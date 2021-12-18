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Стало известно о причинах отправки контингента турецкой полиции в Венгрию

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Стало известно о том, что в Венгрию отправляется контингент турецкой полиции. Договорённости о такого рода отправке были достигнуты между министром внутренних дел Турции Сулейманом Сойлу и его венгерским коллегой Шандором Пинтером. Переговоры министров проходили в Будапеште.


На первом этапе в Венгрию отправляются 50 турецких полицейских. Турецкая пресса рассказывает о причинах переброски в Венгрию десятков полицейских из Турции, а также заявляет, что в конечном итоге турецкий полицейский контингент в этой стране Евросоюза может увеличиться.

Сообщается, что причиной переброски являются «проблемы, возникшие у Венгрии на границах с Румынией и Сербией»:

Есть высокая опасность прорыва венгерских границ толпами нелегальных мигрантов. Также есть опасность роста активности тех, кто занимается наркотрафиком и совершением других трансграничных преступлений.

Сулейман Сойлу:

Я и мой венгерский коллега подписали важный меморандум, это меморандум о взаимопонимании. Это было сделано после заседания Совета стратегического партнёрства высокого уровня, которое прошло в Стамбуле 11 ноября при участии лидеров наших стран – Реджепа Тайипа Эрдогана и Виктора Орбана.


Турецкие полицейские помогут венгерским коллегам в охране границы по недопущению её пересечения нелегалами. Отмечается, что у турецкой полиции в этом плане имеет большой опыт.

В то же время в ЕС болезненно отреагировали на такого рода контакты Будапешта и Анкары. Раздражение вызвал, в частности, тот факт, что Венгрия за счёт привлечение иностранного силового контингента усиливает внутренние границы Евросоюза – границу с Румынией. Как заявлено, это может привести к «дополнительным барьерам на Европейском континенте». В Венгрии отмечают, что если ЕС коллективно не способен защищать страны от потока нелегалов, то Будапешт будет проводить собственную политику в плане повышения уровня венгерской безопасности.

Напомним, что Турция и Сербия (на границу Венгрии с этой страна отправится часть турецкого полицейского контингента) членами Евросоюза не являются.
Использованы фотографии:
Фейсбук/МВД Турции
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94 комментария
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  1. vervolk
    vervolk Вчера, 09:38
    +14
    сербы страшно рады буду туркам...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 09:54
      +10
      Турция и Сербия (на границу Венгрии
      Куда ни плюнь - всюду турки ! wink
      1. aleks neym_2
        aleks neym_2 Вчера, 10:00
        +3
        [quote][/quote]Ползучая оккупация в действии...
        1. Mitroha
          Mitroha Вчера, 11:21
          +1
          Стало известно о том, что в Венгрию отправляется контингент турецкой полиции.

          WTF?? belay
          1. paul3390
            paul3390 Вчера, 13:47
            -1
            Капыкулу, иначе известные как янычары..
      2. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 13:10
        +2
        Турков ещё на мексиканской границе, не хватает.
      3. RealPilot
        RealPilot Вчера, 13:46
        +10
        А, на мой взгляд, все просто!
        Турки знают тюркские и арабский языки, разбираются в диалектах и физиогномике.
        То есть могут отличить сирийца от афганца, а еще не особо политкорректны и весьма властны. Европейское толерантное мычание не будет помехой их эффективности.

        Опять же, мигранты с меньшей охоттй пойдут через охраняемую турецкими силами границу, ибо чревато. Они предпочтут обойти по другому маршруту, чего, в том числе, и добивается Венгрия.
        Информационный эффект в наше время громких заголовков никто не отменял!
        1. dmitriygorshkov
          dmitriygorshkov Вчера, 17:19
          +1
          Приведённые Вами аргументы бесспорны, но это прямая потеря суверенитета Венгрии. Стыдобищща!
      4. isv000
        isv000 Вчера, 15:34
        +1
        Цитата: Uncle Lee
        Куда ни плюнь - всюду турки !

        Как преступника тянет на место преступления так янычар тянет по местам былого владычества... А вдруг прокатит и по тихому получится остаться?..
    2. svp67
      svp67 Вчера, 09:57
      -3
      Цитата: vervolk
      сербы страшно рады буду туркам...

