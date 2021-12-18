Французский генерал выразил сомнение в том, что «внешне прекрасная армия Франции» в конфликте высокой интенсивности продержится дольше 48 часов

Есть сомнения в том, что наша внешне прекрасная армия в современном конфликте высокой интенсивности продержится дольше 48 часов.

Это крупнейшая и важнейшая модернизация нашей армии со времён окончания Второй мировой войны.

Во Франции стали активно обсуждать вопросы эффективности французской армии применительно к конфликтным ситуациям новейшего времени. Отмечается, что с учётом перехода вооружённых конфликтов в разных регионах мира (в том числе в африканском Мали) в затяжную фазу, прежние методы ведения войн не кажутся эффективными и оправданными. Даже непосредственно французский генералитет отмечает, что «можно годами топтаться на одном месте, тратить огромные ресурсы, не получая желаемого результата. При этом в пример приводится пребывание французского контингента в том же Мали и бесславный для НАТО конец операции в Афганистане.Недавно французский генерал Эрик Лаваль заявил о том, что сегодня «французская армия внешне прекрасна, но вопрос в том, продержится ли она в серьёзном конфликте более двух суток»:Это заявление генерала Лаваля вызвало серьёзное обсуждение как боеспособности французской армии, так и самой используемой тактики.Французские военные эксперты в этой связи обратили внимание на заявление начальник штаба вооружённых сил страны Тьерри Буркхарда, который ещё в октябре высказался о «важности выиграть войну до её начала». Для этого, как отметил французский военачальник, необходимо быть к любой войне готовым, особенно к войне высокой интенсивности.Главнокомандующий армией Франции Пьер Шилль заявил о том, что для вооружённых сил крайне важно пройти «процесс трансформации». Это череда реформ и вариантов модернизации, которая запланирована на период до 2025 года. Пьер Шилль:Высшие французские офицеры считают, что сегодня невозможно выиграть высокоинтенсивный конфликт, если изначально не обеспечить себе оперативное превосходство. Оно, как отмечается в Генеральном штабе ВС Франции, может быть достигнуто путём цифровизации, использования искусственного интеллекта, беспилотных систем при одновременном сохранении «человека как основы армейского потенциала». Другими словам, подчёркнуто, что упор на новые технологии, безусловно, необходим, но снижать численность армии из-за этого непродуктивно.Дополнительно предполагается рассмотреть варианты пересмотра программ по отказу от эксплуатации некоторых видов военной техники. Она «может пригодится в случае масштабного вооружённого конфликта».