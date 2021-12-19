Военное обозрение
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19 декабря - День военной контрразведки России

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Дата 19 декабря была выбрана в качестве Дня военной контрразведки России не случайно. Именно в этот день 103 года назад был создан Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Хотя военная контрразведка существовала и в Российской империи, но именно в советский период отечественной истории были сформированы структура и принципы работы, которые остаются с определенными изменениями и в наши дни.


Создание особых отделов в составе ВЧК было продиктовано сложной обстановкой периода Гражданской войны в России. Вслед за собственно центральным Особым отделом были созданы особые отделы фронтов, флотов, армий, флотилий, губернских ЧК. В их задачи входили не только борьба со шпионами, диверсантами, контрреволюционерами, вредителями, но и выявление морально неустойчивых красноармейцев и командиров – тех самых потенциальных предателей и шпионов.

В 1936 году Особый отдел переименовали в 5-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, а в 1938 г. – во 2-е Управление (особых отделов) НКВД СССР. В сентябре 1938 г. было восстановлено ГУГБ и 2-е управление переформировали в 4-е управление. В ведении управления находились особые отделы РККА, РККФ и войск НКВД СССР.

3 февраля 1941 года особые отделы передали в состав Наркомата обороны, оставшиеся же в составе НКВД особые отделы продолжили работать лишь по милиции и войскам НКВД. Однако переподчинение военной контрразведки военному ведомству не оказалось эффективным, и вскоре, уже после начала войны, особые отделы вновь вернули в систему органов государственной безопасности.


19 апреля на базе Управления особых отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР было создано Главное управление контрразведки «Смерш», которое опять переподчинили Наркомату обороны и лишь в 1946 году вновь вернули в систему госбезопасности как особые отделы МГБ СССР. С 1954 года в составе Комитета государственной безопасности СССР действовало Третье Главное управление КГБ СССР, отвечавшее за контрразведку в вооруженных силах. После распада СССР военная контрразведка претерпела ряд организационных изменений и переименований.

В настоящее время за военную контрразведку отвечает Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В состав департамента входят управления ФСБ по военным округам, флотам, войскам ФСВНГ, ВКС, отделы ФСБ по военным академиям и научно-исследовательским институтам.

Несмотря на определенное предвзятое отношение части общества к контрразведывательной службе в войсках и выполняемым ею функциям, стоит отметить, что особисты внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, выявляя и уничтожая вражеских шпионов и диверсантов, а также предателей в рядах Красной армии. В годы Холодной войны военные контрразведчики проводили многочисленные операции по выявлению шпионов потенциального противника, участвовали в боевых действиях в Афганистане и других «горячих точках».

Важность и необходимость службы военных контрразведчиков в современной России также сложно переоценить, особенно учитывая продвижение НАТО на восток и сложные взаимоотношения с соседней Украиной, а также деятельность террористических группировок в странах Ближнего и Среднего Востока. От эффективности работы военных контрразведчиков сегодня зависит очень многое, а результаты их деятельности видны не каждому: это не только разоблаченные и арестованные шпионы, террористы, коррупционеры и преступники, но и предотвращенные преступления, включая и хищения оружия, и диверсии на военных и гражданских объектах, и теракты против военнослужащих и мирного населения.

«Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших сотрудников органов военной контрразведки России, Советского Союза, а также членов их семей, с профессиональным праздником!
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Использованы фотографии:
Википедия / photo by Vizu
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47 комментариев
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  1. Зяблицев
    Зяблицев Сегодня, 08:34
    -8
    Я контрразведчиков поздравляю, нужное (инной раз) дело делают, но случившаяся дискриминация меня напрягает - их пенсам вчера дали пенсию за январь, а вояк как всегда перенесли на попозже! Теперь "День взятия Бастилии", вернее "День военного контрразведчика" пройдет впустую! laughing Да и в целом, дали всем - прокурорским, ФСИНОВцам..., а армейцам, как всегда, в последнюю очередь! Там и так той пенсии лишь 70 % с копейкой дают на руки! Любит у нас государство армию!Во все щели...и особисты ему в этом иногда хорошо помогают! laughing
    Тем не менее, с праздником, от души!
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 08:56
      +12
      Цитата: Зяблицев
      с праздником, от души!

