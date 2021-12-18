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Названа предварительная версия причин возгорания строящегося корабля «Проворный»

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Названа предварительная версия причин возгорания строящегося корабля «Проворный»

Накануне вечером стали появляться сообщения о возникшем пожаре на одном из судостроительных заводов России. Это предприятие «Северная верфь», расположенное в Санкт-Петербурге. В первых сообщениях говорилось о том, что загорелся один из строящихся кораблей. Потом стали появляться более подробные данные об инциденте.

Стало известно о том, что возгорание произошло на корвете «Проворный», относящемся к проекту 20385. Он является вторым в серии. Корветы такого проекта оснащаются управляемым ракетным вооружением. Поэтому в некоторых СМИ, в первую очередь в зарубежных, стали появляться заявления о «вероятности взрыва, который может последовать за появлением пламени».

Строится корабль с 2013 года.

На данный момент известно о том, что общая площадь пожара составила около 800 кв.м. Для борьбы с возгоранием привлекались до 90 пожарных и 22 единицы специальной техники. Сообщается, что пожару был присвоены 4-й ранг. Он отличается сложной обстановкой и запросом дополнительных сил. При таком ранге на месте пожара работают 16 отделений. Наивысший ранг, для справки, – пятый.

По последним сведениям, возгорание произошло на верхней палубе корвета. Двое пожарных получили ожоги и травмы были доставлены в госпиталь. Это 35-летний сержант и 42-летний старший прапорщик. Их фамилии пока не называются.

Общее число пострадавших - 4.

Названа и предварительная версия причин возгорания.

По предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при проведении работ, связанных с покраской. Пока она не является окончательной.

Следственный комитет РФ приступил к проверке инцидента на судостроительном предприятии.

Также теперь предстоит выяснить степень ущерба, который пожаром был нанесён боевому кораблю и его бортовому оборудованию.
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210 комментариев
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  1. Victor_B
    Victor_B Вчера, 08:42
    +12
    Эх, чёрт возьми, жалко пароход...
    Наверняка опять протабанили пожарную вахту при сварке...
    1. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 11:25
      +13
      Нужно было закрыть хищения и откаты. Потому и горит кораблик.
      1. Магог_
        Магог_ Вчера, 11:27
        -25
        Вот именно : "едросня" рулит - Гарант прикрывает, блин !
        1. Чеширский
          Чеширский Вчера, 11:46
          +18
          Цитата: Магог_
          Вот именно : "едросня" рулит - Гарант прикрывает, блин !

          При любой непонятной ситуации ругай ЕР и ВВП - вариант беспроигрышный.
          good
          1. ВАШ
            ВАШ Вчера, 12:54
            +51
            Строится корабль с 2013 года.

            Развейте мои сомнения.
            Кораблик водоизмещением 1800 т строится уже 8 лет? Если это так то он просто обязан сгореть. Это не с него бронзовые винты украли?
            1. bayard
              bayard Вчера, 15:09
              +31
              Да разве это повод удивлениям ? В РИ в ПМВ , когда надо , и линкоры взрывались накануне сдачи . А тут - корвет какой-то .
              В воздухе пахнет грозой и порохом , медиа готовят к войне - значит самое время гореть кораблям и взрываться линкорам .
              Вот сказал же Песков , что мы хотим такую Россию , как была при Николае-2 ?
              Сказал . yes
              Как же можно , чтоб РИ\РФ , да без измены ?
              Чтоб войны не проиграть ?
              Чтоб революцией не нахлобучило ?
              Как производство боевой авиатехники накануне войны не свернуть ? Людей не поувольнять , а потом снова - набирать ?
              Это вам не потешные кораблики без зубов строить(22160) , тут - эпичное зрелище . Чтоб весь Питер лицезрел и гарь корвета нюхал .
              И нет на лиходеев ни товарища Берии , ни товарища Сталина , чтоб по заслугам оценить старания . ОСК - как жена Цезаря - безгрешна .
              1. Osipov9391
                Osipov9391 Вчера, 17:25
                +3
                Всегда перед будущей войной страну-жертву стараются максимально ослабить - санкциями, диверсиями через своих агентов , разрушением банковской системы и промышленности. Ну все способы включают в ход, главное сделать страну помягче где только возможно. И на "Кузнецове" ЧП из этого-самого рога вытекают.
                И народ настроили против власти уже хуже некуда. Сами же власти...
                А вот сочинская олимпиада съела деньги сравнимые на строительство авианосного флота на уровне ВМС США или хоть половины того. Со всем приданным.
                Вот что дала эта олимпиада с дальнейшим лишением медалей российских спортсменов и их полной изоляцией на других олимпиадах ?
                Ну быть может для Краснодарского края она что и дала, дороги , аэропорты и др.
                А для страны что ? Вот постройка авианосного флота устроила бы в стране (даже во всем СНГ) новую промышленную революцию - тысячи предприятий и институтов включились в работу. Набирали людей бы, обновляли оборудование. Развивались.
                А сейчас на освободившихся мощностях делали бы гражданскую продукцию для себя и на экспорт. Ну те же круизные лайнеры, газовозы и др.
                1. bayard
                  bayard Вчера, 18:50
                  +11
                  Да , всё по известным лекалам .
                  И "гроссмейстеры" всё имевшееся время и ресурсы спустили в унитаз ... по крайней мере очень многое .
                  Нет , за 4 - 5 лет подготовки к Олимпиады в Сочи авианосный флот было не построить ... но с тех пор по сей день , можно было уже многое . 50 - 60 млрд. дол. , это конечно не стоимость американского авианосного флота , но за эту сумму можно было бы построить группировку из 6 АВ среднего ВИ со всем им причитающимся ... А если к тому прибавить бы и суммы потраченные на проведения чемпионата мира по футболу ... был бы уже и Флот и боевая авиация в полном комплекте , но ... Гроссмейстеры вместо этого несколько лет назад решили постепенно сворачивать строительство самолётов боевой авиации , забив совершенно на самолёты ДРЛО , ПЛО , МРА , РЦУ , ВТА ...
                  Ведь "войны не будет" утверждали правильные адмиралы и генералы ...
                  А значит - можно и нужно топить доки с авианосцем , жечь корабли и срывать сроки постройки новых ... но пиарить во всю дурь импотентные 22160 , несуразные 20386 , настаивать на строительстве атомных "Лидеров" и монструозных АВ ВИ 100 000 т. которые строить просто негде , некому и не за чем ...
                  В результате в канун имеем то , что имеем , подобно "Вовке в Три-Девятом Царстве" , которому - сойдёт и так .
                  США всегда оживляли и перезапускали свою экономику монументальными военными программами , ибо ВПК - драйвер науки и промышленности ... Но у нас не так - с невыразимой гордостью у нас заявлялось , что "наша программа перевооружения будет короткой , очень бюджетной" и "Очень скоро закончится" .
                  Цитата: Osipov9391
                  И народ настроили против власти уже хуже некуда. Сами же власти...

                  Сами no всё сами .
                  Цитата: Osipov9391
                  Вот постройка авианосного флота устроила бы в стране (даже во всем СНГ) новую промышленную революцию - тысячи предприятий и институтов включились в работу. Набирали людей бы, обновляли оборудование. Развивались.
                  А сейчас на освободившихся мощностях делали бы гражданскую продукцию для себя и на экспорт. Ну те же круизные лайнеры, газовозы и др.

                  Да негде было его строить в РФ - подходящая верфь только в Николаеве у Союза была . Да ещё вот в Керчи , но она тогда тоже была в Украине . Так что с авианосным флотом начинаться можно стало только после получения Крыма . Но другие типы кораблей строить могли . И уж тем более боевые самолёты , самолёты ВТА , МРА , ПЛО , РЦУ .
                  И если на срыв планов по кораблям отговорку найти можно , то по авиации - НЕТ .
                  Да это уже и не важно .
                  1. Береговичок_1
                    Береговичок_1 Вчера, 19:28
                    +2
                    [quote]
                    Да негде было его строить в РФ - подходящая верфь только в Николаеве у Союза была . Да ещё вот в Керчи , но она тогда тоже была в Украине . Так что с авианосным флотом начинаться можно стало только после получения Крыма . [quote] можно было и на "Звезде" в Большом камне строить, но... Док как специально сделали недостаточной глубины и не подкрепили фундаменты. То есть строили под один проект газовоза. Ни тяжёлые ледокол, ни авианосцы строить там нельзя. Государственное планирование отсутствует напрочь. С другой стороны не ОСК строила...
                    1. bayard
                      bayard Вчера, 19:42
                      +7
                      "Звезда" изначально строилась для другого и загружена она лет на 15 - 20 . Так что у нас остаётся только "Залив".
                      А там не пойми как и по какому проекту строятся(??) первые УДК , в какой стадии эти работы ... идут ли вообще ...?
                      Власть на планете Земля (не только в нашем горячёлюбимом Отечестве) стала такой загадочной и непредстказуемой ... что уже вполне предсказуема в своём суицидальном устремлении .
                      А всё остальное - частности .
                      1. Deck
                        Deck Вчера, 20:23
                        +3
                        В феврале 2021 года на Балтзаводе тушили возгорание на атомном ледоколе «Урал». Ерунда — ущерба нет. Но он горел трижды. Еще и в феврале и апреле 2019-го. А срок сдачи плавно переехал на 2022 год.

                        В 2018-м на «Адмиралтейских верфях» горел строящийся дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин». Съезжались десятки пожарных. В марте 2021 года стал известен ущерб — 424 млн рублей..

                        В 2016 году в огне серьезно пострадал корпус тральщика «Георгий Курбатов», строящегося на Средне-Невском судостроительном заводе. В итоге спуск на воду вместо 2016 года состоялся лишь в 2020-м. А ввели его в состав ВМФ России лишь в августе 2021 года.

                        В 2020 году три сотрудника «Адмиралтейских верфей» пострадали при взрыве на строящемся для ВМФ России корабле «Иван Папанин».

                        И это только те случаи, которые сразу вспоминаются. Не говоря уже о самом известном в России пожаре на верфях 12 декабря 2019 года, когда загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В СМИ тогда оценили ущерб в 95 млрд рублей.

                        Вспоминается радость и восторг у отдельных граждан по поводу пожара на на Bonhomme Richard LHD-6 https://topwar.ru/173179-svarschiki-protiv-vms-ssha-k-pozharu-na-udk-bon-omm-richard.html
                      2. bayard
                        bayard Вчера, 21:32
                        +8
                        Цитата: Deck
                        12 декабря 2019 года, когда загорелся авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». В СМИ тогда оценили ущерб в 95 млрд рублей.

