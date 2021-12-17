«Мобильные реакторы станут приоритетными целями для противника»: в прессе США критикуют оснащение армии «мини-АЭС»

Концепция реактора Pele

Переход армии на использование ядерной энергии

Структура TRISO

Путь к катастрофе

Эти заявления напрямую противоречат истории эксплуатации TRISO […] Устойчивость трёхструктурных изотропных частиц к кинетическому удару сомнительна: покрытие из карбида кремния вокруг топливного материала хрупкое и может разрушиться при поражении боеприпасом. Кроме того, графитовый замедлитель уязвим для окисления при воздействии воздуха или воды, при высоких температурах создаётся возможность его возгорания, распространяющего радиоактивную золу

Успешное нанесение удара по реактору может вынудить эвакуировать большие участки базы на недели или месяцы только из-за угрозы внешнего радиационного облучения, а находящееся на объекте материальное оснащение станет бесполезными

Учитывая эти уязвимости, противники осознают полезность реактора в качестве цели […] Даже неудачная или минимально разрушительная атака на реактор может дать неприятелю значительные преимущества

Представьте себе следующий сценарий: с приближением зимы в Восточной Европе разгорается конфликт между НАТО и Россией. Польша, испытывающая нехватку природного газа, страдает от перебоев в поставках электроэнергии. Её недостаток не позволяет передовым силам альянса удовлетворить свои собственные потребности, обесточив крупные военные базы. Смогут ли в этих условиях работать разогретые до предела радары ПРО? Уделить приоритетное внимание питанию системы ближнего поражения БПЛА или батареи ракет класса «земля-воздух»? В армии США верят, что использование ядерной энергии позволит решить проблему этого выбора.Исследования, проведенные Пентагоном, выявили растущие потребности в электроэнергии на передовых оперативных базах (из-за появления сетей [связи и коммуникаций] высокого уровня, расширения парка беспилотников и роста вычислительных мощностей). Как показывает анализ, цепочка поставок дизельного топлива для производства электроэнергии является одним из слабых звеньев функционирования военного механизма. Так, в 2018 году 52% американских бойцов было потеряно в Ираке в результате нападений на наземные средства снабжения. В итоге было рекомендовано использовать ядерную энергию.С 2020 года реализуется программа создания мини-реактора Pele мощностью 1-5 МВт, весом 40 тонн и габаритами, позволяющими перевозить его на грузовиках или военно-транспортными самолётами (в том числе C-17). Предполагается, что реактор можно будет развернуть в кратчайшие сроки на минимально подготовленных площадках для снабжения электроэнергией как передовых баз, так и удалённых объектов. Ожидается, что этап проектирования завершится в 2022 году с «проведением испытаний на полную мощность к концу 2023 года».Сторонники проекта Pele уверяют, что реактор можно безопасно эксплуатировать даже в прифронтовой полосе, так как он устойчив к авариям благодаря использованию TRISO (трёхструктурное изотропное топливо). Для обеспечения максимальной транспортабельности конструкции реактор не подлежит заглублению и не требует бетонной отливки для защиты активной зоны от кинетической атаки. Как поясняют разработчики, этого не требуется, так как «TRISO меняет правила игры, и даже в случае атаки реактор не будет представлять серьёзной радиационной проблемы». В этой связи отсутствует необходимость в сопровождении реактора узкоспециализированным оборудованием и техникой и персоналом по реагированию на ЧС.- высказывается критика в издании War On the Rocks, поясняя, что достаточно всего нескольких осколочно-фугасных снарядов, чтобы вызвать такие последствия.Как поясняет автор, даже если предположить, что топливный материал не пропустит продукты деления при нанесении удара, то к неприемлемому ущербу приведёт прямое облучение от фрагментов реакторного топлива. Мощность гамма-дозы на расстоянии 50 см от выгорающего фрагмента TRISO размером с горошину приведёт к смертельной дозе менее чем за час. Такие частицы могут легко осесть на технике, что, как показывает пример Чернобыля, делает её обеззараживание бесперспективным.- указывается в издании.Как полагает автор, «мобильные реакторы станут приоритетными целями противника»:- пишут в прессе США.Со слов автора, любая атака по «мини-АЭС» заставит командование отводить персонал с базы на время оценки возможного ущерба, снижая боеспособность войск, действия которых зависят от функционирования базы или напрямую связаны с ней.