      Поддерживаю!
      В ночь с 19-го на 20-е декабря, День Святого Николая и военного контрразведчика плавно перетекает в День чекиста! yes
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 11:41
        +2
        Цитата: LIONnvrsk
        В ночь с 19-го на 20-е декабря, День Святого Николая и военного контрразведчика плавно перетекает в День чекиста!

        И Святой Николай благословил и тех, и других.! )))
  2. Boris55
    Boris55 Сегодня, 08:39
    +10
    «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших сотрудников органов военной контрразведки России, Советского Союза, а также членов их семей, с профессиональным праздником!

    Присоединяюсь. Успехов Вам в борьбе с врагами отечества нашего.
  3. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Сегодня, 08:44
    +10
    ***
    "Невидимое-вижу!Неслышимое-слышу!" ...
    ***
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:58
      +3
      "То что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка!" - любил мне повторять наш особист... laughing
  4. lwxx
    lwxx Сегодня, 08:51
    +10
    19 апреля 1943 года постановлением Государственного комитета обороны СССР было создано управление советской военной контрразведки "СМЕРШ". В 1943 ,а не в 1941 как следует из статьи.
  5. Кроу
    Кроу Сегодня, 08:56
    +16
    С Праздником!
    Служба оперативного состава ГУКР СМЕРШ была крайне опасной - в среднем оперативник служил 3 месяца, после чего выбывал по смерти или ранению. Организация СМЕРШ никакого отношения к репрессиям и расстрелам людей никогда не имела. В условиях войны она работала жёстко и профессионально, что позволило резко сократить потери РККА в ходе войны и во многом привело к снятию адмирала Канариса с должности начальника Абвера за неудовлетворительные итоги работы и многочисленные провалы агентуры.
    1. лесник1971
      лесник1971 Сегодня, 12:30
      +3
      Согласен с вами. Лучшая книга на эту тему: "Момент истины или в августе 1944-го". Богомолова.
      Кто не читал - прочитайте, очень интересная книга. Фильм неплохой, но книга лучше.
      Военных контрразведчиков с профессиональным праздником!!!
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:10
    +4
    То что ЦРУ проспало наш военно технологический рывок и им приходиться сейчас пыль глотать из под наших колёс ВПК(Сразу для злопыхателей :гипер ,космическая зажигалка Пересвет,глайдер Авангард есть),есть не сомненая заслуга наших контрразведчиков,достойных продолжателей дела МГБ и КГБ.Продолжайте удивлять результатами своей работы.С праздником,дорогие товарищи!
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 10:27
      -1
      Цитата: tralflot1832
      То что ЦРУ проспало наш военно технологический рывок

      Этот рывок существует лишь в телевизоре и в Вашем личном воображении. laughing
  7. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 09:26
    +7
    С Днём военной контразведки.
    Тихо, очень тихо Ура!!!
  8. svp67
    svp67 Сегодня, 09:42
    +7
    «Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших сотрудников органов военной контрразведки России, Советского Союза, а также членов их семей, с профессиональным праздником!
    Присоединяюсь... Ну не зря же им в Екатеринбурге памятник есть...
  9. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 09:51
    +5
    Всех причастных с праздником! Не зря особисты в армии хлеб едят! Пришлось узнать о их работе в армии, хотя и косвенно...
  10. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:10
    +5
    Присоединяюсь к поздравлением к контразведчикам... легендарная служба и нужная в наше время... слишком много желающих поиметь секреты нашей страны.
    Поэтому дай Бог вам удачи и успехов на службе на благо нашей страны.
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 10:33
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      легендарная служба и нужная в наше время... слишком много желающих поиметь секреты нашей страны.

      Главный секрет нашей страны (Российской Федерации, в девичестве - РСФСР) состоит в том, что секретов у нас нет. Причина отсутствия секретов - научно-технологическая отсталость. Но Вы можете продолжать верить...

      К слову, о легендарной службе. С некоторых пор я стал отклонять предложения зарубежных лабораторий о сотрудничестве. И своим аспирантам и молодым кандидатам наук советую брать с меня пример. Вообще-то эти контакты нам нужны как минимум не меньше (а по факту - больше), чем им. Но не хочется, чтобы в один прекрасный день пришли контрразведчики, которым срочно потребовалось отчитаться о проделанной работе... Прецеденты уже были, причём неоднократно. bully
      1. Леха с Андроида.
        Леха с Андроида. Сегодня, 11:20
        0
        Нука раскройте нам секреты Циркона или Посейдона... smile.
        Там тоже отсуствуют научно технические секреты?
        А насчет зарубежных лабораторий smile наивно думать что там нет людей из спецслужб заинтересованных быть в курсе всех ваших успехов.
        Вообще поменьше надо делиться информацией о своих успехах с посторонними людьми и службами... целее будете.
        1. Сергей1964
          Сергей1964 Сегодня, 12:03
          0
          Цитата: Леха с Андроида.
          Нука раскройте нам секреты

          1) По воскресеньям не подаю.
          2) Я бы раскрыл - но Вы не поймёте, с Вашим уровнем охранника в супермаркете.
          Цитата: Леха с Андроида.
          А насчет зарубежных лабораторий smile наивно думать что там нет людей из спецслужб заинтересованных быть в курсе всех ваших успехов.

          Детка (к сожалению, другого эпитета Вы не заслуживаете). Вы настолько не представляете, как работают интернациональные (ключевое слово - интернациональные) научные коллективы (ключевое слово - научные коллективы), что просто даже не знаю, как комментировать.

          Давайте так.. Вы внимательно (ключевое слово - внимательно) попытаетесь (именно - попытаетесь, на успех я не рассчитываю, но мало ли...) почитаете историю создания ЯО. Просто по Википедии. Начиная с
          В 1896 году французский химик Антуан Анри Беккерель открывает радиоактивность урана.
          В 1899 году Эрнест Резерфорд обнаруживает альфа- и бета-лучи. В 1900 г. открыто гамма-излучение.
          Ну и далее по тексту.

          Так вот, состояние российской науки сейчас примерно такое
          - российская наука, условно говоря не сможет открыть радиоактивность урана; просто не сможет - нет ни приборов, ни технологий, ни кадров (кадры, представляющие из себя ценность, в основном свалили в приличные лаборатории, кто остался - это старпёры вроде меня, плюс-минус, и очень немножко молодых энтузиастов), нет вообще ничего; повторить чужие достижения - с большим скрипом сможем (не все достижения, но кое-какие - пока ещё да), с отставанием примерно на 5-10 лет.
          - даже то, что мы (со скрипом, преодолевая тяготы и лишения) можем дать промышленности - российская промышленность не может взять; просто не может - российская промышленность пока ещё умеет сжигать корветы, но взять мало-мальски наукоёмкие вещи - нет, не может; та же картина - нет ни кадров, ни оборудования, ни (очень важно) желания.

          Вы ещё верите в неимеющие аналогов Цирконы? Блажен, кто верует - тепло ему на свете (с). laughing
          1. лесник1971
            лесник1971 Сегодня, 12:42
            +2
            Ваше хамское и крайне высокомерное отношение к другим людям говорит о многом.
            Может быть вы и возглавляет какую-то "лабораторию", но если вы чего то не знаете то не значит, что этого нет. Или вы готовы за всю страну отчитываться?
            1. Сергей1964
              Сергей1964 Сегодня, 13:24
              0
              Цитата: лесник1971
              Ваше хамское и крайне высокомерное отношение

              Люди, которые хамски и высокомерно пишут мне
              Цитата: Леха с Андроида.
              Нука раскройте нам

              Автоматически напрашиваются на аналогичное отношение. Дело в том, что я - не профессор Преображенский дореволюционной закваски. Я - советский доктор наук, делавший свою докторскую в суровые 90-е, на земле и под землёй, преодолевая подвиги и совершая тяготы и лишения ((с), выражение знакомых геологов - которые тоже совершали и преодолевали). И, не будучи интеллигентом, но будучи суровым сибирским доктором наук, я не считаю себя обязанным стесняться в общении с персонажами вроде "Леха с Андроида" или Вас. Помните, у Шварца - Тень, знай своё место! bully hi
              Цитата: лесник1971
              Или вы готовы за всю страну отчитываться?

              Готов. Я знаю состояние в самых разных отраслях. От космической до молекулярной биологии. Знаю из первых (то есть своих) рук. Вы просто не поверите, насколько востребованы микробиологи мирового класса. Будете удивляться, но даже в РВСН востребованы. И даже в системах слежения за спутниками. Мало нас . Недавно решили пересчитаться - так вот, иных уж нет, а те - далече...
          2. свой1970
            свой1970 Сегодня, 13:20
            +2
            Цитата: Сергей1964
            Детка (к сожалению, другого эпитета Вы не заслуживаете)

            Сразу видно - человек науки, привыкший дискуссировать с оппонентами ....
      2. Paranoid50
        Paranoid50 Сегодня, 13:08
        +1
        Цитата: Сергей1964
        И своим аспирантам и молодым кандидатам наук советую брать с меня пример.

        Кто бы сомневался. yes И сюда возраст явился в одиночку. laughing
  11. iva12936
    iva12936 Сегодня, 12:44
    +3
    С Праздником всех причастных, здоровья, удачи, успехов и мирного неба!!! soldier
  12. Der Spiegel
    Der Spiegel Сегодня, 12:44
    -2
    инфантильные товарищи - бывшие стукачки, пополнявшие ряды контриков из числа армейских офицеров, чином примерно старший лейтенант-капитан. Ищущие таких-же стукачков в рядах личного состава воинских частей, которые находятся в зоне его ответственности. Пишу не по наслышке. Сколько мне приходилось давать отписок на их запросы... "Управление ВК ФСБ по .... исходя из имеющихся оперативных данных и бла-бла". Вот эти тонны бумаги и есть их результаты "деятельности". Иначе не было бы у нас хищений, самострелов, разглашений и т.д.
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 16:02
      0
      Цитата: Der Spiegel
      инфантильные товарищи - бывшие стукачки,

      А давайте, коллега, проверим?
      Я дал полную информацию про себя. Давал и раньше на этом ресурсе, но ещё в 100500-й раз. Я - Хижняк Скргей Витальевич. Моя почта - skhizhnyak@yandex.ru, мой телефон - 89029110399, мой ORCID 0000-0003-2583-8857, мой профиль в WoS https://publons.com/researcher/2269787/sergey-khizhnyak/

      Давайте, проверим - эти товарищи выйдут со мной на связь? Если что - я носитель сикретов. laughing
      И я нигде не расписывался. Товарищам, которые, возможно, решат выйти на связь. Вам придётся иметь дело и с прокуратурой, и минимум с двумя министерствами. У которых, к слову, свои первые отделы. Но Вы вэлкам. ))
      1. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 18:41
        0
        Цитата: Сергей1964
        А давайте, коллега, проверим?

        Похоже, проверка не работает. А довайте, патриоты, встретимся очно. Я - готов. В любое время. А вы - готови? ЕщЕ раз. Готов встретиться с вамию И мои друзья готовы. Если меня убьют (я готов) вы готовы
  13. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 13:29
    -1
    Цитата: Paranoid50
    И сюда возраст явился в одиночку.

    Разумеется. Мои 57 - это мои 57. Но главное не в этом. Главное в том, что примерно лет через 15 (хотел написать 20, но, думаю, через 15) все квасные патриоты внезапно обнаружат, что они живут в Нигерии. Причём - по всем показателям. laughing
    А пока - пусть тешутся патриотизмом. На устройствах, разработанных американскими инженерами, с ОС, разработанной американскими инженерами... laughing
  14. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 13:31
    0
    Цитата: Der Spiegel
    Вот эти тонны бумаги и есть их результаты "деятельности".

    Поставил плюс. Сразу видно человека, который реально общался с конторой. good wink
  15. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 13:43
    -2
    Цитата: свой1970
    человек науки, привыкший дискуссировать с оппонентами ....

    У меня здесь нет оппонентов. hi
    1. лесник1971
      лесник1971 Сегодня, 14:36
      0
      Вообще непонятно зачем вы здесь пишете - наверное чтобы показать что вы гораздо выше всех окружающих, такое своеобразное желание потешить свое "эго".
      Не собираюсь подвергать сомнению ваши научные знания, но ваш стиль общения с людьми, мягко говоря, своеобразный.
      Может быть, как учёный вы и действительно представляете из себя определенную величину, но как человек вы так себе.
      И ваше заявление о том, что вы знаете про состояние науки во всей стране, тоже говорит о том, что вы слишком много о себе возомнили.
      1. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 15:07
        0
        Цитата: лесник1971
        Вообще непонятно

        Не сомневаюсь. Чтобы Вы (лично Вы) понимали мотивацию доктора наук.... Не пытайтесь, Вам это не дано. Но, если лично Вам так интересно - напишите мне на skhizhnyak на yandex ru. Я никогда не боюсь выступать с открытым забралом. Но Вы ведь не напишете, верно? Но, если вдруг, внезапно (не верю, но вдруг) тнапишете
        - я извинюсь перед Вами прямо на этом ресурсе
        - разумеется, отвечу, причём поставлю лично Вас в перувую очередь на ответ
        - если вдруг не извинюсь и не отвечу - мой телефон 8-902-911-0399 email skhizhnyak@yandex.ru
      2. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 15:10
        0
        Лесник, у меня вдруг возникло ощущение, что Вы ответите. Могу ошибаться. Но, если ошибся - пишите. Имейте в виду, что у нас уже вечер, и у меня очень много работы. Наберитись терпения если ответ будет утром. wink
      3. Сергей1964
        Сергей1964 Сегодня, 15:17
        0
        Да, и я на связи по 89029110399. Если я ошибся в Вас - звоните. Проблемы со связью - пишите на почту. Если не будет звонка или письма - я ошибся. fame on me
        1. Сергей1964
          Сергей1964 Сегодня, 15:20
          0
          P.S.
          Дебилам, которые верят в холодное сердце и горячие уши (или как там там)... Ну, вот мои все выходные данные. И что? bully hi
          1. Сергей1964
            Сергей1964 Сегодня, 15:37
            0
            Кстати, вменяемым участникам. Сильно извиняюсь за отсутствие ответов в личке. Если надо пообщаться - пишите на почту. Ещё раз skhizhnyak@yandex.ru.
            Телефон 89029110399
            Органам, которым я периодически выполняю работу - пишите на Минобр, Минсельхоз и РАН и ФСБ (не знаю, как у вас там организации...). И, вспомнил, Прокуратуру РФ. Имейте в виду, что за эту работу с вас потребуют денег. И вам придётся бодаться с этими конторами. Я бы вам рекомендовал не писать. Зная ваши конторы... Давайте разойдёмся мирно. wink
        2. лесник1971
          лесник1971 Сегодня, 15:39
          +1
          Не совсем понял зачем мне вам звонить или писать в личку.
          Как я уже говорил, судя по стилю общения здесь на сайте, вы, по моему мнению, крайне неприятный человек, хотя может быть и неплохой научный работник, не мне судить.
          Так что общаться с вами у меня желания нет.
          Да и ваши потуги взять на слабо или что-то в этом роде оставьте для своих студентов. Мне ваша мотивация не интересна, вопрос был риторическим.
          1. konstantin68
            konstantin68 Сегодня, 16:23
            0
            Цитата: лесник1971
            вы, по моему мнению, крайне неприятный человек

            Вот представьте,Дмитрий,как этот тип(а по-другому я его не назову) общается со студентами,абитурой и младшими НС? Наверно с нетерпением ждут,когда он в отпуск уйдет или заболеет,дабы спокойно сдать предмет(если он преподает)или просто спокойно вздохнуть(ежели сей Нобелевский лауреат работает )
          2. Сергей1964
            Сергей1964 Сегодня, 17:06
            0
            Я и не сомневался.
          3. Сергей1964
            Сергей1964 Сегодня, 17:47
            0
            Цитата: лесник1971
            Не совсем понял

            Ну что, Лесник? Кишка тонка? Правильно тонка. Против ФСБ Ваша военная контрразведка... Ну, даже не знаю, что сказать.Но я вывесил все свои данные. Могу вывесить проекты, в которых работаю. Но Ваша разведка... laughing hi Попробуйте обратиться в ФСБ, которое нас курирует. Узнаете, где ваше место (ваше - с маленькой буквы) laughing
            1. лесник1971
              лесник1971 Сегодня, 19:21
              0
              В своих предыдущих комментариях я, кажется, переоценил ваши умственные способности.
              Да и алкоголь, особенно в больших дозах вреден для здоровья. Не болейте.
  16. lucul
    lucul Сегодня, 14:32
    0
    С праздником всех причастных
  17. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 16:11
    0
    Цитата: Сергей1964
    Органам, которым я периодически выполняю работу - пишите на Минобр

    Или на Минсельхоз, как уже сказал. Или на РАН. У них там свой первый отел. Ну, вы в курсе. Или на Спортлото пишите. А если вас сильно разозлит, что я пишу - ну, позлитесь. Нам ведь тоже надо позлиться, верно? bully
  18. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 17:05
    0
    Цитата: konstantin68
    от представьте,Дмитрий,как этот тип(а по-другому я его не назову) общается со студентами,абитурой и младшими НС? Наверно с нетерпением ждут,когда он в отпуск уйдет или заболеет,дабы спокойно сдать предмет(если он преподает)или просто спокойно вздохнуть(ежели сей Нобелевский лауреат работает )

    Из Вас психолог - никакой. Студенты меня любят. Аспиранты тоже любят. Не любит меня контингент, подобный Вам. Правильно не любит. Я подобных Вам тоже не люблю, ьак что нашаа нелюбовь взаимна. В скобках замечу, что я подобных Вам не люблю обоснованно - подобные Вам вредят моей стране (Российской Федерации, в девичестве - РСФСР).
  19. Сергей1964
    Сергей1964 Сегодня, 17:18
    0
    Ну что, контрразведка? Я Выше дал все свои данные, только ещё фото не вывесил. Ну и что вы против ФСБ? Вы никто, ничто, и звать вас никак. hi Но, если хотите оспорить - в любое время в Красноярске. Назначайте время и место. bully laughing
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 19:06
      0
      Нe что, больно и страшно
      .Да, больно и страшно
  20. Sewer Krainiy
    Sewer Krainiy Сегодня, 18:55
    +1
    Коллег контрразведчиков с праздником! И с наступающим Днем ВЧК-КГБ. А если конкретнее, сотрудников особых отделов по Николаевскому военно-морскому гарнизону (Украина), Новоземельской военно-морской базе (Россия). Здоровья вам, добра вам и вашим семьям. Из Белоруссии поздравления.
    1. Сергей1964
      Сергей1964 Сегодня, 19:30
      0
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      Контрразведчики, увы... Что, стыдно... Да, стыдно...