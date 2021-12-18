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Своим окончательным выходом из Договора по открытому небу Россия поставила под сомнение необходимость его существования

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Своим окончательным выходом из Договора по открытому небу Россия поставила под сомнение необходимость его существования

С сегодняшнего дня Российская Федерация официально больше не является участницей Договора по открытому небу (ДОН). Поводом для этого шага стал выход в прошлом году из соглашения Соединенных Штатов.


Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Возможно, Россия не стала бы выходить из ДОН, если бы европейские союзники США по Североатлантическому альянсу дали гарантии, что не станут делиться с американцами полученными ими во время полетов над территорией РФ данными. Но они отказались это делать.

Старший научный сотрудник МГИМО Андрей Баклицкий считает, что выход США и России из Договора по открытому небу не приведет к полному отказу от него и всех остальных его участников.

По мнению Министерства иностранных дел РФ, выраженному в официальном заявлении ведомства, своим окончательным выходом из Договора по открытому небу Россия поставила под сомнение необходимость его дальнейшего существования. Ведь дальнейшее соблюдение положений ДОН третьими странами фактически теряет смысл, так как зона его применения без США и РФ сократилась примерно на 80 процентов.

Сейчас вопрос своего участия в ДОН решается и Минском. Там еще не определились, продолжит ли Белоруссия оставаться участницей данного соглашения.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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63 комментария
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  1. Нормальный
    Нормальный Вчера, 13:32
    +11
    Сейчас вопрос своего участия в ДОН решается и Минском. Там еще не определились, продолжит ли Белоруссия оставаться участницей данного соглашения.

    Зачем ДОН Белоруссии? Что даёт Белоруссии участие в ДОН ?
    1. Avior
      Avior Вчера, 13:38
      +21
      Белоруссии- ничего. А России даёт возможность ознакомиться с результатами полетов над Европой
      1. Нормальный
        Нормальный Вчера, 14:16
        0
        Ответ ниже.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 13:33
    +7
    А сейчас как бы это пригодилось партнёрам,а тут фигушки.
    1. VORON538
      VORON538 Вчера, 13:36
      +3
      Они сами виноваты,заигрались в гегемона. hi
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Вчера, 13:40
      +8
      Цитата: tralflot1832
      а тут фигушки.

      Не видно 125 тысячного войска на границе для нападения на Украину... crying
      1. Шмель_3
        Шмель_3 Вчера, 13:52
        +8
        Uncle Lee (Владимир)
        Тут вот какая закавыка! Если не видите вы, то это совсем не означает, что их, 125 тыс. не видят украинские СМИ, и их кураторы.
        "Видишь суслика? Нет. А он есть!" (с)
        1. Uncle Lee
          Uncle Lee Вчера, 15:39
          0
          Цитата: Шмель_3
          . А он есть!"

          А если нет, то они его просто придумали..
          1. Baloo
            Baloo Вчера, 17:00
            +1
            Цитата: Uncle Lee
            А если нет, то они его просто придумали..

            А без хорошего воображения вообще жить скучно, и оправдать свои закидоны, даже вымышленным, нечем...
    3. S.K.Vichyakow
      S.K.Vichyakow Вчера, 14:33
      +7
      Цитата: tralflot1832
      А сейчас как бы это пригодилось партнёрам,а тут фигушки.

      С выходом России из ДОН, можно поставить жирный крест на этом договоре. Им ведь главное было летать над Россией. А чего им летать друг над другом, если они и так всё знают.
  3. Авиатор_
    Авиатор_ Вчера, 13:35
    +1
    Сейчас вопрос своего участия в ДОН решается и Минском. Там еще не определились, продолжит ли Белоруссия оставаться участницей данного соглашения.
    Доктор сказал - в морг, значит в морг.
  4. Из Томска
    Из Томска Вчера, 13:36
    +13
    Давно пора с этими перестроечными договорами покончить.
  5. Tusv
    Tusv Вчера, 13:41
    +2
    Ваше время "товарищ Маузер". Ачепятка. Правильно Родное ВКС
  6. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 13:44
    -6
    Давно надо флот отправить на Кубу.
    А Лошарик чтоб всплыл под Бруклинским мостом для селфи.

    Правильно говорил Задорнов "тупые американцы". А я б добавил, что "настолько тупые, что несмотря на то что в ужасе и истерике от наших Цирконов, всё равно на Русского медведя прут"

    Жаль Путин либерал, как он сам говорит. Был бы Патриотом уровня Сталина, давно одним нажатием кнопки сделал пролив Его имени!
    1. Ros 56
      Ros 56 Вчера, 13:48
      +7
      Жуть предлагаете, ведь там тоже кнопка имеется и есть чему к нам прилететь. stop
    2. Keyser Soze
      Keyser Soze Вчера, 13:52
      +7
      Был бы Патриотом уровня Сталина, давно одним нажатием кнопки сделал пролив Его имени!


      А я думаю что вы очень и очень серьезно принизиваете интелект Сталина. Где то до своего уровня.
      1. Андрей Николаевич
        Андрей Николаевич Вчера, 15:11
        +3
        Глазам своим не верю! Неужели, в Болгарии, на столько почитают авторитет И.В. Сталина?!) Хотя, согласен с Вами. Но не ожидал услышать такое, от Вас.)
        1. Keyser Soze
          Keyser Soze Вчера, 16:18
          +7
          Неужели, в Болгарии, на столько почитают авторитет И.В. Сталина


          О почтении я ничего не писал. Я не почитатель Сталина. Но отрицать, что он был выдающимся человеком, ето глупо. И не только он - победить лучшую армию мира ето глупцам не возможно. Так что Йосифа Виссарионовича нужно читать и осмысливать.
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Вчера, 20:40
            +2
            Ну прямо как из материалов съезда КПСС, после выступления Л. И. Брежнева: ,, Аплодесменты. Бурные продолжительные аплодисменты. Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овации. Все встают..,, Даже мой котяра встал и аплодирует,, Удивили Вы меня. Спасибо. Мыслим одинаково.
    3. Tusv
      Tusv Вчера, 14:19
      +3
      Цитата: Инженер Щукин
      Жаль Путин либерал, как он сам говорит. Был бы Патриотом уровня Сталина, давно одним нажатием кнопки сделал пролив Его имени!

      Тут либерал, от либерала заметно отличается. Либерал от слова свобода и либерал от слова прозападник, предатель, иуда за 12 серебренников. С точки зрения либерализма в первом определении Путин и Сталин одинаковы, во втором определении Оба в предательстве народов Руси не замечены hi
    4. vaymag
      vaymag Сегодня, 12:38
      0
      Так попросите грузию прислать еще одного грузина править в Россию
  7. Ros 56
    Ros 56 Вчера, 13:46
    +2
    Ну вышли и вышли, чего тут обсуждать, да и с нашими новыми ракетами зачем оно нам.
  8. Нормальный
    Нормальный Вчера, 13:50
    +2
    Avior у
    1. Не вижу ваш ответ на обсуждении, только в колонке всех комментов. Почему?
    2. Белоруссия имеет технические возможности осуществлять разведывательные полеты над Европой в той же мере что имела РФ или мы, при осуществлении таких полетов, будем делать вид, что мы белоруссы?

    Все пытаемся кого-то обмануть? Глупее себя других считаем?
    1. Avior
      Avior Вчера, 14:55
      +1
      1. Не знаю почему, у меня в последнее время на ВО тоже постоянно какие то нюансы. Например, вводишь пост и видишь, как он появился, но после исчезает, появляется после перезагрузки. Аналогично проблема с картинкам- вводиш, но окно ввода остаётся, нужно закрывать отдельно.
      2. Нет никакой проблемы обеспечить Белоруссии те же технические возможности. К этому нет никаких ограничений. Можно хоть самолёт готовый бесплатно передать.
      1. Нормальный
        Нормальный Вчера, 15:10
        0
        2.2 Это понятно. Но это "наш" интерес, а зачем это Белоруссии?
        1. Avior
          Avior Вчера, 18:02
          +1
          Думается, всегда найдётся возможность заинтересовать экономически.
          1. Нормальный
            Нормальный Вчера, 19:30
            0
            И, в конечном итоге, дать руководству Белоруссии ещё один рычаг давления на руководство РФ.
      2. Saxahorse
        Saxahorse Вчера, 19:10
        0
        Цитата: Avior
        1. Не знаю почему, у меня в последнее время на ВО тоже постоянно какие то нюансы.

        Аналогично. После последнего обновления сайта глюк на глюке. Особенно с комментариями.
  9. poquello
    poquello Вчера, 13:51
    +6
    а я позлорадствую не по теме - не летит нифига американский гиперзвук, опять обломушки
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Вчера, 15:19
      +3
      Дык она ИИ врубила ,вцепилась в пиллон всеми держателями,не хочу быть третьей и прилетела на В 52 на аэродром вылета. hi
  10. BABAY22
    BABAY22 Вчера, 13:52
    +3
    А вот белорусам выходить пока не надо.
    Это наши глаза и уши.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Вчера, 16:05
      +1
      Цитата: BABAY22
      А вот белорусам выходить пока не надо.
      Это наши глаза и уши.


      Интересно то что совпало с сертификацией нового самолёта который планировала использовать Россия, более "глазостого", с более качественной оптикой с лучшим разрешением.

      В качестве примера улучшения, по моему приводилось что позволит различать провода на высоковольтках.

      Может одна из причин это то что США не захотели что бы к нам попали высококачественные снимки в большом количестве.

      Если РБ останется в этом договоре то над ЕС будут летать со старым оборудованием.
      1. demo
        demo Сегодня, 14:03
        0
        А вот белорусам выходить пока не надо.
        Это наши глаза и уши.
        Вы и впрямь европейцев-американцев тупыми считаете?
        Нельзя недооценивать врагов.
        Это бывает смертельно опасно.
        Если европейцы не дали России юридически обязывающие гарантии о передаче третей стороне (т.е. американцам) полученных данных, то что вам дает считать то, что с РБ не потребуют такого же?
  11. Гардамир
    Гардамир Вчера, 13:52
    +2
    Интересно, а сколько всего спутников на орбите? И американских в частности?
  12. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 13:58
    -13
    Цитата: Ros 56
    Жуть предлагаете, ведь там тоже кнопка имеется и есть чему к нам прилететь. stop

    И что? Президент уже всё объяснил на этот счет: «Мы, как мученики, попадем в рай. А они сдохнут»

    Вы не понимаете. С нами Бог! Это даже сербы знают, ибо он с ними тоже, хоть и через нас.

    В раю не будет американцев. Разве этого мало для нашего русского счастья?
    1. Нормальный
      Нормальный Вчера, 14:19
      -3
      Цитата: Инженер Щукин
      В раю не будет американцев.

      Все! Конец счастию....
      На кого тогда валить вину за косяки нашего руководства?
  13. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 14:01
    -18
    Цитата: poquello
    а я позлорадствую не по теме - не летит нифига американский гиперзвук, опять обломушки

    Виват Россия! А вот у нас всё летит.
    А всё засекречено, чтоб тупые американцы не знали, что у нас летит ещё лучше, чем в публичной анимации.

    Сладкое чувство ежедневных побед и свершений. Путин не обманул нас с десятилетием прорывов! Спасибо, Владимир Владимирович!
    1. kot423
      kot423 Вчера, 14:13
      +4
      Цитата: Инженер Щукин
      А всё засекречено, чтоб тупые американцы не знали, что у нас летит ещё лучше, чем в публичной анимации.

      Сладкое чувство ежедневных побед и свершений. Путин не обманул нас с десятилетием прорывов!

      Стул (или диван) смените, прожгло уже наверное от бессильного злорадства...
      Я уже не раз говорил - если мозгов на гипер не хватает - фантики не помогут, сколько бы вы их не печатали (ну или выпрашивали у хозяина).
      1. Incvizitor
        Incvizitor Вчера, 15:49
        +1
        Мозги то там все те, что из РФ в 90х сбежали теперь не бегут вот и у них ничего теперь нет.
        Танков новых не предвидится РВСН древнее всё как г мамонта самолёты новые обнять и плакать, вертушки то же явно не новые...
  14. askort154
    askort154 Вчера, 14:18
    +6
    Нам уже никакой ДОН не поможет. Американцы в 90-х, открывали ногами двери не только в ВПК России, но и в государственные кабинеты. О чём на этой недели сказал Путин. Они нам бесплатно предоставляли свои "услуги" по снятию реакторов с АПЛ и утилизации Ту-160. А когда мы прилетали в США по программе ДОН, то они постоянно блокировали, или ограничивали наши полёты над их территорией. Они сегодня открыто заявляют, что их противник номер один - Россия. Так какие могут быть "слюнтяйства" с такими уродами.
  15. evgen1221
    evgen1221 Вчера, 14:31
    -3
    Ну они специально и выходили из договора,зная что это его похоронит, но и для того чтобы скрыть истинное количество войск стянутое к нашим границам имхо
    1. poquello
      poquello Вчера, 14:57
      0
      Цитата: evgen1221
      Ну они специально и выходили из договора,зная что это его похоронит, но и для того чтобы скрыть истинное количество войск стянутое к нашим границам имхо

      крупное сосредоточение на алеутских островах?
      1. evgen1221
        evgen1221 Вчера, 17:28
        -1
        Ну почему, а разве техники с народом не подкидывали в европах?
        1. poquello
          poquello Вчера, 17:35
          0
          Цитата: evgen1221
          Ну почему, а разве техники с народом не подкидывали в европах?

          в европах территории европов
  16. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:43
    +1
    И что из того получается? Какие выводы можно сделать?
    Идёт подготовка к ... чему-то??? Странам стало что скрывать от потенциального противника?
  17. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 14:58
    0
    Сейчас вопрос своего участия в ДОН решается и Минском. Там еще не определились, продолжит ли Белоруссия оставаться участницей данного соглашения.

    Ха! Продолжение участия в этой афёре Белоруссией, думаю, будет чудом... no
  18. NUR
    NUR Вчера, 15:01
    0
    Кому это нужно.
  19. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 15:39
    -7
    Цитата: Tusv
    Цитата: Инженер Щукин
    Жаль Путин либерал, как он сам говорит. Был бы Патриотом уровня Сталина, давно одним нажатием кнопки сделал пролив Его имени!

    Тут либерал, от либерала заметно отличается. Либерал от слова свобода и либерал от слова прозападник, предатель, иуда за 12 серебренников. С точки зрения либерализма в первом определении Путин и Сталин одинаковы, во втором определении Оба в предательстве народов Руси не замечены hi

    Совершенно верно. Давно пора в словаре Ожигова и Даля заменить определение термина Свобода. Путин, Сталин, Медведев, Берия - дрим-тим русского мира.
  20. NUR
    NUR Вчера, 15:42
    0
    Договор уже давно расторгнут.
  21. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 15:43
    -6
    Цитата: kot423
    Цитата: Инженер Щукин
    А всё засекречено, чтоб тупые американцы не знали, что у нас летит ещё лучше, чем в публичной анимации.

    Сладкое чувство ежедневных побед и свершений. Путин не обманул нас с десятилетием прорывов!

    Стул (или диван) смените, прожгло уже наверное от бессильного злорадства...
    Я уже не раз говорил - если мозгов на гипер не хватает - фантики не помогут, сколько бы вы их не печатали (ну или выпрашивали у хозяина).

    Полностью согласен. Фанатики намного лучше, чем фантики. За фантики хоть что-то сделать и показать надо, а фанатикам вообще ничего не нужно, чтоб веровать и каждый день супостата ядерным пеплом накрывать. В фантазиях, разумеется.
    1. kot423
      kot423 Вчера, 16:00
      +1
      Цитата: Инженер Щукин
      За фантики хоть что-то сделать и показать надо

      Ну и? Показали? Рельсотрон, утюг зумвальт, гипер дохлый, пингвин с 800+ недостатков... Помогли фантики тупоумным и ж. руким?
      Цитата: Инженер Щукин
      фанатикам вообще ничего не нужно

      Фанатики разные бывают. Есть те, которые на голом энтузиазме новейшие вещи создают (и их большинство в России) и есть те, которые неграм ботинки лижут, на словах суперпупер непобедимые (а потом ссутся и плачут после захвата их корыта иранцами)... Это жители матрасии и их вассалы. Есть еще что по теме умного сказать или методичка кончилась?
  22. Диверcант
    Диверcант Вчера, 15:58
    0
    нечего над нами вражинам летать. а нам нужно добавить спутников с оптикой, только не таких, что инфу в контейнерах скидывают.
  23. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 16:04
    -4
    Цитата: kot423
    Цитата: Инженер Щукин
    За фантики хоть что-то сделать и показать надо

    Ну и? Показали? Рельсотрон, утюг зумвальт, гипер дохлый, пингвин с 800+ недостатков... Помогли фантики тупоумным и ж. руким?
    Цитата: Инженер Щукин
    фанатикам вообще ничего не нужно

    Фанатики разные бывают. Есть те, которые на голом энтузиазме новейшие вещи создают (и их большинство в России) и есть те, которые неграм ботинки лижут, на словах суперпупер непобедимые (а потом ссутся и плачут после захвата их корыта иранцами)... Это жители матрасии и их вассалы. Есть еще что по теме умного сказать или методичка кончилась?

    Нет, против такого уровня аргументов я просто бессилен.
    Да и вообще, я ж тут вам вторю постоянно. Сам всем объясняю насколько тупые американцы со своими сотнями неудавшихся пингвинов и непревзойдёнными сумрачными Цирконами с Посейдонами, которыми по щёлчку можно весь фашингтон в Карьер имени В.В.Путина превратить.
    Вы мой брат по вере, поверьте!
    1. kot423
      kot423 Вчера, 16:17
      +3
      Цитата: Инженер Щукин
      Вы мой брат по вере, поверьте!

      Не брат ты мне, ..... ........ (далее по тексту) ©
  24. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 16:05
    -6
    Цитата: Инженер Щукин
    Цитата: kot423
    Цитата: Инженер Щукин
    За фантики хоть что-то сделать и показать надо

    Ну и? Показали? Рельсотрон, утюг зумвальт, гипер дохлый, пингвин с 800+ недостатков... Помогли фантики тупоумным и ж. руким?
    Цитата: Инженер Щукин
    фанатикам вообще ничего не нужно

    Фанатики разные бывают. Есть те, которые на голом энтузиазме новейшие вещи создают (и их большинство в России) и есть те, которые неграм ботинки лижут, на словах суперпупер непобедимые (а потом ссутся и плачут после захвата их корыта иранцами)... Это жители матрасии и их вассалы. Есть еще что по теме умного сказать или методичка кончилась?

    Нет, против такого уровня аргументов я просто бессилен.
    Да и вообще, я ж тут вам вторю постоянно. Сам всем объясняю насколько тупые американцы со своими сотнями неудавшихся пингвинов, а мы с непревзойдёнными сумрачными Цирконами с Посейдонами, которыми по щёлчку можно весь фашингтон в Карьер имени В.В.Путина превратить.
    Вы мой брат по вере, поверьте!
  25. советник 2 уровня
    советник 2 уровня Вчера, 16:22
    0
    а не устарел ли сам договор этот, так сказать технически? возможности спутникового контроля (какого угодно, не только оптического) с даты его подписания уже кратно выросли- и спрашивать/согласовывать время и маршрут полета спутника не нужно ни у кого... что-то кажется мне- больше в этом причина... И зачем было правительству ЕБНа своих полосатых друзей хотеть контролировать? Но.. односторонний договор- разрешить полосатым просто летать, а нам типа нет- совсем плохо бы смотрелся... так что давно было пора ДОН этот "в унитаз"
    1. Грица
      Грица Сегодня, 02:46
      +1
      Цитата: советник 2 уровня
      а не устарел ли сам договор этот, так сказать технически? возможности спутникового контроля (какого угодно, не только оптического) с даты его подписания уже кратно выросл

      Тогда, в этом случае, американцы в выигрыше - возможности космических сил и тем более, электроники, намного превосходят наши.
  26. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 16:35
    -7
    Цитата: Нормальный
    Цитата: Инженер Щукин
    В раю не будет американцев.

    Все! Конец счастию....
    На кого тогда валить вину за косяки нашего руководства?

    Ну с этим как-нибудь разберемся. Чай не бином Ньютона, найти нам виноватых в наших бедах.
    Главное, этих тупых и богомерзких американцев в рае с нами не будет. Будем сверху смотреть на их вселенские муки в аду и причитать "а мы вас предупреждали!!". Славные времена грядут, осталось чутку подождать.
  27. iouris
    iouris Вчера, 21:25
    -1
    Не Россия, а США.
  28. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 07:07
    +1
    Зачем этот ДОН нужен России и Белоруссии? Как то жили во времена СССР без ДОНа, думаю и сейчас проживем....
  29. Георгий Коваль
    Георгий Коваль Сегодня, 07:31
    +1
    Неужели, если бы НАТО дало гарантии не давать США разведданные, мы бы это могли проглотить и остаться в ДОН!? Наивняк какой-то...
  30. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 15:51
    0
    Ясен пень, ДОН имеет смысл при участии в нём всех стран НАТО и России, при выходе одного из них, а особенно ключевого, такого как США, все остальное тут же теряет смысл.