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Нашёлся пропавший на белорусской границе польский солдат

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Вооруженные силы Польши сообщили об исчезновении военнослужащего. А нашелся пропавший на белорусской границе польский солдат на территории соседнего государства, причем это произошло еще до того, как было объявлено о его пропаже.


О задержанном белорусскими пограничниками военнослужащем из Польши сообщило информационное агентство БелТА. Вскоре после этого сообщение об исчезновении военного появилось на странице Twitter 16-й Поморской механизированной дивизии, где он проходил службу.

В Государственном погранкомитете Беларуси заявили, что солдат Войска Польского Эмиль Чечко 1996 года рождения попросил политического убежища у белорусских властей. Его решение покинуть страну связано с несогласием с польской миграционной политикой и протестом против негуманного обращения с мигрантами, прибывающими с Ближнего Востока.

Солдат сдался белорусскому пограничному наряду на участке границы вблизи заставы Тушемля.

В воинской части, где он служил, подтвердили факт пропажи военнослужащего, но заявили, что в Белоруссию он бы не сбежал, поэтому его поиски продолжаются.

Ранее в Еврокомиссии предложили при обострении миграционного кризиса на белорусско-польской границе сократить число пунктов пропуска и усилить охрану польских рубежей, которые одновременно являются восточной границей Европейского Союза. Там отметили, что данные меры возможны лишь после тщательного изучения обстановки и должны вводиться лишь на ограниченный срок.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/16Dywizja
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99 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy 17 декабря 2021 18:32
    +12
    Нашёлся пропавший на белорусской границе польский солдат
    Решил переждать под кустиком, да стало холодать. Батька не выдаст, так и шляхта не съест. feel
    1. Александр Иванов_11
      Александр Иванов_11 Вчера, 06:10
      +1
      Заблудился Бедняга, наверно искал выход из абсурдной сложившейся ситуации?
      1. LiSiCyn
        LiSiCyn Вчера, 08:10
        +2
        Во время интервью польский военнослужащий рассказал, что в какой-то момент на место его службы начали приезжать машины с пограничниками и забирать с собой его коллег. Первыми взяли Эмиля Чечко и его сослуживца. По дороге им предложили выпить. Добравшись до места, они увидели несколько человек. "Один у другого пограничника спрашивал, перезаряжать ли оружие. А когда мы спросили, зачем, они сказали перезаряжать и начали целиться нам в голову, чтобы заставить нас стрелять. На первом патрулировании мы были пьяные, по дороге ловили одинокого человека, увозили его в лес, выкапывали яму и прямо на наших глазах пограничники стреляли ему в голову", - рассказал он.
        По его словам, среди тех, кого убивали польские пограничники, были волонтеры и мигранты. "Я был в такой ситуации, когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (беженцев. - Прим. БЕЛТА) ведете?" А пограничник просто стрелял ему в лоб. Я видел две такие ситуации", - сообщил военнослужащий, - Никогда не было такой ситуации, чтобы мы проводили мигрантов и их не убили. Мы всегда убивали. Тела мигрантов закопаны в землю или растерзаны волками, но большинство в ямах. Мне трудно сказать, сколько там могил. Туда просто должен попасть Красный Крест и все это расследовать".
        1. taras
          taras Сегодня, 04:42
          -1
          Do you really believe that narrative? That all "escorted migrants" were killed. That all Polish border personnel are latter day Einsatzgruppen. Just a little bit far fetched one would think.
  2. 75Сергей
    75Сергей 17 декабря 2021 18:35
    +1
    Ну понятно, что солдатик ещё дитë, но факт есть факт.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 18:56
      +17
      Цитата: 75Сергей
      Ну понятно, что солдатик ещё дитë, но факт есть факт.

