Глава Минфина Германии: Исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС не предрешён

Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами. По его словам, задержка связана исключительно с юридическими процедурами.
Об этом глава Минфина Германии рассказал в интервью немецкой газете WAZ.
Он пояснил, что сейчас Федеральное сетевое агентство рассматривает юридические аспекты вопроса. При этом исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС и немецким правовым нормам не предрешен.
Параллельно с этим техники проверяют, насколько новый газопровод работоспособен. И пока нет результатов этой проверки, невозможно предугадать, что они покажут, как заявил немецкий министр.
Линднер уверен, что выдача разрешения на запуск «Северного потока – 2» не используется Германией и Евросоюзом в качестве рычага давления на политику Российской Федерации.
О несоответствии трансбалтийского трубопровода европейским правовым нормам говорила на этой неделе новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. По ее мнению, такое несоответствие может привести к отказу от запуска «Северного потока –2». По ее словам, для успешной сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 он должен создать дочернее предприятие в Германии, отвечающее за немецкую часть объекта. А пока сертификация газопровода тормозится, цены на газ в Европе вновь переваливают через отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров.