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Глава Минфина Германии: Исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС не предрешён

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Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами. По его словам, задержка связана исключительно с юридическими процедурами.


Об этом глава Минфина Германии рассказал в интервью немецкой газете WAZ.

Он пояснил, что сейчас Федеральное сетевое агентство рассматривает юридические аспекты вопроса. При этом исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС и немецким правовым нормам не предрешен.

Параллельно с этим техники проверяют, насколько новый газопровод работоспособен. И пока нет результатов этой проверки, невозможно предугадать, что они покажут, как заявил немецкий министр.

Линднер уверен, что выдача разрешения на запуск «Северного потока – 2» не используется Германией и Евросоюзом в качестве рычага давления на политику Российской Федерации.

О несоответствии трансбалтийского трубопровода европейским правовым нормам говорила на этой неделе новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. По ее мнению, такое несоответствие может привести к отказу от запуска «Северного потока –2». По ее словам, для успешной сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 он должен создать дочернее предприятие в Германии, отвечающее за немецкую часть объекта. А пока сертификация газопровода тормозится, цены на газ в Европе вновь переваливают через отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров.
Использованы фотографии:
https://www.facebook.com/lindner.christian/
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109 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:34
    +13
    Кристиан Лиднер иди распишись в ведомости на зарплату,с такими заявами даёшь рождественский подарок 2000 $ на споте.Китайцы хихикают,чем выше цена на газ в европе ,тем более конкурентно способен Китай.У них нет такой дикой социалки.
    1. Татьяна
      Татьяна Вчера, 09:58
      +21
      Новоиспечённый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок - это проамериканская, проанглийская "соросиха"-вражина в отношении самого немецкого народа!

      Эта проамериканская, проанглийская вражина немецкого народа Анналена Бербок целенаправленно экономически разоряет и политически ослабляет Германию как опору существования Германии, так и всего Евросоюза!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 10:07
        +4
        Так Сорос наверно акционер Газпрома?Этот венгеский еврей жук ещё тот,он своих не жалет ради $,€,£,¥,₽.
        1. Кот Александрович
          Кот Александрович Вчера, 10:37
          +3
          Нет вот только у него "своих". Он сам себе свой. Как хомячок.
          1. krot
            krot Сегодня, 09:16
            +1
            Интересно, а ГТС шумеров соответствует законодательству РФ и нашей энергетической безопасности?
      2. sabakina
        sabakina Вчера, 10:35
        +1
        Татьяна, а может её просто сжечь, как у них было принято в средние века?
        1. Tusv
          Tusv Вчера, 11:28
          +2
          Цитата: sabakina
          Татьяна, а может её просто сжечь, как у них было принято в средние века?

          Как можно. Разведение открытого огня КоАП РФ запрещает. А на лобном месте, так ваще можно залететь в цугундер за попытку теракта bully
          1. VORON538
            VORON538 Вчера, 12:18
            +1
            :Так это могут осуществить мигранты в Германии,которые приехали из теплых стран и зимой мерзнут wink .Еще бы им морозы наши,когда днем минус 20-25,а ночью за минус 35 да с ветерком северным хорошим!Бодрит!!!А им тут газ за дорого тулят. fool
            1. Ныробский
              Ныробский Вчера, 18:17
              +3
              Цитата: VORON538
              .Еще бы им морозы наши,когда днем минус 20-25,а ночью за минус 35 да с ветерком северным хорошим!Бодрит!!!А им тут газ за дорого тулят.

              Тётке Бербок всё неймётся,
              А мороз уже крадётся!!!
              Как в Европу он зайдёт
              Тут ей и кирдык придёт.
              Купит уголь, купит газ
              Крикнет - Сорос пидераст!
              Упадёт России в ноги,
              Дайте газа много, много!
          2. Tusv
            Tusv Вчера, 12:49
            +3
            Тут нужно по Нашему, по Бюрократичному. В соответствии с правами человека. Приложить Справку об законной эвтаназии из Голландии, квитанцию об оплате услуг крематория. Осудить ведьму в подделке документов и выкатить инвойс родственникам. Только так, а не иначе сжигают ведьм в цивилизованных странах bully
      3. Солдатов В.
        Солдатов В. Вчера, 10:38
        +6
        А в чём это плохо для России? Пусть эти пауки жрут друг друга. Ещё бы разобраться с немецким подпольем в России, с Грефами, Миллерами, СБЕРами, Райфазен банками.
        Есть же у англичан выражение - "Разделяй и властвуй". Нас они давно пытаются разделить. Ещё бы разобраться с Израильским лобби типа Альфа банком с разными там "Пятёрочками". am
        1. Татьяна
          Татьяна Вчера, 11:06
          +5
          Цитата: Солдатов В.
          А в чём это плохо для России?

          Германия важна для России в качестве стратегического экономически надёжного европейского партнёра, а не в качестве стратегического трансантлантического врага в лице таких правителей, как Анналена Бербок и ей подобных., Урсулы Гертруда фон дер Ляйен и др.

          Германия вырождается. Агрессивные "соросихи"-феминистки во власти Германии становятся хуже Гитлера.
          1. Солдатов В.
            Солдатов В. Вчера, 11:19
            +3
            В международной политике нет партнёров. Тем более вся тысячелетняя история говорит что Германия нам враг. Та ещё змея подколодная. negative
            1. Татьяна
              Татьяна Вчера, 11:47
              0
              Цитата: Солдатов В.
              В международной политике нет партнёров.

              Деление на только "чёрное" (враги) и только "белое" (партнёры) - без промежуточной середины "временные союзники" - бывает исключительно только перед войной!
              1. Солдатов В.
                Солдатов В. Вчера, 12:27
                -2
                love Какая вы добренькая Татьяна. Германия уж извините ссыт нам в глаза а вы всё партнёры, партнёры, временные союзники. Так мужик избивает бабу а она всё думает может любит.
                1. Татьяна
                  Татьяна Вчера, 12:42
                  +1
                  Цитата: Солдатов В.
                  Какая вы добренькая Татьяна.

                  Я не добренькая! Я по-русски прагматичная - человек, который выстраивает свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов для своего народа и своей страны.