      Ну, я уже в 25 лет, "прошёл и Крым и рым" и селёдке в морду соль сыпал на Северах.
      1. militarist63
        militarist63 Вчера, 00:27
        0
        Польское "дитё" наверное какая-то знойная белорусская дивчина окрутила! laughing
        1. taras
          taras Сегодня, 10:24
          0
          That's certainly possible. A Belarusian femme fatale and KGB agent seduced him. But Emil is about as low level as one can get. They surely could have tried for someone higher up on the ladder.
    2. Василенко Владимир
      Василенко Владимир 17 декабря 2021 19:41
      +13
      Цитата: 75Сергей
      Ну понятно, что солдатик ещё дитë

      ему 25 лет, какое дите?!
      1. Серж-667
        Серж-667 17 декабря 2021 20:59
        +14
        Сейчас и в 30 дети. Инфантилизм растет и процветает.
      2. Попандос
        Попандос Вчера, 00:31
        +14
        Все мы дети, пока живы наши родители.
        Длолгих лет Вашим.
        Долгой памяти моим.
    3. Алексей Александрович
      Алексей Александрович 17 декабря 2021 19:47
      +7
      В 25 лет дите???
      1. Чеширский
        Чеширский 17 декабря 2021 20:06
        +26
        Цитата: Алексей Александрович
        В 25 лет дите???

        Первые 40 лет в жизни мальчика самые трудные... hi
        1. tihonmarine
          tihonmarine 17 декабря 2021 20:17
          +1
          Цитата: Чеширский
          Первые 40 лет в жизни мальчика самые трудные.

          К 40-а годам это уже мужик ! А вот потом дитё.
      2. Decimalegio
        Decimalegio Вчера, 16:54
        0
        для мамы всегда laughing
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow 17 декабря 2021 21:26
      +8
      Цитата: 75Сергей
      Ну понятно, что солдатик ещё дитë, но факт есть факт.

      У него на глазах был застрелен польский волонтёр, польским представителем из дефензивы, нервы не выдержали когда понял суть произошедшего.
      1. Моторист
        Моторист 17 декабря 2021 21:41
        +3
        Цитата: S.K.Vichyakow
        У него на глазах был застрелен польский волонтёр

        Я добавлю видео новостного сюжета с фрагментом интервью:

        https://vk.com/gbr_mariupol?z=video-67138707_456301227%2Fpl_wall_-67138707
        1. www3
          www3 17 декабря 2021 23:33
          -12
          так он еще оассказал, что каждый день грузили целые машины трупами мигрантов laughing laughing
          1. Моторист
            Моторист Вчера, 00:25
            +7
            Цитата: www3
            так он еще оассказал, что

            Что, звучит неправдоподобно? И то верно: как такое может быть в Европе! Вот если б какой-то дрон где-то там кого-то там...
            1. www3
              www3 Вчера, 00:33
              -8
              все очень правдоподобно ))
              я так понимаю ,следующий шаг должен быть - лукашенко вводит войска в польшу ,чтоб не дать геноцидить мирных иракских туристов ))
              так победимЪ!
              1. Василенко Владимир
                Василенко Владимир Вчера, 08:48
                0
                повторюсь, ни чуть не хуже белых касок
          2. Roma-1977
            Roma-1977 Вчера, 09:49
            +2
            Фактом является, то, что более 10 человек действительно погибли о действий польских силовиков. Сколько кроме этого числа ещё не учтено - простор для следствия.
  3. Pavel57
    Pavel57 17 декабря 2021 18:36
    +5
    Скорее всего это не последний.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 17 декабря 2021 18:36
    +25
    Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он рапорт об увольнении написал.А какой он говорливый оказался,как Света котлета.Просто предновогодний подарок для спецслужб Белоруссии.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 19:06
      +9
      Цитата: tralflot1832
      Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он

      ...... и вообще он агент Кремля (скоро появится).
      1. poquello
        poquello 17 декабря 2021 19:38
        +10
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он

        ...... и вообще он агент Кремля (скоро появится).