      Да и болгары, но разве Венгрия граничит с Сербией?
      1. vervolk
        vervolk Вчера, 10:07
        +2
        вообще-то да
      2. Володин
        Володин Вчера, 10:10
        +5
        Цитата: svp67
        Да и болгары, но разве Венгрия граничит с Сербией?

        Так-то граничит:
        1. svp67
          svp67 Вчера, 10:23
          +3
          Цитата: Володин
          Так-то граничит:

          Тады, ОЙ!
          Только вот кто мне объяснит, от каких мигрантов с территории Румынии, турки будут защищать венгров?
          От румын? Так они вроде все в ЕС. Молдован? Украинцев? Русских? "Людей моря"?
          1. Alex777
            Alex777 Вчера, 10:48
            +3
            Да какая разница от каких мигрантов защита?
            Турцию и Венгрию не позвали к "демократом".
            Получите их ответ, распишитесь в получении.
            Турки действительно имеют опыт ЕС нагибать. bully
          2. lucul
            lucul Вчера, 11:52
            +7
            Тады, ОЙ!

            И в каком это архиве, вы карту такую взяли ?
            Нужно постить карту с правильной принадлежностью Крыма ))))
            1. svp67
              svp67 Вчера, 16:59
              +2
              Цитата: lucul
              И в каком это архиве, вы карту такую взяли ?
              Да с какого то белорусского сайта, они же еще так Крым за Россией и не признали
              Цитата: lucul
              Нужно постить карту с правильной принадлежностью Крыма ))))

              Как то этот вопрос меня меньше всего, в данный момент волновал. Да и не отделяю я указанные территории от России
          3. Ныробский
            Ныробский Вчера, 11:57
            +3
            Цитата: svp67
            Тады, ОЙ!
            Только вот кто мне объяснит, от каких мигрантов с территории Румынии, турки будут защищать венгров?
            От румын? Так они вроде все в ЕС. Молдован? Украинцев? Русских? "Людей моря"?

            Как бы под этим "благовидным" предлогом не замаскировалось стремление создать проблему для Сербии, которая сегодня является последней и единственной из балканских стран не поражённой русофобией и сохранившей хорошие отношения с Россией. Турки в Венгрии могут замкнуть на себя "мусульманско-экстремистский мостик" от Албании и Косово. winked
      3. Татьяна
        Татьяна Вчера, 10:31
        +1
        Цитата: svp67
        разве Венгрия граничит с Сербией?

        Венгрия граничит с Сербией, Хорватией, Словенией, Австрией, Словакией, Украиной (Закарпатская обл.), Румынией.
    3. gorenina91
      gorenina91 Вчера, 10:06
      +5
      сербы страшно рады буду туркам...
      Цитата: vervolk
      сербы страшно рады буду туркам...

      - Да и венгры - "не особые приятели" с турками...
      1. Нормаль ок
        Нормаль ок Вчера, 10:51
        -9
        Цитата: gorenina91
        сербы страшно рады буду туркам...
        Цитата: vervolk
        сербы страшно рады буду туркам...
        Да и венгры - "не особые приятели" с турками...

        Вообще-то, венгры, - тюрки)) И входят во все организации тюркского сотрудничества.
        1. просто экспл
          просто экспл Вчера, 11:09
          +8
          вообще то они финно-угры.
          1. Нормаль ок
            Нормаль ок Вчера, 11:51
            -1
            Цитата: просто экспл
            вообще то они финно-угры.

            "Все больше современных археологов и антропологов придерживаются мнения, что антропологическая характерность и культура венгров больше подобна центральноазиатским тюркским народам с иранским и скифским влиянием. Депутат венгерского парламента Иштван Саваи считает, что финно-угорская теория была придумана австрийскими учеными, чтобы подавить венгерскую идентичность." Современная история...поддерживаемая политикой властей Венгрии.
            1. просто экспл
              просто экспл Вчера, 12:36
              +4
              только финнам и эстонцам это не говорите, а то они не знали что они по крови близки туркам и азербайджанцам , по внешности ведь видно что финны ну просто копия жителей Кавказа. адын вадын .
              1. Лара Крофт
                Лара Крофт Вчера, 13:33
                +1
                Цитата: просто экспл
                только финнам и эстонцам это не говорите,

                а еще нашим карелам и мордве...
                1. просто экспл
                  просто экспл Вчера, 14:06
                  +1
                  да финно-угром племен тьма даже у нас, те же саамы ну вообще никак не тюрки, ханты с манси, даже рядом не стояли.
                  1. Лара Крофт
                    Лара Крофт Вчера, 14:48
                    0
                    Цитата: просто экспл
                    да финно-угром племен тьма даже у нас, те же саамы ну вообще никак не тюрки, ханты с манси, даже рядом не стояли.

