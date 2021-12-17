Нашёлся пропавший на белорусской границе польский солдат

Вооруженные силы Польши сообщили об исчезновении военнослужащего. А нашелся пропавший на белорусской границе польский солдат на территории соседнего государства, причем это произошло еще до того, как было объявлено о его пропаже.О задержанном белорусскими пограничниками военнослужащем из Польши сообщило информационное агентство БелТА. Вскоре после этого сообщение об исчезновении военного появилось на странице Twitter 16-й Поморской механизированной дивизии, где он проходил службу.В Государственном погранкомитете Беларуси заявили, что солдат Войска Польского Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у белорусских властей. Его решение покинуть страну связано с несогласием с польской миграционной политикой и протестом против негуманного обращения с мигрантами, прибывающими с Ближнего Востока.Солдат сдался белорусскому пограничному наряду на участке границы вблизи заставы Тушемля.В воинской части, где он служил, подтвердили факт пропажи военнослужащего, но заявили, что в Белоруссию он бы не сбежал, поэтому его поиски продолжаются.Ранее в Еврокомиссии предложили при обострении миграционного кризиса на белорусско-польской границе сократить число пунктов пропуска и усилить охрану польских рубежей, которые одновременно являются восточной границей Европейского Союза. Там отметили, что данные меры возможны лишь после тщательного изучения обстановки и должны вводиться лишь на ограниченный срок.