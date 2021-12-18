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Почти половина опрошенных американцев являются противниками войны с Россией из-за Украины

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Институт имени Чарльза Коха заказал исследовательской группе YouGov провести опрос среди жителей США. Почти половина опрошенных американцев являются противниками войны с Россией из-за Украины.


Результаты исследования сегодня опубликовало издание Politico.

На вопрос о том, поддерживают ли они вступление Соединенных Штатов в войну с Российской Федерацией в случае ее вторжения на Украину, 48 процентов респондентов из США ответили отрицательно. Из них 28 процентов являются абсолютными противниками участия американцев в защите украинской территориальной целостности, а еще 20 процентов – «в некоторой степени против» вступления своей страны в войну за интересы Украины.

За военные действия против РФ в случае ввода ее войск на украинскую территорию высказалось лишь девять процентов жителей США, еще 18 поддержали бы такое решение «в некоторой степени». А почти каждый четвертый опрошенный не определился с ответом. Возможно, последних волнуют совершенно другие проблемы. А возможно, что они вообще понятия не имеют, где находится Украина...

Незадолго до этого президент Соединенных Штатов Джо Байден заявлял, что идея ввода армии США на Украину в случае вступления в нее российских войск никогда не рассматривалась. При этом на Западе в последнее время не утихают слухи о приближающейся войне Москвы с Киевом.

Результаты опроса однозначно говорят о том, что властям США придётся учитывать мнение граждан по «украинскому вопросу» и участию в возможной войне контингента США. Ведь если мнение тех же 48% граждан проигнорировать, то можно получить катастрофическое падение политического рейтинга, чем явно воспользуются политические оппоненты. А главным оппонентом для администрации Байдена (Демпартии США) продолжает оставаться Дональд Трамп.
Использованы фотографии:
https://www.marines.com/
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84 комментария
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 11:51
    +11
    Москва с Киевом хочет воевать только в западных СМИ.
    1. Mitroha
      Mitroha Вчера, 12:03
      0
      Почти половина опрошенных американцев являются противниками войны с Россией из-за Украины.

      Не совсем понял, они против войны с Россией из-за Украины, а если не из-за Украины, то за?
      1. Маз
        Маз Вчера, 14:22
        +2
        Смысл не в том, чтоб узнать то , что хотят рядовые американцы и их мнение. Главое сделать пиар и заострить внимание в обществе на вопросе которого нет и в помине в реальности. Но есть заказ - надуть мыльный пузырь общественного мнения, чтобы склонить к тому , что Россия агрессор, даже если никаких войск РФ на территории Украины нет. Это более похоже на размышления обкурившегося травкой дембеля пребывающего в психотропной коме в одноименном фильме, чем на здравомыслящих объективно ученых из института : " Но раз мы их там не видим, это же не значит, шо их там нет, а они там есть, есть! " - Принцип простой,ещё придуманный Геббельсом в пропаганде, враньё повторенное сто раз становится как бы правдой, а чем эта ложь грандиознее, тем легче в неё поверить населению и оболванить его - пример тому Израильские СМИ во плоти, перепечатывающие украинские, прибалтийские, европейские и американские бредни про Россию с завидной регулярностью и русофобским подтекстом.
        1. aleks neym_2
          aleks neym_2 Вчера, 14:59
          +4
          Вопрос : а матрасники, обыватели, хоть ЗНАЮТ где находится такое государство, как Украина? И что там происходит?
          1. venik
            venik Вчера, 21:24
            +1
            Цитата: aleks neym_2
            Вопрос : а матрасники, обыватели, хоть ЗНАЮТ где находится такое государство, как Украина? И что там происходит?

            =======
            good "Навеяло": как-то еще по весне видел передачу, как среди немцев проводили опрос о целесообразности "санкций" против РФ в связи с Украиной.... Было примерно следующее:
            Молодой парень, студент(!):
            - Однозначно поддерживаю (санкции)!
            - А почему?
            - Ну как же: суверенное государство - нужно поддерживать его территориальную целостность!
            - А где находится Украина?
            - М-м-м-... Не знаю...
            - В Европе? В Азии? Африке?
            - М-м-м... Мне кажется - а Африке...( belay lol )
            - А а вы знаете, что еще не так давно и Украина и Россия входили в состав одного государства?
            - Не может быть!
            И это - НЕМЕЦКИЙ студент! Что ж говорить про "рядовых" американцев???
            Точно, как в "бородатом" анекдоте: "...Я не знаю, кто такая Чиля, я не в курсе, кто такой Калворан, но если их сегодня не выпустят на свободу, я завтра в знак протеста не выйду на работу!"
    2. Анахорет
      Анахорет Вчера, 12:05
      +6
      На самом деле, время работает на Москву)) газ в обход Украины уже скоро пойдёт практически полностью)) экономически избегать Украину Россия тоже в состоянии и предприятия из Украины уже теряют российский рынок почти навсегда (пока не изменится ситуация внутри Украины))
      а прямой войны между Москвой и Киевом хотят либо совсем упоротые, либо матрасные провокаторы))
      1. dauria
        dauria Вчера, 12:19
        -2
        На самом деле, время работает на Москву)

        Обалдеть. Так своими территориями ни одна страна не разбрасывалась . Ладно бы войной отобрали , как немцы Прибалтику в первую мировую . А завтра независимая страна Сахалин ? Или уж до Урала ?.
        1. Tusv
          Tusv Вчера, 13:20
          -1
          Цитата: dauria
          А завтра независимая страна Сахалин ?

          Свободная республика Южный Сахалин, который японцы ошибочно кличут Хоккайдо. Да за раби бога. Конституция РФ этого не запрещает
        2. zenion
          zenion Вчера, 15:27
          0
          dauria. До Урала не выйдет. Стоит пьяный на улице его пошатывает, но он стоит. Мимо проходит женщина и спрашивает молодой человек, чего это вы здесь шатаетесь. Как чего, я трамвая жду хочу домой. Молодой человек здесь трамваи не ходят. Как это не ходят? Так здесь и рельсов нет, не проложили. Боже, ещё рельсов, не проложили, как же я домой попаду. Похоже. Выкинули пьяного из ресторана. Он лежит на тротуаре и вслух размышляет - вот поднимусь - выпью ещё, а не поднимусь, так пойду домой. Главное, что бы так не вышло. Сидит пьяный на рельсах. Подходит к нему ещё один пьяный и просит - подвинься, я сесть хочу. Это может быть, могут подвинуться при таком руководстве. Эти же самые развалили, для своей выгоды СССР, разбросали всех и доваливают Россию. Ещё обожаются. Есть украинская поговорка: голий на голу дереться і кричить, що сорочка рветься.
        3. Барбарис25
          Барбарис25 Вчера, 21:07
          0
          все упирается в цели и время..В принципе нет никаких сложностей чтобы вернуть бОльшую часть Украины хоть сейчас,но что это означает?огромные финансовые потери,торможение развития России..Да,вполне возможно что через 20 лет возврат Украины даст определенные плюшки,но перевесят ли они текущие потери?
      2. Tusv
        Tusv Вчера, 13:12
        +1
        Цитата: Анахорет
        а прямой войны между Москвой и Киевом хотят либо совсем упоротые, либо матрасные провокаторы))

        Да тут все просто. И даже не провокация., а "Доблесть жаждет победителя". Разуваем в печати войну, "наказываем" Россию ацкими санкциями и поем "мы победили плохих парней", а потом звонок Путину, Ну ты же понимаешь, брат, что мы без этого не можем. Западный плебс это хавает даже без усилителей вкуса
        1. zenion
          zenion Вчера, 15:30
          -1
          Самое страшное. Принесли ещё бутылку. Главный алкаш выдаёт команду - раз пошла такая пьянка - режь последний огурец.
    3. Васян1971
      Васян1971 Вчера, 12:05
      +2
      Цитата: Пессимист22
      Москва с Киевом хочет воевать только в западных СМИ.

      А Киев хочет воевать с Москвой только в наркотическом бреду. Хочет и воююет. request
    4. Mitroha
      Mitroha Вчера, 12:06
      +6
      Нужен ещё опрос- сколько американцев знает где Украина и что это laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 12:20
        +2
        Цитата: Mitroha
        Нужен ещё опрос- сколько американцев знает где Украина и что это

        Если 30% американцев не могут перечислить 50 штатов входящих в США, то можете представить, сколько американцев знают Украину, тем более что 30 лет назад старшее поколение и вообще не знало что существует такая страна.
        1. Alex777
          Alex777 Вчера, 12:41
          +1
          Янки не только про Украину не знают.
          Для них все, кто из СНГ это - русские.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Вчера, 13:08
            0
            Цитата: Alex777
            Для них все, кто из СНГ это - русские.

