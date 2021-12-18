Военное обозрение
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Французский генерал выразил сомнение в том, что «внешне прекрасная армия Франции» в конфликте высокой интенсивности продержится дольше 48 часов

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Во Франции стали активно обсуждать вопросы эффективности французской армии применительно к конфликтным ситуациям новейшего времени. Отмечается, что с учётом перехода вооружённых конфликтов в разных регионах мира (в том числе в африканском Мали) в затяжную фазу, прежние методы ведения войн не кажутся эффективными и оправданными. Даже непосредственно французский генералитет отмечает, что «можно годами топтаться на одном месте, тратить огромные ресурсы, не получая желаемого результата. При этом в пример приводится пребывание французского контингента в том же Мали и бесславный для НАТО конец операции в Афганистане.


Недавно французский генерал Эрик Лаваль заявил о том, что сегодня «французская армия внешне прекрасна, но вопрос в том, продержится ли она в серьёзном конфликте более двух суток»:

Есть сомнения в том, что наша внешне прекрасная армия в современном конфликте высокой интенсивности продержится дольше 48 часов.

Это заявление генерала Лаваля вызвало серьёзное обсуждение как боеспособности французской армии, так и самой используемой тактики.

Французские военные эксперты в этой связи обратили внимание на заявление начальник штаба вооружённых сил страны Тьерри Буркхарда, который ещё в октябре высказался о «важности выиграть войну до её начала». Для этого, как отметил французский военачальник, необходимо быть к любой войне готовым, особенно к войне высокой интенсивности.

Главнокомандующий армией Франции Пьер Шилль заявил о том, что для вооружённых сил крайне важно пройти «процесс трансформации». Это череда реформ и вариантов модернизации, которая запланирована на период до 2025 года. Пьер Шилль:

Это крупнейшая и важнейшая модернизация нашей армии со времён окончания Второй мировой войны.

Высшие французские офицеры считают, что сегодня невозможно выиграть высокоинтенсивный конфликт, если изначально не обеспечить себе оперативное превосходство. Оно, как отмечается в Генеральном штабе ВС Франции, может быть достигнуто путём цифровизации, использования искусственного интеллекта, беспилотных систем при одновременном сохранении «человека как основы армейского потенциала». Другими словам, подчёркнуто, что упор на новые технологии, безусловно, необходим, но снижать численность армии из-за этого непродуктивно.
Дополнительно предполагается рассмотреть варианты пересмотра программ по отказу от эксплуатации некоторых видов военной техники. Она «может пригодится в случае масштабного вооружённого конфликта».
Использованы фотографии:
Фейсбук/Минобороны Франции
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69 комментариев
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  1. Пессимист22
    Пессимист22 Вчера, 14:31
    +13
    Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 14:40
      +6
      А зачем им бунтовать?
      Потом, для реального, глобального бунта нужен НЕ БЕДНЫЙ заинтересант ... бунтовать, это дорого, по теперешним временам.
      1. Silver Fox
        Silver Fox Вчера, 15:19
        +3
        А зачем не бунтовать. Просто убьют например сына муллы или муфтия. Политика, пропади пропадом! спровоцировало "арабскую весну" встал перед зданием мэрии, облил себя горючим и поджег. По всей стране главный лозунг уже звучал так: "Хлеб и вода – да, Бен Али – нет".
      2. Silver Fox
        Silver Fox Вчера, 15:28
        +6
        Французский Тунис как вспыхнул . все тоже самое можно устроить в Париже основной причиной решения Буазизи стал конфликт с сотрудницей местной полиции Федией Хамди. Из-за отсутствия у молодого продавца овощей лицензии она не просто конфисковала товар и запретила торговлю. После этого инцидента Буазизи попытался обратиться за помощью в мэрию города, но его отказались слушать. Хамди не понесла никакого наказания.

        Не выдержав подобного отношения со стороны полиции, а позднее и со стороны местных чиновников, Буазизи вышел на центральную площадь Сиди-Бузида, встал перед зданием мэрии, облил себя горючим и поджег.

        Ровно через неделю после инцидента в родном городе Буазизи Мензель-Бурзаяне (около 16 км от Сиди-Бузида) вспыхнули массовые демонстрации. Протестующие громили госучреждения, полицейские участки и автомобили. "Я вас понял", - адресовал слова толпам демонстрантов президент, но было поздно. По всей стране главный лозунг уже звучал так: "Хлеб и вода – да, Бен Али – нет".

