Стало известно о причинах отправки контингента турецкой полиции в Венгрию

Есть высокая опасность прорыва венгерских границ толпами нелегальных мигрантов. Также есть опасность роста активности тех, кто занимается наркотрафиком и совершением других трансграничных преступлений.

Я и мой венгерский коллега подписали важный меморандум, это меморандум о взаимопонимании. Это было сделано после заседания Совета стратегического партнёрства высокого уровня, которое прошло в Стамбуле 11 ноября при участии лидеров наших стран – Реджепа Тайипа Эрдогана и Виктора Орбана.

Стало известно о том, что в Венгрию отправляется контингент турецкой полиции. Договорённости о такого рода отправке были достигнуты между министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и его венгерским коллегой Шандором Пинтером. Переговоры министров проходили в Будапеште.На первом этапе в Венгрию отправляются 50 турецких полицейских. Турецкая пресса рассказывает о причинах переброски в Венгрию десятков полицейских из Турции, а также заявляет, что в конечном итоге турецкий полицейский контингент в этой стране Евросоюза может увеличиться.Сообщается, что причиной переброски являются «проблемы, возникшие у Венгрии на границах с Румынией и Сербией»:Сулейман Сойлу:Турецкие полицейские помогут венгерским коллегам в охране границы по недопущению её пересечения нелегалами. Отмечается, что у турецкой полиции в этом плане имеет большой опыт.В то же время в ЕС болезненно отреагировали на такого рода контакты Будапешта и Анкары. Раздражение вызвал, в частности, тот факт, что Венгрия за счёт привлечение иностранного силового контингента усиливает внутренние границы Евросоюза – границу с Румынией. Как заявлено, это может привести к «дополнительным барьерам на Европейском континенте». В Венгрии отмечают, что если ЕС коллективно не способен защищать страны от потока нелегалов, то Будапешт будет проводить собственную политику в плане повышения уровня венгерской безопасности.Напомним, что Турция и Сербия (на границу Венгрии с этой страна отправится часть турецкого полицейского контингента) членами Евросоюза не являются.