                    Вот хорошую статью нашел про финно-угорские народы расположенные на территории современной России...
                    https://dtf.ru/life/681118-drevneyshie-zhiteli-rossii-kto-takie-finno-ugry-i-pochemu-vse-ih-zabyli
                2. Sergej1972
                  Sergej1972 Вчера, 23:18
                  0
                  Так они относятся к финской ветви, а угорская это венгры, ханты, манси.
              2. Uncle Lee
                Uncle Lee Вчера, 13:36
                +2
                Цитата: просто экспл
                адын вадын .

                Горячие финские парни ! Мамой клянусь ! laughing
              3. Sergej1972
                Sergej1972 Вчера, 23:15
                0
                Так финны и эстонцы это финская ветвь финно-угров, никто и не говорил об близости финноязычных народов тюркам.
              4. Sergej1972
                Sergej1972 Вчера, 23:17
                0
                При внимательном рассмотрении видно, что у финнов и эстонцев заметны небольшие остаточные монголоидные признаки (эпикантус и т.д.).
            2. Gato
              Gato Вчера, 12:56
              +6
              Все больше современных археологов и антропологов придерживаются мнения

              По мнению археологов все мы выходцы из Африки. Но лично меня на историческую родину как-то не тянет request
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 23:12
            -1
            Венгры охладели к финно-угорской идее, им больше по душе родство с турками, узбеками, казахами.) Но при этом параллельно это сочетается с лозунгом о принадлежности к Европе и христианскому миру.
        2. aslan balayev
          aslan balayev Вчера, 11:11
          -5
          Цитата: Нормаль ок
          Цитата: gorenina91
          сербы страшно рады буду туркам...
          Цитата: vervolk
          сербы страшно рады буду туркам...
          Да и венгры - "не особые приятели" с турками...

          Вообще-то, венгры, - тюрки)) И входят во все организации тюркского сотрудничества.

          Венгры свою страну называют Hungari Hun Гунны Гунгария Венгрия. Гунны это в основном древние тюркские племена
          1. ElTuristo
            ElTuristo Вчера, 12:25
            +8
            В 5 веке никаких тюрков не было и помина.Гунны монголоиды монголо-бурятского и тунгусо-маньджурского типа.
            1. aslan balayev
              aslan balayev Вчера, 15:19
              0
              Цитата: ElTuristo
              В 5 веке никаких тюрков не было и помина.Гунны монголоиды монголо-бурятского и тунгусо-маньджурского типа.

              Много типов было там. Но, преобладал разбойничьий. Гунны были великими и видимо неисправимыми разбойниками. Первую регулярную гуннскую армию создал Мэте Хан в 209 году. До Рождение Христа. Эта официальная дата создания современной Тюркской Армии. А Мэте Хан - национальный герой Турецкой Республики. В 453 гунны уже стояли у ворот Рима. Ими командовал величайший полководец Гнев Божий Атилла. Атилла Хан национальной герой Турецкой Республики. А имя Атилла (Аттила) в Венгрии и Турции, что Иван в России.
              1. ElTuristo
                ElTuristo Вчера, 16:44
                +1
                Тимур еще герой Турецкой республики,который Баязеда в клетке возил.Кстати все тюрки из османского войска в 1402 мужественно сдристнули,только завидев монголов, и султан остался с одними янычарами и сербами.
          2. просто экспл
            просто экспл Вчера, 12:40
            +4
            с какого перепуга они тюркские племена? с того что они так же как и тюрки вышли из просторов Сибири?
            только вышли они из разных районов, тюрки из под Алтая, а финно-угры с западной Сибири.
            и по ДНК они имеют разные гаплогруппы.
            1. aslan balayev
              aslan balayev Вчера, 13:34
              0
              Цитата: просто экспл
              с какого перепуга они тюркские племена? с того что они так же как и тюрки вышли из просторов Сибири?
              только вышли они из разных районов, тюрки из под Алтая, а финно-угры с западной Сибири.
              и по ДНК они имеют разные гаплогруппы.