                  В теории ведения войны без хотя бы наличия временных союзников страны вполне могут эту войну проиграть!
                  Поэтому о наличии союзников в войне надо странам заранее стратегически подумать и тактически о их наличии озаботиться. А там уж как выйдет.

                  В этом плане нельзя России пренебрегать Германией. За лояльность ФРГ России РФ тоже надо бороться.
                  1. Солдатов В.
                    Солдатов В. Вчера, 14:33
                    -2
                    Какая лояльность? О чём вы? Германия это потомки саксов, крестоносцев, нацистов, третьего рейха. Мы уже только в зад публично не целуем ФРГ. И что? Они от этого только больше распоясываются. У Газпрома да и правительства просто нет чувства достоинства.
                    Если она от кого то зависит, ссылаются на США, тем более о чём с ней разговаривать и вести дела. Давайте вести дела с главным. Что мы навязываемся на дружбу с шестёрками.
                    Надо перекрыть газопроводы и заняться газофикацией своей страны и забыть об этих Анналенах и Урсул с Кристаленами. Нам зачем все эти проблемы с Германией. negative
            2. сибиряк54
              сибиряк54 Сегодня, 19:38
              0
              :солдатов в: откуда вы взяли тысячелетие? Государство Германия образовалось в 1871 году это самое молодое крупное государство в Европе. С тех пор они каждые примерно 20-25 лет воюют с каким нибудь соседом и впервые такой длинный перерыв-уже 30 после оккупации ГДР они официально не воюют
          2. S.K.Vichyakow
            S.K.Vichyakow Вчера, 13:23
            0
            Цитата: Татьяна
            Цитата: Солдатов В.
            А в чём это плохо для России?

            Германия важна для России в качестве стратегического экономически надёжного европейского партнёра, а не в качестве стратегического трансантлантического врага в лице таких правителей, как Анналена Бербок и ей подобных., Урсулы Гертруда фон дер Ляйен и др.

            Германия вырождается. Агрессивные "соросихи"-феминистки во власти Германии становятся хуже Гитлера.

            Поскольку Германия является зависима от США то вынуждена делать вид что она подчиняется им, тянуть время с сертификацией СП-2. В данной ситуации выиграет терпеливый. А нам от затягивания сертификации, только бонус-повышение цены.
            1. Татьяна
              Татьяна Вчера, 13:50
              -1
              Цитата: S.K.Vichyakow
              Поскольку Германия является зависима от США то вынуждена делать вид что она подчиняется им, тянуть время с сертификацией СП-2.

              Это понятно. Это было и при Меркель - ещё до прихода "зелёной" Анналены Бербок!
              Однако с приходом Бербок руководителем МИД ФРГ только борьбой Германии(США) против "СП-2" дело вовсе не обходится. А именно.

              Бербок, как слон в посудной лавке, уже выслала из Германии 2-х российских дипломатов. Она, как танк, прёт на дипломатические отношения между ФРГ И РФ, разрушая окончательно их политическую состоятельность, не считаясь при этом с президентом ФРГ.
              По сути она ползучим образом занимается в Германии осуществлением окончательного проамериканского госпереворота, как в Украине.
              1. S.K.Vichyakow
                S.K.Vichyakow Вчера, 14:29
                0
                Цитата: Татьяна
                Цитата: S.K.Vichyakow
                Поскольку Германия является зависима от США то вынуждена делать вид что она подчиняется им, тянуть время с сертификацией СП-2.

                Это понятно. Это было и при Меркель - ещё до прихода "зелёной" Анналены Бербок!
                Однако с приходом Бербок руководителем МИД ФРГ только борьбой Германии(США) против "СП-2" дело вовсе не обходится. А именно.

                Бербок, как слон в посудной лавке, уже выслала из Германии 2-х российских дипломатов. Она, как танк, прёт на дипломатические отношения между ФРГ И РФ, разрушая окончательно их политическую состоятельность, не считаясь при этом с президентом ФРГ.
                По сути она ползучим образом занимается в Германии осуществлением окончательного проамериканского госпереворота, как в Украине.

                Согласен с вами, но давайте не спешить с выводами, и подождём.
        2. Tusv
          Tusv Вчера, 11:56
          +1
          Цитата: Солдатов В.
          Пусть эти пауки жрут друг друга.

          Нельзя быть таким злым. "Сейчас к людям надо относиться мягше, а на вопросы смотреть ширше". У них там на улице тепло, а в помещениях холодно, а у нас наоборот. Нафига им сдался русский газ Приезжай в теплые цеха России, зарабатывай и корми семью переводами. В процветающей Украине все так и делают. Тут для бюргеров созданы все условия - пиво можно купить круглосуточно, да еще и на дом привезут, почти за бесплатно. Как высококлассным спецам даже НДФЛ 13?%, но не более пяти миллионов в год иначе попадают на прогрессивку. Мы же не злодеи какие то бюргеров как липку обдирать bully
          1. Болторез
            Болторез Вчера, 13:49
            0
            для бюргеров созданы все условия - пиво можно купить круглосуточно
            Они российским пивом отравятся с непривычки.
            1. Tusv
              Tusv Вчера, 13:57
              0
              Цитата: Болторез
              Они российским пивом отравятся с непривычки.

              Ну что тут поделаешь. МинЗдрав естественно будет предупреждать stop
      4. красноярск
        красноярск Вчера, 10:57
        +3
        Цитата: Татьяна

        Эта проамериканская, проанглийская вражина немецкого народа Анналена Бербок целенаправленно экономически разоряет и политически ослабляет Германию как опору существования Германии, так и всего Евросоюза!

        А что это Вы так за Германию разволновались? Как по мне, так пусть и дальше продолжает тормозить сертификацию. Главное - цена на газ в Европе и Россия по-умному должна этим пользоваться.
        1. Rusticolus
          Rusticolus Вчера, 11:32
          +3
          Газпрому остается заявить еще, что северный поток 2, ему не очень то и нужен. И предложить перенаправить "европейский" газ на восток.
          1. Татьяна
            Татьяна Вчера, 12:30
            +1
            Цитата: красноярск
            А что это Вы так за Германию разволновались? Как по мне, так пусть и дальше продолжает тормозить сертификацию. Главное - цена на газ в Европе и Россия по-умному должна этим пользоваться.

            Феминисткой- "соросихой" Анналеной Бельбок движет в Германии не столько запуск "СП-2" и российский газ, сколько её проанглийская, проамериканская русофобия в Германии и Евросоюзе.

            СПРАВКА
            Анналена Бербок нем. Дата рождения 15 декабря 1980 1980-12-15 (40 лет). Место рождения Ганновер ФРГ
            Образование.
            - В 16 лет провела год по школьному обмену во Флоридею. В юности Бербок занималась прыжками на батуте на уровне высоких достижений[16][17][18], участвовала в чемпионатах Германии и трижды завоевывала бронзу[19].
            - В 2000—2004 годах изучала политологию и публичное право в Гамбургском университете.
            - В 2005 году получила степень магистра международного публичного права Лондонской школы экономики (LSE).
            - В 2005 году прошла стажировку в Британском институте международного и сравнительного права (BIICL.
            - В 2005—2008 годах работала в офисе Элизабет Шрёдтер[en] в Европейском парламенте.
            - В период с 2008 по 2009 год она работала советником по внешней политике и политике безопасности в парламентской группе партии «Зелёных» в бундестаге.
            - С 2020 года Бербок участвует в программе молодых лидеров Всемирного экономического форума.

            Позиция относительно граждан гомосексуальной ориентации
            Партия зелёных была первой партией, которая начиная с 1980-х годов начала включать в повестку дня Бундестага проблемы гомосексуальности. Их первым делегатом с официально признанной гомосексуальной ориентацией был Герберт Руше. Позднее это были Ютта-Остерде-Шверин, Кристина Шенк, Фолькер Бек.

            Первым успехом партии в области защиты прав сексуальных меньшинств стало разрешение использовать наименования «лесбиянка» и «гей» (нем. Schwul) в печатных изданиях и повестке дня германского Бундестага. До этого данные понятия не должны были использоваться в парламенте, несмотря на то, что многие депутаты открыто причисляли себя к гомосексуалам. Впоследствии эти понятия были заменены более официальными в немецком языке, но после долгих споров слова «лесбиянка» и «гей» было разрешено также официально использовать.

            1. Солдатов В.
              Солдатов В. Вчера, 12:54
              +1
              Давно замечено - самые паскудные люди это гомики во власти. Всё у них во вред нормальным отношениям. no
      5. свой1970
        свой1970 Вчера, 13:37
        +1
        Цитата: Татьяна
        Эта проамериканская, проанглийская вражина немецкого народа Анналена Бербок целенаправленно экономически разоряет и политически ослабляет Германию как опору существования Германии, так и всего Евросоюза

        Так мы с американцами союзники?????!!!
        Это ж нам выгодно ослабить ЕС и слегка подломить Германию!!!!!
        Она на нас работает...
      6. Сергей Куликов_3
        Сергей Куликов_3 Вчера, 14:43
        0
        Вы немного не понимаете ситуацию, у Германии долгосрочный контракт и она барыжит излишками газа на том-же спотовом рынке. Так-что Анналена может просто озвучивать то, что говорят ей немецкие спекулянты, а на тех, кто покупает газ на споте втридорога им плевать.
    2. avg
      avg Вчера, 10:38
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Кристиан Лиднер иди распишись в ведомости на зарплату

      Получать зарплату за тупость, наглость и беспринципность, это можно лишь в современной Европе, а у порядочных людей, еще со времен Цицерона известна юридическая максима "закон обратной силы не имеет".
    3. Анахорет
      Анахорет Вчера, 11:36
      +4
      Каждый раз, когда кто-то заикнётся о «независимости» Германии и Евросоюза от США и Британии, ему стоит напомнить о сертификации СП, СП2 и более ранних подобных проектов, когда матрасные агенты влияния на местах начинают палки в колёса совать) а матрасный парламент начинает плеваться санкциями))
    4. ВАШ
      ВАШ Вчера, 11:38
      -1
      Не будет ни какого повышения цены на газ. Заключены долгосрочные экспортные газовые контракты (ДСЭГК), которые предусматривают фиксированные договорные цены или их периодическую индексацию.
      Если мы не будем продавать в Европу газ от этого выиграет не Китай а норвеги, арабы и америкосы.
      Ценник на газ назначается не как на душу упадет, продажи идут на хабе NBP, что-то вроде газовой биржи. Цены на газ для Европы на хабе NBP начали рассчитываться в конце 1996 года.
      Короче. Пользуясь такими инструментами европейцы просто выкручивают нам руки, да еще такие бабки ввалили в строительство СП-2 появилась неприятная ситуация когда он может оказаться никому не нужен.
      1. просто экспл
        просто экспл Вчера, 11:53
        0
        долгосрочная цена на газ рассчитывается из формулы 70% цена на бирже + 30% цена на нефть.
        Поэтому Молдова и Сербия так долго договаривались и выбивали скидки на газ.
      2. Mitroha
        Mitroha Вчера, 11:53
        -2
        Цитата: ВАШ
        да еще такие бабки ввалили в строительство СП-2 появилась неприятная ситуация когда он может оказаться никому не нужен

        Бред не несите, европейцы "вбухали" примерно столько же в СП-2. Так что ваш вброс мимо request
        1. ВАШ
          ВАШ Вчера, 12:27
          -1
          Единственным акционером является Газпром. Деньги привлекались 5 (пяти) европейских компаний
          Надеюсь вы понимаете что такое взять в долг? И что долги нужно отдавать.
          Вывод. Вы не вникли в ситуацию, не владеете информацией.
          1. Mitroha
            Mitroha Вчера, 22:47
            0
            Цитата: ВАШ
            Вывод. Вы не вникли в ситуацию, не владеете информацией.

            Вы в цвет лжёте
            1. ВАШ
              ВАШ Сегодня, 03:26
              0
              Ремурс называется Военное обозрение. Посмотрел ваш профиль, ни единого комментария на военную тематику, все вот такие. Оскорбить, задеть, спровоцировать. Видимо с развитием запоздали.
              1. Mitroha
                Mitroha Сегодня, 08:15
                0
                Пять европейских энергокомпаний - партнеров "Газпрома" по проекту "Северный поток - 2" - уже вложили в его реализацию почти по миллиарду евро, то есть практически весь бюджет капитальных затрат на проект в размере €8 млрд уже инвестирован. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель компании - оператора проекта Nord Stream 2 AG.


