Военное обозрение
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«Что касается танка, то он не так страшен, как я думал»: появляются сообщения украинских резервистов о сборах в 25 км от границ России

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В швейцарской прессе вышел репортаж, в котором рассказывается о сборах украинских резервистов. Такие сборы «сил территориальной обороны» проводятся украинскими силовыми ведомствами, включая Минобороны и МВД «для выстраивания обороны на случай нападения со стороны Российской Федерации».


К сборам резервистов привлекаются как мужчины, так и женщины. Одни из наиболее масштабных сборов проводятся в Харьковской области.

В швейцарском издании SwissInfo появилась статья, которая рассказывает об этих сборах - своеобразная сводка.


Фото с одного из предыдущих сборов резервистов на Украине


Сообщается о том, что проводятся они примерно в 25 км от российской границы. В материале говорится, что «украинские резервисты отрабатывают всё то, что может произойти в случае нападения». При этом приводится и конкретный пример с призванным резервистом. Это 32-летний веб-дизайнер Н.Холтобин, который «притаился в окопе и бросил имитацию гранаты в танк в рамках учений по подготовке к российскому вторжению».

Из материала:

Веб-дизайнер никогда не думал, что пойдёт добровольцем на войну за Украину. Он даже не думал, что война в Европе возможна. Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.

Герой сюжета:

До 2014 года я думал, что армия - это своего рода реликвия, которой нет места в современном мире. Кто будет воевать в Европе? Какая безумная идея! Но сейчас это звучит более чем реально.

Резервист рассказывает о том, как проходят сборы. Одно из направлений – действия взвода в обороне, отражение танковой атаки. Обращает на себя внимание следующее его заявление:

Что касается танка, то он не так страшен, как я думал. Я слышал рассказы о том, как страшно, когда тебя наезжает танк, но в окопе я увидел, как он пролетает надо мной, протянул руку, бросил гранату.

Всё повествование героя сюжета швейцарского СМИ пронизано пафосом, включая слова о том, что он готов помочь Украине защищаться с оружием в руках хоть на поле боя, хоть на улицах городов при патрулировании.

При этом в социальных сетях, где своими впечатлениями от сборов делятся другие резервисты, уже не для западной прессы, пафоса куда меньше.

Telegram-канал «Изнанка военки» публикует заметку с фото (оно является основным к данному материалу) со сборов резервистов в Харьковской области, на котором видно, что экипированы далеко не все призванные на эти сборы. У одних есть оружие, защитная амуниция, у других – нет. Кто-то стоит с «котомкой», полиэтиленовым пакетом. В это время инструктор рассказывает резервистам о видах мин, среди которых на столе можно видеть и противопехотную.

Резервисты отмечают, что «создаётся впечатление, что командование само себя хочет убедить в том, что сегодня можно воевать с автоматом и одной гранатой против регулярной армии, обладающей ядерным и гиперзвуковым оружием».
Использованы фотографии:
Telegram-канал «Изнанка военки», Фейсбук/Территориальная оборона ВС Украины
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165 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 08:12
    +17
    С этими козаками будет как в 14 году в Крыму.
    1. RealPilot
      RealPilot Вчера, 09:06
      +33
      Отборнейший сброд! wassat Мотивация зашкаливает...

      А боевой веб-дизайнер по привычке перестраховался, прикупив "золотой" аккаунт и дополнительные 3 жизни в местном военкомате. И виртуозно прошел КМБ на сервере ворлд-оф-тэнкс... lol
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 09:25
        +25
        Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.

        А здоровых людей они пробовали находить?
        1. sabakina
          sabakina Вчера, 10:03
          +12
          Цитата: Mitroha
          Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.

          А здоровых людей они пробовали находить?

          Алекс, язык-это ещё цветочки. Ягодки будут тогда, когда они откажутся отправлять естественные человеческие надобности " по русски"! laughing
          1. KLV
            KLV Вчера, 10:27
            +3
            ... по-русски!
        2. 89268170588
          89268170588 Вчера, 10:10
          +18
          Когда прижмёт, херой заговорит на русском, да так, что не остановишь.
          1. Теренин
            Теренин Вчера, 12:33
            +8
            Цитата: 89268170588
            Когда прижмёт, херой заговорит на русском, да так, что не остановишь.

            В 1945 году, многие интересом узнали, что самый большой оркестр в Вермахте был у подразделений СС. О чём "мамой" клялись попавшие в плен ССовцы.
            1. anthonindex
              anthonindex Вчера, 14:46
              +5
              Цитата: Теренин
              ркестр в Вермахте был у подразделений СС

              СС не входили в вермахт
              1. Теренин
                Теренин Вчера, 18:51
                0
                Цитата: anthonindex
                Цитата: Теренин
                ркестр в Вермахте был у подразделений СС

                СС не входили в вермахт

                Вы это скажите, например, ветеранам элитного подразделения Вермахта - дивизии СС "Мёртвая голова" winked
                1. anthonindex
                  anthonindex Вчера, 19:12
                  +5
                  Цитата: Теренин
                  Вы это скажите, например, ветеранам элитного подразделения Вермахта - дивизии СС "Мёртвая голова"

                  запрос им в ад послать что-ли? СС(включая ваффен-СС) и вермахт это разные структуры.
                2. mat-vey
                  mat-vey Вчера, 19:13
                  +5
                  Вооружённые силы и охранные отряды это разные структуры с разным подчинением .
          2. militarist63
            militarist63 Сегодня, 01:46
            +5
            Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.
            Это его отмазка! На самом деле он наложил в штаны перед нациками, поспешив забыть свой родной язык , чтоб ему не предъявили....
          3. militarist63
            militarist63 Сегодня, 01:47
            +2
            Когда прижмёт, херой заговорит на русском
            Совершенно верно!
        3. alexeyrem
          alexeyrem Вчера, 12:49
          +3
          А здоровый человек поведется?
        4. Incvizitor
          Incvizitor Вчера, 15:24
          +1
          Здоровые из 404 как от огня бегут.
        5. борис эпштейн
          борис эпштейн Вчера, 18:18
          +3
          Так здоровые (морально) или уже свалили, или игнорируют повестки (их нет дома).На то они и здоровые. Если то, что на первом фото-наиболее масштабные, то какие же менее масштабные?
        6. boriz
          boriz Вчера, 22:47
          +2
          Здоровые давно уже гражданство РФ оформляют.
      2. Dimy4
        Dimy4 Вчера, 09:42
        +6
        А боевой веб-дизайнер

        Как в сказке "Храбрый портняжка". Только применительно к современным реалиям.
      3. frruc
        frruc Вчера, 10:45
        +6
        Кто-то стоит с «котомкой», полиэтиленовым пакетом........

