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ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе

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ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе. Ранее в Европе находились исключительно те истребители F-35 американского производства, которые европейцы приобрели для своих ВВС у Соединённых Штатов.


Первые самолёты (четыре единицы) ВВС США, которые будут базироваться в Европе на постоянной основе, размещены на авиабазе британских королевских ВВС Лейкенхит в английском графстве Суффолк. При этом в самой Британии появление F-35A американских военно-воздушных сил решили приурочить к 80-й годовщине открытия этой авиационной базы (начала действовать в 1941 году).

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригян:

Теперь наши истребители пятого поколения будут базироваться в Европе на постоянной основе. Это важный шаг по укреплению партнёрства в формате Североатлантического альянса.

Нужно отметить, что база Лейкенхит для такого базирования F-35A ВВС США была выбрана ещё в 2015 году. На этот выбор влияние оказала её универсальная инфраструктура, а также наличие самолётов F-35 в составе британских ВВС.

Генерал Харригян:

Наша коалиция будет иметь возможность осуществлять тренировочные полёты на самом динамичном вероятном театре военных действий – там, где требуются современные вооружения. Наши самолёты вошли в состав 495-й истребительной эскадрильи, которая с 2020 года называется «Валькирии».

В общей сложности США отправят на базу Лейкенхит 24 истребителя нового поколения. По другим данным - 27. При этом, как отметил командующий ВВС США в Европе и Африке, впоследствии F-35A на постоянной основе начнут базироваться и на других аэродромах стран Европы. Ранее сообщалось, что свою особую заинтересованность в таком базировании демонстрируют страны Прибалтики.
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71 комментарий
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  1. Солдатов В.
    Солдатов В. Вчера, 10:49
    +2
    А в чём проблема? Одно поколение самолётов сменяет другое. И нам нужно не сопли жевать а тоже в нормальном темпе сменять СУ-27 на СУ-57, не в меньшем количестве чем США. soldier
    1. ASAD
      ASAD Вчера, 11:19
      +3
      700 штук СУ 57 ? Даже если один наш стоит трёх ,, партнёров,, и то не скоро!
      1. Mitroha
        Mitroha Вчера, 11:24
        -10
        Англия-не Европа. Великобритания-остров. Шотландия-только для шотландцев. География-предмет.Суббота-выходной. Всем добра!!!
        laughing
        1. Комментарий был удален.
      2. Doccor18
        Doccor18 Вчера, 12:06
        +11
        Цитата: ASAD
        700 штук СУ 57

        Фантазии...
        Если когда-нибудь будет пара сотен, то это уже просто великолепно.
        1. Dikson
          Dikson Вчера, 17:29
          0
          сто процентов - не будет..
      3. 3danimal
        3danimal Вчера, 15:21
        +1
        и то не скоро!

        Лет за 100, при нынешних возможностях..
    2. Комментарий был удален.
    3. Комментарий был удален.
    4. vaymag
      vaymag Сегодня, 12:19
      0
      ГЕНИАЛЬНАЯ мысль. И сколько этих су-57?
  2. Комментарий был удален.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 11:01
      -9
      Так они сами на вулкане сидят - бабахнет, мало не покажется!
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Вчера, 11:24
        +6
        Кто "они", на каком вулкане? Вы про Елоустоун? Или про вулкан это фигурально - БЛМ и прочее?..
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Вчера, 14:27
          -6
          Конечно про него - у матрасников другой, кроме Йеллоустоун, такой масштабный есть? А вам - "минусятам" пережевать трудно?
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 10:57
    +7
    ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе
    . Понятно, будет расширятся инфраструктура обеспечения, обслуживания, техники нового поколения ... процесс идёт.
    Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Вчера, 11:07
      +9
      Цитата: rocket757
      ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе
      . Понятно, будет расширятся инфраструктура обеспечения, обслуживания, техники нового поколения ... процесс идёт.
      Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.

      Ну так пришло время. F-16 уходят, а F-35 приходят. Обычный процесс.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 11:14
        +2
        "пингвин" научили летать ... это уже не вопрос.
        Понятно уже, что тактика ведения воздушных боёв, например, будет меняться ... кто этого не понял, рискует опоздать, а то и проиграть, в перспективе .....
        Необходимо выдержать баланс как в качестве, так и в колличестве, всего что летает или может ему противодействовать.
        1. Dreamshake
          Dreamshake Вчера, 11:48
          -13
          Им отлично противодействуют С-300 и даже Су-30СМ как показал недавно превосходно выполненный перехват итальянского F-35
      2. sabakina
        sabakina Вчера, 12:56
        0
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: rocket757
        ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе
        . Понятно, будет расширятся инфраструктура обеспечения, обслуживания, техники нового поколения ... процесс идёт.
        Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.

        Ну так пришло время. F-16 уходят, а F-35 приходят. Обычный процесс.

        Арон, Вы против всего, что "против" вас, но "за", что против нас. Я правильно вас понял?
        1. Арон Заави
          Арон Заави Вчера, 14:28
          +4
          Цитата: sabakina
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: rocket757
          ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе
          . Понятно, будет расширятся инфраструктура обеспечения, обслуживания, техники нового поколения ... процесс идёт.
          Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.

          Ну так пришло время. F-16 уходят, а F-35 приходят. Обычный процесс.

          Арон, Вы против всего, что "против" вас, но "за", что против нас. Я правильно вас понял?

          Нет. Меня просто волнуют только проблемы моей страны, ко всему остальному происходящему в мире я отношусь , как отстраненный наблюдатель.
    2. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 11:18
      -6
      Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.
      ...да это без разницы.......гораздо во сто крат опасны древние Б-52 и Б-2 которые за сто миль могут шмальнуть ядром даже не находясь в зоне ПВО противника (то е нас)...а пингвин....лайно на лопате...пусть насыщают....обслуживание коов немалое прийдётся на бочку ложить
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 11:26
        +4
        В сфере обороны нет второстепенных позиций ... одно дополняет другое.
        1. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Вчера, 11:31
          -2
          одно дополняет другое.
          ...а это не оспаривается....другой вопрос в содержании техники.....в качестве примера можно привести как канада лет 5 назад предлагала в нау шершни (Ф-18) но с условием что обслуга будет за счёт внау....хунта пальцы позагинало и в итоге тогда казнокрадить не с чего будет....вот така политика
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 11:49
            +2
            Мы пытаемся оценить военные риски для нашей страны ... всё сопутствующее милитаризации гейропейских и их сателлитов, то бишь казнокрадство, финансовая несостоятельность и общий бардак в их рядах, это проблемы их хозяина, пусть у него голова болит.
            1. Крымский партизан 1974
              Крымский партизан 1974 Вчера, 12:26
              -1
              Мы пытаемся оценить военные риски для нашей страны ..
              .....риски есть только у российской элиты...а у нас рисков нет пока есть РВСН и РКС да и вообще Вооружённые Силы РФ...так что оценить особо не чего...тем более пингвина
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 13:18
                +1
                Завтра, послезавтра ... но на этом жизнь не заканчивается. Хочется оставить потомкам, серьезный, надёжный базис, да и знания, понимание того, что и как в мире происходит.
                А происходит разное, в.т.ч. появление новых систем вооружений, который в некоторых головах рождает уверенность/иллюзию, что они могут делать что угодно и им за это ничего не будет.
                Опасные иллюзии появляются регулярно, так же регулярно необходимо их опровергать, развеивать.
                1. 3danimal
                  3danimal Вчера, 15:28
                  +2
                  что они могут делать что угодно и им за это ничего не будет.

                  Зачем же крайности?
                  Новые вооружения дают ценные преимущества. Которыми нужно уметь воспользоваться.
                  Например, малозаметность крайне полезна в бою за пределами прямой видимости. Даёт больше шансов такому самолету не попасть под удар/ударить первым.
                  1. Крымский партизан 1974
                    Крымский партизан 1974 Вчера, 16:01
                    -2
                    Например, малозаметность крайне полезна в бою за пределами прямой видимости.
                    .....бред не стоит нести...например ...а какова ЭПР грозового облака которое очень просто выкупают своими мобильными РЛС охотники за ураганами и торнадо... цена вопроса обнаружения для молнях и прочих это сигнатура...и всё
                    1. 3danimal
                      3danimal Вчера, 17:32
                      +1
                      Опять поток сознания smile
                      https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Основное_уравнение_радиолокации

                      Читаем формулу
                      Дальность действия радиолокатора с пассивным ответом

                      Меньше ЭПР - меньше дальность обнаружения.
                      Очень полезно в дальнем ракетном бою.
                      1. Крымский партизан 1974
                        Крымский партизан 1974 Вчера, 17:43
                        -2
                        Меньше ЭПР - меньше дальность обнаружения.
                        ....да это без разницы если сигнатура внесена в алгоритмы систем обнаружения, как ИК диапазоне так и в РЛС, так и в воде....аккустик при наличии сигнатуры может определить не только носитель а и тип выпущенного с него устройства.....опровергните!!!!...сомневаюсь
                      2. 3danimal
                        3danimal Вчера, 19:39
                        +1
                        без разницы если сигнатура внесена в алгоритмы систем обнаружения

                        Я наверно скажу что-то совершенно новое, но есть такой параметр, как минимальная чувствительность приёмника. В характеристиках РЛС указывается также и минимальная ЭПР цели.
                        ИК системы сильно уступают БРЛС, в том числе - по дальности ( всего 20-30км в ППС и 40-60 - в ЗПС).
                        Вы не пробовали использовать нормальное построение предложений? smile
                      3. Крымский партизан 1974
                        Крымский партизан 1974 Вчера, 19:44
                        -2
                        Вы не пробовали использовать нормальное построение предложений?
                        ...да, пробовал..на основе А-50....но люди сочли это бестолковостью ...а зря
                  2. rocket757
                    rocket757 Вчера, 16:30
                    +2
                    К малозаметности добавить внешнюю инфраструктуру/системы разведки, плюс высокоточное, дальнобойное оружие ... это уже серьезный аргумент в споре за превосходство, увеличивает шансы побеждать неся меньшие потери.
                    Просто строя всю стратегию, за счёт пассивной обороны, уже не получается ... необходимо наращивать соответствующие, эффективные, ударные системы.
                    Всё как всегда, комплексное, гармоничное развитие и конечно реальная оценка ударной мощи противника.
                    1. Крымский партизан 1974
                      Крымский партизан 1974 Вчера, 20:00
                      -1
                      гармоничное развитие и конечно реальная оценка ударной мощи противника.
                      ...ага.... именно по этому с древних геркулесов полосатые стреляют древними гарпунами и томами.....блин...не заморачивайся.....розклад будет только ТЯС и при чём по АЭС.....а гибрид....да и геркулес пойдёт...да и наш Ил-76
                      1. rocket757
                        rocket757 Вчера, 20:34
                        0
                        Полосатики расслабились, застряли в прошло, но только частично. С авиацией, у них получается. Всем остальным их придётся догонять.
                        Носители есть, а боеприпасы они сделают.
                        Ах да, ещё инфраструктуру разведки/контроля, управлением боевого процесса им развивать придётся ... короче, планы у них есть и не сказать, что они не ральные.
                        В общем, идёт соревнование ... никто, принципиально, вперёд не вырвался, что б всё и лучше всех.
                      2. 3danimal
                        3danimal Сегодня, 03:53
                        0
                        расслабились, застряли в прошло, но только частично

                        Вы про Гарпуны?
                        Так их вполне достаточно, если речь о вооружении ударных авиакрыльев. И произведено очень много (7500+ штук).
                        Будут докупать шведскую малозаметную NSM и продолжат производить вполне передовые LRASM (их пока около 76 штук). request
                      3. rocket757
                        rocket757 Сегодня, 09:18
                        0
                        Цитата: 3danimal
                        Вы про Гарпуны?

                        Судя по заявлениям ИХ ГЕНЕРАЛОВ, менять и модернизировать им есть что.
                  3. rocket757
                    rocket757 Вчера, 20:46
                    0
                    Цитата: 3danimal
                    Новые вооружения дают ценные преимущества. Которыми нужно уметь воспользоваться

                    К счастью, никто из сильных противников, обладающих передовыми системами вооружения, переходить черту не стремится ...
                    Мы можем много гадать на тему, что лучше, малозаметность или маневренность, хотя по теперешним меркам организации обеспечения боевого процесса, это только часть от всего ...
                    Реальной проверкой может стать только реальный конфликт!!!
                    Лучше не надо, будем гадать и соревноваться в своих фантазиях, потому как знать, досконально, точно, могут очень не многие и они будут помалкивать, военная тайна, однако.
              2. Tucan
                Tucan Вчера, 16:45
                +3
                Цитата: Крымский партизан 1974
                риски есть только у российской элиты...а у нас рисков нет пока есть РВСН и РКС да и вообще Вооружённые Силы РФ...так что оценить особо не чего...тем более пингвина

                Я так понимаю, Вы хороший знакомый Bongo?
                Странно, что он Вам относительно рисков не объяснил. request А ведь он не плохо в нашей ПВО разбирается и является одним из немногих профессионалов на сайте.
                1. Крымский партизан 1974
                  Крымский партизан 1974 Вчера, 17:53
                  0
                  Странно, что он Вам относительно рисков не объяснил
                  .....он не только объяснял а вполне категоричен на счёт малозаметности, и при всём уважение к Сергей Владимировичу, по этой теме я с ним не согласен...но повторюсь, Бонго специалист....однако не было б тем если бы люди не вникали в столь серьёзные вопросы исходя о того что им известно
                  1. Tucan
                    Tucan Сегодня, 01:25
                    +1
                    Цитата: Крымский партизан 1974
                    он не только объяснял а вполне категоричен на счёт малозаметности, и при всём уважение к Сергей Владимировичу, по этой теме я с ним не согласен...но повторюсь, Бонго специалист....однако не было б тем если бы люди не вникали в столь серьёзные вопросы исходя о того что им известно

                    Вы как-то сумбурно изьясняетесь... request
                    Т.е. он Вам как специалист объяснял, но вы в силу своих более глубоких знаний, с ним не согласны?
                    1. Крымский партизан 1974
                      Крымский партизан 1974 Сегодня, 15:22
                      0
                      но вы в силу своих более глубоких знаний,
                      .....ну не знание а познание, вещи несколько разные...тем более я нее леплю отсебятину а привожу аргументы....каким образом около молнях появляются сушки если он малозаметен....а для ближнего боя молняхи в чистом проигрыше...а для нанесения удара с далека можно производить и древними самолётами под управлением ДРЛО. с такой же эффективностью....ну попробуй меня переубедить...у Серёги это не получилось
      2. роман66
        роман66 Вчера, 11:38
        +2
        за сто миль
        ой не за сто... за тысячу скорее
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 11:54
          +6
          Привет Роман soldier
          Попытка применения ядрёных аргументов нивелируется вариантом ответа, т.е. в обратное полетит такой же.
          1. роман66
            роман66 Вчера, 12:16
            +3
            Витя, привет! hi не вопрос, тут важно, кто первый успеет
            1. rocket757
              rocket757 Вчера, 13:07
              +1
              Так потому и не летает, что у нас бдят, руку на пульсе и на кнопке держат!
              Опять же обнадёживает то, что системы разведки/контроля работают эффективно и вообще, наращиваются по всем направлениям. А уж ответ заслать, тут все готово, на боевом взводе.
            2. 3danimal
              3danimal Вчера, 19:58
              0
              тут важно, кто первый успеет

              БОльшая часть ЯО США находится на ПЛАРБ, у Британии - вообще все. У нас доля ПЛАРБ поменьше, но есть ещё грунтовые передвижные комплексы.
              Успеют все, в итоге.
              Важно понимать: немногим выжившим, пытающимся найти родных под развалинами, ищущим еду и медикаменты, совсем не будет дела до того, что где-то там за океаном кто-то в схожем положении.
              А рай - просто сказка из темных веков..
        2. Крымский партизан 1974
          Крымский партизан 1974 Вчера, 11:59
          -5
          ой не за сто... за тысячу скорее
          .....это так ..поржать....тогда посчитай с баз в Крыму каково будет расстояние до членов нате...ну а то что и на тышшу...дак это вообще норм
          1. роман66
            роман66 Вчера, 12:17
            +2
            с Кёнигсберга еще ближе
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 12:02
      0
      Цитата: rocket757
      Вопрос, а что им здесь надо, можно не задавать ... теперь так и будет.
      .

      на самом динамичном вероятном театре военных действий

      Каждый патриотизм понимает по-своему. В Европе, наверное, какое-то особое понимание, мне, по серости моей, недоступное.

      Мне, например, было бы неприятно, если бы какой-то посторонний дядька, обвешанный оружием как ёлка игрушками, называл мою Родину "самым динамичным вероятным театром военных действий".

      Ещё немного, и американцы будут называть места, где они размещают своё вооружение, по-честному - тем, что они на самом деле есть. "Цель для ответного ядерного удара". И Европа не обидится, проглотит... Тьфу, "Глубокая глотка", блин... Противно за них...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:13
        +1
        Гейропейских давно никто не "пинал", так что б очень больно было ...
        Поколение, которое помнило, заканчивается, а теперешнее, живёт в иллюзорном мире, в котором тепло и уютно, к тому ж, многие считают, почему-то, что в жизни, как в компьютерных стрелялках, есть кнопки "рестарт, стоп и сохранится" ... таких лечить только радикально.
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 17:11
          -1
          Цитата: rocket757
          теперешнее, живёт в иллюзорном мире, в котором тепло и уютно

          Посмотрим через месяц-полтора на их тепло и уют. У них зима ещё не началась толком.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:21
            +2
            Всё как и везде ... страдают, в основном, простые люди.
            Даже промышленники, вынужденные сокращать производство из за дороговизны ресурсов, теряют только часть денег, но они у них не последние, это факт.
            Политики и чиновники страдают, только на словах ...
            Большинство это знает/понимает и все равно выбрали тех, кто декларировал вполне определенные цели, рядом с которыми, личное благополучие персонального избирателя и рядом не стояло ... и что, кого они выбрали? Тех, кто поведёт их к издержкам, а то и нищите. Они что, этого не знали, не понимали???
            Если признать, что избирателя оболванили, обманули, то что им мешает продолжать такое дальше???
            Именно поэтому предлагаю считать, что ухудшение отношение со всем "прогрессивным" миром, это НА ДОЛГО!!!
            Это даст возможность строит свои планы более реально, а не питать иллюзии, что все наладится и щасье там, за углом.
            У нас свои задачи, а они пусть сходят с ума так, как им хочется, мы им не доктор.
            1. Zoldat_A
              Zoldat_A Вчера, 17:41
              0
              Цитата: rocket757
              даст возможность строит свои планы более реально, а не питать иллюзии, что все наладится и щасье там, за углом.

              Мы в 90-е так думали. И то не все. Оказалось, что за углом стоИт мужик с пыльным мешком, который так и ждёт этим мешком нахлобучить.
              Цитата: rocket757
              Всё как и везде ... страдают, в основном, простые люди.

              Знаете, Виктор, а мне почему-то не жалко простых людей. Я тут как-то недавно говорил, что не бывает безвыходных ситуаций. Есть либо отчаявшиеся, либо ленивые люди. Я ни то, ни другое. Поэтому я, например, не скулю по поводу тарифов ЖКХ, цен на продукты и т.д. Я заработаю на достойную жизнь своей семьи - сколько бы ни стОили газ, бензин и колбаса. И без этого измеряю всю жизнь свою работу не в рублях или часах, а в результатах. Поэтому нравится кому-то "страдать" - пусть "страдают". А я просто буду больше и лучше работать. Как обычно. Тогда и денег на всё хватит, и "страдать" не придётся. Кредитов не беру принципиально, только авансовые платежи. Ни один СНиП и, тем более, закон, не нарушаю, налоги плачУ. Так кто же мне может помешать надеяться только на себя и жить своим трудом?

              И ещё немного про "жалость". Сам в бога не верю, отец не верил. но "в наследство" от него достались пара-тройка церквей, которые энтузиасты восстанавливают из складов да из мехмастерских в деревнях. Вот им деньги даю. Вы бы видели, какие нарядные, как невесты, были бабульки, когда в деревне новый главный купол смонтировали!
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 17:52
                +1
                В жизни не есть всё легко и просто.
                Лентяев, нытиков, никто в общем то не любит и содержать их не намерены, НО, есть категория наших людей, которым мы обязаны помогать, сами, через "слуг народа" ... таких не мало! Мы не станем нормальным обществом, государством, ели не будем о них заботится.
                На счёт религии, храмов, веры .... если при храмы, как наше историческое наследие, есть дело ценное, важное, то все остальное мне не интересно. Если людям надо, пусть они сами выбирают, что им надо ....
  4. Комментарий был удален.
  5. фа2998
    фа2998 Вчера, 11:13
    +8
    Пока мы ждем "неимеющиханалогов" Су-57 с "правильным" двигателем,да еще "вообщенеимеющиманалогов" Шах и Мат нас потихоньку обставят несколько сотен "плохих" "Пингвинов.Думаю стратегия неправильная,напоминает Т-6 "Тигр" против Т-34.Массовая 34-ка все таки победила чудо-техники из Вермахта. hi
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 11:27
      +5
      Цитата: фа2998
      Массовая 34-ка все таки победила чудо-техники из Вермахта.

      Когда США с вундерваффе дурку не гонят, они этой логики придерживаются. Как-бы Шерманов было выпущено примерно столько же сколько Т-34 + Т-34-85.
    2. Dreamshake
      Dreamshake Вчера, 11:34
      -13
      1) Разве у Су-57 есть аналоги?

      2) Кадры перехвата "сверхневидимого" Ф-35 обычным Су-30СМ сами нагуглить сможете?)

      3) Если так сильно волнуетесь за состояние дел в оборонке - гоу выходить с рацпредложениями на МО и конструкторские бюро, оббивать пороги заводов lol
      1. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 11:46
        -10
        1) Разве у Су-57 есть аналоги?
        ....нет ..и в ближайшей перспективе не будет...ну может сяопинцы смогут...но вряд ли
      2. 3danimal
        3danimal Вчера, 20:05
        +1
        Кадры перехвата "сверхневидимого" Ф-35 обычным Су-30СМ сами нагуглить сможете?)

        А он точно был «невидимый»? (Невидимости не бывает, есть малозаметность)
        Вы слышали о Линзах Люнеберга? Используются в мирное время на малозаметных самолетах.
    3. Комментарий был удален.
  6. askort154
    askort154 Вчера, 11:38
    0
    Это один из показателей, почему Англия вышла из ЕС. Рано или поздно, придёт время, когда Старая Европа проснётся и поймёт, что она "никто", и начнёт создавать свою армию, о чём уже заявляли Франция и Германия.
    Поэтому, англосаксы работают на упреждение, как всегда. Они потеряли средиземноморье - Россия уже вошла туда надолго. Теперь будут отстаивать свою "непоколебимость" в оставшихся им подвластных регионах, создав два очага напряжения - Украина и Тайвань. Тем самым подвязав Европу на Российскую "агрессию", а страны АТР на "китайскую". Но уже сами понимают, что им с этим не справится, поэтому только блефуют, доведя СМИ и своих
    "шестёрок" до истерики. А у США остался один надёжный их плацдарм в Европе - Англия. Болтающимся как в проруби "русофобам", они и сами не доверяют. Они были преданы Гитлеру,
    потом Сталину, теперь "дяди Сэму". Как можно делать стратегическую ставку на такую стаю гиен.
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Вчера, 12:09
      +1
      Цитата: askort154
      Это один из показателей, почему Англия вышла из ЕС. Рано или поздно, придёт время, когда Старая Европа проснётся и поймёт, что она "никто", и начнёт создавать свою армию, о чём уже заявляли Франция и Германия.

      Не дадут. Или уговорят, или заставят. Второе - вероятнее, потому что, являясь государством-бандитом, Америка свято чтит заповедь одного из "достойнейших" своих сынов
      "Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом". (с) Аль Капоне.
      1. askort154
        askort154 Вчера, 13:55
        +1
        Zoldat_A...Не дадут. Или уговорят, или заставят. Второе - вероятнее, потому что, являясь государством-бандитом, Америка свято чтит заповедь одного из "достойнейших" своих сынов

        Да это было реально в ярко выраженном противостояние двух систем. Сегодня, в период глобализации экономики, политические взгляды уже не в моде. Поэтому, всё будет зависеть от экономических коалиций. И если англосаксы будут продолжать вести себя с Европой, так как сейчас с СП-2, то их ждёт такой же "успех" как в Афганистане, так как финансисты идут за политиками, пока это приносит им прибыль. А в руках финансистов не только политики, но и военные, которым они могут и не продать "кольт". Европа сейчас "замрёт" в ожидании разборок между США - Россией и Китаем. Теперь наступила очередь Европы сидеть на дереве и смотреть как дерутся тигры.
        Я имею в виду старую Европу, а не скунцев "младонатовцев". hi
        1. Zoldat_A
          Zoldat_A Вчера, 17:02
          0
          Цитата: askort154
          Я имею в виду старую Европу, а не скунцев "младонатовцев".

          Парадокс - первые орут меньше, но всем рулят. Вторые аж захлёбываются в лае - а всё на ветер. Как болонки (мнение сугубо субъективное - самая бесполезная, глупая и от того злобная порода).
  7. Dreamshake
    Dreamshake Вчера, 11:56
    -11
    Сейчас основная задача Пентагона будет как можно быстрее распродать имеющиеся Ф-35 так как фактически несколько дней назад был поставлен крест на ,,малозаметности,, этого самолета российским Су-30СМ. На этом фоне мы увидим снижение цены на него и распихивание куда только можно.

    В небе над Балтикой "невидимка" пятого поколения был замечен, отфиксирован в качестве цели, после чего Су-30СМ четвёртого поколения сблизился с ним. Всё это происходит на фоне скандала в США, где сам Пентагон принимает непростое решение отказаться от дальнейших закупок F-35.
    1. Вольный Каменщик
      Вольный Каменщик Вчера, 12:33
      +8
      Времена меняются, сначала ты был DreamCatcher, затем Runner2022, сейчас Dreamshake, сколько аккаунтов у тебя было до и сколько будет после я не знаю. Неизменной остаётся только твоя альтернативная одаренность из за которой ты, несмотря на десятки статей и комментариев, никак не поймешь:
      1) невидимых самолётов не бывает, просто в реальном бою F-35 увидит Су-30 за 100км, а тот его - всего за 20. Дальнейший сценарий с запуском пары АМРАМов из безопасной зоны, с последующим быстрым разворотом и уходом домыслить не составит особого труда для тех, у кого iq превышает соответствующий показатель у шимпанзе.
      2) в невоенное время F-35 летают на дежурство с установленным линзами Люнеберга, что делает их более заметными для остальных.
      1. Dreamshake
        Dreamshake Вчера, 12:51
        -10
        Пфф..чел, я как то не виноват что в админку сайта от местных дежурных русофобов в процессе непринятия сложной (для них) информации поступает много жалоб-соплей-стонов laughing
  8. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:40
    -6
    Неужто гейропейцы не покупают, что приходится свои собственные самолеты у них базировать или веры нет союзничкам??? fellow wassat
  9. voyaka uh
    voyaka uh Вчера, 13:42
    +11
    Всего американцы планируют разместить 450 самолетов Ф-35 своих ВВС
    на 8 базах НАТО в Европе.
    Это не считая европейских Ф-35 НАТО и эскадрилий Финляндии и Швейцарии.
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Вчера, 14:26
      +10
      Цитата: voyaka uh
      Всего американцы планируют разместить 450 самолетов Ф-35 своих ВВС

      У Европейских стран НАТО ~1500 истребителей 4/5 поколения. США будут держать не только F-35. Соответственно у НАТО примерно 2000~2200 истребителей на Европейском ТВД. Против наших 500~700. Грустненько.
      1. Dikson
        Dikson Вчера, 17:33
        +1
        О том и речь.. а то тут некоторые пытаются обознать это " просто заменой устаревших смолётов "..
  10. КОМандирДИВана
    КОМандирДИВана Вчера, 14:27
    +2
    В Европе создаётся массированный авиационный кулак для реализации концепции единого глобального удара по России, нам остаётся только и далее совершенствовать свою систему ПВО
  11. Константин Пехливанов
    Константин Пехливанов Вчера, 14:58
    0
    Так это будет четвертая эскадрилья в Лейкенхите или одна будет менять F-15 на F-35?
    1. Константин Пехливанов
      Константин Пехливанов Вчера, 15:15
      0
      Четвертая будет, 495-ая будет восстановлена.
  12. NUR
    NUR Вчера, 15:11
    +2
    Есть что размещать, поэтому размещают.
  13. финиш
    финиш Вчера, 23:05
    0
    Джеффри Харригян (англ. Jeffrey Lee Harrigian; род. 1962) — «четырёхзвёздный» генерал ВВС США[1] и командующий ВВС США в Европе и ВВС Африки[2]. Одновременно он является командиром Воздушного командования союзников и директором Объединённого авиационно-энергетического центра компетенции.
    Ранее он занимал должность заместителя командующего и командующего Центральным командованием ВВС США.
    Рос в Спаркс, штат Невада, где окончил Военно-воздушную академию США по специальности «Международные отношения».

    Джеффри Харригян является потомком переживших трагедию Геноцида армян 1915 года в Османской империи.
  14. km-21
    km-21 Сегодня, 10:03
    0
    Надо понимать, что НАТО ведет против России гибридную войну, в которой горячая фаза будет являться лишь заключительным аккордом, перед которым Россию медленно но неотвратимо будут душить относительно холодными методами. И если Россия в ближайшее время не переломит этот процесс в свою пользу, то очень скоро он станет необратимым. Поэтому, если мы хотим остаться в живых, необходимо срочно переводить страну на военные рельсы заниматься обеспечением безопасности. А самой приоритетной задачей следует считать восстановление контроля над территориями бывшего СССР хотя бы в Западном направлении. И пора наконец прекращать беспочвенное благодушие, Необоснованную самоуверенность и шапкозакидательство. Ядерный арсенал не спасает от безответственности, разгильдяйства, откровенного вредительства и воровства. Если в стране не будут наведены порядок и дисциплина, то она развалится сама по себе, а Западу останется лишь легонько ее подтолкнуть.