              В галлогруппах не разбираюсь. Во времена Великого Переселении Народов-а это продолжалось несколько веков подряд-уходили из глубины Сибири,разумеется через Западную Сибирь. Вековые набеги гуннов на Поднебесную империю порядком надоели китайцам. Вот видимо китайцы и провели первую в истории КТО am
            2. ElTuristo
              ElTuristo Вчера, 17:03
              0
              Ниоткуда тюрки не выходили.Монголы в течении 2-14 веков, подчинили большое количество ираноязычных племен расселенных на большом пространстве Евроазии,передав им свои расовые черты и частично язык.Тюркские языки есть симбиоз монгольских и индоевропейских языков.Например -Ата (тюрк) -Тату,Тятя(слав.),Айта (баск.),athair(кельт.) ну и так далее.Поэтому все сказки про древность тюркской языковой общности-туфта.Иначе почему предки венгров говорили на финском языке совершая миграцию в 8-9 веке?
          3. paul3390
            paul3390 Вчера, 13:52
            -1
            Гунны это в основном древние тюркские племена

            Не факт. Всего лишь предположение. Даже имя Атиллы не очевидно тюркское - с тем же успехом может происходить от индоевропейского ата - отец. К тому же - у него очень характерное окончание, ср. готское Тотила, Травстила. А так же северо-русское - Данила, Гаврила..
            1. ElTuristo
              ElTuristo Вчера, 17:10
              -2
              Атилла был монголом,что следует из описания и скелетных останках найденных в многочисленных гунно-аварских могильниках найденных в Венгрии.Так что бурятские дивизии в Европе обычное дело- в 4,6 и 13 веках:) а забыл про калмыков в Париже в 19 веке.
        3. seacap
          seacap Вчера, 11:19
          +5
          Вообще-то мадьяры относятся к угро-финской ветви.
        4. gorenina91
          gorenina91 Вчера, 11:59
          +3
          Вообще-то, венгры, - тюрки)) И входят во все организации тюркского сотрудничества.

          - Венгры - это финно-угры...
          - А финно-угры и тюрки - это "две большие разницы"...
          1. No name B
            No name B Вчера, 22:42
            -2
            Современные венгры это печенеги, которых выдавили татаро-монголы с территории Киевской Руси. Они прибыли на территорию паннонской равнины и основали город Пешт.
          2. Sergej1972
            Sergej1972 Вчера, 23:27
            -2
            Сейчас в Венгрии большинство политиков поддерживают версию о тюркских корнях своего народа. Как-то родство с хантами, манси, а также с совершенно не похожими на них финнами, мордвой, удмуртами и т.д. их совершенно не вдохновляет.
    4. seacap
      seacap Вчера, 11:17
      0
      да и мадьяры не забыли турецкого ига.
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 23:29
        0
        Наоборот, у них очень популярна идея о тесном сотрудничестве с Турцией, Казахстаном, Узбекистаном.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 09:44
    +3
    Интересно что венгры с турками мутят,не испрашивая ни у кого разрешений.Моё мнение охрана границы это прикрытие.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:17
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Интересно что венгры с турками мутят,не испрашивая ни у кого разрешений.

      Они венгры уже ответили Евросоюзу: В если ЕС коллективно не способен защищать страны от потока нелегалов, то Будапешт будет проводить собственную политику в плане повышения уровня венгерской безопасности. И ЕС не может им что то предьявить, тем более что Турция и Венгрия партнёры по НАТО, да и с Россией Венгрия "замутила" сделку по газу, что Евросоюзу как кость в горле (прецедент для других стран ЕС). Сейчас в Европе "триумвират" - ЕС, Россия, Турция, и две последние страны идут в противовес Евросоюзу, так что выбор Венгрии, которая не хочет зависеть от него верен. Ну представьте если бы Венгрия попросила Россию о помощи российскими полицейскими, какой бы вой поднялся, а с турецкими пройдёт на тормозах.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 11:13
        +1
        Так с турками под шумок ,моно и Росгвардию послать.Вот веселуха будет.И назвать учения "Содружество" wassat
        1. tihonmarine
          tihonmarine Вчера, 11:21
          0
          Цитата: tralflot1832
          Так с турками под шумок ,моно и Росгвардию послать.Вот веселуха будет.И назвать учения "Содружество"

          А что, вариант, вся Европа и Америка на дерьмо изойдут.
      2. Нормаль ок
        Нормаль ок Вчера, 12:05
        -1
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: tralflot1832
        Интересно что венгры с турками мутят,не испрашивая ни у кого разрешений.

        Они венгры уже ответили Евросоюзу: В если ЕС коллективно не способен защищать страны от потока нелегалов, то Будапешт будет проводить собственную политику в плане повышения уровня венгерской безопасности. И ЕС не может им что то предьявить, тем более что Турция и Венгрия партнёры по НАТО, да и с Россией Венгрия "замутила" сделку по газу, что Евросоюзу как кость в горле (прецедент для других стран ЕС). Сейчас в Европе "триумвират" - ЕС, Россия, Турция, и две последние страны идут в противовес Евросоюзу, так что выбор Венгрии, которая не хочет зависеть от него верен. Ну представьте если бы Венгрия попросила Россию о помощи российскими полицейскими, какой бы вой поднялся, а с турецкими пройдёт на тормозах.

        А, что есть Венгрия? Недострана размером с Московскую область. Кто их спрашивать будет. Разве, что номинально.
        1. No name B
          No name B Вчера, 22:48
          +1
          В нынешнем ЕС только Венгрия и Польша сопротивляется распределению количества нелегалов по странам ЕС, а также пытаются сохранить традиционные семейные ценности. Поэтому ЕС на них давит, сокращает финансирование различных программ, в Польше продавливают воеводства по отдельности. А я то думал зачем в Польше по дорогам бигборды - Папа, мама, сестра и я .
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Вчера, 23:32
          +2
          Израиль и по территории, и по населению меньше Венгрии. Никто его недостраной не считает. Сербия и Болгария имеют меньшее население по сравнению с Венгрией.
    2. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 11:10
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Интересно что венгры с турками мутят,не испрашивая ни у кого разрешений.Моё мнение охрана границы это прикрытие.

      Вполне в духе "нового пантюркизма".
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Вчера, 11:31
        +2
        Я за любой срач в европах кроме голодухи и войны! good
    3. Gato
      Gato Вчера, 13:00
      +1
      Моё мнение охрана границы это прикрытие.

      Думаете, они там сбежавших заговорщиков против Эрдогана ловят?
    4. isv000
      isv000 Вчера, 15:44
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Интересно что венгры с турками мутят,не испрашивая ни у кого разрешений.Моё мнение охрана границы это прикрытие.

      Может, под эту мульку, к украдине мадьяры подтягиваются? Чуют, что скоро возможен момент большого дербана территории...
  3. Сидор Аменподестович
    Сидор Аменподестович Вчера, 09:51
    +3
    Разброд и шатания в Евросоюзе.
    Как иронично. Кто-то туда рвётся, аж из штанов выпрыгивает, а кому-то он уже явно поперёк глотки.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 10:21
      +2
      Цитата: Сидор Аменподестович
      Кто-то туда рвётся, аж из штанов выпрыгивает, а кому-то он уже явно поперёк глотки.

      Рвутся те, кто думает, что Евросоюз "манна небесная" и будет их кормить, но уже все те кого "треба кормить", приняты в ЕС, а лишний не ротик, а пасть не нужны никому.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:23
        -1
        Цитата: tihonmarine
        а лишний не ротик, а пасть не нужны никому.

        Я понял, что "соседи" так не думают, извините как бы вы не думали, но милостыню вам Европа не подаст, так как она не "паперть у храма".
  4. aslan balayev
    aslan balayev Вчера, 10:18
    +1
    У знаменитого Мехмета Завоевателя были чудовишного калибра пушки. Их отливал венгерский инженер. Интерсно имя у этого инженера. Орбан. Случайность? Думаю.
  5. Konnick
    Konnick Вчера, 10:20
    +3
    Если Евросоюз с радостью принимает "беженцев", то зачем возмущаться другими членами ЕС, которые не желают иметь дело с мигрантской политикой Брюсселя. Пусть прямые чартеры организовывают в Брюссель, Париж и Берлин, минуя Венгрию. Жалельщики.
  6. Армен Сологян
    Армен Сологян Вчера, 10:22
    0
    В Германии тоже самое было после войны. Пригласили гастарбайтеров из турции, затем через какое то время и как то странно увеличилось население Германии, затем в Бундестаге появилась новая фракция турецких представителей. К чему приведёт приглашение Венгрии турок можно представить себе на примере Германии. А вот как правило, когда какого то этноса становится больше, то затем они начинают требовать политические права, вхождения во власть или автономию. К стате, когда в 1995 году был в Германии в городе Гёттинген, то тамошние немцы вызывали недовольство обилием турок в их городе. Правда до демонстраций не доходило дело, но в выборные органы города Гёттингена турки стремились попасть. Сами немцы рассказывали мне и тут я ничего не придумываю.
    1. Karos
      Karos Вчера, 12:39
      +1
      и это говорит армен.... которые заполонили так что не дыхнуть не пер....
  7. yumico
    yumico Вчера, 10:25
    -7
    Наш мид опять обосрался?......
    1. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 11:19
      +1
      Мы то тут каким боком?))) Наш МИД в заморочки Европы так то не особо лезет) Пусть сами разгребают свой бардак
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 11:31
        +2
        Цитата: carstorm 11
        Наш МИД в заморочки Европы так то не особо лезет) Пусть сами разгребают свой бардак