                        Какие 95 миллиардов ?? Ему всю модернизацию изначально назначили в 50 млрд. руб . Если очепятка и 95 млн. руб. ущерба , я ещё поверю . Тем более что там всё-равно демонтаж шел .
                      3. Osipov9391
                        Osipov9391 Сегодня, 00:05
                        +9
                        Уже по свежим новостям и фото сгоревший корабль не подлежит восстановлению. Как я и думал...
                      4. bayard
                        bayard Сегодня, 02:18
                        +2
                        Я так думал ещё вчера вечером , когда стало известно о 800 квадратах пожала и увидел фотографии оного ...
                        У кого-то всё идёт по плану .
                      5. Osipov9391
                        Osipov9391 Сегодня, 02:53
                        -3
                        А корабль то сгорел вполне себе серьезный. Не те уродцы известного проекта.
                        Этот даже в качестве сопровождающего "Кузнецову" мог сгодится. У него очень развитое электронное оборудование и вооружение наращиваемое.
                        Верить в нарушение ТБ в нашем случае это просто себя не уважать.
                        Ну понимаю, поморская мастерская где мужики стружат лодки. Малость выпили и закурили.
                        Это серьезная организация. Там люди вполне компетентные. Со стороны спецслужб и службы собственной безопасности предприятия определенный надзор имеется.
                        Так что детская наивность что мол тут маляр прокурил , или сварщик огарок электрода не туда кинул.
                        Так не бывает. Иначе бы такое случалось на всех кораблях каждую неделю. Как военных так и гражданских.
                        По "Кузнецову" срок выхода уже сдвинулся на годы и вообще нет точных прогнозов. Если никакая бяка снова не случится.
                      6. bayard
                        bayard Сегодня, 05:23
                        +1
                        Цитата: Osipov9391
                        Малость выпили и закурили.
                        Это серьезная организация

                        И тем не менее горят в этой организации корабли регулярно . Видимо курят много .
                        Цитата: Osipov9391
                        По "Кузнецову" срок выхода уже сдвинулся на годы и вообще нет точных прогнозов. Если никакая бяка снова не случится.

                        Всё от сухого дока зависит , а с его строительством проблемы . Серьёзные .
                        ОСК старается как может .
                      7. bayard
                        bayard Сегодня, 05:48
                        0
                        Корвет как корвет , серьёзней 20380 - есть УКСК , а вот в качестве РЛК если был "Заслон" , беда - треть стоимости корабля за один РЛК с сомнительными характеристиками ... Но он стоял ещё на стапеле , его старший товарищь заканчивает испытания и скоро отправится на ДВ . Видимо вместе с очередной\очередными ДЭПЛ .
                  2. Osipov9391
                    Osipov9391 Вчера, 23:54
                    +1
                    Деньги в сочинской олимпиаде (а еще воровство их и хищения материалов) сожгли такие что хватило бы в придачу на строительство хороших верфей в том-же Сочи или Новороссийске. И причалы для этих-самых авианосцев со всем необходимым. Им в России лучшего места нет для базирования.
                    Естественно речь я веду не об атомных авианосцах но с ракетным вооружением. Хоть чисто декоративным/символическим. Тогда с ним можно базироваться в Черном море или ходить туда.
                    А чистый авианосец/или судно с ядерным реактором не может.
                    1. bayard
                      bayard Сегодня, 05:31
                      0
                      С деньгами для Сочинской олимпиады есть нюансы - они были взяты из "Кубышки" резервных фондов , откуда руководству РФ разрешалось брать лишь для иностранных инвестиций или ... для проведения международных мероприятий . Так что деньги оттуда ушли огромные , но иначе их было и не изъять . И да - их хватило бы для строительства 6 АВ среднего ВИ , кораблей эскорта , авиакрыльев и базовой инфраструктуры . Но строить для этого новые верфи ... увы - это не вариант . Посмотрите на темпы строительства и ввода в строй верфи "Звезда" в Б.Камне - по сей день недостроена и полный цикл строительства судов будет ещё не скоро . А авианосцы куда сложнее , чем танкеры и газовозы .
                      А вот возвращение Крыма и "Залив" такую возможность открыли ... и то неизвестно сколько будут строить те УДК , о которых после закладки ни слова , ни сообщения ... ни точного облика . А то , что публиковали такая ... дурь ...
                2. ИМС
                  ИМС Сегодня, 04:02
                  +1
                  В России нет мощностей и инфраструктуры для постройки крупных кораблей, не говоря уже о авианосцах
              2. Барбарис25
                Барбарис25 Вчера, 17:35
                -1
                либо окажется что какой-то левый товарищ нарушил ТБ и решил покурить рядом с растворителем...
                1. bayard
                  bayard Вчера, 18:58
                  +1
                  Цитата: Барбарис25
                  товарищ решил покурить рядом с растворителем...

                  bully Всенепременно именно так и будет . yes
            2. Ил-2
              Ил-2 Вчера, 18:06
              +4
              Вот и пристрелили чтоб не мучался..
            3. самый главный
              самый главный Вчера, 18:09
              +6
              Цитата: ВАШ
              Кораблик водоизмещением 1800 т строится уже 8 лет?

              Реформы же всюду. Вы прочитали статью про РЖД? Так оно всюду так. Оптимизация и оптимизация. Поезда уже начали лететь под откос, а чем кораблик хуже? Уверен, что и там все оптимизировали.
      2. роман66
        роман66 Вчера, 11:29
        +8
        с 13го года-то, под и много накопилось...
        — Поджечь всю квартиру хочешь? Страховку получить хочешь? Ты думаешь, Гигиенишвили ? Гигиенишвили все понимает!

        И страстный квартирант в тот же день сам застраховался на большую сумму. При этом известии ужас охватил «Воронью слободку». Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами.

        — Они нас сожгут, эти негодяи!Вы как хотите, граждане, а я сейчас же иду страховаться!Гореть все равно будем, хоть страховку получу. Я из-за них по миру идти не желаю.

        На другой день застраховалась вся квартира, за исключением Лоханкина и ничьей бабушки. Лоханкин читал «Родину» и ничего не замечал, а бабушка не верила в страховку, как не верила в электричество. Никита Пряхин принес домой страховой полис с сиреневой каемкой и долго рассматривал на свет водяные знаки.

        — Это выходит, значит, государство навстречу идет? — сказал он мрачно. — Оказывает жильцам помощь? Ну, спасибо.Теперь, значит, как пожелаем, так и сделаем!

        И, спрятав полис под рубаху, Пряхин удалился в свою комнату. Его слова вселили такой страх, что в эту ночь в «Вороньей слободке» никто не спал. Дуня связывала вещи в узлы, а остальные коечники разбрелись ночевать по знакомым. Днем все следили друг за другом и по частям выносили имущество из дому.

        Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И,действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов.
      3. alexmach
        alexmach Вчера, 12:06
        -1
        Нужно было закрыть хищения и откаты. Потому и горит кораблик.

        Или проблеммы с достижением боеготовности.
      4. alystan
        alystan Вчера, 16:48
        +7
        Почему бы и нет? 8 лет строят, конца и края не видно, вот и решили все на пожар списать.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 18:02
          -5
          И нагореть на 20 миллиардов рублей - если корабль восстановлению будет не подлежать Северная верфь его за свой счёт будет перезакладывать и строить.
          1. ВАШ
            ВАШ Сегодня, 03:30
            +2
            Это в теории. В реале, строили 8 лет и никто не чухнулся. Спишут и все.
      5. akarfoxhound
        akarfoxhound Сегодня, 11:17
        -1
        Причем здесь откаты? Вы с современными работягами дела много имели? Над большей частью выпускников современных ПТУ все время с палкой надо над его головой стоять и лупить регулярно по каске ибо по другому информация в его бестолковку попасть не имеет шансов! С этим существом с IQ табуретки разговариваешь, а оно просто не включается! "Нельзя! Сгоришь! Взорвешься и других положишь!" "Да лаадно, начальник, не кипишуй, сто раз так делал!!"
        А еще по всем предприятиям всея Руси есть неведомый, но вездесущий основополагающий документ "У нас всегда так было"
        Никто его не видел, но все по нему работают! И перебить эту привычку весьма затруднительно по причине ослиной упертости
      6. DED_peer_DED
        DED_peer_DED Сегодня, 15:46
        0
        "Как вы лодку назовёте, так она и поплывёт".
        Проворный слишком много знал про воров его строящих.
        На сём и погорел.
    2. mitrich
      mitrich Вчера, 16:20
      +7
      Тут и так боевых кораблей считанные единицы, а тут ещё и это. Опять сдвиг вправо. И может не только, но и последующих.
  2. aleks neym_2
    aleks neym_2 Вчера, 08:48
    +15
    Скорее, как всегда, человеческий фактор - грубейшее нарушение ТБ. Было бы на Украине, диагноз один - российская диверсия...
    1. Гардамир
      Гардамир Вчера, 09:06
      +17
      Было бы на Украине
      Тут бы все кипятком писали от счастья. xoxly же дб, это только у нх возможно. В России это другое. Только вот недавно в ахте из-за нарушений тб погибли люди. И вот опять. Интересно будут у нас порядок наводить или продолжат бороться с охотниками. Спишут нарушения на погибших.
      1. KCA
        KCA Вчера, 09:35
        +7
        Вообще-то как можно списать на погибших, если уже арестован владелец шахты?
        1. Cottodraton
          Cottodraton Вчера, 11:09
          -15
          Главное начать ныть, а там и остальные набегут
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 11:55
            +10
            Цитата: Cottodraton
            Главное начать ныть, а там и остальные набегут

            а при чем здесь "ныть" в стране бардак и просвета не видно
        2. Братков Олег
          Братков Олег Вчера, 11:36
          +8
          Первый раз, что ли, владельцев шахт арестовывают?
          И хоть одного посадили?
      2. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 09:42
        +35
        Правила по ТБ, как и Устав, написаны КРОВЬЮ!!! Я, временно и.о. инженера по ТБ, запретил на планёрке посылать людей на уборку снега с крыши без подъёмной техники - враг №1! Через день ночью(!) один из пролётов рухнул, хотя визуально на нём снега было самое меньше - хоть бы кто спасибо сказал!
        1. Нормаль ок
          Нормаль ок Вчера, 11:30
          +18
          Цитата: aleks neym_2
          Правила по ТБ, как и Устав, написаны КРОВЬЮ!!! Я, временно и.о. инженера по ТБ, запретил на планёрке посылать людей на уборку снега с крыши без подъёмной техники - враг №1! Через день ночью(!) один из пролётов рухнул, хотя визуально на нём снега было самое меньше - хоть бы кто спасибо сказал!