        Постороили в поле какой-то сброд , толстозадых теток и алкашей, которым заняться нечем и прочитали им лекцию. Все для развлечения западных и украинских обывателей, майданутый патриотизм льет аж через край.
        1. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 18:12
          +3
          ну так,те кто горел желанием повоевать уже навоевались или в добробатах сидят,остались те,кого в приказном порядке отправили+полное отсутствие финансов,не удивлюсь что аммуницию сняли с местных вояк чтобы приодеть для фотосессии резервистов
        2. mitrich
          mitrich Вчера, 18:29
          +4
          Как пленные румыны выглядят. Хотя, чем пленные бандеровцы лучше?
      4. venik
        venik Вчера, 15:35
        +6
        Цитата: RealPilot
        А боевой веб-дизайнер по привычке перестраховался, прикупив "золотой" аккаунт и дополнительные 3 жизни в местном военкомате. И виртуозно прошел КМБ на сервере ворлд-оф-тэнкс...

        ========
        good Вы правы! Этот бравый веб-дизайнер даже не представляет себе ЧТО такое РЕАЛЬНЫЙ бой и ЧЕМ он отличается "симуляции" в "World of tanks"! Для этого мало швырнуть муляж гранаты в танк, идущий "по ниточке".... Для этого надо, услышать "вжик" возле уха (чтобы уже потом, позднее понять сколько раз тебе повезло!), и споткнуться о труп своего друга, с которым только вот недавно перекуривали и от которого осталась только верхняя половина.... Этому на "сборах" не учат! Херой "интернетовский", блин!
        1. Альф
          Альф Вчера, 18:23
          +4
          До 2014 года я думал, что армия - это своего рода реликвия, которой нет места в современном мире. Кто будет воевать в Европе? Какая безумная идея!

          Одно слово-дизайнер...
          Всё повествование героя сюжета швейцарского СМИ пронизано пафосом, включая слова о том, что он готов помочь Украине защищаться с оружием в руках хоть на поле боя, хоть на улицах городов при патрулировании.

          Но лучше дома, не вставая с дивана...
          Стрелками отмечены охранники, чтобы резервисты не разбежались ?
      5. mitrich
        mitrich Вчера, 18:26
        +3
        На фото у мужиков, на сборном пункте, во взглядах тоска и безнадёга.
        Такое ощущение, что их загнали силой или под угрозой различных санкций.
      6. VORON538
        VORON538 Сегодня, 03:39
        +2
        В "песочнице":)))
    2. svp67
      svp67 Вчера, 10:19
      +3
      Цитата: Пессимист22
      С этими козаками будет как в 14 году в Крыму.

      Даже не надейтесь...эти разбегутся от первых взрывов...
      1. Карат
        Карат Вчера, 12:09
        +10
        Цитата: svp67
        Даже не надейтесь...эти разбегутся от первых взрывов...


        А этот еще до взрывов

      2. Барбарис25
        Барбарис25 Вчера, 18:13
        +2
        от первых взрывов?это слишком оптимистично..многие даже по повестке не явятся в случае начала операции по примирению..
  2. bar
    bar Вчера, 08:15
    +6
    Опять байки из склепа 404 negative
    1. Сидор Аменподестович
      Сидор Аменподестович Вчера, 08:54
      +3
      Цитата: bar
      Опять байки из склепа 404

      Да не оттуда, а из свиссинфо. Тамошних сочинителей дело.
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 09:58
        +1
        Я бы даже сказал SwistInfo... laughing
  3. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 08:15
    +7
    Что-то напоминает фото 41-го - ополчение, да и только! Только на современный лад - с полиэтиленовым пакетом. Но, вообще-то, похоже на массовку в кино... собрали первых попавшихся.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 08:41
      +4
      Цитата: aleks neym_2
      похоже на массовку в кино... собрали первых попавшихся.

      Я в Советской Армии как-то на аэродроме, вскоре после призыва, увидел небритых, хмурых, в шинелях без ремней, вечно полупьяных и какой-то грязи извозюканых типов, живущих в маленьком домике из "г... и палок" недалеко от метеостанции на аэродроме. Спросил у "дедов", типа, кто это? Мне ответили, что "партизаны". С первого раза ничего не понял.

      Эти, с мешками, ещё смешнее и нелепее.
      1. frruc
        frruc Вчера, 11:00
        +4
        Мне один раз довелось командовать на сборах взводом этого контингента. Разбежались по лесу, кто спать, кто за грибами, кто-то в продовольственную лавку , пол дня их собирал. Вообщем, подготовленные пацаны оказались. wassat
        1. котик-русич
          котик-русич Вчера, 19:17
          +4
          Цитата: frruc
          Мне один раз довелось командовать на сборах взводом этого контингента. Разбежались по лесу, кто спать, кто за грибами, кто-то в продовольственную лавку , пол дня их собирал. Вообщем, подготовленные пацаны оказались. wassat

          Кстати про "партизан"
          Первыми в Афганистан в составе 40-ой армии входили "партизаны" - срочников не хватало и первыми пошли "партизаны" - более 50000 штыков призвали из запаса. В Афганистане "партизаны" пробыли до марта 1980г, полностью выведены к ноябрю. Первые месяцы были "тихими", но боевые потери были - 6 офицеров и 36 солдат погибли.
          soldier
      2. Нормаль ок
        Нормаль ок Вчера, 11:00
        +7
        Цитата: Zoldat_A
        Цитата: aleks neym_2
        похоже на массовку в кино... собрали первых попавшихся.

