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«Мобильные реакторы станут приоритетными целями для противника»: в прессе США критикуют оснащение армии «мини-АЭС»

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Концепция реактора Pele



Представьте себе следующий сценарий: с приближением зимы в Восточной Европе разгорается конфликт между НАТО и Россией. Польша, испытывающая нехватку природного газа, страдает от перебоев в поставках электроэнергии. Её недостаток не позволяет передовым силам альянса удовлетворить свои собственные потребности, обесточив крупные военные базы. Смогут ли в этих условиях работать разогретые до предела радары ПРО? Уделить приоритетное внимание питанию системы ближнего поражения БПЛА или батареи ракет класса «земля-воздух»? В армии США верят, что использование ядерной энергии позволит решить проблему этого выбора.

Переход армии на использование ядерной энергии


Исследования, проведенные Пентагоном, выявили растущие потребности в электроэнергии на передовых оперативных базах (из-за появления сетей [связи и коммуникаций] высокого уровня, расширения парка беспилотников и роста вычислительных мощностей). Как показывает анализ, цепочка поставок дизельного топлива для производства электроэнергии является одним из слабых звеньев функционирования военного механизма. Так, в 2018 году 52% американских бойцов было потеряно в Ираке в результате нападений на наземные средства снабжения. В итоге было рекомендовано использовать ядерную энергию.

С 2020 года реализуется программа создания мини-реактора Pele мощностью 1-5 МВт, весом 40 тонн и габаритами, позволяющими перевозить его на грузовиках или военно-транспортными самолётами (в том числе C-17). Предполагается, что реактор можно будет развернуть в кратчайшие сроки на минимально подготовленных площадках для снабжения электроэнергией как передовых баз, так и удалённых объектов. Ожидается, что этап проектирования завершится в 2022 году с «проведением испытаний на полную мощность к концу 2023 года».

Сторонники проекта Pele уверяют, что реактор можно безопасно эксплуатировать даже в прифронтовой полосе, так как он устойчив к авариям благодаря использованию TRISO (трёхструктурное изотропное топливо). Для обеспечения максимальной транспортабельности конструкции реактор не подлежит заглублению и не требует бетонной отливки для защиты активной зоны от кинетической атаки. Как поясняют разработчики, этого не требуется, так как «TRISO меняет правила игры, и даже в случае атаки реактор не будет представлять серьёзной радиационной проблемы». В этой связи отсутствует необходимость в сопровождении реактора узкоспециализированным оборудованием и техникой и персоналом по реагированию на ЧС.


Структура TRISO


Путь к катастрофе


Эти заявления напрямую противоречат истории эксплуатации TRISO […] Устойчивость трёхструктурных изотропных частиц к кинетическому удару сомнительна: покрытие из карбида кремния вокруг топливного материала хрупкое и может разрушиться при поражении боеприпасом. Кроме того, графитовый замедлитель уязвим для окисления при воздействии воздуха или воды, при высоких температурах создаётся возможность его возгорания, распространяющего радиоактивную золу

- высказывается критика в издании War On the Rocks, поясняя, что достаточно всего нескольких осколочно-фугасных снарядов, чтобы вызвать такие последствия.

Как поясняет автор, даже если предположить, что топливный материал не пропустит продукты деления при нанесении удара, то к неприемлемому ущербу приведёт прямое облучение от фрагментов реакторного топлива. Мощность гамма-дозы на расстоянии 50 см от выгорающего фрагмента TRISO размером с горошину приведёт к смертельной дозе менее чем за час. Такие частицы могут легко осесть на технике, что, как показывает пример Чернобыля, делает её обеззараживание бесперспективным.

Успешное нанесение удара по реактору может вынудить эвакуировать большие участки базы на недели или месяцы только из-за угрозы внешнего радиационного облучения, а находящееся на объекте материальное оснащение станет бесполезными

- указывается в издании.

Как полагает автор, «мобильные реакторы станут приоритетными целями противника»:

Учитывая эти уязвимости, противники осознают полезность реактора в качестве цели […] Даже неудачная или минимально разрушительная атака на реактор может дать неприятелю значительные преимущества

- пишут в прессе США.

Со слов автора, любая атака по «мини-АЭС» заставит командование отводить персонал с базы на время оценки возможного ущерба, снижая боеспособность войск, действия которых зависят от функционирования базы или напрямую связаны с ней.

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41 комментарий
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  1. vpk72
    vpk72 17 декабря 2021 18:47
    +13
    Наработки пригодятся при освоении космических тел.
    1. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow 17 декабря 2021 21:31
      +1
      Цитата: vpk72
      Наработки пригодятся при освоении космических тел.