          Знакомо. Пока требуешь, - давят. Как только аукнулось, -не благодарят. Люди есть люди.
        2. S.K.Vichyakow
          S.K.Vichyakow Вчера, 13:29
          +5
          Цитата: aleks neym_2
          Правила по ТБ, как и Устав, написаны КРОВЬЮ!!! Я, временно и.о. инженера по ТБ, запретил на планёрке посылать людей на уборку снега с крыши без подъёмной техники - враг №1! Через день ночью(!) один из пролётов рухнул, хотя визуально на нём снега было самое меньше - хоть бы кто спасибо сказал!

          Так может крыша и рухнула именно от того, что не чистили снег, не задумывались?
          1. aleks neym_2
            aleks neym_2 Вчера, 14:44
            +8
            Так я за очистку, но с "рукой", что б люди на крышу не становились. Второе : я хорошо "задумался", что бы не присесть на зону... бережённого бог бережёт...а у нас как всегда всё идёт на наше славное АВОСЬ!!!
    2. Кроу
      Кроу Вчера, 09:21
      +44
      Скорее, как всегда, человеческий фактор - грубейшее нарушение ТБ
      - Техника безопасности - это искусство или наука?
      - Это религия. В нее можно не верить, но обряды соблюдать нужно.
      1. роман66
        роман66 Вчера, 11:30
        +8
        как не верить...кровью она написана
      2. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 15:30
        +20
        Цитата: Кроу
        В нее можно не верить, но обряды соблюдать нужно.
        Точно! В строительстве один из обрядов -- "ношение защитной каски"!
        Ситуация следующая: День охраны труда, с гл. инж. СУ-313 обхожу объекты. Плац в/ч управления КА, на нем устанавливают флагштоки: Стропят удавкой, поднимают, крепят на болтовое соединение. Флагштоки сварные из труб разных диаметров. Один чел. без каски (сверху же ничего не грозит упасть на маковку). Заставляю его надеть каску, грожу всеми карами, вплоть до финансовых. Обижается, но каску натягивает. Заставляю застегнуть ее под подбородком...Истерика, но выполняет. Идем с гл. инж. дальше. На полпути к вагончикам стройуправления бежит инж. ПТО с квадратными глазами. Спрашиваем: что случилось? -- Там одному бойцу флагштоком голову оторвало... Ну, мы впереди собственного визга, со всех ног назад на площадку. Картина: чел. (вернее охламон!) сидит, обхватив голову руками. Вокруг него девчонки крутятся -- кто с водой, кто с нашитарем, одна с полотенцем... Спрашиваем: -- что случилось!? Оказывается, при подъеме флагштока, петля поползла вдоль стержня и на месте сварки 2-х труб конструкция переломилась, и тяжелым концом по чайнику строповщику (который не хотел "носить каску на плацу"!)
        В итоге -- каску разбило, хлястик сорвало, боец в ауте!, Но жив. Пока мы стояли, разбирались... у нас на глазах левая сторона его чайника (куда пришелся удар куска флагштока) стал наливаться синевой и опухать...
        Вызвали скорую, отправили в больничку...
        Пришли мы с гл. инж в бытовку. Он молча достал 0,5 конины, и мы от души приложились. Потом все говорили, что чел. родился в рубашке. А главный мне сказал: -- ты нам путь на нары каской закрыл... Даааа, вот...
        Это я к тому, что ОТ и ТБ -- религия. И ее ритуалы следует соблюдать. Бо -- целее будешь! drinks
        1. двп
          двп Вчера, 19:40
          +1
          После девятого класса отправили на месяц на стройку летнюю четверть отрабатывать. Стою в каске на земле,вдруг сильный удар. Одноклассник пошутил кирпич с пятого этажа кинул,рядом целился.
    3. lucul
      lucul Вчера, 09:44
      -27
      " Скорее, как всегда, человеческий фактор - грубейшее нарушение ТБ"

      Нет , это ответ наших "партнёров" на недавний ультиматум России.
      Причём загорелось именно там , где стоит многомиллионный РЛС Заслон.
      Совпадение ? Не думаю )))
      1. Гардамир
        Гардамир Вчера, 10:59
        +12
        А вы не попускаете, что кто-то поимел на строительстве, но скрыть нецелевые расходы не получается. Как цитата из фильма, все уже сгорело до пожара
        1. lucul
          lucul Вчера, 11:21
          -20
          " А вы не попускаете, что кто-то поимел на строительстве, но скрыть нецелевые расходы не получается"

          Вероятность - умышленный поджог против иностранной диверсии - 20/80% .
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Вчера, 11:57
            +5
            Цитата: lucul
            Вероятность - умышленный поджог против иностранной диверсии - 20/80% .

            на всякий случай под кроватью проверьте, а то вдруг там маленький "бидон" сидит
    4. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 13:30
      +5
      Цитата: aleks neym_2
      Скорее, как всегда, человеческий фактор - грубейшее нарушение ТБ. Было бы на Украине, диагноз один - российская диверсия...

      а украинская не может быть?
      1. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 15:47
        +9
        Цитата: S.K.Vichyakow
        а украинская не может быть?

        Возможно и такое... Но скорее всего вульгарное разгильдяйство: не проверили карманы маляров методом "прохлопывания по месту"... Вот кто-то и решил перекурить втихаря далеко не отходя от рабочего места... А пары нитрокраски очень даже ОГО-ГО !!! Довелось видеть как горел РПКСН в доке при оклеивании резины ПГП... Врагу не пожелаешь!
        А судя по фото языка пламени над объектом -- там открытое горение лако-красочных материалов ...
        Вот и сдали изделие под Елочку....Самоделкины, блин! am
        1. тон
          тон Сегодня, 06:10
          0
          Это наброс что диверсию и платный саботаж даже не надо расследовать?
    5. Бшкаус
      Бшкаус Вчера, 14:15
      +1
      Было бы на Украине, диагноз один

      Да, но случилось то все в России, причем феирично в день выставления ультиматума НАТО.
    6. alystan
      alystan Вчера, 16:51
      +1
      Переверните в другую диаметрально противоположную сторону и ...?
      Недавно 106 потенциальных украинских террористов где задержали?
      По всей России! А в Питере их исторически не меньше русских!
      Вот и думай, кто своровал и хвосты заметает?
  3. Башкирхан
    Башкирхан Вчера, 08:49
    +32
    Грустная история. 8 лет строительства. Немецкие двигатели фирмы MTU и редуктор Renk, винты регулируемого шага и систему управления корвет не получил из за санкций. Сгорело 800 квадратов, считай выгорела композитная надстройка и заказ накрылся женским детородным органом.

    1. AUL
      AUL Вчера, 08:59
      +18
      Теперь еще 8 восстанавливать после пожара.
    2. seregatara1969
      seregatara1969 Вчера, 09:21
      +2
      А где стоял? У стенки или ещё на берегу?
      1. Башкирхан
        Башкирхан Вчера, 09:38
        +12
        Цитата: seregatara1969
        У стенки или ещё на берегу?

        "Проворный" на берегу, в лесах, на фото видно. У стенки стоит корвет "Ретивый".
    3. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 10:31
      +17
      Цитата: Башкирхан
      Грустная история. 8 лет строительства. Немецкие двигатели фирмы MTU и редуктор Renk, винты регулируемого шага и систему управления корвет не получил из за санкций. Сгорело 800 квадратов, считай выгорела композитная надстройка и заказ накрылся женским детородным органом.


      Думаю после такого пожара ,не восстановить. Прокат отпустило , а это только заново устанавливать надо.
    4. bayard
      bayard Вчера, 16:48
      +1
      А что слышно про состояние после пожара - восстановлению подлежит , или только списание и утиль ? После такого(!) пожара могло и корпус повести , и металл отпуститься(потерять прочностные характеристики) .
      800 квадратов - это площадь почти всей верхней палубы , восстанавливать такое выползет в стоимость 50 - 70% стоимости целого корабля ... Один РЛК стоит как МРК "Каракурт" , а там вся надстройка выгорела ...
      1. Башкирхан
        Башкирхан Вчера, 17:25
        +1
        Цитата: bayard
        состояние после пожара - восстановлению подлежит , или только списание и утиль ?

        Вся надстройка с мачтой сгорела. Речь м.б. только уже о корпусе, не пострадал ли он настолько, что придётся его резать на металлолом...
        1. bayard
          bayard Вчера, 17:42
          +3
          Цитата: Башкирхан
          только уже о корпусе, не пострадал ли он настолько, что придётся его резать на металлолом.

          Именно его я и имел в виду ... Жаль корабль - и место 8 лет на стапеле занимал , и под списание теперь с вероятностью 70%(моя оценка) пойдёт .
          Лучше уж фрегаты 22350 на Северной Верфи строить , а фрегаты ПЛО заказать корпусами в Китае с достройкой(вооружением) во Владивостоке ... Но ОСК видней - ей 22160 милей ... и 20386 , от которого Флот едва отбился ... и атомный "Лидер" во разорение и вечный долгострой .
          И виновным снова будет стрелочник ...
        2. Refael
          Refael Вчера, 23:46
          +1
          Металлу конечная, скорее всего. В утиль поедет.
      2. Osipov9391
        Osipov9391 Вчера, 17:34
        +4
        Думаю что там необратимые изменения конструкции. Кабельные трассы и электроника выгорела. А что не сгорело залили водой.
        Метал и все детали из пластика могли деформироваться.
        1. bayard
          bayard Вчера, 19:00
          +3
          Я это и имел в виду своим вопросом . Если выгорело 800 квадратов , весь РЛК , вся аппаратура , кабеля ... ну , может дизеля после ремонта куда сгодятся . Или хотя-бы редуктор .
      3. Сангвиний
        Сангвиний Сегодня, 10:27
        +2
        https://m.gazeta.ru/social/news/2021/12/18/n_17030185.shtml
        Судя по видео из этой новости, вся надстройка рухнула во внутрь корабля!
  4. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 08:50
    +7
    Просто несчастье! Снова сорваны сроки строительства... Люди пострадали. А корабль со сроками строительства "застрял" не из-за недопоставки двигателей?
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Вчера, 08:50
    +19
    Натуральная диверсия... вывели боевой корабль из строя на неопределенный срок.
    Ущерб милионный и флот не скоро этот корабль получит.
    Что за напасть с ремонтами боевых кораблей нашего флота...
    вечно то кран упадет, то сгорит что нибудь.
    Недавно мы читали об американском матросе сжегшем боевой корабль... теперь и у нас такая же беда случилась... однако. belay what
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 09:01
      -4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Недавно мы читали об американском матросе сжегшем боевой корабль...

      Вы про этого?
      Только он не матрос был, а военный лётчик. laughing
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 09:10
        +14
        Это про УДК Бонхом Ричард.