                Пять из восьми вложили европейцы. Заметьте, не заёмщиков, а партнёров.
                Разницу понимаете, или в развитии запоздали, из-за этого и остальных подозреваете laughing
                Посмотрел ваш профиль, ни единого комментария на военную тематику, все вот такие

                Вы мне ещё расскАжите ,что в комментариях писать? В сад....
        2. Tusv
          Tusv Вчера, 12:30
          -1
          Цитата: Mitroha
          Бред не несите, европейцы "вбухали" примерно столько же в СП-2.

          Не ну молодцы конечно, но ихняя жеж Баба Яга против. Так и Мы тоже не против форс мажора. Будем считать, что трубу до Калининграда нам подарили
      3. kbosh
        kbosh Вчера, 13:16
        0
        Да все просто. Очередное "головокружение от успехов". 10 лет назад, было, примерно, то же самое. Дебильные шуточки "а может вам газ по писят" и ожидание, вот-вот буржуи на коленках приползут. Результат. Прокуроры мониторящие цены на хрючево в магазинах и обеспокоенность из-за подорожания борщевого набора. Т. е. самых дешевых овощей. Вот и все успехи.
        Ну и вообще. Так забавно наблюдать, как с одной стороны патриоты дружно противостоят НАТЕ, с другой, так же дружно негодуют, что проклятая НАТА не дает трубу запустить, что бы недра любимой родины продавать в НАТО более лучше и быстрее...
        Граждане патриоты. Поверьте. Никто ни на Украине, ни, тем более, в ЕС, не замерзнет. А вот морковка из патриотического борщевого набора, на фоне сложной международной обстановки, пропасть может ;) Или Газпром, в очередной раз, оштрафуют :D
    5. Сергей985
      Сергей985 Вчера, 11:39
      +2
      Громко хлопаем в ладоши! Учитывая, что в той же Германии оптовики, продающие газ на споте, на 40-100% принадлежат Газпрому)))))
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 11:58
        +2
        Народ наверно не в курсах.А набираешь в тырнете Газпром и его дочки в Европе,там такое вылазит от Израиля до Туманного альбиона.Жуть.Как нас ещё терпят. laughing
        1. Tusv
          Tusv Вчера, 12:36
          +1
          Цитата: tralflot1832
          Жуть.Как нас ещё терпят

          Так бросает то в жар, то в холод. Вот и приходиться охлаждать или топить
        2. ВАШ
          ВАШ Вчера, 13:25
          +2
          Я бы предпочел, чтобы тоже самое было по России. Например в Амурской области. А то Сила Китая, в смысле Сибири мимо вжик в Китай, а у нас баллон 27 л газа 2500. И везут из Хабаровска, хотя построили Свободненский ГПЗ который уже начал работать на Китай.
          1. свой1970
            свой1970 Вчера, 13:44
            0
            Есть документ 1986 года - по нему за весь период газификации СССР газифицировали всего 6% сельских населенных пунктов СССР.
            За 30 лет в РФ газифицировали 24% - это всяко больше чем при народном СССР- когда радостно трубу потащили в НАТО в ФРГ в самый разгар Холодной войны мимо своих сел и деревень...
            1. Болторез
              Болторез Вчера, 13:52
              +1
              всего 6% сельских населенных пунктов СССР.
              За 30 лет в РФ газифицировали 24%
              Просто в СССР сельских населенных пунктов было намного больше, чем в современной РФ.
              1. свой1970
                свой1970 Вчера, 14:03
                0
                Цитата: Болторез
                всего 6% сельских населенных пунктов СССР.
                За 30 лет в РФ газифицировали 24%
                Просто в СССР сельских населенных пунктов было намного больше, чем в современной РФ.

                С начала газификации в конце 60х в СССР тоже много сельских населенных пунктов не стало к 1986
                У нас например 2 села в районе в1970е умерло.Под Горьким видел на срочке живьем как село умирает- стариков каждый день грузить помогали.Начинал служить 2 улицы было - уезжали в часть после учебки через полгода - домов с 10 осталось жилых
                1. ВАШ
                  ВАШ Вчера, 14:54
                  0
                  А уж как Север обезлюдел. Миллиарды вкладывали чтобы оттуда людей вывезти. До сих пор действует жилищная программа переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним.
                  На ДВ проживало более 8 млн чел сейчас на 1.5 млн меньше. За то китайцы косяком прут.
            2. kbosh
              kbosh Вчера, 14:18
              +3
              НАТО, в отличие от местных , которым было достаточно фантиков и почетной грамоты по итогам квартала, платило СКВ(свободно конвертируемая валюта). Ровно по той же причине, например, при самом большом рыболовном флоте, население кушало криль пасту "Океан", а траулеры с рыбкой шли в иностранные порты. А валюта тратилась на закупку различного оборудования, что бы наделать еще больше танков и могучих атомных ракет. Поддержку различных папуасных режимов etc... Вождь Юмба Мумумба, хоть и черный аки африканская ночь. Но не тупой. Ему в отличие от совтеского инженера из закрытого НИИ 2-ибс/47, подавай полновесный доллар, а не рупь и путевку в Анапу.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Вчера, 14:35
                0
                Да уж грузили иноборта за боны(чеки) 25 руб(книжка) за борт.А если за рейс 5 - 6 выгрузок .Плюс 220 за рейс.Лаботряс к твоим услугам.
            3. ВАШ
              ВАШ Вчера, 15:23
              -1
              Сравните сколько газа и нефти продавалось в те далекие времена и сколько сейчас.
              Подсчитано что на эти прибыли можно было построить три России с нуля. Все города, села, деревни, ж/д, аэродромы, порты, заводы, фабрики ........ куда это все делось. А кто его знает, одна оптимизация осталась.
              1. свой1970
                свой1970 Вчера, 15:39
                -1
                Цитата: ВАШ
                Сравните сколько газа и нефти продавалось в те далекие времена и сколько сейчас.

