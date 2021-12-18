Военное обозрение
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«Требования безопасности, характерной для времён Холодной войны»: на Западе обсуждают предложения РФ в адрес США и НАТО

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За рубежом активно комментируют предложения, которые сделала Россия по вопросам глобальной безопасности. Напомним, что накануне, как сообщало «Военное обозрение», Россия опубликовала перечень предложений и инициатив в адрес США и НАТО для достижения стабильности в сфере безопасности.


Среди пунктов, которые указаны в перечне (а в США заявили, что уже с ним ознакомились), например, такие: отказ от любой деятельности военного характера НАТО на Украине, Закавказье, Восточной Европе, Центральной Азии, запрет на полёты стратегических бомбардировщиков в тех зонах, откуда их ракеты могли бы угрожать территории Российской Федерации. Среди прочего – пункт о том, что все участники Североатлантического альянса (на 1997 год) не размещают войска на территории других государств Европы дополнительно к тем силам, которые там были размещены к 27 мая упомянутого года.

Крайне болезненно на российские инициативы реагируют власти Прибалтики. Эстонский министр обороны Каале Лаанет написал в Фейсбуке о том, что российские «требования абсолютно неприемлемы». По словам Лаанета, Россия «занимается эскалацией, а потому выполнение любого из российских требований приведёт к катастрофическим последствиям для безопасности Европы».

В США заявили, что вести диалог с Россией будут только в двустороннем формате, фактически давая понять о том, что обсуждать европейскую безопасность с Москвой должны сами европейцы.

Американский эксперт К.Эрлих, комментируя ситуацию, пишет, что на Западе теперь пытаются подменить понятия утверждениями о том, будто бы Владимир Путин считает Украину угрозой для России. Эксперт подчёркивает, что в Москве считают угрозой не Украину, а военную активность США и НАТО на территории этой страны, имеющей с РФ протяжённую границу.

Канадские СМИ, описывая ситуацию с перечнем предложений к США и НАТО со стороны России, пишут, что «Кремль прекрасно знает, что выдвинул невыполнимые требования». Политолог Мэтью Мюллер заявляет, что «таким образом Москва старается оправдать готовящееся вторжение на Украину». При этом он продвигает идею о том, что «Россия – единственная заинтересованная в эскалации страна».

В американской прессе перечень предложений со стороны России называют «ультиматумом, конечное требование которого – Украина».

В NYT пишут, что российские предложения прозвучали на фоне «роста концентрации войск у границ с Украиной» и являются фактическими требованиями к тому, чтобы установить в Восточной Европе систему безопасности, характерную для времён Холодной войны.
Американские обозреватели заявили, что НАТО «не должно этого допускать».
Использованы фотографии:
ВКонтакте/Минобороны России
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46 комментариев
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  1. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 07:27
    +4
    Ну вот, забыли у моськи забыли спросить в какую сторону идти...
    1. URAL72
      URAL72 Вчера, 07:52
      +7
      Как я понял, в Москве определились куда идти. Военный захват Украины признан не целесообразным по экономическим причинам. Но он произойдет если США не примут наши требования по безопасности. Похоже Кремлевские аналитики считают что дело на Украине идёт к катастрофе, и она сама упадет к нам в руки.
      1. Anarchist
        Anarchist Вчера, 08:00
        +3
        Цитата: URAL72
        Военный захват Украины признан не целесообразным
        Как-то странно звучит. Это как с Финляндией что-ли? Ну, когда ограничились Карелией...
        Или когда предложили им обменять Карелию на земли, дабы отодвинуть границу от Ленинграда?

        Цитата: aleks neym_2
        Ну вот, забыли у моськи забыли спросить в какую сторону идти...
        Тут вообще непонятно... Кто Моська? Ната или Россия забыла спросить?

        Пысы: сайт только у меня глючит? Что-то вообще непонятно, как он стал работать. Причём уже несколько дней.
        1. Попандос
          Попандос Вчера, 08:36
          +4
          сайт только у меня глючит?