        мне уже нравится, начало было хорошим
        "В воинской части, где он служил, подтвердили факт пропажи военнослужащего, но заявили, что в Белоруссию он бы не сбежал,.."
        1. tralflot1832
          tralflot1832 17 декабря 2021 19:53
          +12
          Дык он своим побегом ,такой удар носком берца нанес удар европейской демократии,что они ишут пятый угол на ринге международных отношений.Бои без законов а по европейским правилам.Что они хотели,кто говорил что с батькой будет легко.
    2. Mole
      Mole 17 декабря 2021 19:48
      +20
      laughing
      А что Вы хотели от Войска т.н. польского!?
      Героя точно не сделают, а имбицилом выставят, хотя сами в таком случае себя же гуано закидают. Поэтому и будут на грани дозволенного выставлять негодяем.
      Случай поразительный. Из толлераннтной Европы бежит военнослужащий рупора Европы, в страну с диктаторским режимом, и при этом с обвинениями в адрес самых главных демократизаторов и защитников толлерантости!!!
      Новость, так новость!
    3. tralflot1832
      tralflot1832 17 декабря 2021 20:22
      +18
      Ну понеслось,из за героя из Польши,уволены командир 2 дивизиона,командир взвода и командир батареи.Солдат НАТО идейный перебежчик. good
    4. Ныробский
      Ныробский 17 декабря 2021 22:14
      +10
      Цитата: tralflot1832
      Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он рапорт об увольнении написал.А какой он говорливый оказался,как Света котлета.Просто предновогодний подарок для спецслужб Белоруссии.
      Тут ещё в сети гуляет видео, которое выложил украинский солдат, где укропогранцы ночью расстреляли группу мигрантов, чему он якобы был свидетелем. Правда или нет не знаю, но утверждается, что событие имело место быть. А тут ещё и такой рассказ со стороны поляка. По ходу дела, при правильном подходе, это бомба в руках спецслужб, против Евросоюза с его лживыми принципами.
    5. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow 17 декабря 2021 22:47
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он рапорт об увольнении написал.А какой он говорливый оказался,как Света котлета.Просто предновогодний подарок для спецслужб Белоруссии.

      Украину не напоминает?
    6. Zoldat_A
      Zoldat_A 17 декабря 2021 22:57
      +5
      Цитата: tralflot1832
      Поляки уже вовсю дискредитацию Эмиля Чечко врубили,мол у него проблемы с законом и вообще он рапорт об увольнении написал.

      Это они уже после того, как он "нашёлся"? А пока искали - успели повизжать о "похищении гражданина Польши злобной Белоруссией и Александром Грыгорычем лично"?

      Я понимаю, что массового братания польских и белорусских пограничников не будет. Нескончаемого потока польских латентных "узников совести" в Белоруссию - тоже. Ведь и Освальд в своё время в Минске пожить успел - но это разовый случай, хотя и оказавшийся так кстати "подарок" для ФБР и ЦРУ. Собственно, Освальд только тем и виноват, что идеально вписался в необходимый спецслужбам шаблон "убийцы" президента.
      Но вот один вопрос. Когда мне наши чиновники, в том числе очень высокие, из телевизора, откровенно врать начинают - это всё-таки видно. Не 10 лет на свете прожил и наглую ложь как-то замечаю.
      А полякам не смешно, когда им, например, их же поляки рассказывают, что в планах Путина снова дойти до Парижа? Или что Александр Грыгорыч организовал себе геморрой на границе, лишь бы Польше досадить? Ну нельзя же быть такими наивными, ёлки-палки...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 17 декабря 2021 23:07
        +6
        Поляки взвоют только тогда ,когда уровень жизни будет падать.Изночально идея евросоюза была не плоха.А теперь он забюрократился.Они едины только в русофобии,а так тянут одеяло каждый на себя.Завтра солдатика ,надо обьявлять узником совести.
      2. taras
        taras Сегодня, 10:00
        -1
        "There is also an endless stream of Polish latent "prisoners of conscience" to Belarus." Thanks for making my evening. Have you tried stand up comedy. You're bound to have a brilliant career. I think that the Russian army was only in Paris once. Back in 1814 . Have you seen Alexander Grygorych play hockey? He has something more serious than just simple hemorrhoids.
    7. Serhio Dias_2
      Serhio Dias_2 Вчера, 00:53
      -4
      Типа от отпускников с РФ не такая же баланда?...
      Ошибки почему-то признавать никто не хочет...
  5. Сергей3
    Сергей3 17 декабря 2021 18:43
    +19
    А что не всю статью перепечатали, самое интересное упустили:
    Сбежавший в Белоруссию польский солдат Эмиль Чечко заявил, что видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе. Отрывок интервью опубликовал телеграм-канал белорусского медиахолдинга "Белтелерадиокомпания".
    Бывший военнослужащий добавил, что он стал свидетелем ситуации, "когда подъезжал какой-нибудь волонтер и начинал говорить: "Куда вы их (мигрантов. — Прим. ред.) ведете?" А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".
    Это из статьи Риа новости. laughing
    1. tralflot1832
      tralflot1832 17 декабря 2021 19:00
      +19
      Подозреваю для некоторых, это холодный душ.Как ,из свободной Польши да в Белоруссию.Пару недель над европой можно глумиться.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 17 декабря 2021 20:08
        -3
        Цитата: tralflot1832
        Как ,из свободной Польши да в Белоруссию.