        Я в Советской Армии как-то на аэродроме, вскоре после призыва, увидел небритых, хмурых, в шинелях без ремней, вечно полупьяных и какой-то грязи извозюканых типов, живущих в маленьком домике из "г... и палок" недалеко от метеостанции на аэродроме. Спросил у "дедов", типа, кто это? Мне ответили, что "партизаны". С первого раза ничего не понял.

        Эти, с мешками, ещё смешнее и нелепее.

        Был дежурным по полевому лагерю. Прихожу к партизанам. Ни дневального, никого.. Кто старший?! Ответ: фиг его знает. Захожу в первую палатку, - пьяные мужики лет 35-40. Вы артиллеристы епть...? Ответ: военная кафедра политехов. "И, поднимал он камни. И, разговаривал он с ними))"
      3. Fachmann
        Fachmann Вчера, 18:30
        +4
        Ну, у каждого свой личный опыт.
        Я лично сам в качестве "партизана" в 1984 году проходил сборы в Красногорске при Военно-инженерной ордена Ленина, Краснознамённой академии им. В.В. Куйбышева.
        Строжайшая дисциплина, порядок, занятия целый день.
        Был аттестован на зам. командира инженерно-сапёрного батальона.
        Остались самые лучшие воспоминания.
    2. Коте пане Коханка
      Коте пане Коханка Вчера, 08:42
      +9
      Цитата: aleks neym_2
      ... собрали первых попавшихся.

      Угу, кого поймали того и призвали.
      Я обратил внимание на эмоциональное выражение лиц людей, кроме усталого пофигима и недоумения ничего не увидел.
      1. НДР-791
        НДР-791 Вчера, 09:05
        +10
        Цитата: Коте пане Коханка
        Угу, кого поймали того и призвали.
        Я обратил внимание на эмоциональное выражение лиц людей, кроме усталого пофигима и недоумения ничего не увидел.

        Почему-то мне сразу вспомнилось.
    3. Machete
      Machete Вчера, 11:18
      +4
      Ополчение в 41-м хотело воевать и готово было умирать за Родину. А это отребье?
      1. WapentakeLokki
        WapentakeLokki Вчера, 13:30
        +3
        у них была МОТИВАЦИЯ...а что у этих ???..за Зю за Великую Укриiну(ага от моря до моря)..всё это смазка для траков танков(если плохо бегают)или пленные(которых волей не волей придётся кормить и где-то селить а Зима близко)..в общем для норм профессионала толпа это увы сборище лёгких фрагов...
    4. paul3390
      paul3390 Вчера, 13:34
      +7
      Что-то напоминает фото 41-го - ополчение, да и только!

      Советские дивизии народного ополчения дрались на смерть, до последнего. Несмотря на неказистый вид, недостаток вооружение и обучения. Стоит ли с ними равнять это стадо?
    5. котик-русич
      котик-русич Вчера, 18:56
      +8
      Цитата: aleks neym_2
      Что-то напоминает фото 41-го - ополчение, да и только! Только на современный лад - с полиэтиленовым пакетом. Но, вообще-то, похоже на массовку в кино... собрали первых попавшихся.
      Ни чего похожего.
      На фото ополченцы Кировского завода из Ленинграда 1941г - вот им как раз и пришлось с гранатой против танка.
      1. stankow
        stankow Сегодня, 00:33
        +1
        Как раз танкостроителя танком врядь ли запугаешь. Да и никто лучше него не знает куда именно гранату забросить
        1. котик-русич
          котик-русич Сегодня, 01:19
          0
          Цитата: stankow
          Как раз танкостроителя танком врядь ли запугаешь. Да и никто лучше него не знает куда именно гранату забросить
          Тогда по Вашей логике на украине сборы "партизан" в Харьковской области нужно проводить с рабочими ХБРЗ.
          Можно завести разговор про то, что "партизан" на украине не учат обращаться с одноразовыми РПГ (например РПГ-18, 22, 26) - несколько лет назад видел в новостях видеосюжет про обкатку танками молодых солдат в современной части (армия России) - там танк проезжал над бойцом, а после того, как танк проехал, боец атаковал танк в корму из РПГ-26.
          soldier
    6. stankow
      stankow Сегодня, 00:25
      +1
      Сколько раз на сборах бьiвал, и сам полка мобилизовал, такое не видал. Что-то в фотке не так. Статистьi кино ? Страйкболистьi ? День открьiтих дверей ?
  4. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 08:25
    -50
    Цитата: Пессимист22
    С этими козаками будет как в 14 году в Крыму.

    Так точно!
    Мы с вами поставим их на колени. Пора нам вставать с дивана и ехать через границу убивать укров за русский мир!
    Давно пора создать сводный взвод бойцов Военного Обозрения.
    Сколько ж лет мы вовевали с бандеровцами с диванов, пора за слова нам отвечать. Русские гибнут! Айда на фронт!!
    1. Пессимист22
      Пессимист22 Вчера, 08:31
      +16
      Уважаемый! Небратья давно на коленях стоят и ещё член у них в заду,но им нравится такая позиция.Что насчёт меня,я в резерве,но в случае чего готов приступить к обязанностям,но думаю ВС РФ справятся с этим сбродом как в 14 с армией ВСУ в Крыму.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 08:45
      +14
      А вы из какого взвода?
      Чего это вас занесло на ВО из Цензора? smile
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 11:13
        +3
        Цитата: Леха с Андроида.
        А вы из какого взвода?
        Чего это вас занесло на ВО из Цензора? smile

        Больше удивляет в каком схроне он два года на ВО прятался
  5. Uncle Lee
    Uncle Lee Вчера, 08:25
    +9
    можно воевать с автоматом и одной гранатой против
    Главное - мотивация, за что и с кем воевать !
    1. Попуас
      Попуас Вчера, 09:27
      -2
      Ага..знакомо! С шашкою на танк wink
    2. Dimy4
      Dimy4 Вчера, 09:40
      +1
      Главное - мотивация, за что и с кем воевать !

      Применительно к тексту статьи и разношерстного контингента можно написать "за что и за кого помирать".
      А танк не страшен, поэтому и помирать от него не страшно, подумаешь гусеницами раздавит. В этом их и пытаются убедить.
      1. николай ильин
        николай ильин Вчера, 10:56
        +2
        Замечательно написал об этом Твардовский в поэме "Василий Тёркин"!
      2. котик-русич
        котик-русич Вчера, 19:33
        +1
        Цитата: Dimy4
        Главное - мотивация, за что и с кем воевать !