          К сожалению не одиноки Вы crying
        2. ROSS 42
          ROSS 42 Вчера, 09:01
          +2
          Цитата: Anarchist
          Пысы: сайт только у меня глючит? Что-то вообще непонятно, как он стал работать. Причём уже несколько дней.

          Да...То сообщения пропадают, то текст, то буквы теряются...Конкретная лажа...
          1. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Вчера, 13:39
            +1
            Цитата: ROSS 42
            Цитата: Anarchist
            Пысы: сайт только у меня глючит? Что-то вообще непонятно, как он стал работать. Причём уже несколько дней.

            Да...То сообщения пропадают, то текст, то буквы теряются...Конкретная лажа...

            перезагрузил, заработало нормально. Пишу НЕидиот, отправляю, вижу -плохой человек, возвращаю на исправление-смотрю, написано НЕидиот. Опять отправляю, на выходе-плохой человек. Цензура, однако.
      2. Bez 310
        Bez 310 Вчера, 08:43
        +7
        Цитата: URAL72
        Но он (Военный захват Украины) произойдет если США не примут наши требования по безопасности.

        Из чего вы сделали такой вывод?
        Наши требования по безопасности приняты НЕ БУДУТ. Я не понимаю, почему США и НАТО должны их принять? США нужна Россия-агрессор, и они будут делать все, чтобы она таковой и оставалась.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 10:28
          +1
          Цитата: Bez 310
          США нужна Россия-агрессор, и они будут делать все, чтобы она таковой и оставалась.

          И не только для США, но и для Евросоюза.
      3. seregatara1969
        seregatara1969 Вчера, 09:25
        +1
        России нельзя значит Украину поработать? А американцам Украина сама в плен сдалась! Ну это конечно другое.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 10:30
          +1
          Цитата: seregatara1969
          А американцам Украина сама в плен сдалась!

          Она не сдалась, а без мыла, в жопу США влезла.
      4. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Вчера, 12:09
        0
        Цитата: URAL72
        Военный захват Украины признан не целесообразным по экономическим причинам.

        Всё, что не выгодно России по экономическим причинам. - выгодно США.
        Стало быть к этому и будут подводить.
  2. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 07:33
    +3
    Крайне болезненно на российские инициативы реагируют власти Прибалтики. Эстонский министр обороны Каале Лаанет написал в Фейсбуке о том, что российские «требования абсолютно неприемлемы».
    А их кто-то спрашивал? Им кто-то что-то предлагал? От них кто-то чего-то требовал? Нет же, надо даже вперёд Хозяина тявкнуть... Маленькая страна собака до смерти щенок.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Вчера, 08:03
      0
      А на другом фото (к статье) - это боевики Имерии?
    2. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:32
      +1
      Цитата: Zoldat_A
      Нет же, надо даже вперёд Хозяина тявкнуть..

      В Эстонии есть поговорка: "Мы всегда бежим впереди кобылы".
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Вчера, 11:43
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Zoldat_A
        Нет же, надо даже вперёд Хозяина тявкнуть..

        В Эстонии есть поговорка: "Мы всегда бежим впереди кобылы".

        Не поймёшь этих "горряччих ээстоонских паарней"...
  3. Наводлом
    Наводлом Вчера, 07:45
    +7
    Политолог Мэтью Мюллер заявляет, что «таким образом Москва старается оправдать готовящееся вторжение на Украину».

    Один ранее хорошо знакомый мне человек, переехавший в Канаду, рассказывал после 2014 года, что своё мнение о конфликте старается в коллективе не высказывать, держит при себе.
    Иначе осуждение несогласного с линией партии неминуемо. Замордуют начинающего канадца как пить дать.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:11
      +3
      Цитата: Наводлом
      Замордуют начинающего канадца как пить дать.

      Так Канада - рассадник бандеростана. Там не только обструкции подвергнуть могут, но и грохнуть за непатриотичные слова о ридной неньке
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:53
        0
        Цитата: НДР-791
        Там не только обструкции подвергнуть могут, но и грохнуть за непатриотичные слова о ридной неньке

        Мнения бандеровцев в Канаде в первую очередь зависит от указаний "большого хозяина", приказал "Фас !" - порвут, приказал "Фу !" - будут сидеть, поджав хвост.
  4. Alex777
    Alex777 Вчера, 07:46
    -1
    В NYT пишут, что российские предложения прозвучали на фоне «роста концентрации войск у границ с Украиной» и являются фактическими требованиями к тому, чтобы установить в Восточной Европе систему безопасности, характерную для времён Холодной войны.
    Американские обозреватели заявили, что НАТО «не должно этого допускать».

    Должно, не должно. Кому НАТО должно?
    Может или не может - вот в этом вопрос.
  5. НДР-791
    НДР-791 Вчера, 07:46
    +2
    Эстонский министр обороны Каале Лаанет написал в Фейсбуке

    Вот уж кого спрашивать не будут от слова совсем. И судя по тому что "написал в фейсбуке" это единственное что он может сделать и прекрасно это понимает.
  6. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 07:47
    +3
    Мнение Министра обороны эстонии не приемлемо для Министра Оборороны России.
  7. askort154
    askort154 Вчера, 07:52
    +2
    Эстонский министр обороны Каале Лаанет написал в Фейсбуке о том, что российские «требования абсолютно неприемлемы».

    Официальной аудитории ему не предоставили.Вот и пишет в "спорт лото". По сеньки шапка.
  8. Попандос
    Попандос Вчера, 08:11
    +1
    В США заявили, что вести диалог с Россией будут только в двустороннем формате, фактически давая понять о том, что обсуждать европейскую безопасность с Москвой должны сами европейцы.

    Ого, если это правда, то это уже половина победы, забить такой клин между полосатыми и европейцами, оно того стоило.
    1. maksbazhin
      maksbazhin Вчера, 08:31
      +2
      вот эту фразу как раз не понял, подразумевается, что вести диалог будут США, вторая сторона по идее Россия. request
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 08:47
        -2
        Если в обсуждении этого предложения полосатые сами по себе отдельно от наты, это оч хорошо. ИМХО.
    2. Bez 310
      Bez 310 Вчера, 08:39
      +3
      Цитата: Попандос
      забить такой клин между полосатыми и европейцами,

      Вы живете в плену иллюзий?
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 08:46
        -1
        Не употребляю, и другим не советую.
    3. military_cat
      military_cat Вчера, 08:53
      +2
      В чём клин-то? США, проще говоря, ответили: "Хотите Европу на сферы влияния делить? Ну вот идите и у них спросите."
      1. Попандос
        Попандос Вчера, 09:09
        0
        В чём клин-то?

        В том что, у европейцев зарождается мысля, а точно полосатые будут за нас, или надо самим о себе в будущем заботиться.
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 09:22
          0
          "Быть за кого-то" — это не то же самое, что "решать за / говорить вместо кого-то".
      2. Rusticolus
        Rusticolus Вчера, 10:08
        +1
        В чём клин-то? США, проще говоря, ответили: "Хотите Европу на сферы влияния делить? Ну вот идите и у них спросите."
        Или может наоборот? "Мы тут с вами по тихому порешаем, а остальным, в особенности всяким шавкам, об этом знать необязательно. Что им прикажут, то и будут делать. А пока, что б не мешали пусть брешут что хотят. От них все равно ни чего не зааисит.
        1. military_cat
          military_cat Вчера, 10:36
          +3
          Я думаю, даже сам Путин не рассчитывает, что с ним кто-то будет делить Европу.
          1. Rusticolus
            Rusticolus Вчера, 12:11
            +1
            Рассчитывает, не расчитывает, а заявить свои претензии лишним не будет. А то они уже совсем в край оборзели, за нас решают когда и на кого мы нападем.
  9. vervolk
    vervolk Вчера, 09:04
    -1
    не устроит раздел по 97 году , через месяц предложим раздел по 46!
  10. РосУкрБел
    РосУкрБел Вчера, 09:05
    0
    Украину надо вернуть в состав дружественных государств! Пускай и с применением небольшой силы... Народ Украины в большинстве не против. А сила нужна для "успокоения" особо буйных.
  11. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:26
    0
    По словам Лаанета, Россия «занимается эскалацией, а потому выполнение любого из российских требований приведёт к катастрофическим последствиям для безопасности Европы».

