ВВС США начали размещение истребителей пятого поколения F-35A в Европе на постоянной основе

Теперь наши истребители пятого поколения будут базироваться в Европе на постоянной основе. Это важный шаг по укреплению партнёрства в формате Североатлантического альянса.

Наша коалиция будет иметь возможность осуществлять тренировочные полёты на самом динамичном вероятном театре военных действий – там, где требуются современные вооружения. Наши самолёты вошли в состав 495-й истребительной эскадрильи, которая с 2020 года называется «Валькирии».