        Американского моряка обвинили в поджоге военного корабля США стоимостью $1 млрд

        Представитель ВМС США Шон Робертсон не назвал имени обвиняемого в поджоге моряка, однако сказал, что он был членом экипажа USS Bonhomme Richard.

        По словам Робертсона, в ходе расследования собрали достаточно доказательств, чтобы начать предварительные слушания по делу.
      2. smaug78
        smaug78 Вчера, 09:28
        +11
        Только он не матрос был, а военный лётчик
        И ничего не сжигал. Учи историю.
        А матрос сжег УДК. Снова учи...
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 11:46
          +4
          Цитата: smaug78
          И ничего не сжигал. УчиТЕ историю.

          Я с Вами детей не крестил. Идите на "Одноклассники" - там хамов любят. Хотя шуток так же не понимают.
          1. smaug78
            smaug78 Вчера, 12:11
            -11
            С ура-неучами общаюсь только так...
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 12:24
              +5
              Цитата: smaug78
              С ура-неучами общаюсь только так...

              Приятно мне, по серости моей, пообщаться с УЧем... Теперь месяц пыль с клавиатуры протирать не буду.

              Кстати, а где в моём комментарии "Ура" и "всехпобедю"? Почудилось? От этого, чтобы не чудилось, либо специальные препараты принимать нужно, либо прекратить приём препаратов запрещённых.
              1. smaug78
                smaug78 Вчера, 12:25
                -12
                Виляй, виляй ура-неуч laughing
      3. maxxavto
        maxxavto Вчера, 10:17
        +3
        это случайно не покойник Маккейн ?
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 11:49
          +4
          Цитата: maxxavto
          это случайно не покойник Маккейн ?

          Он самый. Кроме Вас, шутку юмора народ не оценил. Предлагают мне историю учить.
      4. Удав КАА
        Удав КАА Вчера, 15:55
        +5
        Цитата: Zoldat_A
        Только он не матрос был, а военный лётчик.
        Маккейн был симпатичным старлеем... Если бы не папа адмирал, сидел бы он на нарах...и не стал бы впоследствии сенатором.
        Порода , однако! bully
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 16:59
          -1
          Цитата: Удав КАА
          Маккейн был симпатичным старлеем... Если бы не папа адмирал, сидел бы он на нарах...и не стал бы впоследствии сенатором.

          Читал его "послужной список". Не каждый вражеский лётчик столько ущерба принесёт.
          1. voyaka uh
            voyaka uh Вчера, 20:15
            +4
            Маккейн никакого отношения к возникновению пожара
            на том авианосце не имел. Он летал на штурмовике Скайхок.
            А причиной пожара был самопуск ракеты из Фантома Ф-4.
            У Маккейна было немало успешных боевых вылетов на штурмовиках,
            на которые набирали самых смелых летчиков.
            Не путайте его политические ляпы и его боевую службу.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 20:21
              -1
              Цитата: voyaka uh
              Маккейн никакого отношения к возникновению пожара
              на том авианосце не имел.

              До авианосца успел "повоевать". Кабы не такой папа - как минимум, из армии вылетел бы. С таким папой можно.
              1. voyaka uh
                voyaka uh Вчера, 20:34
                +5
                Таких случаев с нарушением дисциплины было немало
                и у других летчиков. Но летчиков штурмовиков не выгоняли.
                У них были самоубийственные задания, их много сбивали.
                И заменить было не кем.
                Так что, дело не только в папе. Папа мог бы легко найти сыну
                безопасную должность в ВМФ, но не сделал это.
    2. TerraSandera
      TerraSandera Вчера, 09:17
      +23
      На боеспособность американского флота, сгоревший и списаннный даже УДК, мало повлияет, увы. Ну а долларов напечатают ещё. А вот у нас это практически трагедия. С 2013года, это ж ппц сроки для постройки корвета. Китаец тихо плачет увидев это. Со словами, "А что так можно было? " А тут обсуждают возможность постройки авика. Сколько на него уйдёт лет, и триллионов. И какова гарантия извините, что какой-то сварщик не накроет это всё в один день медным тазом, забив на ТБ при проведении работ. Ну или кто то не сделает подобную диверсию. А что нужно? Всего 1 сварщик. В нужное время, в нужном месте.
      1. Слон
        Слон Вчера, 11:00
        +3
        Цитата: TerraSandera
        А что нужно? Всего 1 сварщик

        Или кто-то покурил неудачно...
    3. mark1
      mark1 Вчера, 09:24
      +9
      Цитата: Леха с Андроида.
      Натуральная диверсия...

      Натуральная, натуральная... кстати это одна из основных версий, но официально озвучат ,скорее всего , что при покраске ткнули цигаркой в свежеокрашенный борт.
      Минус местным безопасникам (огромный)
    4. Бшкаус
      Бшкаус Вчера, 14:19
      +3
      Недавно мы читали об американском матросе сжегшем боевой корабль... теперь и у нас такая же беда случилась... однако

      Не надо было злорадствовать над американцами в той статье. Я давно приметил, что карма настигает сурово: стоит у нас в СМИ высмеять катастрофу у партнеров, как через неделю-две, сами схватываем еще тяжелей
    5. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 15:26
      +4
      Цитата: Леха с Андроида.
      Натуральная диверсия...

      Да-а-а, разошлись диверсанты. За последние 5 лет на верфях и ССЗ в РФ произошло 18 ЧП, из которых 12 - взрывы и возгорания. Надо отбирать спички у всех подозрительных.
      Цитата: Леха с Андроида.
      и флот не скоро этот корабль получит.

      Ну да, флотские все 8 лет его строительства телефоны, типа, обрывали - "ну когда?...".
    6. тон
      тон Сегодня, 06:11
      0
      Не миллионы, а миллиарды, специально преуменьшаете?
  6. Владимир_2У
    Владимир_2У Вчера, 08:50
    +1
    По предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при проведении работ, связанных с покраской.

    Или со сваркой.
    1. НДР-791
      НДР-791 Вчера, 08:59
      +9
      Цитата: Владимир_2У
      Или со сваркой.

      Вот это вряд ли. 800м2 чтобы заполыхали это куда надо отвернуться чтобы не увидеть? Да ещё и на палубе, а не в трюмах. Хотя...если аврально работать то и покраска одновременно со сварочными работами быть имеет место. Уронить бочку с краской на горячее как два пальца об асфальт. Вот и площадь такая и даже пеной не в раз потушишь.
      1. donavi49
        donavi49 Вчера, 09:24
        +12
        Ну горел он сильно.

      2. Gvardeetz77
        Gvardeetz77 Вчера, 14:38
        +8
        Цитата: НДР-791
        Хотя...если аврально работать то и покраска одновременно со сварочными работами быть имеет место

        Аврально,это если в19-ом году заложили, а к новому 22-мурешили сдать. А с 13-го это трехдневная рабочая неделя по полдня и каждые полчаса перекуривать...
  7. wandlitz
    wandlitz Вчера, 08:52
    +10
    Нарушение правил техники безопасности , причина большинства аварий и различных ЧП.
    К сожалению свести на ноль подобные случаи не представляется возможным. Но стремиться к этому следует...
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Вчера, 08:55
    +4
    Если уподобиться мелкобритам, то необходимо быстрее, пока ещё металл не остыл, обвинить американскую и британскую разведку. И ввести какие-нибудь санкции за диверсию. Хайли-лайкли....

    У них привычное "кошка бросила котят - значит, Путин виноват". А нам чего теряться?
    1. Наводлом
      Наводлом Вчера, 09:39
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Если уподобиться мелкобритам, то необходимо быстрее, пока ещё металл не остыл, обвинить американскую и британскую разведку.

      а виновных обвинить в диверсии в пользу иностранных спецслужб?
      1. Alex777
        Alex777 Вчера, 10:31
        +7
        Цитата: Наводлом
        а виновных обвинить в диверсии в пользу иностранных спецслужб?

        Мутная тема. Может и спецслужбы причастны. Нам же не скажут.
        После пожара на 800 м2, восстановление корвета - сомнительно.
        Что не сгорело, то залили водой на морозе. Очень жаль корабль.
        Только ФСБ заявила, что все теракты в этом году предотвратила.
        1. Вадим237
          Вадим237 Вчера, 18:04
          -2
          А это не было терактом - обычное рабочее раздолбайство и забивалово на ТБ.
          1. тон
            тон Сегодня, 06:13
            +1
            А у вас уже есть доказательства или это проплаченный наброс?
      2. VORON538
        VORON538 Вчера, 14:04
        +1
        Да в идеале.И как минимум-вредительство (со смертной казнью) должно быть этим самым виновным.
      3. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 16:46
        -2
        Цитата: Наводлом
        а виновных обвинить в диверсии в пользу иностранных спецслужб?

        Вот и я не понимаю - какие, нахрен
        Цитата: Zoldat_A
        мелкобриты
        , при чём тут они? Аудитория ВО будет стоя приветствовать возвращение с самобытным методам из нашей истории yes
        Например: знаменитый пожар на ССЗ №200 (г.Николаев) в 1938-ом году - скоренько и без волокиты сварганили дело о правотроцкистской организации, восьмерых по горячим следам под трибунал (предприятие-то оборонное), троих - под Тройку и к стенке. Ну, там и попутно ещё подвернулись под 58-ю. И все дела. И да, кстати - чекистам было за что задницу рвать - в 1937-ом им оклады вдвое повысили - рядовые оперы и средние чины - 500-800р., начальник РО НКВД - 900. А работяги получали в среднем 200-250. Так что, страна щедро стимулировала бдительность своих центурионов.
  9. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 08:58
    0
    Цитата: aleks neym_2
    Скорее, как всегда, человеческий фактор - грубейшее нарушение ТБ. Было бы на Украине, диагноз один - российская диверсия...

    Так вы не спешите, сейчас тут ребята проанализируют и как обычно найдут фашингтонский след.
    1. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 16:50
      +2
      Цитата: Инженер Щукин
      Так вы не спешите, сейчас тут ребята проанализируют и как обычно найдут фашингтонский след.

      Осмелюсь предположить, что и украинский. yes
  10. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 09:01
    +6
    Скорейшего выздоровления пожарным. Героической профессии люди.
  11. MrFYGY
    MrFYGY Вчера, 09:11
    +20
    Веский повод перетряхнуть болото где корвет 8 лет сдать не могут.
    1. одинокий
      одинокий Вчера, 09:30
      +11
      Цитата: MrFYGY
      Веский повод перетряхнуть болото где корвет 8 лет сдать не могут.