        Зачем лезть в "ихнюю" навозную кучу, сами nasraly, сами пусть и разгребают.
    2. одинокий
      одинокий Вчера, 11:55
      +1
      Цитата: yumico
      Наш мид опять обосрался?.

      У Вас МИД занимается с борьбой с незаконными мигрантами в Венгрии? fool
    3. vervolk
      vervolk Вчера, 12:11
      0
      ага ваш украинский.
  8. Rostislav
    Rostislav Вчера, 10:32
    -1
    Турецкие полицейские помогут венгерским коллегам в охране границы по недопущению её пересечения нелегалами. Отмечается, что у турецкой полиции в этом плане имеет большой опыт.

    Турки пограничников упразднили? Теперь на границе полицаи рулят?
    1. Нормаль ок
      Нормаль ок Вчера, 11:14
      +3
      Цитата: Rostislav
      Турецкие полицейские помогут венгерским коллегам в охране границы по недопущению её пересечения нелегалами. Отмечается, что у турецкой полиции в этом плане имеет большой опыт.

      Турки пограничников упразднили? Теперь на границе полицаи рулят?


      Ну хоть что-то прочтите по теме... На западе, - пограничная служба не военная а полицейская (по функционалу). Только Украина отбилась от рук, - после донбаса вернули погранцам часть вооружений.
    2. Sergej1972
      Sergej1972 Вчера, 23:37
      0
      В большинстве стран мира нет пограничных войск, а есть пограничная полиция и подобные структуры. Пограничная охрана относится чаще всего к полицейским, а не милитарным структурам.
  9. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Вчера, 10:33
    0
    Наркобарон Сойлу будет наркотрафик моделировать. Модератор потоков нелегальных имигрантов ,Эртоган будет охранять границы от нелегальных проникновений.
  10. Konnick
    Konnick Вчера, 10:35
    +1
    Цитата: Армен Сологян
    В Германии тоже самое было после войны. Пригласили гастарбайтеров из турции,

    В том-то и разница, работать пригласили, причем на очень тяжелую работу, в металлургию, дорожное строительство. Многие из них вернулись домой с умением, знаниями и капиталом, чем способствовали подъему турецкой экономики, в отличии от этих сегодняшних мигрантов и соответственно армян, не возращающихся назад в армению.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 11:43
      +2
      Цитата: Konnick
      в отличии от этих сегодняшних мигрантов и соответственно армян, не возращающихся назад в армению.
      В Германии людей с турецкими корнями, от 2,8 до 4,2 миллиона. А это больше 5% всего населения ФРГ. С 2000 года каждый рожденный в Германии турок, автоматически получает немецкое гражданство.
  11. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 10:44
    +2
    Помню фильм был "Звёзды Эгера"... Как венгры держали многолетнюю оборону этой крепости против турок. Сражения были жесточайшие. А тут венгры ПРИГЛАШАЮТ турок границу оберегать...в основном с Румынией, полагаю. Вспоминаю старую поговорку:" Стоит ему приоткрыть дверь и он уже на пороге не остановится..."
    1. Konnick
      Konnick Вчера, 11:12
      +2
      Помню фильм был "Звёзды Эгера"... Как венгры держали многолетнюю оборону этой крепости против турок. Сражения были жесточайшие. А тут венгры ПРИГЛАШАЮТ турок границу оберегать...в основном с Румынией, полагаю. Вспоминаю старую поговорку:" Стоит ему приоткрыть дверь и он уже на пороге не остановится..."

