве. Вся предвоенная жизнь будущей звезды советской комедийной сцены прошла в обычной коммунальной квартире, расположенной в Токмаковском переулке столицы.
Юрий Никулин в школе, 1930-е годы, фото: wikimedia.org
Первые семь классов Никулин обучался в школе № 349, которую, по его воспоминаниям, баловали своим посещением известные советские писатели, среди которых был и Аркадий Гайдар. В восьмом классе Юрий перешел учиться в среднюю школу № 346, которую и закончил в 1939 году, получив полное школьное образование – 11 классов.
Практически сразу после завершения учебы Никулина призвали на военную службу. Этот призыв продлился семь долгих лет и вместил в себя две войны и страшную блокаду Ленинграда.
Скорее всего, наличие образования в 11 классов повлияло на то, что Юрия отправили служить в технический род войск. Никулин попал в шестую батарею второго дивизиона 115-го зенитно-артиллерийского полка. Во время советско-финской войны 1939–1940 годов зенитная батарея Юрия Никулина располагалась в районе города Сестрорецк, осуществляя воздушное прикрытие подступов к Ленинграду.
На финской войне Юрий Никулин заработал сильнее обморожение. В один из зимних дней ему поставили задачу протянуть линию связи от позиций зенитной батареи до наблюдательного пункта. Участок сравнительно небольшой – примерно два километра. Но пройти на лыжах требовалось по льду Финского залива по достаточно глубокому снегу и в сильные морозы, да и от ветра укрыться было негде. Неся за спиной тяжелые катушки с телефонным кабелем, в один момент Юрий Никулин присел отдохнуть и даже не заметил, как уснул.
Юрий Никулин в 1939 году, фото: pamyat-naroda.ru
Погода в этот день, как и на протяжении практически всей зимы с 1939 на 1940 год, была морозной. От смерти Никулина спасли пограничники. Проезжавший рядом разъезд на аэросанях заметил бойца и доставил его на батарею, где ему оказали медицинскую помощь. Так Юрий Никулин заработал сильное обморожение ног, которое затем сказывалось на его здоровье всю жизнь. Актёр вспоминал, что ноги у него мерзли затем даже при небольшом морозе.
Юрий Никулин и оборона Ленинграда
За свою военную службу Юрий Никулин был награжден тремя медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За победу над Германией». В 1985 году актёра, как и большинство других оставшихся в живых ветеранов, наградили орденом Отечественной войны II степени.
Великая Отечественная война застала Юрия Никулина в том же 115-м зенитно-артиллерийском полку, в этом полку он полной ложкой хлебнул все тяготы самой трудной блокадной зимы 1941–1942 годов.
В дни блокады Юрий Никулин бывал в городе и видел трагедию ленинградцев своими собственными глазами. Его троюродный брат погиб в боях за город. Родной дядя умер от голода, эвакуироваться из Ленинграда смогла лишь тётя актёра. Сами зенитчики также часто недоедали. Каждому из них полагалось по 300 грамм хлеба в сутки. Но нередко вместо 150 грамм на руки выдавали один сухарь граммов на 75 и 150 грамм сырого и липкого как мыло хлеба. Также выдавали по ложке муки на человека, которую бойцы пускали в общий котёл.
Сержант Юрий Никулин на фронте в 1943 году (верхний ряд, 3-й слева), фото: wikimedia.org
Весной 1943 года Никулин попал в госпиталь, заработав воспаление легких. Уже выписавшись и выйдя на улицу, Юрий снова попал в госпиталь. На этот раз рядом с ним разорвался тяжелый немецкий снаряд, Никулин получил серьезную контузию, которую лечил до августа 1943 года. Вернулся из госпиталя он уже не в свою часть, а в 72-й зенитно-артиллерийский дивизион.
В составе этого дивизиона Юрий Никулин и завершил Великую Отечественную войну, не раз ещё оказываясь на краю гибели. Вместе с зенитным дивизионом участвовал в отражении налетов вражеской авиации на Ленинград, отбрасывал немцев от города, освобождал Прибалтику. Уже после завершения боевых действий в мае 1945 года старшего сержанта Юрия Никулина, помощника командира взвода 72-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона представляли к ордену Славы III степени. В июле того же года эту награду заменили на медаль «За отвагу».
В наградном документе указывалось, что Юрий Никулин отлично проявил себя во время наступления. В бою Юрий Никулин всё время находился в порядках пехоты, осуществляя разведку целей и координацию огня батареи. 27 июня 1944 года при отражении контратаки противника обнаружил и вызвал огонь на 15 целей. В результате точной корректировки артиллерийского огня огнем батареи было рассеяно и частично уничтожено до роты пехоты противника.