      про них в США заговорили уже несколько лет назад. В отдалённом гарнизоне нормальная вещь. Но в плане безопасности проблематична.
      1. Shurik70
        Shurik70 Вчера, 16:14
        +1
        Можно сделать бронекапсулу с бронёй, в несколько раз превышающей лобовую броню танка.
        От реактора никто не требует маневренности машины поля боя. Так что достаточно, если он просто сумеет медленно доползти до места. К тому же броню можно сделать сегментированной съёмной, что облегчит доставку на место. А после установки и запуска реактор вообще не надо трогать. Так что можно и десятикратную от танковой навесить. Даже если особо мощная противобункерная бомба и пробьёт броню, повредив реактор, вся радиация внутри капсулы останется.
    2. Alex777
      Alex777 17 декабря 2021 21:44
      +2
      Штаты озаботились тыловым обеспечением для серьезной войны.
      Танкеры ведь к берегам Китая не пошлешь. Китай их мигом утопит.
      А напряжение в розетках должно быть. Без напряжения не воюют. bully
      1. Pandiurin
        Pandiurin 17 декабря 2021 22:16
        +9
        Цитата: Alex777
        Штаты озаботились тыловым обеспечением для серьезной войны.
        Танкеры ведь к берегам Китая не пошлешь. Китай их мигом утопит.
        А напряжение в розетках должно быть. Без напряжения не воюют. bully


        Тыловое обеспечение, но в колониях. Заражение территории Польши или прибалтик для Пентагона вообще не является проблемой.
        Как вариант, могут вообще запланировать подрыв в случаи отступления.
        1. Alex777
          Alex777 17 декабря 2021 22:48
          +2
          Цитата: Pandiurin
          Заражение территории Польши или прибалтик для Пентагона вообще не является проблемой.

          Как и заражение китайских островов.
  2. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН 17 декабря 2021 18:53
    +2
    Пока что это всё только проекты. Ничего в железе нет.
    Вот как сие понимать:
    Ожидается, что этап проектирования завершится в 2022 году с «проведением испытаний на полную мощность к концу 2023 года».
    ?
    Проектирование у них завершится в 22 году, а испытания к концу 23 года? Пустопорожний треп на тему - денег дайте, будем строить..... может быть .... наверное...
    1. Комментарий был удален.
    2. Комментарий был удален.
    3. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 19:28
      -4
      Цитата: КОТ БАЮН
      Пустопорожний треп на тему - денег дайте, будем строить..... может быть ..
      Всё усложняют, а отдачи нема. Вот в 1945 году, товарищ Жуков отдал приказ по полевому телефону "Первому Белорусскому фронту, взять Берлин за одни сутки !!!!" и все поняли, и взяли эту "дворняжкину дочь" - суку фашистскую.
      1. voyaka uh
        voyaka uh 17 декабря 2021 19:37
        -5
        Жуков соревновался с Коневым: кто первым войдет в Берлин.
        Этот телефонный приказ обошелся в жизнь лишних 20-30 тыс советских солдат
        в последний месяц войны.
        1. tihonmarine
          tihonmarine 17 декабря 2021 20:04
          +3
          Цитата: voyaka uh
          Этот телефонный приказ обошелся в жизнь лишних 20-30 тыс советских солдат
          в последний месяц войны.

          Мы все это знаем, но я про простой телефон "парной связи", без атомных электростанций на передовой, даже у командующего фронтом, где было более миллиона солдат.
        2. Tusv
          Tusv 17 декабря 2021 21:04
          +7
          Цитата: voyaka uh
          Жуков соревновался с Коневым: кто первым войдет в Берлин.

          Алексей, Ну? Как может Жуков соревноваться с подчиненном Коневым? В Армии демократии нет по определению. Маршал Конев выполнял приказ Жукова и успешно, а в то же время Жуков выполнял приказ Ставки
          1. voyaka uh
            voyaka uh 17 декабря 2021 23:05
            -8
            Жукова в конце 42 выгнали, наконец, из Генштаба.
            Отстранили от планирования операций. Понизили.
            По ходу войны выдвинулись Рокоссовский, Черняховский,
            Конев.
            Черняховский погиб, Рокоссовского не любил Сталин.
            Перед Берлином Жуков подсуетился перед Сталиным,
            чтобы стать победителем в войне. Но боялся, что запомнят
            не его а того маршала, кто первый войдет в Берлин.
            И пер напролом, в лоб. Ничего другого он и не умел, собственно.
        3. tranquil
          tranquil 17 декабря 2021 22:11
          +3
          Цитата: voyaka uh
          Этот телефонный приказ обошелся в жизнь лишних 20-30 тыс советских солдат

          Чушь. Пруфы?
        4. Юджин-Евгений
          Юджин-Евгений Вчера, 02:50
          +1
          Хватит эту ерунду мусолить, потери были приемлемы, 14 тысяч душ при именно взятии Берлина.
        5. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Вчера, 12:25
          0
          Методикой подсчета лишних потерь, от того телефонного приказа, не поделитесь?
    4. Tusv
      Tusv 17 декабря 2021 20:56
      +1
      Цитата: КОТ БАЮН
      Пока что это всё только проекты. Ничего в железе нет.