        ... а что по пьянке не бывает.
    2. Сергей Гусак
      Сергей Гусак 17 декабря 2021 19:03
      -2
      А потом съел его.
    3. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 19:08
      0
      Цитата: Сергей3
      А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в

      Даже в Америке "Суд Линча" на такое не способился ( это фейк ).
      1. poquello
        poquello 17 декабря 2021 19:41
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Сергей3
        А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в

        Даже в Америке "Суд Линча" на такое не способился ( это фейк ).

        травматом наверное, солдатик издали не понял, портки обгадил
      2. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 17 декабря 2021 19:43
        +11
        Цитата: tihonmarine
        Даже в Америке "Суд Линча" на такое не способился ( это фейк ).

        ну они о "газовых" атаках на мирные кварталы в сирии писали, чего бы нам "свидетеля" "массовых" убийств волонтеров не использовать?!!!!
      3. Сергей3
        Сергей3 17 декабря 2021 19:46
        +15
        А по барабану, фейк это или нет. Главное эффект! Пару недель поляки будут от журналистов отбиваться, а западное общество будет пару недель этим наслаждаться, забыв о "кровавом режиме в Белоруссии" и не менее кровавом в кремле wassat Весь западный мир основан на лжи, так пусть хлебают полным черпаком!
      4. Серж-667
        Серж-667 17 декабря 2021 21:09
        +3
        Вообще не факт. Может и действительность. Мож этот правозащитнег попёр на блокпост закрытый или ещё куда в охраняемую зону. Солдат мог просто поступить согласно Уставу и Приказу. Там ещё ситуацию надо смотреть, почему стрелял, при каких условиях.

        Недосказанную правду легко обратить в ложь или пропаганду.
    4. Keyser Soze
      Keyser Soze 17 декабря 2021 19:36
      -9
      А пограничник, по его словам, "просто выстрелил волонтеру в лоб".


      Меня благородная зависть трясет от гения стратегов, анализаторов и PR советников Лукашенко. Обнулят весь белорусский експорт, не сходя с места.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт 17 декабря 2021 19:59
        +7
        Цитата: Keyser Soze
        Меня благородная зависть

        У тебя его никогда не было...
        Обнулят весь белорусский експорт

        Ну да "болгарам" лучше знать куда большая часть белорусского экспорта идет...да и какое тебе дело до белорусского экспорта?
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze 17 декабря 2021 20:17
          -7
          да и какое тебе дело


          Крофт... клади тихо минусы и нет нужды мне тыкать. Я знаком с достаточным количеством людей, получившим воспитание в туалете и еще один мне никчему.
          1. Боло
            Боло 17 декабря 2021 23:12
            +1
            Ну что же тебе, натовские отребье, неймётся-то?...
        2. tihonmarine
          tihonmarine 17 декабря 2021 20:21
          +8
          Цитата: Лара Крофт
          да и какое тебе дело до белорусского экспорта?

          Вот и ответ прост "Какое их дело".
      2. tihonmarine
        tihonmarine 17 декабря 2021 20:12
        +9
        Цитата: Keyser Soze
        Обнулят весь белорусский експорт, не сходя с места.

