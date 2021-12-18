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Депутат Верховной рады: Турчинов в 2014 вывел украинские войска с Крымского полуострова из-за «тайных договорённостей» между США и Россией

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Депутат украинской Верховной рады сделал заявление о том, что сегодня в Киеве и Вашингтоне много говорят об «аннексии» Россией Крыма, однако в 2014 году полуостров вышел из состава Украина фактически при соглашательстве со стороны как самой Украины, так и США. Сделавшим такое заявление нардепом является Илья Кива, входящий в «Оппозиционную платформу – За жизнь» (ОПЗЖ).


По словам Кивы, Украина и Америка «отдали России Крым по существующим тайным договорённостям».

Илья Кива заявил, что переход Крымского полуострова в состав Российской Федерации произошёл «в обмен за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году».

Кива:

США привели к власти на Украине подконтрольные силы, при этом они не смогли не считаться с российской позицией, имеющей собственные стратегические задачи в регионе.

Такое заявление депутат ВРУ сделал в интервью украинскому изданию Telegraf. По его словам, Россия и США – «две империи, поэтому между ними возник договорняк».

Кива:

США перевернули нашу власть. И сказали при этом России: Вам нужен Крым? Хорошо – забирайте.

При этом нардеп Верховной рады заявил, что именно по этой причине тогдашний и.о. украинского президента Александр Турчинов отдал приказ вывести войска с территории Крымского полуострова.

Напомним, что тогда часть украинских военнослужащих в Крыму решила перейти на сторону России.

По словам Кивы, США «просто развели украинцев», добившись в итоге того, чего хотели – поставили подконтрольные власти в Киеве.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Илья Кива
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42 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 06:56
    +7
    Кива тоже стал употреблять вещества? winked
    1. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 07:06
      0
      Ну вы же понимаете, что с трезвой головой в бандеростане жить просто невозможно, если только где-нибудь в глухомани, без разных СМИ.
      1. Татьяна
        Татьяна Вчера, 09:27
        +8
        Депутат Верховной рады: Турчинов в 2014 вывел украинские войска с Крымского полуострова из-за «тайных договорённостей» между США и Россией

        Эх, Кива, Кива! И когда же это США и НАТО вообще соблюдали свои договорённости с Россией, когда речь шла и идёт о защите национальных интересов самих США и коллективного Запада перед той же Россией?!

        Наоборот, США именно упустили Крым!
        У Вашингтона Крым именно, как сыр у Вороны нечаянно из-за самоуверенности спецслужб Пентагона из клюва, выпал.
    2. LiSiCyn
      LiSiCyn Вчера, 07:16
      +7
      Цитата: Пессимист22
      Кива тоже стал употреблять вещества?

      Давно... Он сам, много раз говорил, что попробовал всё. yes
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 07:51
        +7
        А я то думаю, откуда этот термин появился : "зелёные человечки"!!!
    3. Вождь краснокожих
      Вождь краснокожих Вчера, 07:28
      -4
      Ссылаться на "городского сумасшедшего" которого, в свое время, обвиняли в наркомании?
      Это даже не дурной тон. Это, видимо, безисходностьтв поиске материалов...
    4. Avior
      Avior Вчера, 08:27
      0
      А он никогда и не прекращал
    5. 72jora72
      72jora72 Вчера, 08:37
      0
      Кива тоже стал употреблять вещества?
      А он и не прекращал ни когда....
    6. Metallurg_2
      Metallurg_2 Вчера, 09:33
      0
      Так он и не прекращал.
    7. venik
      venik Вчера, 23:02
      0
      Цитата: Пессимист22
      Кива тоже стал употреблять вещества? winked