        Подробнее на ТАСС:
        https://tass.ru/spec/arabspring
      3. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 17:42
        +5
        Не обязательно, достаточно хорошего провокатора, с минимальным финансированием. А потом, подтянется обычный криминал, когда узнают, что можно грабить магазины не ожидая приезда полиции.
        1. rocket757
          rocket757 Вчера, 17:57
          +2
          Это если полиция, войска не будут наводить порядок, НО, на то нужна поддержка на высоком политическом уровне ... всем рулят политики, ни криминал, ни кто другой, в нормальном государстве, претендовать не сможет.
    2. Silver Fox
      Silver Fox Вчера, 15:11
      -1
      Не больше суток. в армии у них тоже арабы сейчас в большинстве
      1. Болторез
        Болторез Вчера, 15:37
        0
        Давно служили там wassat ?
        1. Silver Fox
          Silver Fox Вчера, 15:52
          +2
          русская речь звучала часто, но новобранцев из России было не так много — в основном украинцы и белорусы. Арабов — в пять раз больше, чем выходцев из Восточной Европы. Встречались индусы и китайцы.в https://tass.ru/v-strane/3768335
          1. Anton S
            Anton S Вчера, 16:34
            +2
            Цитата: Silver Fox
            русская речь звучала часто, но новобранцев из России было не так много — в основном украинцы и белорусы. Арабов — в пять раз больше, чем выходцев из Восточной Европы. Встречались индусы и китайцы.в https://tass.ru/v-strane/3768335

            А в каком полку,если не секрет?
          2. Болторез
            Болторез Вчера, 23:06
            -2
            Знакомый( родственник жены)- француз, служил в артиллерии( в Косово побывал). Ни украинцев ни индусов не слышал. Арабы и негры- процентов пять л\с, не больше.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Вчера, 15:25
      +5
      Цитата: Пессимист22
      Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?

      Да они уже и без бунта, медленно но верно захватывают Францию. Всё дело во времени.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 16:24
        +2
        Все таки Франция, промышленно развитая страна ... т.е. просто бунт, сделает жизнь заметно хуже.
        Тех, кто просто выживает и готов смирится с полным обнищанием, очень не все.
        Потому сейчас национально ориентированные политические лидеры в фаворе.
        Выборы предстоят жаркие ... а что будет потом, одному богу известно.
        1. Silver Fox
          Silver Fox Вчера, 16:47
          +2
          Развитая страна или нет. На это последнею очередь над смотреть. Все духовные проповедники из стран арабской весны . Медресе Египта и саудовской Аравии. Они на бомбе живут сейчас в прямом смысле . Я даже боюсь представить что лежит в подвалах мечетей . Братья мусульмане есть такая организация. да легко они оплатят этот бунт если вы считаете что главное финансы .
          1. rocket757
            rocket757 Вчера, 17:00
            0
            То что вы .... прогнозирует/представляете, за просто так и по быстрому не делается.
            Сейчас не можно, а что там дальше получится .... увидим.
      2. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Вчера, 17:43
        +2
        Практически во всех городах гейропы уже есть анклавы, в которые человеку гейропейской наружности - заходить смертельно опасно, в лучшем случае ограбят и изобьют.
        1. Болторез
          Болторез Вчера, 22:54
          0
          Вам доводилось хотя бы побывать в двух-трех
          городах гейропы
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 10:45
            0
            Бывал. А еще, там живет довольно много моих друзей и знакомых. Я им верю.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 11:00
              0
              А я там сам живу. Ничего, жив. Был в "черных" районах- никто не напал.
              там живет довольно много моих друзей и знакомых.
              Что ж они там делают среди геев и черных belay ?
      3. Егорыч811
        Егорыч811 Сегодня, 11:10
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Пессимист22
        Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?

        Да они уже и без бунта, медленно но верно захватывают Францию. Всё дело во времени.

        что-то мне это напоминает... what
    4. Анахорет
      Анахорет Вчера, 16:26
      +3
      Да французская армия и с Гитлером упиралась недолго и, преимущественно, руками в забор))
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:06
        +2
        Армия рейха, это четкая организованная структура государства, начавшее завоевания ...
        Были понятны цели и задачи, они их реализовали.
        Бунт, а ничего другого в большом государстве, пришлые, сделать не могут ... будет подавлен совместными усилиями, на раз, два.
        Это не банановые республики, где бунтовщики могут получить поддержку от не довольных центральным правительством ... на все надо много времени, усилий и денег. Нормальное государство такого не допустит, не самоубийцы ж они.
    5. Anton S
      Anton S Вчера, 16:27
      +6
      Цитата: Пессимист22
      Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?