      Эх. ..таких веских поводов было предостаточно.Одну авианесущую деятилетиями все ремонтируют и ремонтируют..На эти ремонты израсходовали миллиарды..а толку то..опять вот ремонтируют..
      П.С. Нельзя перетряхивать болото..Это болото прибыльприносящая..Кто откажется от такого лакомого куска?
      1. Слон
        Слон Вчера, 11:04
        +7
        Жаль Сталина нет на этих пакостников. Строили бы в разы быстрее, без перекуров, с соблюдением ТБ
        1. lucul
          lucul Вчера, 11:26
          -13
          " Жаль Сталина нет на этих пакостников. Строили бы в разы быстрее, без перекуров, с соблюдением ТБ"

          Как будто при Сталине линкоры в порту не взрывались и не горели .
          1. Jack Sklo
            Jack Sklo Вчера, 13:40
            +7
            Расскажите любезный какой именно линкор при Сталине сгорел и взорвался в порту в мирное время?
          2. Удав КАА
            Удав КАА Вчера, 16:12
            +11
            Цитата: lucul
            Как будто при Сталине линкоры в порту не взрывались и не горели .

            При И.В. Сталине такого не было.
            Если вы имеете ввиду ЛК "Новороссийск", то трагедия произошла 29.10.1955г. Сталин умер 5.03.1953г.
  12. Комментарий был удален.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 09:18
      +19
      Так если бы только корвет. Вообще СВ одна из самых косячных и медлительных верфей в ОСК, и при этом любимчик нынешнего руководителя ОСК.

      Там руководство больше 3 лет не работает, текущий руководитель 1 год с небольшим.
      Игорь Пономарев возглавлял верфь с 2017 года. Ранее он также занимал должность вице-президента ОСК по военному кораблестроению. Игорь Орловэкс-глава Архангельской области, которой он руководил с 2012 года по апрель 2020 года. До этого он был первым заместителем исполнительного директора по производству автосборочного предприятия ООО «Автотор Холдинг» в Калининграде.

      Ну и место хорошее для всяких 22-26 летних молодых гениальных управленцев, у кого кто надо родители. Ибо Питер, никуда не надо ехать.
      1. lucul
        lucul Вчера, 11:29
        -6
        " Там руководство больше 3 лет не работает, текущий руководитель 1 год с небольшим."

        Значит гарантированно зачищать ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО "контору" - именно из неё ноги растут . Или поставить директора -хозяина , а не временщика. Он сам эту "контору" под ноль вычистит.
        1. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Вчера, 12:01
          +8
          Цитата: lucul
          Или поставить директора -хозяина , а не временщика.

          для начала Хозяин во главе страны встать должен
          1. lucul
            lucul Вчера, 12:09
            -14
            " для начала Хозяин во главе страны встать должен"

            Для слепых - он уже 20 лет во главе стоит .
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 12:18
              +5
              реального Хозяина пока не вижу, при всем уважении ВВП, а вы вместо того что бы на форуме торчать идите проверять закутки в доме а то вдруг где "бидон" прокрался и спрятался
            2. Tucan
              Tucan Вчера, 16:50
              +4
              Цитата: lucul
              Для слепых - он уже 20 лет во главе стоит .

              Во главе какой страны? Говорите пожалуйста за свою страну, в России мы разберемся сами, без иностранцев! am
          2. Сергей Куликов_3
            Сергей Куликов_3 Вчера, 13:28
            -7
            И тут Путин виноват? Может сами немного начнете шевелится, без кнута и указов сверху?
            1. Василенко Владимир
              Василенко Владимир Вчера, 13:50
              +11
              Цитата: Сергей Куликов_3
              И тут Путин виноват? Может сами немного начнете шевелится, без кнута и указов сверху?

              может прежде чем по клаве тыкать вникните в смысл прочитанного?!!
              да виноват, как ЛЮБОЙ руководитель виноват за проблемы на его предприятии
              извините, но когда в стране механик речного транспорта занимается спортом, а журналист космосом это БАРДАК, когда сопливых 35 летних пацанов ни разу ни где не работавших ставят руководить областью это БАРДАК
              1. Сергей Куликов_3
                Сергей Куликов_3 Вчера, 14:23
                -14
                Руководитель не может всего знать, для этого у него есть подчиненные, которые должны знать свои участки и отвечать за них, а руководитель должен отвечать за общие итоги работы предприятия. Если руководитель управляет сам сантехниками, электриками и прочими службами, то это плохой руководитель и его надо гнать взашей. Если вы не в состоянии этого понять, то лучше не пишите.
                1. Василенко Владимир
                  Василенко Владимир Вчера, 15:57
                  +13
                  Цитата: Сергей Куликов_3
                  Руководитель не может всего знать, для этого у него есть подчиненные, которые должны знать свои участки и отвечать за них, а руководитель должен отвечать за общие итоги работы предприятия

                  вот вы и ответили сами на свой вопрос
                  подчиненных кто назначает?
                  Цитата: Сергей Куликов_3
                  Если вы не в состоянии этого понять, то лучше не пишите.

                  отличии от вас я работал и руководителем и предприятие с нуля создавал
                  и если мои "сантехники" накосячили то это вина моя бо как я взял бездарей либо назначил бездаря который их принял
                  косяк предприятия в любом случае вина руководителя
                  1. Сергей Куликов_3
                    Сергей Куликов_3 Вчера, 16:17
                    -17
                    Вы про то, что Путин назначает директоров предприятий!? Не путайте свой колхоз и Россию, таких предприятий в России сотни тысяч и если все косяки вешать на руководителей и руководителей руководителей, то будет полнейший бардак, так-как исполнители могут косячить без наказания.
                    Выкиньте свою методичку, вину за пожар на американском УДК возложили на матроса, хотя и практически бездоказательно, на основании каких-то свидетельских показаний, которые что-то видели и слышали, а вот то, что в помещениях был бардак не знали.
                    1. Василенко Владимир
                      Василенко Владимир Вчера, 20:56
                      +3
                      Цитата: Сергей Куликов_3
                      Вы про то, что Путин назначает директоров предприятий!? Не путайте свой колхоз и Россию, таких предприятий в России сотни тысяч и если все косяки вешать на руководителей и руководителей руководителей, то будет полнейший бардак, так-как исполнители могут косячить без наказания

                      мальчик иди готовь уроки
                      ВВП не назначает "председателя колхоза" он назначает министра СХ и если тот настолько бездарен что его председатели косячат то ВВП ДОЛЖЕН гнать ссаными тряпками такого министра
                      Цитата: Сергей Куликов_3
                      Выкиньте свою методичку

                      когда хоть один день поруководите хоть маленьким подразделением будете умничать и давать советы
                      1. Сергей Куликов_3
                        Сергей Куликов_3 Сегодня, 13:30
                        +1
                        Я в 1986 работал матросом на "Бункеровщик-3", который подвозил воду для тушения пожара Жестянобаночной фабрике в Находке, и до, и после этого видел много пожаров и трагедий.
                        Ты откуда выполз со своей командой минусаторов?
                        Без вас разберутся как-нибудь, а свои методички с "друзьями Путина" и вокруг все едросовцы используйте в своём кружке.

                        PS В 1983-1985 служил замкомвзвода 2 взвода 16-й батареи Д-20.
  13. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 09:17
    +12
    По предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при проведении работ, связанных с покраской. Пока она не является окончательной.

    У каждой аварии есть имя, фамилия и должность

    А нет ли здесь злого умысла - скрыть результаты освоения бюджетных средств? На фоне тотального воровства и нецелевого использования это вполне реально...
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Вчера, 10:02
      +8
      Скажи мне «аноним-палочник», ТЫ (потому что на вы обращаются к достойным уважения людям, а не прячущимся за чужую спину слизнякам) на самом деле исключаешь такую возможность или отрабатываешь бюджетный рубль?
      А я не вижу препятствий ни к саботажу, ни к диверсиям...
    2. alexmach
      alexmach Вчера, 12:22
      +2
      У каждой аварии есть имя, фамилия и должность

      Я очень не люблю эту цитату, которую пишут по поводу каждой озвученной проблемы, но в этой ситуации прямо у самого "рука тянется к пистолету". Очень уж действительно на диверсию похоже.
  14. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:17
    +10
    Корабль горел 5 часов,что там от него осталось,только корпус ниже главной палубы,залитый водой?Жалко корабль и экипаж,который проходил уже обучение в центре подготовки ВМФ.Да пожарные проявили героизм,но они НЕ ЗНАЮТ ПЛАН ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ НАДСТРОЙКИ.Поэтому так долго тушили,первым делом герметизируется отсек где начался пожар и тушится.А тут скорее все двери на распашку вместе с вентиляцией раз шли "покрасочно раскрасочные работы"С этим надо что то делать.Верфь попала на деньги,мама не горюй.Скоро головы полетят. am
    1. Солдатов В.
      Солдатов В. Вчера, 11:06
      +28
      Как бывший судостроитель могу предположить - конец года, нужно освоить деньги выделенные на 21 год. Всех кого можно бросили на корабль, и сварщиков и маляров и отделочников и трубопроводчиков и электриков. Кругом искры открытое пламя, газы от краски, болгарки, паяльники, курево, мат перемат, многие без наряда и вот итог. soldier
      1. sedoj
        sedoj Вчера, 11:55
        0
        Вы забыли добавить, что за восемь лет строительства на палубе скопилось всякого хлама, горючего и негорючего, выше крыши. Хотя это только моё предположение.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 12:01
        +6
        Неконтралируемый аврал страшная штука. hi
        1. ASAD
          ASAD Вчера, 16:37
          +8
          Поддержу, часто мы сами себе ,,злобные Буратино,, без всяких госдепов.
    2. Ил-2
      Ил-2 Вчера, 18:13
      +2
      Какая нафиг герметизация на строящемся корабле? Там сплошные провода. шланги и прочая вентиляция везде лежит)) ну и леса везде где надо или не надо
  15. иван2022
    иван2022 Вчера, 09:18
    +17
    Строили 8 лет. Наверняка разворовали не мало. Пожар все спишет. Део привычное, случай не первый и не последний.
    Тут страну разворовали и то народ не горюет... На перегонки--, кто быстрее, именно "проворнее" Говорящее имя. .
  16. TerraSandera
    TerraSandera Вчера, 09:24
    +10
    Кораблю при таком пожаре вероятнее всего ппц. Признают нецелесообразность восстановления. Жаль. Их и так крохи новых во флоте. Ущерб в денежном эквиваленте огромен. "Виноватых" "найдут", А виновные и дальше будут бороздить воздушные просторы нашейпланетв
  17. Логово
    Логово Вчера, 09:32
    +38
    Я очень хорошо знаю предварительную причину возгорания корвета, так как несколько лет проработал в ОСК. За это время познакомился практически со всей верхушкой корпорации-начиная с начальников отделов заканчивая вице-президентами ОСК(сейчас эту должность упразднили). Так вот, нигде и ни в какой отрасли я не видел больше такого циничного и наплевательского отношения к своей работе. Все, что интересовало этих людей -это собственное обогащение любыми способами и желание угодить начальству. Напрочь отсутствовали даже зачатки базовых знаний о кораблях и судостроительных предприятиях, которыми они руководят . Кроме того, ряд руководителей (и подчиненных тоже) был подвержен крайне вредным привычкам-начиная от алкоголизма заканчивая приемом наркотических веществ . Бывало, что в измененном состоянии сознания они вели совещания и принимали решения, выступали перед иностранными делегациями (я видел это лично). Так что причина всех аварий, которые произошли на предприятиях ОСК- это руководство ОСК.
    1. bars876
      bars876 Вчера, 10:32
      +19
      Цитата: Логово
      Так что причина всех аварий, которые произошли на предприятиях ОСК- это руководство ОСК.