      НИОКР форева. Вона у американцев Дарпа всего 1% в железо превращает. Однако мощь Янки нехилая, как не умаляй ихние достижения. А у Нас. Сразу "мультики", а бешенный Ниокр за скобками
    5. Storog Dvornik
      Storog Dvornik Вчера, 00:56
      0
      Последователи и частично потомки сынов Израиля, любят и умеют продавать Пентагону разные штуки, главное чтобы задорого...
      В 70е годы Пентагон по тендеру охотно покупал стульчаки на унитазы за 500 баксов...
      По поводу мини реакторов, а топливо где - у Росатома будут брать? Своё то, за 30 лет делать разучились, бизнесмены...
    6. SergKam
      SergKam Вчера, 02:26
      0
      Пока что это всё только проекты. Ничего в железе нет.

      Как бы мобильные реакторы умеют делать очень давно - "Ленин" с 59 года ходит по морям и окиянам.
      Да, тут немного другой принцип, но опять же - ничего невозможного, было бы желание и лишние деньги
  3. tihonmarine
    tihonmarine 17 декабря 2021 19:18
    +2
    Так, в 2018 году 52% американских бойцов было потеряно в Ираке в результате нападений на наземные средства снабжения. В итоге было рекомендовано использовать ядерную энергию.

    Это что тыловики должны использовать ЯО, чтобы предотвратить нападение , на "наземные средства снабжения" - то есть на тыловиков ? Или я наивный гуранский юноша чего то недопонял ?
  4. Tusv
    Tusv 17 декабря 2021 19:25
    +2
    О. В СССР при переходе с обычного режима на боевой всегда использовались 2 мощных дизеля, причем у каждой РЛС были свои собственные энергетические установки. То есть Дивизион ПВО на готовность номер Раз полностью автономен. В шестой армии ПВО СССР это был закон. Теперь подумаем. Какая разница в тепловой заметности отличаются дизеля от мини АЭС, для ракет с инфракрасной головкой наведения? Да побарабану. Тут пропустил, значит уничтожен, не взирая какая силовая установка
  5. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart 17 декабря 2021 19:28
    +8
    Сама задумка хороша но "незаглубляемый" как то очень плохо вяжется с современными высокоточными и высокопенетраторными средствами поражения. Если дизельген можно ввиду компактности переместить или диверсифицировать, то 40ка тонный контейнер будет реально как с мишенью на крыше "пни меня !" . Если рассматривать эту идею то по хорошему американцам стоило бы сделать его хотя бы минимально мобильным , чтобы в случае чего "своим ходом" он мог перемещаться по позиции в какие то временные укрытия , или чтобы была гипотетическая возможность его окопать хотя бы. Что касается потенциала для космической тематики - сомнительный потенциал , 40т. веса все таки. Для космоса будут требоваться довольно отличающиеся конструкции с точки зрения рад.безопасности, требований к внешней защищенности, теплоотводу,мощности,возможно и способу генерации.
    Вообще появление компактного реактора "на передовой" это реально лишь дело времени, прожорливость техники и насыщение ей войск неумолимо двигает к этому. Вопрос лишь в размерах и концепции такого изделия. 40 тонн на мой взгляд излишне , война очень не любит маломобильные высокоприоритетные объекты.
    1. Tusv
      Tusv 17 декабря 2021 19:39
      +3
      Цитата: Knell Wardenheart
      40 тонн на мой взгляд излишне , война очень не любит маломобильные высокоприоритетные объекты.