      Если они взбунтуются,то им перекроют кислород по всем направлениям,к власти придут крайнеправые,ну а армия только ждёт сигнала.
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 17:07
        +1
        Так и будет, раздавят особо не напрягаясь.
    6. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Вчера, 17:37
      -1
      Думаю недолго, с учетом того, что 40 % населения Франции - это негры, арабы и азиаты.
    7. isv000
      isv000 Вчера, 22:37
      -1
      Цитата: Пессимист22
      Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?

      С швабами французы гневно бились и грозно сопротивлялись 40 суток. Далее французские подразделения мужественно и беспощадно влились в вермахт и дрались до последнего на защите рейхстага... belay
  2. ugol2
    ugol2 Вчера, 14:38
    +1
    Какой тонкий троллинг
  3. rocket757
    rocket757 Вчера, 14:38
    +3
    Французские военные эксперты в этой связи обратили внимание на заявление начальник штаба вооружённых сил страны Тьерри Буркхарда, который ещё в октябре высказался о «важности выиграть войну до её начала».
    . Все правильно, как любит повторять товарищ Ходаренок, в часе милитариста на Вести ФМ ... какие задачи ставит политическое руководство страны перед своими вооруженными силами! От того и плясать приходится.
    Если задачи туманные или не реальные, ни о какой победе речи идти НЕ МОЖЕТ.
  4. Xlor
    Xlor Вчера, 14:39
    +2
    Цитата: Пессимист22
    Интересно сколько хранцузы продержаться если арабы с неграми взбунтуются во Франции?

    Зачем неграм и арабам бунтовать? Они итак захватили Францию. Против себя никто не бунтует... wink
  5. askort154
    askort154 Вчера, 14:39
    +1
    Французская армия может продержатся всего 48 часов. Генералы, пожалейте покойного Наполеона.
    1. BARKAS
      BARKAS Вчера, 14:51
      +1
      Им Де Голль ближе.
    2. paul3390
      paul3390 Вчера, 14:58
      0
      Тут вопрос - на сколько у них, да и вообще современных армий, хватит запасов высокоточного оружия. И приличной техники. На какой день боёв они начнут Reno-FT из музеев выкатывать?
    3. Анатоль Клим
      Анатоль Клим Вчера, 15:06
      +1
      Цитата: askort154
      Французская армия может продержатся всего 48 часов.

      6 Недель как в 1940 году против немцев, да и то вместе с бельгийцами, голландцами, и в придачу с английским корпусом, побрасали всё и сдали Париж. Наполеонов там больше нет и не предвидется, ну и зачем нам Париж??? yes
      1. bar
        bar Вчера, 15:32
        +1
        Цитата: Анатоль Клим
        6 Недель как в 1940 году против немцев

        Против немцев они держались две недели. И ещё месяц на заседаниях правительства обсуждали капитуляцию, пока наконец подписали. Француские бюрократы круче их "прекрасной армии"
    4. Егоза
      Егоза Вчера, 15:19
      +2
      Цитата: askort154
      Французская армия может продержатся всего 48 часов. Генералы, пожалейте покойного Наполеона.

      Зато говорят честно! А не так как "некоторые"
  6. Tusv
    Tusv Вчера, 14:44
    +4
    Не ну. Мне лично нравится, что на кануне Минских соглашений презик Франции был встречен в комнате для вип гостей аэропорта Шереметьево,а не как товарищ Си в резиденции в Сочи.
    Мне нравится, что 500 Вагнеровцев вытеснили из ЦАР весь Иностранный легион. Мне не нравится, чо из за какого то долга разгромили Джамахерию, причем французского оружия хватило на три дня, остальное США.
    Да поделом вам
    1. dzvero
      dzvero Вчера, 15:22
      +3
      из за какого то долга

      Долг так, мелочь. Каддафи накопил золото и выдвинул идею золотого динара как заместитель CFA (колониального франка; расчетная единица французкой африки; емитируется французским банком).
      С оружием еще забавнее вышло. Французы решили провернуть свою "маленькую победоносною войну" единственной АУГ. Нанесли то ли семь то ли восемь ударов и оказалос, что группе срочно надо в базу... США три дня ни в какую не хотели ввязыватся. Курили в сторонке и забавлялись. Что обещали им французы - неизвестно, но купили. Или, скорее, американцы забрали себе самое лакомое.
    2. Anton S
      Anton S Сегодня, 09:25
      +1
      Мне нравится, что 500 Вагнеровцев вытеснили из ЦАР весь Иностранный легион.