    Интересно, разве Россия Эстонию "тыкает в жопу штыком" ?
    Для России была большая радость, кода Прибалтика, вышла из состава СССР.
  12. opuonmed
    opuonmed Вчера, 11:11
    0
    им предложили решение проблемы и мир а они отвергают ну тогда война с нато
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 11:33
      -2
      Им предложили фактически НАТО распустить. Это профанация.
      1. Rusticolus
        Rusticolus Вчера, 12:13
        0
        Они предлагают нам на украину напасть, а потом ее еще и содержать. И ведь ничего, не стесняются?
      2. businessv
        businessv Сегодня, 17:37
        0
        Цитата: Кронос
        Им предложили фактически НАТО распустить. Это профанация.
        Вы о чём? Где Вы прочитали что-либо, что заставило Вас сделать такой, гм, интересный вывод? Если Вы не поняли, о чём речь то сомнительно, что это сделают наши забугорные "партнёры". В НАТО пока ещё не вошла ни одна из указанных в требованиях стран, о каком роспуске Вы тут толкуете? smile
  13. Strannik_GO
    Strannik_GO Вчера, 12:07
    +3
    "Российские предложения"- какие к чёрту "предложения ", это полноценный ультиматум, пусть и поданный в мягкой форме!
    Как могут развиваться события, а они могут развиваться в двух плоскостях:
    1. ВСУ продолжает наступательные действия против ДНР и ЛНР, Россия вводит войска, для защиты граждан России и отбрасывает войска ВСУ за границы областей ДНР и ЛНР.
    2. НАТО вводит войска на территорию Украины, Россия продвигает свои подразделения по границе Днепра и по побережью черноморского региона до границ Приднепровской республики, в случае активного боестолкновения с войсками НАТО, войсковая группа пробивает Сувалковский коридор до Калининградской области, тем самым блокируя прибалтийскую группировку.
    Вот, а дальше политики будут "чесать репу", в противном случае будит полноценная "месиловка"., и хочу напомнить: Воюет не техника, а люди - а побеждают глубоко мотивированные нации, если их ставят в перед выбором безопасности, выживания.
    P.S. по всей видимости, решение принято. Это значит "Россия закусила удила".
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 12:17
      +1
      Граждан России с паcпортами Украина уже похищала и убивала особой реакции не было. Можно вспомнить похищенного наблюдателя или захват села с гражданами России.
  14. askort154
    askort154 Вчера, 12:35
    -1
    Россия опубликовала перечень предложений и инициатив в адрес США и НАТО для достижения стабильности в сфере безопасности.

    Но почему-то в статье не озвучено, следующее :
    Москва потребовала отозвать решение саммита НАТО 2008 г., о вхождении Украины и Грузии в НАТО. А это реальное разрушение натовской платформы по дальнейшему вовлечению приграничных стран России в НАТО. То есть, исправление "горбачёвского словоблудия".
    1. Кронос
      Кронос Вчера, 12:51
      +3
      Можно еще потребовать СССР восстановить с таким же результатом.
  15. stankow
    stankow Сегодня, 17:22
    0
    Ну и переполох на западе ! Сильньiй ход России !
  16. businessv
    businessv Сегодня, 17:31
    0
    По словам Лаанета, Россия «занимается эскалацией, а потому выполнение любого из российских требований приведёт к катастрофическим последствиям для безопасности Европы».
    Такое ощущение, что в требованиях не о его стране идёт в частности речь, а о России. Они там что, выполняют свои обязанности, не приходя в сознание после сна?! Надоели уже сврими неадекватными репликами, которыми лучше подписывать карикатуры!