«Требования безопасности, характерной для времён Холодной войны»: на Западе обсуждают предложения РФ в адрес США и НАТО

За рубежом активно комментируют предложения, которые сделала Россия по вопросам глобальной безопасности. Напомним, что накануне, как сообщало «Военное обозрение», Россия опубликовала перечень предложений и инициатив в адрес США и НАТО для достижения стабильности в сфере безопасности.Среди пунктов, которые указаны в перечне (а в США заявили, что уже с ним ознакомились), например, такие: отказ от любой деятельности военного характера НАТО на Украине, Закавказье, Восточной Европе, Центральной Азии, запрет на полёты стратегических бомбардировщиков в тех зонах, откуда их ракеты могли бы угрожать территории Российской Федерации. Среди прочего – пункт о том, что все участники Североатлантического альянса (на 1997 год) не размещают войска на территории других государств Европы дополнительно к тем силам, которые там были размещены к 27 мая упомянутого года.Крайне болезненно на российские инициативы реагируют власти Прибалтики. Эстонский министр обороны Каале Лаанет написал в Фейсбуке о том, что российские «требования абсолютно неприемлемы». По словам Лаанета, Россия «занимается эскалацией, а потому выполнение любого из российских требований приведёт к катастрофическим последствиям для безопасности Европы».В США заявили, что вести диалог с Россией будут только в двустороннем формате, фактически давая понять о том, что обсуждать европейскую безопасность с Москвой должны сами европейцы.Американский эксперт К.Эрлих, комментируя ситуацию, пишет, что на Западе теперь пытаются подменить понятия утверждениями о том, будто бы Владимир Путин считает Украину угрозой для России. Эксперт подчёркивает, что в Москве считают угрозой не Украину, а военную активность США и НАТО на территории этой страны, имеющей с РФ протяжённую границу.Канадские СМИ, описывая ситуацию с перечнем предложений к США и НАТО со стороны России, пишут, что «Кремль прекрасно знает, что выдвинул невыполнимые требования». Политолог Мэтью Мюллер заявляет, что «таким образом Москва старается оправдать готовящееся вторжение на Украину». При этом он продвигает идею о том, что «Россия – единственная заинтересованная в эскалации страна».В американской прессе перечень предложений со стороны России называют «ультиматумом, конечное требование которого – Украина».В NYT пишут, что российские предложения прозвучали на фоне «роста концентрации войск у границ с Украиной» и являются фактическими требованиями к тому, чтобы установить в Восточной Европе систему безопасности, характерную для времён Холодной войны.Американские обозреватели заявили, что НАТО «не должно этого допускать».