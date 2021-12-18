Институт имени Чарльза Коха заказал исследовательской группе YouGov провести опрос среди жителей США. Почти половина опрошенных американцев являются противниками войны с Россией из-за Украины.Результаты исследования сегодня опубликовало издание Politico.На вопрос о том, поддерживают ли они вступление Соединенных Штатов в войну с Российской Федерацией в случае ее вторжения на Украину, 48 процентов респондентов из США ответили отрицательно. Из них 28 процентов являются абсолютными противниками участия американцев в защите украинской территориальной целостности, а еще 20 процентов – «в некоторой степени против» вступления своей страны в войну за интересы Украины.За военные действия против РФ в случае ввода ее войск на украинскую территорию высказалось лишь девять процентов жителей США, еще 18 поддержали бы такое решение «в некоторой степени». А почти каждый четвертый опрошенный не определился с ответом. Возможно, последних волнуют совершенно другие проблемы. А возможно, что они вообще понятия не имеют, где находится Украина...Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что идея ввода армии США на Украину в случае вступления в нее российских войск никогда не рассматривалась. При этом на Западе в последнее время не утихают слухи о приближающейся войне Москвы с Киевом.Результаты опроса однозначно говорят о том, что властям США придётся учитывать мнение граждан по «украинскому вопросу» и участию в возможной войне контингента США. Ведь если мнение тех же 48% граждан проигнорировать, то можно получить катастрофическое падение политического рейтинга, чем явно воспользуются политические оппоненты. А главным оппонентом для администрации Байдена (Демпартии США) продолжает оставаться Дональд Трамп.