                Обьемы вполне сопоставимы - просто то что раньше шло бесплатно в республики СССР сейчас идет за деньги.Но при этом этим же республикам приходится отдавать деньги за транзит
                Цитата: ВАШ
                куда это все делось
                только на выплату пенсий ежедневно надо 23 млрд...и так во всем.Военным -дай учителям -дай врачам- дай пострадавшим от паводка- дай инвалидам- дай маткапитал- дай на космос -дай соцработникам- дай
                и так далее...
                Большое государство - большие траты....
                1. ВАШ
                  ВАШ Вчера, 15:54
                  -1
                  Напомни. Сколько новых труб прокинули нашим партнерам? И китайцам.
                  Цитата: свой1970
                  Обьемы вполне сопоставимы

                  Во сказочник
                  Цитата: свой1970
                  просто то что раньше шло бесплатно в республики СССР сейчас идет за деньги.

                  Вооот и ты понимаешь что и оттуда тоже деньги в бюджет идут. И страна тогда была больше и трат больше но были больницы, были школы, были детсады и все это было бесплатно.
                  1. свой1970
                    свой1970 Вчера, 16:18
                    -2
                    Цитата: ВАШ
                    Вооот и ты понимаешь что и оттуда тоже деньги в бюджет идут.

                    Читать не пробовали?????
                    Цитата: свой1970
                    Но при этом этим же республикам приходится отдавать деньги за транзит

                    А еще по рещениям судов
                    Цитата: ВАШ
                    И страна тогда была больше и трат больше но были больницы, были школы, были детсады и все это было бесплатно.

                    Бесплатного ничего не бывает - и это одна из причин почему развалился СССР.Он экономически надорвался
                    1. ВАШ
                      ВАШ Сегодня, 03:48
                      0
                      Вы вообще о чем?
        3. kbosh
          kbosh Вчера, 13:57
          +2
          А вы точно патриот? Просто радоваться тому, что Газпром продал газ по 20(условно), какой-нибудь европейской компании(пусть и с газспромовским капиталом), нашгаз-EU., а та уже по 2000 на споте, занятие, как минимум, антипатриотичное, как максимум, вы натовский прихвостень... Эти деньги, ни бюджет РФ, ни даже банки, никогда не увидят. Европе нужнее ;) По этому и терпят. Чего бы не терпеть успешную европейскую компанию...
          Я вам плюсик поставил, как тут любят. Нам такие люди нужны!
          1. свой1970
            свой1970 Вчера, 14:28
            -2
            Цитата: kbosh
            а та уже по 2000 на споте, занятие, как минимум, антипатриотичное, как максимум, вы натовский прихвостень...

            Скромно напомню Вам - что для российской промышленности чем выше цена на газ в ЕС тем лучше.
            Нам это выгодно:
            1) потому что европейские производителя начнут банкротится не имея возможнысти сбыть товар сильно подорожавший изза газа
            2)потому что возникнет возможность выйти на рынке ЕС с нашим более дешевым товаром
            3) к нам побегут производители товаров из ЕС- с технологиями, лицензиями и рабочими местами.

            Идеальный вариант тысяч по 10- 20 спот. lol
            1. Болторез
              Болторез Вчера, 15:31
              +1
              побегут производители товаров из ЕС- с технологиями, лицензиями и рабочими местами.
              Они даже за полубесплатной рабочей силой чегой-то не бегут. Может немного не в этом дело?
              1. свой1970
                свой1970 Вчера, 15:46
                -2
                Цитата: Болторез
                полубесплатной рабочей силой

                Это где вы видели полубесплатную квалифицированую рабочу силу у нас?

                В Китай они побежали в свое время потому что там реально тогда за плошку риса готовы были работать.У нас этого нет - поэтому и не бегут
            2. kbosh
              kbosh Вчера, 16:59
              +1
              У вас рассуждения, на уровне торговли помидорами на рынке.
              Начнем с того, что нынешняя ситуация вызвана не нехваткой газа. Банальная спекуляция. Не первый раз.
              Второй момент. Цены на газ определяет не Газпром и не РФ. Если у европейских регуляторов появится желание это прекратить, то прекратят очень быстро... Повторюсь, торгуют не реальным газом, а фьючерсами... Просто, сложилась благоприятная ситуация... Ну и, как там осуществляются реальные закупки по краткосрочным контрактам, не я, не вы, не знаем, можно только гадать...

              Российская промышленность и европейская пересекаются, в плане конкуренции, мало. Ниша РФ, это энергоресурсы, сырье, продукты низкого передела. В ЕС, само собой, тоже есть ТЭК, сталелитейная промышленность и т. д., но, в ЕС это часть, далеко не самая важная, в РФ, это основа экономики и главный налогоплательщик. Даже официально, нефтегаз - треть поступлений в бюджет. А есть еще уголь, металлы и остальные недра родины...
              Ну и такой момент. Сырье не является, каким-то уникальным товаром. Газа, нефти, и прочих металлов на рынке в избытке. Локальные скачки цен, погоды не делают.

              Европейские производители банкротится не начнут. Если с точки зрения государства они необходимы, их, банально, будут субсидировать.
              А которые начнут, банкротство в парадигме "Западной цивилизации", это не значит, что оборудование продадут на металл, а на месте завода откроют рынок или ТЦ.
              Это - определенная процедура, завершающая этап в деятельности. GM в 2009г. обанкротился и что? Живее всех живых.

              С каким товаром вы собираетесь выходить на рынок ЕС? С рубелями для стирки белья с бережка? С сырьем и продукцией низкого передела, так уже там. РФ трубу который год уже пытается протолкнуть в Германию. А Немцы жеманничают и глумятся. То дадим разрешение, то не дадим, то подумаем... :D

              Ну, что касается пункта 3. Вы это серьезно? Россия, благодаря непрестанным усилиям партии, правительства и лично непризнанного гения многоходовочника - токсична. Ваша компания, это Иран, КНДР, Венесуэла и прочие столпы мировой науки и экономики, увы. Никто к вам не побежит. А вот дальнейшая деградация, падение уровня жизни, окончательное скатывание в сословное общество и прочие прелести азиатской деспотии, практически гарантированы ;)
              1. свой1970
                свой1970 Вчера, 20:32
                0
                Цитата: kbosh
                Россия, благодаря непрестанным усилиям партии, правительства и лично непризнанного гения многоходовочника - токсична. Ваша компания, это Иран, КНДР, Венесуэла и прочие столпы мировой науки и экономики, увы.