      =======
      Почему "стал"? Уместнее: "не прекратил"!
  2. Александр Иванов_11
    Александр Иванов_11 Вчера, 06:59
    +5
    Да если-бы он не вывел войска, не было-бы независимого государства украина, а была-бы Автономная Украинская Республика в составе Российской федерации...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 08:22
      -6
      У нас с 1993 года нет такого понятия, как автономная республика. Есть республика в составе РФ.
      1. Александр Иванов_11
        Александр Иванов_11 Вчера, 08:31
        +1
        Список автономных республик РФ:

        1.Адыгея
        2.Алтай
        3.Башкортостан
        4.Бурятия
        5.Дагестан
        6.Ингушетия
        7.Кабардино-Балкария
        8.Калмыкия
        9.Карачаево-Черкесия
        10.Карелия
        11.Коми
        12.Крым
        13.Марий Эл
        14.Мордовия
        15.Саха (Якутия)
        16.Северная Осетия — Алания
        17.Татарстан
        18.Тыва
        19.Удмуртия
        20.Хакасия
        21.Чечня
        22.Чувашия
        1. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 15:26
          0
          Это список республик в составе РФ. Прилагательного "автономный" в их названии нет. Все автономные республики РСФСР убрали слово "автономный" из своих названий ещё в 1990-1992 годах. А в конституции РФ есть понятие "республика в составе РФ".
    2. venik
      venik Вчера, 23:12
      0
      Цитата: Александр Иванов_11
      Да если-бы он не вывел войска, не было-бы независимого государства украина, а была-бы Автономная Украинская Республика в составе Российской федерации...

      =======
      Эта тема (сдача Крыма в результате "зрады" и "тайного договорняка", под давлением Штатов), по-моему набирает популярность в/на Украине. А, что - очень льстит национальному самолюбию, типа: ".. Да если б не зрада, договорняк и давление "из-за лужи", то мы бы этим клятым "москалям", так бы наваляли...". Короче - точно по-Хазанову: "...Хорошо, что я быстро бегаю.... А то если бы он меня догнал.... Я бы из него такую отбивную бы сделал.....".
      А в целом: было бы смешно... Если бы не было так грустно!
  3. seregatara1969
    seregatara1969 Вчера, 07:00
    +5
    Ну тады фся ответственность лежит только на Америке! Правительство xoxляндии тут не при делах
  4. Anatoly 288
    Anatoly 288 Вчера, 07:01
    +3
    В этом мире возможно все…, а еще говорят, что Зеля наш агент! Если не можешь уничтожить «структуру», то возглавь ее и доведи до абсурда и она сама уничтожится!
  5. Hurshed
    Hurshed Вчера, 07:08
    0
    Киева опять заметался? К кому на этот раз примкнет?
    1. venik
      venik Вчера, 23:18
      0
      Цитата: Hurshed
      Киева опять заметался? К кому на этот раз примкнет?

      =======
      Так вроде - к этой ОПЕЗЕЖЕ и примкнул (по крайней мере - так пишут!)
  6. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 07:08
    +5
    Предлагаю украинцам посадить Кровавого пастора на пожизненно.
    wassat
  7. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 07:09
    +8
    Илья Кива заявил, что переход Крымского полуострова в состав Российской Федерации произошёл «в обмен за государственный переворот, произошедший на Украине в 2014 году
    Чего чушь пороть? Ей же больно...

    Контроль за Крымом = контроль за Чёрным морем. Зря, что ли, Пентагон участвовал в тендерах на переоборудование в своих интересах ремонт общеобразовательных школ? Какое отношение американские военные имеют к системе народного образования Украины, чтобы так заботиться о крымских школах? Причём не обо всех сразы, а о тех, которые поближе к южному побережью.
    Конечно, Киев, Майдан, печеньки, ежа под бок России - всё это интересно и привлекательно, но, была бы на то чисто американская воля - взяли бы и то, и другое.

    Не срослось.
    Потому чудовищное попное жжение Америки вызывает потеря Крыма Украиной, а неафишируемое - то, что вот-вот, Чёрное море уже было у них в руках, базы американские уже в Крыму... И...... stop

    А И.Киву, исходя из того, что видел с его участием по телевизору, считал умнее.
    1. andrewkor
      andrewkor Вчера, 07:34
      +3
      Полностью разделяю Ваше мнение и развернутый комментарий!!!!+++!!!
    2. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 07:55
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      А И.Киву, исходя из того, что видел с его участием по телевизору, считал умнее.

      Вот-вот. А он ведь из ОПЗЖ на которых "наши" ставку делают. А во властях краинских нормальных просто нету, сплошной лебедь раком щуку.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 08:30
        +2
        Цитата: НДР-791
        А он ведь из ОПЗЖ на которых "наши" ставку делают.

        Ну, допустим, прямо-таки "ставку" на Украине и в самом деле делать не на кого. Даже тот же Рабинович, при всей адекватности - ну никак не национальный лидер... Даже если влить в него тысячу мильярдов денег. Так... Наш дядька, но региональный. Было бы на кого ставить - на Украине была бы сейчас другая власть. Не в кого деньги вливать.

        У Америки другая ситуация. Они деньги влить могут и оно сработает, потому что Украина сейчас переживает то, чем мы переболели в начале 90-х - "общечеловеческие ценности", "демократия", "заграница нам поможет". Только болезнь протекает в гораздо более тяжелой форме, чем у нас, и терапия, боюсь, гораздо труднее будет.
        1. НДР-791
          НДР-791 Вчера, 08:42
          0
          Цитата: Zoldat_A
          Было бы на кого ставить - на Украине была бы сейчас другая власть. Не в кого деньги вливать.

          Вот это совершенно точно.
          болезнь протекает в гораздо более тяжелой форме, чем у нас, и терапия, боюсь, гораздо труднее будет.

          Если вообще возможна. У нас 25 лет назад такое было можно сказать "в соответствии с временами". Мир ушёл вперёд, воздействия и реакции стали жёстче. А в крайне "прививки" этому не было. Организм может и не выдержать.
      2. 72jora72
        72jora72 Вчера, 08:42
        +2
        Вот-вот. А он ведь из ОПЗЖ на которых "наши" ставку делают.
        Вообще то Кива Был руководителем полтавского центра Правого сектора и региональным политическим руководителем «Правого сектора» на Востоке Украины...........а потом советником Авакова был........
    3. Горный стрелок
      Горный стрелок Вчера, 08:28
      +4
      Цитата: Zoldat_A
      Не срослось.
      Потому чудовищное попное жжение Америки вызывает потеря Крыма Украиной, а неафишируемое - то, что вот-вот, Чёрное море уже было у них в руках, базы американские уже в Крыму... И.

      Я тоже считаю, что ценность Крыма для США была выше, чем всей Украины. Их болезненная реакция на его потерю это доказывает. Даже людей на рейсе МН-17 не пожалели... Меркель упиралась, не вводили санкции Европейские из-за этого. И тут, так все ..."совпало"!
      Начали активно "образ врага" из России лепить. Да чтоб с рогами и копытами, и серой чтобы пахло.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 08:47
        +2
        Евгений, hi !
        Цитата: Горный стрелок
        Я тоже считаю, что ценность Крыма для США была выше, чем всей Украины.

        Именно поэтому и думаю, что Кива принял что-то запрещённое. Ну, если не запрещённое, то в больших количествах. Потому что говорить о том, что Америка променяла Крым на Киев, а, тем более, договорилась об этом с Россией - в адекватном состоянии человек такого бреда сивой кобылы не придумает.
  8. Quadro
    Quadro Вчера, 07:15
    +4
    Как всегда у залежалых виноваты все, кроме них самих.
  9. николай саенко
    николай саенко Вчера, 07:33
    +3
    ага,типа крымчане здесь ни причём...и то,что 80% всу перешло на сторону России-тоже не убеждает? soldier
    1. Adimius38
      Adimius38 Вчера, 20:48
      0
      Это на первом канале сказали laughing во первых не ВСУ а переходили сами крымчане которые хотели остаться дома
  10. URAL72
    URAL72 Вчера, 08:02
    +2
    По словам Кивы, США «просто развели украинцев», добившись в итоге того, чего хотели – поставили подконтрольные власти в Киеве.