            Так же и в Британии.
          2. Пепел Клааса
            Пепел Клааса Вчера, 14:23
            0
            Цитата: Alex777
            Для них все, кто из СНГ это - русские.

            ну так и для нас все они - американцы, хоть выходцы с Кубы, хоть из Китая, Вьетнама, СССР, индейских резерваций и т.д.)
        2. napalm
          napalm Вчера, 14:03
          +2
          У некоторых американцев была паника, когда ихние СМИ сообщали, что Россия напала на Джорджию. 08.08.08
        3. militarist63
          militarist63 Сегодня, 02:07
          0
          Так то что тут отмечено
          А возможно, что они вообще понятия не имеют, где находится Украина...
          скорее всего так и есть! Хотя, уверен , что множество таких "просветлённых в географии" и среди тех , кто определился ( и за, и против)...
    5. Крымский партизан 1974
      Крымский партизан 1974 Вчера, 12:10
      -3
      Москва с Киевом хочет воевать только в западных СМИ.
      ....почему только западных.....на наших Российских каналах идёт "бойня" в эфире, один только Вовка Соловьёв чего стоит...буд то других головных болей у общества нет.....надо будет внау замочить-замочем...а так...потрындеть...этто запросто...правда можно и в баню попасть
      1. zenion
        zenion Вчера, 15:33
        0
        Если они в курсе дела, для того, что бы остаться в живых и сухими - не ходить в сортиры городские, только дома. Дома их не найдут.
  2. одинокий
    одинокий Вчера, 11:59
    +2
    Фактически 80% населения мира вообще против войны и только за мир..Но кто с этим считается?
    Тот кто за войну-психически нездоровый человек
    1. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 13:14
      +3
      Цитата: одинокий
      Тот кто за войну-психически нездоровый человек

      Об этом ещё в 1916 году написал В. И. Ленин в своём очерке - "Империализм, как высшая стадия капитализма".
    2. Tusv
      Tusv Вчера, 13:31
      +1
      Цитата: одинокий
      Фактически 80% населения мира вообще против войны

      Что так скромно? 99.999999999%. Остальное политики, вот они и хотят войны и им за это еще зряплату платят
      1. tihonmarine
        tihonmarine Вчера, 15:43
        +1
        Цитата: Tusv
        Остальное политики, вот они и хотят войны и им за это еще зряплату платят

        И если они не будут вести свои "проповеди,, то им платить не будут. А больше чем "языком болтать", они больше ничего не могут.
    3. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Вчера, 13:33
      +3
      Надо всем добрым людям собраться, и убить всех злых. laughing
      1. Tusv
        Tusv Вчера, 15:37
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Надо всем добрым людям собраться, и убить всех злых

        Ни как нельзя. По Корнею Нашему Иванычу Чуковскому злыдни исправляются только в Ленинградских зоопарках.Вывод. Надобно строить Ленинградские зоопарки по всему миру и зло будет искоренено laughing
      2. Крымский партизан 1974
        Крымский партизан 1974 Вчера, 16:10
        0
        Надо всем добрым людям собраться, и убить всех злых.
        ....плюсяра...и ещё надо клонировать Че...и будет всем нам добрым людям счастье
      3. Ныробский
        Ныробский Вчера, 18:57
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Надо всем добрым людям собраться, и убить всех злых. laughing

        На излёте века, взял и ниспроверг
        Злого человека, добрый человек.
        Из гранатомёта в хлам разнёс коз.ла
        Доказав всем людям - "Добро сильнее зла" yes
      4. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:12
        0
        Цитата: Андрей Москвин
        Надо всем добрым людям собраться, и убить всех злы

        И после убийства злых, добрые люди переходят в разряд злых.
    4. paul3390
      paul3390 Вчера, 13:43
      +2
      Увы - капитализм за 500 лет своего существования так и не научился решать свои экономические проблемы путём отличным от всепланетного мордобоя..
  3. Doccor18
    Doccor18 Вчера, 12:01
    +2
    День опросов и общественных мнений wassat ...
  4. rocket757
    rocket757 Вчера, 12:02
    +1
    Как всегда ... театр абсурда только в головах у некоторых засел.
    Вопрос, к сожелению, в том, что "война" уже объявлена ... не хватает только первого, рокового выстрела.
    1. Шмель_3
      Шмель_3 Вчера, 12:13
      +5
      rocket757
      На мой взгляд, не хватает насыщения ЛДНР современными видами вооружения. А так же, достойной ответки со стороны ЛДНР. Ну и опять же, мое мнение, смелости правительства РФ о признании независимости этих республик.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:00
        +1
        А у нас многого не хватает и стране и людям вообще.
        Впрочем, когда хватает всего и всем ... такого не бывает нигде и никогда.
        А так, очевидно, что мнений много и они очень разные ... почему? Так мы и сами разные, жизнь у нас разная ...
        Про республики что сказать ... недоделка, которая нам мешает и будет мешать дальше. Ожидать каких то изменений ... ну очень сомнительно, как бы нам этого не хотелось именно потому, что хватает тех, кому никакие изменения не нужны.
        1. Шмель_3
          Шмель_3 Вчера, 13:39
          0
          rocket757 (Виктор)
          Если позволите, задам вам такой вопрос. Какие бесконечные величины вам известны?
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 14:17
            0
            Ха, ха, для просто человека, бесконечно малое и бесконечно большое, это абстракция ... мы пользуемся ей как нам заблагорассудится!
            Например, человек может БОЛТАТЬ БЕСКОНЕЧНО, имея, при том, бесконечно малую толику знаний!
            Предполагаю, не о энциклопедических определениях речь идёт .... так, похохмили и всё.
            1. Шмель_3
              Шмель_3 Вчера, 14:42
              0
              rocket757 (Виктор)
              Вы ушли от ответа на вопрос. Да, ладно. Как говорится, "замнем для ясности"
              1. rocket757
                rocket757 Вчера, 14:49
                0
                Зачем мне лезть в тему, которая меня не волнует, особо, соответственно кроме банального - вселенная бесконечна, ну можно и про глупость человеческую тоже сказать.
    2. Теренин
      Теренин Вчера, 12:20
      +2
      Цитата: rocket757
      Как всегда ... театр абсурда только в головах у некоторых засел.
      Вопрос, к сожелению, в том, что "война" уже объявлена ... не хватает только первого, рокового выстрела.

      Его (первого выстрела)до сих пор нет потому, что даже с абсурдным сознанием понимают, что он будет роковым.
      hi
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 13:03
        +1
        Привет Геннадий soldier
        Что нам остаётся, ждать и ГОТОВИТСЯ!
        Так то верхние это тоже понимают, готовятся, да и действия некоторые осуществляют, что б стабилизировать ситуацию ... не всё зависит от нас, поэтому так напряжённо.
        1. Теренин
          Теренин Вчера, 14:16
          +1
          Цитата: rocket757
          Так то верхние это тоже понимают, готовятся, да и действия некоторые осуществляют, что б стабилизировать ситуацию ... не всё зависит от нас, поэтому так напряжённо.

          Да, Россия пока сумбурно, но претендует на роль мирового игрока, а конкурента легче придушить пока он экономически слабоват.
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 14:31
            +2
            Легче всего задушить, когда руководящая верхушка и те, которые над ними и вокруг них, настроены компрадорски, т.е. потенциальные предатели национальных интересов и государства.
            Все остальное идёт по убывания возможностей и значимости.
            Ах да, НАРОД .... это довольно инертная масса не склонная просто так всё продать и всем продается, нужна длительная, планомерная работа по разрешению основ! Не так быстро и не всегда возможно.
  5. Вольный Каменщик
    Вольный Каменщик Вчера, 12:08
    +1
    Итак, благодаря ВО, мы узнали что:
    67% жителей Украины против войны между Россией и Украиной.
    48% жителей США против войны между Россией и Украиной.

    Осталось узнать, сколько % жителей России против войны между Россией и Украиной
    1. opuonmed
      opuonmed Вчера, 12:19
      +4
      Цитата: Вольный Каменщик
      Итак, мы имеем:
      67% жителей Украины против войны между Россией и Украиной.
      48% жителей США против войны между Россией и Украиной.

      Осталось узнать, сколько % жителей России против войны между Россией и Украиной

      не война а освобождение украины от геноцида правищей власти под руководством европейцев и сша !
      1. Вольный Каменщик
        Вольный Каменщик Вчера, 12:35
        +2
        Не война а освобождение
        Да все это понятно, их захватчики - наши освободители, их шпионы - наши разведчики и далее по списку, но хотелось бы узнать конкретную цифру в %
        1. opuonmed
          opuonmed Вчера, 13:02
          0
          Цитата: Вольный Каменщик
          Не война а освобождение
          Да все это понятно, их захватчики - наши освободители, их шпионы - наши разведчики и далее по списку, но хотелось бы узнать конкретную цифру в %

          а вот вы как думаете если шас не пойти на эти шаги то патом размешают ракеты с гипер звукам + в космос аппараты выводят для сбивания ракет при запусках и глобальный удар по РФ или ультиматум навязывают и нету будушего после этого для РФ вот шас после этого какой процент будет за освобождение украины и других парамитров мирного ультиматума на отведения войск от границ РФ ? тока не надо лапшу вешать что нато не когда на такое не пойдет и сша ! они уже это делают ! я лично думаю кто живет в РФ тот хочет безопасности !!!! какой процент да наверное все кто живет в РФ и думает дальше жить в РФ ! не зря у сша РФ значится как враг в доках а с врагом можно делать хоть что !
        2. VORON538
          VORON538 Вчера, 13:08
          0
          Мойша,какое вам дело до внутрироссийских мнений и опросов?Занимайтесь своими израИльскими проблемами и не суйте свой нос в дела России,ведь умудрились же вы рассориться со всеми своими соседями,и не только. hiВот о судьбе своего израИля и переживайте.Еще забрали бы к себе всех своих соплеменников с нашего Правительства и "бизнесменов"-олигархов (естественно в чем мать родила,у вас им Б г подаст),я бы вам даже спасибо сказал.А то задолбали hi Но вам это не выгодно ведь,на что жить еврей в пустыне тогда будет lol
    2. Mole
      Mole Вчера, 12:26
      0
      Цитата: Вольный Каменщик

      Осталось узнать, сколько % жителей России против войны между Россией и Украиной

      Будет зависеть от пропаганды и агитации СМИ РФ.
    3. Пепел Клааса
      Пепел Клааса Вчера, 14:48
      0
      Цитата: Вольный Каменщик
      Осталось узнать, сколько % жителей России против войны между Россией и Украиной

      Ну, на ВО таких диванных вояк, ратующих за войну и оккупацию предостаточно) Они кокетливо называют, правда, это не войной, а Освободительным походом 2.0. Пора, мол, освободить украинцев, стонущих под гнётом нацЫстов. Некоторые радикалы, мнящие себя какими-то там имперцами, надо заметить, говорят исключительно об освобождении территорий и возвращении их "взад". Что делать с людьми, населяющими эти "исконные" территории - тараканы в их головах молчат. Видимо, план окончательного решения ещё не созрел.
      1. opuonmed
        opuonmed Вчера, 15:23
        -1
        Цитата: Пепел Клааса
        Цитата: Вольный Каменщик
        Осталось узнать, сколько % жителей России против войны между Россией и Украиной

        Ну, на ВО таких диванных вояк, ратующих за войну и оккупацию предостаточно) Они кокетливо называют, правда, это не войной, а Освободительным походом 2.0. Пора, мол, освободить украинцев, стонущих под гнётом нацЫстов. Некоторые радикалы, мнящие себя какими-то там имперцами, надо заметить, говорят исключительно об освобождении территорий и возвращении их "взад". Что делать с людьми, населяющими эти "исконные" территории - тараканы в их головах молчат. Видимо, план окончательного решения ещё не созрел.

        то есть по вашему норма уничтожения гражданского населения прихиндееми запада ? вы подумали нет что с 2014 сколько уехала из страны и сколько умерло ? и сколько ише умрет при такой власти как шас в украине где правительство работает на интересы сша и европы а не на украинца ! вот что бы прекратить этот геноцит и надо освободить а то с такими темпами к 2030 году скора тока одни пенсионеры останутся ! или вам нравится все что происходит шас в украине куда привели майданутые с майдана и кураторы украины ? если бы в 2014 яныка бы не сбросили хотя европейцы давали гарантии то такого бы не было бы как шас беспредела в украине ! скажите спасибо сша и ес которые привели к геноциду украинцев ! стати как там в украине лабаротории поживают сша ? скажите спасибо власти украины которые ползают раком перед начальством сша и ес ! которым плевать на собственное население ! а мы в РФ читаем что украинцы и русские это один народ ! если честно мне вот противно смотреть как украинцев используют против РФ эти ес и сша !а люди простые как жили так и будут жить этих территории спокойно уже при законах а не при блатными и нациской власти украины ! а может все это сказка и мне все это приснилось ? и на самом деле все будет по другому а как скора узнаем )))))))))
        1. Пепел Клааса
          Пепел Клааса Вчера, 17:13
          0
          Цитата: opuonmed
          вы подумали нет что с 2014 сколько уехала из страны и сколько умерло ?

          то есть, Вы своим ярким спичем хотите мне доказать, что война и оккупация - это величайшее благо для Украины, которое приведёт к увеличению популяции, повысит рождаемость и покончит с эмиграцией? Что "русский мир" - это лучшее, что может с ними случиться, а они, болваны, этого не понимают? Что молиться им, бедолагам пещерным, надо на восток, а не на запад? Сидите и тужитесь в выдумывании причин для оккупации соседнего суверенного государства?
          1. opuonmed
            opuonmed Вчера, 17:28
            +1
            Цитата: Пепел Клааса
            Цитата: opuonmed
            вы подумали нет что с 2014 сколько уехала из страны и сколько умерло ?

            то есть, Вы своим ярким спичем хотите мне доказать, что война и оккупация - это величайшее благо для Украины, которое приведёт к увеличению популяции, повысит рождаемость и покончит с эмиграцией? Что "русский мир" - это лучшее, что может с ними случиться, а они, болваны, этого не понимают? Что молиться им, бедолагам пещерным, надо на восток, а не на запад? Сидите и тужитесь в выдумывании причин для оккупации соседнего суверенного государства?

            вы хотите сказать что украиной не управляют с запада и с сша ? )что после 2014 года так зажили как лучшие чем до майдана ? я про оккупацию не говорю а о том что если так и дальше будет как шас то будет тока хуже и хуже к 2030 году останутся тока пенсы а ну землю уже то продала власть ) ише раз не оккупация а освобождение ! выдуманная причина ? вы совсем ?
            1. Пепел Клааса
              Пепел Клааса Вчера, 18:57
              -3
              Цитата: opuonmed
              вы хотите сказать что украиной не управляют с запада и с сша ?

              И что? А Вы предлагаете силой перехватить управление? На кой?
              Цитата: opuonmed
              что после 2014 года так зажили как лучшие чем до майдана ?

              понятия не имею. А если мы их оккупируем, то заживут лучше?
              Цитата: opuonmed
              ише раз не оккупация а освобождение !

              Освобождение от чего? От всенародно избранной власти, законность которой мы же и признали? Если мы считаем Украину суверенным государством (с этим-то, надеюсь, спорить не будете?), то это именно агрессия и оккупация, и давайте без этих соплей про миссию освободителей. Когда речь, к примеру, заходит о немцах, то тут вы встаёте в мелодраматическую позу - ах как, дескать, немцы были зомбированы геббельсовской пропагандой и поддерживали агрессивные войны Гитлера! На себя посмотрите - чем Вы отличаетесь? Такой же обыватель с промытыми мозгами.
              Цитата: opuonmed
              выдуманная причина ?

              Именно. Впрочем, корень "думать" тут лишний. Это к когнитивности никакого отношения не имеет. Это инстинкты.
              1. opuonmed
                opuonmed Вчера, 19:34
                +1
                Цитата: Пепел Клааса
                И что? А Вы предлагаете силой перехватить управление? На кой?

                нет освободить !
                Цитата: Пепел Клааса
                понятия не имею. А если мы их оккупируем, то заживут лучше?

                ише раз освободить !
                Цитата: Пепел Клааса
                Освобождение от чего? От всенародно избранной власти, законность которой мы же и признали? Если мы считаем Украину суверенным государством (с этим-то, надеюсь, спорить не будете?), то это именно агрессия и оккупация, и давайте без этих соплей про миссию освободителей. Когда речь, к примеру, заходит о немцах, то тут вы встаёте в мелодраматическую позу - ах как, дескать, немцы были зомбированы геббельсовской пропагандой и поддерживали агрессивные войны Гитлера! На себя посмотрите - чем Вы отличаетесь? Такой же обыватель с промытыми мозгами.

                от того беспредела что шас происходит ! суверенное государство ждет ответа из сша и ес мда откуда вы такой ? на должности ставят граждан сша и приезжают господа из вашингтона и указывают как что делать власти украины ! а что в украине нету нацистов бандеровцев ? это случайно не в украине ходят с сс галичина ?с флагами по центру киева и с факилами ) то есть вы приписываете нацистов украинских к России ??????? пропаганда у вас в голове ! если вы с украины то очнитесь уже !!! РФ лишь жилает хорошие отношение между народами ! а то кучка нацистов и марионеток запада и сша устраивают геноцид украинского народа !
                1. Комментарий был удален.
                  1. opuonmed
                    opuonmed Вчера, 20:32
                    +1
                    вам нравится что происходит в украине шас ? простой ответ да или нет !
                    1. Пепел Клааса
                      Пепел Клааса Вчера, 22:34
                      -2
                      Цитата: opuonmed
                      вам нравится что происходит в украине шас ? простой ответ да или нет !

                      мне наплевать, потому что никак повлиять на происходящее там я не могу. Мы можем тут чесать языками и упражняться, оскорбляя соседей - это ни на что, ровным счётом, не влияет. Но вот когда моя страна развяжет войну и вторгнется в сопредельное государство, неважно, с какими лозунгами - да, мне не будет всё равно. Потому что жить в стране-изгое некомфортно. А вот Вы уже готовы принять любое объяснение от телевизора "почему мы начали войну", даже самое идиoтскoe типа "наша задача - освободить братский народ, который стонет под гнётом нацЫстского режима!"
  6. askort154
    askort154 Вчера, 12:11
    -1
    Да всё понятно. США , зная современные возможности вооружённых сил России, уже не решаются на открытое военное противостояние с ней. Поэтому только и остаётся - "сдутся". А что бы это не выглядело "пораженчески", проводят
    рейтинг населения - кто "за", а кто "против", чтобы сослаться на "супер демократию" в США. При чём, даже самые несведущие в географии, знают что самая большая страна в Мире - Россия.
  7. Комментарий был удален.
  8. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Вчера, 12:16
    +3
    можно подумать что хоть одну хоть вторую половину кто-то будет спрашивать
  9. Николай Иванов_5
    Николай Иванов_5 Вчера, 12:22
    +2
    Во всем мире большинство родителей своих детей с детства учат к совершению добра, быть честными, милосердными, знать честь и иметь совесть, но почему-то потом эти дети вырастают злыми, мстительными, завистливыми и лжецами.
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 14:27
      0
      Цитата: Николай Иванов_5
      Во всем мире большинство родителей своих детей с детства учат к совершению добра, быть честными, милосердными, знать честь и иметь совесть, но почему-то потом эти дети вырастают злыми, мстительными, завистливыми и лжецами.

      Да потому, что их, по факту, образ "золотого тельца" с детства сопровождает, с утверждением "зачем работать, когда можно враньём, хамством, развратом... стать каким нибудь... блогером, срубая не хилые баблы".
  10. wandlitz
    wandlitz Вчера, 12:24
    +1
    Так ведь, жить всем всем хочется...
    1. Теренин
      Теренин Вчера, 14:29
      0
      Цитата: wandlitz
      Так ведь, жить всем всем хочется...

      А, многим - за счёт грабежа других.
  11. opuonmed
    opuonmed Вчера, 12:25
    +3
    сша и ервопа создала такую ситуацию что украина стала разменной монетой ! украинцы вас сша и ес поимели ! и да не война будет а освобождение от геноцида правищей власти под руководством европейцев и сша !
  12. ugol2
    ugol2 Вчера, 12:25
    +1
    Дело было так:
  13. Кот Александрович
    Кот Александрович Вчера, 12:26
    -2
    "А возможно, что они вообще понятия не имеют, где находится Украина"...
    Совет. Снимите штанишки, загляните себе в зад. Там и найдёте искомое. laughing
  14. for
    for Вчера, 12:26
    -1

    А 99% даже не знают где находится и что существуют Россия и Украина.
  15. Михаил Сидоров
    Михаил Сидоров Вчера, 12:32
    +4
    Гражданам США не объяснили что война с Россией если будит то не где то там далеко за океаном, а удары будут по их городам. Я думаю противников войны было бы побольше и сомневающихся поменьше.
  16. Geofiz
    Geofiz Вчера, 12:51
    -2
    Если рассмотреть локальный конфликт (только гипотетически, без применения ОМП) между США и РФ на третьей стороне (типо Украины или Приднестровья) то американцы не захотят воевать...
    Во первых США, с высадки в нормандии и дальнейших боевых действий на западном фронте, не воевала против стран равных себе (хоть мы думаем, что они и тупые, но американцы знают богатый военный опыт русских, и делают на это акцент) .... Во вторых, американцы не любят нести большие потери, воевать без потерь против равного врага, такое только в сказке бывает (да ещё и за третью страну), представьте какой визг поднимится в их сми.
    В третьих посмотрите кто воюет, нигеры, лгбт, всякие феминистки и тд и тп... не думаю что у них будет высокий боевой дух, и что будет с ними после первого котла(нет у них черты самопожертвования, сейчас у них время денег)
  17. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 13:07
    0
    Социалогические опросы не являются объективными и не дают объективную ситуацию. Все весьма спорно. Конечный результат зависит от нескольких факторов: от кругозора опрашиваемых, от результата работы СМИ, от места, времени проведения опроса и от способа постановки вопроса. Все это уведомлен и даёт ,, результат опроса, В итоге, мы получаем политический венгерет озвученный тем или иным СМИ.
  18. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Вчера, 13:25
    0
    27% сумасшедших недоумков, что то многовато.
  19. bar
    bar Вчера, 13:28
    0
    Но остальные 52% вполне себе сторонники войны с Россией?
  20. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Вчера, 13:30
    0
    Жесть, если честно. Всего лишь половина точно против fool
  21. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:43
    0
    Радует, что не все в штатах безмозглые.
  22. BABAY22
    BABAY22 Вчера, 13:56
    0
    Кто бы простому американцу объяснил, что такое Украина, и где она находится.
    Это надо было первым вопросом поставить, а вторым уж про войну спрашивать.
    1. kventinasd
      kventinasd Вчера, 15:23
      +2
      Цитата: BABAY22
      Кто бы простому американцу объяснил, что такое Украина, и где она находится.

      А зачем им это надо? Среднестатистический американец живёт на 90% внутренними проблемами страны. Ему информация о международной обстановке нужна, как собаке пятая нога. Они привыкли так жить не одно десятилетие.
      1. Пепел Клааса
        Пепел Клааса Вчера, 19:39
        0
        Цитата: kventinasd
        Они привыкли так жить не одно десятилетие.

        ну а почему бы и нет? Если что-то значительное и происходило, то где-то в Азии, на БВ или Европе. А локальные неприятности типа Никарагуа, Колумбии, Кубы, Панамы - это вообще тьфу. Так чего им париться?
  23. svoit
    svoit Вчера, 14:07
    0
    Цитата: askort154
    Да всё понятно. США , зная современные возможности вооружённых сил России, уже не решаются на открытое военное противостояние с ней

    В этом просто нет необходимости, а риски высокие, они просто натравят на нас своих неядерных союзников с ограниченной целью
  24. kventinasd
    kventinasd Вчера, 14:38
    0
    В случае военного конфликта США против России, количество экстренно переселяющихся на историческую родину афроамериканцев и прочих понаехавших в Омеригу, превысит все мыслимые и немыслимые цифры. Если конечно выжить успеют laughing
  25. NUR
    NUR Вчера, 15:02
    0
    Наверное все 100 %
  26. zenion
    zenion Вчера, 15:12
    0
    Из целого есть две половины. Почти - это меньшая половина. У кого-то кривые руки. За такое можно пострадать. Сидят в штабе Чапаев, Фурманов и Петька. Фурманов наливает стакан Чапаеву, себе стакан, а Петьке, что осталось. Глянул на это Чапаев и говорит Фурманову, пора бы тебе руку набить. Петька добавляет - и морду.
  27. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 15:52
    +2
    Думаю там процентов 99.9 не знает где эта окраина даже находится.
  28. Викторио
    Викторио Сегодня, 16:01
    0
    /Результаты опроса однозначно говорят о том, что властям США придётся учитывать мнение граждан по «украинскому вопросу» и участию в возможной войне контингента США. Ведь если мнение тех же 48% граждан проигнорировать/
    ===
    тем не менее

    /Военный альянс НАТО продолжает процесс своего расширения, несмотря на протесты со стороны России, говорил 16 декабря Столтенберг.
    «НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России», — сказал Столтенберг.
    Он отметил, что альянс не пойдет на компромисс с Россией, которая требует пересмотреть обещание альянса «со временем принять» Украину и Грузию, данное на саммите НАТО в Бухаресте в апреле 2008 г./