        А танк не страшен, поэтому и помирать от него не страшно, подумаешь гусеницами раздавит. В этом их и пытаются убедить.
        В статье написано, что их учат бить танки - противотанковыми гранатами, а где хвалёные "Джавелины" ???
        Сколько было видеороликов про "чудо оружие" Джавелин - а в реальность дадут РКГ-3 и в бой... а может просто "коктейль Молотова".
        1. Комментарий был удален.
        2. Альф
          Альф Вчера, 23:14
          0
          Цитата: котик-русич
          В статье написано, что их учат бить танки - противотанковыми гранатами, а где хвалёные "Джавелины" ???

          Там же, где и БТР Саксон. На Авито.
    3. dmmyak40
      dmmyak40 Вчера, 18:49
      0
      Ага, как у Владимира Семёновича: "Главное, чтобы воля, говорит,была, к победе!"
  6. Владимир Владимирович Воронцов
    Владимир Владимирович Воронцов Вчера, 08:28
    +5
    Веб-дизайнер никогда не думал, что пойдёт добровольцем на войну за Украину...

    ***
    А после того,как в 32 года впервые увидел танк,тем более...
    ***
    1. Cottodraton
      Cottodraton Вчера, 09:07
      +13
      Вся эта гниль идёт из среды "веб дизайнеров" и прочего планктона. Эти всегда на острие евроценностей что там, что у нас в Москве
    2. stankow
      stankow Сегодня, 00:40
      0
      Если не служил, без ВОС-а - не место ему в окопе. Писарем в щаб, на компъютере.
  7. НСВ
    НСВ Вчера, 08:39
    -1
    Когда уже допрёт у ..... hi ,что надо закрывать границу от этих .....кастрюлеобразных братьев!!!!!!!!25 км,до границы....значит 60 до Белгорода!А у нас МАПП Нехотеевка открыт,пускают всех!!!!Дааааа.... Ничему не учит свой опыт!!!!Уже швейцарцы!!!! И те семафорят!!!!!!!!!Но у нас же....все братья!Тьфу,,,,аж противно!!!
  8. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 08:40
    +5
    После РАССКАЗОВ их воинов о сожженных Арматах и разряженных телефонах, о оторванных ногах которые эти Терминаторы складывали в вещь мешки, высказывания этого бойца просто детский лепет.
  9. Попандос
    Попандос Вчера, 08:44
    +3
    Главное, это тщательно перепсывайте всех поимённо, и несколько копий в разные архивы.
    Мы потом сами найдём всех кто причастен.
  10. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:44
    +6
    Эти резервисты много не навоюют. Подумаешь, " обкатку танками" прошли... Окопчик бетонированный был?
    Видел такое в частях. Там и не страшно совсем tongue и соблюдают ТБ.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:33
      +12
      Цитата: Горный стрелок
      Эти резервисты много не навоюют. Подумаешь, " обкатку танками" прошли... Окопчик бетонированный был?
      Видел такое в частях. Там и не страшно совсем tongue и соблюдают ТБ.

      Евгений, просто этот поц не видел один прекрасный фильм...
    2. stankow
      stankow Сегодня, 00:45
      0
      Бетонированньiй конечно. Но там 30 раз в день танк ходить, весь взвод проходить упражнение.А в бою только раз. Даже неукрепленная щель вьiдержить разок.
  11. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Вчера, 08:44
    +3
    Борьба с "Российской агрессией " сейчас в тренде на Западе, поэтому статья написана в общей парадигме : "мы вместе" , "все как один поднимемся" , "всех победим" и "украинцы самые крутые войны в мире" ...
    negative
  12. HAM
    HAM Вчера, 08:45
    +11
    Как говорят в Ростове:" Жёра,не надо слушать чужих идиётов,у нас своих хватает...."
  13. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 08:48
    -29
    Цитата: Пессимист22
    Уважаемый! Небратья давно на коленях стоят и ещё член у них в заду,но им нравится такая позиция.Что насчёт меня,я в резерве,но в случае чего готов приступить к обязанностям,но думаю ВС РФ справятся с этим сбродом как в 14 с армией ВСУ в Крыму.

    В общем, отсидеться решили. Я вас понял.
    Ладно, прячьтесь за наши спинами, резервист.

    Ну что, братцы, кто готов наконец-то встать с тёплого дивана и пойти в бой за русских людей?
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 09:36
      +5
      Сударь, соблаговолите пройти воооон в тот лесок, там вам ждут...
  14. Дмитрий444
    Дмитрий444 Вчера, 08:54
    +10
    В центре на первом фото в камуфляже с синим рюкзачком самый матёрый. Трудно будет нашей бурятской водолазной коннице наступать.
  15. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 08:56
    -27
    Цитата: Леха с Андроида.
    А вы из какого взвода?

    Ещё ни из какого. Вот только пытаюсь вас с кухни вытащить на священную войну. Русские гибнут тысячами, а вам лишь бы щи в тепле хлебать. Всё за вас кто-то другой должен в окопах сидеть, за русских умирать.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Вчера, 09:30
      +10
      А что вы так распинаетесь за русских? smile
      Может самим русским позвольте решать бежать им на войну с Украиной или подождать когда она сама изнутри згниет.
      Не надо громких слов.
    2. ANB
      ANB Вчера, 11:13
      +1
      . Всё за вас кто-то другой должен в окопах сидеть, за русских умирать.

      Так украинцы уже сидят.
    3. Machete
      Machete Вчера, 11:23
      +1
      Ух, сколько пафоса. Браво!
      Накинуть могёшь.
      Мы поняли тебя. Тельняшку уже порвал на груди? Зеркало в гневе заплевал?

      Когда и если начнётся всеобщая мобилизация, все пойдут. И ты тоже.
      Ну, или в лесок до ближайшей ямки.
      1. Suhow
        Suhow Сегодня, 17:55
        0
        Вот про мобилизацию или ямку. ... Уважуха.
  16. KCA
    KCA Вчера, 08:57
    +4
    Какой храбрый резервист, не испугался танк погладить, не иначе дома на игрушечном тренировался
  17. wandlitz
    wandlitz Вчера, 08:58
    +8
    До 2014 года я думал, что армия - это своего рода реликвия
    Резервист путает термины "реликвия и реликт". Понятие реликвия совсем не подходит для ВСУ.
  18. mojohed2012
    mojohed2012 Вчера, 09:10
    +4
    Ощущение, будто толпа прохожих случайно остановилась продегустировать предлагаемые товары, а не на учениях.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 09:21
      +1
      Цитата: mojohed2012
      Ощущение, будто толпа прохожих случайно остановилась продегустировать предлагаемые товары, а не на учениях.

      Если эта толпа продегустирует то что на столе лежит, так мы не против. wassat
    2. котик-русич
      котик-русич Вчера, 19:41
      +1
      Цитата: mojohed2012
      Ощущение, будто толпа прохожих случайно остановилась продегустировать предлагаемые товары, а не на учениях.
      Можно подумать пришли на базар, уже закупились на вещевом складе и теперь им предлагают "товар" с оружейного лотка - продавец нахваливает "подарки к Новому Году"...
      wassat
    3. stankow
      stankow Сегодня, 00:54
      0
      Швейцарское издание по любому издевается. Что правда, у них с резервистами гораздо лучше получается.
  19. Lykases1
    Lykases1 Вчера, 09:17
    -1
    Концовка статьи порадовала. Да без ядерного оружия и гиперзвука чеченские боевики воевали против наших и даже умудрялись наносить поражения. Хуситы вполне себе воюют против хорошо вооружённого противника. Израиль нёс потери от Хезболлы весьма обидные. Война это война. И очень удивляют комментарии да мы, да пора. Русская кровь тоже прольется. Вряд ли кто из диванных экспертов пойдёт воевать.
    1. sabakina
      sabakina Вчера, 10:12
      0
      Цитата: Lykases1
      Концовка статьи порадовала. Да без ядерного оружия и гиперзвука чеченские боевики воевали против наших и даже умудрялись наносить поражения. Хуситы вполне себе воюют против хорошо вооружённого противника. Израиль нёс потери от Хезболлы весьма обидные. Война это война. И очень удивляют комментарии да мы, да пора. Русская кровь тоже прольется. Вряд ли кто из диванных экспертов пойдёт воевать.

      1. Lykases1
        Lykases1 Вчера, 10:25
        +7
        Не стал смотреть видео отвечаю на его заголовок. Я принимал присягу, принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кавказском регионе, и если мобилизуют буду воевать. Но я видел войну и не буду кричать да мы их, да в клочья, да на второй день. Меня мобилизуют или нет -вопрос. А наши дети будут гибнуть на войне. Восемнадцатилетние пацаны. Но вряд ли коментаторы Военного обозрения.
        1. vervolk
          vervolk Вчера, 12:27
          -4
          каким образом 18-летние могут попасть на войну если это будет война ракетных ударов и авиационных бомбардировок? не надо тут пораженческие настроения развивать
          1. Lykases1
            Lykases1 Вчера, 12:53
            +5
            Это где же победили без наземной операции? Может в Грузии? Или в Сирии сухопутные силы не несут потери? Или их там нет? Так там ещё ограниченный контингент, а в случае войны будут наступать армии.
            1. vervolk
              vervolk Вчера, 13:15
              -2
              ну ка ну ка какой сухопутный контингент ВС РФ воюет в сирии? поделитесь фантазиями?
              1. Lykases1
                Lykases1 Вчера, 13:33
                +4
                Там нет ССО? Там отсутствует военная полиция? Или они к сухопутным силам не относятся? Моряки наверное.
              2. Альф
                Альф Вчера, 18:36
                0
                Цитата: vervolk
                ну ка ну ка какой сухопутный контингент ВС РФ воюет в сирии? поделитесь фантазиями?

                Вы хоть новости посмотрите...
            2. stankow
              stankow Сегодня, 01:00
              +1
              В Югославии. 3-х месячная воздушная операция. Сколько 18 летньiх пехотинцев погибло вообще ?
              1. Lykases1
                Lykases1 Сегодня, 09:30
                0
                НАТО в этой войне потеряло более сотни летательных аппаратов, в том числе вертолёт с десантом. Но все-таки если можно приведите в пример действия РА и СА. Методы войны у нас немного разные
          2. Альф
            Альф Вчера, 18:35
            +3
            Цитата: vervolk
            каким образом 18-летние могут попасть на войну если это будет война ракетных ударов и авиационных бомбардировок? не надо тут пораженческие настроения развивать

