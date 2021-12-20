Противоракетная оборона на экспорт. ЗРК 98Р6Е «Абакан»



Самоходная пусковая установка 51П6Е2 на "Армии-2020". Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Путь на рынок



Компоненты ЗРК: две пусковые установки и РЛС 98Л6Е. Источник: Bastion-karpenko.ru

В составе комплекса



"Енисей-Е" на выставке "Армия-2021". Фото : пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"

Особые задачи

Коммерческие перспективы

Новое направление

Российская оборонная промышленность предлагает иностранным заказчикам широкий круг зенитных систем разных классов и типов. Сейчас на международный рынок выводится перспективный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны 98Р6Е «Абакан». Он предназначается для усиления существующих систем ПВО-ПРО и способен эффективно перехватывать баллистические цели, представляющие угрозу войскам или важным объектам.Специализированный комплекс нестратегической противоракетной обороны (ЗРК НПРО) с шифром «Абакан» является очередной разработкой концерна ВКО «Алмаз-Антей». По известным данным, главную роль в проекте взял на себя Научно-исследовательской электромеханический институт (г. Москва), а пусковая установка создавалась Машиностроительным заводом им. Калинина (г. Екатеринбург).О существовании проекта «Абакан» впервые стало известно в августе прошлого года, накануне открытия военно-технического форума «Армия-2020». В пресс-релизе от концерна «Алмаз-Антей» сообщалось, что на выставке впервые покажут самоходную пусковую установку 51П6Е2 из состава перспективного ЗРК НПРО «Абакан». Тогда же были раскрыты основные особенности, возможности и характеристики комплекса. В частности, в прессе сообщалось, что проект разработан специально для международного рынка.Сообщалось, что вместе с СПУ в состав ЗРК входит многофункциональная радиолокационная станция обнаружения и целеуказания 98Л6Е «Енисей-Е». В прошлом году ее демонстрировали в виде картинки, а на «Армии-2021» впервые показали полноценный образец. Вместе с ним на выставку вновь доставили пусковую установку.В феврале этого года российская промышленность участвовала в индийской выставке Aero India 2021, где, среди прочего, представила целый ряд современных зенитных комплексов, за исключением «Абакана». Причины отсутствия нового ЗРК НПРО раскрыл «Рособоронэкспорт». Как оказалось, на тот момент еще не были оформлены разрешительные документы для вывода новой разработки на международный рынок.Зарубежная «премьера» нового ЗРК состоялась в ноябре на выставке Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. Эта разработка ожидаемо привлекла внимание зарубежных специалистов. Удалось ли заинтересовать реальных заказчиков – неизвестно. Впрочем, имеются все основания для оптимистичных оценок и прогнозов.Как сообщается, ЗРК НПРО «Абакан» представляет собой вариант глубокой модернизации и дальнейшего развития линейки систем войсковой ПВО С-300В. Главной особенностью проекта 98Р6Е стал отказ от универсальности: этот комплекс предназначается только для перехвата баллистических целей нестратегических классов. Комплекс с такими функциями создается впервые в отечественной и мировой практике.Комплекс «Абакан» состоит из нескольких основных средств. Это многофункциональная РЛС (унифицированный многофункциональный радиолокатор) «Енисей-Е», самоходные ПУ 51П6Е2 (до 4 шт.), а также управляемые ракеты 9М82МДЭ и набор вспомогательных средств и изделий. Любопытно, что в опубликованных материалах о новом ЗРК не упоминаются командные пункты или машины управления. Возможно, их функции распределены между другими машинами комплекса.Все средства комплекса размещены на самоходных шасси, что упрощает переброску и развертывание на новых позициях. Боевая работа и стрельба в движении невозможна, однако подготовка к ним занимает минимальное время. Развертывание с марша занимает не более 15 мин., а подготовка к стрельбе из развернутого состояния – ок. 3 мин.РЛС типа 98Л6Е строится на многоосном спецшасси марки МЗКТ. На нем смонтированы корпуса с отсеком расчета и с антенным устройством, несущим ФАР. Тактико-технические характеристики такой станции не раскрывались, однако известно, что она способна следить за воздушной обстановкой и выдавать данные о целях на пусковые установки.