                Трабл в вашем рассуждении в том - что Китай в начале своей промреволюции был в десятки раз токсичнее РФ...
                А по поводу газа - поживем увидим.Там отдельные товарищи соскочили уже на спотовые цены..Теперь как в том анекдоте "- Ниже лететь нельзя они обратно заскскивают"
                Цитата: kbosh

                С каким товаром вы собираетесь выходить на рынок ЕС? С рубелями для стирки белья с бережка?

                А Германия в прошлом году плакала -что у них на подлодках русские навигационные системы.
                А Все гражданские аэропорты Германии оснастили нашими приводными диспетчерскими системами...
                Видимо своих ребелей для стирки у них уже вообще нету...Приходится у нас одалживать....
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 04:17
        0
        В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ причислили «Северный поток — 2» к «геополитическим ошибкам» страны. В настоящий момент газопровод проходит процедуру сертификации, однако немецкий регулятор исключил, что решение будет принято в первой половине 2022 года. При этом, по словам вице-канцлера ФРГ, в случае военного конфликта между Россией и Украиной трубопровод практически наверняка не будет запущен.

        Сейчас начнется. Наши военные в Донбассе, корабли перекрыли Азовское море, непрерывные военные угрозы, типа учения около границ и т.д. запуск будет откладываться, откладываться и ещё раз откладываться.
  2. одинокий
    одинокий Вчера, 09:34
    +4
    Шутник этот министр..Это и есть один из главных инструментов политического давления Европы по отношении к РФ.
  3. HAM
    HAM Вчера, 09:38
    +5
    Фрау Бербок хоть успеет навариться......да и остальным немцам выгодны высокие цены на газ для европейских лохов....
  4. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Вчера, 09:40
    +2
    По ее словам, для успешной сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 он должен создать дочернее предприятие в Германии,
    .....ну а чё...вполне себе коварный план...чёт напоминает офшорчик от звёздно-полосатых стервятников
  5. riwas
    riwas Вчера, 09:46
    +9
    Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами.

    Врет. Если не политика, СП-2 давно бы построили и запустили.
    1. Александр 3
      Александр 3 Вчера, 10:54
      +3
      Если политика не причём,то в чём дело?Мобилизовать свои интеллектуальные возможности и ускорить процесс.Может просто мазохисты,хотят побольше платить? Да не похоже на немцев.
  6. Dimy4
    Dimy4 Вчера, 09:47
    +1
    Больше всего им наверно не нравится, это то, что труба не в радужный цвет покрашена. Только они стесняются об этом сказать. Вот такая вот толерантная юридическая казуистика.
  7. fif21
    fif21 Вчера, 09:50
    +1
    Нас такие цены вполне устраивают . На РФ льется золотой дождик. И это без СП- 2 . Вывод : СП-2 принесет России убытки. hi
    1. сергей забелин
      сергей забелин Вчера, 10:03
      +5
      Совершенно верно, поток уже окупился и приносит огромную прибыль , на месте газпрома я бы объявил о намерении начать разбор трубы с нашей стороны если запад будет сопли жевать, зима близко
      1. Shkworen
        Shkworen Вчера, 10:21
        +1
        очень даже полезное заявление будет, только его надо делать когда генерал мороз начнет порядок в европе наводить :)
        1. sabakina
          sabakina Вчера, 10:52
          +2
          В ЦФО на будущей неделе обещают ночью до - 35. Б-р-р-р...
          1. Fachmann
            Fachmann Вчера, 12:44
            0
            Держись, "sabakina"! Прошу прощения, не знаю как посмотреть Ваше имя.
            У нас, до нового года только "плюс" и дождь, дождь.
        2. for
          for Вчера, 13:14
          0
          Цитата: Shkworen
          когда генерал мороз начнет порядок в европе наводить

          Администрация Куйбышевского района ААААУУУУУ Придорожная 15 на дворе Декабрь месяц отопления нет,повторяю ОТОПЛЕНИЯ НЕТ СОВСЕМ БАТАРЕИ ДАЖЕ НЕ ЕЛЕ ТЁПЛЫЕ ОНИ ЛЕДЯНЫЕ, МОЖНО МЯСО НА НИХ ЛОЖИТЬ ОНО НЕ ПРОПАДЁТ!ДЕЛАЙТЕ ЧТО НИБУДЬ НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ВЫ ТАМ ВОБЬЩЕ ЧТО-ЛИ ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ А ОТОПЛЕНИЯ НЕТ ТАКИМИ ТЕМПАМИ ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ СОВСЕМ НЕМНОГО СЕЙЧАС ПОЙДУТ ПРАЗДНИКИ В ИТОГЕ МЫ БУДЕМ В ХОЛОДНЫХ КВАРТИРАХ ЕГО ПРАЗДНОВАТЬ!!!!!!!
          Один из постов, одной из групп ВК.
      2. Tusv
        Tusv Вчера, 10:46
        +6
        Цитата: сергей забелин
        на месте газпрома я бы объявил о намерении начать разбор трубы с нашей стороны если запад будет сопли жевать,

        Не. Морковка западу нужна, как без этого. Да и Газпром должен оставаться белым и пушистым. А пока не сертифицировали. Зря что ли отапливаем свои помещения. Надо помочь немецкому бизнесу перекочевать в теплые цеха России. Нам Мерседесы им китайские Хаволы по цене Ролс Ройса. Не ну Товарищ Си будет очень доволен. И только потом, когда будут соблюдены все юридические формальности. Пускаем трубу на Калининградскую косу и строим терминал СПГ. Уверен. Тут все будут счастливы. Особенно Европейское законодательство со всеми энергетическими пакетами. В общем торжество Его Величества Закона
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 11:58
          +1
          Отличный бизнес план good good
    2. фа2998
      фа2998 Вчера, 10:36
      -3
      Может меня поправят,но Россия(Газпром) экспортирует газ по долгосрочным коннрактам,там цена оговорена,и гораздо ниже чем на споте.Богатеют спекулянты на бирже.
      Пуск СП-2 даст новые контракты Газпрома,и крах биржевикам. hi
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 11:00
        +2
        Цитата: фа2998
        Может меня поправят,но Россия(Газпром) экспортирует газ по долгосрочным коннрактам,там цена оговорена,и гораздо ниже чем на споте.Богатеют спекулянты на бирже.
        . Ага все точно. Но Европа с помощью Польши привязала цену к спекулянтскому споту с лагом 3 месяца. В общем всем выгодно, кроме ЕС
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 11:41
        +3
        Газпром имет 100 % дочурку,с 20 % газового рынка Германии ,вот она получает газик по долгосрочному контракту а продаёт по рынку,платит налоги и часть прибыли отправляет в Россию.Работает 500 человек ,а прибыли миллиардные.Газпром имеет доли в газораспределительных фирмах почти по всей европе.Список очень существеный.Посмотрим отчёт Газпрома за декабрь.
    3. Попандос
      Попандос Вчера, 11:05
      +1
      На РФ льется золотой дождик.