        По приказу хозяина, можно сделать всё, не только обнулить экспорт, ведь Беларусь маленькая страна, а на неё набросился весь Евросоюз в 500 миллионов пиплов со Америкой под 300 миллионов. Звери.
      3. Василенко Владимир
        Василенко Владимир 17 декабря 2021 21:14
        0
        вставили свои три копейки?
    5. taras
      taras Сегодня, 10:04
      0
      Seriously dude. No one, except for a veritable simpleton, believes anything that comes from the Belarusian State media. They even lie about the weather and hockey scores.
  6. КОТ БАЮН
    КОТ БАЮН 17 декабря 2021 18:44
    +17
    Интересно, интересно.... Посмотрим что из этого всего выйдет.
    Но готов поставить на то, что сейчас поляки вой подымут насчет задержания своего солдата и насильственного удержания в плену. Короче вырулят к еще одному поводу для санкций.... Ну да и не привыкать.... Вот мерзкие соседи поляки эти.... Сколько рядом с ними живу и удивляюсь: откуда в такой маленькой стране столько спеси, необоснованных понтов, лицемерия, лжи.... И это еще при Союзе было... А как вступили в это Евроболото так и вообще мозги атрофировались.... Хорошо еще против ЛГБТ как-то сопротивляются. Но не долго осталось - перекроют финансирование и никуда не денутся поляки....
    1. Andobor
      Andobor 17 декабря 2021 19:00
      +5
      Цитата: КОТ БАЮН
      поляки вой подымут насчет задержания своего солдата и насильственного удержания в плену

      Поляки пока наоборот все замалчивают, а он уже получал политическое убежище и журналистам про кровавый польский режим рассказывает.
      1. taras
        taras Сегодня, 10:09
        -1
        Really? And how many innocent people has the Polish state murdered in comparison to, let's just say, Alexander Grygorych? Have Polish politicians stolen billions from the state coffers as did Alexander Grygorych? Just wondering.
        1. Andobor
          Andobor Сегодня, 11:03
          0
          Цитата: taras
          And how many innocent people has the Polish state murdered in comparison to, let's just say, Alexander Grygorych?

          Поляки должны ответить за свои преступления, а преступления Alexander Grygorych - западная пропаганда в рамках гибридной войны, не смогли они захватить Беларусь как Украину.
    2. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 19:10
      -12
      Цитата: КОТ БАЮН
      Интересно, интересно....

      Ой чего по пьянке не натворишь, и не наговоришь... а утром - "дайте похмелиться".
  7. Andobor
    Andobor 17 декабря 2021 18:51
    +4
    Он получил В Белорусии политическое убежище и интервью журналистам дает про кровавый польский режим.
  8. tihonmarine
    tihonmarine 17 декабря 2021 18:54
    +6
    Эмиль не согласен с политикой проводимой польским правительством, но польское правительство за его взгляды, просто применит к нему репрессивные меры ( как это можно выступать против панов ), так что у него один выход - бежать от демократии.
    1. Николай Иванов_5
      Николай Иванов_5 17 декабря 2021 20:21
      +6
      Он понял, конечно, что терпимость, но не настолько же? Сдали нервы единственного польского солдата с человеческим лицом. Остается надежда, что даже в русофобских странах NATO у военных есть ещё люди чести и совесть не у всех их ещё пропала.
      1. tihonmarine
        tihonmarine 17 декабря 2021 21:37
        +2
        Цитата: Николай Иванов_5
        Остается надежда, что даже в русофобских странах NATO у военных есть ещё люди чести и совесть не у всех их ещё пропала.

        Так говорили в СССР, когда Гитлер напал 22 июня 1941 года: "Немцы такие же рабочие как и мы, и они не будут воевать за Гитлера." Может кто то скажет, что это было так ?
        1. taras
          taras Сегодня, 10:43
          -2
          Is NATO looking for Lebensraum nowadays as did the little corporal back then? Are Polish forces planning to take Moscow again as they did in 1610? Just wondering.
          1. Andobor
            Andobor Сегодня, 11:07
            +1
            Цитата: taras
            Is NATO looking for Lebensraum nowadays as did the little corporal back then? Are Polish forces planning to take Moscow again as they did in 1610? Just wondering.

            НАТО захватило Польшу, стремится захватить Беларусь,
            где получило по наглой морде.
      2. taras
        taras Сегодня, 10:17
        -1
        What honour? Emil is a drunk and drug addict who is also suspected of committing serious crimes. Hearing him speak in the Belarusian State media interview, he is dull witted and nonsensical. WTF! He tore off his clothes and ran naked through the woods. Nobody with two brain cells to rub together believes anything he says as it was so obviously coerced by the States Security goons.
  9. Комментарий был удален.
  10. opuonmed
    opuonmed 17 декабря 2021 19:01
    +8
    ух не че себе солдат нато убежал от нато )))) давно пора им всем бежать от безумной власти европы
    1. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 21:38
      0
      Цитата: opuonmed
      давно пора им всем бежать от безумной власти европы

