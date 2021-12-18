Названа предварительная версия причин возгорания строящегося корабля «Проворный»

Накануне вечером стали появляться сообщения о возникшем пожаре на одном из судостроительных заводов России. Это предприятие «Северная верфь», расположенное в Санкт-Петербурге. В первых сообщениях говорилось о том, что загорелся один из строящихся кораблей. Потом стали появляться более подробные данные об инциденте.Стало известно о том, что возгорание произошло на корвете «Проворный», относящемся к проекту 20385. Он является вторым в серии. Корветы такого проекта оснащаются управляемым ракетным вооружением. Поэтому в некоторых СМИ, в первую очередь в зарубежных, стали появляться заявления о «вероятности взрыва, который может последовать за появлением пламени».Строится корабль с 2013 года.На данный момент известно о том, что общая площадь пожара составила около 800 кв.м. Для борьбы с возгоранием привлекались до 90 пожарных и 22 единицы специальной техники. Сообщается, что пожару был присвоены 4-й ранг. Он отличается сложной обстановкой и запросом дополнительных сил. При таком ранге на месте пожара работают 16 отделений. Наивысший ранг, для справки, – пятый.По последним сведениям, возгорание произошло на верхней палубе корвета. Двое пожарных получили ожоги и травмы были доставлены в госпиталь. Это 35-летний сержант и 42-летний старший прапорщик. Их фамилии пока не называются.Общее число пострадавших - 4.Названа и предварительная версия причин возгорания.По предварительным данным, пожар мог начаться из-за несоблюдения техники безопасности при проведении работ, связанных с покраской. Пока она не является окончательной.Следственный комитет РФ приступил к проверке инцидента на судостроительном предприятии.Также теперь предстоит выяснить степень ущерба, который пожаром был нанесён боевому кораблю и его бортовому оборудованию.