      Может лучше деньгами?
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 11:17
        0
        Может лучше деньгами?

        Можно. Но деньги вперед
      2. фа2998
        фа2998 Вчера, 11:18
        0
        Только где это золото или деньги?Тут "высшие власти" решают на сколько пенсии повысить-на 5,6 % ,или 5,9 %.Думаю рядовые россияне опять "мимо денег". lol recourse hi
        1. свой1970
          свой1970 Вчера, 13:51
          -1
          Цитата: фа2998
          повысить-на 5,6 % ,или 5,9 %

          Ежедневные выплаты пенсий- не затраты на ПФР а именно сами пенсии! составляют 23 млрд ....
      3. fif21
        fif21 Вчера, 13:42
        +1
        Цитата: Попандос
        Может лучше деньгами?

        Если площади "Миллергофа" позволяют , то можно и деньгами! Хотя деньги у нас растащат еще в воздухе . wassat
  8. sabakina
    sabakina Вчера, 09:53
    0
    Параллельно с этим техники проверяют, насколько новый газопровод работоспособен. И пока нет результатов этой проверки, невозможно предугадать, что они покажут, как заявил немецкий министр.
    Если я правильно понял, для того, чтобы выяснить, насколько новый газопровод работоспособен, его надо запустить на всех режимах, от минимального до максимального. А в наше время просто так газ гонять туда-сюда никто не будет. Или будут морской водой испытывать?
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 11:44
      0
      СП 1 выдерживал 106% загрузки иногда.Сейчас работает вроде на 103%.
      1. sabakina
        sabakina Вчера, 12:51
        0
        Цитата: tralflot1832
        СП 1 выдерживал 106% загрузки иногда.Сейчас работает вроде на 103%.

        СП-1 уже испытан и работает не первый день. Я про СП-2.
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Вчера, 13:10
          0
          Там с русским запасом,147%. wassat
  9. svp67
    svp67 Вчера, 09:54
    0
    Линднер уверен, что выдача разрешения на запуск «Северного потока – 2» не используется Германией и Евросоюзом в качестве рычага давления на политику Российской Федерации.
    Блажен кто верует, а главное пытается в свою верю переманить других...
  10. ROSS 42
    ROSS 42 Вчера, 10:16
    +1
    Глава Минфина Германии: Исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС не предрешён

    В сложившейся ситуации нужно просто держать паузу, чтобы было видно, кто окажется на высоте:
  11. valera75
    valera75 Вчера, 10:19
    +2
    Линднер уверен, что выдача разрешения на запуск «Северного потока – 2» не используется Германией и Евросоюзом в качестве рычага давления на политику Российской Федерации

    А нам не пофиг ли?Цены привязанные к спотоврй цене как того хотела Европа даёт возможность России каждый квартал повышать тариф на газ.Просто лежачая труба даёт огромную прибыль так что пусть себе лежит а то начнут по ней газ качать и цена на бирже рухнет а за ней и тарифы поползут вниз
  12. Шкипер
    Шкипер Вчера, 10:31
    +1
    Железная логика! СП-2 не соответствует нормам безопасности в Европе....а ржавая опасная ГТС украины полностью соответствует и даже приветствуется!!! Политики нет в принятии решения.....!!!!
    1. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 10:42
      +1
      СП-2 не соответствует нормам безопасности в Европе..
      .....ну делу -время а потехе час....ну кайфонут бюргеры когда эмигранты начнуть греться об германских добропорядочных бюргерш...как уже было и не единожды
  13. Из Томска
    Из Томска Вчера, 10:38
    +2
    Кабы не было зимы
    В городах и сёлах,
    Никогда б не знали мы
    Этих дней весёлых.
  14. bar
    bar Вчера, 10:39
    0
    исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС и немецким правовым нормам не предрешен.

    Наплевать и растереть. Если у гейропейцев есть желание топтаться на своих гениталиях - флаг им в руки. "Украинскому маршруту" это вряд ли поможет. А высокие цены на газ для России выгоден, пусть оплачивают, минфин Германии для этого и есть.
  15. Roma-1977
    Roma-1977 Вчера, 10:48
    +1
    - Господа гусары, молчать! (с)
  16. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 10:55
    +2
    О несоответствии трансбалтийского трубопровода европейским правовым нормам говорила на этой неделе новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок.

    Ну эта "дама" Аналееннаб ббк, которая работала журналистом в газете Hannoversche Allgemeine Zeitung, самый что ни на есть выдающийся эксперт по газопроводам. Сейчас журналиста и ракеты запускают, самолёты строят и газопроводы. Пора уже закрыть все технические универы и институты, а открыть только журналистские универы.
  17. rocket757
    rocket757 Вчера, 11:06
    +1
    А пока сертификация газопровода тормозится, цены на газ в Европе вновь переваливают через отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров.
    . И всё таки, Германия получает часть газа по закантрактованым ценам ... это их и выручает, пока. Но, этого не достаточно на всё и про всё.
    Вот на сколько этого будет не достаточно и будет главным аргументом для принятия правильных решений.
    Хотя, политики из Брюсселя будут гнуть своё и поддержка в разных странах у них есть, впрочем, как и противодействие промышленного лобби ... кто, кого, интересный вопрос???
    Но, избиратели, часть их, выбрали явных противников "потоков", а это тоже о многом говорит!
    Люди либо обманулись, либо и правда верят, что "зелень" это для них благо?
    1. BrTurin
      BrTurin Вчера, 14:06
      +1
      Цитата: rocket757
      правда верят, что "зелень" это для них благо

