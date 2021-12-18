«Что касается танка, то он не так страшен, как я думал»: появляются сообщения украинских резервистов о сборах в 25 км от границ России

В швейцарской прессе вышел репортаж, в котором рассказывается о сборах украинских резервистов. Такие сборы «сил территориальной обороны» проводятся украинскими силовыми ведомствами, включая Минобороны и МВД «для выстраивания обороны на случай нападения со стороны Российской Федерации».
К сборам резервистов привлекаются как мужчины, так и женщины. Одни из наиболее масштабных сборов проводятся в Харьковской области.
В швейцарском издании SwissInfo появилась статья, которая рассказывает об этих сборах - своеобразная сводка.
Фото с одного из предыдущих сборов резервистов на Украине
Сообщается о том, что проводятся они примерно в 25 км от российской границы. В материале говорится, что «украинские резервисты отрабатывают всё то, что может произойти в случае нападения». При этом приводится и конкретный пример с призванным резервистом. Это 32-летний веб-дизайнер Н.Холтобин, который «притаился в окопе и бросил имитацию гранаты в танк в рамках учений по подготовке к российскому вторжению».
Из материала:
Веб-дизайнер никогда не думал, что пойдёт добровольцем на войну за Украину. Он даже не думал, что война в Европе возможна. Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.
Герой сюжета:
До 2014 года я думал, что армия - это своего рода реликвия, которой нет места в современном мире. Кто будет воевать в Европе? Какая безумная идея! Но сейчас это звучит более чем реально.
Резервист рассказывает о том, как проходят сборы. Одно из направлений – действия взвода в обороне, отражение танковой атаки. Обращает на себя внимание следующее его заявление:
Что касается танка, то он не так страшен, как я думал. Я слышал рассказы о том, как страшно, когда тебя наезжает танк, но в окопе я увидел, как он пролетает надо мной, протянул руку, бросил гранату.
Всё повествование героя сюжета швейцарского СМИ пронизано пафосом, включая слова о том, что он готов помочь Украине защищаться с оружием в руках хоть на поле боя, хоть на улицах городов при патрулировании.
При этом в социальных сетях, где своими впечатлениями от сборов делятся другие резервисты, уже не для западной прессы, пафоса куда меньше.
Telegram-канал «Изнанка военки» публикует заметку с фото (оно является основным к данному материалу) со сборов резервистов в Харьковской области, на котором видно, что экипированы далеко не все призванные на эти сборы. У одних есть оружие, защитная амуниция, у других – нет. Кто-то стоит с «котомкой», полиэтиленовым пакетом. В это время инструктор рассказывает резервистам о видах мин, среди которых на столе можно видеть и противопехотную.
Резервисты отмечают, что «создаётся впечатление, что командование само себя хочет убедить в том, что сегодня можно воевать с автоматом и одной гранатой против регулярной армии, обладающей ядерным и гиперзвуковым оружием».