      Интересный коммент. Но вес Абрамса таки 62 т. Скажем берем только шасси с М1А2 и ставим на него мини АЭС, получится все те же 62 тонны. А мы знаем, что Абрамс достаточно мобилен.
      Другой вариант. Арктическая сцепка, то и 100 т. достаточно мобильна будет
      1. Knell Wardenheart
        Knell Wardenheart 17 декабря 2021 20:18
        +5
        Я полагаю что подобное изделие должно существовать в границах до 50 тонн - с надежным гусеничиным шасси , способным обеспечивать высокую скорость,проходимость ,и низкое давление на грунт. Примерно в габаритах танка (того же Абрамса, но лучше короче и уже) но без требований к танку по высоте соотв. (т.е выше Абрамса). В изделии можно пожертвовать противоминной защитой т.к никто в здравом уме не будет пускать ядерный реактор без авангарда ,и вообще дальние перемещения ЯР своим ходом однозначно исключены или как минимум нежелательны,это должно быть экстраординарным событием. Соотв. за счет отсутствия необходимости компромисса в сочетании бронирования верха и фронта такого изделия с какой то внешней сенсорикой и вооружением, можно и нужно не просто усилить верх и фронт реактора , но что немаловажно оставить в конструкции на этих направлениях задел , позволяющий помимо собственно брони использовать потенциал под КАЗы, дополнительное навесное бронирование ,противокумм.экраны итд.
        Повышенная мобильность нужна реактору для исключительно экстренных перемещений внутри тактической необходимости а также для перемещения "своим ходом" в условиях исключающих его транспортировку по дорогам или воздушным путем. Например в тех же арктических условиях и на местности типа "лунный пейзаж". На мой взгляд эксплуатацию такого изделия на месте стоит проводить как минимум с земляным укрытием типа "танковый капонир" ,подразумевающим большую защищенность с боков и возможность более эффективной поверхностной маскировки . А поверхностная маскировка реактору понадобится однозначно т.к его "тепловой след" будет лютым ,как не старайся. Т.е как минимум многослойная тепловая маскировка поверх капонира в стационарном положении. В случае долговременного базирования сам реактор может защитить лишь сочетание его мобильности-защищенности-скрытности. Все эти меры будут "повышать цену" уничтожения или повреждения такого изделия.
        По двигателям имхо сама платформа ЖЕЛАТЕЛЬНО должна разрабатываться в неком отдельном варианте т.е чтобы типовую платформу без реактора можно было использовать для перемещения грузов . Разумеется это должна быть платформа на электродвигателях. В этом случае реактор может не только обеспечить собственную мобильность на марше ,но еще и может выступать неким логистическим поддерживающим звеном на марше для дополнительных грузов а также повысится общая рентабельность проекта и его ремонтопригодность.
        Наконец 1-5 МВ какбэ намекает что будет порядка 3-12 МВ тепловой мощности (если речь об электрической) - охлаждение такой бандуры это задачка .. вероятно тепловой след изделия в походном положении и заставляет их рассматривать реактор как немобильную конструкцию.
        Все мои рассуждения это не более чем размышления над защитой и логистикой ,т.к военнопригодное изделие должно укладываться в эти параметры или оно будет очередной кислой вандервафлей для парадов и глубокого тыла.
        1. Tusv
          Tusv 17 декабря 2021 20:49
          +2
          Ой скока многабукаф. Для современных ракет нет ни какой разницы большая тепловая заметность или малая, если рассчитаны на малую. Я ведь с точки зрения объектовой ПВО рассуждаю, в которой служил. Нас вкопали в землю и расставили, где каждый сектор предполагаемого налета расстреливается с трех дивизионов. Для войсковой ПВО все Ваши рассуждения абсолютно в тему. Но и тут решаемо несколькими арктическими сцепками. В общем идея вполне себе жизнеспособна для объектовой ПВО и с проработкой мобильности можно достичь превосходного результата и для войсковой ПВО. Кстати про арктическую сцепку. Все средства ближнего ПВО в заполярном круге используют эту схему. Она и в Антарктике не подводит
  6. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 17 декабря 2021 19:31
    +3
    Есть надёжное, АБСОЛЮТНО надёжное лекарство от этой заразы- Не тащи эту хрень на чужую территорию. Сиди спокойно дома и занимайся собственными проблемами, не создавая их другим, которые, конечно, вернуться к самому первоисточнику..
  7. evgen1221
    evgen1221 17 декабря 2021 19:35
    +2
    С одной стороны потребности в энерги все ростут, с другой стороны расползание аэс тянет неквалифицированные кривые ручки накосячить, что тянет мини фукусимы и без прямых атак на эти аэс
  8. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 17 декабря 2021 19:48
    +4
    Это не экологично !
    Введите Грету Тумберг !
    am
  9. Кот Александрович
    Кот Александрович 17 декабря 2021 20:04
    -1
    Не стоит забывать и про всяких ухватистых румын, ворующих любое топливо! laughing
  10. Яро Полк
    Яро Полк 17 декабря 2021 20:59
    +1
    Тоже террористам оставят как оружие в Афганистане?
  11. Богатырев
    Богатырев Вчера, 00:40
    +1
    Цитата: voyaka uh
    Жуков соревновался с Коневым: кто первым войдет в Берлин.
    Этот телефонный приказ обошелся в жизнь лишних 20-30 тыс советских солдат
    в последний месяц войны.

    Думаю, там войска приходилось наоборот удерживать, они реально рвались в Берлин сами на всех уровнях.
    А приказ только дал им зеленый свет.
  12. pytar
    pytar Вчера, 01:05
    0
    На самом деле, разработка и внедрение мобильных миниреакторов вызванна изменениях энергетических нужд будущих систем оружия. На первое место, это лазерные системы, им нужна много электроэнергия. На втором, это намечающийся переход от ДВГ на гибриды и чисто электрические силовые установки. Нужно много электричество для подзарядки батареях будущей бронехетники, БПЛА и разных видов лучевых облучателей. Таскать цистерны с тысячами тоннами топлива безсмысленно и неэфективно. Миниреактор гораздо более /тысячи раз/ энергоемок. А проблемах с эго уязвимость, будут решать каким том образом.
    1. SoloD
      SoloD Вчера, 10:39
      0
      Почему не использовать РИТЭ́Ги для небольших баз или их связку?
      1. pytar
        pytar Вчера, 13:22
        0
        Почему не использовать РИТЭ́Ги для небольших баз или их связку?

        Таких тоже разрабатывают и насколько я знаю, уже есть в пробная эксплуатация. ! РИТЭ́Ги имеют своя ниша.
        Что до мобильных миниреакторов они станут незаменимые для обеспечением энергии больших военные соединения. Некоторые форумчане выразили сомнения в виду большого веса етих установок, типа 70 т. упоменалось и проч. Но! Мобильный реактор весивший 50 т. равностоен на сотни тысячи тон нефти! Переброска аналогичного количество классических энергоресурсов гораздо энергозатратная и и логистика у нее намного сложнее! В чем все таки минус миниреакторов? Первое - если будет поражен такой обыект, ето равно потерей сотни тысяч тон нефти за секундах! Второе - есть угроза от радиоактивного заряжение со всех последствия! При все того, преимущества намного больше, а переход технике к электрических силовых устоновок не оставляет выбора!
        В будущее место атомных миниреакторов займут мини-термоядерные реакторы, но пока до реализации такой технологии далеко. hi
        В России тоже разрабатываются такие установки!
        https://topwar.ru/159438-predstavleny-proekty-jadernyh-reaktorov-na-avtomobilnom-shassi.html
        Сделали еще в СССР!
      2. Pandiurin
        Pandiurin Вчера, 18:16
        0
        Цитата: SoloD
        Почему не использовать РИТЭ́Ги для небольших баз или их связку?

        Ритэг, там совсем другая ниша.
        Неплохо типа для небольшой автономной метеостанции с мощностью до 100-200 ватт.
        Все плюсы отсутствие активного охлаждения и подвижных частей.

        А здесь мощности от 1 МВатт.

        Если в группы объединять, из 100 Ваттных ритэг, для получения 1 МВатт, потребуется 10.000 шт.

        С соответствующими размерами, огромным тепловыделением из-за малого КПД, проблемами с последующей утилизацией.

        Здесь миниреактор, с теплоносителем, генераторами, активным охлаждением (если посмотреть призентацию).

        Американцы сильно лукавят про надёжность на передовой.
        В презентации видно что есть четыре здоровых вентилятора с одной стороны контейра и один с другой. Если накроется активное охлаждение, съём нагрузки - тепловой мощности, будут повреждены трубки с теплоносителем, то как бы не было спроектирован супер прочным и защищённым ядро, для него будет актуальна другая проблема. Ядро будет разрушено не механически, а от перегрева из-за невозможности охлаждения ядра. Перегрется разрушится, в следствии перегрева, теплового взрыва, расплава...
  13. Quadro
    Quadro Вчера, 07:12
    -1
    И что-то все молчат о том, что США уже очень много лет даже гражданскую АЭС построить не могут, Вестингауз уже банкрот, сами обогащать уран не могут, компетенции по строительству утеряны. Зато мультики и чертежики рисуют и одной известной стране уже продали комплектующие от недостроенной АЭС. Или они все упорно боятся выйти из мирка где США уже проиграли в ядерных технологиях?
  14. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Вчера, 07:44
    +2
    Не но Атомные станции удобны, пока по ним не шандарахнут враги.
  15. Юрий Сирицкий_2
    Юрий Сирицкий_2 Вчера, 11:53
    +1
    Возить за собой маленькую атомную бомбачку, сделать приятное противнику.