      Не выдавайте желаемое за действительное. Вывод войск-политическое решение, а сам Вагнер неплохого мнения о легионе и легионерах.
  7. Mole
    Mole Вчера, 14:47
    +2
    Вполне здравые мысли исходят от генерала.
    1. ccsr
      ccsr Вчера, 15:26
      +3
      Цитата: Mole
      Вполне здравые мысли исходят от генерала.

      Не совсем, потому что если он имеет ввиду войну против России в составе НАТО, то вся Франция просуществует минут тридцать от силы, а потом начнется катастрофа, в том числе и от разрушения большого количества АЭС.
      Если же рассматривать другие военные конфликты, с неядерными странами, то Франция разнесет большинство стран мира в пух и прах благодаря своему ЯО, если решится его применить.
      Так что непонятно, почему говоря про 48 часов, французский генерал не оговорил ситуации, против кого собрались воевать вооруженные силы Франции.
      Мало того, с учетом печального опыта американцев в Афганистане, думаю что французам вообще не стоит рыпаться, т.к. они вряд ли потянут подобную войну. А уж человеческие жертвы окончательно похоронят воинственный дух наследников Наполеона.
      Так что выступление генерала скорее всего один из трюков лоббистов ВПК Франции - я только так это вижу.
      1. Mole
        Mole Вчера, 15:42
        +1
        В том то и дело, что генерал не рассматривает применение ЯО.
        1. ccsr
          ccsr Вчера, 15:51
          +1
          Цитата: Mole
          В том то и дело, что генерал не рассматривает применение ЯО.

          Кто тогда собирается напасть на Францию - хотелось бы понять, что подразумевал генерал, говоря про 48 часов.
          1. Mole
            Mole Вчера, 21:15
            0
            За 48 часов от Вашингтона мало что остаться должно...
            Француз на себя примерил, получил однозначный ответ выхода нет. При применении ЯО. Стал прикидывать без ЯО. Пришел к апокалиптическим выводам.
      2. Рэкс
        Рэкс Вчера, 17:25
        +3
        Согласен. На европейской части континента францы наваляют любой стране сам на сам(кроме России) в неядерном конфликте.
        Может он имеет ввиду возможности французских ПВО/ПРО?
        А вообще сильно похоже на «дайте больше денег на оборонку».
        1. ccsr
          ccsr Вчера, 18:37
          +1
          Цитата: Рэкс
          А вообще сильно похоже на «дайте больше денег на оборонку».

          Это очевидно для военных профессионалов - видимо ему пообещали неплохую должность на гражданке, вот он и начал землю рыть заранее.
          1. Рэкс
            Рэкс Вчера, 21:41
            0
            + ещё такие epic fail как «Мистрали», лодки для Австралии, да куча всяко-разно. А ВПК тоже кушать хочет.
  8. NUR
    NUR Вчера, 15:00
    +3
    Против 3 рейха продержалась дольше.
    1. bar
      bar Вчера, 15:33
      +2
      Цитата: NUR
      Против 3 рейха продержалась дольше.