      Эх если бы знать ему куда бежать ?
  11. Сергей Гусак
    Сергей Гусак 17 декабря 2021 19:05
    -8
    Берите больше, сам Анджей Дуда попросил убежища в Беларуси.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич 17 декабря 2021 19:17
    -6
    Где же это недоразумение, шлялось? Наверное, сьел чего- нибудь. Да и говорит он, что то " странное".
  13. Avior
    Avior 17 декабря 2021 19:56
    -2
    В статье пропустили пикантный момент- в Белоруссию он прибежал голый, штаны и прочую одежду снял во время пересечения границы. Говорит, порвал штаны об колючку, поэтому снял все. Как бы не сезон голым бегать вообще то. Странно как-то это все выглядит.
    1. tihonmarine
      tihonmarine 17 декабря 2021 20:24
      +1
      Цитата: Avior
      Как бы не сезон голым бегать вообще то. Странно как-то это все выглядит.

      Ох, а сколько сейчас полоумных, голыми даже по городу бегает.
    2. Кузмицкий
      Кузмицкий 17 декабря 2021 20:28
      +5
      Голым по лесу бежал? При минусовой температуре? Чего-то с трудом верится. Или бежал недолго, недалеко и очень быстро, или это кто-то зачем-то сочинил.
      1. Avior
        Avior 17 декабря 2021 23:30
        -3
        Так и было с его слов...
        ТАСС уполномочен заявить

        В эфире телеканала "Беларусь-1" военнослужащий, которого белорусский журналист называет Эмилем Чечко, рассказал, что он "дезертировал через колючую проволоку, порвал штаны, поранил руку, перебежал через нейтральную полосу".

        "Я увидел, что едет польский патруль, я снял форму и без одежды, голым окольными путями побежал в сторону Беларуси.

        https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/13230215
      2. Avior
        Avior Вчера, 00:00
        +1
        Его интервью, как он голый в Белоруссию сбежал

        Смотреть с 0.56
    3. Шмель_3
      Шмель_3 17 декабря 2021 20:41
      +14
      Avior (Сергей)
      А когда один "художник", в Москве, свою мошонку гвоздями на Красной пощади прибивал, это не странно выглядело? И как за него "цывылызованный мир" слюной исходил? А потом, когда во Франции, двери банка поджег, тут же в психушку отправили.
      1. Avior
        Avior Вчера, 08:25
        -1
        Именно, что в психушку
    4. tralflot1832
      tralflot1832 17 декабря 2021 23:14
      +2
      А почему он дает интервью ,уже в военной одежде с польской символикой,белорусские погранцы с нейтральной полосы доставали.
      1. Avior
        Avior 17 декабря 2021 23:32
        0
        навряд ли, ту он, по его словам, порвал об колючую проволоку.
        Думаю, где-то достали другую.
  14. SKIF555
    SKIF555 17 декабря 2021 20:09
    0
    Видимо, по обеим сторонам ГГ зо(а)зуля пролетела. Дурдом какой-то, совсем рехнулись!
  15. lot
    lot 17 декабря 2021 21:59
    0
    Само собой беженец в Ирак. куда ж без этого.
  16. www3
    www3 17 декабря 2021 23:43
    -7
    все что нужно знать об российском обществе обсуждающего подобный бред с восторгом и розовыми соплями.
    маразм крепчает
    1. ПавелВ
      ПавелВ Вчера, 00:19
      +2
      Видите ли, я склонен согласиться с тем, что солдатик, крайне возможно, привирает. Но тут встает вопрос - "ЗАЧЕМ", плавно перетекающий в вопрос "ПОЧЕМУ". Если предположить, что у него с головой проблемы - спрашивается, как его вообще в армию взяли.
      1. www3
        www3 Вчера, 00:28
        -4
        скоро очередная встреча путина и лукашенко ))
        это похоже на тот же цырк ,как и перехваченные переговоры ника и майка, а также показания фрау "а" ))))
      2. taras
        taras Сегодня, 10:20
        0
        Good question. I was thinking of that and it's probably why his three immediate superiors were canned. You can't have losers like that sullying and infecting your organization.
        1. Andobor
          Andobor Сегодня, 11:11
          0
          Сколько бы поляки бабла не вкинули, от такого дерьма вам не отмыться.
        2. Andobor
          Andobor Сегодня, 11:13
          0
          То что поляки беженцев убивают информация была и раньше,
          бегунок принес доказательства.
    2. бухач
      бухач Вчера, 05:50
      0
      Переживаете или радуетесь?А-а-а,понял-наслаждаетесь!Так вы,батенька,извращенец.
  17. Serhio Dias_2
    Serhio Dias_2 Вчера, 00:27
    -8
    Может зашёл маланцев мочить со стороны батьки недоделанного))
    Ух и аукнутся луке его доморощенные черти...
  18. МутноВидящийОРАКУЛ
    МутноВидящийОРАКУЛ Вчера, 00:40
    0
    В 25 лет дитина лежит на диване у мамки на шее и телефон целыми днями задротит...
    А вы говорите ...
  19. faterdom
    faterdom Вчера, 00:47
    0
    Много интересного может рассказать. Даже Протасевича интервью затмит, поактуальнее будет, и шило "еврогуманизма" в исполнении панов вылезет из мешка евроблаголепия.
    1. www3
      www3 Вчера, 01:10
      -7
      самое интересное впереди)
      я так подозреваю,что он назвал дату нападения наты на россию через беларусь))
      ой,мало грошей лукашенко запросил у путина))
      ой мало))
    2. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 02:52
      +2
      Цитата: faterdom
      Много интересного может рассказать. Даже Протасевича интервью затмит, поактуальнее будет, и шило "еврогуманизма" в исполнении панов вылезет из мешка евроблаголепия.


