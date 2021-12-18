Глава Минфина Германии: Исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС не предрешён

Министр финансов ФРГ и лидер немецких «свободных демократов» Кристиан Линднер утверждает, что отсрочка ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» не вызвана политическими причинами. По его словам, задержка связана исключительно с юридическими процедурами.Об этом глава Минфина Германии рассказал в интервью немецкой газете WAZ.Он пояснил, что сейчас Федеральное сетевое агентство рассматривает юридические аспекты вопроса. При этом исход проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие законодательству ЕС и немецким правовым нормам не предрешен.Параллельно с этим техники проверяют, насколько новый газопровод работоспособен. И пока нет результатов этой проверки, невозможно предугадать, что они покажут, как заявил немецкий министр.Линднер уверен, что выдача разрешения на запуск «Северного потока – 2» не используется Германией и Евросоюзом в качестве рычага давления на политику Российской Федерации.О несоответствии трансбалтийского трубопровода европейским правовым нормам говорила на этой неделе новый немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок. По ее мнению, такое несоответствие может привести к отказу от запуска «Северного потока –2». По ее словам, для успешной сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 он должен создать дочернее предприятие в Германии, отвечающее за немецкую часть объекта. А пока сертификация газопровода тормозится, цены на газ в Европе вновь переваливают через отметку в 1700 долларов за тысячу кубометров.