«Что касается танка, то он не так страшен, как я думал»: появляются сообщения украинских резервистов о сборах в 25 км от границ России

Фото с одного из предыдущих сборов резервистов на Украине

Веб-дизайнер никогда не думал, что пойдёт добровольцем на войну за Украину. Он даже не думал, что война в Европе возможна. Он с 2014 года стал говорить на украинском языке, понимая, что Россия теперь использует русский язык как оружие

До 2014 года я думал, что армия - это своего рода реликвия, которой нет места в современном мире. Кто будет воевать в Европе? Какая безумная идея! Но сейчас это звучит более чем реально.

Что касается танка, то он не так страшен, как я думал. Я слышал рассказы о том, как страшно, когда тебя наезжает танк, но в окопе я увидел, как он пролетает надо мной, протянул руку, бросил гранату.