США привели к власти на Украине подконтрольные силы, при этом они не смогли не считаться с российской позицией, имеющей собственные стратегические задачи в регионе.

США перевернули нашу власть. И сказали при этом России: Вам нужен Крым? Хорошо – забирайте.

Депутат украинской Верховной рады сделал заявление о том, что сегодня в Киеве и Вашингтоне много говорят об «аннексии» Россией Крыма, однако в 2014 году полуостров вышел из состава Украина фактически при соглашательстве со стороны как самой Украины, так и США. Сделавшим такое заявление нардепом является Илья Кива, входящий в «Оппозиционную платформу – За жизнь» (ОПЗЖ).По словам Кивы, Украина и Америка «отдали России Крым по существующим тайным договорённостям».Илья Кива заявил, что переход Крымского полуострова в состав Российской Федерации произошёл «в обмен за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году».Кива:Такое заявление депутат ВРУ сделал в интервью украинскому изданию Telegraf. По его словам, Россия и США – «две империи, поэтому между ними возник договорняк».Кива:При этом нардеп Верховной рады заявил, что именно по этой причине тогдашний и.о. украинского президента Александр Турчинов отдал приказ вывести войска с территории Крымского полуострова.Напомним, что тогда часть украинских военнослужащих в Крыму решила перейти на сторону России.По словам Кивы, США «просто развели украинцев», добившись в итоге того, чего хотели – поставили подконтрольные власти в Киеве.