    Кива похоже не всё понял. США нужна была Украина чтобы втянуть её в НАТО и разместить там свои базы. Это задача максимум. Но не сложилось,- Россия отреагировала жёстко, они этого не ожидали. Сейчас Америка вынуждена перейти к программе минимум,- уничтожение научно-технического, интеллектуального, промышленного потенциала Украины, создание под боком у России террористического государства по примеру Афганистана, Сомали и т.д.
    1. Adimius38
      Adimius38 Вчера, 08:30
      -1
      все он правильно понял-США получают Украину без всякого препятствия со стороны России. Россия получает Крым без особого препятствия со стороны США
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 09:06
      +1
      под боком у России террористического государства по примеру Афганистана, Сомали
      ......это и есть программа максимум...в нате ни кто не собирался внау принимать потому как своих обуз там хватает, а вот бардель запросто...за печенюшку
  11. Комментарий был удален.
  12. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 09:10
    +1
    Напомним, что тогда часть украинских военнослужащих в Крыму решила перейти на сторону России.
    ......какая часть...все...за исключением срочников и пару десятков упоротых из числа комсостава...и всё...при чём ещё и прибыло с внау
  13. demo
    demo Вчера, 09:16
    0
    При этом нардеп Верховной рады заявил, что именно по этой причине тогдашний и.о. украинского президента Александр Турчинов отдал приказ вывести войска с территории Крымского полуострова.
    Когда читаешь подобные "измышления", то даже не знаешь того, как надо к этому относиться?
    То ли бред сумасшедшего, то ли белая горячка алкоголика?

    На ум пришел анегдот.
    Сидят пять кошек и разговаривают между собой.
    Одна говорит, так хочу кота, что просто не могу терпеть.
    И тут, на тебе, появляется кот!
    Весь лоснится, шерсть - волосок к волоску. Весь такой мощный. Брутальный.
    Подошел. Осмотрел всех кошек и ту, которая говорила повел за собой.
    На следующий день кошки собрались и делятся своими новостями. Но всех интересует ситуация с брутальный котом.
    Кошка молчала, молчала, а потом и говорит:
    "Девочки. Вы не поверите. Целую ночь, целую ночь...."
    Те:
    "Целую ночь!!!!!????"
    "Да!"
    "Целую ночь, этот му...к рассказывал мне, что отморозил яйца в Уренгое".

    Вот сегодня подошло время сказочников, которые начнут изголяться в устном творчестве.
    Сначала вывел войска. А потом "поезда дружбы" хотел направить?
    У.Р.О.Д.Ы.
  14. ugol2
    ugol2 Вчера, 11:47
    +1
    А хоть бы и договорились, ваше какое холопье дело?
  15. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 13:05
    0
    Что он несёт? Как не стыдно? А ещё кандидат каких то там наук и член какой то академии,тьфу интелегент wassat
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Вчера, 19:10
      0
      М.б. член наук и кандидат академии?
  16. singless
    singless Вчера, 18:59
    -2
    такое ощущение они там все сказочники. несут языком не весть что
  17. Adimius38
    Adimius38 Вчера, 20:56
    0
    Вполне возможны и тайные договоренности, а почему бы и нет? разве такого не может быть? Лично я не увидел абсолютно никаких действий со стороны властей РФ, чтобы как то сохранить законную власть Украины и предотвратить захват страны хунтой с последующим переходом под внешнее управление США
  18. Василий1976
    Василий1976 Сегодня, 13:44
    0
    По-моему это даже не герыч