      У поляков может ещё больше потечь. Вначале один инфу сообщил, когда поляки оф. лица начнут отрицать что не было другие ещё появятся.

      Просто одно дело рядовые молчали, потому что ни их уровень, ни их дело, предполагая что тот кому надо знает и разбирается. Но когда услышат что ложь попёрла, в ответ могут заговорить.
      1. taras
        taras Сегодня, 10:33
        0
        Not really. This story is getting almost zero play in the West. Google it yourself. Just one entry. And that's from Belteleradiocompany which is State propaganda media. Not that big of a deal. Emil is traitorous scum and has ruined his life. Not a single person in Poland or anywhere for that matter ,except in Putinlandia ,is commiserating with him.
  20. Turist1996
    Turist1996 Вчера, 04:35
    0
    Цитата: 75Сергей
    Ну понятно, что солдатик ещё дитë, но факт есть факт.

    2021-1996=25 лет. Довольно великовозрастное "дитятко"..
  21. vervolk
    vervolk Вчера, 09:10
    -4
    понятно что честному человеку нечего дело в гейеврорейхе
  22. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 19:51
    -1
    Странно комментировать новость, не владея достоверной информацией. Есть опасение, как бы не получилось повторения истории с "распятым мальчиком"...
  23. Алексей Гусев_4
    Алексей Гусев_4 Вчера, 23:47
    0
    Нашёлся ну и слава Богу.
  24. taras
    taras Сегодня, 04:36
    0
    Yeah. And we'll completely trust the Belarus Security Service and their state media. The same criminals who sanctioned the arrest, murder, torture and disappearance of thousand upon thousands of the bald , lying, POS's political opponents. This "soldier " deserted under suspicious circumstances. Looks like the hammer was about to come down him for criminal offenses and he took the expedient way out. That's if he wasn't a KGB agent for some time to begin with. No sane, rational individual would defect to Belarus. The traffic is all in the other direction . He appears to be one of the dullest knives in the drawer. The stuff about witnessing migrants being snuffed was obviously fed to him by his "rescuers." Same as Roman who was kidnapped off of the hijacked plane and who later recanted after getting the kid gloves treatment.
    1. Joker62
      Joker62 Сегодня, 06:42
      0
      Тарас, а вот врать не нужно! Все, что написал, хоть на собачьем языке - это плошное вранье. От начала и до конца твоего текста. Иди лечись, болезный, озабоченный толератностью.
      1. taras
        taras Сегодня, 09:46
        0
        You sure are dead on about that. Everything that you wrote is a bald faced, filthy lie. But then that's not all that surprising. Now, is it? And get a better version of Google Translate.