По известным данным, РЛС «Енисей-Е» может включаться в контуры управления ПВО-ПРО и обмениваться данными с другими станциями и комплексами. Также возможна установка средств государственного опознавания российских или натовских стандартов. Предусмотрен вторичный канал для работы в Единой системе управления воздушным движением, позволяющий следить за гражданскими авиалиниями.СПУ 51П6Е2 построена на пятиосном шасси Брянского автозавода. Эта машина несет подъемное устройство с двумя крупногабаритными транспортно-пусковыми контейнерами ЗУР. Также имеется РЛС подсвета цели с функцией передачи команд радиокоррекции. Антенна этой станции помещены на подъемной мачте.Облик ракеты 9М82МДЭ пока не раскрыт. По габаритам и массе это изделие, вероятно, не уступает существующим ЗУР из состава ЗРС С-300/400. Комплекс «Абакан» способен осуществлять запуски ракет с интервалом от 2 сек. На одну цель одновременно наводится до двух ракет.Задачей ракет «Абакана» является поражение тактических и оперативно-тактических баллистических ракет. Перехват таких целей осуществляется на дальности до 30 км и высоте до 25 км. Скорость цели – до 3,5-4 км/с. Поражение производится осколочно-фугасной боевой частью. На конечном участке траектории ЗУР строит маневр и выбирает момент для подрыва своего заряда с таким расчетом, чтобы БЧ цели оказалась прямо в конусе разлета поражающих элементов.ЗРК «Абакан» предлагается использовать в составе многокомпонентной эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны. На него возлагается задача перехвата баллистических ракет, угрожающих важным объектам, тогда как прочие цели должны поражаться другими ЗРК. При этом не исключается возможность самостоятельной работы ЗРК НПРО.Предполагается, что такое распределение целей позволит значительно повысить общую эффективность ПВО-ПРО. Одновременное использование «традиционных» систем и ЗРК НПРО обеспечивает оптимизацию состава их боекомплекта и помогает более эффективно использовать их технический потенциал. Иными словами, ЗРК смогут сосредоточить все усилия только на аэродинамических целях, а всеми без исключения баллистическими угрозами займется «Абакан».В настоящее время на международном рынке присутствует масса разнообразных зенитных комплексов, способных выполнять задачи ПВО и НПРО. При этом специализированные системы, предназначенные для борьбы только с нестратегическими баллистическими угрозами, пока отсутствуют. Российский комплекс 98Р6Е «Абакан» фактически создает на рынке совершенно новую нишу – и сразу заполняет ее, не имея прямых конкурентов.Такое монопольное положение на рынке дает известные преимущества. Если потенциальный заказчик пожелает приобрести специализированный ЗРК НПРО, то ему не придется выбирать из нескольких образцов. Конечно, при наличии явного спроса на подобные системы, могут появиться новые конкурирующие разработки, в т.ч. зарубежные. Однако на их создание и доведение до рынка уйдет несколько лет, и в течение этого времени «Абакан» не будет иметь конкурентов.Тем не менее, коммерческие перспективы изделия 98Р6Е остаются неясными. В основе проекта лежит новая и оригинальная идея специализированного средства НПРО. Потенциальному заказчику придется тщательно изучить как саму концепцию, так и комплекс «Абакан», а затем сделать вывод, нужно ли ему такое вооружение. Как много стран пожелают развивать свою ПВО-ПРО при помощи принципиально новых систем – большой вопрос.Впрочем, реализация технического и коммерческого потенциала пока сдерживается другими факторами. В первую очередь, это новизна комплекса. Отдельные его средства впервые показали только в прошлом году, а «премьера» других компонентов состоялась лишь несколько месяцев назад. Потенциальные заказчики попросту не имели времени для тщательного изучения «Абакана» и пока могли не успеть определить его ценность.Таким образом, предприятия из состава концерна ВКО «Алмаз-Антей» разработали новую концепцию ЗРК, способного бороться со специфическими сложными целями. Используя новые и хорошо известные идеи, а также доступные компоненты, они разработали и построили опытный комплекс нового типа, который теперь демонстрируется на выставках и, возможно, примет участие в испытаниях.От результатов нынешних и будущих выставок зависит, в первую очередь, прибыль российской промышленности. Кроме того, коммерческие успехи «Абакана» покажут необходимость развития всего направления ЗРК НПРО. Соответственно, начнется разработка новых систем такого класса. На рынке закономерно возникнет конкуренция, но звание прародителя целого направления зенитных систем останется за российским комплексом.