      Всё так и есть и как было так и осталось,везде бардак и всем на все пофиг,только деньги,на руководящих должностях,через одного по блату или бывшие вояки и что те что те вообще не понимают в судостроении,но как замутить себе зарплату хорошо знают...И всё все видят и знают,и рабочие тоже,поэтому большинство только делают вид что работают...Друзья работают в Б,Камне ,на Звзде и ЦСК,на Звезде просто бардак и ни кому ни чего не надо,а на ЦСК все начальство по блату,ещё и через одного тупые,рабочие тоже со всей страны ,типа спецалисты,а по факту что попало....
    2. ban
      ban Вчера, 11:00
      +19
      Готов подписаться под каждым словом - работал с Роскосмосом, такая же точно х..., Один в один.
    3. lucul
      lucul Вчера, 12:25
      -4
      " Я очень хорошо знаю предварительную причину возгорания корвета, так как несколько лет проработал в ОСК. "

      Ну так всё строго по Паркинсону и его законам :
      Жизнь и смерть учреждений:
      Состоит из трёх стадий.
      1-я стадия : Среди сотрудников появляется человек, сочетающий полную непригодность к своему делу с завистью к чужим успехам. Наличие его определяется по внешним действиям, когда данное лицо, не справляясь со своей работой, вечно суётся в чужую и пытается войти в руководство.
      2-я стадия : Носитель заразы в какой-то степени прорывается к власти. Нередко всё начинается прямо с этой стадии, так как носитель сразу занимает руководящий пост. Опознать его легко по упорству, с которым он выживает тех, кто способнее его, и не даёт продвинуться тем, кто может оказаться способнее в будущем. Результат — штаты постепенно заполняются людьми, которые глупее начальника. Признаки второй стадии — полное самодовольство. Задачи ставятся несложные, и потому сделать удаётся, в общем, всё. Начальство добивается того, что намечено, и становится очень важным.
      3-я стадия : Во всём учреждении, снизу доверху, не встретишь и капли разума. Признаки — самодовольство сменяется апатией.
      Лечение:
      В первой стадии болезнь можно лечить уколами. «Очень сильно действует Нетерпимость, но её нелегко достать, и опасность в ней большая. Добывают её из крови армейских старшин и содержит она два элемента: 1) „а можно и получше“ (МП) и 2) „никаких оправданий“ (НО)».
      Вторая стадия требует хирургического вмешательства. Пациент и хирург не должны совмещаться в одном лице, поэтому «нужен специалист, иногда — крупнейший из крупных, сам Паркинсон».
      Третья стадия пока неизлечима. Поэтому «сотрудников надо снабдить хорошими рекомендациями и направить в наиболее ненавистные вам учреждения, вещи и дела немедленно уничтожить, а здание застраховать и поджечь. Лишь когда всё выгорит дотла, можете считать, что зараза убита».
    4. VORON538
      VORON538 Вчера, 14:23
      -1
      А что же знающий всех и вся лично,судя по всему занимающий нехилую должность (если не врет),не может назвать реальные фамилии имена отчества,в том числе и свое?Сдается мне,кто то тут врет,я тоже могу написать много чего ,анонимно. hi"Имя,сестра,имя..."(c)
      1. Весеннийпух
        Весеннийпух Вчера, 16:27
        +10
        а вы бы назвали? я вот и в гос структурах поработал и сейчас в огромной окологосударственной компании. и очень рад что должность небольшая и ответственности почти никакой. потому что ... и далее пункты можно писать не периписать. навскидку:
        - начиная с определенного уровня люди фактически неприкасаемые (неподсудные), друзья-родственник, преданные, жаловаться на них обычному человеку - это даже не смешно, сам же крайним окажешься
        - идти у нас особо некуда, страна вроде велика, а по факту деревня маленькая. в одном серьезном месте не приживешься - считай черная метка
        - за отсутствие результата особо не спросят, а вот если чтото случилось, а ты инструкцию не соблюл (и в число неприкасаемых не входишь) то сьедят на ровном месте. к пуговицам претензии есть? нет - вот и отлично. но инструкций обычно очень много, все их не то что соблюдать, даже прочитать часто времени нет. так что если надо, на тебя найдут что ты не соблюдал - и все - ты крайний.
        и получается высовываться - себе дороже
        1. Весеннийпух
          Весеннийпух Вчера, 16:31
          +8
          и еще меня очень смешат люди, которые ждут от гос структур эффективной работы. им бы пойти поработать в госструктуру, пооформлять бумажки по инструкции, посидеть в приемной начальства в ожидании, получить ценные указания от начальства что именно надо в документе поправить, понять что именно начальство волнует в первую очередь (соблюдение сроков, инструкций, не подставиться, не брать лишнюю ответственность, не обидеть свое начальство и других важных людей). иллюзий бы поубавилось
  18. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 09:50
    +19
    Это просто позорище. Такие огромные деньги платят я за корабли и на заводе не могут обеспечить элементарные меры безопасности. Как итог почти готовый корабль угробили.

    250 млн.долларов сгорело, это почти 20 млрд.рублей.

    Годовой бюджет Рязани (500 000 человек) около 10-11 млрд.рублей.

    И это не первый случай.

    Пора руководство предприятий на которых случаются такие аварии/диверсии и ответственных лиц привлекать к уголовной ответственности!!!
  19. lelik613
    lelik613 Вчера, 10:03
    +6
    Это называется саботаж.
  20. TatarinSSSR
    TatarinSSSR Вчера, 10:07
    +5
    Строится с 2013 года?! 8 лет строится? Или автор опечатался, или этот корвет размером с полноценный атомный авианосец...
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 10:23
      +11
      СВ - очень не любит спешить. Поэтому да, строят неспешно.

      Эти корабли делались под зарубежные дизеля МТУ, трансмиссию и винты переменного шага. Такой подход позволил бы компенсировать просадку ходовых качеств из-за роста водоизмещения на 20%. Однако санкциями стукнули. Поэтому перезаказали ГЭУ типа 20380 смирившись с просадкой ходовых качеств ради УКСК-8, а у них свой цикл производства. Также другие системы были далеки от завершения (ну традиционно дайте денег, предъявим на испытания вот к концу года, но не скажем к концу какого года).

      Например, финальный корабль 1 серии Стойкий - 10 ноября 2006 года закладка, а 18 июля 2014 года передача. Притом, что там уже все наладили и ничего особо не ждали.
      1. TatarinSSSR
        TatarinSSSR Вчера, 10:46
        +6
        Да уж... Удручающе все это
  21. Сергей3
    Сергей3 Вчера, 10:07
    +8
    Корабль фактически уничтожен. Даже если его восстановят, был корпус из твёрдой стали, станет из отожжённой мягкой, которая будет значительно сильнее подвержена коррозии. И почему интересно все здесь наотрез опровергают возможность диверсии? Слишком хорошо горел для простой оплошности и нарушения техники безопасности. Площадь пожара превышала 800 кв. метров!
    1. владимир1155
      владимир1155 Вчера, 10:29
      -4
      Цитата: Сергей3
      был корпус из твёрдой стали, станет из отожжённой мягкой

      надеюсь его хорошо поливали и не дали остывать медленно
    2. donavi49
      donavi49 Вчера, 10:29
      +9
      Средне-невскому в любом случае придется лить новую надстройку, ибо композиты с металлическими усилениями и пожар не совместимы. Это +1,5 года только на надстройку. И подменить не выйдет. Ибо на 20385 у него заказов просто нет, а для ДВ делает другой завод.
    3. ban
      ban Вчера, 10:58
      +8
      И почему интересно все здесь наотрез опровергают возможность диверсии?

      Какая диверсия?
      Больше на операцию Ы смахивает
      1. OCefir
        OCefir Вчера, 14:18
        +2
        Какая диверсия?
        Больше на операцию Ы смахивает

        Одно другому не мешает. И даже помогает.
    4. lucul
      lucul Вчера, 11:39
      -9
      " И почему интересно все здесь наотрез опровергают возможность диверсии? Слишком хорошо горел для простой оплошности и нарушения техники безопасности. Площадь пожара превышала 800 кв. метров!"

      Да потому что флаги то убрали с форума ,что скрыть свою иностранную принадлежность . И по этому и топят исключительно на то ,что виноват "кровавый режим" ,коррупция и прочие .
      Главное создать в человеке ощущение негатива и безисходности в стране , таких будет легче потом обрабатывать , чтобы затем им внушить ,что во всём виновата власть и её необходимо поменять.
      По таким методичкам СССР разваливали.
      Тут много на форуме иностранцев пасётся ,наших бывших граждан.
      Сейчас вот 8 минусов от них быстро заработаю )))
      1. Комментарий был удален.
      2. ASAD
        ASAD Вчера, 16:43
        +5
        Самые главные наши враги ,мы сами, решили победоносно сдать корабль к новому году! И как правило сказал tralflot , неконтролируемый аврал всё сгубил.
  22. фа2998
    фа2998 Вчера, 10:23
    +14
    Цитата: Горный стрелок
    Снова сорваны сроки строительства...