            Точку в войне всегда ставила пехота. Можно обрушить города ракетами, вывернуть фундамент наружу артиллерией, заровнять остатки танками, но победа будет только тогда, когда на эту территорию встанет сапог пехотинца.
            1. stankow
              stankow Сегодня, 01:04
              +1
              Правильно написали про методику. А сколько пулеметов застрочат против пехотьi из "заровненньiх остатков вьiвернутьiх фундаментов" ?
    2. mmaxx
      mmaxx Вчера, 10:17
      +8
      Хуситы воюют и чечены воевали при поддержее населения. Когда этого нет, быстро приходит конец. Думается, что на украине многим захочется лично открутить головы "партиотам".
      1. Lykases1
        Lykases1 Вчера, 11:56
        +5
        Это ваше мнение. Но многие , при нападении на страну, могут подумать иначе.
        1. mmaxx
          mmaxx Сегодня, 03:09
          +1
          Так называемые украинцы всегда отличались склонность к предательству. Вся история этой так называемой страны по сути предательство. Все великие украинские деятели были предателями. Не только нас. Почему сейчас должно быть по-другому? Всегда за перспективой вкусного пряника, хоть за кем. Т. е. основное болото будет хоть за кого, лишь бы кормили. Уверен, что количество членов партии Единая Россия там будет рекордным. И наши паспорта все эти "националисты" получат быстрее донбассцев.
    3. Moskovit
      Moskovit Вчера, 10:34
      +7
      Вы наверное не следите за войной в Йемене. Хуситы используют беспилотники, все виды ракетного вооружения, включая баллистическое. У них ПВО, которое приземлила немало самолетов и вертолетов, артиллерия, лёгкая бронированая техника, танки даже есть. Ну а чеченская война...Если вспомнить состояние и мотивацию той армии, предательство руководства, то неудивительно, что чеченцы наносили чувствительные поражения. Но вот возникают большие сомнения, что веб-дизайнеры смогут так воевать.
      1. Lykases1
        Lykases1 Вчера, 11:59
        +2
        Надеюсь вы не будете спорить, что коалиция серьёзно превосходит хуситов в вооружении. Тем не менее всё идёт так как идёт.
        1. Moskovit
          Moskovit Вчера, 13:04
          +3
          Конечно превосходит. Но хуситы подпитываются Ираном. У них полноценная армия, они полностью контролируют свою территорию, это не партизанская война. Естественно, боевой дух хуситов гораздо выше, чем у коалиции и только превосходство в вооружениях и ресурсах саудитов не дают им полностью победить. В Йемене несколько поколений выросло в условиях постоянных войн.
          А что касается украинцев...Из тех, с кем я общался, среднего и старшего поколения, прежде всего за переговоры и против войны. Но их власть этого не хочет.
          1. Lykases1
            Lykases1 Вчера, 13:51
            +1
            Это понятно. Здравые люди естественно не хотят войны. Но когда привычный мир рухнет, всё может измениться. Поясню- исчезли свет, тепло, то что мы принимаем как должное, вода, не работает канализация, перебои с продуктами. Такое может быть во время войны? Да легко. Преисполнится от этого население добродетелью? Сильно сомневаюсь. Встретят наступающих цветами? Думаю нет. Победим ли мы в войне? Конечно. Даже если их поддержит НАТО. А альянс по-любому влезет, хотя бы на уровне инструкторов, поставок вооружения, разведданных. Только будет ли оно того стоить?
            1. Moskovit
              Moskovit Вчера, 16:30
              +3
              Кому эта война нужна? России? Зачем?? Поддержат ли её в стране? Нет. А вот украинской власти очень нужна. Не народу. А власти. Причём при любом исходе она в выигрыше. Поэтому и манит нас как мартовская кошка, ну нападите, очень просим.
              1. Lykases1
                Lykases1 Вчера, 17:54
                +3
                Тут согласен полностью.
            2. котик-русич
              котик-русич Вчера, 19:55
              0
              Цитата: Lykases1
              Это понятно. Здравые люди естественно не хотят войны. Но когда привычный мир рухнет, всё может измениться. Поясню- исчезли свет, тепло, то что мы принимаем как должное, вода, не работает канализация, перебои с продуктами.
              Вы описываете недалёкое будущее жителей украины - без войны как оправдать такую разруху...
            3. Suhow
              Suhow Сегодня, 18:04
              0
              Вы не написали о гибели гражданских лиц ,которая увы не избежна при масштабных боевых действиях с применением современных средств поражения. Для одних это будет неизбежные потери ( на войне как на войне), а для других это друзья и родственники.
      2. mmaxx
        mmaxx Сегодня, 03:15
        +1
        100% за печеньки никто жизнь не отдает. Про то и разговор.
    4. ANB
      ANB Вчера, 11:17
      +2
      . И очень удивляют комментарии да мы, да пора. Русская кровь тоже прольется. Вряд ли кто из диванных экспертов пойдёт воевать.

      А где вы такие комментарии на ВО находите? Я вот не вижу, как минимум, в этой ветке.
      Всё пишут, что нападать на Украину никому не нужно.
      1. Lykases1
        Lykases1 Вчера, 11:54
        +3
        Много раз писалось, но согласен не в этой ветке.
    5. Торвлобнор IV
      Торвлобнор IV Вчера, 14:51
      -8
      Рекомендуемое соотношение сил при атаке на главном направлении удара - 6:1. При таком раскладе атакующие уничтожат обороняющихся полностью, но сами потеряют 10% бойцов. Украина сможет выставить не более 100000 солдат на главном направлении, следовательно, потери россиян составят 60 тысяч человек, объем пролитой русской крови будет равен примерно 300000 литров.
    6. Керенский
      Керенский Вчера, 16:11
      -1
      Русская кровь тоже прольется. Вряд ли кто из диванных экспертов пойдёт воевать.

      Кстати "диваны" в умелых руках, почти бойцы. Да, они могут неразорвавшуюся гранату принести к костру в лагерь (и не одну, а шесть), могут полезть снимать растяжки. Но в обеспечении 300-ых им цены нет,- всё как надо. Там им и место. Вы пробовали закинуть 300-ого в Урал, силами бойцов?
      1. Lykases1
        Lykases1 Вчера, 17:51
        +2
        Бывало. ВУС- санитарный инструктор.
        1. Керенский
          Керенский Вчера, 19:28
          +1
          Бывало. ВУС- санитарный инструктор.

          Ну тогда Вы меня понимаете. Сам парамедик. Дотащить 300-ого до настоящих врачей, "диваны" вполне годны. Буквально сегодня детям объяснял, как за одежду прихватывать...
          1. Lykases1
            Lykases1 Вчера, 21:36
            0
            Ну может быть. Мне 41 год и свои способности я оцениваю адекватно. Для бд околонулевые. Недавно взял в руки автомат, так он в них не лёг, хотя думал что навык на всю жизнь. Стрелял как из палки.
            1. Керенский
              Керенский Вчера, 22:42
              0
              свои способности я оцениваю адекватно. Для бд околонулевые. Недавно взял в руки автомат,

              Не всем, далеко не всем, автомат в руки. И не всем АШ-12.
              Некоторым и Нагана хватит. А вот справится 18-20 -ти летний хлопец с транспортировкой и размещением роты, с занятием круговой обороны, едой и баней? Тут много кто ложки с бруствера сбивал....
              1. Lykases1
                Lykases1 Вчера, 22:46
                0
                Не буду спорить.
  20. impostor
    impostor Вчера, 09:26
    +1
    Нужно признать, что на первом фото на скатерти жбан горилки, шмат сала, тарелка с галушками и разносолы смотрелись бы куда гармоничнее - свадьба на пейнтболе
  21. Keer
    Keer Вчера, 09:26
    +3
    Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие.
    Сначала молчал, потом почал размовляти, на восьмой год войны говорил уже сносно- смог спросить в каком направлении фронт, понять ответ и добраться, наконец, до передовой.
  22. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 09:39
    +3
    " Не знаю я сколько в нём метров,
    И литров, и килограмм.
    Но тигры, когда они прыгают -
    Огромными кажутся нам!" (с)
  23. strannik1985
    strannik1985 Вчера, 09:41
    +8
    Упражнение называется "обкатка танками", в полном объеме надо несколько раз выстрелить холостыми из автомата, бросить болванку гранаты в наезжающий танк, переждать на дне окопа пока проедет, потом бросить вторую в корму. В плане псих.подготовке неплохое, особенно когда сам окопчик копаешь.
    1. stankow
      stankow Сегодня, 01:15
      +1
      В наезжающем ни автоматом, ни гранатой. Глупо, у него курсовьiй пулемет, да лобовая броня. Только сзади, по моторному отделению. Так и учат бойцов.
  24. MakStVik
    MakStVik Вчера, 09:53
    +5
    А что это они с москальскими автоматами? laughing
    1. Альф
      Альф Вчера, 18:38
      0
      Цитата: MakStVik
      А что это они с москальскими автоматами? laughing

      Оружие добыли в бою...
  25. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 10:12
    +2
    Сразу видно: исключительно интеллегентные лица с высоким чувством долга..)
    1. Альф
      Альф Вчера, 18:39
      +2
      Цитата: Андрей Николаевич
      Сразу видно: исключительно интеллегентные лица с высоким чувством долга..)

      Какие есть...Другие оказались умнее..
  26. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Вчера, 10:17
    +5
    "Кто будет воевать в Европе?! " - Сербов пусть спросят, Югославию разбомбленную и разчлененную. Кавказ, Чечню, Южную Осетию спростите, везде там США поучавствовала своими кровавыми руками! Киев, госпереворот и атаки на возмущенный Донбасс! Это он не помнит тоже?! Этим дегенератам так мозги промыли, что их путь как раз один- под гусеницы танка и там и остаться.
  27. shoroh
    shoroh Вчера, 10:37
    +3
    Жалко даже как то их. Обычные русские люди, которых оболванили их руководители.
  28. Torp20
    Torp20 Вчера, 10:41
    -10
    Посмотрим как вас всех диванных призовут на войну -дадут вам шапки и вы всех закидаете ,не говори гоп пока .....
    1. KCA
      KCA Вчера, 11:03
      +6
      Вы даже не представляете сколько тут диванных воинов, которые по-молодости всё-таки слезли с дивана и воевали, кто в горах, кто в поле, кто из без войны службу такую тащил, что неизвестно, где легче, а вы пока щёки надувайте и стреляйте из клавиатуры
    2. vervolk
      vervolk Вчера, 12:33
      0
      успокойтесь-ВКС России справится за 40 минут штатными средствами. кстати в салорейхе тоже ни призыв ни мобилизация начаться не успеют. читали Булгакова? за кого воевать собираетесь? за гетьмана! гетьман сбежал! (с)
  29. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 10:59
    +4
    На первом снимке - типичный фольксштурм образца 1945 года.
  30. Комментарий был удален.
  31. Machete
    Machete Вчера, 11:15
    +3
    А, ну да, танк же будет просто над тобой проезжать и подставлять корму под гранату.
    Это так же воюют. Танк не будет стрелять в тебя и утюжить позиции, в случае чего. И поддержки у него не будет.
    И вообще на войну нормальные украинские мужики сбегают от жён, чтобы отдохнуть.
  32. Владимир61
    Владимир61 Вчера, 11:25
    +6
    Резервисты в первом ряду, - кассирша супермаркета, предпенсионный безработный, выловленный в маршрутке уклонист и блогер. А позади, в желтых жилетах полиция, которая их и доставила на СБОРЫ. И тема занятий, "Ни шагу назад, - минно-взрывные заграждения позади обороняющихся, для исключения бегства".
    1. Moskovit
      Moskovit Вчера, 13:09
      +5
      Напоминает поездку на картошку. Мужики и бабы стоят одетые "во что не жалко". Только ведра не в руках, а на голове.
    2. stankow
      stankow Сегодня, 01:22
      +1
      Страйкболистьi зто. Из корпоратива, для сплочения тима.
  33. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:32
    +7
    «Что касается танка, то он не так страшен, как я думал»:
    . Даже не смешно ... он оказывается ДУМАЛ???
    Кстати, с их стороны хитро делают, коль не объясняют, что ТАНКИ в одиночку не лезут, подставляется под "гранаты и жабы" никто не собирается ...
    В реальности, может случится так, что после начала, думать будет уже не чем!!! Этого им не объясняют, не показывают.
    1. борис эпштейн
      борис эпштейн Вчера, 18:41
      +4
      А за танками обычно следут БМП и пехота, добивая тех, кто не заутюжен танком и пытается бросить гранату.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 18:50
        +2
        Кто ж резервистам всё это рассказывать будет?
        1. борис эпштейн
          борис эпштейн Сегодня, 14:57
          +1
          Логично, а то они просто разбегутся.
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 15:07
            +1
            Там любителей писать страшилки в соц сетях, хоть отбавляй ... вести быстро разойдутся и тогда просто собрать резервистов, уже проблема будет.
            Впрочем, аХрессор опять на войну не явился, на том у них все и держится.
      2. stankow
        stankow Сегодня, 01:32
        0
        А по БМП свои БМП работают. А если дело дошло до гранат, значит есть кому бросать, пехота не покинула траншеи. Видать чужой пехоте не повезло с НЗО минометчиков, залегли или отстали от танков. На войне как на войне.
        1. борис эпштейн
          борис эпштейн Сегодня, 14:55
          0
          А по вражеским БМП работают свои танки, идущие впереди своей пехоты. Да и у пехоты есть РПГ. Для уничтожения БМП вполне достаточно
      3. Suhow
        Suhow Сегодня, 18:14
        +1
        И прикрытие танка даже очень будет стараться ,ибо без танка многих из прикрытия положат.
  34. singless
    singless Вчера, 11:56
    0
    не подорвись на своих отходах laughing
  35. ugol2
    ugol2 Вчера, 11:59
    +3
    Бандерлоги ко Второй мировой что ли готовятся? Так она уже 75 лет как кончилась.
    PS. Кстати, мы вас победили.
  36. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 12:20
    +3
    "Я слышал рассказы о том, как страшно, когда на тебя наезжает танк, но в окопе я увидел, как он пролетает надо мной, протянул руку, бросил гранату" (украинская народная сказка).
  37. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 12:34
    -8
    Цитата: Machete
    Ух, сколько пафоса. Браво!
    Накинуть могёшь.
    Мы поняли тебя. Тельняшку уже порвал на груди? Зеркало в гневе заплевал?

    Когда и если начнётся всеобщая мобилизация, все пойдут. И ты тоже.
    Ну, или в лесок до ближайшей ямки.

    Ну а пока её нет, пусть русских продолжают убивать.
    Ваша хата с краю, я понял.
    1. vervolk
      vervolk Вчера, 13:17
      -2
      ну ка каких таких русских убивают ? а эти русские с 91 года пасопрта с трезубом получали? кто из них в 91 году не признал незалежную?!
  38. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 12:36
    -4
    Цитата: sabakina
    Сударь, соблаговолите пройти воооон в тот лесок, там вам ждут...

    Сударыня, пишите по существу вопроса.
    Вы почему отсиделись на диване с клавиатурой, когда бандеровцы убивали русских людей на фронтах ЛДНР? Вам погоны виртуальные не жмут?
    1. vervolk
      vervolk Вчера, 13:18
      -3
      а как русские люди оказались на фронтах лднр?
  39. Dizel200
    Dizel200 Вчера, 13:07
    -3
    То есть трусняк чуть испачкал,а не наложил полные портки? laughing
  40. Илья Никитич
    Илья Никитич Вчера, 13:24
    +4
    Я понимаю что это дефект перевода, но как все таки страшно
    когда тебя наезжает танк

    Я себе даже представить не могу, что чувствует человек когда его когда тебя наезжает танк,,,
    Наверное то же что и сова. Ну когда ее на глобус...
  41. Podvodnik
    Podvodnik Вчера, 13:25
    +6
    Не страшно? Наивный.

    Будучи мальцом спрашивал у деда: "А ты танк немецкий видел?" Видел, говорит. Страшно внучек, едет, гусеницами ляпая... . И это не над головой.

    Когда такая махина с лязгом и грохотом на тебя прёт даже не стреляя, не только испугаешься и штаны испортишь, тут бы сил найти руку с гранатой просто поднять, не говоря уже о том, чтобы ее точно бросить. Герой, блин...
  42. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 13:31
    -3
    Цитата: vervolk
    а как русские люди оказались на фронтах лднр?

    Какие-то отдельные русские люди, вы имеете ввиду?
    Просто русские люди с ВО не очень-то захотели с уютных диванов вставать. Один резервист, второй повестки ждёт, у третьего понос, у четвертого золотуха. Но все при погонах и каждый день клавиатурой бандеровские дивизии по котлам гоняют.

    Вот вы например, долг Русскому миру отдали на фронтах ЛДНР? Вы лично как боролись против фашистских бандэровцев, убивавших русских людей?
  43. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
  44. Санчо да Винча
    Санчо да Винча Вчера, 13:38
    0
    Эти, с мешками, ещё смешнее и нелепее.[/quote]
    Был дежурным по полевому лагерю. Прихожу к партизанам. Ни дневального, никого.. Кто старший?! Ответ: фиг его знает. Захожу в первую палатку, - пьяные мужики лет 35-40. Вы артиллеристы епть...? Ответ: военная кафедра политехов. "И, поднимал он камни. И, разговаривал он с ними))"[/quote]
    В училище наш взвод помогал "партизанам" сборы проходить. Учебные места готовили, б/п получали, танки выгоняли. Настрелялись за них, гранат накидались, как за всё время учёбы, а они в палатке водочку "кушали". Был один совестливый, лет 40, всё хотел в танк залезть - оборжались мы, как он с пузом по башне лазил!
  45. танк66
    танк66 Вчера, 14:59
    +3
    Впору поговорки менять laughing Типа: ..территория не считается завоеванной, пока на неё не ступила туфля веб-дизайнера winked
  46. Диверcант
    Диверcант Вчера, 15:22
    +1
    в случае начала крупной провокации , предлагаю подогнать к линии соприкосновения все какие есть в наличии ТОСы и выжечь все нафиг. Пусть все мрази горят огнем. Все, кто хоть как то причастен к событиям в Одессе, Харькове, ЛДНР
  47. km-21
    km-21 Вчера, 15:22
    0
    В случае боестолкновения с Украиной Россия должна нанести максимально жесткий и убедительный удар, который одним махом сломает сопротивление противника и закончит кровопролитие, не дав ему перерасти в затяжную партизанскую войну. Это будет самым гуманным вариантом по отношению как к украинским, так и к российским бойцам.
    1. Lykases1
      Lykases1 Вчера, 18:10
      0
      Возможно вы и правы. Только, умеем мы так? Недавно смотрел про операцию НАТО в Ираке-ну они гении с прекрасно подготовленной армией. Да были ошибки, но не критичные. Даже если в разы занизили потери- всё равно прекрасная операция. С нашими успехами трудно сравнивать.
    2. stankow
      stankow Сегодня, 01:38
      0
      Ну, надо беречь гражданские !! Но помнить первую финскую, НАТО внимательно смотрить и прикидьiвает !!
  48. Комментарий был удален.
  49. svoroponov
    svoroponov Сегодня, 06:13
    +1
    А чего танки бояться , когда они идут по накатанной колее ( чтобы не задавить этих дураков) , не стреляют и их пехота с артиллерией не поддерживает.
  50. Сергей Мельник
    Сергей Мельник Сегодня, 06:24
    +2
    Автор, ну и зачем пересказывать этот бред. Тут полезной информации кроме пропаганды, всего на пару предложений. ,,Погнали на сборы пушечное мясо. Чтоб забить волной резервистов пустоту, которая появиться после убыли и бегства из частей" Всё, больше ничего тут нет из информации