Главный клоун советского цирка
Боевые действия, особенно события блокады Ленинграда, стали для Никулина настоящей прививкой от войны. Как и многие люди его поколения, которым удалось пережить весь тот ад, всю свою жизнь пытались посвятить чистому созиданию. Никулин, который ещё в школе отличался веселым характером, любил подшутить и над одноклассниками, и над учителями, даже на фронте старался не терять чувства духа, участвовал в самодеятельности, выучился играть на гитаре и радовал однополчан исполнением популярных песен.
Юрий Никулин и Михаил Шуйдин, 1970-е годы, фото: goskatalog.ru
После долгих семи лет службы в армии, вернувшись назад в Москву, Юрий Никулин попытался поступить сначала во ВГИК, а затем в ГИТИС, но тогда в будущей звезде экрана экзаменаторы не обнаружили актёрских задатков.
Никулин при этом не опустил руки и пошел учиться в школу-студию разговорных жанров при Московском цирке на Цветном бульваре. Уже в октябре 1948 года он впервые вышел на сцену в образе клоуна, поучаствовав в репризе «Натурщик и халтурщик».
Вплоть до 60-летнего возраста Юрий Никулин не бросал клоунское искусство, продолжая выступать в цирке параллельно со съемками в кино. За это время он принял участие в массе цирковых представлений и показал большое количество миниатюр, в том числе с известным советским клоуном «Карандашом». С 1950 года Никулин выступал на арене в дуэте с клоуном Шуйдиным.
Дебютировав в кино в 1958 году с роли пиротехника в кинокартине «Девушка с гитарой», Никулин так до конца своей жизни и не оставил цирковое искусство. Вплоть до 1981 года Никулин продолжал выходить на арену и радовать зрителей своими представлениями. И только в 60 лет он окончательно поменял манеж на режиссуру.
В 1983 году Никулин стал директором и художественным руководителем цирка на Цветном бульваре. Этому цирку Юрий Владимирович посвятил большую часть своей жизни. С 1996 года цирк носит имя Никулина, а руководит им сегодня его сын – Максим Юрьевич Никулин.
Лучшие роли в кино
Для большинства жителей СССР и России Юрий Никулин запомнился по выдающимся ролям в кино. Всё-таки именно кинематограф является самым массовым видом искусства. Комедийные фильмы с участием Никулина стали классикой отечественного кино и не потеряли своей актуальности и сегодня.
Троица: Трус, Балбес и Бывалый, кадр из фильма «Кавказская пленница»
По-настоящему знаменитым актёром Никулин стал благодаря притягательному и незабываемому образу Балбеса в знаменитой тройке (Трус, Балбес и Бывалый). Начало этим ролям положила короткометражка «Пёс Барбос и необычный кросс». Далее троица отметилась в комедиях «Самогонщики», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». Все эти фильмы в нашей стране любят до сих пор.
Одним из лучших комедийных фильмов с участием Юрия Никулина в главной роли стала «Бриллиантовая рука». Это кинопроизведение Гайдая разлетелось на цитаты. Вся страна до сих использует крылатые выражения и фразы из фильма в повседневной жизни, только из этой картины в разговорный русский язык ушло больше 200 цитат.
Помимо эксцентричных комедий с фарсом и гротескными персонажами, Юрий Никулин снимался и в лирических комедиях, среди которых можно выделить фильмы «Семь стариков и одна девушка», «Старики-разбойники». Отметился актер и ролью в кинокомедии по бессмертной литературной классике Ильфа и Петрова «12 стульев».
Юрий Никулин и Василий Шукшин во время съемок фильма «Они сражались за Родину», 1974 г. Фото: goskatalog.ru
Отдельно можно выделить драматические работы Юрия Владимировича, которые лишь подчеркивали глубину его таланта. Особенно пронзительными были роли Никулина в двух военных фильмах: «Они сражались за Родину» и «Двадцать дней без войны». Эти картины раскрывали драматические возможности актёра. При этом в фильме «Они сражались за Родину» Никулин словно сыграл самого себя – обычного солдата на большой и страшной войне.
Наверное, война никогда по-настоящему не покидала Никулина, как и многих людей его поколения, которым посчастливилось вернуться домой. Возможно, именно поэтому ему так хорошо удавались роли в военных картинах. Юрий Владимирович максимально естественно и правдиво воплощал на экране образы людей, которые вживую видели то, что не могли забыть до конца своей жизни.