      хочешь узнать человека дай ему власть - вот им дали, теперь пусть попробуют на собственной шкуре
      Куда более резко о программе «Зелёных» высказалась газета Die Welt, обвинившая партию в желании установить чрезмерный контроль за социальной и экономической жизнью общества. «Возможно, Германии следует пройти через четыре года пребывания „Зелёных“ у власти, с их идеями этатизма и чуть ли не создания плановой экономики, чтобы после этого быть спасенной обновленным союзом (речь идёт о ХДС/ХСС), который вернет Германию к социальной, рыночной экономике»
      https://eadaily.com/ru/news/2021/03/21/proval-partii-merkel-i-zelenye-radikalnye-populisty-germaniya-v-fokuse
      зеленые это не только энергетика - это требование ограничить скорость на автобанах, запретить полеты на короткие расстояния ("Семья, путешествующая на поезде, должна платить меньше за билет на поезд, чем на ближние авиарейсы. Ближние рейсы больше не должны существовать в долгосрочной перспективе"), запрет на продажу дешевых авиабилетов (бюджетные рейсы, например на Майорку стоимостью всего 29 евро, останутся в прошлом), поднять стоимость бензина и т.д.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 14:25
        +1
        Зелёные, не однородная масса, по крайне мере их руководящий состав!
        Это про обывателя можно сказать, что их одурманила идея, перспектива жить в "чистом", прекрасном мире ...
        Руководящие там разные, от просто сбрендивших от своих фантазий, до корыстных, хитрых .... редисок, которые зарабатывают и делают карьеру.
        Всё как всегда, всё как везде.
  18. hohohol
    hohohol Вчера, 11:20
    0
    Да-а ребята, это вам не гениталии на Красной площади к мостовой приколачивать, это сразу самим себе серпом по яйцам. Любят в Европе извращенный секс, BDSM одним словом.
  19. Простой
    Простой Вчера, 11:34
    +2
    … Речь идет об огромных величинах. По разным оценкам эксперты считают, что для обеспечения электроснабжения к 2030 году потребуется новая газовая мощность более 15 гигаватт (Германское энергетическое агентство), от 30 до 40 гигаватт (аналитический центр EPICO) или даже 43 гигаватта (Boston Consulting Group).

    Всего за восемь лет Германии пришлось бы построить не менее 50, а может быть, даже 140 новых газовых электростанций мощностью 300 мегаватт. При сроках планирования и строительства не менее шести лет это может быть успешным только в том случае, если все начнется немедленно.

    Пока Германия отчаянно ищет инвесторов для новых газовых электростанций, Комиссия ЕС значительно усложняет условия для этого. Согласно предложению Франции, Брюссель хочет присвоить рейтинг «устойчивый» в так называемом регламенте таксономии только тем газовым электростанциям, которые производят менее 100 граммов CO₂ на киловатт-час. Только: Таких газовых электростанций пока нет даже на рынке. Самые современные газовые электростанции сегодня выбрасывают в три раза больше, около 300 граммов CO₂ на киловатт-час.

    Однако ни один инвестор не должен быть готов инвестировать в газовые электростанции, если они не получат одобрения ЕС на «устойчивое» производство электроэнергии. Потому что будет слишком велик риск того, что давление климатической политики вскоре приведет к преждевременному отключению дорогостоящих систем.
    Около 900 муниципальных поставщиков электроэнергии в Германии, в частности, столкнулись с неприятностями: «Если предельное значение в 100 граммов CO₂ станет частью таксономии ЕС, никто в Германии, вероятно, не будет строить газовые электростанции в течение многих лет», - говорит Ингберт Либинг. , Генеральный директор Ассоциации муниципальных предприятий (Verband kommunaler Unternehmen). Результат: «Из соображений надежности поставок тогда не было бы другого выбора, кроме как позволить угольным электростанциям работать дольше или импортировать ядерную энергию из Франции». Переход к 2030 году в таких условиях приведет к постепенному отказу от угля. , по словам Либинга, будет «иллюзорным».

    https://www.welt.de/wirtschaft/article235678092/Taxonomie-Kohle-statt-Gas-Wie-die-EU-die-deutsche-Energiewende-durchkreuzt.html
  20. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:19
    -1
    Мороз в гейропе за двадцать градусов, цены на газ за 2000 долларей за тыщу кубов и сразу СП-2 начнет всему соответствовать. Ждем-с. wassat
  21. Klingon
    Klingon Вчера, 13:22
    0
    Цитата: Солдатов В.
    В международной политике нет партнёров. Тем более вся тысячелетняя история говорит что Германия нам враг. Та ещё змея подколодная. negative

    Тоесть то вашему разумению Екатерина II была врагом России?
  22. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 20:28
    0
    Цитата: Болторез
    для бюргеров созданы все условия - пиво можно купить круглосуточно
    Они российским пивом отравятся с непривычки.

    Кстати, напомнили забавное. Как-то знакомому технолог известного российского пивзавода честно сказала, что качество их пива далеко не самое лучшее. Главное, как она пошутила (?), чтобы упаковка была на уровне...
  23. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 20:31
    0
    Цитата: Mitroha
    Цитата: ВАШ
    да еще такие бабки ввалили в строительство СП-2 появилась неприятная ситуация когда он может оказаться никому не нужен

    Бред не несите, европейцы "вбухали" примерно столько же в СП-2. Так что ваш вброс мимо request

    А газовая инфраструктура на российской территории, которая (как утверждается) обошлась Газпрому значительно дороже морского участка?!
  24. p0pulivox
    p0pulivox Вчера, 20:44
    0
    Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами. По его словам, задержка связана исключительно с юридическими процедурами.

    Этот вопрос для ФРГ (и ЕС в целом), с одной стороны и РФ, с другой стороны, является и экономическим и политическим...
  25. Комментарий был удален.
  26. Tima62
    Tima62 Сегодня, 13:12
    0
    Вы немцы уж определитесь меж собой -
    Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами.
    Решение о строительстве газопровода «Северный поток - 2» было геополитической ошибкой, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек