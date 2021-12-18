Своим окончательным выходом из Договора по открытому небу Россия поставила под сомнение необходимость его существования

С сегодняшнего дня Российская Федерация официально больше не является участницей Договора по открытому небу (ДОН). Поводом для этого шага стал выход в прошлом году из соглашения Соединенных Штатов.
Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Возможно, Россия не стала бы выходить из ДОН, если бы европейские союзники США по Североатлантическому альянсу дали гарантии, что не станут делиться с американцами полученными ими во время полетов над территорией РФ данными. Но они отказались это делать.
Старший научный сотрудник МГИМО Андрей Баклицкий считает, что выход США и России из Договора по открытому небу не приведет к полному отказу от него и всех остальных его участников.
По мнению Министерства иностранных дел РФ, выраженному в официальном заявлении ведомства, своим окончательным выходом из Договора по открытому небу Россия поставила под сомнение необходимость его дальнейшего существования. Ведь дальнейшее соблюдение положений ДОН третьими странами фактически теряет смысл, так как зона его применения без США и РФ сократилась примерно на 80 процентов.
Сейчас вопрос своего участия в ДОН решается и Минском. Там еще не определились, продолжит ли Белоруссия оставаться участницей данного соглашения.