    Да что то со сроками строительства-БЕДА!Только что дизелюху "Кронштат"вывели на истытания после 17 лет строительства.И здесь будут похожие сроки.Да и ремонтируем не спеша-по 10 и более лет.Мы так без флота останемся,списывать надо старье,а замена-по капельке! hi
  23. владимир1155
    владимир1155 Вчера, 10:27
    +5
    нужно умудриться сжечь корабль при покраске, разворовали проворный и подожгли чтобы замести следы? ущерб не миллионы и а миллиарды, надеюсь двигатели и подпалубное не пострадало, но надстройка вся напичкана электроникой же, этот реально серьезный удар по обороне страны, корветы по пальцам считаем, а высокой степени готовности.... какие авианосцы? корветов бы и фрегатов с тральщиками... не сжигать... или диверсия?
  24. тон
    тон Вчера, 10:34
    +8
    Миллиарды рублей спалили. Медаль всем причастным будет?
  25. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 10:39
    -6
    У меня только одна версия. Баширов и Петров скучали на отдыхе. А в Питере ведь тоже много шпилей. Хайли лайкли.
  26. ВохаАхов
    ВохаАхов Вчера, 10:57
    +10
    Возникает очень много вопросов к этому событию. Один из них, который тут не рассматривали - это композитная надстройка. Если она так горит "от спички или от непотушенного бычка", что её 5 часов не могут потушить профессиональные пожарные, то что будет, если в боевой корабль попадёт снаряд или ракета. У экипажа просто не будет шансов. Один вражеский снаряд уничтожит корабль стоимостью в несколько сотен миллионов долларов.
    1. donavi49
      donavi49 Вчера, 11:09
      +8
      Живучесть сейчас у всех не в почете. Да и в целом, вот классический стальной эсминец поймал Экзосет, который не взорвался. Выгорел и затонул.



      Тут необходимо было снимать вес по максимуму - поэтому выбрали композиты + легче снижать РЛ-заметность. Сейчас композиты используют все.
      1. German A
        German A Сегодня, 18:17
        0
        Да, но он не потонет от фугасного снаряда в башню коробля. С другой стороны. Попадание гарпуна или чего ещё там противолодочного и этому кораблю крантец и не важно композиты там или нет. Просто сгорит быстрее.
    2. German A
      German A Сегодня, 18:10
      0
      Получается достаточно фугасного снаряда небольшой мощности. Эти композиты горят при температуре 300-500 градусов, в зависимости от клея. Фугас горит при 1500. Керамические композиты более жаростойкие, но из них корабль не сделаешь. Я слабо понимаю из каких расчётов такое принималось на вооружение? Если что-то попадёт, то ему крантец полюбому, а так масса меньше. А когда оно попадёт и попадёт ли вообще, ну а пожар это не плановая ситуация. В общем какие русские умные и смогли калибры прикрутить на такие маленькие корабли. Никто в мире больше так не делает...
  27. seacap
    seacap Вчера, 11:05
    +5
    Кажется у него надстройка дюралевая,значит все что выше ГП можно срезать,а это 80% "начинки" парохода,проще в утиль, саботаж, не так давно за это ставили к стенке.
    1. agond
      agond Вчера, 11:21
      +10
      Цитата: donavi49
      Сейчас композиты используют все.

      Композиты бывают разные в том числе керамические , а вообще на боевом корабли по определению ни при каких условиях пламя не должно быстро распространятся , если это происходит значит нас обманывают , говоря , что это боевой корабль
      1. German A
        German A Сегодня, 18:36
        0
        Если в этот боевой корабль попадёт что-то реально противолодочное(например калибр), то ему хана так или иначе. Не важно композиты там или сталь. Поскольку с большой вероятностью взорвётся боекомплект на корабле. Керамика будет золотой, да и не нужно это. Расчёт простой - уменьшит массу поскольку ездит он каждый день. А будет он воевать или нет - это бабушка на двое сказала. Даже если будет, то при попадании ракеты ему крантец и не важно из чего у него стенки сделаны...
    2. German A
      German A Сегодня, 18:24
      0
      Ну да, разогнался. Дюралюминий продадут на Запад. Вон новый завод отгрохали болванки делать. Посмотри видео выше. Вся эта надстройка выгорела и слилась как каша во внутрь коробля. Ты теперь это месево зубами не выгрызишь от туда.
  28. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 11:16
    +8
    Вывод-быстрее строишь, реже горит.
  29. ermak124.0
    ermak124.0 Вчера, 11:17
    +5
    Ну теперь этого корабля нам не видать ещё лет десять.. Браво. ((((
  30. Бшкаус
    Бшкаус Вчера, 11:20
    +4
    Длина корабля 106м, ширина 13. Грубо говоря, общая площадь 106х13=13,5 соток. Площадь возгарания 8 соток или 60% поверхности. Если его 8 лет строили, то такими темпами еще лет 5 будут восстанавливать, если конечно есть что- насколько сильно прогарел корпус еще неизвестно?:/
    1. профессор
      профессор Вчера, 12:49
      +9
      Цитата: Бшкаус
      Длина корабля 106м, ширина 13. Грубо говоря, общая площадь 106х13=13,5 соток. Площадь возгарания 8 соток или 60% поверхности. Если его 8 лет строили, то такими темпами еще лет 5 будут восстанавливать, если конечно есть что- насколько сильно прогарел корпус еще неизвестно?:/

      Это если бы речь шла об одноярусной барже... Но и в данном случае это total lost.
    2. ВадимЖивов
      ВадимЖивов Вчера, 12:58
      0
      А под палубу упустили ???
      1. Бшкаус
        Бшкаус Вчера, 14:10
        +3
        А под палубу упустили ???

        Я не сказал "площадь", я сказал "поверхность", более того, S поверхности посчитал как прямоугольник, хотя корма и нос заужены, зато не посчитал палубы. В любом случае, корвет это не симипалубный круизный лайнер и 800м для такого корабля- огромная площадь и не факт, что все это подлежит восстановлению, в любом случае, начинать надо не то, что с начала, нужно еще разобрать и вынести сгаревшее, а это ой как трудоемко
        1. ВадимЖивов
          ВадимЖивов Вчера, 14:46
          0
          Спасибо за ответ hi
  31. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 11:30
    +6
    Цитата: KCA
    Вообще-то как можно списать на погибших, если уже арестован владелец шахты?

    А что, ему обвинение предъявлено? Суд был? А как насчёт приговора? Это- не всё. нужен закон, ПРИНУЖДАЮЩИЙ владельца платить в случае аварии и с такими результатами, оплачивать семье пострадавших за каждого погибшего по 20-30 миллионов евро. (Как более устойчивой валюты) Сделать эти случаи разорительными. Вплоть до посадки в долговую тюрьму до выкупа. А государству, не обеспечившего безопасность граждан, платить это. Потеряв в бабле. государство будет заинтересовано в возврате. Иначе вся бодяга будет длиться до окончания срока давности и амнистий. Контроль за безопасностью возложить на комиссии, набранных из специалистов КОНКУРИРУЮЩИХ фирм. Государственного смотрящего легко купить. Конкурента гораздо сложнее.
    1. Revival
      Revival Вчера, 12:35
      +7
      А если "владелец" как бы и есть "государство"?
    2. Удав КАА
      Удав КАА Вчера, 16:52
      +2
      Цитата: Сибиряк-1
      Контроль за безопасностью возложить на комиссии, набранных из специалистов КОНКУРИРУЮЩИХ фирм.
      Никаких комиссий! Ответственность д.б. только ПЕРСОНАЛЬНОЙ!!! А вот платить такому контролеру нужно в 2-3 раза больше, чем главному строителю заказа. Чтобы не купили. И платить за вскрытые ляпы! Прогрессивно, как врачам за дни, которые пациент не болеет.
      Цитата: Сибиряк-1
      Государственного смотрящего легко купить. Конкурента гораздо сложнее.
      Если у чела есть совесть, честь и чувство долга -- его не всякий купит -- денег не хватит!
      С конкурентами сложнее. Может быть и вредительство, за-ради собственной фирмы чего не сделаешь! bully
  32. егерь650
    егерь650 Вчера, 11:44
    -5
    Я плакать!!!!
  33. мусоргский
    мусоргский Вчера, 12:09
    -2
    Это ещё раз говорит о том, что на Флоте нет порядка. Готовы к испытаниям корабли горят. И ФСБ там мышей не ловит. Ничего из надводных кораблей плана этого года так и не сдали. А сдадут ли 2 АПЛ, это ?
  34. Тестов
    Тестов Вчера, 12:16
    +15
    donavi49, уважаемый, господин Орлов до машинок всё же кораблями занимался. И "Янтарём" в Калининграде руководил пару лет , и в Северодвинске начинал с электромонтёра (институт у него авиационный закончен был) до одного из руководителей "Звёздочки" дорос, с перерывом на работу в НИПТБ "Онега" технологом ("Онега" в те годы располагалась прямо на территории "Звёздочки"). Правда и его, и его нынешнего первого заместителя господина Андронова, многие жители Архангельской области просто жаждут увидит в соседней камере вместе с главным инженером "Северной верфи" господином Шестаковым (весёлое время было при губернаторе Орлове!) Впрочем, на другом этаже желательно увидеть бы и жену Орлова, за чудеса с сетью аптек "Фармация"и благотворительными фондами...Как Орлов, будучи зам.директора "Звёздочки" по финансам избежал скамьи подсудимых в начале 2000-ых Северодвинск до сих пор помнит, нет, конечно, 42 миллиона рублей по сравнению с миллиардами полковника ФСБ Кирилла Черкалина - святой человек, святой, как все в Единой....
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:08
      -3
      И во всех остальных партиях такие же святые и Единые.
  35. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 12:41
    +3
    Цитата: Леха с Андроида.
    Натуральная диверсия... вывели боевой корабль из строя на неопределенный срок.
    Ущерб милионный и флот не скоро этот корабль получит.
    Что за напасть с ремонтами боевых кораблей нашего флота...
    вечно то кран упадет, то сгорит что нибудь.
    Недавно мы читали об американском матросе сжегшем боевой корабль... теперь и у нас такая же беда случилась... однако. belay what

    Конечно диверсия. Я ж говорил, что зрячего патриота не обмануть, он сразу фашингтонский след отыщет. Молодец, Лёха, уважаю за проницательность. От меня вам жирный плюс к имеющимся!
    1. Liam
      Liam Вчера, 12:43
      -4
      Враги сожгли родную хату,
      Сгубили всю его семью.
      Куда ж теперь идти солдату,
      Кому нести печаль свою?…
  36. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 12:47
    +2
    Цитата: Revival
    А если "владелец" как бы и есть "государство"?

    Так вы в своём вопросе не видите ответа?
    Чтобы такого парадокса не было, нужно знать следующую вещь: Господин Потанин за аварию в своём хозяйстве заплатил штрафа в полторы сотни миллиардов. Он даже создал фонд, из которого ВЫНУЖДЕН оплачивать подобные штрафы в размере 2 миллиардов долларов. НЕ в курсе, а сколько заплатила за аварию Чернобыльская АЭС? ВЫ, вообще, мыслете себе, насколько выиграет государство от того, что штрафы из одного государственного кармана (госпредприятия) пере кладёт в другой карман (бюджет)?
  37. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 12:54
    -2
    Цитата: мусоргский
    Это ещё раз говорит о том, что на Флоте нет порядка. Готовы к испытаниям корабли горят. И ФСБ там мышей не ловит. Ничего из надводных кораблей плана этого года так и не сдали. А сдадут ли 2 АПЛ, это ?