      Ага. Две недели вместо двух суток. laughing
    2. Рэкс
      Рэкс Вчера, 17:28
      0
      Франко-прусская продлилась почти год. Тенденция на лицо)))
  9. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 15:01
    +1
    Она и раньше нисколько не держалась так что всё как обычно.
  10. Андрей Кулигин
    Андрей Кулигин Вчера, 15:03
    +1
    покрой пиджачков поменяют? или форму панамки?
    1. Чарик
      Чарик Вчера, 15:27
      +1
      Пол,не который под ногами
    2. bar
      bar Вчера, 15:34
      +1
      кружева на трусиках...
  11. Fitter65
    Fitter65 Вчера, 15:19
    +3
    Недавно французский генерал Эрик Лаваль заявил о том, что сегодня «французская армия внешне прекрасна, но вопрос в том, продержится ли она в серьёзном конфликте более двух суток»:
    Тьфу ты, какой-то французский генерал, он что не читал что пишут наш крутые военные экспэрды?
    Хорошо, что не получилось конфликта с НАТО на украинской почве. Могу себе представить, как бежал бы личный состав той же 3-й мотострелковой дивизии
    Так что пока французы в составе НАТЫ подъехали бы к месту разбегания 3-ей Мотострелковой Дивизии, там глядишь уже все до Иркутска разбежались бы... Или всё же НАТОвцы раньше фыртайга, тьфу ты, кышвпогреб сделают чем 3-я МСД разбежится.Тут конечно бы хотелось послушать, типа почитать мнение "главного стратега", не будем поминать имя "непогрешимого" всуе. what laughing laughing laughing laughing
    1. Рэкс
      Рэкс Вчера, 17:31
      0
      И как-то не упомянута ВСУ которая героически удерживает восточный фронт еврорейха уже почти восемь лет... laughing
  12. bar
    bar Вчера, 15:28
    +1
    Это в традициях бодрых галлов. "Внешне прекрасная армия Франции", "победившая" во Второй мировой, продержалась всего две недели. И то, что капитуляцию подписали через месяц, заслуга не прекрасной армии, а француской бюрократии.
  13. Богатырев
    Богатырев Вчера, 15:42
    +2
    48 часов?
    Это они с кем воевать собрались? С немцами опять что ли? )))
    1. Rusticolus
      Rusticolus Вчера, 16:40
      +1
      С сша или нато, не суть важно. 36 часов на прохождение банковских переводов, и еще 12 на подписание капитуляции.
  14. Gato
    Gato Вчера, 16:30
    +1
    «французская армия внешне прекрасна, но вопрос в том, продержится ли она в серьёзном конфликте более двух суток»

    Гы, почти как моя жена - более двух суток дуться не может, приходит подлизываться и сдаваться tongue
    1. alystan
      alystan Вчера, 16:54
      0
      У вас наверное до серьезного конфликта видимо не доходило? laughing
      И скорее всего не дойдет, раз ваша супруга первой на мировую идет! fellow
      1. Gato
        Gato Вчера, 17:08
        0
        Нет, у нас традиционно-патриархальные отношения lol
  15. alystan
    alystan Вчера, 16:35
    0
    Особенно забавно смотреть как дама-министр обороны обходит строй военных - эдакой бравой петушиной походкой! Одно загляденье! Может и вояки у них только с виду петушки?
  16. Геннадий Завалов_2
    Геннадий Завалов_2 Вчера, 16:45
    0
    А что скажет товарищ Наполеон по этому поводу?
  17. antrop
    antrop Вчера, 16:50
    +1
    Они как наша сборная по футболу - если противник сам себе гол не забьет - выиграть не сможет.
  18. singless
    singless Вчера, 19:08
    -1
    слова то какие. высокой интенсивности. а по франсе это как . конфуз чтоль. боятся оконфузится. то есть обоср --а
  19. Pavel57
    Pavel57 Вчера, 21:26
    -1
    Цитата: rocket757
    А зачем им бунтовать?
    Потом, для реального, глобального бунта нужен НЕ БЕДНЫЙ заинтересант ... бунтовать, это дорого, по теперешним временам.

    Такой интересант есть - Англия.
  20. Диверcант
    Диверcант Вчера, 22:23
    0
    Бытие определяет сознание. Думаю у лягушатников врагов полно. Пусть не врагов но конкурентов. Это и сосисочники и наглосаксы и макаронники и матрасники. Наглосаксы из ес вышли. Появился новый военный союз где америкосы с наглосаксами и их колонией. Пшеки хотят быть главной женой америкосов в Европе. Нахлебников разных нет желания и денег дальше кормить. Может у них в верхах уже обсуждается развал ЕС и всей наты? Вот и жим жим то что ниже спины.
  21. Рядовой-К
    Рядовой-К Сегодня, 11:25
    0
    Цитата: rocket757
    Все таки Франция, промышленно развитая страна ... т.е. просто бунт, сделает жизнь заметно хуже.
    Тех, кто просто выживает и готов смирится с полным обнищанием, очень не все.
    Потому сейчас национально ориентированные политические лидеры в фаворе.
    Выборы предстоят жаркие ... а что будет потом, одному богу известно.

    Там прикольная ситуация наклёвывается - главным национально ориентированным консерватором может стать... еврей-сефард. Его двигают наверх.
  22. viktortarianik
    viktortarianik Сегодня, 19:35
    0
    Нет в стране Де Голля. В том и беда и страны и армии ее.