      Если помнить всех кто воевал с нами, то надо большую и высокую стену построить. Не уподобляйтесь армянам, которых с детства воспитывают в ненависти к туркам, курдам, азербайджанцам.
      Венгры самодостаточная нация, зачем им помнить старые обиды, если им сотрудничество выгодно, то они будут сотрудничать. Венгры особо не припоминают нам подавления своих восстаний 1848 и 1956 годов, в отличии от поляков и чехов. Самые адекватные из восточноевропейцев. И памятники нашим солдатам в Венгрии в идеальном состоянии и нет случаев вандализма.
      1. Пижон
        Пижон Вчера, 11:59
        +4
        Венгры особо не припоминают нам подавления своих восстаний 1848 и 1956 годов, в отличии от поляков и чехов. Самые адекватные из восточноевропейцев.
        Этих "адекватных" на Воронежском фронте в плен не брали. За адекватность, наверное...
      2. Авиатор_
        Авиатор_ Вчера, 13:33
        0
        Венгры особо не припоминают нам подавления своих восстаний 1848 и 1956 годов,
        В 1956 году венгры после ухода наших войск из Австрии (хрущёвсеая "разрядка международной напряжённости") открыли границу и у них почему-то оказалось много оружия. Поэтому они вдруг решили провести "десталинизацию". Однако тогда нашу армию-победительницу трогать было нельзя, это ещё не 1990-91 годы. В итоге фашистские пособники умылись кровью. Через 12 лет (1968) подобный сценарий планировался и для Чехословакии, но тут всё было пресечено в самом начале, убивать обнаглевших фашиков не пришлось.
  12. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:59
    +1
    Стало известно о причинах отправки контингента турецкой полиции в Венгрию
    Проблема мигрантов есть ... каждый решает ее как может.
  13. Комментарий был удален.
  14. Boxer
    Boxer Вчера, 11:36
    +1
    Цитата: seacap
    Вообще-то мадьяры относятся к угро-финской ветви.

    В этногенезе венгров приняли немаловажное участие тюркские племена печенегов(огузов) и половцев(куманов), венгры их называли кунами. Эти племена издревле кочевали или находили убежище в паннонских и придунайских степях и венгры принимали их в качестве своих родственников. У них даже короли были куманского(тюркского) происхождения(например Ласло IV Кун) и венгры этого не забыли.
  15. Konnick
    Konnick Вчера, 12:53
    -1
    Цитата: Пижон
    Этих "адекватных" на Воронежском фронте в плен не брали. За адекватность, наверное...

    Вы воевали на Воронежском фронте?
  16. Dikson
    Dikson Вчера, 12:56
    -1
    Странно, что не с Болгарии турки начали.. по старой памяти.. Османы упрямо и методично расширяют своё влияние..
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Вчера, 13:38
      +2
      Странно, что не с Болгарии турки начали..


      У нас ето невозможно. Скандал будет с мощностью тактического ядерного заряда... laughing
      Но у нас есть договорки с турками и они не пускают мигрантов к нашей границе. Вообще то в новой истории Болгарии мы воевали с турками несколько раз и всегда мы объявляли войну. Так что по непонятным мне причинам они с нами не шутят и всегда вели себя очень коректно и добрососедски. Не могут же ссорится с всеми.
  17. pytar
    pytar Вчера, 13:05
    +6
    К сожалением, на ВО стало практика представлять материалы сильно искажающие ситуации и доходящие до фейк! negative Это дает материал для разкручивание воображения местным форумчан!

    В данны случай оно именно так! Что случается на самом деле? Между ЕС и Турции существуют множество споразумений о совместной борьбе с наркотрафика и по контоля мигрантских потоков! Такие споразумения есть и на двухсторонном основе, между ряд стран ЕС и Турции. Они предусмотривают обмен информации, персонала и совместные акции.
    В то же время в ЕС болезненно отреагировали на такого рода контакты Будапешта и Анкары.

    Ето автор придумал сам! Возможно в ЕС и есть такие мнения, но вообщето в ЕС есть мнения всякие! Продолжаем дальше:
    А почему именно турецкие полицеские идут в командировку в Венгрии? Да потому что, основной части незаконного трафика организируют турецкие мафиотские структуры, в основном турецкие курды. Турецкая полиция имеет большой опыт в борьбе с турецкой мафии! А чтоб контроль был эфективнее, турецкие полицейские действуют по весь маршрут и совместно с полиции и пограничниках странах ЕС!
    А почему в Венгрии, турецкие полицейские отправляются в погранзонах с Сербии и Румынии? Все очень просто! Нет никакая политическая подооплека в этом! Дело в том, что в Венгрии мигранты, наркотики, контрабанда проникает через два основных потоках - первы Западнобалканский, он идет через Сербии, а другой Вост.Балканский, через Румынии! Обои страны граничат с Венгрии!

    Обычно ВСЕ страны, удаляют больше внимание на границах являющиеся входные для потоках! На изхода не так следят, там концентрируются служб контроля соседней стране, в случая Венгрия! Аналогичная ситуация и на южных границах Австрии, Чехии, Словакии и Германии! Что до Хорватии и Словении, они тоже осуществляют весьма жестский контроль по своих границах в направлением к Сербии и БиХ. Таким образом создается многополосная защита по направление потока!


    Вот такая ситуация в реале! hi
  18. askort154
    askort154 Вчера, 13:08
    -2
    Это было сделано после заседания Совета стратегического партнёрства высокого уровня, которое прошло в Стамбуле 11 ноября при участии лидеров наших стран – Реджепа Тайипа Эрдогана и Виктора Орбана.

    Венгрия мононациональная страна. Она жёстко сопротивляется англосаксонской толерантности Европы. Она не приняла призыв Меркель,
    открыть ворота беженцам, за что её "полоскали" на всех сходках в ЕС.
    Орбан видел, как Эрдоган "изнасиловал" Европу своими поставками беженцев.Сейчас после провокации на белорусской границе с Польшей, Орбан решил тем самым показать Эрдогану, лучше твои пол-ста погранцов, чем тысячи беженцев. Орбан один из немногих в Европе - адекватный руководитель. Он и к России относится без русофобской истерии, в отличие от бывших стран Варшавского договора. Венгрия, одна из трёх стран, голосующих против принятия Украины в НАТО
    1. No name B
      No name B Вчера, 23:00
      0
      У венгров свой интерес к Украине, жители Закарпатья чуть ли не все поголовно с венгерскими паспортами...
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Вчера, 23:43
        0
        Странно, почему Словакия себя пассивно ведёт. Большинству населения Закарпатья, русинскому, словаки ближе, чем венгры.
  19. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Вчера, 13:11
    -2
    Ржу нимагу))) прикольный он, этот Эрдоган. Ему мало проблем в самой Турции и вокруг нее, а он еще и в Венгрию лезет.
  20. DED_peer_DED
    DED_peer_DED Вчера, 13:26
    0
    Смысл сего мероприятия, видимо заключается в том, что если всплывут сведения об убийствах мигрантов на границе Венгрии, то всегда можно свалить на турков... "Это не мЫ, это всё турки".
    В свете признательных показаний перебежчика из Польши в Беларусь, очень актуально.
    Туркам всё равно. Они изгои в ЕС. Помстят гейропейцам и заодно и потренируются в убийствах и насилии на выездном симпозиуме.
    Гниль.
  21. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:30
    -1
    Не понял, а что сами мадьяры не в состоянии свою границу охранять? fellow
  22. ugol2
    ugol2 Вчера, 13:45
    0
    50 полицаев - это конечно сила!
    У венгров своих нету?
  23. faterdom
    faterdom Вчера, 20:00
    0
    Цитата: aslan balayev
    В 453 гунны уже стояли у ворот Рима. Ими командовал величайший полководец Гнев Божий Атилла.

    И долго стояли? У ворот Рима...
    Или таки кошмарили больше Балканы (владения Восточной Римской империи), а сунувшись в Галлию были разбиты "последним римлянином" неримского происхождения Аэцием?
    Ну да, 300 грабили окружающих и получали большой налог за ненападение от Византии, но потом все быстро кончилось: полководцы Карла Великого в пух и прах разделали гуннов, а сокровища накопленные теми за три столетия отдали папскому престолу, сильно подкрепив его материально (до этого подкрепляли военно-политическим путем).
    Так что... были сильны, но системное государство с влиянием в будущие поколения не создали, материальные ценности опять вернулись Риму, в памяти остались удачливыми разбойниками, жестокими и жадными, но эта слава сомнительная...
    Так, например, многие среднеазиатские народы любят изыскивать у себя македонские корни в числе возможных предков, но никто не любит себя причислять к потомкам гуннов или обров, хотя таковые есть в немалом количестве.