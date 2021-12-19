19 декабря - День военной контрразведки России

Дата 19 декабря была выбрана в качестве Дня военной контрразведки России не случайно. Именно в этот день 103 года назад был создан Особый отдел ВЧК при Совете Народных Комиссаров РСФСР. Хотя военная контрразведка существовала и в Российской империи, но именно в советский период отечественной истории были сформированы структура и принципы работы, которые остаются с определенными изменениями и в наши дни.
Создание особых отделов в составе ВЧК было продиктовано сложной обстановкой периода Гражданской войны в России. Вслед за собственно центральным Особым отделом были созданы особые отделы фронтов, флотов, армий, флотилий, губернских ЧК. В их задачи входили не только борьба со шпионами, диверсантами, контрреволюционерами, вредителями, но и выявление морально неустойчивых красноармейцев и командиров – тех самых потенциальных предателей и шпионов.
В 1936 году Особый отдел переименовали в 5-й отдел Главного управления государственной безопасности НКВД СССР, а в 1938 г. – во 2-е Управление (особых отделов) НКВД СССР. В сентябре 1938 г. было восстановлено ГУГБ и 2-е управление переформировали в 4-е управление. В ведении управления находились особые отделы РККА, РККФ и войск НКВД СССР.
3 февраля 1941 года особые отделы передали в состав Наркомата обороны, оставшиеся же в составе НКВД особые отделы продолжили работать лишь по милиции и войскам НКВД. Однако переподчинение военной контрразведки военному ведомству не оказалось эффективным, и вскоре, уже после начала войны, особые отделы вновь вернули в систему органов государственной безопасности.
19 апреля на базе Управления особых отделов Народного комиссариата внутренних дел СССР было создано Главное управление контрразведки «Смерш», которое опять переподчинили Наркомату обороны и лишь в 1946 году вновь вернули в систему госбезопасности как особые отделы МГБ СССР. С 1954 года в составе Комитета государственной безопасности СССР действовало Третье Главное управление КГБ СССР, отвечавшее за контрразведку в вооруженных силах. После распада СССР военная контрразведка претерпела ряд организационных изменений и переименований.
В настоящее время за военную контрразведку отвечает Департамент военной контрразведки Федеральной службы безопасности Российской Федерации. В состав департамента входят управления ФСБ по военным округам, флотам, войскам ФСВНГ, ВКС, отделы ФСБ по военным академиям и научно-исследовательским институтам.
Несмотря на определенное предвзятое отношение части общества к контрразведывательной службе в войсках и выполняемым ею функциям, стоит отметить, что особисты внесли большой вклад в победу в Великой Отечественной войне, выявляя и уничтожая вражеских шпионов и диверсантов, а также предателей в рядах Красной армии. В годы Холодной войны военные контрразведчики проводили многочисленные операции по выявлению шпионов потенциального противника, участвовали в боевых действиях в Афганистане и других «горячих точках».
Важность и необходимость службы военных контрразведчиков в современной России также сложно переоценить, особенно учитывая продвижение НАТО на восток и сложные взаимоотношения с соседней Украиной, а также деятельность террористических группировок в странах Ближнего и Среднего Востока. От эффективности работы военных контрразведчиков сегодня зависит очень многое, а результаты их деятельности видны не каждому: это не только разоблаченные и арестованные шпионы, террористы, коррупционеры и преступники, но и предотвращенные преступления, включая и хищения оружия, и диверсии на военных и гражданских объектах, и теракты против военнослужащих и мирного населения.
«Военное обозрение» поздравляет всех действующих и бывших сотрудников органов военной контрразведки России, Советского Союза, а также членов их семей, с профессиональным праздником!