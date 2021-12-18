ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе. Ранее в Европе находились исключительно те истребители F-35 американского производства, которые европейцы приобрели для своих ВВС у Соединённых Штатов.
Первые самолёты (четыре единицы) ВВС США, которые будут базироваться в Европе на постоянной основе, размещены на авиабазе британских королевских ВВС Лейкенхит в английском графстве Суффолк. При этом в самой Британии появление F-35A американских военно-воздушных сил решили приурочить к 80-й годовщине открытия этой авиационной базы (начала действовать в 1941 году).
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян:
Теперь наши истребители пятого поколения будут базироваться в Европе на постоянной основе. Это важный шаг по укреплению партнёрства в формате Североатлантического альянса.
Нужно отметить, что база Лейкенхит для такого базирования F-35A ВВС США была выбрана ещё в 2015 году. На этот выбор влияние оказала её универсальная инфраструктура, а также наличие самолётов F-35 в составе британских ВВС.
Генерал Харригян:
Наша коалиция будет иметь возможность осуществлять тренировочные полёты на самом динамичном вероятном театре военных действий – там, где требуются современные вооружения. Наши самолёты вошли в состав 495-й истребительной эскадрильи, которая с 2020 года называется «Валькирии».
В общей сложности США отправят на базу Лейкенхит 24 истребителя нового поколения. По другим данным - 27. При этом, как отметил командующий ВВС США в Европе и Африке, впоследствии F-35A на постоянной основе начнут базироваться и на других аэродромах стран Европы. Ранее сообщалось, что свою особую заинтересованность в таком базировании демонстрируют страны Прибалтики.