    А вы там в порядке? Завод, на котором достраивают корапь- не флотская епархия. Раздолбаи, красящие переборки и курящие тайком- это просмотрели ФСБ? А что, поставить за каждым раздолбаем ещё бригаду раздолбаев..... Какая у вас от этого будет зарплата/пенсия? Пожалуй, они там- ФСБешники не туда глядят. Вас нужно было за провокационные речи давно свезти куда следует.
  38. Федор Соколов
    Федор Соколов Вчера, 14:15
    +2
    Эти "случайности" стали частыми, пора уже возбуждать уголовные дела и давать реальные сроки как минимум за халатность.
  39. Rostok
    Rostok Вчера, 15:14
    -1
    Что мне все это начинает напоминать... Корвет для ТОФ. Самураи опять натачивают мечи и опыт у них немалый по подобного рода операциям на территории нашей страны еще со времен полковника Акаси.
  40. NUR
    NUR Вчера, 15:16
    0
    Перекурил.
  41. Алексей Кошкаров
    Алексей Кошкаров Вчера, 16:06
    +8
    То авианосец драконим , то пожар на фрегате , то на корвете ..... Не флот - а бордель на выезде
    1. Romeo
      Romeo Вчера, 20:16
      +1
      флот то причем?! Там что, был заселен экипаж? Отделяйте мух от котлет. Это завод и его рабочие. Флотские не стоят за спиной каждого сварщика или маляра если нет экипажа. А бардак на срз это норма.. Сам работаю радимонтажником. Сейчас в ремонте ПСКР, ставим новую РЛС, так мичман с БЧ1 неотлучно рядом. Я на мачте соединяю антенну, он на площадке ниже. И так на всех рабочих участках.
  42. Андрей В
    Андрей В Вчера, 16:15
    +17
    Президенту Российской Федерации
    :
    Фамилия, имя, отчество:
    Адрес электронной почты: volobueff.and@yandex.ru
    Телефон:
    Тип: обращение
    Текст
    Вчера в Санкт-Петербурге, разгильдяи сожгли новейший фрегат, который был так необходим нашему Военно-Морскому флоту.... Уважаемый Владимир Владимирович, я как ответственный налогоплательщик, хочу вам задать вопрос, кто будет наказан? Почему ОСК подрывает боеспособность нашей страны? Почему деньги налогоплательщиков, доверяются разгильдяям? Почему на таком судостроительном заводе, нет пожарных, которые ехали через весь город по пробкам? Кто был ответственный за проведение работ на данном корабле? Если вы, Владимир Владимирович, ввели понижающий коэффициент на пенсии военнослужащих, говоря о том что денег в стране мало, почему вы как верховный главнокомандующий и Президент нашей страны, позволяете прожигать наши деньги....
    Отправлено: 18 декабря 2021 года, 14:40

    Написал письмо нашему гаранту, жду ответ.....
    1. Nexcom
      Nexcom Вчера, 19:11
      +1
      Ждите. Скорее всего к Вам скоро постучат в дверь.
  43. Логово
    Логово Вчера, 16:29
    +10
    Цитата: VORON538
    А что же знающий всех и вся лично,судя по всему занимающий нехилую должность (если не врет),не может назвать реальные фамилии имена отчества,в том числе и свое?Сдается мне,кто то тут врет,я тоже могу написать много чего ,анонимно. hi"Имя,сестра,имя..."(c)

    Вы не представляете, но если я буду называть имена-меня быстро найдут и накажут. Причем наказание будет вне правового поля и такое я видел в ОСК-один из сотрудников ОСК, который обратился в прокуратуру с доказательствами о коррупции был вынужден покинуть Россию.
  44. Гиви_49
    Гиви_49 Вчера, 16:38
    +1
    Предполагаю: у подобных пожаров причина одна - низкое качество человеческого материала; следствие, как обычно, назовёт следствие, а не причину.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 19:37
      0
      Цитата: Гиви_49
      Предполагаю: у подобных пожаров причина одна - низкое качество человеческого материала; следствие, как обычно, назовёт следствие, а не причину.


      Обычно причина не соблюдение правил и как вы говорите первопричина общая система организации.

      Но в принципе может быть всякое разное, если покраска внешних поверхностей и воспламенение могло произойти из-за окурка, то так же можно было организовать возгорание дистанционно Аля лазер "указка" с АлиЭкспресс с повышенной мощностью луча.
      Нужно было только заранее знать когда будут проводится данные работы, что узнать явно не составляло большого труда.

      Это просто пример фантазий по возможным причинам.
      Лучше наверное дождаться результатов следствия...
  45. donavi49
    donavi49 Вчера, 16:48
    +14
    Последствия пожара. Носовая часть надстройки стекла в корпус и зачернила его. Труба провалилась в машинное (так что дизеля тоже под вопросом). Осталась целая только кормовая часть с ангаром.

    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:11
      -1
      Ну как и предполагалось - кораблю крышка и Северная верфь попала на 20 миллиардов рублей новый строить будут за свои средства.
  46. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 17:08
    +4
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Сибиряк-1
    Контроль за безопасностью возложить на комиссии, набранных из специалистов КОНКУРИРУЮЩИХ фирм.
    Никаких комиссий! Ответственность д.б. только ПЕРСОНАЛЬНОЙ!!! А вот платить такому контролеру нужно в 2-3 раза больше, чем главному строителю заказа. Чтобы не купили. И платить за вскрытые ляпы! Прогрессивно, как врачам за дни, которые пациент не болеет.
    Цитата: Сибиряк-1
    Государственного смотрящего легко купить. Конкурента гораздо сложнее.
    Если у чела есть совесть, честь и чувство долга -- его не всякий купит -- денег не хватит!
    С конкурентами сложнее. Может быть и вредительство, за-ради собственной фирмы чего не сделаешь! bully

    Плохо понимаете действительность. Любая зарплата не помешает получить сверху. Что, неужели не понятно, КАК работает система взяток? Генерал, возглавляющий немалое ведомство по борьбе с коррупцией, имел наличкой миллиарды. Прямо под кроватью. Что стоит отстегнуть районному инспектору ( я, вообще-то по образованию и первому месту работы- горняк), чтобы у него правильно показал прибор, измеряющий метан? Например, включить перед его спуском в шахту местную вентиляцию. И провентилировать тупики. И показать все сертификаты на оборудование, допускающие работу в о взрывоопасной среде? Сертификаты будут. Подлинные. Для этого в Сибири есть НИИ, в Кемерово, проводящий такую сертификацию. ВОСТНИИ. Другого, проверяющего этого мздоимца нет. Ну, если, только, прокуратура. А она не отреагирует без происшествия. Вот, только включить их на нужный режим никто не мешает. В горном деле есть ещё одна штука. (точнее- несколько) Внезапный выброс метана. Полость в толще породы , замкнутая миллионом лет, давит, но прорваться не может. Подработанная стенка, при подвижке забоя, освобождает. А стена в метр толщиной стреляет в выработку, сметая не людей- оборудование. крепь.... Людей оттирают от всего, что остаётся. Кашу. Есть методы борьбы. Опережающее бурение, и закачка воды под большущим давлением в шпуры. Вода- растворитель газов. Можно это делать, а можно..... Долго это. Снижает добычу. Инспектор будет стоять всё время? Или посмотрит паспорт забоя? Вторая вишенка- горные удары. На поверхности нет ничего, а там валит с ног. Крепь в щепки, завалы, и прочее... Против лекарства нет. Невозможно прогнозировать, хоть застрели. Прорывы воды. Километр внизу. Давление сотни атмосфер. Чем сдержать? Не в курсе- посидите в сторонке.
  47. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 17:17
    +1
    Цитата: Удав КАА
    Цитата: Сибиряк-1
    Контроль за безопасностью возложить на комиссии, набранных из специалистов КОНКУРИРУЮЩИХ фирм.
    Никаких комиссий! Ответственность д.б. только ПЕРСОНАЛЬНОЙ!!! А вот платить такому контролеру нужно в 2-3 раза больше, чем главному строителю заказа. Чтобы не купили. И платить за вскрытые ляпы! Прогрессивно, как врачам за дни, которые пациент не болеет.
    Цитата: Сибиряк-1
    Государственного смотрящего легко купить. Конкурента гораздо сложнее.
    Если у чела есть совесть, честь и чувство долга -- его не всякий купит -- денег не хватит!
    С конкурентами сложнее. Может быть и вредительство, за-ради собственной фирмы чего не сделаешь! bully

    Совсем охренел. БИТИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ СОЗНАНИЕ. И ничто более. Совесть. Когда на кону бабло, и не малое- какая может быть совесть? И не забудь. Будешь мешать- устранят. Либо опорочат, как спеца, взяточника, насильника, педофила, или уберут вместе с многоэтажным домом. Забыл, как на Дальнем Востоке погранца убрали, с подъездом, где была его квартира. Мешал ловить рыбку. На удочку, конечно. Только контроль конкурентами. Когда против будут работать такие же размеры бабла, там потруднее это всё сделать. Начнутся разборки? КОНЕЧНО. А государство может занять третейского судьи. Ему легче, не участвуя, а присматривая. Будет просматриваться заинтересованность суда, принятие одной стороны- это будет уже громко. И риск потерять не судебную мантию а свободу....
  48. Ил-2
    Ил-2 Вчера, 17:21
    +8
    А у меня вот какой вопрос - в бою при попадании мелкой ПКР типа Гарпун в надстройку либо рядом она также сгорит - не потушишь? Чего это за композит такой? Из целлулоида? Типа экипаж сразу по плотам и радист в эфире до критического крена? В море 20 расчетов на пожарных нет -все силами экипажа((
    1. Вадим237
      Вадим237 Вчера, 18:14
      0
      Вот то же есть к конструкторам такой вопрос какого хрена там такие горючие материалы применены причём не на стальном каркасе а цельной конструкции.
  49. Сибиряк-1
    Сибиряк-1 Вчера, 17:31
    +1
    Цитата: Liam
    Враги сожгли родную хату,
    Сгубили всю его семью.
    Куда ж теперь идти солдату,
    Кому нести печаль свою?…

    А тебе, стерва, для прогулок не лучше ли выбрать другой закоулок?
  50. Кушка
    Кушка Вчера, 17:36
    -2
    Одна из первых советских АПЛ, с о-очень непростой судьбой, "начала"
    с того, что еще на верфи, про проведении окрасочных работ,
    погибла рабочий женщина     . А дальше.......дальше лучше не
    вспоминать.